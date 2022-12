FÚNEBRES | 26 DE DICIEMBRE 2022

26/12/2022 - 02:13 Funebres

FALLECIMIENTOS

25/12/22 y 26/12/22

- Aldo Alfredo Ardiles (Dpto. Silipica)

- Juan Carlos Rodriguez

- Hugo Osvaldo Rodriguez

- Ramón Omar Paz

- Ritalfo Dionicio Ruiz

- Juan Cristóbal Ledesma (La Banda)

- José Alberto Ibáñez (La Banda)

- María Irma Abdala

- Candelaria del Carmen Jiménez

- Jorge Martínez (Villa Jiménez)

- Julio César Medina

- Santiago Rafael Navarro

- Graciela Roxana Palavecino

- Laura Amalia Lezcano

- Pedro Antonio Congiu

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ABDALA, MARÍA IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/22|. Su esposo Héctor, su hijo Héctor, su hija política Marcela, su hermana del corazón Elena, sus sobrinos Ruben, Luis, Nahir, Emilio, Sahulo, Ashlen, su hermano José Rubén, sus nietos Jeremías y Catalina y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. IRIGOYEN Nº 531. Tel. Tel. 429-6027. Cel. 385-5357628.

BILOTTI, ALDO ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/22|. La comisión directiva y amigas del Centro de docentes jubilados C. Palumbo " participa con pesar su fallecimiento y acompañan a su hermana Luisa .ruegan oraciones en su memoria.

CISTERNA, FRANCISCO AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/22|. José Álvarez, sus hijos Adriana y José Luis despiden a su vecino y amigo de tantos años. Nuestro querido Negro que hoy nos deja para irse a estar con Dios. Descansa en paz. Gracias por tantas cosas buenas. Nunca lo vamos a olvidar, abrazamos en el dolor a Dña. Tere, a sus hijos Gustavo, Teresita, Diego y sus nietos. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CISTERNA, FRANCISCO AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/22|. Sus vecinos de Pedro Zanni al 400 del Bº Jorge Newbery, flias Costa, Bruchmman, Zaidman, Viaña, Fernández, Basualdo, Rojas, Cárdenas, Álvarez, Moya, Casagrande, Olay, Domínguez, Paz, Achinelli, Moreno, Szelsky, Gametea, Oddo, López, Rosi y Álvarez Ibáñez participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CISTERNA, FRANCISCO AMADO (Negrito) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/22|. Alberto Russo Chazarreta y familia participan con dolor el fallecimiento del amigo de la infancia y apreciado vecino del Bº J. Newbery. Ruegan pronta resignación a su esposa e hjos y demás familiares. Brille para él la luz que no tiene fin.

CONGIU, PEDRO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/22|. Sus sobrinos Adriana, Pedro, Luisa, César y respectivas familias, su prima Olga Otrera y sus hijos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 11 hs. c. duelo s.v. Nº 1Pedro L. Gallo 330 Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA SRL

ELJALL, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/22|. Celia Amanda Arias, sus hijos Enrique y Silvia con sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra tía Gyoryi y ruegan oraciones por su descanso eterno.

ELJALL, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/22|. Luisa Argañarás e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

ELJALL, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/22|. Roque Argañarás y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos y demás familiares. Ruegan una oración en su memoria.

JIMÉNEZ, CANDELARIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. Sus hijos Eduardo, Néstor, José, Manuel, Carlos, Susana, hijos politicos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Flores. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

LEZCANO, LAURA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. Madre amada te llevare siempre en mi corazón. Su hija Sylvina, su hijo político Poro y sus amados nietos María Gabriela y Benjamín Romano Paz participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz.

LEZCANO, LAURA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. Madre amada, gracias por la vida, tu amor y tus cuidados. Te llevaré en mi corazón siempre. Su hija Laura Almirón, Mariano Parra y sus hijos Faustino y Constantino participan con profundo dolor su fallecimiento.

LEZCANO, LAURA AMALIA (q.e.p.d.).Falleció el 24/12/22|. Sus hijos Silvina, Mónica, José, Diego, Laura, h. pol nietos bisnietos y demás fliares, participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA SRL

LEZCANO, LAURA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. Entre ruidos y luces te elevas es como un gran complot de los ángeles. No voy a negarte que dueles y mucho, pero nada me reconforta más saber que ya estás en paz que no sufres. La vida a veces es injusta pero te fuiste rodeada de amor, y a pesar que el alzhéimer te quito casi todo hay algo con lo que no pudo, que fue tu dignidad. Te vas siendo lo que fuiste: Una dama. Gracias por haberme amado , haberme hecho ver el mundo con otros ojos, por hacerme ver más allá de todo. Estas en paz amada Lali, allá te esperan. Sobre todo el , tu otra mitad. Mi Lolo. Te amo y voy a extrañarte cada vez que coma un chocolate. Es decir todos los días de mi vida. Su nieta María Gabriela Romano Paz

LEZCANO, LAURA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. Nené Jozami participa con profundo dolor su fallecimiento.

LEZCANO, LAURA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. Carlos Parra, Magalí Pavón y sus hijos Nicolás y Guillermina participan con profundo dolor su fallecimiento.

LEZCANO, LAURA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. Diego Parra, Ana Ibarra, sus hijas Catalina y Joaquina participan con profundo dolor su fallecimiento.

LEZCANO, LAURA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. Guillermo Parra participa con profundo dolor su fallecimiento.

LEZCANO, LAURA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. Pablo Parra, Laura Hübner y su hijo León participan con profundo dolor su fallecimiento.

LEZCANO, LAURA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. Henry Llapur, Marcela Parra, María del Huerto Soria y Benjamín Soria participan con profundo dolor su fallecimiento.

LIPSHITZ, PATRICIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/22|. Adolfo López y Sra. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este momento de inmensa tristeza a Héctor y Mabel. Rogamos consuelo divino para toda su familia.

LIPSHITZ, PATRICIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/22|. Querido Patricio, tu grata presencia en este plano, sirvió para alegrar nuestras vidas con tu espontánea sonrisa, sencillez, don de gente, entre tantas virtudes que solo dan un claro ejemplo de lo que es ser una buena persona. Marcaste una huella imborrable de afecto y empatía en todos quiénes te conocimos. A pesar de que lamentamos tu temprana partida no dudamos que ya estás gozando de la luminosa presencia del Señor. Cuánto te vamos a extrañar! Patri desde el cielo sigue iluminándonos con tu amor a tus seres queridos para quienes pedimos serena resignación y a tus amigos Cacho Suárez y Ada, Cecilia Suárez y flia.

LIPSHITZ, PATRICIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/22|. " Si algún día debo irme/pues toda vida se apaga/ hablará por mí la vida,/santuario de las palabras..." Querido Patricio estamos seguros que hablarán por tí las buenas acciones y obras. A pesar de tu pronto viaje, serás el faro para tu pequeño hijo que sólo escuchará hablar de buenos ejemplos con respecto a su joven padre y así todos te recordaremos. Las "Damas Viales" te extrañaremos, fuiste el hijo y el hermano que siempre nos escuchó y brindó soluciones en los placenteros viajes por las Olimpiadas Viales. Patri te despedimos acongojados deseándole cristiana resignación a tu flia. Por siempre tus amigas: Amanda, Ada, Sira, Ceci, Paula y Mónica.

MEDINA, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/22|. Su esposa Gladys Luna, su hija Rita, sus nietos Alvaro, Agustina, Agustin, sus hermanas Olga, Azucena y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 11 hs en el cementerio de Los Flores. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Teléfono 4219787.

NAVARRO, SANTIAGO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/22|. Sus padres Rosita, Chicho, su esposa Katerin, su hija Abigail, su tía Ofelia, amigos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10:30 hs en el cementerio Privado Parque El Descanso. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Telefono 4219787.

PALAVECINO, GRACIELA ROXANA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/22|. Su esposo Nerio Alberto, su hijo Hugo, su h. pol. Paola y demás fliares participan su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el cementerio de Antilo. Dpto. Capital.. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA SRL

PALAVECINO, GRACIELA ROXANA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/22|. Dra. María Pía Billoni, Dr. Mario Vidal, Dra. Agustina Ochoa, Dra. Soledad Novelli, Dra. Sonia Juárez, Dra. Soledad Palavecino, Dra. Alejandra López Bustos participan con dolor su fallecimiento y hacen llegar sus condolencias a la familia. Te extrañaremos. Que brille para ella la luz que no tiene fin

PAZ, RAMÓN OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. Su esposa Marcela Flores, sus hijos Vanesa, Gabriel, Lucas, Matias, Lourdes y Guadalupe, hijos pol y nietos participan con dolor de su fallecimiento, fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de La Paz.HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PAZ, RAMÓN OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. Tus compañeros y amigos: Miryam, Sonia, Marta, Clara, Graciela, Alejandro, Pila, César,Teti, Gustavo, Toño, Luis,Daniel, Raúl, Oscar,Robert, Fico, Pato, Waldy, Dito, Luciano, Gusa,Carico, Enzo, Carlos Ledesma, Víctor, Horacio, Huguito, Martin, Dani Herrera y Lucho Tulli participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PAZ, RAMÓN OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. Aldo Santillán, Norma Jiménez y sus hijos Analía, Federico y Carolina participan con profundo dolor a tan irreparable pérdida. Dios les de consuelo a toda a la flia en especial a mí amiga Dorita Paz.

PAZ, RAMÓN OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. Juan D. B. Roitman y familia, participan con dolor, la desaparición física del padre de su amiga Vanesa Elisabeth Paz.

PAZ, RAMÓN OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. El Equipo de Colón Gomas F.C. participan y acompañan con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus amigos Gabriel, Matias y Lucas y ruegan pronta resignación.

RODRÍGUEZ, HUGO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/22|. Su esposa Selva Peralta, sus hijos Cristina, Cecilia y Mario, sus hijos políticos Martin y Javier y Roxana, sus nietos Augusto, Guadalupe, Santino, Matias, Lucian, Maria del Mar, Maria Lucero y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Cobertura HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A. SERVICIO REALIZADO POR EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel. 429-6027. Cel.: 385-5357628.

RODRÍGUEZ, HUGO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/22|. Su vecino y amigo que nunca te olvidará. Lorenzo y Graciela Reinoso, sus hijas Silvia Marcela y Ana Carolina Reinoso y sus respectivas familias, acompañan a su esposa Pirula, a sus hijas Maria Cristina, Cecilia y Jhon y sus respectivas familias. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. Su esposa Díaz María Amanda (Minusa), sus hijos Juan, Lourdes, María José, Cintia, hijos politicos, nietos Francisco, Constanza, Luca, Rosario y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cob. Norcen. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

ROLDÁN DE LUNA, HAYDÉE ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/22|. Manuel Jorge, Norma Miriam Fares y sus hijas Paola y Mauricio y sus nietos, participan su fallecimiento con profundodolor y abrazamos con mucho cariño a su familia. Rogamos oraciones en su memoria.

ROLDÁN DE LUNA, HAYDÉE ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/22|. Santiago Electricidad participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestro empleado Claudio. Acompañamos a toda su familia en estos momentos dificiles, pidiendo al Señor que la reciba en su seno. Rogamos oraciones en su memoria.

RUIZ, RITALFO DIONICIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/22|. Sus hijos Lelia, Rafael, Roger y Nancy Ruiz, hijos pol, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio la Piedad. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

JAIMEZ DE GONZÁLEZ, MYRIAN ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/14|. Un pedacito de cielo: Dicen que cuando tienes a alguien que amas en el cielo, tienes un pedacito de cielo en tu casa, para siempre. Yo te tengo a ti madre, pero una parte de ti vive conmigo, tu recuerdo sigue en mi hogar y está presente en mi vida. Todo lo que me rodea tiene la huella de tu entrega, tu cariño y tu amor infinito. Aunque te fuiste, sigues conmigo madre, aquí en mi corazón. Su esposo Pedro González, sus hijos y nietos la recuerdan con cariño y amor, al cumplirse ocho años de su partida. Elevamos oraciones en su querida memoria.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CÓRDOBA DE CORRADI, ANITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. Sus hijos Mario, Ana María, Juan hijos políticos Juan, Florencia y Beto nietos José Ignacio, Álvaro, Virginia bisnietos Lola, Lupe y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio jardín del Sol. Servicio Realizado por Cochería del Plata. Sáenz Peña 371. L.B.

CÓRDOBA DE CORRADI, ANITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. Tus vecinos y amigos Felisa Martínez De Najarro, Silvia, Cristina, Marta y Ricardo acompañan con profundo dolor el fallecimiento y elevan oraciones por el descanso eterno de su alma.

CÓRDOBA DE CORRADI, ANITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. José Lozano y Cristina Najarro compañan con profundo dolor el fallecimiento dela madre de nuestros amigos Ana Maria y Mario Corradi y elevan oraciones por el descanso eterno de su alma.

CÓRDOBA DE CORRADI, ANITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. Y ya está en la Casa del Señor. Sara Mansilla y sus hijos Viviana, Julio, Verónica y Florencia Rodríguez participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a sus hijos Mario y Ana María y demás familiares. Rogando por Cristiana resignación, elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en Jardín del Sol.

IBÁÑEZ, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/22|. Su esposa Patricia, sus hijos, hijos políticos, nietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

LEDESMA, CEFERINO RAMÓN DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 24/12/22|. Su esposa Toti, sus hijos, hijos políticos, nietos, y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 11.00 hs en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

LEDESMA, CEFERINO RAMÓN DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 24/12/22|. Omar Jaimez, su esposa Sandra e hijos Sole, Omar (h) y Ailén despiden al amigo Cefe. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, CEFERINO RAMÓN DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 24/12/22|. Jorge Jaimez, sus hijos Facu, Benja y Bauti participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, JUAN CRISTÓBAL (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. Su esposa Adriana, sus hijos Guadalupe, Micaela, Yanina, Elizabet, Vanina, Eugenia, nietos Mateo, Blass, Benjamín, Irina, Victoria y demás fliares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Aires del Pinar. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARDILES, ALDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. Su esposa Margarita, sus hijos Juan, Alfredo, Walter y demas hijos, hijos politicos, nietos, bisnietos, hermano y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Arraga. Dpto. Silipica COB HAMBURGO. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

BRAVO, HUGO LEONARDO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. Su madre Díaz María, sus hermanos Magali Ibáñez, Gastón, Mirko y Leonel Navarro, sobrinos y demás fliares. participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cement. de Campo Gallo el día 25/12/22 EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

FARÍAS, JOSÉ EMILIO (Mutango) (q.e.p.d) Falleció el 20/12/22|. Eduardo Lalo Charubi participa con profundo dolor el fallecimiento de su hermano en el afecto y elevan oraciones al Altísimo rogando por el eterno descanso de su alma, una pronta y cristiana resignación y consuelo para su familia. El amigo que parte no es solo adiós, a veces es más triste vivir olvidado que morir mil veces y ser recordado. Siempre te recordaré con cariño querido hermano "Mutango". Tus nobles virtudes de caballero digno de exaltarse insta a recordarte siempre como testimonio de una vida al servicio de tu familia y de la sociedad. Paz en tu tumba. Frías.

FARÍAS, JOSÉ EMILIO (Mutango) (q.e.p.d) Falleció el 20/12/22|. El club de Abuelos y Amigos del Tango "Homero Manzi" participa el fallecimiento de nuestro querido "Mutango", nunca te vamos a olvidar, gran colaborador y amigo de nuestros viajes. Acompañamos en este doloroso momento a su familia y rogamos pronta y cristiana resignación. Que brille para él la luz que no tiene fin. Frías.

MARTÍNEZ, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. Sus padres Fanny, Felipe, su abuela Lepolinda, sus hermanos Sebastián, Soledad, Joaquín, Maria, Dalila y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11hs en el cementerio Villa Jiménez. Cob. Norcen. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Teléfono 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

========================================

Fin de Archivo de Exportación

========================================