FÚNEBRES | 22 DE DICIEMBRE 2022

22/12/2022 - 00:24 Funebres

FALLECIMIENTOS

21/12/2022

- Roger Ernesto Suárez

- Modesta del Valle Villavicencio

- Susana Aranda (La Banda)

- Víctor Eduardo Salomón

- Emilio Arias (Clodomira)

- Mario Antonio Giménez (La Banda)

- Melina Elizabeth Montenegro (Clodomira)

- Javier Werfil Robles (La Banda)

- María Ángela Khairallah (La Banda)

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ROGER ERNESTO SUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/12/22 y espera la resurrección.

El presidente Interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo C.P.N. Eduardo Augusto Du Bois Goitia, secretarios técnicos y personal en general, participan el fallecimiento del padre del compañero de trabajo Martin Suárez , dan sus condolencias y acompañan a la familia.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

VÍCTOR EDUARDO SALOMÓN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/12/22 y espera la resurrección.

Has luchado el buen combate mi amado guerrero. Ahora descansa en paz. Aquí todos unidos honraremos tu memoria. Te amamos y que brille para vos la luz eterna del Señor mi buen esposo y querido padre y abuelo. Tu esposa, tus hijos, hijos políticos y nietos.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

VÍCTOR EDUARDO SALOMÓN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/12/22 y espera la resurrección.

Alfredo Montoto,Nacha Piazza, Ramiro,Natalia, Luciana y María José participan con inmensa pena el fallecimiento del querido amigo Titi. Acompañamos con infinito amor a su querida familia Moni, hijos y nietos. Rogamos que nuestro Señor les conceda cristiana resignación. Que descanse en La Paz del Señor.

INVITACION A MISA

ESTOLFILDA ASEVEDO VDA DE LÓPEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el22/6/22 y espera la resurrección.

Mamita cada letra de tu nombre” Estolfilda significa para tus hijos

E-estrellita

S -oñadora

T- olerante

O- rdenada

L uchadora

F iel

I luminada

L úcida

D ulce

A morosa

En el 6to mes de tu partida al campo Celestial, tus hijos, nietos y bisnietos invitan a la misa hoy a las 20 hs en Catedral Basílica. Se ruega una oración en su memoria.

INVITACION A MISA

CARLOS RAFAEL ANRIQUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/12/10 y espera la resurrección.

Se fue Señor al encuentro contigo, en silencio con la paz en su mirada, se fue con la confianza ya puesta en ti y la tranquilidad de quien ha cumplido una hermosa misión en la tierra, a 12 años de tu partida esperamos tu llegada para disfrutar todo tu amor que nos brindaste siempre. Su esposa Italia, sus hijos Silvina, y Carlos Rafael, nietos, Agustina, Roció, Lautaro y Catalina, sus bisnietos Rafaella y Manuel invitan a la misa hoy a las 20. Hs en la parroquia San José del Bº Belgrano. Que brille para el la luz que no tiene fin.

INVITACION A MISA

Crio. Inspect. ( R ) ROQUE RAMÓN ORELLANA PAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/11/22 y espera la resurrección.

Partiste temprano al Reino Celestial, dejaste un inmenso dolor en nuestros corazones, pero ya estás ante la presencia de nuestro Señor gozando de un descanso eterno. Sus familiares invitan a la misa hoy a las 20 hs en la iglesia San Francisco Solano al cumplirse un mes de su partida a la Casa del Señor.

INVITACIÓN A MISA

ALDO ROBERTO SIALLE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/12/21 y espera la resurrección.

“Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi, vivirá, aunque muera y todo el que vive y cree en mi no morirá jamás”.

Querido esposo, padre y abuelo. Gracias por tu legado de amor y de virtudes, te extrañamos y te amamos por siempre. Ya descansas en los brazos del Señor.

Tu esposa Mamily Ávido de Sialle, tus hijos Mariana y Mario; Federico y Daniela; Fernando y Constanza; e Ignacio, sus nietos Santiago, Francisco y María Pilar invitan a la misa que se oficiará hoy 22 de diciembre a las 20 hs. en la Catedral Basílica, al cumplirse un año de su partida a la casa del Padre. Ruegan oraciones en su querida memoria.

INVITACION A MISA

ELSA HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 14/12/22 y espera la resurrección

Elsita: Esposa, madre, abuela, amiga fuiste la luz que brilló en nuestras vidas, gracias por habernos dejado bellos momentos compartidos, que nada fue igual desde que nos dejaste . Hoy en cada rincón de tu hogar que fue tu refugio, se siente tu presencia que vivirá por siempre, en cada latido de nuestros corazones.

Su esposo Miguel Ángel Sánchez Jaramillo, sus hijos Miguel, Juan y Eugenio, sus hijas políticas Claudia y Marcela y sus nietos Victoria, Josefina, Agustín, Santiago y Francisco invitan a la misa que se realizará hoy 23 de diciembre, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento, a las 20 hs. en la Iglesia San José de Belgrano.

SALOMÓN, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Su esposa Mony Ibáñez, sus hijos Laura, Matías y Sol, sus hijos pol. Ariel, Eugenia y Pablo, sus nietos Florencia, Federico, Felipe, Bautista, Guillermina, Juan Pablo y Lola participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.SALOMÓN, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Sus hermanos Pocholo Salomón, Elsita Colomer y sus sobrinos Verónica, Valeria, Joaquín, Nicolás, Elsa María, Paula, Maxi y sus sobrinos nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.SALOMÓN, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Diego Abdenur y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.SALOMÓN, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Gilberto Abdenur, sus hijos Sergio,Diego, Mayra y Germán y sus respectivas familias participan con hondo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.SALOMÓN, VÍCTOR EDUARDO (TITÍ) (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. La Ca.C.S.E. despide al socio fundador. Acompaña a su familia en este momento de tristeza y dolor, rogando pronta resignación.SALOMÓN, VÍCTOR EDUARDO (Titi) (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. El Ingeniero Ricardo Fuster y familia acompañan a la familia en este momento de tristeza, rogando pronta resignación.SALOMÓN, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. QEPD, nuestro querido amigo Titi Salomón, llegue nuestras condolencias a Moni su esposa e hijos que lo aman tanto. Flia. de Raul Ramirez y esposa Elsa.SALOMÓN, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Arq Rocío Araya López y familia acompañan en estos tristes momentos a la dra. Sol Salomon y su familia y piden a Dios les conceda Paz , Consuelo y Cristiana Resignación. Ruegan oraciones en su memoria.SALOMÓN, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. José Luis Jensen y flia, participan con dolor el fallecimiento de Titi y acompañan a su familia en estos momentos de tanto dolor.SALOMÓN, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Olga Chemes de Llinás y Guillermo Chemes participan con tristeza su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposa Moni, hijos, a su hermano Pocholo y demás familiares. Ruegan por su eterno descanso en la paz del Señor y el consuelo de sus seres queridos.SALOMÓN, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Lastenia Medrano acompaña cariñosamente a Pocholo y Elsita en este doloroso momento.SALOMÓN, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Rodolfo Amestegui y Lola Monti participan su fallecimiento y ruegan al Señor por su eterno descanso.SALOMÓN, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Mario Ramón Castillo Solá, Mónica Patricia Abate y su hija Josefina participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.SALOMÓN, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Ramón Chamorro, Susana Lozano, sus hijos Coni y Juan, Vico y Pablo, Rocio y Santi y sus nietos, acompañan a la familia de su querido amigo Titi en este duro momento y ruegan una oración en su memoria.SALOMÓN, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. La familia de BLOCK CONSTRUCTORA S.R.L despiden a su colega y amigo Titi y acompañan a su familia en este duro momento.SALOMÓN, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. La familia de SOLIDO CONSTRUCCIONES S.R.L despiden a su colega y amigo Titi y acompañan a su familia en este duro momento.

SALOMÓN, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. La familia de LEGO CONSTRUCCIONES despiden a su colega y amigo Titi y acompañan a su familia en este duro momento.SALOMÓN, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Corralón el Amigo participa con dolor el fallecimiento de su cliente y amigo Titi y acompaña a toda la familia en este difícil momento.SALOMÓN, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Susana Jensen acompaña a toda la familia en este triste y difícil momento.SALOMÓN, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Participa con dolor de su fallecimiento Natalia Marhe, Alfonsina y Laurentina, acompañamos con gran pesar a su querida familia.SALOMÓN, VÍCTOR EDUARDO(Titi) (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Ana María Contreras de Campos, sus hijos Javier y Maximiliano Campos acompañamos Moni, sus hijos y toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.SALOMON, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Sara Elvira López Borrelli y su hijo José Gregorio Jiménez Grenier y familia, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.SALOMÓN, VÍCTOR EDUARDO (TITÍ) (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. "Dios guarde su alma y brille para el la luz que no tiene fin". Olga y Margarita Anauate y flia participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a toda su familia.SALOMON, VÍCTOR EDUARDO (TITI) (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Querido amigo del corazón, un fuerte abrazo. Q.E.P.D. Arq. Osvaldo Marzo y familia.SALOMÓN, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Quique Curro, Ruli Piña, Dani Peralta, Adolfo Paradelo, Chichi Perversi, Toco Danela, José Paradelo y Tite Richard participan con profundo dolor su fallecimiento acompañando a su hermano Pocholo y a toda su familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.SALOMÓN, VÍCTOR EDUARDO (TITÍ) (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Tita Azar sus hijos Marta Carla y Guillermo Sialle participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este doloroso y difícil momento a su esposa Mony e hijos. Que brille para él la luz que no tiene fin.SALOMÓN, VÍCTOR EDUARDO (TITÍ) (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Rodrigo Díaz Gil y Florencia Ibarra participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.SUÁREZ, ROGER ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/22|. Su esposa Yolanda Araujo, sus hijos Juan, Gabriela, Adrián, Martin, hijos politicos, nietos, bisnietos, hermanos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio privado Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.SUÁREZ, ROGER ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/22|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su hermana política Mercedes Araujo, su esposo Oscar, sus hijos y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.SUÁREZ, ROGER ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/22|. Querido Roger, Dios sabe de tu fuerza y tu lucha por eso sabremos que estás disfrutando de la vida nueva en su reino de gloria. Su hermano político Alfredo Araujo, su esposa Cristina y sus sobrinos Daniel, Darío y su amigo Carlos participan con dolor su fallecimiento.SUÁREZ, ROGER ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/22|. Su hermana política Mary Araujo y sus sobrinos Virginia y Luciana participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en estos momentos de tristeza. Ruegan oraciones en su memoria.VILLAVICENCIO, MODESTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Su esposo Luis, sus hijos Walter, Lila, Monica y Fede, sus hijos políticos Gustavo, Vero y Rafaela, sus nietos Catalina, Javier, Nara, Maia, Ale, Sebi, Celeste y Morena, su bisnieta Isabella, sus nietas políticas Cintia, Milagros y Selena , ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de El Descanso. Cobertura Caruso Cia. Arg de Seguros S.A Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.: 385-5357628.CARRIZO, DOMINGO JUSTINO (Domi) (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/78|. Hermano querido que dolor al no tenerte 44 años sin vos, pero estas en nuestras mentes y en nuestros corazones. Descansa junto a nuestros padres y hermana. Sus hermanos Ana, Marta, Reina, Elena, Tota, Tere, Susi, Tina, Delia y Andrés, sus sobrinos que siempre le hablamos de vos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 9 en la Catedral Basílica. Se ruega oraciones en su memoria.FARÍAS, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/22|. Pichi hoy hace nueve días que partiste. Te fuiste tan rápido dejándonos sumidos en un inmenso dolor. ¡…Si supieras cuanto te extrañamos! Envíanos fuerza para seguir, ya que estás en la casa del Señor, donde no hay llanto, ni dolor, solo alegría. Su tío Grillo y Celsa, sus primas Vale y Marcia, sus sobrinos Maxi, Guada, Benja y Fabri lo recuerdan con mucho cariño e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santo Cristo.FARÍAS, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/22|. Se fue Señor, al encuentro contigo. Se fue en silencio con la paz y la ternura en su mirada. Reflejo Sereno de quien ha entrado en el camino de la vida sin fin. Se fue con la confianza puesta en ti, con la alegría de quien ha cumplido una hermosa misión sobre la tierra. Gracias Señor porque tenemos la certeza que está gozando de tu infinito amor de padre. Su mamá, hermanos, sobrinos, tíos y primos invitan a la misa para rogar por su eterno descanso hoy a las 20 en la Pquia. Santo Cristo, Bº Mosconi, con motivo de cumplirse nueve días de su partida a la casa del Padre. Que brille para él la luz que no tiene fin.GÓMEZ, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/22|. "Nuestro querido Marce, ya estás gozando de tu lugar en el paraíso junto a tu padre, después de todo lo que trabajaste y tu entrega al servicio hacia los demás, brindando ese amor inagotable que tenias y en vida cosechaste todo lo que sembraste. Ahora tu legado quedará para siempre, gracias por tus valores, tus enseñanzas, por tu infinito amor y por ser luz en la oscuridad, Dios y nosotros nos ganamos un ángel más, serás nuestro guía. Te amamos y te amaremos". Su esposa Tere, sus hijos Mariana, Sofía y Gonzalo, hijo político Franco, su nieto Tomás y demás familiares agradecemos a vecinos, amigos, compañeros de trabajo, instituciones escolares, alumnos y parientes por su acompañamiento en este difícil momento e invitamos a la misa hoy a las 20 en su domicilio (Camino al Cementerio s/Nº, Maquito, Dpto. Capital) con motivo de cumplirse nueve días de su partida a la casa del Padre.SIALLE, ALDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/21|. "Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi, vivirá, aunque muera y todo el que vive y cree en mi no morirá jamás". Querido esposo, padre y abuelo. Gracias por tu legado de amor y de virtudes, te extrañamos y te amamos por siempre. Ya descansas en los brazos del Señor. Tu esposa Mamily Ávido de Sialle, tus hijos Mariana y Mario; Federico y Daniela; Fernando y Constanza; e Ignacio, sus nietos Santiago, Francisco y María Pilar invitan a la misa que se oficiará hoy 22 de diciembre a las 20 hs. en la Catedral Basílica, al cumplirse un año de su partida a la casa del Padre. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ARANDA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Sus hijos Mario, Daniel, Estergidio, René, Agustin, Celia, Marta Raquel, Nancy y Yudit, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11hs. en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A.- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.ARIAS, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Sus hijas: Adriana, Elsa y Gilda, sus nietos, bisnietos y demás familiares Participan su fallecimiento ,sus restos serán inhumados hoy a las 16 Cementerio La Esperanza. Casa de duelo Barrio Matadero Clodomira. EMPRESA SANTIAGO .GIMÉNEZ, MARIO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció el 21/12/22|. Participan con profundo dolor. Su sobrino: Oscar David Giménez y su hermano: Horacio Giménez y demás familiares. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán Inhumados en el cementerio de Turena el día 22/12/22. Exequias y Tanatopraxia. REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.KHAIRALLAH, MARÍA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Sus hijos Cristian , Stella, Rafael y Marisol, su hermana Elena, hijos pol y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán hoy a las 10:30 en el cementerio jardín del sol. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.ROBLES, JAVIER WERFIL (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Sus hijos Fabiana, Hernán y Oscar, hijos pol , nietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados hoy a las 10 en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO . SERV SOC AMPARO SRL.

MONTENEGRO, MELINA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/22|. Su mamá Ana, esposo Gabriel, hijo Ale, hna Yanina y Estela y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Esperanza Clodomira. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ROLDÁN DE CORNEJO, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/22|. "Mami hoy se cumplen nueve días de tu partida al reino celestial. Queremos decirte que te extrañamos cada día, que te recordamos en cada momento, tu sonrisa, tus sanos consejos, tus recomendaciones, porque eso eras, nuestra guía, nuestro horizonte en nuestras vidas. Fuiste el ejemplo de valor, de entereza, de fortaleza, de lucha constante porque diste batalla hasta el último minuto de vida y eso nos servirá de enseñanza en nuestras vidas.Mami hermosa te amaremos infinitamente y estarás siempre en nuestros corazones". Tus hijas Mónica, María Rosa y Claudia. Tu esposo Juan, tus amados nietos Irina y Matías y tu hijo político Hugo. Frías.