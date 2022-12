FÚNEBRES | 17 DE DICIEMBRE 2022

17/12/2022 - 02:05 Funebres

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUIS MARIA RAFAEL

Falleció el 15/12/22

Las amigas de su hermana Marcela: Juani Jugo, Analía Rodríguez, Ana Rodríguez, Anahí Catella, Cecilia Vittar y Nancy Fernandes lamentan su fallecimiento y la acompañan en este gran dolor junto a toda su familia. Ruegan por su eterno descanso en la paz del Señor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELSA JOSEFINA HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ

Falleció el 14/12/22

El Consejo Directivo, la Comisión Fiscalizadora, el Tribunal de Ética y Matriculados del Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. hermana de su matriculado Arq. Carlos Martin Hernández y sobrina de Arq. Guadalupe Luna Hernández acompañan a su familia en este difícil momento por tan irreparable pérdida.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN CARLOS ALCORTA

Falleció el 16/12/2022

El Consejo Directivo, la Comisión Fiscalizadora, el Tribunal de Ética y Matriculados del Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. padre de sus colegas Arqs. Juan Carlos Alcorta y Marcelo Alcorta, acompañan a su familia en este difícil momento por tan irreparable pérdida.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN CARLOS ALCORTA, que se durmió en el señor el 16/12/2022 espera la resurrección.

La Sra. Intendente de la ciudad capital Ingeniera Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dra. MARÍA DEL PILAR SÁNCHEZ PICCARDI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/12/22 y espera la resurrección.

Néstor Fernando, Gurisa y Helena Zurita, Victoria y Juan Cruz, participan con gran dolor su temprana partida. Que Dios la tenga en su Gloria y de a sus padres, hijo y hermanas fuerzas y resignación. Los acompañamos con enorme cariño.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dra. MARÍA DEL PILAR SÁNCHEZ PICCARDI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/12/22 y espera la resurrección.

Juan Manuel Beltramino y María Inés López Moreno y familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

NOEMÍ AMALIA DE LOS ÁNGELES LANNES

(q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participación con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

NOEMÍ AMALIA DE LOS ÁNGELES LANNES

(q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

NOEMÍ AMALIA DE LOS ÁNGELES LANNES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/12/22 y espera la resurrección.

Mi querida Mami Moya, ya estas gozando de tu lugar en el Paraíso junto a tus hijos y demás seres queridos, después de todo lo que trabajaste y tu entrega al servicio hacia los demás, brindando ese amor inagotable que tenias y en vida cosechaste todo lo que sembraste. Ahora tu legado quedara para siempre, gracias por tus valores, tu enseñanza, por ser luz en medio de la oscuridad, Dios y yo nos ganamos un ángel mas, serás mi luz, mi guía, mi intercesora y mi escudo protector contra todo. Te amé, te amo y te amaré. Tu querida hija Mili, tu querido Juanjo y tus bichitos Alejo y Agus.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NILDA TERESITA SANTILLÁN DE ASTUDILLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/12/22 y espera la resurrección.

La sra. ministra de Justicia y Derechos Humanos Dra. Matilde O’Mill, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROLANDO CERRIZUELA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/12/22 y espera la resurrección.

El Defensor del Pueblo de la Ciudad Capital de Santiago del Estero, Lic. Roberto Luis Ger, participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Rolando Cerrizuela, papá de la compañera Ana Carolina Cerrizuela.

INVITACIÓN A MISA

ELVIRA ESTELA FINNO DE YANUZZI (Kiki)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/12/22 y espera la resurrección.

“Tus nietos te buscan, tus plantas recuerdan tu ausencia. Los sonidos se apagan. El caos de tu energía ya no se siente. Tu casa está más enorme que nunca. Faltan colores, falta esa locura que buscan tus nietos. Faltan planes, faltan mates fieros, faltan tus anécdotas y tus recuerdos. Nos obligas a construir nuevos días. Nuevos recuerdos, porque los que ya dejaste quedan marcados con fuego. Tu fuego. Que seas feliz, mucho, infinito, por todos los tiempos. Hasta el momento del reencuentro. Fuiste amada, mucho. Sábelo. Tu esposo Dr. José Dante Yanuzzi, tus hijos Alfonso Carlos, Juan Pablo y Hugo Franco, tus nietos Bianca, Francesca, Agustín y Franquito, tus nueras Marcela Corvalán y María Eugenia Anzani te honran a nueve días de tu partida e invitan a nueve días de tu partida a la misa a celebrarse hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano.

RESPONSO

OLGA ISABEL MARTÍNEZ DE PÁEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/12/21 y espera la resurrección.

Mami.En el primer aniversario de tu partida,tu hija , nietos y bisnietos se reconfortan en los bellos recuerdos vividos a tu lado,no importa cuánto tiempo pase,nuestro agradecimiento y amor hacia vos sigue intacto.Orgullosa de ser tu hija,le pido a Dios que te bendiga en dónde estés.Tu hija Myriam invita al responso que se celebrará en su parcela,en el Parque de la Paz,el día Domingo 18 a las 8 am.Rogamos una oración en su memoria.

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

EDUARDO ENRIQUE FARÍAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/12/22 y espera la resurrección.

“Un caluroso diciembre parió a un bohemio folclorista, a un cantautor shalako, moreno y de fiel pinta. Doña Cita lo bautizó “Chamiza” aunque para otros solo era “Chacho Farías”. Desde los escenarios miraba a los guitarreros para pulir su don. Salió del barrio Cáceres con guitarra al hombro y melodías de tradición. Llegó a Buenos Aires pero ahí no se quedó compartió melodías, sus “jueguitos en las cuerdas” y con su fraseo bien santiagueño hizo añorar al pago recordando que ser hincha de Mitre es un honor. Tu “Romance de Piedra y Bagre” el Mishky Mayu quiere escuchar, sigue esperando que cruces de La Banda a Santiago para guitarrear con los changos y dar tu “abrazo a ritmo de chacareras”. Ojalá San Pedro te haya copiado tu grito “adentro” para que te encuentres con la familia, con don Trullenque y Carabajal más los amigos de la barra “enredados entre las nubes guitarreando recuerdos viviendo la eternidad”. “Con las bordonas te busco y no te puedo encontrar las primas que me acompañan y el diapasón no da más, si hasta mi bombo legüero un día se ha puesto a llorar” pero tu Daniela Mercedes siempre cantará y recordará.

Su esposa Blanca y su hija Daniela Mercedes Farías Chaparro agradecen el acompañamiento de familiares, amigos, la barra del folcloristas del Patio Santiagueño, a la comunidad de la Capilla Santa Clara de Asís del Bº Mishky Mayu, a las comunidades educativas de la Colegios Madre Mercedes Guerra (Franciscanas) y Bachillerato Humanista Moderno en la partida a la casa del Padre Celestial de Eduardo. A nueve días de su fallecimiento invitamos a la misa a celebrarse en Catedral Basílica hoy a las 20 hs.

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Sus hijos Juan Carlos, Marcelo y Rafael Alcorta y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las nueve en el cementerio Jardín del Sol. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Inés Pellicer y Eduardo Loza, sus hijos Fernanda, Eduardo, Maximiliano y Eugenia y sus respectivas familias lo despiden con tristeza y acompañan en el dolor a sus hijos y demás familiares. Elevan oraciones en su querida memoria.

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Marta, Eduardo, Antonio, Lucía, Inés y Juan José Pellicer Yocca y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en estos momentos de tristeza a sus hijos, nietos y demás familiares. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Marta S. Pellicer Yocca, sus hijas Marta Marcela, Lola y Daniela Barquín y Pablo Godoy Molinari y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Pichón, Marcelo, Rafa y demás familiares en estos momentos de tanta tristeza. Ruegan oraciones a su muy querida memoria.

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Edmundo Lescano, Silvia Gomez Paz participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a la familia.

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. María Rosa Rímini de Avendaño; sus hijos, Baltazar, María Rosa, María Magdalena, Francisco y Juan Santiago, participan su con pesar fallecimiento y acompañan con el cariño de siempre a Juan Carlos, Marcelo, Rafa, ahijado querido y demás familiares en este triste momento.

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Lastenia Medrano, sus hijos Lastenia y Alfredo, Florencia y Federico, Rodolfo, Virginia, Teresa y Lucas; sus nietos Agustín y Pilar, Manuela y Cristian, María Lastenia y Facundo, Federico, Tomás, Lucila, Joaquín, Santino, Victoria y Manuel acompañan con mucho cariño a toda su querida familia en este doloroso momento.

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Sus sobrinos Conrado y Mónica Alonso, sus sobrinos nietos Conrado y Lucía Olivera, Agustín y Yamile Salomón, Laura y Manuel Molejón, Inés y sus sobrinos bisnietos Conrado, Felipe, Benjamín, Francisca, Clara, Fermín, Juana, Manuela, Hilario despiden con profundo cariño al querido tío Negro y acompañan a sus hijos, nueras y nietos en este momento duro y triste.

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Marcelo A. Espeche y Ana María Bruchmann y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos rogando oraciones en su memoria.

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Cecilia López Pasquali junto a sus hijos Matías, Leandro, Federico Balmaceda con sus respectivos familias lo despiden con tristeza . Hacen llegar su afecto a sus hijos y familiares. Rezamos por su descanso en Paz.

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Rodolfo Améstegui, Lola Monti y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Sus sobrinas Silvia Eugenia Nallar, María Luisa Nallar y Gustavo Nazario, sus hijos María y Roberto García Méndez; Federico y Lemi Melem; María del Huerto y Mariano López Milet, sus nietos Gerónimo y Lisandro García Méndez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Félix Carlos Acuña e hijos, despiden al vecino y amigo Negro y acompañan a sus hijos Pichi, Marcelo y Rafa en tan doloroso trance. Ruegan oraciones en su memoria.

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Anita, Chachi y Copy Acuña Alfano despiden al vecino y amigo Negro con inmenso dolor y acompañan a sus hijos Pichi, Marcelo y Rafa en tan doloroso trance. Elevan oraciones en su memoria.

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|.Walter Pedro Cura y Maria José Rizo Patrón. Sus hijas: Agustina, Mariana y Josefina Cura Edipoo participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BAZÁN, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 16/12/22|. Participan con profundo dolor su partida. Su hermano Abrahan, sobrinos Alicia, Héctor, Carina y María, sus sobrinos nietos Abrahan, Zamira, Mailen, Oriana, Gerardo y Zahir, sobrinos políticos Ivan, Horacio y Silvia. Rogando oración en su memoria

BRAVO DE LUDUEÑA, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/ 22|. Su esposo: Juan Carlos Ludueña, sus hijos: Ivana, Gonzalo, Matías, Lucas, Maxi y Cecilia, nietos y demás familiares, participan con dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BRAVO DE LUDUEÑA, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Todo el personal y directivos de Express participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de Matías Ludueña y ruega oraciones en su nombre. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

CAPILLA, MARCELA DANIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Su hijo Franco Capilla, sus amigos, vecinos, compañeros de trabajo, y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron cremados. SERVICIO REALIZADO POR EMPRESA HUGO GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel. 429-6027. Cel. 385-5357628.

CERRIZUELA, ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Inesperadamente partiste dejándonos el corazón partido. Ayúdanos desde el cielo a mitigar tanto dolor. Su tía Gringa de Cerrizuela y sus hijos lamentan con profundo dolor la partida de nuestro querido Rolando. Acompañamos a sus hijos Rolando, M. Irlanda, Cecilia, Carolina y Santiago, a sus nietos, hnos. Mary y Tino y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

CERRIZUELA, ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Ricardo Barquet acompaña a sus hijos, nietos y demás familiares por la pérdida irreparable de su amigo Rolando. Ruega oraciones en su memoria.

CERRIZUELA, ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Hoy y siempre, que los recuerdos de su amor les traiga paz, consuelo y fuerzas. Mariela acompaña a Irlanda, Fernanda, Gustavo y a toda su familia en tan doloroso momento. Riega oraciones en su memoria.

CERRIZUELA, ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Mario Ernesto Ledesma junto a sus hijas Emma, Adriana, Carolina y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Rolando y acompañan con afecto a sus hijos, nietos y hermanos en este momento de profundo dolor.

CERRIZUELA, ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Carlota, Natalio, Petty, Maria Eugenia acompañan a Irlanda, Gustavo, Lisandro, Joaquin y demás familiares en estos momentos que le toca vivir. Ruegan oraciones en su memoria.

CERRIZUELA, ROLANDO (q. e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Que Madre ilumine su llegada junto a nuestro Señor. La comunidad educativa y religiosa del Colegio La Asunción participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de la Vice Rectora Cerrizuela Irlanda del Nivel Secundario y acompaña a la familia en este difícil momento.

CERRIZUELA, ROLANDO (q. e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Carlos, Luisa, Marcos, Emmanuel y Joaquín Ottinetti participan con profundo pesar el inesperado deceso del padre de sus amigos Rolando y Valeria. Ruegan oraciones en su memoria.

DIAZ, EDELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Sus hermanos Santos, Americo, Mirta, sobrinos, sobrinos politicos, ahijados y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Telefono 4219787.

GÓMEZ, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/22|. Rosa Angélica Nieva y Francis Castillo acompañan en este difícil momento a su madre ,hermanos ,esposa e hijos y elevan oraciones en su memoria.

HAMANN, EDUARDO JULIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Cecilia Degano y Enrique Agüero participan de su fallecimiento acompañan a su esposa Rosita, sus hijos Eugenio y Lastenia, su hermana Marta y familiares en tan difícil momento. Elevan una oración en su memoria..

HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ, ELSA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. Victorio, Luis, Manuel, Elisa, Arturo, Alejandra y Celia Hernández participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y hermanos. Ruegan por su eterno descanso y elevan oraciones en su memoria.

HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ, ELSA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. Felisa Anabel Moyano de Arce con sus hijos, Alfonso,.Anabel, Pablo, Analia y Ana María y sus respectivas familias, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ, ELSA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. Pablo Mariano Arce , su esposa Andrea Paz y sus hijos Felícitas, Nicolás y Bernardita participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor y ruegan oraciones en su memoria.

HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ, ELSA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. Irene Beatriz Cerro de Viaña, Carlos Alejo Ducca, su esposa María Beatriz Viaña y sus hijos acompañan a la familia en este doloroso momento.

HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ, ELSA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. Empleados de la Secretaría participan con dolor el fallecimiento de la hermana de nuestro compañero Olegario y ex compañeras Clara y Lorna. Ruegan una oración en su memoria.

HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ, ELSA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. Lic. José María Lami Hernández y familia participan su fallecimiento y hacen llegar sus más profundos sentimientos de pesar por su partida. Ruegan por el eterno descanso de su alma elevando plegarias al Señor.

HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ, ELSA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. Patricia Rossi participa con gran pesar el fallecimiento de la apreciada Elsa y acompaña a su familia en este duro momento.

HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ, ELSA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. El Ing.Juan Carlos Lencina ,Lic. Vanina Gimenez,Leda Pedraza y Karina Cisterna

KOMAID, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 16/12/22|. " Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia " ( Salmo 46.1) Ada Biscione de Zuain, sus hijos Eduardo ,Griselda, Daniel y sus respectivas familias participan con dolor del fallecimiento de su sobrino político y primo y ruega una oración en su memoria

LAITAN DE HERRERA, ELSA ROSALÍA (Ichi) (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Su esposo Carlos Herrera, sus hijos Fernando y Verónica, sus hijos pol. Carla y Raul y sus nietos Sofia, Estefanía, Guadalupe, Milagros y Joaquín con dolor su fallecimiento, sus restos serán hoy a las 10:30 en el cementerio Jardín del sol. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LAITAN DE HERRERA, ELSA ROSALÍA (ICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Sus primas hermanas, Susana Isabel Spaini y familia, María Susana Laitán y familia lamentan en el alma la partida de su queridísima Ichi y acompañan en el dolor de tan irreparable pérdida a su esposo, hijos y nietos. Dios bendiga su alma y descansa en paz.

LAITAN DE HERRERA, ELSA ROSALÍA (Ichi) (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. María del Valle Sgoifo, Ana María Contreras de Campos y familia, Betty Bethular de Orieta y familia participan su fallecimiento, acompañan a su esposo e hijos y a Susana y familia en este doloroso momento. Elevan oraciones por su feliz resurrección y cristiana resurrección de toda la familia.

LAITAN DE HERRERA, ELSA ROSALÍA (Ichi) (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Tus compañeras y amigas del Grupo de Belén '64, despedimos con mucho dolor a una gran persona, creyente, con mucha fe, poseedora de unos ojos color cielo, transparentes como su vida misma. Dejas un recuerdo imborrable por tu entrega y tu gran obra de caridad. Ichi querida siempre estarás presente en nuestras reuniones y junto con Cachita ya estarán compartiendo la vida eterna. Tus amigas desde la niñez que nunca te olvidarán Mirta Astun, Chachi Acuña, Martha Beggeres, Betty Castro, Susi Cuello, Marita Fuensalida, Coral Ger, Pichona Herrera, María Inés López, Rosi Mitre, Marta Raed, Perla Rafael, María Rosa Saad, María Elena Sydow, Norma Tamer, Josefina Vieyra, Graciela Sánchez, Adriana Guraieb, Blanca Canllo, Marta Flores, Zulma Elias, Angela Ruiz, Susi Lobo, acompañan a su esposo, hijos, nietos y demas familiares en este doloroso momento. Rogamos por el eterno descanso de su alma.

LANNES, NOEMÍ AMALIA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Su sobrino Carlos Felipe Díaz Lannes, y su esposa Patricia Myriam Fernández lamentan con gran dolor el fallecimiento de la querida Tía Moya y ruegan una oración en su memoria. Acompañan a hijos, nietos, bisnietos y demás familiares en este triste momento

LANNES, NOEMÍ AMALIA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Sus sobrinos Rodolfo Francisco, Carlos Felipe y Federico Santiago Díaz Lannes, y sus respectivas familias, participan con gran dolor su partida a la casa del Padre y acompañan a sus hijos , nietos y bisnietos y demás familiares en este triste momento..

LANNES, NOEMÍ AMALIA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Su sobrino Federico Santiago Díaz Lannes, su esposa María Julia Cantos, sus hijos María Florencia y Martín Horacio Ledesma, Agustín Tomas y Florencia Ávila, Ana Lucía y Milagros Díaz Cantos, y sus nietos Bastian, Ema Sofía y Manuel Antonio participan con gran dolor su partida a la casa del Padre y acompañan a sus hijos , nietos y bisnietos y demás familiares en este triste momento.

LANNES, NOEMÍ AMALIA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Sus amigos Jorge Teves y Martha Beggeres, participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su querida memoria.

LANNES, NOEMÍ AMALIA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Héctor R. Baraldo, Sonia Torri Arriazu y sus hijos Luciana, Sacha y Martín participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LANNES, NOEMÍ AMALIA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Jorge Moises, su esposa Ana Gioria y sus hijos, participan con pesar el fallecimiento de la madre de nuestro amigo Gordo Macchiarola.

LANNES, NOEMÍ AMALIA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Gordo te acompaño en este momento de dolor por la pérdida de tu madre. Tu amigo Gordo Moises.

LANNES, NOEMÍ AMALIA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Liz, Silvina, Tini y Lisi participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre política de nuestra querida compañera y colega Constanza y acompañan a toda la familia en este triste momento. Ruegan una oración en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

LANNES, NOEMÍ AMALIA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. "¡La paz esté contigo! Sus sobrinos Cacho y Norma Collado, junto a sus hijos Ricardo y Marcela; María Silvia y sus respectivas familias despiden a la querida tía Moya y acompañan a sus hijos Alfredo, Carlos y Gordo en este momento de dolor. Descansa junto al Señor.

LANNES, NOEMÍ AMALIA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida Moya, que brille para Ella la luz que no tiene fin. Ramón Sánchez, Carmen Escobar Terribile, sus hijos Veronica Sanchez, Juan José Sanchez, hijo politico Diego Artaza, sus nietos Antonella, Candelaria, Alejo y Agustin. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LANNES, NOEMÍ AMALIA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Sara Mitre de Bolañez, sus hijos Jorge, Carlos, Rodolfo, Guillermo y sus respectivas familias participan con profunda tristeza y dolor del fallecimiento de querida tía Moya. Elevamos oraciones en su memoria y rogamos a Dios fortaleza a sus hijos e hija. La vamos a recordar siempre con mucho cariño. Descansa en paz en la casa del Señor.

LANNES, NOEMÍ AMALIA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Yuky y Julio participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este difícil momento. Rogando oraciones en su querida memoria.

LANNES, NOEMÍ AMALIA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Dr. Aldo David Molina, su esposa Amalia, sus hijos Cecilia, Eugenia y Esteban participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Mily en este difícil momento.

NASSIF DE MONTENEGRO, MARTA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/22|. Miguel Ángel Barrera Martínez, su esposa Nélida Raab y familia participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Su esposa Ana María Aguero, sus hijos Fernando , Anita y Martin, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Su sobrina Marcela Parra, Chany, María del Huerto y Benjamín participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido tío.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Sus primos Enrique Agüero y Cecilia Degano, sus hijos Lucas, Juan Pablo, Javier y respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Anita, sus hijos y nietos. Elevan una oración en su memoria.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Sus primos Enrique Agüero, Jorge, M. Angélica, Victoria y respectivas familias acompañan a Anita, hijos y nietos en tan doloroso momento. Elevan una oración en su memoria.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Su sobrino Carlos Parra, Magalí Pavón y sus hijos Nicolás y Guillermina participan con profundo dolor su fallecimiento.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Su sobrino Mariano Parra, Laura Almirón y sus hijos Faustino y Constantino participan con profundo dolor su fallecimiento.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Su sobrino Diego Parra, Ana Ibarra, sus hijas Catalina y Joaquina participan con profundo dolor su fallecimiento.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Su sobrino Guillermo Parra participa con profundo dolor su fallecimiento.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Su sobrino Pablo Parra, Laura Hübner y su hijo León participan con profundo dolor su fallecimiento.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. María Soledad Galvez Elkin, sus hijas Catalina y Micaela participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su querida amiga Anita y elevan oraciones en su memoria.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Socios, profesionales, equipo técnico y administrativo de Laboratorio IBAC participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Dra. Ana Parra, elevando oraciones en su memoria y acompañado a la Dra. y familia en momentos difíciles.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Cat.S.E.La.R. (Sociedad de Reumatología de Catamarca, Sgo del Estero y La Rioja) acompaña con profundo dolor a la Dra. Ana María Parra, socia activa y miembro de la comisión directiva, por el fallecimiento de su papá. Que brille en él la Luz que no tiene fin.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Liliana Elkin de Galvez y familia participan con mucho dolor el fallecimiento del papá de Anita y que el Señor lo reciba en su Gloria.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Luis, todavía consternados por tu partida de este mundo, no dejamos de reconocer al hombre que fuiste en vida; buen esposo, padre y abuelo y sobre todo una excelente persona. Siempre te recordaremos con cariño y rogamos resignación para nuestra querida amiga Anita, tus hijos y nietos. Descansa en paz. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Nena y Pirucha García Fabiano.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Su amigo Mario Heredia, sus hijos Víctor Martín; Ramiro Alejandro y María Soledad; Agostina Messa, Lorena Correa y Luis Corbalán y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Dr. Fernando H. Turrado, su esposa Andrea y sus hijas participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Ramiro Valladares , Carolina Ledesma participan en su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Dra. Gabriela Salvatierra y Dra. Carolina Ledesma , participan en su fallecimiento y compran a Anita en este difícil momento.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Humberto Lacour, su esposa Marcela Ibáñez Frágola y su hija Luana Lacour participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Pucho Sgoifo y Adela Pece participan su fallecimiento y acompañan con dolor a Anita y familia en estos momentos de dolor.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Norita Zamora, Felix Demasi y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Victor Manuel Zamora y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Eva Salvatierra, Jose Piñon y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos de dolor.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". Silvia Ledesma y sus hijos Gabriela Carrascosa, Rodrigo, Jimena y Carla Ferreira participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este triste momento.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Enrique Sarquiz, Cristina Sarquiz y flia participan con dolor su fallecimiento.Elevan oraciones en su memoria.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Toño Suárez y sus hijos Lucas y Julio participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Pato. Elevan oraciones en su memoria.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Eduardo Coroleu, Romina Sarquiz y sus hijas Guillermina y Lola participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Comisión Directiva, Personal y Socios del Círculo Odontológico Santiagueño participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus socios, Fernanda y Martin. Se ruega una oración en su memoria.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. María Elena, Carlos Alberto, Rubén Abalos Aliaga y sus respectivas familias lamentan la partida del querido amigo, acompañan a la familia y piden oraciones en su memoria.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Gustavo, Gladys, Ariel, Fabián Díaz y sus respectivas familias despiden con pesar a Don Luis y acompañan a su esposa Anita e hijos: Fer, Ana y Martín en este triste momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. "Ya está ante tí recíbelo en tu Reino". Sus compañeras Marta Miranda de Cejas, Mirta Miranda de Manzur y su hijo Jorge Gonzalo, acompañan a su esposa Anita y a sus hijos Martín, Ana y Fernanda ante irreparable pérdida. Se ruega oraciones en su memoria.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Norah G. Agüero E. de Rizo Patrón, Ximena Rizo Patrón, Cristian Pita, Mariela Elías, Amir y Maura Rizo Patrón participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a Anita, Fernanda, Ani, Martín y sus respectivas familias. Rogamos oraciones en su memoria.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Tití, Luis César Urtubey y familia lo despiden con dolor y acompañan a la querida prima Anita e hijos y nietos.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. María Cristina Agüero Echegaray, Cecilia y Álvaro Guillot, Josefina G., Guadalupe Araujo, Javier Gómez A. y Lorenzo participan con dolor su fallecimiento.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Carmen Agüero de Manzur y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su primo Luis. Ruegan una oración en su memoria..

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Noemí Prados y Carlos Castillo Prados, participan con dolor el fallecimiento de su sobrino y primo.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Gabriela Salvatierra y Rubén Nacul participan con profundo dolor del fallecimiento del papa de Anita y acompañan a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Gustavo Díaz, su esposa Graciela Español, sus hijos Natalia, Miguel, Gustavo, Cecilia y su nieto Manu, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido y apreciado Luis. Acompañan en estos momentos de tanto dolor y tristeza a su esposa Anita, sus hijos Fernanda, Fabián, Martín, Fernanda, Anita y Rober y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Su cuñada Nené Jozami, sobrinos Marcela, Carlitos, Mariano, Diego, Guillermo y Pablo Parra participan con profundo dolor su fallecimiento.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Las amigas del café del Club de Abuelos de su esposa Ana, acompañan con tristeza el fallecimiento de su esposo Luis y ruegan oraciones en su memoria.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Vicente Sayago, su esposa Anita Sialle y sus hijos Juan Ignacio, Nicolás Martín y María Laura participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Anita e hijos en este momento de dolor.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Marcela Giribaldi , Fernando Berraondo , sus hijos Ignacio, Guillermina y Bautista participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Carolina Buxeda y sus hijos Facundo, Catalina y Emilia participan con profundo dolor del fallecimiento del papá de su amiga Anita y acompañan a la familia en este triste momento.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Valentina Ceruti,Lucas Rueda y familia participan con profundo dolor y acompañan a la familia en este dificil momento.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. David Ceruti,Susana Cuello,e hijos Alicia Maria ,Valentina y Agustin participan con profundo dolor su fallecimisnto y elevan oraciones en su memoria

PAZ, CARLOS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Su prima Yuky y su hijo Julio participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y esposa en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

RAFAEL, LUIS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Mónica Berarducci, sus hijas Maria del Huerto y Maria Antonella Tarchini, participan su fallecimiento y acompañan a su hermano Piru y flia., en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

RAFAEL, LUIS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Elena Yoles participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a Elsita y a sus hermanos con sus oraciones.

RAFAEL, LUIS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Graciela Aguirre participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña con cariño a Elsa y a sus hermanos en estos difíciles momentos. Eleva oraciones en su memoria.

RAFAEL, LUIS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Miguel Ángel Barrera Martínez, su esposa Nélida Raab y familia participan con inmenso dolor su fallecimiento y acompañan a su hermana Elsita y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

RAFAEL, LUIS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Ernesto Richard y Maria Mercedes Ayud participan con pesar su fallecimiento y acompañan con cariño a Elsa, sus hermanos y demás familiares en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

RAFAEL, LUIS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Blanca Chávez, Luciano Quadrelli, Valentina Muhn , Ángel Scaro, Marcos Quintero, Mariana Aguirre, José Salcedo, Erika Paez, Ramiro González , Evangelina Villaverde, Daniela Juárez, Lorena Montenegro, Gabriela Ramírez, Alejandro Oller, Gustavo Núñez, Adriana Medina, Gisela Lezama, Elsa Goitea, Noelia Ruiz, Dora Matteo, Valeria Montedonico, Eugenia Padilla, y Dra. María Inés Manzur acompañan a la Sra. Secretaria del Juzgado Laboral Cuarta Dra. Elsa Rafael de Zavaleta y a Constanza Daud en este doloroso momento del fallecimiento de su hermano y tio , respectivamente . Ruegan una oración en su memoria..

RAFAEL, LUIS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Clara López Pasquali de Araya, sus hijos Enrique Araya, Ma del Rocio Araya y Ma del Paula Araya con sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos tan tristes. Ruegan oraciones en su memoria.

RAFAEL, LUIS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Bernardo Bailon, su esposa Susana Comelli, sus hijos Bernardo, Soledad , Benjamín , hijos políticos y nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su amiga Elsita y Danilo. Ruegan una oración en su memoria. Y que brille para el la luz que no tiene fin.

RAFAEL, LUIS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Carlos Ernesto García y Adela Gabriela Pacheco sus hijos Emanuel y Macarena Vera, Cesar, Patricia y Maximiliano Paz y María Ángel participan con dolor el fallecimiento del hermano de sus amigos.

RAFAEL, LUIS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Las amigas de su hermana Marcela, Mercedes y Betina Clusellas, Judith Anelli, Elena Montenegro y Cristina Matach participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RAFAEL, LUIS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Las compañeras de trabajo de su hermana Elsa: Luisa Pernigotti, Maria Rosa Carabajal, Vero Terrosa, Norma Costas, Ines Barbieri y Ana Colombo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RAFAEL, LUIS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Liliana Isa, Rubén, Juan José y María Belén Durgam, participan su fallecimiento y acompañan a Elsita y familia en estos momentos de pesar.

RAFAEL, LUIS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Martín Costas y Cecilia Vittar lamentan su fallecimiento y acompañan a su hermana Marcela y a toda la familia en este momento de inmenso pesar. Elevan oraciones en su memoria.

RAFAEL, LUIS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Elena Josefina Llaguno participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su hermana Elsita en esta irreparable pérdida. Eleva oraciones en su memoria.

RAFAEL, LUIS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Nene de Daud, junto a sus hijos y nietos despiden con mucha tristeza al querido “gordo”, rogando a Dios su merecido descanso y acompañan a su esposa, hijas, hermanos y demás fliares orando q les conceda consuelo y fortaleza frente a su partida.

RAFAEL, LUIS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. El Cielo te recibe, descansa en el amor del Padre. Fabiana Fernández, Claudia Chaud, Marta Chedid, María Pía Urueña, Lisi Cisneros, Liz Larcher y Sandra Clavero acompañan a su hermana Marcela y demás familiares en el dolor de esta irreparable pérdida.

RAFAEL, LUIS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Lucho descansa en paz. Siempre estarás en nuestros corazones. Sus vecinos Nene, Sari y Mily Navarrete acompañan en estos momentos de dolor a su familia.

RAFAEL, LUIS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Consejo de Facultad, Decana, Vice Decano, Secretaria de Facultad, Directores y Coordinadores de Carrera, Personal Docente, No Docente de la Facultad de Ciencias para la Innovación y el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago del Estero, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la docente de la carrera de Ingeniería en Informática, Marcela Rafael. Ruegan una oración en su memoria.

RAFAEL, LUIS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Gustavo y Negrita de Sgoifo junto a sus hijos Gustavo, Patricia , Gabriela, Martin, Belén y Maximo con sus respectivas familias acompañan a Pirulin y sus hermanos en este difícil momento. Ruega una oración en su memoria.

RAFAEL, LUIS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Martin Sgoifo su Sra Marcela Montenegro sus hijos Julieta, Santiago y Tissiana participan con dolor de fallecimiento y acompañan a sus hermanos en este doloroso momento.

SAAD, JORGE ATÍE (q.e.p.d.) Falleció en Kafraboun. República de Siria el 11/12/22|. Hijos de su prima hermana Margarita Hallak de Saad: Mariel, Dr. Juan y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento.

SAAD, JORGE ATÍE (q.e.p.d.) Falleció en Kafraboun. República de Siria el 11/12/22|.Mavel Navarro de Nader hace llegar sus condolescencia a sus hermanos y demás familiares.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Miguel Ángel Barrera Martínez, su esposa Nélida Raab y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus padres y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Dr. Facundo Filippi participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Luisa Pernigotti, Maria Rosa Carabajal, Vero Terrosa, Norma Costas, Ines Barbieri y Ana Colombo, acompañan a su mamá Elena en esste dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Teresa Cannata participa con profundo dolor la partida de Pilar deseando fortaleza y aceptación a sus padres, hermanos y demás familiares. Oraciones por su eterno descanso. Las Termas.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Daniela Llapur, y toda su familia, acompaña a Laura en este triste momento ante la inesperada y dolorosa partida de Pilar. Ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Julia Lidia Velarde participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus padres y familia en el dolor de la partida.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Nacha Piazza de Montoto participa con profundo dolor el fallecimiento de la hija de la querida amiga Elena. Acompaño con infinito cariño a toda su familia, rogando por una cristiana resignación . Que descanse en La Paz del señor

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Lydia Sthela Trejo participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a su mamá Elenita y demás familiares en este triste momento. Ruega al Señor les de resignación y consuelo.

SANTILLÁN DE ASTUDILLO, NILDA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. Con gran tristeza despedimos a la mamá de nuestra gran amiga Silvia. Señor dale el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin. Eva Salvatierra, Rosa Zirpolo, Anita Parra, Fernanda Parra, Maria E. Bulacio, Lucrecia Seade y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN DE ASTUDILLO, NILDA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mi no morirá jamás". Sus amigos Nélida Telmo de Seade, sus hijos Luis, Fernando, Juan Vicente y Lucrecia participan su fallecimiento y los acompañan en el dolor y la oración.

SANTILLÁN DE ASTUDILLO, NILDA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. Eva Salvatierra y flia. participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN DE ASTUDILLO, NILDA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. "Que brille para ella la luz infinita de Cristo". Amiga! Que toda tu obra en esta tierra, sea reconocida por el hacedor supremo. Flias. de Poro, Anchy y Pelado Avila lamentan profundamente su deceso y acompañan a Marta Campos y familia en este trance. Abrazos!

SANTILLÁN DE ASTUDILLO, NILDA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. Con hondo pesar participamos su fallecimiento. Te recordaremos siempre como una gran colega y bella persona. Acompañamos en el dolor, a su querida familia, elevando una oración para que descanses en paz junto a nuestro Padre Celestial. Mirtha Soria de Gómez y sus hijos Juan, Sandro y José David.

SILVA, JUAN CARLOS (CHIRI) (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Federico Álvarez Nediani y familia participa con profundo pesar la pérdida del papá de su compañero y amigo Juancito. Rogando resignación y fortaleza a su familia

SILVA, JUAN CARLOS (CHIRI) (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Su amigo Mario Roberto Abalos, participa con dolor su fallecimiento. Acompaña en estos momentos de pesar a toda su familia y eleva oraciones por tu eterno descanso.

SILVA, JUAN CARLOS (Chiri) (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Héctor Luis Ribas, Magdalena Daud, María de los Ángeles Ribas y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento del buen amigo Chiri. Elevan oraciones en su memoria y que Dios les de pronta resignación a su familiares.

TABOADA DE GEREZ, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Sus hijos Alejandro, Analia y Cristian Gerez, su hija pol Tamara y sus nietos Agustina y Francisco participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumanos hoy a las 10 en el cementerio la Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TABOADA DE GEREZ, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Su hermana política María Esther Gerez (Estela), su sobrino Marcos y sus sobrinos nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TABOADA DE GEREZ, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Tus Amigas del 7mo pasaje, te recordarán siempre y participan con profundo dolor a tan irreparable pérdida. Angélica, Stella y Yoyi Gauna, Lucia Velez, Tere Luna, Beba Pereyra, Rosa y Carmen Sandes Carmen, Gringa y Martha Taboada, Reina Gerez , Norma y Elsa Jiménez . Se ruega una Oración en su memoria.Sus restos serán innumado hoy a hs.10.30 en el cementerio La Piedad.

TABOADA DE GEREZ, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. "Ani querida, las flores se marchitan, nuestras oraciones no". Tu madre del corazón Azucena Godoy, sus hijos Raúl, Daniel, Azucena, Susana Gauna y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TABOADA DE GEREZ, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Olga Autalán de Corbalán y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TABOADA DE GEREZ, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Sus compadres Rulo Gauna y Lucía Burgos, sus hijos Florencia, Luciana y Oscar García participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TABOADA DE GEREZ, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Esther de Gauna y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

VISENTINI, CARLOS AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. C.P. Mauricio Rodolfo y flia. participa de su fallecimiento y acompaña a sus seres queridos en este dificil momento.

VISENTINI, CARLOS AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. Julio C. Lucero, su esposa Teresa Gil, sus hijos Alejandra y Gustavo Abeijón Mukdsi y sus nietos Máximo y Augusto participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

Invitación a Misa

FARÍAS, EDUARDO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/22|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Se oficiará una misa en Catedral Basílica a las 20 hs. Representante Legal; comunidad Religiosa; Directivos y compañeros de Colegio Madre Mercedes Guerra . Acompañan a su hija Daniela Farias Chaparro y flia . Y ruega una oración en su memoria

SANTILLÁN, GLADYS NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/22|. Familiares, amigos y vecinos, invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20.30 hs. en la parroquia La Inmculada, con motivo de cumplirse nueve dias de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

CHÁVEZ, ANDREA VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Sus hermanos Franco, Susana, Ana María, sus hijos Máximo, Tiziano y Lizandro y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Teléfono 4219787.

DÍAZ, BALBINA HAIDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/22|. Rosa de Zeballos y familia, participan con tristeza su fallecimiento y acompañando a sus hijos y demás familiares con oraciones por su eterno descanso.

DÍAZ, BALBINA HAIDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/22|. Hugo Serrano, Victotia Zeballos y su hija María Victoria, acompañan con cariño a su querida familia. Elevan oraciones por su descanso en paz.

LUNA, DORA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Su cuñada Ana Garay, su amiga Mary Martínez e hijos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 10.00 hs en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

PEREZ, DONATO MAMERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Sus hijos, nietos, hermanos y sobrinos part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. Jardín del Sol. SEPELIO REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCIALES. Laprida 383.

