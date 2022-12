FÚNEBRES | 20 DE DICIEMBRE 2022

20/12/2022 - 03:44 Funebres

FALLECIMIENTOS

19/12/2022

- Daniel Alejandro Ruiz Gómez

- Teresa del Valle Giménez (La Banda)

- Néstor Augusto Canceco

- Tomás Antonio Fernández

- Nicolás Ernesto Galván

- Jesús Paulina Díaz (La Banda)

- Sara Jerez de Olivo (Frías

ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Su hermana María Silvia de Arzuaga de Zaccheo, sus hijos Augusto y Marcela, Gabriela y Esteban, Mariana y Julio, María Eugenia y Juan Pablo; Pablo y Florencia y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Ricardo Montenegro, Maria Julia Milki y sus hijos Maria Candelaria y Ricardo Augusto, despiden con mucho cariño al querido Negro. Acompañan a sus hijos, nueras y nietos en tan dificil momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.ALCORTA ,JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Pepe Gonzalez, participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Negro, acompaña en este doloroso momento a sus hijos y al resto de su familia. Que brille para El la luz que no tiene fin. Ruega oraciones en su memoria y cristiana resignación a su familia.ANTONIO, RENE AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/22|. Sus hermanos Mary, Walter y Raúl, Sus sobrinos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus estas serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio la Piedad. Caruso Cia. de Seg. SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.AUAT, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. Sus sobrinos Dito, Cacho y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.AUAT, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. Nani y Toñio Julián acompañan a su esposa hijos y hermanos ante irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.AUAT, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. "Cuando los que amamos parten pasan de vivir entre nosotros a vivir en nosotros", Pelusa Zelaya, Silvia Lopez, y flia, Gustavo Lopez y flia, Javier Lopez y flia, Acompañamos en este dificil y doloroso momento a mis queridas Titi, Leticia y flia,. Rogando a Dios su consuelo y eterno descanso a estimado Abrham.AUAT, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. Hijos de Abdo Julián y Susana Sialle y sus respectivas familias; Mario García Hernández y familia participan con profundo dolor la partida al Reino de los cielos del querido Abraham. Rogando al Altísimo lo reciba en sus brazos, le de el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. Descansa en paz. El cielo es todo tuyo. Saluda en el dolor a su esposa Titina, a sus hijos, nietos, hermanas, sobrinos y demás familiares.AUAT, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. Hijos de Fortunato Gay y Emilia Auat y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogando al Señor lo reciba en su reino y le de el descanso eterno. Hacen llegar sus expresiones de dolor a su esposa, hijos, nietos, hermanas, sobrinos y demás familiares. Que descanses en paz querido Abraham.AUAT, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. ¡Hasta siempre, hermano del alma! Muchas gracias por el afecto, la hospitalidad, las ideas compartidas, los recuerdos permanentes de nuestro pueblo, la pasión por Boca, la disposición para la gauchada. Acompañamos y abrazamos fraternalmente a Titina; a Belisario, Luciana y Leticia; a Celia y Haydée. Domingo Juan (Toti) y familia.AUAT, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. Dr. Juan Carlos Canllo, amigo de toda la vida, lamenta profundamente su fallecimiento y acompaña con gran dolor a su esposa, hijos, hermanos y demás familiares. Ruega pronta resignacion ante irreparable pérdida.AUAT, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. "Yo pongo mi esperanza en ti Señor y confío en tu palabra". Oscar Montenegro participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su vecina Magadalena Pró y padre de su amigos Belisario, Leticia y Luciana. Que Dios nuestro Señor le conceda el descanso eterno y le una pronta y cristiana resignación a su familia. Elevo una oración en su memoria.AUAT, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. La amiga de su esposa Nelly, Lucía Cano de Gómez y sus hijos Silvia, María Alejandra, Luis y José acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Ruegan cristiana resignación.AUAT, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. La comisión directiva de la Biblioteca "Pedro Frimo Unzaga" participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la Sra. Magdalena Pró, gran colaboradora de nuestra institución. Acompañamos en este difícil y doloroso momento a sus hijos Belisario, Leticia y Luciana. Se ruega una oración en su memoria.CANCECO, NÉSTOR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/22|. Sus hijas Adriana, Edith y Sandra, su hijo político Iván y su nieta Kaila participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.CANCECO, NÉSTOR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/22|. Oh Señor: Tu que has mandado salir de este mundo, a este tu hijo a la Patria Celestial, entre en la posesion de los brazos eternos. Te despedimos con la conviccion de que nos guiarás con tu luz. Siempre conservó la amistad de cuantos lo conocieron, vivió intensamente y amó sin detener el tiempo, porque el tiempo es tan solo un ensayo de eternidad. Goza de la felicidad de la luz y el gozo eterno. Nestor Enrrique Guzmán, Norma Olivares Beltran Neirot e hijos Enrrique Fernando y Nestor Alejandro Guzman Olivares.ESCOBAR, TOMÁS SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. Nelva de Robles, hijos Nori y M. con sus respectivas familias participan con dolor acompañando a sus hijos en tan irreparable pérdida del querido tío Tomas. Rogamos oraciones en su memoria.ESCOBAR, TOMÁS SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. Edmundo Alberto Gómez, Ana Lía Terzano y sus hijos Diego Emiliano, Luciana María y Cecilia María Gomez Terzano participan con tremendo dolor el fallecimiento del querido Tomás y acompañan con mucho cariño a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.ESCOBAR, TOMÁS SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. Esc. Oscar Luis Karam, su esposa Camen Venegas de Karam e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y abrazan a sus hijos con mucho cariño, rogando oraciones por su eterno descanso.ESCOBAR, TOMÁS SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. Alejandro Ducca, Maria Lourdes Ferreyra y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.ESCOBAR, TOMÁS SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. El Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su colega Licenciada Adriana Escobar Correa y la acompaña junto a su familia en estos momentos de tristeza.ESCOBAR, TOMÁS SEBASTIAN (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. Directivos y empleados del Hospital de Neumonología " Dr. Gumersindo Sayago" participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su compañera Lic. Adriana Escobar Correa. Se ruega oraciones en su memoria.ESCOBAR, TOMÁS SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. Sara Angelina Navarrete y su hijo Germán González participan con profundo dolor el fallecimiento Tomasito y acompaña a su familia en estos momentos de pesar. Se ruega una oración en su memoria.ESCOBAR, TOMÁS SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. Matias Santiago Gentilini, Patricia Velez Garcia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de Dr. Daniel Escobar Correa. Elevan oraciones en su memoria.ESCOBAR, TOMÁS SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. Sandra Aranda y sus hijos acompañan en este momento de dolor a Virginia Escobar y toda su familia.ESCOBAR, TOMÁS SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/22|. Dr. Oscar Daniel Juárez y flia participa con profundo pesar el fallecimiento del papá del Dr. Daniel Correa. Ruega oraciones en su memoriaFERNÁNDEZ, TOMÁS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. Su esposa Orfilia More, sus hijos Adrián y Enzo Fernández y sus nietos Anita, Roberto y Gaston participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.GALVÁN, NICOLÁS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/22|. Su esposa Alicia Santillan, sus hijos Nicolás, Milagros y Maira, si Madre Delia, hijos políticos Florencia y Gabriel, nietos Xiomara, Luna, Selena, padres políticos Alicia y Alberto, su sobrina Karina, participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio La Piedad. Casa de duelo. Barrio Vinalar. EMPRESA SANTIAGO.GALVÁN, NICOLÁS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/22|. La Unión Tranviarios Automotor UTA, junta ejecutiva, cuerpo de delegados, compañeros afiliados y amigos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.GALVÁN, NICOLÁS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/22|. Compañeros de las Lineas 110, 112, 114, 118, 119, la linea 1,2, y 3 de la Ciudad de La Banda, y Linea 25 Sgo.- Banda, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Con mucho dolor acompañamos a su esposa Anita y a sus hijos en tan doloroso momento. Dr. Mario Palavecino y señora, sus hijos Mariana, Mario, Ana Marcela, Santiago Palavecino.PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Prof. Martin E. Acuña, lamenta profundamente y acompaña a la colega y amiga Ana Maria, a sus hijos y demas familiares, ante la irreparable pérdida del aprecido Luis. Ruegan oraciones en su memoria.PARRA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Pepe Gonzalez y flia.,, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan en este doloroso momento a sus hijos, esposa y el resto de su familia. Que brille para El la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación a su familia. RUIZ GOMEZ, DANIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. Su esposa Reina Maldonado, sus hijos Thiago, Jeremias y Valentina, sus padres Pablo y Elvi, su hermano Jacobo y demás familiares , ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.: 385-5357628.SERRANO, ADA BEATRIZ (q.e.p.d.) Fallecióel 19/12/22|. Sus hijos Enrique, Ramon, Lucia, Mónica, Víctor, Patricia, Gladis, Arminda, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en horas de la mañana en el cementerio Los Flores. Cobertura Org. Norcen SRL. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata 162. Telefono 4219787.SUASNÁBAR DE BASUALDO, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. Su hermano Julio Baltazar Suasnabar, su esposa Maria Paula Rodriguez, sus hijos Pablo Natalia y Carlos Santillan Acosta y Julio, nietos Lisandro y Maria Paz Suasnabar, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.SUASNÁBAR DE BASUALDO, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. Adorada hermana, me faltará tu presencia pero jamás se borrará en mí todo el amor que me diste. Descansa en paz. Siempre en mi corazón. Su hermano César Julio Suasnábar participa con profundo dolor su fallecimiento.SUASNÁBAR DE BASUALDO, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. Su hermana política María del Carmen Basualdo y su hijo Mario Palavecino, participan con mucho dolor el fallecimiento y acompañan con dolor a su hermano e hijos en est momento de profundo dolor.SUASNÁBAR DE BASUALDO, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. Su sobrina Cecilia Chazarreta, sus hijos Agustin, Santino y Pia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.SUASNÁBAR DE BASUALDO, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. Su sobrino Daniel Chazarreta, Eugenia Garbi, participan con dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.SUASNÁBAR DE BASUALDO, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. Sus sobrinos Patricia y Walter Machin, hijsa y nietos acompañan al Tio Cacho y a sus primos José y Carlos y sus respectivas familias en tan doloroso momento. Descansa en paz querida Tia Negra.SUASNÁBAR DE BASUALDO, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. Su sobrina Natalia Suasnabar y Carlos Santillan Acosta, acompañan a su tio Cacho, primos Pepe y Carlos y familia, en este dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.SUASNÁBAR DE BASUALDO, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. Prof. Sara Celia Aguirre, Prof. Clemente Di Llullo participan el fallecimiento de su estimada amiga María del Carmen y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones por su descanso eterno.SUASNÁBAR DE BASUALDO, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. Alejandro Ducca, Maria Lourdes Ferreyra y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoriaSUASNÁBAR DE BASUALDO, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. Señor ya esta ante ti recibela en tu brazos. El Grupo de amigos Masters del Circulo de Eslabon abrazan a su esposo Cacho y a sus hijos Pepe y Carlos y sus respectivas familias en estos momentos de dolor y regomos oraciones por su almaSUASNÁBAR DE BASUALDO, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. El Señor la recib en sus brazos y haga brillar la luz que no tiene fin. danto eterno descanso a su alma. El Circulo de amigos de Eslabon. Los Elegidos Pabo. Omar, Ricardo, Pedrin, Fernando, Nestor, Dieo y Herna participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del hermano en Cristo Pepe y colme de paz el corazón de sus seres queridos.SUASNÁBAR DE BASUALDO, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. La Asociación Atlética Quimsa, su HCD, Jugadores y empleados participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.SUASNÁBAR DE BASUALDO, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. Amuquin y su HCD participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. SUASNÁBAR DE BASUALDO, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. Los momentos compartidos quedarán grabado en el corazón. Tu ahijado Arq. Juan Coronel (Pilin), Rita Medina, Damian y CPN. Solange Coronel, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.SUASNÁBAR DE BASUALDO, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. Sr. Gerardo Antenor Montenegro, Secretario General de U.P.C.N. la Honorable Comision Directiva de U.P.C.N. y personal de U.P.C.N. participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del compañero Carlos Basualdo. Elevan oraciones en su memoria.SUASNÁBAR DE BASUALDO, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. Prof. Julia Antonia Coman, Secretaria Adjunta de U.P.C.N., participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del compañero Carlos Basualdo. Eleva oraciones en su memoria.SUASNÁBAR DE BASUALDO, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. Sr. Carlos Osvaldo Ibarra, Secretario de Finanzas de U.P.C.N. participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del compañero Carlos Basualdo. Eleva oraciones en su memoria.SUASNÁBAR DE BASUALDO, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. Carlos Basualdo y familia participa con mucho dolor el fallecimiento de la esposa de su hermano Cacho. Rogamos oraciones en su memoria.SUASNÁBAR DE BASUALDO, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. La señora Fina de Basualdo e hijos participa con mucho dolor y acompaña a su cuñada e hijos en este momento de irreparable pérdida de su esposa y demás familiares.VAZQUEZ, DOLORES BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/22|. Su hija Lorena Verónica Enríquez, su hijo político Héctor Rubén Herrera Gómez, sus nietos Ignacio Matías, Aldana Carolina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VILLAR DE NAZARCHÚC, BERTA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/21|. "Cuando mi madre se fue de este mundo sentí el dolor e impotencia de saber que ya no estarías con nosotras". Pero nos dejó, tantos recuerdos, vivencias y enseñanzas. Entonces comprendí, que no se fue del todo…" A un año de su partida al Reino Celestial. Su hija Patricia Nazarchúc y nietas Adriana, Marisol y Virginia, invitan a la misa que se realizará hoy a las 21 hs. en la iglesia San Jorge para pedir por el eterno descanso de su alma.

ÁVILA, NAZARENO LUIS CARLOS (Naza) (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|. Al cumplirse 2 años de tu fallecimiento, te recuerdan con todo el cariño y amor y aún lloramos tu partida. Rogamos por tu eterno descanso. Flavia Ávila y Bruno Ledesma.ÁVILA, NAZARENO LUIS CARLOS (Naza) (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|. Al cumplirse 2 años de su fallecimiento a quien pasó por nuestras vidas y dejó un sendero con luz y una sonrisa y una sonrisa imborrable, lo recuerdan sus padres Luis Ávila y María Fernández, sus hermanos/nas, sobrinos, para rogar por su eterno descanso.

GIMÉNEZ, TERESA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. Sus hijos Marcelo, Yaqui, Giovanna sus nietos Gadiel, Joel, Guadalupe, sus Hnos.. Raúl, Walter, Silvia, Miguel, Daniel y Rubén y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.ROCHA JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. Su hermano Carlos Daniel Rocha, sus sobrinos Milagros, Giselle y Carlitos Rocha, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.ROCHA JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. Su hermano Segundo Rocha, su sobrino Fernando Rocha, participan con profunda tristeza su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.BRAVO, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/22|. Sus hijos Juan Manuel y Juan José, sus hermanos Vidal, Miguel y demás familiares. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Beltran. Exequias Y Tanatopraxia realizado POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.JEREZ DE OLIVO, SARA (q.e.p.d.) Falleció a los 103 años el 19/12/22|. Sus hijos, nietos, bisnietos, familiares y amigos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso en paz. Frías.