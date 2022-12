FÚNEBRES | 24 DE DICIEMBRE 2022

24/12/2022 - 02:58 Funebres

FALLECIMIENTOS

23/12/2022

- Lucinda Ester Ledesma (Forres)

- Walter David Acuña

- Domingo Miguel Álvarez

- Marciana Álvarez

- Haydée Elvira Roldán de Luna

- Elsa del Valle Ruiz

- Emigdio Rodrigues

- Roberto Rodrigo Elian Gómez

- Patricio Lipshitz

- Cristóforo Orellana (Brea Pozo)

- Rolando Arce (Manogasta)

- Néstor Navarro (La Banda)

- Francisco Amado Cisterna

- Josefa Eljall





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DOMINGO MIGUEL ÁLVAREZ (Villa la Punta 4/8/1927)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/12/22 y espera la resurrección.

Sus hijas Graciela y Silvia y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ALDO ALFONSO BILOTTI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/12/22 y espera la resurrección.

Gracias por tanto amor que nos diste, descansa en paz. Su hijo Gustavo, su hija política Florencia Torres y su amado nieto Enzo participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

PATRICIO LIPSHITZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/12/22 y espera la resurrección.

Integrantes de El SEVINASE del 16° Distrito, despedimos con mucho dolor a nuestro secretario gremial, quien fue una gran persona y mejor compañero de esta vida. Acompañamos a toda su familia en estos momentos difíciles pidiendo al Altísimo que lo reciba en su gloria. Descansa en paz Pato. Te vamos a extrañar. Rogamos oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EMIGDIO RODRÍGUES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/12/22 y espera la resurrección.

El presidente interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo C.P.N. Eduardo Augusto Du Bois Goitia, secretarios técnicos y personal en general, participan el fallecimiento del padre del compañero de trabajo Mariano Rodrigues, dan sus condolencias y acompañan a la familia.

HAYDÉE ELVIRA ROLDÁN DE LUNA

(Q.E.P.D) Se durmió en el Señor 22/12/22 y espera la resurrección.

“Vivió y amó sin detener el tiempo…porque el tiempo es solo ensayo de eternidad”.

Su esposo Víctor Francisco Luna, sus hijos, Víctor, Claudio, Luis, Claudia, Jorge, Héctor, Fabiana, Patricia, David y Ruth, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HAYDÉE ELVIRA ROLDÁN DE LUNA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/12/22 y espera la resurrección.

“Tan sublime es el amor de Dios que solo en caso de gran necesidad debe nombrarse y siempre con mucha veneración”.

Su hijo Héctor Roberto Luna, su nuera Mariel Ledesma y su nieto del corazón Benjamín participan con dolor su fallecimiento y rugan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HAYDÉE ELVIRA ROLDÁN DE LUNA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/12/22 y espera la resurrección.

“Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y la dulzura de tu sonrisa”.

José Ignacio Ledesma, sus hijos Sergio Ledesma y su esposa, Nelson Ledesma y flia, Gaby Ledesma y flia y Fabián Ledesma participan con profundo dolor en el fallecimiento de la madre de Héctor Luna.

INVITACION A MISA

ELVIRA CATALINA MANSILLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/11/17 y espera la resurrección.

A 5 años y un mes de tu partida a la gloria del Dios, estarás siempre en mi memoria y en mi corazón, recuerdo tus palabras, tus consejos y tu gran cariño. Nunca te olvidare. Su sobrino del corazón Cornelio Gerez invita a la misa que se realizara el Domingo 25 de Diciembre a las 20 hs en la parroquia Ntra. Sra. de Loreto.

INVITACIÓN A MISA

JORGE EDUARDO NASIF – RAÚL ENRIQUE NASIF

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 24/12/91 y el 9/11/17 y esperan la resurrección.

Mi hijo querido, mi ángel que nos protege a todos, hoy hace 31 años que nos dejaste partido el corazón, pero hace 5 años que estás con tu padre Raúl que te amaba tanto.

Tu madre Chicha Rodríguez, tus hermanos Puchi y Lucía, Marita y Mauro y Natalia y Maco, tus sobrinos Santiago y Martina Nasif, Nacho, Constanza, Augusto y Valentín Paz, Francisco y Bautista Jorge, invitan a la misa a realizarse hoy en la Pquia. San José del Bº Belgrano a las 21 hs. Ruegan oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

LUIS PARRA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/12/22 y espera la resurrección.

“Si pudieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos… Enjuga tu llanto y no llores si me amas”.

Su esposa Ana María, sus hijos Fernanda y Fabián, Anita y Roberto, Martín y Fernanda y sus nietos Santina, Joaquina, Francina, Malena, Benjamín y Mateo, invitan a la misa al cumplirse 9 días de su partida, a realizarse el domingo 25 de diciembre a las 20,30 hs. en el Convento Santo Domingo.

RECORDATORIO

PROF. GERMÁN ARIEL TREJO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/4/21 y espera la resurrección.

Querido Ariel, hoy al recordarte un 1 año y 8 meses de tu partida a la Casa del Señor. Pero poco a poco mi dolor se irá transformando en amor, pues tus recuerdos se transforman en vivencias. En estas fechas, estás más presente que nunca, mi amado “Angel” en cada pensamiento, en cada deseo, en cada suspiro. Desde que te fuiste entendí muchas cosas. Siempre seguirás vivo en mi. Muchas bendiciones. “Es triste pasar esta Navidad sin ti. Estamos felices de que el Niño Jesús venga a nuestros corazones una vez mas ,. Pero no podemos estar completamente contentos, pues te has ido, es una cicatriz que nunca sanará en nuestros corazones”.Tus mamitas Nenena y Raquel; tus hermanas Gaby y Andrea, tus sobrinas Noelia, Belén y Damaris.

RECORDATORIO

HUMBERTO BERNABÉ QUIROGA (Rudy)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/10/15 y espera la resurrección.

Gigante Chiquito cómo te quiero, compartimos tantas cosas que ni un segundo dejo de pensar en vos. En todo momento te veo, te espero, te extraño, sé que desde el cielo me proteges, no me dejes sola, pero es tan difícil vivir sin ti, mi Negro, esta vez para mi no habrá Navidad, ni fiesta de fin de año, nada será como antes, como cuando estábamos juntos, no habrá brindis, no habrá regalos, no volveré a sentirme tu reina como vos me decías, sólo tengo la ilusión de verte llegar, te amo, te amo, te amo. Mi Negro. Su esposa Noemí Herrera, lo recuerda con mucho amor.





INVITACIÓN A MISA

LUIS MARÍA RAFAEL (Lucho)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/12/22 y espera la resurrección.

Te fuiste al cielo el mismo día de tu cumpleaños porque Dios así lo quiso, aquí hay personas que te extrañamos y te tenemos en nuestros pensamientos. Partiste de forma tan repentina que no tuvimos tiempo de decirte adiós. Rogamos a Dios que te tenga en su gloria, mientras nosotros te llevamos en nuestros corazones, porque aunque estés en el cielo sigues aquí cerca de nosotros. Tu esposa María Elena Sierra, tus hijas Paula Andrea y Lucila Vanesa, tus hijos políticos Marcos Cano y Guido Brunetti, tus amados nietos Olivia y Santino y demás familiares invitan a la misa a realizarse el día 25 a las 20 hs. en el Oratorio Don Bosco (Bº Ciudad del Niño). Rogamos por tu eterno descanso.

RECORDATORIO

CARLOS CÉSAR GALVÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/12/22 y espera la resurrección.

Querido hermano, el Señor te llamo a su lado y creemos de corazón que es para ofrecerte un lugar donde quede atrás el dolor, el sufrimiento, que nos toca transitar en la vida terrenal.

Desde que llegaste a este mundo fue un camino de esfuerzo, en donde todo tenia que ser perfecto, formaste una familia y encontraste una compañera que lucho para preparar y dejar a sus hijos con un futuro que les permita ser libres y tener una vida tranquila, paro el dolor de todos los que los amamos pasaron por largas enfermedades, que llevaron con cristiana resignación. Nos queda el recuerdo de compartir tantos años de alegrías y tristezas que nos permite llevar estos momentos con un poco de paz. Que el Señor perdone tus faltas y nuestra Madre María guarde tu alma para el descanso eterno con amor. Tus hermanos Quilly, Camilo, Elsa, Elvecia y sus respectivas familias rogamos oraciones a tu querida memoria.

RECORDATORIO

DELFINA E. REYNOSO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/12/15 y espera la resurrección.

Fina, mamá, abuela. Hoy se cumplen 7 años de tu partida al reino celestial. Te extrañamos mucho, especialmente en estas fechas. Te recordamos recitando tus poemas, cantando tangos y cada una de tus ocurrencias. Sabemos que sos esa lucecita que junto a tu Pelusita nos iluminan desde el cielo.

Tu hijo Luis Alberto, María Elena y Juan Carlos, tus nietas Caro, Pía, Silvia, Lucrecia, Mauricio y tus bisnietos Morena, Augusto, Lautaro y Martina. Ruegan oraciones por su descanso eterno.





INVITACIÓN A MISA

HOMERO PERALTA GEREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/12/22 y espera la resurrección.

Cuanta tristeza; Homero nos alegraste la vida, niño andarín, niño precioso a tus bisabuelos y tíos Tomas de Gerez, hijo Luis Gustavo Gerez y Claudia Manca, nos unimos al llanto y dolor de sus padres respetando la voluntad de Dios y la promesa de resurrección. A nueve días de su fallecimiento rezaremos por el, el día Lunes 16/12 a en Catedral Basílica a las 20 hs.

RECORDATORIO

LUIS DURVAL BASUALDO (Lucho)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/12/21 y espera la resurrección.

Nunca te gustó la Navidad, estabas como incómodo, ibas y venías de un lado a otro, querías que pase rápido este festejo. Ahora lo entendemos porque, tal vez Dios, los ángeles, el universo estabas destinado a irte ese día. Hoy nos levantamos con tu hijo y nos encontramos con las manos vacías, te buscamos por todos lados, pero sabemos que estás en una risa, una lágrima, una anécdota. Dejaste una huella para siempre en todas las vidas que tocaste: tu familia, tus compañeros de trabajo, de secundario, de primaria, de la universidad, de otras provincias… la lista es larga. Somos pocos pero nos damos fuerzas entre nosotros, sobre todo por tu hijo Martín. Te acuerdas las interminables mamaderas? el lustrar los zapatos y preparar su uniforme, como se te infló el pecho cuando lo viste entrar con la bandera de 5to. Año. El poco tiempo que estuviste en esta tierra, Martín, tu amor eterno, te llenó de orgullo. Estamos seguros que eso te lo llevaste en la retina de tus ojos y en tu corazón. Sabemos que ese amor infinito trasciende la eternidad. Hoy sos su ángel, que camina a su lado y le susurra al oído “todo estará bien Matu, sé vos, sé feliz”. Espero que ese otro mundo del que siempre hablamos sea placentero. Yo seguiré por esta tierra, por tu Matute, hasta que algún día en la eternidad nos encontremos.

Su esposa Claudia Cáceres, su hijo Martín Basualdo Cáceres y demás familiares lo recuerdan con mucho amor, paz y resignación a un año de su fallecimiento.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

MIRTA CRISTINA IBAÑEZ DE INGRATTA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/12/21 y espera la resurrección.

“La muerte no es nada. Yo sólo me he ido a la habitación de al lado. Yo soy tú, tú eres tú.

Lo que éramos el uno para el otro, lo seguimos siendo.

Llámame por el nombre que me has llamado siempre, háblame como siempre lo has hecho.

No lo hagas con un tono diferente, de manera solemne o triste. Sigue riéndote de lo que nos hacía reír juntos. Que se pronuncie mi nombre en casa como siempre lo ha sido, sin énfasis ninguno, sin rastro de sombra.

La vida es lo que es lo que siempre ha sido.

El hilo no está cortado. ¿Por qué estaría yo fuera de tu mente, simplemente porque estoy fuera de tu vista?

Te espero... no estoy lejos, justo del otro del camino... ves, todo va bien.

Volverás a encontrar mi corazón. Volverás a encontrar mi ternura acentuada. Enjuaga tus lágrimas y no llores si me amas”.

Su esposo Enrique, sus hijos, German, Analía, Aurora, nietos y yerno Juan Pablo ofrecerán una misa en parroquia San José mañana 25/12 a las 21 hs. con motivo de cumplirse un año de su partida.

INVITACIÓN A MISA

José Lino Santillán

23/12/2019

3 años de su fallecimiento

"Dejaste un lugar en nuestra mesa de navidad transformándola en diferente, el recuerdo de años compartidos hoy se aviva en nuestros corazones. Nunca te olvidaremos"

Su esposa Silvia Britos y Familia invitan a la misa q se oficiara hoy a las 20.30 en capilla Santa Rosa de Lima (Mateo Pereyra y Pueyrredón) con motivos de cumplirse 3 años de su fallecimiento.





ACUÑA, WALTER DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/22|. Su madre Rosa, su hermana Eliana, hermana política Andrea, sobrinos Javier, Coco, Nelson, David, Dilán y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Pampa Mujo. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.ÁLVAREZ, DOMINGO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/22|. Sus hijas Graciela y Silvia, su hijo político Manuel, sus nietos, bisnietos y demás familiares , rueganpor su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.: 385-5357628.ÁLVAREZ, DOMINGO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/22|. Sus nietas Cecilia, Florencia, Victoria y Carolina Carrizo; Sol y Luciana; y Milagros Infante Álvarez participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.ÁLVAREZ, DOMINGO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/22|. Su sobrino Manuel Gómez y familia, Mariana Gómez, Silvina Gómez, Viviana Gómez y Lorena Gómez junto a sus familias participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos, nietos y demás familiares rogando por su descanso en la Gloria del Señor.ÁLVAREZ, DOMINGO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/22|. Su sobrino y ahijado Gustavo David Lobo y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones por su descanso eterno. ÁLVAREZ, DOMINGO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/22|. "En verdes prados ya descansa mi alma, junto a mis padres y hermanos". Sus sobrinos María del Carmen Navarrete Álvarez, Jorge Marcelo, Melina Palavecino y su sobrino nieto Isaís Ezequiel Palavecino Navarrete acompana con profundo dolor su partida al reino celestial. Elevan oraciones por la resignación de sus hijas Silvia, Nena, nietos y bisnietos.ÁLVAREZ, DOMINGO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/22|. "Mi alma alaba al Señor y a nuestra Señora del Carmen de Villa La Punta". Sus sobrinos Aída y Pedro Fernández con sus hijas Flavia y Carolina desde Buenos Aires, acompañan con profundo dolor su partida y piden resignación para sus hijas Silvia, Nena y familias. ÁLVAREZ, DOMINGO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/22|. " El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Sus sobrinos Lucía Álvarez , Marcela González y Ramón Álvarez, sus hijos Carlitos, Guilly, Clara y Lucía participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijas, ,nietos y bisnietos. Elevan oraciones en su querida memoria.ÁLVAREZ, DOMINGO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/22|. "Entre tus manos está vida Señor". Sus sobrinas Mirta, Cristina y Elsa Orellana Alvarez, Nene Gómez Álvarez y sus respectivas familias acompañan con profundo dolor su partida al reino del cielo y elevan oraciones por la resignación de sus hijas Silvia, Nena y familias. ÁLVAREZ, DOMINGO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/22|. Sus bisnietes Lina y Emma Pahl (desde Misiones), Felix y Lisa D' Alessandro (desde Rio Negro) participan con hondo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.ÁLVAREZ, DOMINGO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/22|. "Los ángeles te acompañan al encuentro del Señor". Anita Gómez, Alberto Argañaraz, sus hijos Javier, Sebastián, Victorio y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Graciela y Silvia y familias por la pérdida de su querido y respetado padre. Elevamos oraciones en su memoria.ÁLVAREZ, DOMINGO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/22|. "Ya estás junto a nuestro Señor". Lourdes, Romina y Jesús María Arce y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a Graciela y Silvia y familia por la dolorosa partida del tío Miguel. Elevan oraciones en su memoria.BILOTTI, ALDO ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Señor ya está ante ti, hazlo disfrutar de tu Reino.Valle Ávila y Perla Román, con sus respectivas familias, acompañan en este triste momento, a su hermana Luisa y elevan oraciones al Señor pidiendo por el alma de Aldo. BILOTTI, ALDO ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mi, aunque esté muerto vivirá" (L.B.) Su suegra Antonia, sus cuñados Ramona, Víctor y Teresita, sus sobrinos Cecilia, Oscar, sus nietos Julieta y Octavio participan con profundo dolor su fallecimiento.BILOTTI, ALDO ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Ángel Domingo Cuba, Laura Saad e hijos Domingo Gabriel, Ma. Laura e Ignacio Jorge participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estel momento.CARO, MANUEL FRAY (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 21/12/22|. Nora Beatriz Azar de Pece y sus hijos Federico y María Silvia Arjona, Nora y Guido Larcher, Pancho y Silvia Rodríguez y Gustavo y Claudia Ortiz y sus respectivas familias participan con profundo pesar el fallecimiento de nuestro querido padre Manuel Caro, guía ejemplar de nuestra comunidad Mercedaria, animador ferviente a la devoción de nuestra Madre de la Merced. Nos unimos a las oraciones por su eterno descanso, junto a quienes fueron cercanos y apredieron de su prédica. Para la gloria de Jesús.CISTERNA, FRANCISCO AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/22|.. Su esposa Teresa Paz, sus hijos Gustavo, Teresita, Diego, sus hijos políticos César Galván y Claudia Armoha, sus nietos Romina, Gonzalo, Tomas, Juliana, Rocio, Agostina y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Cobertura Caruso Cia. Arg de Seguros S.A Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.: 385-5357628.ELJALL, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/22|. Sus hijos Luis y Julia y sus respectivas familias participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz a las 11 hs. casa duelo P.L. Gallo 398. s.v. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRLELJALL, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/22|. "Nos duele tu partida, nos reconforta saber que descansan en los brazos del Todopoderoso". Sus hijos Julián y Luis, sus hijas políticas Norma y Patricia, sus nietos Ramiro, Andrea, Belén y Maximiliano, sus nietas pol. Soledad y Federico y bisnieto Lorenzo, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.GÓMEZ, ROBERTO RODRIGO ELIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/22|. Su madre Gómez Vanesa, su hermano Gomez Denis , sus tios primos y demás familiares , ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Cob. Hamburgo.Cia de Seguros S.A.Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.: 385-5357628.LIPSHITZ, PATRICIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/22|. Ing. Carlos Ferreiro participa con mucho dolor su fallecimiento y acompaña a toda su familia en este triste momento.LIPSHITZ, PATRICIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/22|. Con gran dolor despedimos a nuestro querido amigo, sus compañeros de Administracion del 16° Distrito: Ana Guardini, Blanca Seu, Paola López, Cecilia Bondi, Doriz Liz Elias, Ramiro Sonzogni y Marcelo Cioccolani.LIPSHITZ, PATRICIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/22|. Sus compañeros de Automotores, por cuantos viajes hechos con el querido Patricio. Sergio Bondi, Pablo Ponce, Julio (Pichi) Rodríguez, Rodolfo Lescano, Marcelo Pogonza, Carlos Galvan, Maxi Retondo y Marcelo Cioccolani. Acompañan a su familia en estos momentos de dolor. QEPD. Ruegan oraciones a su querida memoria.LIPSHITZ, PATRICIO ADRIAN (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/22|. Elisabeth Torres y Ana María Arce participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en éste momento de inmensa tristeza a Héctor y Mabel. Rogamos consuelo divino para toda su familia.LIPSHITZ, PATRICIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/22|. El comité olimpico de Vialidad Nacional participa con profundo dolor de la despedida repentina e inesperada de nuestro amigo y compañero. No existen palabras para expresar el dolor y el vacío que sentimos en nuestros corazones por su desaparición física. Las lágrimas nos inundan y el dolor nos desborda, no se puede despedir a un amigo así. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este durísimo momento. Elevando una oración para su descanso en paz. ¡Vuela alto Pato, lu lugar está en nuestros corazones por siempre! Tus amigos Fer, Maxi, Carla, José más delegados del Covin.LIPSHITZ, PATRICIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/22|. Me duele mucho tu partida, gracias por la amistad recibida. Estarás por siempre en mi corazón y en el recuerdo de momentos compartidos, querido hermano. Carlitos Rodríguez y tus amigos de Balanza: Chaza, Vizgarra, Hoyos, Chumy, Barra y Marito. ¡Descansa en paz!PEREYRA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/22|. "Vivirá por siempre en nuestros corazones, siempre la vamos recordar como una gran persona y vecina". Familia Tejerina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria. Sus restos descansan en el cementerio de San Marcos.RODRIGUES, EMIGDIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/22|. Sus hijos Sonia, Luis, Victor, Mariano, Rubén y Fátima, nietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJORODRIGUES, EMIGDIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/22|. Su hija Sonia, su hijo político Julio, sus nietos Luis, Julieta y Soledad, sus bisnietos Maía y Leandro participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.RODRIGUES, EMIGDIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/22|. Su hija Fátima, sus nietas Ana y Noelia y sus bisnietos Alana y Lucca participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoriaRODRIGUES, EMIGDIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/22|. Su hijo Luis, su hija política Angélica, sus nietas Laura , Yessi, Martina y Gerardo, y bisnietos Máximo y Nova participan con hondo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

RODRIGUES, EMIGDIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/22|. Su hija política María de los Ángeles, sus nietos Carlos, Milagros, José y Martín, sus bisnietos Alma, Paz, Tomás, Julián y Rosario participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.ROLDÁN DE LUNA, HAYDÉE ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/22|. Su esposo Víctor Luna, hijos Víctor, Claudio, Luis, Jorge, Claudia, Héctor, David, Patricia, Ruth, Fabiana, h/pol, nietos , bisnietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Piedad.Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.RUIZ, ELSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/22|. Su esposo Horacio Contreras, sus hijos Verónica, Victor y Franco, hijos pol y nietos participan con dolor su fallecimiento, ayer en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.SALOMÓN, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Guillermo Cano y Susana Barchini, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Titi. Acompañamos a su familia en este triste momento Ruegan oraciones en su memoria.SALOMÓN, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Dardo César Ibáñez y sus hijos Anabella, Santiago, Marcos y Soledad participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida hermana Monina en este momento. Ruega oraciones a su memoria.SALOMÓN, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Josefina Abalovich, sus hijos Ernestina, Lorenzo y Salvador participan del fallecimiento de Titi y acompañan a su esposa Mónica, su hija Sol, Pablo, y a toda la familia en este momento de profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.SALOMÓN, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. Esc. Oscar Luis Karam y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo.SAN JUAN, NÉSTOR (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/22|. Sus hijos Carmen, Juan, Carlos, Josefina, sus hermanos, Irma, Pastor, Mary, Graciela, sus nietos Daiana, Camila, Rocio, Cesar, sus binietos Milagros, Natalia y demás familiares , ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran inhumados en el cementerio La Piedad . Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.: 385-5357628.

CORIA, ELDA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/14|..."Ven despacio, no hagas ruido, que mi madre no se ha ido, solamente se ha dormido... No permitas que rompa su sueño, no la traigas de nuevo al ocaso, solo quiere encontrar esa luz que la lleva a su descanso". Su hija Alejandra, su hijo político Williams, sus nietas Ludmila y Guillermina y demás familiares invitan a la misa el 25/12 en Catedral Basílica al cumplirse 8 años de su fallecimiento.

GALLO, RITA GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/09|. Hija querida Cucusita, hace trece años para Navidad que cerraste tus ojitos para siempre, mis lágrimas de secan pero las lágrimas de mi corazón son de todos los días y no se secan jamás, cada vez te necesito y te extraño más amor de mi vida. Creo en Dios y se que siempre estás a mi lado. Te amoo. "Tu madre Nena Trejo Galván". GÓMEZ, MILAGROS DE JESÚS (Mochita) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/07|. En manos de Dios. Homenaje Póstumo, recordando a mis amados padres y hermanos que me precedieron y en forma especial para ti hermana buena y amada, mi amiga, mi augusta mensajera de la luz de un nuevo día, no sé si yo subí al cielo al cielo bajó a mí, solo sé que está lleno de ángeles de Dios a mi alrededor en medio de este gran dolor, recuerdo de tiempos idos y que nunca volverán, en este recordatorio expreso mi sentir profundo y eterno en esta noche de paz, amor, unión en que el mundo cristiano festeja el nacimiento del Niño Jesús hecho hombre. ¡Feliz Noche Buena! ¡Feliz Navidad!, hermana jamás dejaré que se marchiten los recuerdos porque son para mí como un roció en mi corazón, como la energía vital que me da vida. ¡Qué fuerza extraña y potente es la que preside la marcha hacia la luz y el progreso, tenias tres estrellas en el alma, el trabajo, la energía y el ensueño, tu vida fue un timbre de honor, enseñanzas poderosas de virtudes cívicas, vahos aromáticos de admiración, grandioso ejemplo de desinterés, y altruismo, tu carácter forjado en el crisol de la honradez y constancia, tus virtudes, tus bondades constituyeron la herencia que dejaste al ciudadano hijos de tu amada Patria, el tiempo en su marcha incesante hacia el infinito no borra, ni borrara las huellas dejadas como educadoras como tú, corrientes de bondad y sentimiento, desato tu paso por la tierra y que fueron norte de tu vida y la satisfacción del deber cumplido con la educación y la Patria, toda así llegaste a la tumba con la cabeza ornada por los hilos de Plata, que dejará el tiempo, pero con el alma joven y rebosante de entusiasmo, si grande fue tu siembra, grande fue tu cosecha y todos te recuerdan complacidos por esta obra, traducidas en palabras y admiración, reconcomiendo, gratitud y afecto, hoy estaremos juntos y elevaremos las copas simbólicamente para brindar por una ¡Feliz Navidad!¡ Feliz Noche Buena!. ¡Qué marcas poderosas han dejado en mi alma aquel hogar campesino, con su piedad tan sana donde tantos veranos fuimos felices. ¡Qué! Buril poderoso su influencia ha resultado, el amor, la dicha, el respeto hacia Dios, hacia los padres, disciplina suave y bien administrada, la oración en la mesa en donde todos felices compartíamos; cuanta vida ha pasado, por eso me sorprende que el recuerdo este cálido, aun cuando debería estar helado ya. Salve rincón dorado de mi casa campesina, mi casa pequeña, eres para mí como el sol que lleva el misterio de mi esperanzas y el silencios de mis tristezas, todos están dando sol y sombra a mi vida. Esta noche, mi noche triste y sagrada a la vez recibiremos a Jesús Sacramentados, hecho "Niño Dios" nacido en un pesebre donde había animales, con esto quería enseñarle al hombre que nadie es importante en la Tierra, que todos debemos tratarnos como hermanos, porque todos somos iguales ante Dios, tanto el rico como el pobre para él el pobre es rico en espiritualidad, este es el mensaje que nos dejó como enseñanza. ¡Qué! mensaje Señor. El que tiene entendimiento que entienda. Tu hermana que te ama Farides Gómez de Orieta. ORIETA, VIRGINIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/14|. En manos de Dios. Homenaje Póstumo. Mi buen amado esposo, desde la tierra al cielo. ¡ Feliz Noche Buena!, ¡Feliz Navidad! lleguen a ti todo mi amor a tu corazón y un te amo eternamente mi Cristo saluda a tu Cristo y tu Cristo saluda a mi Cristo en estas fechas tan especiales, en aquel día te alejabas de mi destino, en los brazos de la virgen María, dejándome sola, ese vallado impío , te vas a la distancia quiero alcanzarte y no puedo y aquí me quede buscando todavía el camino que te dio la eternidad y en esta triste orfandad ya me resulta imposible, mi corazón tan sensible y en mis días y noches de dolor pensando en tí me desvelo, pues tu muerte ha golpeado fuertemente mi corazón es como que hubiese sucedido hace un momento, es una imagen y una visión que nunca cambia, un viaje muy doloroso, pero el poder del amor, dura más allá de la muerte y es por eso que yo siendo la misma, no soy la misma ahora, mi lucero del alba, vos has sido para mí como la línea vital. Hoy nuestro hogar esta vacio, hay un silencio sepulcral, este silencios es el que más duele, es el silencio lo que vive con uno para mantener vivos los recuerdos, quiero que sepas que siempre tendré un vacio en mi corazón, mis lágrimas están surcando por mis mejillas, no es para menos, ya no veo, ni veré jamás tu presencia física y es lo que mata quisiera oírte cantar como antes, reírte, que me vuelvas a mirar con eso ojos cautivadores que me hacia tan feliz, por eso mi mente se mantiene pensando en ti lo mucho que te extraño, quisiera contarte todo como voy viviendo los días de mi existencia aquí, mientras sigo viajando, no es tan fácil pero tampoco es difícil, la lucha esta siempre y bueno la vida es eso lucha, yo no retrocedo ante nada ni ante nadie ni jamás me daré por vencida, sigo siendo "Maestra" y me dedico a escribir para educar al soberano, la educación esta primero, si no hay educación no hay nada, solo Barbieri, un pueblo educado practica el comportamiento humano, procede bien porque piensa bien, actúa bien, pero claro como siempre te decía, necesitamos Escuela completas desde el principio hasta el fin, siempre estoy rezando por ti para que evoluciones espiritualmente, toda una vida diste una mano al caído y ha a aquel que esta allá, quiera Dios que esto tenga en cuenta. Yo como siempre sigo por el camino real vivo con dignidad y respeto a tu memora como siempre, siguiendo el buen ejemplo que nos dieron nuestros padres en ese tiempo, por eso en mi corazón como en el tuyo había mucho amor y respeto, siempre estaremos unidos por el amor que nos profesamos en la vida terrenal, de ahí que los dos éramos carismáticos. Esta noche es muy sagrada porque el Niño Jesús viene a dar luz al mundo y apagar la estrella negra que nos circunda. Dios nos presta la vida por un tiempo porque él es dueño de toda vida, Él es el que dispone de nuestra aparición en la tierra y desaparición también, por eso nadie puede atentar contra toda vida porque Él es el único dueño. El que tiene entendimiento que entienda. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Noche Buena! En el cielo donde te encuentres con el todo el amor de mi corazón elevo hacia ti un gran abrazo y beso. Tu esposa que siempre te espera aunque sepa que nunca volverás. Farides Gómez de Orieta.



NAVARRO, NÉSTOR (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/22|. Sus hermanos Gorda, Mirian, Luis, hermanos pol, sobrinos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 10.00 hs en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

ÁLVAREZ, MARCIANA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/22|. Sus hijos Rosalia, Omar, Antonio, Sara, Enrique, Celia, Alberto, Beatriz, sus nietos Daniel, Luis, Victor, Richard, Coco, Marcela, Carlos y demás familiares , ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran inhumados en el cementerio de El Zanjon. Cob. Caruso.Cia de Seguros S.A.Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.: 385-5357628.ARCE, ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/22|. Su madre Ana Arce, sus hermanos Susy, Daniel, Kuny, Valle, Sandra y Pucala,su esposa, sus hijos, sobrinos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos seran inhumados hoy a las 8 en el cementerio de Manogasta. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.LEDESMA, LUCINDA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/22|. Su esposo Ferreyra Víctor, sus hijos Juan, Maira, Male, Cintia, Gonzi, Rafa, Gadis, Vícctor, Bianca, Tomi, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Forres. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.MONTENEGRO, MELINA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/22|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de Melina Montenegro, alumna de la Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y de la Salud y acompañan en el dolor, a familiares y afectos.

ORELLANA, CRISTÓFORO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/22|. Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran inhumados en el cementerio deBrea Pozo .Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429- 6027 – Cel.: 385-5357628.