FÚNEBRES | 23 DE DICIEMBRE 2022

22/12/2022

- Roger Ernesto Suárez

- Olga Audelina del Socorro Corvalán (La Banda)

- José Emilio Frías (Frías)

- Nolberto Leocadio Coria (La Banda)

- Reina Isabel Coria (LaBanda)

- Bernarda Margarita Campos (Silipica)





INVITACIÓN A MISA

MÓNICA ALEJANDRA DEL VALLE PENA PALAZZO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/11/22 y espera la resurrección.

Fuiste, sos y será el gran amor de mi vida. Los días pasan y es difícil no encontrar y sentir tu perfume y tus caricias. Todo lo que sembraste se cosecha en vida y hoy me doy cuenta que el amor que diste y que recibo en cada lugar que voy. Te amo para siempre. Tu esposo Koky invita a la misa que se realizará hoy a las 20 hs. en la iglesia Santiago Apóstol, al cumplirse un mes de su fallecimiento. Ruego oraciones en su memoria.

INVITACION A MISA

PAROTICINIA SOSA DE ZERDA

(q.e.p.d.)Se durmió en el Señor el 23/12/05 y espera la resurrección.

Sus hijos Yolanda Zerda, Héctor Audino Zerda, Teresa Zerda, nietos, bisnietos la recuerdan con cariño, amor y aun lloramos tu partida. Rogamos por tu eterno descanso de su alma, invitan a la misa que se realizará hoy a als 20.30 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Fr. Manuel Caro (Q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Tucumán el 21/12/22 y espera la resurrección.

Orden de la Merced – Provincia Mercedaria Argentina

“Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dure mi vida, mi mansión será la casa del Señor por largos, largos días”. Salmo 23, 6

Los miembros de la Comunidad Educativa del Instituto San Pedro Nolasco (BHM) y la feligresía del templo Nuestra Señora de la Merced, participamos con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido padre y pastor, Fray Manuel Caro (OdeM).

A sus 98 años de edad, el Padre Manuel partió a la casa del Señor, ayer 21 de diciembre, en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Acompañamos en este difícil momento a sus hermanos frailes mercedarios y a sus familiares, elevamos oraciones en su memoria y agradecemos a Dios y a Nuestra Madre el haber tenido la oportunidad de contar con su acompañamiento y guía espiritual por más de 18 años.

Gracias querido Padre Manuel por tus enseñanzas y consejos, por haber sido nuestro guía espiritual, por tu compromiso con el ISPN y la comunidad de Santiago del Estero.

Gracias por el gran ejemplo mercedario que nos dejas: siempre serás para nosotros un modelo redención, de entrega y servicio al prójimo, de perseverancia en la fe cristiana y devoción a María de la Merced.

Gracias por los hermosos momentos compartidos, por tu acompañamiento a nuestros proyectos, por la escucha y las valiosas anécdotas de tu vida. Gracias por ser el pastor de la juventud mercedaria santiagueña.

Siempre estarás presente en nuestros recuerdos y en nuestros corazones. Ese será el bálsamo que nos aliviará e impulsará a seguir andando como comunidad, cada día más fortalecidos en la fe cristiana y el carisma mercedario.

Señor: recíbelo en tus brazos, dale el descanso eterno en tu divina gloria y que brille para él la luz que no tiene fin.

RECORDATORIO

DELIA ARGENTINA BUSTAMANTE (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/12/19 y espera la resurrección.

Hoy se cumple un año más de tu partida. Tu recuerdo está presente cada día. A pesar del dolor que nos causa tu ausencia física, resaltamos tus valores, los momentos gratos y los momentos alegres y tristes convividos a lo largo de nuestras vidas. No te olvidaremos, te seguiremos amando. Sabemos que Dios te tiene gozando de la paz eterna. Tus hermanos, sobrinos, cuñadas y demás familiares.

INVITACIÓN A MISA

RAÚL EMILIO GARAY (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/12/08 y espera la resurrección.

Su esposa María Cristina Ibáñez, sus hijos María Marcela y Raúl Alejandro, su hija política Mariela Silighini, sus nietos Nicolás Facundo y Javier Agustín invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en Catedral Basílica al cumplirse catorce años de su partida al encuentro con el Señor.

INVITACIÓN A MISA

JUAN PABLO LOCASCIO VILLEGAS (q.ep.d.) Se durmió en el Señor el 23/12/06 y espera la resurrección.

Recuerdos guardados dentro de tanta gente, no lo dejamos a un lado, aquí sigues presente dibujando una sonrisa con pinceles de alegría, alentándonos con tus brazos y guiándonos desde arriba, te extrañamos Juampi. Tus padres Anita Villegas y Marcelo Locascio, tus hermanos Marcela y Anita Thomas, Gustavo y Milena Lescano, sus sobrinos Guillermina y Juan Martín Locascio Thomas, invitan a la misa a realizarse hoy 23 en la iglesia Santo Domingo a las 20,30 hs. al cumplirse 16 años de su fallecimiento.

INVITACION A MISA

LUIS MAXIMILIANO JORGE (Maxi) (q.e.p.d.) se durmió en el Señor el 23/12/15 y espera la resurrección.

Nuestro dulce ángel Maxi, pasaron siete años que Dios te llevó a su lado y vives feliz entre ángeles y estrellas luminosas. Te extrañamos mucho y más al tener que celebrar otra Navidad sin tu presencia física, la tristeza y los recuerdos invaden nuestras vidas. Tu alma nos llena de alegría, nos abraza y perfuma el aire que respiramos. Te amamos por siempre Maxi. Besos al cielo.

Tus padres Sara y Lipi Jorge, tus hermanos Martín, Lorena y Pablo, tus hijas Ariana y Morenita, la madre de tus hijos Belén, tus sobrinos Ignacio, Martina, Mía Valentina, Ana Victoria y Elena y demás familiares invitan a participar de la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santo Cristo con motivo de cumplirse 7 años de su partida a la Casa del Señor.

INVITACION A MISA

MARTA NOEMÍ GÓMEZ VDA. DE DE MARÍA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/12/18 y espera la resurrección.

Querida hermana pasaron cuatro años de tu partida al paraíso de la eternidad. Te extrañamos mucho y mas al tener que afrontar otra Navidad sin tu presencia física, nos consuela recordar momentos compartidos. Dios te llevó a su lado y estás feliz con tus seres queridos y tu hijo de corazón Maxi. Gracias por abrázanos con tu alma. Te amamos. Besos al cielo.

Tu hermana Sara, tu hermano político Lipi, tus sobrinos e hijos del corazón Lorena, Pablo, Martín y Belén ; tus sobrinos nietos Ignacio, Martín, Mía Valentina, Ana Victoria, Ariana, Morenita y Elena invitan a participar en la misa hoy 23 de Diciembre a las 20 hs en la parroquia Santo Cristo con motivo de cumplirse 4 años de su partida a la Casa del Señor.

INVITACION A MISA

CARLOS ALBERTO JUÁREZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/06/22 y espera la resurrección.

Su esposa Emilce Lucía Trotta sus hijos Natalia, Mariano y Agostina, sus nietos y sus hijos políticos invitan a la misa al cumplirse seis meses de su fallecimiento en la iglesia Santo Cristo el día 23 del 12 del 2022 a las 20 horas. Pidiendo por el descanso de su alma.

INVITACION A MISA

FEDERICO NICOLÁS GUZMÁN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/12/02 y espera la resurrección.

Felices los que tienen alma de niños porque a ellos les pertenece el reino de Dios, hijo querido, hijo amado, tu ausencia se nos hace infinita y el dolor aprisiona nuestro corazón, pero tu espíritu esta siempre con nosotros, acompañándonos en nuestro diario vivir porque sé que en algún lugar del Cielo estás y en la estrella más brillante te puedo encontrar, en medio de las luces y los festejos tu alma presente estará en esta Navidad. Ángel Nuestro. Jesús Misericordioso protege a nuestro hijo a 20 años de tu trágica partida nos uniremos en oración en la Pquia. San José del Bº Belgrano a las 20 hs. Tus padres Eduardo Guzmán y Lidia Trullenque, hermanos. Nico, Patricia, Teresita y Marcelo, cuñados y sobrinos.

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

Ylda Noemí Álvarez (Negra) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/12/2022 y espera la resurrección.

“Cerraste tus ojos, cuando la voluntad de Dios lo quiso, te alejaste de tus seres queridos cuando tu deber en la tierra cumpliste para ir al encuentro con Dios. En nuestras almas hay un infinito dolor, en nuestras mentes un recuerdo de amor”. A nueve días de su desaparición física, sus hijos Edith, Patricia, Carmen y Emanuel; hija en el afecto Karina Brizuela; hijos políticos Ernesto Brizuela y Luis Coronel; nietos Lucrecia, Mariana, Rocío, Victoria y Francisco; bisnietas Bianca y Amira, agradecen al Dr. Rubén Sandez, enfermera Adriana Ayunta, Sra. Mónica Brizuela, personal de Easy, personal de Sunstar Cinemas, al Sr. Rubén Bravo, familiares, amigos y vecinos, que nos han acompañado en tan difícil momento. Invitamos a la misa que en su memoria se oficiará hoy a las 20:00 hs en Parroquia Santo Cristo, (B° Libertad).

INVITACION A MISA

CARLOS EDGARDO JORGE- TOMASA JUAN DE JORGE

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor 22/12/85- 23/12/21 y espera la resurrección.

Los recordamos eternamente en nuestros corazones con el mismo amor de siempre.

Sus familias invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol con motivo de cumplirse un aniversario de sus respectivas partidas al Reino Celestial. Ruegan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

ROBY MARCOUX - CACHITA FERNÁNDEZ

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor 22/9/19 y el 16/6/ 21 y espera la resurrección.

Este mes contamos 3 años y 3 meses de la partida de Roby y 6 meses de la de Cachita.

Sus hijos y nietos seguimos aprendiendo a vivir con ellos presentes de otra manera. Ayuda mucho sentir la inmensa gratitud de haberlos disfrutado durante tanto tiempo y la calidez de sus amigos que nos acompañan siempre y son familia. Fueron entrega y amor. Generosidad sin límites. Lo dieron todo en cada momento. Nos enseñaron a agradecer siempre, a buscar la felicidad, a dar pelea hasta el final, a cuidar a los amigos. Que celebrar es sagrado y que el dolor no es individual. Nos demostraron que reconocer lo valioso es tenerlo todo: estar, disfrutar, compartir, acompañar. La vida sigue y seguimos creando momentos felices. Gracias, siempre.

INVITACIÓN A MISA

LUIS RODRIGO GÓMEZ DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/12/11 y espera la resurrección.

Rodri: pedacito de cielo, hijo de mi alma, te amo, te extraño, aun sintiendo tu presencia que me acompaña siempre. Has pasado por esta vida regalándome tu amor incondicional, tu cariño, tu respeto, tu tiempo como a nadie. Desde tu inesperado y dolorosa partida, ya once años, me queda el dulce recuerdo de los hermosos momentos vividos, los que me sostienen día a día y permanecerán hasta el día de nuestro encuentro fina. Te amaré siempre, tu madrina y tía Elva. Hoy nos reuniremos a las 20:30 hs., en tu gruta y elevarnos nuestras oraciones por tu vida feliz.





INVITACIÓN A MISA

LUIS RODRIGO GÓMEZ DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/12/11 y espera la resu

rrección.

Hermano: pasaste por nuestras vidas y nos dejaste luz, ha de resplandecer en nuestras almas para toda la eternidad. Te guardamos en nuestros ojos y siempre estarás, te guardamos en nuestros corazones y nunca morirás. Tus hermanas Ale y Fabi. Hoy nos reuniremos a las 20.30 hs en tu gruta y elevamos una oración por su memoria.

INVITACIÓN A MISA

LUIS RODRIGO GÓMEZ DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/12/11 y espera la resurrección.

Hijo: sólo el cielo sabe cuánto te amamos, es el único que sabe cuántas lágrimas hemos derramado durante 11 años, es el fiel testigo de nuestro dolor, él nos ha escuchado hablar, rogando porque nada de esto fuera real, cuanto te pensamos y cuánto dolor sigue aquí. Te guardamos en nuestros ojos y siempre estarás, te guardamos en nuestros corazones y nunca morirás. Te amamos y te extrañamos. Tus padres Luis y Negri, tu hija Zafi, tu sobrino Rodri, tu abu Pila, familiares, amigos y vecinos nos reuniremos en tu gruta a las 20:30 hs para rezar por tu querida memoria. Que brille la luz que no tiene fin.

INVITACION A MISA

ELSA HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 14/12/22 y espera la resurrección

Elsita: Esposa, madre, abuela, amiga fuiste la luz que brilló en nuestras vidas, gracias por habernos dejado bellos momentos compartidos, que nada fue igual desde que nos dejaste. Hoy en cada rincón de tu hogar que fue tu refugio, se siente tu presencia que vivirá por siempre, en cada latido de nuestros corazones.

Su esposo Miguel Ángel Sánchez Jaramillo, sus hijos Miguel, Juan y Eugenio, sus hijas políticas Claudia y Marcela y sus nietos Victoria, Josefina, Agustín, Santiago y Francisco invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 en la parroquia San José de Belgrano, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento.

ALCORTA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/22|. Antonio Castiglione, Marta Rojas Smith de Castiglione, sus hijos María Cecilia, Banca Inés, Susana, Enrique y sus respectivas flia participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos con el cariño de siempre. Ruegan por la paz de su alma.

BILOTTI, ALDO ALFONSO (ALDUSHCO) (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. "No he muerto. Solo me fui antes. Seré la briza que besara su rostro, seré un recuerdo dulce que asista a su memoria, seré una página bonita de su historia". Su esposa Rosa Silva, sus hijos Ale y Diego, hijas políticas Anita Revainera y Florencia Torrez, hermanos políticos Ramona y Victor Silva, madre política Antonia Silva, sobrinos Ceci y Oscar, y sus nietos Julieta y Enzo participan con dolor su fallecimiento.

BILOTTI, ALDO ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Su esposa Rosa, sus hijos Alejandro, Diego, hijos políticos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet El Descanso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRLBILOTTI, ALDO ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. "Querido hermano, ya estás gozando en el paraíso frente al Padre. Ya sos polvo de estrellas. Tu ausencia queda escrita en un cálido recuerdo, pero déjame decirte. ¡Gracias, perdón, te quiero!. Su hermana Luisa llora tu partida.

BILOTTI, ALDO ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. "En el cielo entre mil rayas de estrellas, desde hoy brilla una más, con canciones y aroma a familia y amistad. ¡Gracias!. Sus hermanos Pico Bilotti y Gladis, sus sobrinos Patri, Toni y Romi, su sobrina nieta Delina. "Que brille para el la la luz que no tiene fin".

BILOTTI, ALDO ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en verdes praderas me hará descansar". Su prima Gladys Herrera Salto de Contreras y familia y Cecilia Cárdenas participan su deceso y ruegan a Dios descanso eterno para él y santa resignación para su familia.

BILOTTI, ALDO ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. José Torres y familia, su consuegra Myriam Gauna participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BILOTTI, ALDO ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Ing. José Luis González, su esposa Susana Gauna y sus hijos Ana y Lucas participan el fallecimiento del padre de su sobrino Gustavo. Ruegan oraciones en su memoria.



BILOTTI, ALDO ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Ing. Luis E. Retondo y Myriam Gauna participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BILOTTI, ALDO ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Su consuegra Myriam Gauna participa su fallecimiento. Eleva oraciones por su descanso eterno.

BILOTTI, ALDO ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Myriam de Pérez Sánchez y Ricardo Dell 'Usso y flia participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BILOTTI, ALDO ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Adriana Florencia y Sofía Lescano despiden con tristeza al amigo Aldo y acompañan con profundo dolor a su esposa Rosa y sus hijos Alejandro y Diego. Rogamos oraciones en su memoria .Que descanse en paz.

BILOTTI, ALDO ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Chichí Crapanzano y Mario Montañez, junto a sus hijos Carlos Mario y Raúl Eduardo Montañez Crapanzano participan con profundo dolor el fallecimiento de Aldo, esposo y hermano de nuestros queridos colegas y amigos Rosi y Luisita Bilotti. Que descanse en paz. Oraciones a su querida memoria.

BILOTTI, ALDO ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. "La muerte no es nada, solo he pasado a la habitación de al lado. La vida debe seguir siendo lo que ha sido. El hilo no se ha cortado. Los espero; sólo que me adelanté, estoy al otro lado del camino". Los colegas y amigos de su esposa Rosita: Antonia, Cecilia, Bety, Yuly, Ana, Ivone, Cesar, Luis, Ramón, Jorge y Ruben la acompañan en estos momentos de profundo dolor ante esta irreparable pérdida. Piden oraciones en su querida memoria.

BILOTTI, ALDO ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Neri Alderete y Nora Santucho, hijos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BILOTTI, ALDO ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Compañeras de Economía, del profesorado San José, de su hermana Ana María López, participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos momentos de dolor.

BILOTTI, ALDO ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Compañeras jubiladas de la escuela Nº762 de su hermana Luisa participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

BILOTTI, ALDO ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Julio Medina y flia participan del fallecimiento del hermano querida amiga Luisa acompaña en estos momentos a toda la flia.

BILOTTI, ALDO ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. El grupo de Supervisores Escolares Jubilados participa el fallecimiento del esposo de nuestra amiga Rosi rogando por eterno descanso de su alma.en este momento a toda la flia.

BILOTTI, ALDO ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|.Familia Roldán: Nora, sus hijos Rodolfo, Diego, Verónica y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BILOTTI, ALDO ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. La comisión directiva de la Biblioteca Pedro F. Unzaga participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de Luisa Bilotti y el tío de Antonio Bilotti, integrantes de la comisión directiva. Acompañamos en este difícil momento a su familia. Se ruega una oración en su memoria.

CARO, MANUEL FRAY (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 21/12/22|. Guillermo Mercado, su esposa Rosario Pereyra, hijos y nietos profundamente angustiados por su partida, despiden al confesor, guía, amigo y compañero de tantos momentos de la vida. Gracias Señor por este sacerdote Santo que nos regalaste, alguien en quien encomendarnos por sus enseñanzas y ejemplos dignos de imitar. Hasta pronto querido Padre Manuel.

CARO, MANUEL Fray (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 21/12/22|. ¡Amada Virgen de la Merced! Recibe el alma de tu hijo dilecto padre Manuel que vivió con fidelidad a Dios y encarno el carisma Mercedario su ministerio Sacerdotal. Por sus virtudes despertó amor y respeto de jóvenes y mayores dentro de la comunidad Mercedaria y fuera de ella. "¡padrecito Manuel! Como solía decirle cariñosamente, gracias por su amistad, por sus consejos, por sus palabras de consuelo y Esperanza en un momento de dolor que vivimos en nuestra familia. Siempre lo recordaremos. Mi familia y yo lo despedimos con profundo dolor. Brille para usted la luz que no tiene fin. Teresa Borquez de Auat, sus hijos Mercedes, Anita y Martín Auat y sus familias participan su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en el dolor.

CARO, MANUEL FRAY (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 21/12/22|. Su hija espiritual Marta Mercedes y familia Mercedaria con enorme gratitud participan su paso a la gloria eterna. Elevan oraciones en su memoria.

MORALES, CARMEN MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/22|. "Dios nos dio memoria, para no olvidar a quien amamos". Sus compañeras de promoción '69 del Colegio Madre Mercedes Guerra: Eugenia Haro, Noni Ruzt, María Esther Coronel, Norma Peralta, Gladis Bonetti, Silvia Ledesma, Nelly Ávila, Hilda Barbieri, Hilda Santillán y Angélica Sellán participan con dolor su fallecimiento, elevan oraciones para que el Señor les dé consuelo y fortaleza a sus familias y que brille la luz que no tiene fin para Perica.

SALOMÓN, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Su primo hermano Luis Azar y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su querida memoria.

SALOMÓN, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Ernesto Richard, Maria Mercedes Ayud, Agustín y Virginia Richard participan con pesar su fallecimiento y acompañan con cariño a Moni, sus hijos y a su hermano Pocholo en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Dr. Miguel Barchini y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

SALOMÓN, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Manuel Jorge, Norma Miriam Fares y sus hijos Paola y Mauricio y sus nietos participan el fallecimiento de su amigo Titi, acompañamos con amor a su esposa, hijos y nietos. Se ruegan una oración en su memoria.

SALOMÓN, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Santiago Electricidad participa el fallecimiento de su cliente y amigo Titi, acompañamos con amor a su esposa, hijos y nietos. Se ruega una oración en su memoria.

SALOMÓN, VÍCTOR EDUARDO (TITÍ) (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Mario Yocca participa con dolor su fallecimiento y acompañan a su Hijo Matías y Hermano Pocholo y de más Familiares.QEPD amigo Titi.

SALOMÓN, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Tití Que en paz descanses. Tu compañero y amigo de juego. David Litvak participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

SALOMÓN, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Santiago Piña y Carlos Eduardo Piña participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia y a su hermano Pocholo en este momento de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y sus nietos, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Adolfo Guzmán participa con mucho dolor el fallecimiento de su amigo Tití. Acompaña a su esposa Moni y a su hermano Pocholo con mucho pesar y tristeza .Que Dios le de el descanso eterno

SALOMÓN, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Manuel Héctor Álvarez, Delia Raab de Álvarez y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su esposa y familia. Ruegan oraciones en su memoria.



SALOMÓN, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Jorge Fürh, Silvina Pinto y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de Tití y acompañan a su familia en tan difícil momento.

SANTUCHO, EUGENIA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/22|. A un mes de su partida al Reino Celestial, su familia invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano para pedir por el eterno descanso de su alma.

CORIA, NOLBERTO LEOCADIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/22|. Sus hijos Andrea, Mariela, Emanuel, sus hijos pol. nietos, bis nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de La Capilla. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

CORIA, REINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/22|. Su madre Coria Delia, sus hijos Dalma, Joel, Ulises, Lara, sus hermanos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de La Capilla. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

CORVALÁN, OLGA AUDELINA DEL SOCORRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Su hijo, Omar Sus nietos, Javier, Jacki, Pamela, Estefi, Nietos políticos sus bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A.- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

ROBLES, JAVIER WERFIL (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi vivirá, aun que muera, y todo el que vive y cree en mi no morirá jamás". La comisión directiva del colegio Absalón Rojas junto a docentes, personal administrativo, personal de maestranza participan el fallecimiento del padre de la Prof. Fabiana Robles. Se ruegan oraciones en su memoria.



CAMPOS, BERNARDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Sus hijos Enrique, Domingo, Néstor, Jorge, Clara y Cristina, sus hijos políticos, nietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Monogasta-Dto Silipica. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.FRÍAS,

JOSÉ EMILIO (Mutango) (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/22|. Eduardo Lalo Charubi participa con profundo dolor el fallecimiento de su hermano en el afecto y elevan oraciones al Altísimo rogando por el eterno descanso de su alma, una pronta y cristiana resignación y consuelo para su familia. El amigo que parte no es solo adiós, a veces es más triste vivir olvidado que morir mil veces y ser recordado. Siempre te recordaré con cariño querido hermano "Mutango". Tus nobles virtudes de caballero digno de exaltarse insta a recordarte siempre como testimonio de una vida al servicio de tu familia y de la sociedad. Paz en tu tumba.

FRÍAS, JOSÉ EMILIO(q.e.p.d.) Falleció el 20/12/22|. Dale el descanso eterno. José, Roberto, Isabel, Maria, Claudia, Rito y Lucia Tofanelli junto a sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Choya.