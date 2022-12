FÚNEBRES | 18 DE DICIEMBRE 2022

17/12/2022 - 22:11 Funebres

FALLECIMIENTOS

17/12/2022

Héctor Leónides Corvalán

Paola Alejandra Díaz

Luis Ángel Paz

Rosa Victoria Manzur

Isauro de Jesús Paz

Roberta Chazarreta (Dpto. Loreto)

David Raúl Palavecino (Los Nuñez)

Selva Argentina Santillán

Juana Elvesia Maldonado

Rosa Margarita Rivainera (La Banda)

Juan Manuel Cano

Juan Carlos Juárez (La Banda)

Carlos Armando Núñez (La Banda)





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN CARLOS ALCORTA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/12/22 y espera la resurrección.

Dr. Raúl J. C. Abate Costa participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN CARLOS ALCORTA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/12/22 y espera la resurrección.

Dra. María José Fernandez Salom y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento del papá del arquitecto Marcelo Alcorta.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN CARLOS ALCORTA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/12/22 y espera la resurrección.

Enrique Jose Billaud, Carolina Traine, y sus hijas, acompañan con profunda tristeza a Marcelo, Juan y Rafa y sus familias, por el fallecimiento de su padre, Juan Carlos Alcorta. Elevan oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN CARLOS ALCORTA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/12/22 y espera la resurrección.

Enrique Jose Billaud, Carolina Traine y familia, acompañan en este doloroso momento a su querida amiga Elena Sanchez y familia en el fallecimiento de su hermana Pilar Sanchez. Elevando oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN CARLOS ALCORTA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/12/22 y espera la resurrección.

Dr. Ernesto Traine y Aurea Emilia Silva de Traine y sus hijos participan con gran pesar y tristeza el fallecimiento de nuestro amigo negro y piden resignación a sus hijos y una oración en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN CARLOS ALCORTA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/12/22 y espera la resurrección.

Dr. Leandro Fernández Salom y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su vecino y amigo Arq. Marcelo Alcorta.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELSA ROSALIA HERRERA DE LAITÁN (Ichi) Falleció el 16/12/2022

Él transformará nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso y aliviará a nuestra alma” (Salmo 67)

Su hermana María Estela Laitán de Cristina e hijas Ana Cecilia y María del Huerto Cristina Laitán y sus respectivas familias participan su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELSA ROSALIA HERRERA DE LAITÁN (Ichi) Falleció el 16/12/2022

Nos duele tu partida y nos reconforta saber que descansas en los brazos del Señor. Te amamos, tu esposo Carlos Mario Herrera, tus hijos Veronica Inés y Carlos Fernando Herrera Laitán; Raúl Ferrando y Carla Varela; tus nietos Sofía, Estefanía, Milagros, Guadalupe, Joaquín y Ezequiel.

Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA DEL PILAR SÁNCHEZ PICCARDI

(q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22 y espera la resurrección.

Tus vecinos del Barrio Los Álamos lamentan tu temprana partida al Reino de los Cielos, las Familias de: Coronel, Jiménez, Dres Díaz Botta, Seu, Uriondo Valdez, Rodríguez Abraham, Rigourd, Santillán, Gómez Sánchez, Santamarino, Cazzari e hijas, Tijera, Paz, Toscano, Ávila Abdenur, Docampo Menegatti, Rosales, Gómez, Reyes, Álvarez Rodríguez, Amura Burgos, Giardini, Gramajo, Olmedo, Moggio Bugeau, Gau Elizagaray, Ovejero, Fornero Trejo, Climent Salvador, Flia. Bisio, te despiden con profunda congoja y acompañamos a su familia, elevando oraciones por su eterno descaño en la paz de Nuestro Señor Jesucristo. Brille para ella la luz que no tiene fin.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

LUIS PARRA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/12/22 y espera la resurrección.

Su esposa Ana María Agüero, sus hijos Fernanda y Fabián Díaz, Ana María y Roberto Merino, Martín y Fernanda Cantos, sus nietos Santina y Francina Díaz Parra, Joaquina y Benjamín Merino Parra, Mateo y Malena Parra Cantos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HOMERO PERALTA GEREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en elSeñor el 17/12/22 y espera la resurrección.

Nuestro amor hermoso, tenías la sonrisa más hermosa del mundo. Fuiste nuestro milagro desde que llegaste a nuestras vida. Te fuiste siendo tan amado por toda tu familia y amigos. No hay consuelo, danos fuerza para seguir viviendo, en memoria de tu amor y tu vida. Te amamos y te amaremos por siempre. Tu papá Mario y tu mamá Rocío.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HOMERO PERALTA GEREZ Falleció el 17/12/22.

Vino a una gran familia amorosa a sembrar el amor más puro, el dolor es infinito, el consuelo no llega nunca, pero su herencia es el amor que dejó, para que lo repartan entre ustedes, que ese amor infinito les abrace y les bendiga para siempre. Querida familia Ledesma, Paz, Peralta Gerez, especialmente a Mirta e Ines, desde nuestro afecto y respeto las abrazamos entrañablemente. Ana Maria del Pilar Domínguez y sus hijos, Ana Cecilia y Matias Ponce; Paula Andrea e Ignacio Nacusse y Ramón José Antonio Ledesma participan de su fallecimiento.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HOMERO PERALTA GEREZ Falleció el 17/12/22.

Angelito de Dios, tu pequeño paso por esta vida vino a enseñar algo que descubriremos con el tiempo, aún hay más preguntas que respuestas, hay un dolor indescifrable que impide la razón y las respuestas, pero hay un sentido más allá del tiempo que ayudará a entender el mensaje que dejas hoy. La Comunidad Educativa de la carrera de Licenciatura en Enfermería de la UNSE, acompañan a su Coordinadora de carrera Mirta Esther Paz de Ledesma y a toda su familia en este tremendo momento por el que atraviesan.





INVITACIÓN A MISA

Crio. HÉCTOR HORACIO FIGUEROA (Tito)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/12/21 y espera la resurrección.

No se pongan tristes por mi ausencia, no me fui de sus lados, simplemente ahora no me pueden ver como antes, ni pueden oír mi voz, pero estoy con ustedes a toda hora, en cada latido de sus corazones. A un año de su partida aún hay días que esperamos su llegada luciendo orgulloso su uniforme azul, su recuerdo y el amor que nos brindó sigue inalterable. Para rogar por su eterno descanso nos reuniremos hoy a las 20.30 en la Pquia. Nuestro Señor de Mailín, tus hijos Sergio y Franco, tu madre, hermanas y demás familiares.





INVITACIÓN A MISA

RICARDO ALFONSO AYE "Tito" (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/21

A pasado un año de tu partida al encuentro del Padre y tu familia seguimos llorando tu ausencia como el primer día. No estás físicamente pero sigues vivo en cada gesto, hecho o acontecer cotidiano. Sos presencia viva en los que quedamos momento por el que atraviesan.









INVITACIÓN A MISA

Crio. HÉCTOR HORACIO FIGUEROA (Tito)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/12/21 y espera la resurrección.

No se pongan tristes por mi ausencia, no me fui de sus lados, simplemente ahora no me pueden ver como antes, ni pueden oír mi voz, pero estoy con ustedes a toda hora, en cada latido de sus corazones. A un año de su partida aún hay días que esperamos su llegada luciendo orgulloso su uniforme azul, su recuerdo y el amor que nos brindó sigue inalterable. Para rogar por su eterno descanso nos reuniremos hoy a las 20.30 en la Pquia. Nuestro Señor de Mailín, tus hijos Sergio y Franco, tu madre, hermanas y demás familiares.





INVITACIÓN A MISA

RICARDO ALFONSO AYE "Tito" (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/21

A pasado un año de tu partida al encuentro del Padre y tu familia seguimos llorando tu ausencia como el primer día. No estás físicamente pero sigues vivo en cada gesto, hecho o acontecer cotidiano. Sos presencia viva en los que quedamos a

la espera del reencuentro, tu legado es inconmensurable y seguimos cosechando tus bondades. Para rogar a Dios por tu eterno descanso nos uniremos en oración en la celebración de la Santa Misa el día domingo a las 20 hs en iglesia Inmaculada Concepción. Tu esposa Lucy Valdez y tus hijos: Sofía, Georgina y Ricardo.





AGRDECIMIENTO

CARLOS AURELIO VISENTINI

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 14/12/22 y espera la resurrección

Somos la familia Vicentini, recientemente con tristeza despedimos a Carlos pero no podemos dejar de enaltecer a los excelentes Profesionales y por sobre todo valiosas personas que supieron atenderlo desde el conocimiento pero por sobre todo con calidez, empatia y simpatía. Este conjunto de valores y más que caracterizó a este gran equipo Interdidciplinario fue fundamental para que Carlos transite su enfermedad sintiendo que velaron por su bienestar y calidad de vida.Gracias a cada uno de uds por su dedicación, entrega y rogamos a Dios conserven ese Don de vocación que los caracteriza por ser Profesionales con todas las letras y más aún grandes seres humanos. De la ciudad de Tucumán:Dr.Felipe Palazzo (médico Oncóloga)Dr.AlejandroDip (medico cirujano)De nuestra provincia:Alicia Diaz Fernández (médica clínica)Santiago Coroleu (Medico Cardiólogo)Ezequiel Espamer (médico Oncologo)Diego Polti (médico psiquiatra)Lic. Paula De Carlo (psicóloga)Alejandro Bossi (médico cardiólogo)Soledad Jugo (Odontóloga)A todos los profesionales del Instituto de Cardiología, nuestro mayor agradecimiento .





INVITACIÓN A MISA

MARCELA MARÍA ALEJANDRA PILÁN DE GELID

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/12/22 y espera la resurrección.

“les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mi aunque muera vivirá. Juan 11:25. Sus padres Ford y Guza, su esposo Javier Gelid, sus hijos , sus hermanas , nietos y demás familiares invitan a la misa que se celebrará hoy a las 20:30 hs en la parroquia Cristo Rey de la ciudad de La Banda con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la casa del señor. Rogamos oraciones en su memoria.

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Su prima Lorna Margarita Hernández y sus hijas Lorna, María de Lourdes, Guadalupe y Dolores, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Sus primos Victorio, Luis, Manuel y Elisa, Arturo, Alejandra y Celia Hernández, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y hermana. Elevan oraciones por su eterno descanso.

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Sus sobrinos Rodolfo J. Cuestas, Valentina Alcorta Marcos y sus hijos Rodolfo y Soledad, Valentina y Roberto. sus nietos Pilar, Robertito y Camila acompañan en este dia triste a sus primos hermanos y familias, elevando oraciones en su querida memoria.

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Fernando Vaccari, Daniela Rafael y sus hijos Lourdes, Franco y Lucio Vaccari participan con profundo dolor su fallecimiento, y acompañan en este difícil momento a sus hijos Pichi, Marcelo y Rafa y sus nietos, y ruegan oraciones en su memoria.-

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Juan Carlos Azar y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este triste momento. Elevan una oración en su memoria.

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Viviana Pinto y sus hijos Ignacio, Joaquín, Hernán y Magdalena de Arzuaga y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en tan doloroso momento. Elevan una oración en su memoria.

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Rafael Bonacina junto a su esposa Josefina Santillán Borges y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Juan Carlos y acompañan con afecto y oraciones a sus hijos, nietos y familia. Ruegan oraciones en su apreciada memoria.

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. "Que el Señor lo reciba en sus brazos". Daniel Alejandro Fiad, María Silvia Vignau, sus hijos Juan Ignacio, Iara y Zoe lamentan su partida y acompañan a su familia en estos momentos de dolor.

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Francisco Berdaguer, María Lastenia Atterbury, sus hijos Francisco y Mariana acompañan a sus hijos en estos momentos de dolor.

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano, sus hijos Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia, Titi y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALCORTA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Vicente Lo Bruno, su esposa Matilde Herrera, sus hijos Fernando, Pablo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

ALCORTA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Su primo Olegario Hernández, su esposa Claudia Zavalía y sus hijos Eugenia, Olegario y Juan José participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Querido amigo: Hoy al abrir el diario me encontre con la noticia triste de tu partida definitiva, ya no tendremos las conexiones que nos unian por Celular, provacando risas o compartiendo recuerdos lejanos. Te extrañaré mucho. ¡Hasta el Encuentro!. Joshela Cáceres y flia.

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Sylvia Monti de Bruchmann y su hijo José Horacio, participan con tristeza su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ALCORTA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Tona de Cheein, sus hijos María Silvia, María Cecilia y Julio, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|.Graciela, Juan Carlos, Juan Manuel, Florencia y Mariano Viaña participan con pesar de su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Oscar A. Pfleger, Mariana Witthaus y sus hijos Florencia, Máximo y Delfina acompañan a su familia en este doloroso momento.

ALCORTA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Marta Zaccardi de Barbieri, sus hijos y sus respecivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañamos en estos tristes momentos a su familia.

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Ana María Espeche y su hija Catalina María participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en este momento de dolor. Piden oraciones.

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Eduardo E. Christensen, Olga Vieyra y sus hijos participan su fallecimiento y acompañan con afecto a sus hijos en este momento de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Lilian Christensen y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos en este momento de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Malena Arce y Álvaro Arce participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este momento de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. María Luisa Rímini Olmedo, sus hijos: María Luisa, Raúl, Tristán, María, Joaquín, Agustina y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a sus hijos y demás familiares. Ruegan una oración en su memoria.

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. José Félix Uriond0o, Mirtha Parisi e hijos, participan con dolor profundo su desaparación y ruegan por su descanso eterno y acompañan a sus hijos Pichi, Marcelo y Rafa con el afecto de siempre. Querido Negro, voy a extrañar a mares, tus diarios envios de chats, con la bella musica y sesudos comentarios que solías enviar.

ALCORTA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y sus nietos, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos, Susana Josefina, Mario Ramón, César Alejandro, José Antonio Castillo Solá y sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ALCORTA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Lic. José Maria Lami Hernandez y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos con profundo sentir. Rogando por el eterno descanso de su alma, elevan plegarias en su memoria. Dios lo tenga en la gloria.

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Pichón Abdala y sus hijos, despiden con pesar a su dilecto amigo Negro y acompañan con afecto a sus hijos Juan Carlos, Marcelo, Rafael y sus respectivas familias en esta dolorosa circunsntancia. Elevan oraciones en su memoria.

ALCORTA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Lamentable pérdida tu partida Negro. Ya no tendremos nuestras charlas de café recordando anécdotas de compañeros que también ya se fueron. Te tendré presente, apreciado compañero, amigo, vecino. Abrazo fraternalmente a toda tu familia. Hugo Alberto Soria.

ALCORTA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Juan Manuel Bonacina, Adriana Slapak y familia, acompañan a sus hijos Pichi, Marcelo y Rafa en este doloroso momento. Ruega para que descanse en paz.

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Antenor Alvarez, despide con profunda tristeza al amigo.

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Roberto Ángel Liendo y Gloria Cura Edippo participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia con mucho cariño. Elevan oraciones en su memoria .

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Héctor Rizo Patron y Nilda del Rosario Bulacio de Rizo Patron; sus hijos: Maria José, Alejandro y Milagros participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Daniel Suárez, su esposa Roxana Molina y sus hijas María Agustina y Helena Maria participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Raúl Lima y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación para su familia.

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Luis Ignacio Araujo y familia, participan el fallecimiento de su buen amigo.

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Raquel Nazha, Ricardo Monti, sus hijos Susana, Ricardo, Fernando, Raquel y María del Carmen, acompañan a Rafael y familia en este dificil momento.

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Raúl Ayuch y Narda Castillo, sus hijos Alejandra y Guillermo Ayuch y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su descanso eterno. Acompañan a su familia con oraciones en su memoria.

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Estela Ávila de Viaña, sus hijos Francisco, Carlos, Fernando, Silvina, Javier, María Eugenia, Ana María, Sebastián, nietos y bisnietos participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Negro. Rezan oraciones en su memoria.

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Fernando Viaña y Cecilia Traine, sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Con hondo pesar por su fallecimiento, tus primos Alfredo Basbus y Marieta, te recordaremos siempre como una gran y bella persona. Acompañamos a sus hijos Juan Carlos, Marcelo y Rafael y flias, en este momento de dolor, elevando oraciones para que descanse en paz, junto a nuestro Padre Celestial.

ALCORTA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Dante Luis Hernández , Gabriela Rufino y sus hijos Florencia , Luis María y Delfina María participan su fallecimiento elevan oraciones en su memoria

CANO, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. Su esposa Patricia Araceli Sánchez, sus hijos Gustavo Cano, Claudia Cano y Andrea Cano y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

CANO, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. Ing. José Félix Alfano participa el fallecimiento de su ex compañero de trabajo Juan Manuel y acompaña a su familia en este dificil momento. Ruega oraciones en su memoria.

CAPILLA, MARCELA DANIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Aunque sea de otra manera, se que siempre vas a estar conmigo. Má, porque Dios está a tu lado. Su hijo Franco Capilla, participa su fallecimiento y ruega por su eterno descanso.

CAPILLA, MARCELA DANIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Querida Marcela, Dios sabe de tu fuerza y de tu lucha, por eso sabemos que estás disfrutando de la Vida Nueva en su Reino de Gloria. Su prima Nané Razzolini de Herrera, sus sobrinos Adrian Herrera, Marilu, Sol y Morena, Diego y Juan Lucas, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CERRIZUELA, ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Caro querida. Sabemos que no hay palabras que brinden consuelo en este momento tan doloroso. Te queremos y estamos con vos para acompañarte siempre. Sus amigos Laura Pérez, Marisú Ybáñez, Moni Lastra, Sonia Flamenco, Ale Ferández, Rubén Suárez y Manu Ruiz Salgado, Rogamos oraciones en su memoria y pronta resignación a su querida familia.

CERRIZUELA, ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Mauro Ybáñez, Ercilia Ovejero sus hijos Marisú y Mauri Ybáñez, acompañan a Caro y toda su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CERRIZUELA, ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Sus amigos desde España: Nancy Méndez y Antonio Fernández, participan con profundo dolor la inesperada partida de su querido amigo. Abrazos a sus hijos en estos dificiles momentos y ruegan por su eterno descanso.

CERRIZUELA, ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Los compañeros de la Defensoria del Pueblo de la Ciudad Capital de su hija Carolina Cerrizuela, participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando oraciones en su memoria.

CERRIZUELA, ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Judit Mues y familia, participan con dolor el fallecimiento del papá de Caro, acompañando a la familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CERRIZUELA, ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Luis Ger, Leisa Lescano y Tomas Nazar participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a su hija Carolina, su esposo Alejandro y a toda su familia en este momento de tanto dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CERRIZUELA, ROLANDO (q. e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Dr. Jorge A. Drube, su esposa Procuradora Teresa C. de Drube, sus h ijos Monica y Jorgito Drube con sus respecivas familias, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

COMÁN, JUAN FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Su amigo Leonardo Banegas y flia. y vecinos participan su fallecimiento. Sus restos seran inhumados hoy 8.30 hs en Cementerio Del Rosario (Maco) - Cobertura Caruso Cia Argentina de Seguros S.A. - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

CORVALÁN, HÉCTOR LEÓNIDES (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Su esposa Marta, sus hijos Maria, Hector, Lorena, Cristian, Richar, Exequiel, Veronica, Andrea, Eliana, nietos, hermanos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad cob. OBRA SOCIAL MUNICIPAL. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

DÍAZ, PAOLA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. Su madre Marta Nélida, su esposo Carlos Daniel, sus hijos Jeremías, Tiziana, sus hermanos Roxana, Rodolfo, Mario, Virginia, Yanina, Sergio, Carolina y demas fliares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Los Quiroga. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

HAMANN, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Estela Ávila de Viaña, sus hijos Francisco, Carlos, Fernando, Silvina, Javier, María Eugenia, Ana María, Sebastián, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Rezan oraciones en su memoria.

HAMANN, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Sus amigos de la infancia Rodolfo J. Cuestas, Valentina Alcorta Marcos, su ahijado Rodolfo y Soledad, Valentina y Roberto y sus nietos Pilar, Robertito y Camila acompañan con oraciones a la familia.

HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ, ELSA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. Rafael Bonacina, su esposa Josefina Santillán Borges y sus respectivas familias acompañan a la familia de Elsita, en éste difícil momento. Con todos nuestros recuerdos, rogamos oraciones en su memoria.

HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ, ELSA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. Raúl Lima, Charito de Lima y sus hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Que Dios la tenga en la gloria y dé resignación a su familia.

LAITAN DE HERRERA, ELSA ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Sus sobrinos María del Huerto Cristina Laitán y Guillermo Colucci, sus hijos Micaela y Olivia y Juan Bautista participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LAITAN DE HERRERA, ELSA ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Su sobrinos Ana Cecilia Cristina Laitan y Enrique Blas Serrano y sus hijos Ana Lourdes y Walter, Marcos y Carla, Andrés y Sofía y Paula Valentina participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LAITAN DE HERRERA, ELSA ROSALÍA (ICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Abuela Ichi, estaremos siempre agradecidos por ayudarnos a empezar nuestra familia. Seguiremos tu ejemplo de amor con el abuelo. Gracias por tanto. Tus adorados nietos Sofi y Eze.

LAITAN DE HERRERA, ELSA ROSALÍA (ICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Adriana Urrere, Miguel Jorge y sus hijos Ezequiel y Joaquín Chaud participan con profundo dolor de su fallecimiento.

Ruegan una oración en su memoria.

LAITAN DE HERRERA, ELSA ROSALÍA (Ichi) (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. "...He peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe. Y ya está preparada para mí la corona de justicia que el Señor, como justo Juez, me dará en ese Día..." (2°Tim.4,7-8). María del Valle y Claudelina Cristina participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones a su memoria.

LAITAN DE HERRERA, ELSA ROSALÍA (Ichi) (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. "Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar sea por siempre bendito y alabado Jesús Sacramentado". El grupo de Adoración Eucarística Catedral Basílica participa con dolor el fallecimiento de la querida Elsita.

LAITAN DE HERRERA, ELSA ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Las alumnas del Taller Pesebrista 2022 de San Francisco, participan con dolor el fallecimiento de la madre de su profesora Verónica y ruega oraciones en su memoria.

LAITAN DE HERRERA, ELSA ROSALÍA(q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Juan Carlos Alberto Oneto, María Angélica Vera de Oneto y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con inmensa tristeza a su esposo, hijos y nietos. Ruegan oraciones en su memoria.

LAITAN DE HERRERA, ELSA ROSALÍA(q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Ana María Vera de Bianchi y familia acompañan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oracion en su memoria. Que descanses en paz.

LAITAN DE HERRERA, ELSA ROSALÍA(q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Dr. César Rolando Moreno Laitán y familia participa con profundo dolor el fallecimieno de su prima hermana Ichi y acompaña a su familia en estos momentos de dolor.

LAITAN DE HERRERA, ELSA ROSALÍA (ICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. "Bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios". Sus amigos: Miguel Lladón, Inés Yocca de Lladón, sus hijos Norita, Gaby, Fer, Miguelito, Carlitos, Belén, hijos políticos y nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento de la tan querida y especial Elsita. Acompañan con sus oraciones a Carlos y a sus hijos Fernando y Verónica, a sus hijos políticos Carla y Raúl, a sus adorados nietos Sofía, Estefi, Mili, Guadalupe y Joaquín. Dios y la Virgen, den fortaleza, serenidad y consuelo a sus corazones, porque Elsita brilla más allá del sol en compañía de sus ángeles.

LAITAN DE HERRERA, ELSA ROSALÍA (Ichi) (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Nora de Madroñero y Elsa Di Piazza despiden con gran dolor a su amiga Ichi por su partida a la Casa del Señor y acompañan a su esposo e hijos en este momento crucial.

LAITAN DE HERRERA, ELSA ROSALÍA (ICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Nora Rosalía Rafael de Jiménez despide con mucho dolor y en oración a su muy querida Ichi, persona de gran Fe y actitudes nobles. Acompaña con cariño a su esposo, hijos, sus primas y familias. Ruega por su gozo en el Señor, consuelo y esperanza para sus seres queridos.

LAITAN DE HERRERA, ELSA ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Yuse Vittar, su esposa Nora , sus hijos Mercedes, Federico y Belén Vittar, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su esposo, hijos, nietos y demás familiares en tan doloroso momento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

LAITÁN DE HERRERA, ELSA ROSALÍA (ICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Susana Herrera y su hijo Federico González, despiden con mucha tristeza a su hna. política y tía respectivamente. Acompañan en estos momentos de dolor a su esposo, hijos, nietos y demás familiares. Ruegan oraciones en su querida memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

LAITAN DE HERRERA, ELSA ROSALÍA(q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Lic. María Inés Suárez y sus hijos Prof. María Florencia Herrera Suárez y flia., y Luis ALberto Bravo y flia., participan con inmenso dolor el fallecimiento de su amiga Ichi. Se ruega una oración en su memoria.

LAITÁN DE HERRERA, ELSA ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Liliana Miana y Emilio Bravo e hijos acompañan con profundo dolor tan irreparable perdida rogando a Dios fortaleza para su flia. Descansa en paz Ichi querida.

LAITÁN DE HERRERA, ELSA ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en Mi, aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en mi, no morirá jamas. ¿Crees esto? (Jn 11,25-26). María Inés Abdo, su esposo Victor Marcelo Raed y su hijo Fortunato participan con profundo dolor y a la vez llenos de esperanza la partida de la querida Elsita y acompañan a su familia en el dolor. Ruegan al Altísimo por el eterno descanso de su alma y el consuelo de sus seres queridos.

LAITÁN DE HERRERA, ELSA ROSALÍA (ICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. "El Señor reciba en sus brazos a Ichi y hagar brillar en ella la luz que no tiene fin, dando eterno descanso a su alma". Su hermano politico Aldo Pastor Herrera, Maria Cristina Coria y sobrinos Martín, Mariano, Ignacio y Myriam, participan con profundo dolor su fallecimiento. Tu recuerdo permancera por siempre en nuestra mente y corazones.

LAITÁN DE HERRERA, ELSA ROSALÍA (ICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Daniel Werenitky, Maria Angelica Coria y María Belén, participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a la familia. Elevan oraciones en su memoria.

LANNES, NOEMÍ AMALIA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Las integrantes de la Legión de María, "Nuestra Sra. del Perpetuo Socorro", expresamos nuestro inmenso pesar por la partida de la apreciada hermana Noemí, quien fuera devota legionaria e hija de María y presidente del Praesidium; acompañamos con afecto a su querida familia en su dolor, Dios les dé consuelo. Q.E.P.D. Querida Moya, ya estás en los brazos de Jesús y María.

LANNES, NOEMÍ AMALIA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Sus vecinos Hugo A. Daud y Marta Álvarez Ruiz expresan su inmenso pesar por la partida a la Casa de Dios de la Sra. Moya y acompañamos en su dolor a su familia en estos tristes momentos. El Señor la reciba en su Divina Gloria y les dé consuelo a sus hijos José, Carlos, Alfredo y Milagros. Rogamos oraciones en su memoria.

LANNES, NOEMÍ AMALIA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Polo Mackeprang, Magalí Sily de Mackeprang, sus hijos Alfredo e hijos, Guillermo y Alfonso, participan con pena su fallecimiento y acompañan a su flia., en estos momentos de profundo dolor. Descansa en paz, querido Moyita. Elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO,JUANA ELVESIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. Su compañero Oscar Uñates, su sobrina Mariela Farias, su primo Raul Farias y demas familiares. Sus restos seran inhumados hoy 9 hs en Cementerio Parque El Descanso. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

MANZUR, ROSA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. Sus hijas Karina Fabiola Raineri y Sandra Elizabeth Raineri , ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán Cremados. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.: 385-5357628.

MANZUR, ROSA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. Su sobrina Lucy Salik, su sobrino politico Dito Rapetti y sus hijos Eduardo, Gabriela y Noelia y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MANZUR, ROSA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. Su sobrino Jhony Salik y sus hijos con respectivas familias participan con profundo dolor.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Sus primos Oscar, Herbert, Ana, Luis, Pía, Néstor y Susana y sus familias participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Anita, a sus hijos Fernanda, Ana María y Martin y sus respectivas familias en este penoso momento. Ruegan oraciones para el descanso de su alma.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Su prima Marta Agüero Abal de Argañarás, sus hijos María Josefina Argarñarás Agüero y Leandro Anabalon participan con profundo dolor y tristeza su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria y rogamos a Dios fortaleza para su esposa Anita y sus hijos y nietos. Luis siempre te recordaremos con mucho carño. Q.e.p.d.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Vanesa, Karina, Anita, Cristian y Rodrigo, amigos de su sobrino Diego Parra, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Adriana Álvarez, Luis Beltrán Neirot, Faustino y Alfonsina Vieyra participan con dolor el fallecimiento del papá y abuelo de sus amigos y elevan oraciones en su memoria.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Victoria Ribas junto a Maximiliano Chedid y sus hijos participan con dolor el fallecimiento del papá de su amiga Anita Parra y elevan oraciones en su nombre.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Lautaro Peralta Galván y Silvina Volta Chazarreta junto a su familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Jorge Hollemaert, su esposa Nella García y sus hijos Luciana, Paulina y Federico, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Tu cuñada Rosa Inés Agüero, sus hijos Federico, Nicolás y Sebastián y nietos Carolina, Ignacio, Franco, Agustín y Benjamín despiden con muchísima pena y dolor a Luis y acompañan en este difícil momento a Anita, Fernanda y Fabián, Any y Robert, Martín y Fernanda y nietos Santina, Franchu, Joaquina, Benja, Mateo y Malena. Brille para el la luz que no tiene fin.+

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. En el día de hoy me sorprende el diario El Liberal con tu fallecimiento. Realmente me ha dejado sin palabras ya que te había visto en la calle hace días pasados. Nuestra amistad es de muchos años, partiendo en S.L.T.C, y continuando con nuestro querido clun Independiente BBC. Me duele tu partida y ruego a Jesús de Nazareth te reciba en su casa como que te lo mereces. Kanky Stenberg y Nelly Bertuzzi.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Sus amigos del Rugby decada del 70. Lito Rios, Rafa Bonacina, Adolfo Guzmán, Negro Liendo, Fernando Bellido, participan con mucho dolor su fallecimiento.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. El Grupo de Jubiladas de Educación Física, participa su fallecimiento y acompaña a su esposa Anita e hijos en este dificil momento.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. "Señor, dale descanso eterno y que brille la luz que no tiene fin". La comisión directiva y socios del club de los Abuelos de Santiago del Estero, acompañan con dolor a su esposa Anita, ex presidenta de dicho club y a sus hijos. Se ruega una oración en su memoria.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. El Grupo de Jubiladas Franciscanas Paz y Bien, participa su fallecimiento y acompaña a su esposa Anita e hijos en este dificil momento.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Maria Elena Hazam, Ana Maria Rios, José Luis Castellini y sus respectivas familias, acompañan a su amiga Anita, hijos y nietos en tan doloroso momento.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Maria Rosa Aguilar Araoz y familia y Marcia Aguilar, participan su fallcimiento y acompañan a su prima Anita, hijos y nietos en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Chuchú Ache y flia, participa con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Pato Parra y acompaña a su flia. en este doloroso momento.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Cr. Luis Ricardo Marhe, Luisa Elena Santillán y familia participan con profundo dolor su partida a la casa de Dios, acompañan a la familia en este dificil momento y ruegan una oracion en su memoria.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Adela Figueroa de Nasif Saber, sus hijos Silvina, Fernando, Germán y hijos políticos acompañamos a su familia en este dificil momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso en la Casa del Señor.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Patricia, Mariana y Sofía Agüero Petros participan del fallecimiento y acompañan a su familia.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Guadalupe Ábalos y Fernando Drube, sus hijos Bautista e Inés participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Las amigas de su hija Fernanda: Karina, Mariela, Norita, Agu, Silvina, Mariana, Lourdes, Lili, Belén, Julia, Angélica y Guadi participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan con amor a Ana, Fer, Anita, Martin y sus familias

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Omar, Seryi y las doradas acompañan a su querida amiga Fer en el fallecimiento de su papá y ruegan oraciones en su memoria

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. "Jesus dijo: Yos soy la resurreccion y la vida, el que cree en mi, aunque muera vivirá". Dra. Gladys Diaz de Verón, Norma y Emanuel, acompañan a su querida esposa Anita, sus hijos Fernanda, Anita y Martín con sus respectivas familias, en tan dolorosa pérdida y ruegan oraciones a nuestro Dios por el eterno descanso de su alma y colme de paz el corazón de sus seres queridos.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Ing. Miguel Angel Giuliano, su esposa Teresita, sus hijos Alejandra y Pedro, Angeles y Eduardo, Laura y Rodolfo, Belen y Mariano y sus respectivas familias, participan el fallecimiento de su querido amigo y ruegan oraciones en su memoria.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Maria Belén Giuliano, Mariano Leiva y Lucía, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus queridos amigos y ruegan oraciones en su memoria.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Jorge Llarrull, Guadalupe Suárez e hijos, acompañan a su amiga Anita y familia por el fallecimiento de su papá y rezan una oración en su memoria.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Chichí Agüero y Beatriz Fernández, sus hijos Jorgito, Miguel Ángel, Juan José, Anabel y Carlitos con sus respectivas famlias, participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a nuestra querida prima Anita, sus hijos Fernanda, Anita y Martín en este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Celsa Soriano de Díaz participa el fallecimiento del esposo de Anita y padre de sus estimadas ex alumnas Fernanda y Anita, las acompaña en estos tristes momentos y ruega por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. " Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar,hogar bello hogar más allá del sol participamos con profundo dolor de su fallecimiento y acompañamos a su familia con oraciones. DR .Francisco Lescano Núñez. Prof. Noemí Farías, y sus hijas Dra. Mara Lescano y flia, Ing.Lara Lescano,y flia, Dra. Marisel Lescano y flia. Qpd

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Sé que Jesucristo que me está llamando, me llevará a salvo hasta su mansión. Acompañamos a su familia en este doloroso camino. Sus amigos Susana Farías y sus hijos Erika, Tania,Romina y Franco Daneri y sus respectivas familias.QEPD.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Juan José Gauna y Mini Abalos, sus hijos Victoria y Juampi participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Humberto Antonio Herrera, su esposa Maria Cristina Tévez, acompañan con profundo sentimiento a su esposa Anita, hijos y demás familiares en este dificil momento. Que su alma descanse en paz. Que brille para él la luz que no tiene fin.

PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Sus amigos Cielito y Gringo López, Susy, Tere y Nené Gorrieri, participan con profundo dolor el fallecimiento de Luis y acompañan a la familia en estos momentos de dolor.

PAZ, ISAURO DE JESÚS ( (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. Sus hermanos Elina, Emilio, Pisuti, Rolando, sus sobrinas Yuli y familia y Mariela y familia , ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Lujan. Cobertura Caruso Cia. Arg de Seguros S.A Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.: 385-5357628.

PAZ, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. Sus hermanos: Viviana, Carlos, Rubén, Daniel, Alfredo, Miguel, Dario, y Eduardo Paz, Juan y Julio Ledesma, hermanos políticos y sobrinos participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA ARG DE SEGUROS S. A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PERALTA GEREZ, HOMERO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. Sus padres Rocio Gerez y Mario Alberto Peralta: Nos dejaste una profunda herida con tu partida que no se cerrará jamás, pero vos elegiste convertirte en ángel. Danos la fortaleza para seguir. Nuestro pequeño, que descanses en paz.

PERALTA GEREZ, HOMERO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. Sus padres Mario Alberto y Rocio Belena, sus abuelos Daniela, Lidia y Dora, bisabuelos Dora, Tomasa y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron velados y cremados. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL. Irigoyen 569 Guardia las 24 horas.

PERALTA GEREZ, HOMERO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. Su abuela Dora Inés Paz Te adelantaste mucho mi querido angelito. Pero allá te esperan tus abuelos para que guíen tu camino. Desde el lugar en el que estés, danos fortaleza, en especial a tus padres Mario y Rocio para seguir. Que descanses en paz y brille para vos la luz que no tiene fin. Se ruega una oración en su memoria.

PERALTA GEREZ, HOMERO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. Su tío Alberto Paz con angustia y dolor te despido y le pido a Dios que te dé el descanso eterno y fortaleza para los que quedamos, en especial a tus papás Mario y Rocio. Se ruega una oración en su memoria.

PERALTA GEREZ, HOMERO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. Su tío Diego y tu prima Victoria: Mi pequeño angelito, nos dejaste muy tristes. Te pedimos que desde donde estés nos protejas y nos des fortaleza en especial a mis hermanos Mario y Rocio. Se ruega una oración en su memoria.

PERALTA GEREZ, HOMERO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. Sus tíos Federico y Soledad, y tus primas Micaela y Nahiara. Nos duele tu pronta partida, nos entristece el corazón. Danos fortaleza y resignación en especial para mis hermanos Mario y Rocio. Se ruega una oración en su memoria

PERALTA GEREZ, HOMERO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. Su tía Sabrina Pequeño mío, me parte el alma tu pronta partida. Desde donde estés danos fortaleza para seguir, en especial a tus papás Rocio y Mario. Que descanses en paz.

PERALTA GEREZ, HOMERO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. Su tía Giuliana mi pequeño, me dejas una enorme herida en el alma y el corazón. Te fuiste tan pronto que nos faltó tiempo para mimarte más. Danos fortaleza, en especial a mis primos Mario y Rocío. Que descanses en paz

PERALTA GEREZ, HOMERO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. Sus tíos Mirta, Walter, Sabrina y Giuliana Pequeño gigante, esperamos entender algún día tu pronta partida. Estarás siempre en nuestros corazones y serás nuestro angelito por siempre. Danos fuerza y resignación, en especial a tus papás Mario y Rocio. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Que descanses en paz.

PERALTA GEREZ, HOMERO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. Con profundo dolor y mucho amor acompañamos a Roció Gerez y Mario Peralta en este duro momento de su vida. Toda la tribu de Bienestar espacio biocentrico los abraza. QEPD amado Homero.

PERALTA GEREZ, HOMERO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. Se nos fue un ser amado, un angelito que vino a alegrar a sus padres y seres queridos. En un período corto de tiempo iluminó la vida de quienes lo amaban. Que descanses en paz angelito, siempre vas a permanecer en nuestros corazones y te vamos a recordar con amor. Acompañamos en el dolor a sus padres y familia. Agu, Bianca, Edu, Gonzalo, Netty y nuestras respectivas familias.

PERALTA GEREZ, HOMERO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. Su madrina Mariné, tu tío Facundo y tus primas Agustina y Mahia lloran amargamente tu partida y le piden a dios que descanses en paz y nos de la fortaleza para seguir en especial a tus papás Mario y Rocio. Se ruega una oración en su memoria.

RAFAEL, LUIS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Manuel Ibarra y Marta Camuñas participan con dolor el fallecimiento del hermano de su amiga Elsita y acompañan con cariño a la familia.

RAFAEL, LUIS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Cecilia Herrero y sus hijas Carolina Molinari Herrero y Cecilia Molinari Herrero y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

RAFAEL, LUIS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Querido amigo, excelente compañero, lamento tu pronta partida, acompaño a tu familia en este momento de tanto dolor. Que Dios te tenga en la Gloria. Rodolfo Galván y familia.

RAFAEL, LUIS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. "Padrino querido, vuela alto!! Te fuiste el día de tu cumple, lo que deja a las claras de que fuiste un elegido y una persona distinta! Tu ahijado Gonzalo F. Rafael Sgoifo, su esposa María Emilia Gabellini Castro y su hijo Bauti Rafael Gabellini participan con profundo dolor de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

RAFAEL, LUIS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Amelia Ibarra, Freddy Baldiviezo y sus hijos participan su fallecimiento y acompañan a Elsa y a su familia en su dolor.

RAFAEL, LUIS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y sus nietos, participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan dificil momento. Ruegan oracion en su memoria.

RAFAEL, LUIS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Nora R. Rafael de Jiménez y Roberto R. Rafael e hijos participan en oración su fallecimiento. Acompañan con cariño a su familia, a su hermana Elsita y hermanos. Ruegan por su paz en el Señor, consuelo y fortaleza para los suyos.

RAFAEL, LUIS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. José Nicanor Meossi, Luis Inés Zaccardi, sus hijos José H. y Nicanor E. Meossi y sus respectivas familias, acompañan con mucho pesar a su amigo Pirulin, en estos momentos de tristeza. Se ruega oraciones en su querida memoria.

RAFAEL, LUIS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Los amigos y compañeros "Pelotaris de su hermano Pirulin", participan y acompañan con gran pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

RAFAEL, LUIS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. "Más allá del sol...yo tengo un hogar". Oscar y Pelusa, sus hijas Romina, Cintia y Ximena participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Pochy y demás familiares en tan duro trance

RAFAEL, LUIS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. "Ya descansa en paz junto al Señor!. Amigas de tu esposa Pochy, Ramona, Edith, Pelusa, Chichi, Dory, Rosy, Adita, Chabela, Mocha participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia. Que Dios les conceda cristiana resignación

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano, sus hijos Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia, Titi y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. María Cecilia Medrano, sus hijos y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus padres, hermanas y demás familiares en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano y familia acompañan a sus padres Elenita y Manolo en este momento de tanto dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Rafael Bonacina, su esposa Josefina Santillán Borges y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en éste difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|.María del Pilar: texto: Graciela Viaña participa con profundo pesar de su fallecimiento y acompañan a su madre Elena y a su hermana Laura en este difícil momento. Ruega una oración en su memoria

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Eduardo E. Christensen, Olga Vieyra y sus hijos participan su fallecimiento y acompañan con afecto a sus padres y hermanas en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Jorge y Pablo Urueña y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan en el sentimiento a su hermana Dra. Elena. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Pepe González, participa con profundo dolor su fallecimiento, acompaña en este doloroso momento a su mamá Elenita, a su papá, hermanas y al resto de la familia. Que brille para Ella la luz que no tiene fin. Ruega oraciones en su memoria y cristiana resignación a su familia.

SÁNCHEZ, ROSA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Sus hermanos, sobrinos Mirta, Elena, Beto, Gustavo y Natalia, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SANTILLÁN DE ASTUDILLO, NILDA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/22|. Celsa Soriano de Díaz participa el fallecimiento de la mamá de su estimada ex alumna Silvia, la acompaña en estos momentos de dolor y ruega por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

SANTILLÁN, SELVA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. Sus hijos Juana, Beatriz, Ramon y Erica Aranda, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos eran cremados. CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DÍAZ, RAÚL EDUARDO (Negrito) (q.e.p.d.) Falleció el 18/07/21|. Mi Viejo hace ya 1 año y 6 meses de tu ausencia fisica entre nosotros, el dolor de tu partida continua en nuestros corazones, fuiste nuestro gran amigo y compañero. Tu esposa Corina, hijos, nietos y bisnietos, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en la parroquia Nuestro Señor de Mailin.

LOBO DE CHAZARRETA, NILDA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/09|. Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos, harán oficiar una misa hoy a las 20 hs en el Oratorio Don Bosco, con motivo de cumplirse 13 años de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

OCHOA, FERMÍN HORACIO (Caty) (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/00|.Familiares y amigos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en el Convento Santo Domingo, con motivo de cumplirse 22 años de su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.





JUÁREZ, CARLOS GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. Su esposa, Edith, sus hijos Carlix y Agus, sus hnos. Sus sobrinos su suegra Marianeva sus cuñados y tios y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs en el cementerio la piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

NÚÑEZ, CARLOS ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. Sus hijos Cristian, Carlos sus hijos pol. Andrea y Silvana y nietos y hnos.y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 10,30 hs en el cementerio los romanos. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

RIVAINERA, ROSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. Sus hijos Alejandro, Cristian, Néstor, Juan, hijas pol, nietas y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

BULNES DE ROMANINI, RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Alfredo Chamut y Sra. participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre de su amiga y consuegra Marcia Romanini. Que brille para ella la luz que no tiene fin!.

CHAZARRETA, ROBERTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. Sus hijos Oscar, Gloria, Roberto, Norma, hijos politicos, nietos, bisnietos, su hermano Enrrique Pablo y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 10hs en el cementerio San Geronimo. Dpto. Loreto. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Teléfono 4219787.

PALAVECINO, DAVID RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Sus hijos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio de los Núñez. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.