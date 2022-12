FÚNEBRES | 27 DE DICIEMBRE 2022

26/12/2022 - 22:44 Funebres

FALLECIMIENTOS

26/12/2022

- José Ricardo Delgado

- Oscar Seferino Cisterna (Fernández)

- Rafael Eduardo Vaca Petrelli (Tucumán)

- Raúl Antonio Chaile

- Victoria Gallardo (Dpto. San Martín)

- Natividad del Carmen Rodríguez (Clodomira)

- Clara L. Carabajal de Cura





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ RICARDO DELGADO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/12/22 y espera la resurrección.

Hijo mío que triste y doloroso recordar que no estás más en este mundo. El dolor que siente mi alma no se puede explicar en palabras. Nada prepara a los padres para despedir a sus hijos. Descansa en paz hijo junto a tu mamá y tus dos hermanos. Te amo y te extrañaré por siempre, querido hijo mío. Tu padre Emiliano Delgado y tus hermanos Pedro y Norma. Elevan una oración en su querida memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ RICARDO DELGADO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/12/22 y espera la resurrección.

Hermano querido, partiste de una forma tan repentina que no tuve tiempo de decirte adiós. Ruego a Dios que te tenga en su santa gloria mientras yo te llevo en mi corazón. ¡Gracias por todo hermano mío, hasta siempre, Gareca querido! Tu hermano Pedro Delgado, tu hna. política Miryam, tus sobrinos Lucrecia, Pedro y Julián. Ruegan oraciones en su querida memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ RICARDO DELGADO

se durmió en el señor el 26/12/2022 espera la resurrección.

La Sra. Intendente de la ciudad capital Ingeniera Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.





















PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CEFERINO RAMÓN DEL VALLE LEDESMA

(q.e.p.d) Se dumio en el Señor el 24/12/22 y espera la resurrección.

Hermano querido! Mi Negro de dulce voz!. Nos dejaste y una vez más tengo lastimado mi corazón, pero te seguiré amando y recordándote por lo que me queda por vivir, y allá donde Dios seguramente te tiene un lugar reservado alegrarías a los que te precedieron cantando. Su hermana Elida, tu cuñado Beto Jorge, tus sobrinos Gaby, sus hijos Santiago y Lizandro; Juanchy y sus hijos Nahuel, Sahen, Solana, Sofía y Constanza, Ferny y Rocío, su hijo Valentino, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Se ruegan una oración en su memoria.

















PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAFAEL EDUARDO VACA PETRELLI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/12/22 en San Miguel de Tucumán y espera la resurrección.

Su familia participa con profundo dolor su fallecimiento: Elena Cianferoni, sus hijos Diego Eduardo, Pablo Augusto, Aldana María, Juan Nicolás Vaca Cianferoni, sus amados nietos Matías Pernigotti Vaca, Agustín Vaca Palau, Clara Vaca Beacon, Baltazar, Salvador, Sebastián Izaguirre Vaca, sus hijos políticos Erica Palau Nellem, Francisco Izaguirre, Agustina Afur. Elevan oraciones en su querida memoria.





INVITACIÓN A MISA

MANUEL ALBERTO MAYA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/12/02 y espera la resurrección.

“Ese día me quedé pensando, que algunas personas jamás nos dejan, nunca se van por completo, aunque ya no estén”. Su esposa Dominga Banegas, sus hijos Manuel Alberto, Nora Graciela y Carlos Ernesto, sus hijas políticas Karina Di Lucca y Silvina Lanus, su nieto Manuel Mateo invitan a la misa hoy a las 19 en la Iglesia San Francisco, con motivo de cumplirse veinte años de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.





INVITACIÓN A MISA

ANTONIO HIPOLITO INGRATTA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/12/11 y espera la resurrección.

"El Señor es mi pastor, nada me puede faltar..."

Fuiste un padre ejemplar, comprensivo y el mejor compañero en el caminar por la vida.

Su esposa Ángela Marquetti. Sus hijos José Antonio, Ernesto Daniel, Graciela, Dra. María Marta, Dr. Walter Ariel, sus nietos: María Florencia, Eugenia Cecilia, José Antonio, Andrés Martín, Enzo Daniel, Narela, Micaela, Sofía, Victoria, María Pía, su bisnieto Benjamín y su hermano Francisco Ingratta y familia, invitan a la Santa Misa en Catedral Basílica a las 20 hs. con motivo de cumplirse 11 años de su fallecimiento.





INVITACIÓN A MISA

RINA LUCRECIA CÁCERES BUCCI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/12/22 y espera la resurrección.

“Luki, hoy hace un año de tu partida. Se te extraña mucho hermana. Fuiste madre de todos tus sobrinos, porque fuiste todo para tu familia. Que el Padre Celestial te dé el descanso eterno y una feliz resurrección”. Tu hijita Valeria, tu hermana Nancy y sus respectivas familias invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. San José, Bº Belgrano. Se ruegan una oración en su memoria.

















RECORDATORIO E INVITACION A MISA

JOSEFINA DEL CARMEN BELTRÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/7/22 y espera la resurrección.

Mami… Pasaran días, meses y años y tu ausencia seguirá doliendo como el primer día. Tu hijo Ramón y Melina, junto a tus nietos Victoria y Valentín, te recuerdan con mucho cariño e invitan a la misa que se realizará para rogar por tu eterno descanso al cumplirse 5 meses de su trágica partida al Reino Celestial en Catedral Basílica hoy a las 20.00 hs.





RECORDATORIO E INVITACION A MISA

RAMÓN ORLANDO GARCÍA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/12/05 y espera la resurrección.

Papi… a pesar de haber pasado 17 años de tu partida hacia el Cielo, aun sigues entre nosotros… aun tenemos vivos los recuerdos y los sentimientos más profundos, siempre estarás en nuestra memoria no pudiendo evitar que soltemos lágrimas por Ti. Fue muy difícil aceptar que ya no estarías entre nosotros, pero siempre nos diste la fortaleza de aceptar tu vuelo. En este aniversario que hoy se cumple es la muestra de que nos podemos ni podríamos olvidarte jamás porque en nuestra mente y corazón siempre estarás intacto. Tu esposa Betty Gonzalez y tus hijos Melina, Javier, Daniel y Soledad; tus hijos políticos y tus adorados nietos Victoria, Lucía, Joaquín, Valentina, Lourdes, Sofía, Samir, Valentín y Mateo, invitan a la misa que se realizará por tu eterno descanso en Catedral Basílica hoy a las 20 hs.





ABDALA, MARÍA IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/22|. Chicha... llegó a ser una hermana en el afecto para todos nosotros. Siempre fue generosa en el cariño que nos entregabas, no está en mi memoria que alguna vez nos alla ofendido. Recibir su llamada, era recibir alegría por la intensidad que ponía en el saludo y cuando más, un ligero reclamo por no llamar antes; siempre fue de plena entrega a sus hermanos como acostumbraba llamarnos (Quiénes somos nosotros) Un maravilloso compromiso de la dolescencia y de tan fuerte lazo de unión, que llegamos a conformar varones y mujeres, un grupo que denominamos Felizmente "Club Juvenil Los Aguilas" (tomando el águila como un símbolo de libertad y club juvenil para representar nuestra impronta). Ya adultos y con familia, Chicha, fue artifice que 40 años después, volviéramos como en un remanso de la vida, reunirnos todos, absolutamente todos en su casa, por otros más años hata hoy. Continuaremos, pero será imposible olvidarla y vivirá hasta el fin en nuestro afecto como un dulce recuerdo.

ABDALA, MARÍA IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/22|. Participa su fallecimiento. Juan Luis Coria, Lubina Vignolo, sus hijos Ignacio, Albana, Edgardo, Jimena; y elevan oraciones en su memoria.

ABDALA, MARÍA IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/22|. Rolando Smith, Marta Lascano y sus hijos María Marta, Erika, María Eugenia y Eugenio, participan el fallecimiento de su querida vecina Chicha. Descansa en paz.

ABDALA, MARÍA IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/22|. Juan Luis Vital , Silvia Camus de Vital ; hijos : Silvia , Gabriela ,.Alejandra , Juan y flias ,.nietos y bisnieto , participan con profundo dolor el fallecimiento de Chicha , acompañan a su esposo e hijo y elevan oraciones en su memoria.

ABDALA, MARÍA IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/22|. "Vivirás en el corazón de tus amigos de toda la vida". Luis Coria y Sra., Roberto Mema, Chango Peralta, Kike Carabajal, Marta Carabajal, Norma Atía de Lissi, Sara Lucca, Fany Leiva, Cota Jorge y hermanas, Tere Montoya y hermanos, Rico Lissi, Leli y Raul Ledesma, Pipo Perez, Mimí Jiménez, Gringo Unzaga, Bimbo Vitar, Nora Chazarreta, Delia Gonzalez, Tere Fernández, Pocha Santizo, Carlos Villalba, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

.ABDALA, MARÍA IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/22|. Carlos A. Villalba, su esposa Nori e hijos despiden con profundo dolor la partida de una vecina de la infancia y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Chicha, te extraremos. Descansa en paz. Ruegan oraciones en su memoria

CARABAJAL DE CURA, CLARA L. (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/22|. Sus hijos María Alejandra, José, Soledad Cura, Sus hijos políticos Cristian y Nicolás, nietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio la Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DE CURA, CLARA LUS (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/22|. Franco Parisini, Josefina Ferreira Lesye y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Sole y familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CARABAJAL DE CURA, CLARA LUS (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/22|. Compañeros del 5º año P.T.B.I del Colegio San José Promoción 1991, participan el fallecimiento de la mamá de Sole, y acompañan con profundo dolor a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

CHAILE, RAÚL ANTONIO (Gallina) (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/22|. Su esposa Alba, sus hijos Karina, Rita, Néstor, Pame, Yuli, Florencia, Sebastián, hijos políticos, nietos Lautaro, Gimena, Emanuel, Milagros y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10:30 hs. en el cementerio Parque El Descanso. COBERTURA CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A.- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

CHAILE, RAÚL ANTONIO (GALLINA) (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/22|. Julio Medina y flia participan y acompañan pidiendo una oración a la flia rogando su eterno descanso de su alma en este momento a toda la flia

CONGIU, PEDRO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/22|. Descendientes de Vicente Falcione participan el fallecimiento de Antonio, vecino de toda la vida de calle Chaco Bº Alberdi, acompañan a Olga y familia. Rogando a Jesús Divina Misericordia por su eterno descanso y paz y consuelo para su familia.

DELGADO, JOSÉ RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/22|. Su esposa Delia Cordoba, sus hijos Walter y Franco, su hija pol Delfina, su nieta Brittany y su padre Emiliano participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.DELGADO, JOSÉ RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/22|. Personal directivo, docente y de maestranza del Jardin de Infantes Nº 805, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la Srta. Norma. Ruegan oraciones en su memoria.

LEZCANO, LAURA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. "Abuela querida, vivirás por siempre en nuestros corazones". Su nieto Facundo Nicolás Donis, su nieta política Fernanda Pereyra, su bisnieto Justo participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

LEZCANO, LAURA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. Su sobrina Adriana Sánchez e hijos Octavio y Tadeo Pérez, participan con profundo pesar el fallecimiento de su amada tía Laly, y acompañan a sus queridos primos en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

LEZCANO, LAURA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. Sus sobrinos Viviana Sánchez, Aldo Gómez y Evangelina Gómez Sánchez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su Familia y ruegan oraciones en su querida memoria.

LEZCANO, LAURA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. Su cuñada Elvira Almirón de Moya, sus hijos Walter Julio y flia, Germán Alejandro y flia, y Karina Moya y flia, participan con dolor su fallecimiento. Que descanse en paz y que su recuerdo permanezca por siempre

.LEZCANO, LAURA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. Jorgelina Canllo Trejo y su hijo Baltazar, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su querida amiga Laura y acompañan a la familia en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria y mucha luz para su familia.

LEZCANO, LAURA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. Ana María Agüero de Parra, sus hijos Fernanda y Fabián; Anita y Roberto; Martín y Fernanda participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Laura y Mariano en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

LEZCANO, LAURA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. "La muerte de una madre es el primer dolor que se llora sin ella". Su amada hija Mónica Almirón, su hijo político Jorge Daniel Donis, sus nietos Facundo, Agusto y Guillermina, su nieta política Fernanda Pereyra, su bisnieto Justo Donis participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración por su alma. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

LEZCANO, LAURA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. Valentina Larrea de Agüero y familia participan del fallecimiento de la querida Laly y elevan oraciones para ella...Hasta siempre mi querida Lalita...La recordaré con mucho cariño..."LEZCANO, LAURA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar", Guiomar M. Avila y Silvia J. Loza, participan con dolor el fallecmiento de Laura Amalia Lezcano, mamá de nuestra querida amiga Monica. Q.E.P.D. Que brille para Ella la luz que no tiene fin.

MEDINA, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/22|. Siempre vivirás en nuestros corazones, fuiste una persona maravillosa, gracias por todo. Dice el Señor quien cree en mi, aunque haya muerto, vivirá y todo el que vive y cree en mi no morirá jamas". (Jn 11,25,26). Su esposa Gladys Luna, su hija Rita Medina, nietos Alvaro, Agustina Carabajal, bisnieto Agustin Matos, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores.

MEDINA, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/22|. José Romaní, Nora Moya, sus hijos José Enrique, Alejandra y sus nietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MEDINA, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/22|. Siempre lo recordaremos Don Copola, execelente vecinos. Sus vecinos Angela, Maria Silvia, Belen y Adrian Arias y flia, participan con dolor su fallecimiento.

MEDINA, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/22|. Julio Sosa, su esposa Ana N. Moyano, lamentan participar con enorme dolor, la partida al Reino Celestial de Julito un ser humano muy querido y apreciado por quienes tuvieron la dicha de conocerlo. Vuela alto, vaya tranquilo amigo, hermano de la vida. su paso, su derrotero por esta vida, dejó huellas profundas que no se borrarán jamás. Gracias, gracias eternas, por todo lo que nos brindaste. Descansa en paz.

NAVARRO, SANTIAGO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/22|. Casinos del Sol participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos de pesar.

PAZ, RAMÓN OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. ¡Vuela alto amigo! Gran compañero de trabajo, siempre ayudando al prójimo. Estoy triste por tu partida y desde el cielo da resignación a tu esposa, hijos y nietos, como así también a mi querida amiga Dorys (tu hermana). Que en paz descanses. Tu amiga Mimí Arce.

RODRÍGUEZ, HUGO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/22|. Tus amigos los de la Esquina de Pata. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. "Hay algo de belleza en morir el mismo dia que naciste, como la hermosura de un circulo perfecto, como la ilusion de la completud, de haber logrado todo, de haberlo hecho a tiempo, de haberlo hecho bien". Asi fue que nuestro Cacho querido cumplio su mision en esta vida y Dios lo llamo a su lado. Su esposa Minuza, sus Maria Jose, Cintia, Juan José y Lourdes, sus nietos Francisco, Constanza, Lucca y Rosario, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán sepultados en el cementerio El Descanso el dia 27/12/22 a las 9 hs.

RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. Si mañana no despertara, solo piensa que me he dormido, piensa que en la paz de mi sueño te sueño y no me ido. No me recuerdes ausente, no me busques en el olvido. Buscame dentro tuyo ahi estaré contigo. Te despido con mucha tristeza. Su esposa y compañera de vida Maria Amanda Diaz Choque (Minuza) participa con dolor su fallecimiento. Ruego oraciones en su querida memoria.

RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. "Guardame en tus ojos que siempre existiré, guardame en tu memoria que cada instante renaceré, guardame en tu corazón y nunca moriré. Papi te despedimos con profunda tristeza y rezaremos por tu descanso eterno. Guianos y cuidanos siempre. Vivirás siempre en nuestro recuerdo y en nuestro corazones. Su hija María José, su esposo Enrique Saad, sus nietos Franciso y Maria del Rosario, sus restos serán sepultados en el cementerio El Descanso hoy a las 9 hs.

RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. Su hija Cintia, su esposo Marcos, sus nietos Lucca y Constanza, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. Sus hijos Lourdes y Juan, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. Su cuñada y hermana Ana Lia Diaz, sus sobrinas Carolina y Gisela, sus sobrinos nietos Dolores, Agustina, Lautaro y Martina, sobrinos bisnietos Julieta, Valentina y Abram, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en sumemoria.

RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. Familia Rubio Diaz, participa con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento de dolor.RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. Familia Tejerina, participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento.

RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. Tu hermana del Corazón Ana Cáceres y familia, participamos con mucha tristeza tu partida. Descansa en paz. Besos al Cielo.

RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. La comision directiva y afiliados de la Asociacion de Empleados del Poder Judicial (A.E.P.J), participa con profundo dolor el fallecimiento de su exsocio. Se ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN DE LUNA, HAYDÉE ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/22|. Guillermo Tarchini, Lidia Mayuli y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a la querida Claudia y familia en este difícil momento. Que brille para ella la luz que no tiene fin. ruegan oraciones en su memoria.



CIOCCI, MIGUEL - CAMILETTI, AGUSTA (q.e.p.d.) Fallecieron el 30/12/77 y el 30/5/80|. Sus nietos Fabio y Michele Ciocci los recuerdan con mucho amor y cariño al cumplirse un nuevo aniversario de sus respectivos fallecimientos. Ruegan oraciones en sus queridas memorias.

ZELADA, MAYRA ANAHÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/99|. "Feliz Cumple" Hijita Mía, estarás junto a tus hermanas Viviana Teresa y Viviana Ruth, tus abuelos, tíos, tu padrino Edelmiro, tu primo Alvarito y tus amigos Moto Rios y Ale Tiberti, cuanta gente que te quieren. Siempre estarás en nuestro Corazón, que seas Feliz. Descansa en paz. Tus padres Nena y Bocha Zelada, hnos., sobrinos, tíos, primos. Te recordaran siempre.



CÓRDOBA DE CORRADI, ANITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. Sus vecinos Pepe Miranda, Héctor Miranda, Silvia Baez y sus hijos Carolina, Laura, y José con sus respectivas flias participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares, elevando una oración a la Magia de los Cielos.

CÓRDOBA DE CORRADI, ANITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. "Volverás a encontrar mi corazón. Volverás a encontrar mi ternura acentuada. Enjuga tus lágrimas y no llores si me amas". Los amigos de su hija Anita: Walter, Mila, Nora, Yeni, Marta M., Marta U., Estela (EE.UU), Billy, Normita, Adriana B. y Marisa, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, CEFERINO RAMÓN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. ¡Señor ya está ante ti. Recíbelo en tu reino! Excompañeros y amigos de su esposa Toty de la Escuela Normal "José. B. Gorostiaga": Delia, Nieves, Carmen, Kuki, Normita, Nelly, Emilse, Mary, Loreley, Lilian, Gladyz, Elvira, Tere, Elena, Norma, Chini, Juan Carlos, Ramón y Pepe, participan con dolor la inesperada partida del amigo "Cefe". Que descanse en paz.

LEDESMA, CEFERINO RAMÓN DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 24/12/22|. Nena Ovejero, Omar F. Abdala, María M. de Abdala, Tomás y Salvador Abdala, participan con profundo dolor su fallecimiento . Elevan oraciones en su memoria.RODRÍGUEZ, NATIVIDAD DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/22|. Sus hijos Eduardo, Silvia, Ramón, Nora, Maria ,Jose nietos Lucy, Sofi, Agustin, Fede, Tadeo, Camila y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Esperanza, Clodomira. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL



CISTERNA, OSCAR SEFERINO (Bruno) (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/22|. Su esposa Norma Liliana Roldan, sus hijos Cristian, Yesica, Ramón, Francisco, Aylén, hijos políticos, nietos Benjamín, Isabella, Mia, Bautista, Thiago, Salvador y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy 10 hs. en el cementerio Cristo Redentor (Fernández). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata 162.Teléfono 4219787.

CISTERNA, OSCAR SEFERINO (BRUNO) (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/22|. Compañeros de trabajo de su hijo Cristian, participan con profundo dolor el fallecimiento del SR. Cisterna Bruno. Acompañan a toda su familia ante esta pérdida irreparable, rogando a Dios y a la Virgen que los bendigan con una pronta resignación y a él lo reciban en su infinita misericordia.

GALLARDO, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/22|. Sus hijos Elba, Elisa, Lidia, Pedro, Silvia, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 hs. en el cementerio de Perchil Bajo (Dpto. San Martin). COBERTURA CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A.- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.



CARRASCO DE DURÁN, ISABEL (ISCHA) Falleció el 17/12/20|. Mami querida hoy hace 2 años que no estas físicamente conmigo, sin embargo vivirás eternamente en mi corazón. Te extraño todos los días. Descansa en paz mi viejita linda que yo aquí honrare tu vida cada segundo de mi existencia. Tu nieta Verónica Chacana Duran. Ruego oraciones en su querida memoria.