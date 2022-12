FÚNEBRES | 19 DE DICIEMBRE 2022

19/12/2022 - 01:46 Funebres

FALLECIMIENTOS

18/12/2022

- Félix Mario Romero

- Abraham Auta

- Rubén Aníbal Cortez (Villa Robles)

- Alberto Orlando Juárez (Fernández)

- Juan Manuel Cano

- María del Carmen Suasnábar de Basualdo

- Anastasio Sepeda

- Julio Argentino Rocha (La Banda)





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA DEL CARMEN SUASNABAR DE BASUALDO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/12/22 y espera la resurrección.

El vicegobenador de la pvcia, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA DEL CARMEN SUASNABAR DE BASUALDO, que se durmió en el señor el 18/12/2022 espera la resurrección.

La Sra. intendente de la ciudad Capital ingeniera Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HOMERO PERALTA GEREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/12/22 y espera la resurrección.

Dejad a los niños que vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Hoy sos el ángel Rey de esos cielos mi amado Homero. Tu temprana partida dejó corazones destruidos de todos los que te amamos a ti, a papá (nuestro hijo del corazón) a mamá y a toda tu familia. Señor con tu infinita misericordia enséñanos a aceptar tus designios y sosiega este profundo dolor. Lita y Toño Paz, sus hijos Santiago y Florencia, Matías y Pato, nietos Isabella, Delfina y tu amiguito Alejo, participan con inmenso dolor tu partida al encuentro del Señor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN MANUEL CANO (Flaco)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/12/22 y espera la resurrección.

Voy a extrañar tus visitas a hurtadillas hermano, el té de media mañana y las meriendas prolongadas, escucharte hablar con mis hijos, que pidas la música que te gustaba y que me cuentes tus alegrías y tus tristezas. ¡Te voy a extrañar hermano! Su hermana María Magdalena de Caldera, sus sobrinos Fernando, Marcelo, Huguito y Rita, sus sobrinas políticas Lorena, Fernanda, Patricia y sus sobrinos nietos Martín, Constanza, Isabel, Jeremías y Pía te despiden con profundo pesar. Descansa en paz en los brazos de nuestro Señor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CABANEZ JUAN ENRIQUE (Q.E.P.D) 10/12/22.

Su esposa Alicia del Valle Maldonado, sus hijos, hijos políticos y nietos. Al cumplirse nueve días de su fallecimiento invitan a la misa que se realizara el día 20/12 en la Iglesia Nuestra Señora de Loreto rogamos una oración por su querida memoria

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

ARMINDA DEL VALLE GUZMÁN IBAREZ (Chicha)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/12/22 y espera la resurrección.

“Querida madre, que el Altísimo te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin”. Su hija Mónica, sus hermanos y sobrinos agradecen a los doctores Ramón Barraza, Alba Ruiz, Silvina Lescano, Mari Gómez Juncal y al doctor Canosa con el equipo de U-24, y a todos los amigos invitan a la misa que en su querida memoria se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

INVITACIÓN A MISA

SEGUNDO JULIÁN LEGUIZAMÓN (Florio)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/12/22 y espera la resurrección.

Su esposa Chicha Pinto, sus hijos, Hugo, Lito, Elvira y Pablo, sus nietos, bisnietos y demás familiares agradecen infinitamente a vecinos, amigos, al Sr. Kuky Bravo y a todas las personas que de una u otra forma nos acompañaron en tan difícil momento e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse el noveno día de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Carlos G. Ferreiro, Susana Achaval e hijos participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Freddy Basbús y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Pichi, Marcelo y Rafa. Ruegan oraciones en su memoria.ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. María Cecilia Medrano, sus hijos Luis, Sebastián,, María Cecilia, Facundo y Agustina Sayago Medrano con sus respectivas familias lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus familiares.ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Alejandro Remigio Ferreiro, Elena Beatriz Duran y sus hijos Alejandro y María Ángel, Eugenia e Ignacio, Martin y Pilar, participan con gran dolor la partida del querido tío Negro. Acompañan a los primos Juan Carlos, Marcelo y Rafael, y a sus familias en este difícil momento. Ruegan oraciones en su apreciada memoriaALCORTA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Susana Vivona de Arce y sus hijos Benjamín, Valetin, Agustín y Martín Arce y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en tan doloroso momento. Elevan una oración en su memoria.ALCORTA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Santiago Olmedo, María Luisa Leiva de Olmedo y sus hijos Santiago y Alicia Díaz Fernández, María Luisa y Juan Carlos Alcorta, Ignacio, Nicolás e Isabel Meneghini, Eugenia y Fernando Bravo de Zamora, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.AUAT, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. Su esposa Magdalena Pró, sus hijos Belisario, Luciana y Leticia, hijos políticos Luján y Gustavo, sus nietos Eliseo, Inti, Ali y Malenita, te despiden con inmenso cariño, agradeciendo el largo tiempo que nos acompañaste con tu generosidad y apoyo familiar inclaudicables. Hasta siempre, compañero de esta ruta terrenal. Ya nos encontraremos en la Casa de todos y seremos Luz.AUAT, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. Sus hermanas Celia y Haydée, que tanto lo amaron y agradecen sus cuidados y atenciones para con ellas, lo despiden con profundo dolor, sabiendo que van a extrañar su presencia hasta el último día de sus vidas. Hasta siempre, hermano querido, ya gozas de la paz del Señor.AUAT, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. Su prima Irma Ise de Velarde y familia participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos, hermanas y demás familiares en el dolor de la partida.AUAT, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. "Tu partida nos encuentra unidos y con tristeza te despedimos, estarás donde la paz te abrace y te inunde". Sus sobrinos Chiqui Julián, Guillermo Quiroga, sus hijos Ana Valeria, Jorge Guillermo y Juan Alberto Quiroga Julián y sus respectivas familias participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.AUAT, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. Su sobrino Gogui Auat y sus hijas Jazmín y Mariángeles participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.AUAT, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. Su prima Turca Julián y su hijo Huguito Cura y familia participan con profundo pesar su fallecimiento.AUAT, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. Magdalena Pro, sus hijos Belisario, Luciana, Leticia, hijos politicos Maria Lujan, Gustavo, nietos Eliseo, Inti, Ali, Malenita y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio privado parque de la paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.AUAT, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. María Rosa Saad Budán lamenta participar su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria.AUAT, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. Lucrecia Cisneros y sus hijas Jazmín y Mariángeles Auat participan con profundo dolor el fallecimiento de su tío y elevan una oración en su memoria.AUAT, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. Jorge Julián y Graciela Frías participan con profundo dolor la partida del querido tío Abraham y acompañan a su familia en tan penoso momento.CANO, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. Su esposa Patricia Sánchez, sus hijos Andrea, Javier y Claudia y sus nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.CANO, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. Sus hijos Juan Ariel y Manuel Alberto y familia; su hija política Luciana, sus nietos Andrea, Mica, Agustina, Ariki, Maia, More, su bisnieta Franchesca participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.CANO, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. Sus hermanos Pancho y familia; Mónica y familia; Codo y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.CERRIZUELA, ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. La comunidad educativa de la Escuela Técnica Nº 1 participa el fallecimiento del Sr. Padre de la estimada colega Prof. Irlanda Cerrizuela. Acompaña a la familia en estos momentos de dolor. Ruega oraciones en su memoria.CERRIZUELA, ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Margarita Drube, sus hijos Alejandro, Leisa y Fernando y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando una oración en su memoria.CERRIZUELA, ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. Jhonny Drube; Alfredo Chalup su esposa Leisa Drube, sus hijos Elena, Jorge y Silvina, Roxana y Juan y sus respectivas familias acompaña a sus hijos en este difícil momento y participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando una oración en su memoria.ESCOBAR, TOMÁS SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. Su hijo el Dr. Daniel Escobar Correa lamenta profundamente su fallecimiento y ruega una oración en su memoria y que brille para él la luz que no tiene finESCOBAR, TOMÁS SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. Sus hijos Daniel, Adriana y Carolina, sus hijos pol Cecilia y Eduardo, sus nietos Matías, Juan, Virginia y Nicolas y sus bisnietos Valentín y Bautista participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de La Paz. CARUSO CIA DE SEG SA.EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.ESCOBAR, TOMÁS SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. Los compañeros y compañeras de su hijo Daniel de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo de la Nación, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.ESCOBAR, TOMÁS SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. El director de la Región Noa del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Ing. Marcelo Asmed participa con dolor el fallecimiento del padre de su amigo y compañero Daniel. Ruega una oración y en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la PazESCOBAR, TOMÁS SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. Los jefes de las Agencias Territoriales del Noa del MTEySS: Elizabeth Fontao, Alejandro Ricardes, Jorge Guaymas, Facundo Vargas Aignasse junto a sus equipos técnicos participan con profundo dolor del fallecimiento del padre del jefe de AT Santiago, Dr. Daniel Escobar Correa. Ruegan una oración en su memoria.ESCOBAR, TOMÁS SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. Las ex compañeras promoción 87 del Colegio "Madre Mercedes Guerra" participan con profundo dolor el fallecimiento del papa de Adriana y acompañan en este triste momento a toda su familia, rogando por su eterno descanso y pidiendo oraciones en su querida memoria.ESCOBAR, TOMÁS SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. Miguel Tejera, Maria Rufino y su hijo Miguel participan con dolor de su fallecimiento, acompañan a la familia en tan duro momento. Y ruegan oraciones en su memoria.ESCOBAR, TOMÁS SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. La CGT Regional de Santiago del Estero en la persona de su Secretario General José Gomez y Consejo Directivo lamentan su fallecimiento y acompañan en este momento de dolor a su hijo Daniel y demás familiares por el fallecimiento de su padre.ESCOBAR, TOMÁS SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. Julio César Rodríguez participa con profundo pesar el fallecimiento del apreciado amigo Tomás y ruega al Altísimo una cristiana resignación para sus hijos y nietos. Pide oraciones en su memoria.ESCOBAR, TOMÁS SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. Juan Delicio Camus, su esposa Leticia Ovejero de Camus y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.LAITÁN DE HERRERA, ELSA ROSALÍA (ICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Dra. Juan Margarita Villafañe lamenta en el alma su partida y acompaña en el dolor a su esposo, hijos y nietos ante la irreparable pérdida. Eleva oraciones en su memoria.LAITÁN DE HERRERA, ELSA ROSALÍA (ICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Nené Bravo Almonacid de Torres despide con profunda tristeza a la querida Ichi quien estará siempre en mi memoria. Acompaña en el dolor a su esposo Carlos, hijos, nietos y demás familiares en ésta irreparable pérdida. Ruego al Señor bendiga su descanso y brille para ella la eterna luz.MANZUR, ROSA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. Sus sobrinos René Manzur y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Dr. Miguel Eugenio Zírpolo, su esposa Marta Blanes, sus hijos Rosa María, Miguel Eugenio, Maru Filippa y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Luis y acompañan a su familia en este duro momento. Ruegan oraciones en su memoria.PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Marta Chávez de Barreira, su hija Verónica Barreira, despiden a su querido amigo Luis, y acompañan a su hija Anita, amiga del alma, y su familia, en tan triste momento. Que brille para él la luz que no tiene finPARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Rosi Córdoba junto a sus hijos participan el fallecimiento del estimado Luis, esposo de su amiga Ana María y lo hace extensivo a sus hijos deseándoles una cristiana resignación.PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. José Manuel Salgado y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este momento de pesar. Ruegan oraciones en su memoria. PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. María Mercedes Barraza de Galván y familia participan su fallecimiento y acompañan a Anita e hijos y demás familiares en tan penoso momento. Elevan oraciones en su memoria.PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. María Teresa Barraza de Salido, sus hijos Carlos Salido y familia y Francisco Salido participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a Anita, Fernanda, Anita, Martín y demás familiares en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Querida profe Ana la acompaño a ud y a su hermosa familia en este doloroso momento. Guardare siempre el hermoso recuerdo de Luis como un gran Señor . Mónica Nader.PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Rodolfo Scarazzini y Gaby Urrere participan con dolor el fallecimiento del padre de su amiga Anita. Acompañan a la familia en esta difícil circunstancia. Se ruega una oración en su memoria.PERALTA GEREZ, HOMERO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. Lionel Moya, su esposa Ema Figueroa, sus hijos Lionel Gustavo, Blanca Luciana, Rafael Osvaldo con sus familias, acompañan en este momento de dolor a sus padres Rocío y Mario, a su bisabuela Tomasa y demás familia. Se ruega una oración por pequeño niño.PERALTA GEREZ, HOMERO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. "Duerme niño precioso, que nadie turbe tu sueño, viniste a tejer un inmenso amor que llevas en tu vuelo, no hay palabras que consuelen, no hay respuestas ahora, sólo el silencio, el dolor de este momento y la certeza que Dios ya te está abrazando en el cielo". Ana María Domínguez y Esther Dinardo, acompañan a sus padres Mario y Rocío, a su abuela Inés Paz, a sus tíos abuelos Mirta Paz, Walter Ledesma, Alberto Paz y a toda su querida familia; ante la inesperada partida de Homero. Descansa en paz!.ROMERO FELIX MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. Su esposa Rosa, sus hijos Lurdes, Juan, Carlos, Mario, Zulema, Fabiana, Patricia, Maria Rosa, hijos politicos, nietos, bisnietos, hermanas y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 11hs en el cementerio la piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. CPN Marcela A. Laprida, su madre Rosa Cura de Laprida, su hijo Marcelo Agustin Páez Laprida participan el fallecimiento de la hermana de su querida amiga Laurita. Elevan una oración rogando por fortaleza para su familia.SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. María Aglae Cremaschi y Lautaro Peralta Galván participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este momento a su familia. Elevan oraciones en su memoria.SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Ricardo Mananicci, Garciela Galván y su hijo Giovanni Mananicci participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus queridos amigos Elenita y Manolo. Ruegan oraciones en su memoria.SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. María Rosa Saad Budán lamenta participar su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria.SÁNCHEZ PICCARDI, MARÍA DEL PILAR Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Mariem Skaf de Saad y sus hijos Edgar y familia, Daniel y familia, Gustavo familia lamentan participar su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria.SEPEDA, ANASTASIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. Sus hermanas Francisca y Beatriz Sepeda, sobrinos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 12 en el cementerio Parque de la Paz. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.SUASNABAR DE BASUALDO, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. La CGT Regional de Santiago del Estero en la persona de su Secretario General José Gomez y Consejo Directivo participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a toda su familia.SUASNABAR DE BASUALDO, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. Su esposo José Rodolfo Basualdo, sus hijos Jose Maria y Carlos, sus hijas pol Emilia Navarro y Carolina Rojas y sus nietos María Josefina, Santiago y Guillermina participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.SUASNABAR DE BASUALDO, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar. Tus consuegros Marcelo y Josefina y familia. Ruegan una oración en su memoria.

ROCHA JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. Sus hijos Fernanda, Evelina, Viviana, Pablo, Facundo, hijos politicos, Ramon, Rodrigo, nietos Lourdes, Augusto, bisnieto Lucca y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 11hs en el cementerio privado jardin del sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

CORTEZ, RUBÉN ANIBAL (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. Su madre Marta, su esposa Francisca, su hijo Agustin, sus hermanos Gabi, Carina, Nancy, primos, sobrinos y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 11hs en el cementerio de Villa Robles Dpto. Robles. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.JUÁREZ, ALBERTO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. Su esposa Rosa Molina, sus hijos Alberto, Hilda, Analia, Cristian, sus hijos politicos, nietos y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 11hs en el cementerio Cristo Redentor Fernandez. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

SORIA, RICARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Recuerdemen con cariño, no lloren por mi que no he muerto, moriré cuando se olviden de mi, ahora soy feliz junto al señor. Su familia invita a la misa que se celebrará al cumplirse 9 días de su partida terrenal, el día 19/12/22 en la capilla de la virgen del Valle a las 20,30 hs. Fernández