FÚNEBRES | 15 DE DICIEMBRE 2022

15/12/2022

15/12/22

Maria del Pilar Sánchez Piccardi

Elsa Josefina Hernández de Sánchez

Pablo Coria (La Banda)

Ylda Noemí Alvarez

Nilda Teresita Santillán de Astudillo

Alejandro Gabriel Figueroa

Juan Domingo Carabajal (La Banda)

Luisa Estela Silva (La Banda)

Liliana Nicolasa Carabajal (Arraga)

ALVAREZ, YLDA NOEMI (Negra) (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. Sus hijos Edith, Patricia, Carmen, Emanuel, hijo político Ernesto Brizuela, nietos Mariana, Lucrecia, Roció, Francisco, Victoria, bisnietos Amira, Bianca y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs. en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata 162.Teléfono 4219787.

ÁLVAREZ, YLDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. "Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mí, aunque muera vivirá". La familia Brizuela acompaña a su cuñada Ylda en tan dolorosa pérdida.

CARABAJAL, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/22|. Estimado "Pelado" es muy difícil mantenerse ecuánime cuando alguien muy querido nos ha abandonado y ha partido para una mejor vida. Tu ex compañero de trabajo en El Liberal. Juan Gómez Santucho reconoce tu bondad y capacidad para acompañar a nuestra tarea diaria de escribas en un momento del periodismo artesanal y de sobresalientes periodistas con quien tuve el placer de compartir jornadas imborrables. Acepto que la muerte es el último paso de la vida y es muy dificil aceptarlo, especialmente cuando se trata de un ser incomparable. Descansa en paz ahora.

D'AMICO JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. El personal del Banco de Santiago del Estero S.A., participa con profundo sentir el fallecimiento del padre de su compañera de tareas Maria de la Paz D' Amico.

D'AMICO, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Al cumplirse el 9no. día de su fallecimiento, Ing. Juan Carlos Lencina y familia, elevan oraciones en su memoria para que su alma descanse en paz y expresan sus condolencias a sus hijas, a sus hermanos Dr. Juan Domingo Pinto Bruchmann, María Inés Sánchez Abal y familia. Que brillepara él la luz que no tiene fin.

FIGUEROA, ALEJANDRO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/22|. Su mamá Liliana Del Valle Figueroa, sus hermanos, tios, primos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata 162. Teléfono 4219787

GALVÁN, CARLOS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/22|. Sus hijos Luis, Mónica, Ivana, sus hijos políticos Viviana y Martín, sus nietos Juan Martín, Paloma y Amparo y demás familiares, participan con dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio privado Parque El Descanso.

GÓMEZ, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/22|. Valle Ayud de Lucatelli, participa con profundo pesar el fallecimiento del sr. Marcelo Gomez y acompañan a toda su familia en este momento de tanto dolor.

GUTIÉRREZ, JUAN FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/22 en Pehuajó|. En tu partida al Reino Celestial, nos dejaste un gran ejemplo de vida: Trabajo, Fortaleza y Honestidad. Siempre estarás en nuestros corazones. Su hijo Juan Gutiérrez, su hija política Mariana del Pilar Fernández, sus nietos Baltasar, Francisco y Santiago, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, JUAN FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/22 en Pehuajó|. Sus consuegros Luis Alberto Fernández, Ana Isabel Robles, sus hijos Pedro Ariel (a), Vicente, Mariana del Pilar, Ana Belén, Luis Alvaro, Maria Jimena y sus respectivas familias, participan su fallecimiento, abrazan a su dilecta familia y recuerdan al querido Kiko con cariño. Elevan oraciones en su memoria.

HAMANN, EDUARDO JULIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Guillermo Catella, Fernanda Yachelini, sus hijos Guido, Pedro, Guilli, Agostina y sus familias y Marisa de Yachelini lamentan profundamente su pérdida y acompañan a su amiga Rosita, sus hijos y familias en estos dolorosos momentos. Piden una oración en su memoria.

HAMANN, EDUARDO JULIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Hugo Argañarás, su esposa Ángela Innamorato e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

HAMANN, EDUARDO JULIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Margarita Stabile dé Chiericotti junto a toda su familia, lamentamos su fallecimiento, amigo de toda la vida. Acompañamos a Marta y su Flia., como a Rosita y sus hijos. Elevamos una oración en su memoria.

HAMANN, EDUARDO JULIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Guillermo Tarchini, Lidia Mayuli y familia participan con profundo pesar el fallecimiento y acompañan a la querida Rosita, hijos y nietos en este dificil momento. Y brille para el la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su memoria.

HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ, ELSA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. Su esposo Miguel Ángel Sánchez Jaramillo, sus hijos Miguel, Juan y Eugenio, sus hijas pol Claudia y Marcela y sus nietos Victoria, Josefina, Agustina, Santiago y Francisco participan con dolor, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz.HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ, ELSA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. Su esposo Miguel Sánchez Jaramillo, sus hijos Miguel, Juan y Eugenio; sus hijas políticas Marcela y Claudia, sus nietos Victoria, Agustín, Santiago, Francisco y Josefina participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ, ELSA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. Sus íntimos Amigos Pancho Vera y Gugui Arce y sus hijas/o, yerno y nuera participan con mucho dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ, ELSA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. Sus amigas Purita, Eve, Patri, Anita y Gugui participan con profundo dolor del fallecimiento de su amiga Elsita.

HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ, ELSA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. Patricia Cesca y familia participan con gran tristeza del fallecimiento de Elsa Hernandez de Sanchez, quien fuera su hermana de la vida.

HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ, ELSA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. "Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Héctor Chequer, María Cecilia Barquín, sus hijos María Cecilia, Héctor, Constanza Mayuli y Mateo Chequer Mayuli participan su fallecimiento. Acompañan espiritualmente a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ, ELSA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola lamentan su fallecimiento y acompañan a su esposo Miguel e hijos y a sus hermanos, en forma especial a sus amigos Lorna y Luis.

HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ, ELSA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. Miguel Tejera, Maria Rufino y su hijo Miguel participan con dolor de su fallecimiento, acompañan a la familia en tan duro momento y ruegan oraciones en su memoria.

HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ, ELSA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. Marcelo Cioccolani, Ana Inés Ducca, sus hijos Matías, Mili y Pedro, acompañan a sus amigos Carlucho, Silvina y familia en este momento de dolor con la partida de su hermana Elsa rogando oraciones en su memoria.

HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ, ELSA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. Juan Pablo Vignau, Noemí Estela Mansilla y sus hijos Pablo César y Cecilia Juaneda, María Silvia y Daniel Fiad y Jerónimo Vignau lamentan su partida y acompañan a su familia en estos momentos de dolor.

HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ, ELSA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. Dante Luis Hernandez, Gabriela Rufino y sus hijos Florencia, Luis Maria y Delfina Maria te despedimos con profundo dolor . Te vamos a recordar siempre con el amor que nos diste. Descansa en paz Elsita querida.

HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ, ELSA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. María Angélica y Anibal Aguirre, participan con profundo pesar el fallecimiento de su amiga y acompañan a su familia en estos momentos de dolor, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma.

HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ, ELSA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. Autoridades, Docentes, Nodocentes, estudiantes y miembros de la comunidad de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE, participan con profundo pesar el fallecimiento de la Profesora Elsa Hernández, quien se desempeñó como Secretaria Académica de nuestra facultad. Acompañamos a la familia en este dificil momento.

HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ, ELSA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. El Consejo Superior, Rector y Vice Rectores de la Universidad Católica Santiago del Estero de la UCSE participan con profundo dolor del fallecimiento de la Ex Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación. Acompañan a su familia en tan doloroso momento y ruegan oraciones en su memoria.

HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ, ELSA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. El Consejo de Facultad, Decana, autoridades y personal de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Santiago del Estero, participan con profundo dolor del fallecimiento de la Ex Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación. Acompañan a su familia en tan doloroso momento y ruegan oraciones en su memoria.

HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ, ELSA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. Los miembros del Consejo Federal de la Energía Eléctrica, elevan una oración y acompañan al amigo Dante Luis Hernández y a su familia ante esta irremediable pérdida.

HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ, ELSA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. Elsa. Nicolas E. Juarez Villegas, su esposa María Alejandra Soria Vildosola y sus hijas, María Teresa y Josefina, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ, ELSA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|."Yo soy la resurrección y la vida, el que en mi cree, aunque este muerto, vivirá". Sus amigos y compañeros de 5to, 3era Nom de la Escuela Normal, promoción 1971, la despiden con profundo amor y dolor y la recordarán siempre por su generosa y dulce manera de ser que la caracterizó siempre!! Descansa en paz! Acompañan a su flia en estos difíciles momentos de separación física.

HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ, ELSA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. Eulalia Berdaguer, sus hijos y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo y demás familiares en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ, ELSA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. Martha Danela y sus hijos Gabriela y Luis, María y Miguel, Nicolas y Belen y nietos participan su fallecimiento, acompañan a la familia y elevan oraciones en su memoria. Que en paz descanse Elsita.

HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ, ELSA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. Malena Arce, Álvaro Arce y Pablo Pericás participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Ruegan oraciones a su memoria.

HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ, ELSA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. Enrique Alberto Llapur y Adriana Tauil participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su amigo Luis y a toda su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ, ELSA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. Sus amigas Graciela Muhn y Jovita Rojas participan con dolor y piden oraciones por su eterno descanso.

HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ, ELSA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. Despedimos con mucha tristeza a nuestra querida y cariñosa Elsa . Te recordaremos siempre. Su amiga Mary Ramos y Mariana Eberle.

HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ, ELSA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. Pedro Contardi, Marta Arce de Contardi y sus hijos María Luz, Pedro y Mariana participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ, ELSA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. Elsita querida, tu pasión docente tocó mi espíritu en mis años juveniles y de formación. Te debo mi manera de ser docente, inspirada en la tuya. Gracias por tu generosa entrega; por tu tiempo; por tu cariño. Que en paz descanses. Con todo mi afecto para vos y los tuyos. Ivon Quelas.

HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ, ELSA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. Guillermo Ruiz Alvelda y sus hijos, Maria Laura, Guillermo, Clementina y Juan Santiago, participan con profundo dolor del fallecimiento de la querida Elsita Hernández y ruegan por la pronta resignación de su esposo Miguel y sus hijos y nietos. Que su alma descanse en paz.

HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ, ELSA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. Gustavo Juárez Villegas, Silvia Argibay Garma y sus hijos Joaquín y Nani, María Magdalena, Javier Nicolás Juárez Villegas y sus nietos Olivia y Mateo participan con profundo dolor su fallecimiento.

HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ, ELSA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. El Consejo Superior de la Universidad Católica de Santiago del Estero, el Rector Ing. Luis Eugenio Lucena; señores Vicerrectores Académico Lic. Víctor Manuel Feijóo, de Administración Cr. Luis Alberto Rezola, y de Relaciones Institucionales Lic. Luis Alberto Guantay, Decanos, Secretarios del Rectorado, docentes, personal administrativo y técnico, participan con pesar el fallecimiento de quien fuera Decana y destacada profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UCSE ; y acompañan a su familia con afecto y oraciones en este difícil momento de dolor.

HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ, ELSA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. El Consejo de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Santiago del Estero, su Decana Lic. María Rosa Barbarán, autoridades académicas, personal administrativo y alumnos de dicha Unidad Académica participan su fallecimiento, y acompañan a su familia con afecto y oraciones, ante esta dolorosa circunstancia. Esperan para toda la familia el pronto consuelo de la fe.

HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ, ELSA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. Rafael Antonio Canllo participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en estos tristes momentos. Eleva oraciones en su memoria.

NALLAR DE ISE, SARA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/22|. Sus vecinos José Luis, Adriana, Monica Barrionuevo y Antonella Vercelli participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Magali, Sergio Ise, nietos y demás familiares rogando oraciones en su memoria.

NASSIF DE MONTENEGRO, MARTA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. Dr. Juan Alberto Anelli, participa el fallecimiento de la madre y suegra de sus dilectos amigos Patricia y Mario. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF DE MONTENEGRO, MARTA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Señora madre de su matriculada Cra. Mónica Mercedes Montenegro. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

NASSIF DE MONTENEGRO, MARTA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Señora madre de la Cra. Mónica Mercedes Montenegro. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

NASSIF DE MONTENEGRO, MARTA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. El Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Lic. Ángel Antonio Rojo, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Señora madre de la Cra. Mónica Mercedes Montenegro. Que descanse en la paz del Señor.

SAAD, JORGE ATÍE (q.e.p.d.) Falleció en Kafraboun. República de Siria el 11/12/22|. Dr. Víctor M. Piccardi, su esposa, sus hijos Víctor, María y Lázaro y sus respectivas familias participan el fallecimiento del hermano de sus amigos Juan, Abdala y Abud, y ruegan oraciones por su paz eterna.

SAAD, JORGE ATÍE (q.e.p.d.) Falleció en Kafraboun. República de Siria el 11/12/22|. Mirta Mabel Elean, Glady Elean de Salomon y flia, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a sus hermanos Juan, Abdala y Abud y demas familiares en tan dificil momento. Ruegan plegarias en su memoria.

SAAD, JORGE ATÍE (q.e.p.d.) Falleció en Kafraboun. República de Siria el 11/12/22|. Dr. Juan Carlos Canllo, su esposa Teté Arroyo e hijo Dr. Marcelo Alejandro Canllo, acompañan con profundo dolor a su hermano Abud Saad, su esposa Chiqui Azar e hijos, haciendo extensivo su pesar a demás familiares.

SAAD, JORGE ATÍE (q.e.p.d.) Falleció en Kafraboun. República de Siria el 11/12/22|. Sus familiares y amigos: Perla Eleán de Gatás y familia, Noemí Eleán de Chaud y familia y Edgardo Eleán participan su fallecimiento y hacen llegar sus condolencias a sus hermanos Juan, Abdala, Abud y sus respectivas familias. Elevan oraciones en su memoria.

SAAD, JORGE ATÍE (q.e.p.d.) Falleció en Kafraboun. República de Siria el 11/12/22|. Teresa Figueroa y familia abrazan a sus hermanos Juan, Abdala, Abud y demás familiares en este dolor.

SAAD, JORGE ATÍE (q.e.p.d.) Falleció en Kafraboun. República de Siria el 11/12/22|. "El Señor es Mi pastor, nada me puede faltar". Elena Hallak e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en estos tristes momentos a sus primos hermanos Juan, Abdala, Abud y sus respectivas familias. Elevan oraciones en su memoria.

SAAD, JORGE ATÍE (q.e.p.d.) Falleció en Kafraboun. República de Siria el 11/12/22|. Señor ya está ante ti recíbelo en tus brazos. Sara Llugdar de Azar y sus hijos Emily, Felipe y Yanina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este dificil momento.

SAAD, JORGE ATÍE (q.e.p.d.) Falleció en Kafraboun. República de Siria el 11/12/22|. Que brille para El la luz que no tiene fin. Victoria Spampinato, sus hijos Sara, María Luisa, Reyna Victoria, Miguel Amado, Mirta Graciela, Jose Ricardo, Olga Beatriz y sus respectivas familias, acompañan en este duro trance a Abud Saad y flia.

SAAD, JORGE ATÍE (q.e.p.d.) Falleció en Kafraboun. República de Siria el 11/12/22|. Dr. Juan Carlos Elean, Antonio Eduardo Elean, Oscar Abdala Elean y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este triste momento.

SAAD, JORGE ATÍE (q.e.p.d.) Falleció en Kafraboun. República de Siria el 11/12/22|. Lic. Ricardo J. Dalale y Dr. Osvaldo Palau y flias. despiden a Jorge rogando al Señor lo reciba en su Reino de amor y paz. Abrazan a sus Hnos en este dolor y elevan oraciones en su querida memoria.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Sus padres Manuel Sánchez y Elena Piccardi, su hijo Lucca , sus hermanas María Elena y María Laura y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. HAMBURGO CIA DE SEG SA.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Su tía María Rosa Córdoba y sus hijos Daniel, Gustavo, Mariano y Verónica con sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus papás Elena y Manolo, a sus hermanas María Elena y Laura y demás familiares. Que Dios la reciba en su Gloria.

SÁNCHEZ PICCARDI, PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Lydia Beatriz Yanucci de Gallo, sus hijas María Beatriz y flia, Maria del Pilar y flia, participan con inmensa tristeza su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Eliana, Susana, Karina, Silvia, Lauren, Vanina, Alejandra, Eugenia A., Eugenia B., Verónica, Vanesa, Fabiana y Anita acompañan con profundo dolor a nuestra querida Laura y a toda su familia. Consuelo, paz, fuerza y muchísimo amor en este momento tan triste.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. María Argentina Weyenbergh y familia participan con mucho dolor el fallecimiento de María del Pilar y acompañan con mucho cariño a Elenita, Manolo y a sus hijas. Que descanse en paz y brille para ella la Luz que no tiene fin.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Rodolfo Amestegui y Lola Monti, sus hijos Lourdes, Rodolfo, Mariana, Paula y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Elena, Manolo y demas familiares en estos momentos. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Rosa Ines Monti participa con dolor su fallecimiento, acompaña a Elena y familia en estos momentos. Eleva oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Elsa Helena Rafael participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su madre Elena Piccardi y familia en tan triste momento. Brille para ella la Luz que no tiene fin.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Marcia, Claudia y Sandra Zeman participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a Elena, Manuel, María Elena y Laura y sus familias.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Teresita Rizo Patrón de Varela, sus hijas Silvia, María Lucrecia y Sergio Daniel Ratier, sus nietos Gustavo Hipólito y María Lourdes participan con profundo dolor el fallecimiento de María del Pilar y acompañan en estos momentos a sus padres y hermanas.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Marilú Juárez, María Guadalupe Barraza, Ramón Barraza participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su mamá Elena y familia en estos momentos de pesar.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Marta Zaccardi de Barbieri, sus hijos y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan en estos momentos de profundo pesar y ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Rodolfo Amestegui, Rosario de la Llama y familia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. "Señor, concédele el descanso en tu Reino". Daniel Alejandro Fiad, María Silvia Vignau, sus hijos Juan Ignacio, Iara y Zoe participan con pesar su fallecimiento y acompañan a María Elena y demás familia en esta irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Mercedes Sobrero participa su fallecimiento y acompaña a su madre Dra. Elena Piccardi de Sánchez, a su hermana Laura Sánchez Piccardi y a toda su familia en este momento de profundo dolor. Ruega oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Los vecinos de su hermana Laura Sánchez Picardi y su familia del Edificio Salta 451, participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Aldo Pizzolitto, su esposa María Eugenia Castro, sus hijos Virginia, Soledad, Valentín y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia con inmenso cariño.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Chini Filippa de Guber, sus hijos Rosita y Daniel participan con dolor su fallecimiento y acompañan cariñosamente a sus padres Elena y Manolo, a María Elena, a María Laura, a su hijo Luca y demás familiares ante este triste y desesperante momento. Oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Dra. Alejandra Elean Collado participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a la Dra. Elena Piccardi, a su esposo Manuel, a sus hijas María Elena y Laura y a sus nietos en este momento de dolor. Los abrazo con el alma.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Dr. Eugenio Gómez Paz, su esposa Ana Valentina Najarro y sus hijos León y Sol acompañan con profundo dolor a la Dra. Elena Piccardi y a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. CPN Cristina Collado, su esposo Emilio Elean, sus hijas Verónica y Alejandra y su nieto Máximo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la familia Sánchez Piccardi en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Andrea Olmedo y sus hijos Daniel y Stephanía participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este triste momento a su hijo Luca y su familia.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Zulema Isabel Arce participa su fallecimiento y acompaña a sus padres y demás familiares en este momento de gran dolor ante irreparable pérdida. Eleva oraciones a su memoria.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Comisión Directiva, Personal y Socios del Círculo Odontológico Santiagueño participan con profundo dolor el fallecimiento de la hija de su abogada, Dra. Elena Piccardi de Sanchez. Se ruega una oración en su memoria.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Od. Ignacio Catella y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la hija de la Dra. Elena Piccardi de Sanchez. Se ruega una oración en su memoria.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Alejandra Barbieri, María Inés Barbieri, Florencia Miller y Angelina Rodríguez participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Varon Rios y familia, acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la hija de nuestros queridos amigos. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Mónica Vizoso e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos momentos de gran pesar. Elevan oraciones en su querida memoria.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Magui Piccardi y familia, participan con dolor el tragico fallecimiento y acompañan a sus padres, hermanas y sus respectivas familias, en este dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Dr. Jorge Luis Atterbury, Dra. Leda Barrera de Atterbury, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la querida Elena y flia. ante irreparable pérdida.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Autoridades del CePSI, Directora Ejecutiva CPN Liliana Romero; Directora Médica Adjunta, Dra. Eugenia Gauna, Directora Administrativa Adjunta Dra. Daniela Vaca Japaze, personal asistencial y administrativo del CePSI participan con profundo dolor el fallecimiento de la Dra. Pilar, quien prestaba servicio en nuestra institución y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña con pesar a su hermana María Elena y familia . Ruega una oración a su memoria.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación , Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculada, y hermana de la Dra. María Elena Sánchez Piccardi. Ruegan una oración a su memoria.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Dres. Luis Miguel, Azucena Brunello de Zurita, Natali Soria, Eduardo Rojas, Luciana Romero Martínez, Carlos Ríos López, Verónica Soldati, Hugo Casali y Tribunal de Disciplina, participan del fallecimiento de la hija de nuestra colega Dra. Elena Marina Piccardi de Sánchez. Se elevan oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación a sus familiares.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Pedro Eugenio Simón y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Elena, Manolo y a sus hermanas en este difícil momento.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. La promoción 1963 de la Escuela Normal Manuel Belgrano participa con dolor el fallecimiento de la hija de su compañera Elena Piccardi de Sánchez. Acompaña en estos duros momentos a su mamá. Ruega oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Muñeca González Ceballos de Vittar y sus hijos Cecilia, Jorge y Alejandro y sus respectivas familias acompañan a sus amigos: Elena y Manolo, y elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Luis Alberto De la Rúa y su esposa María Elena Barnetche, sus hijos Luis Matías, Valentín y María Pía participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. María Isabel González y su hijo Nicolás Nasif participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su madre Elena y demás familiares en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. El Servicio de Neonatología y Pediatría de Clínica Yunes participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este difícil momento. Rogamos por su eterno descanso y elevamos oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Susana Sánchez Fiad participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a toda su familia en esta irreparable pérdida. Ruega oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Tomás Lucio, Ester Abalos de Lucio, junto a sus hijos Soledad, Eugenio y Alejandra participan su fallecimiento y acompañan a Elena y su familia en tan doloroso trance.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Familias de Carlos Granero,Maria Elena y María Cristina Zorrilla,participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus padres y hermanas en este doloroso momento.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. "El que cree en Mí vivirá, aunque muera y todo el que vive y cree en mi no morirá jamás". Aldo Roldán, Lilia Palomo y sus hijos Joaquín, Eugenia y Ramiro Roldán participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan con oraciones a sus padres Elena y Manuel, a sus hermanas María Laura, María Elena y sus respectivas familias.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Aldo Pintaudi y su esposa Silvia Mercado participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a nuestra querida amiga María Laura y su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Compañeros de oficina de su hermana María Laura: Sergio, Lilia, Rubén, Aldo, Valeria, Julieta y Carolina participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en este difícil momento y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Silvia del C. Abalovich, sus hijos María Fernanda, Roberto, María Josefina, Marcos y Juan Ferreira Lesye con sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Pilar y acompañan con mucho cariño a sus papis, hijo, hermanas y demás familia, elevando oraciones para su descanso en paz. Jesús la recibe con mucho amor.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Nicolas E. Juarez Villegas, su esposa María Alejandra Soria Vildosola y sus hijas María Teresa y Josefina, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Gustavo Martinetti participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en tan doloroso momento. Ruega oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Luis Lucena, Mercedes Martinetti y sus hijos Eugenia, Mercedes y Gonzalo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. León Martinetti, su esposa Carmen Lantella y sus hijas Lucía María, María Teresa y Julia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus padres Manolo y Elena y sus hermanas María Elena y María Laura en tan doloroso momento. Se ruega oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. María Teresa Martinetti y sus hijos Marcelo y Joaquín participan con dolor su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus padres y hermanas. Se ruega oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Yo soy la resurrección y la vida, el que en mi cree, aunque este muerto vivirá". Chini Habra Fernandez y flia., participa con pesar partida terrenal y acompaña a su familia en el dolor.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Alberto Tauil, su esposa Ana Maria Maud y su hija Camila, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Malena Arce participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones a su memoria.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Alejandro Álvarez Valdés y María del Carmen Costas participan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor y la oración.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Gustavo Juárez Villegas, Silvia Argibay Garma y sus hijos Joaquín y Nancy, María Magdalena, Javier Nicolás Juárez Villegas y sus nietos Olivia y Mateo participan con profundo dolor su fallecimiento.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Marisa Abdala, Arturo Lastra y Chicha Reynoso de Abdala participan con profundo dolor su fallecimiento, y acompañan en este difícil y doloroso momento a toda su familia. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

SANTILLÁN DE ASTUDILLO, NILDA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. Su esposo Héctor Astudillo, sus hijos Edith, Pachi, Mariela, Griselda y Silvia, sus nietos Matias, Diego, Lorenzo, Tomas, Francisco, Maia y Mariana participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

D'AMICO, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. Pá aún no podemos asimilar la realidad de tu partida. Te extrañamos, te necesitamos todos los días, todo el día. Tu amor por nosotras fue tan infinito que trasciende todo. Vivirás siempre en cada una de nosotras y en nuestros hijos, tus nietos. Es imposible olvidar a un padre como vos, un ser humano íntegro, único, generoso, excepcional, lo único que nos consuela es que tenemos la convicción que ya estás con nuestra madre, cumpliendo tu sueño de volver a abrazarla y manteniendo las largas charlas que tanto extrañabas. Te amamos. ¡Siempre nuestro héroe! Sus hijos Mariela, María de la Paz, Magdalena, Georgina, Christian y Patricio, sus nietos Tomás, Lucas, Victoria, Sofía, Patricio y Nicolás invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse nueve días de su partida al Reino de los Cielos. Elevan una oración en su memoria.

ESPINILLO, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/12|. Marito: hoy se cumplen 10 años de tu partida y todavía nos duele y no encontramos consuelo. Pero se que donde estas no sufres más. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Sus padres Luis y Delia, sus hnos Alfredo, Rita, Daniel y Matías, sus sobrinos y demás familiares invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs. en Catedral Basílica.

MARTÍNEZ, MARTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/22|. "Felices los de corazón limpio porque ellos entrarán en el Reino de los cielos". Su esposo Héctor Postiglioni, sus hijos Héctor Alejandro, Viviana Beatriz y Analía del Carmen, sus hijos políticos Liliana, Albaro y Diego, sus nietos Estefanía, Máximo, Victoria y Santiago, invitan a la celebración eucarística en su memoria a realizarse hoy a las 9 hs en la Catedral Basílica, al cumplirse 9 días de su fallecimiento. La familia agradece las muestras de afecto y condolencias recibidas por tan dolorosa partida.

ABRAHAM, CAMILO BRAHIM DR. (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 15/12/20|. Hay personas que merecen un gran respeto, orgullo, gratitud en la viday despues de ella. Dr. Camilo en tu viaje te acompañaron tus sueños, tu idioma, el canto de los hombres buenos, cantabas con el alma. Hoy te acompaña la música de una orquesta que no se ve, el silencio se hace sonido en cada recuerdo. El regalo final; su sabiduría ... mil gracias. Tu paciente y musicoterapeuta Prof. Reina Roldán.

CARABAJAL, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/22|. Sus hermanos Milo, Hugo, Claudia, hermanos pol, sobrinos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 9.00 hs en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

CORIA,PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. Sus hijos Leonardo, Mercedes, Lucia, Silvia y Marcela, hijos políticos y nietos participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Los Quiroga. SEPELIO REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383

DÍAZ, BALBINA HAIDÉE (Tota) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/22|. Su hijo Rubén (Chiqui) Santillán y Ana Simón Ramos participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, BALBINA HAIDÉE (Tota) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/22|. Su hija Gilda, y Fabián Gorosito, nietos Rodrigo, Ramiro , Fabiana, Vanesa y Claudia, bisnietos Lola y Mateo participan con dolor su fallecimiento. Brille para ella luz que no tiene fin.

DÍAZ, BALBINA HAIDÉE (Tota) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/22|. Su hija Cristina Santillán, sus nietos Fernanda, Daniela, y Pablo Ocon, Martin Trovellesi, bisnietos Eugenia, Sofía y Santino participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, BALBINA HAIDÉE (Tota) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/22|. Su hija Analía Marcela Santillán, sus nietas Samia y Pamela, bisnietos Nacho y Milagros participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DÍAZ, BALBINA HAIDÉE (Tota) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/22|. Madre ejemplo de lucha y amor incondicional, somos tu legado descansa en paz. Sus hijos Gilda, Rubén, Cristina y Marcela Santillán participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE JORGE, CELESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/22|. "Felices los corazones, limpios porque ellos entraran en el Reino de los Cielos". Sus hijas Yneria, Adela y Cecilia y nieta, invitan a la celebracion eucaristica en su querida memoria a realizarse hoy a las 20 hs. en la Iglesia Santiago Apósto, al cumplirse un mes de su fallecimiento.Agradecen las muestras de afecto y condolencias recibidas de familiares y amigos por tan dolorosa partida.

GEREZ, FRANCISCO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/09|. Guíanos por la fe, te pedimos Virgen María que intercedas por Francisco, para que goce de la presencia de Dios en el Cielo. Aun nuevo aniversario de tu paso a la vida eterna, te recordamos con amor, porque fuiste y serás lo más importante de nuestras vidas. Elevamos oraciones en tu memoria. Tu esposa Mary, tus hijos: Rosario, Francisco, Carlos, Lourdes y tus nietos.

CANLLO, OLGA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/22|. "Que el Señor lo reciba en sus brazos y brille para ella la luz que no tiene fin". Su prima hermana Mirian Susana Abdala, Pedro Llanos, sus hijos Ramiro, Florencia, Matías y Romina participan con gran pesar el fallecimiento de la querida Olgui y acompañan a sus hermanos Koky, Pichón y Judith en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CANLLO, OLGA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/22|. Su tía Blanca Salomón de Abdala, sus hijos Mirian, Bety, Titina y Jorge participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos Koky, Pichón y Judith en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CANLLO, OLGA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/22|. Familiares de Enrique Amado y Josefa Canllo, participan la partida al Reino de Dios de su prima Olga y acompañan a sus hermanos y sobrinos. Dale el descano eterno y brille para ella la luz que no tiene fin.

CANLLO, OLGA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/22|. Mirta Mabel Elean, Glady Elean de Salmon y flia, participan su fallecimiento. Acompañan a sus hermanos y dems familiares en este momento de dolor.

