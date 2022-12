FÚNEBRES | 28 DE DICIEMBRE 2022

28/12/2022 - 00:33 Funebres

FALLECIMIENTOS

27/12/2022

- Oscar Humberto Juárez (Termas)

- Myriam del Carmen Vázquez

- Josefina del Valle López

- Nilda Ramona Geretto de Monetti

- Mario Alberto Corvalán

- María Antonia Melnichuk

- Daniel Roberto Fuster (La Banda)

- Nélida Sahab (La Banda)

- Rubén Felipe Mancilla

- Martina Elizabeth Santillán (Dpto. Figueroa)

- Ernestina de Jesús Correa (La Banda)

- Julio Alberto Marcos

- Elena Edelmira Pérez

- Elena Lidia Boulos

- Domingo Carlos Gerez (Clodomira)

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RUBÉN MANSILLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/12/22 y espera la resurrección.

La Sra. ministra de Justicia y Derechos Humanos Dra. Matilde O’Mill participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELENA LIDIA BOULOS

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 27/12/22 y espera la resurrección.

Tito y Miky Muratore con sus familias acompañan con sentimiento a su querida vecina Lidia.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

RAFAEL EDUARDO VACA PETRELLI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Tucumán el 19/12/22 y espera la resurrección

Recuerdo tantos momentos, que supimos compartir

Anécdotas de la vida, que nos supieron unirFuiste amigo de verdad, en las buenas y en las malas

Al irte un vacío dejas, no me alcanzan las palabras

Estoy triste y confundido, pero tranquilo a la vez

La despedida llegó, nos volveremos a ver.

Raúl Trejo y flia. participan con gran pesar el fallecimiento de su gran amigo y acompañan a su familia.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

OSCAR HUMBERTO JUÁREZ

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 26/12/22 y espera la resurrección.

El ministro de Desarrollo Social Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad, Dr. Ángel Hugo Niccolai, participa el fallecimiento del papá de su amigo y correligionario Beto Juárez.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

OSCAR HUMBERTO JUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/12/22 y espera la resurrección.

“Por el inmenso y generoso Amor que derramaste abundantemente en nuestras vidas, nos dejas un incomparable vacío. Te recordaremos eternamente con Alegría” Tus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos. LAS TERMAS.

Ruega oraciones en su memoria y acompaña a su familia.





INVITACIÓN A MISA

MARÍA DEL CARMEN SUASNABAR DE BASUALDO

(q.e.p.d.) SE durmió en el Señor el 18/12/22 y espera la resurrección.

“Solo muere quien se olvida y nosotros no te olvidamos, te recordamos en cada momento, estarás siempre presente en nuestros corazones y recuerdos”

Su esposo José Rodolfo Basualdo, sus hijos José y Carlos, sus hijas políticas Emilia y Caro y sus nietos Josefina, Santi y Guille invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Pquia. San José del Bº Belgrano con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.





INVITACIÓN A MISA

SILVIA INÉS CORTÉS DE PEREYRA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/12/15 y espera la resurrección.

Silvia Inés, hoy se cumplen 7 años de tu partida al reino del Señor, donde los ángeles te cuidan en esa hermosa mansión. Nos dejaste profundas heridas en nuestras almas y corazones para toda la vida. Como podemos saber qué hacer para poder seguir. Te soñamos con esa hermosa sonrisa, peor ya no estás. No sabemos si ha pasado mucho o poco en el tiempo, no podemos saber que ha pasado, seguimos sin entender (porqué), buena persona, gran mujer, dueña de una humildad y grandeza, te agradecemos por las fuerzas anímicas y espiritual que nos sigues dando, para continuar en la vida.

Su esposo Rubén, sus hijos Rafael, Ramiro, Diego, Sebastián, Leandro y Juan Pablo, hijas políticas, nietos y bisnietos invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs. en la iglesia San Francisco. Rogamos oraciones en su querida memoria.





INVITACION A MISA

JOSÉ EDUARDO GÓMEZ CORREA (Moño)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/3/22 y espera la resurrección.

Hijo de mi vida, ha pasado un mes más, de tu partida al Reino Celestial, y el dolor permanece intacto en mi y con tus hermanos…Tu imagen de niño está en mi mente, veo en tu rostro esa sonrisa de niño travieso, y eso es lo que me hace seguir adelante, aunque a veces me siento abatida. La vida está compuesta por días felices y días tristes, nosotros tu familia, estamos atravesando esos días tristes, yo se que tu nos ayudarás a volver a ver la vida en colores. Te amamos y nunca te olvidaremos. Brille para Ti la luz que no tiene fin. Tu madre (tu vieja querida) Elsa Liliana Correa, tus hermanos Luis Ariel, Pedro Fernando, Natalia y Facundo, tíos, primos y sobrinos, invitan a la misa que se oficiará hoy en Catedral Basílica a las 20 hs. con motivo de cumplirse nueve meses de tu fallecimiento, descansa en paz en los brazos del Señor.





INVITACION A MISA

CUELLO GLADYS ZUNILDE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 28/11/22 y espera la resurrección.

Sus sobrinos y demás familiares, invitan a la misa en Catedral Basílica a las 20 hs. Rogamos oraciones en su memoria.

















RECORDATORIO

NAZARENA DOLORES CHÁVEZ

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 19/5/17 y espera la resurrección

Mi princesa, hoy es tu cumpleaños. En el cielo están de festejo y aquí nosotros te recordamos cada minuto de nuestras vidas, tus abrazos se convirtieron en la brisa fresca de cada mañana, tus besos en la suave lluvia que cae sobre nuestros rostros, tu voz en el canto de los pájaros, tu sonrisa en el bello arco iris, tus ojos en la estrella más brillante de la noche. Sos la mariposa más bella que revolotea a nuestro lado. Naza, ningún lugar está lejos cuando lo llevamos en el alma. Con inmenso amor, tu mamá Julia, tus abuelos Julia y Nicolás, tus tíos, primas y amigos, te recordamos en este día.

¡¡Feliz Cumpleaños, Naza!!

LOPEZ, JOSEFINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/22|. Sus hijos Silvia, Silvana, Santiago, Daniel y Melina, hijos pol Nazareno, Marcelo y Daniela, nietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio la Piedad. Serv. Soc. Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LOPEZ, JOSEFINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/22|. Su hermana política Gladys, Norma, sus sobrinos Luis, Mabel, Paola y Cecilio y familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oracion en su memoria.

BOULOS, ELENA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/22|. Sus hijos Ana, Rodrigo, José, Soledad. h. pol. Maria Jose, Carolina, nietos Milagros, Lucia, Nicolas, Francisco, Santiago, Jose,Delfina, Amir, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 9,30 hs. casa duelo P.L. Gallo 330 s.v. Serv. Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

BOULOS, ELENA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/22|. Sus amigos Mariela y Miguel ,y sus hijos Ana, Luciana y Pablo , lamentan profundamente su partida. Elevan oraciones en su memoria..

BOULOS, ELENA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/22|. Nena García de Rebullida, sus hijo, hijos políticos, nietos y bisnietos, participan con dolor su fallecimiento.

BOULOS, ELENA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/22|. "El que cree en mi, no morirá jamás". El secretario Gral. de SADOP, Prof. Tristán Hugo Funes, el consejo directivo de la seccional y cuerpo de delegados, participan con profundo dolor del fallecimiento de la Sra. madre del querido compañero Carlos Rodrigo Fernandez. Ruegan al Altisimo su eterno descanso. Elevan oraciones en su memoria.

BOULOS, ELENA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/22|. Las amigas de su hija Ana, Perla Torrens y Silvia Tarchini participan con dolor su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

BOULOS, ELENA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/22|. El secretario Gral. de SADOP, Prof. Tristán Hugo Funes, participa con pesar el fallecimiento de la Sra. madre de su compañero Carlos Rodrigo Fernández. Acompaña a la familia en tan difícil momento. Eleva oraciones en su memoria.

BOULOS, ELENA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/22|. Amigas de su hija Ana Maria de Santiago Lawn Tennis Club: Pato, Marta, Luciana, Negrita, Grace, Luchi, Lili, Tika, Ana, Betty, Mer, Mariana, Muñeca, Pule, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

BOULOS, ELENA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/22|. Daniel Horacio Ayuch y familia acompañan a,su amiga Ana María en su pesar. Elevan oraciones en su memoria









CARABAJAL DE CURA, CLARA LUS (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/22|. Sus hermanas y sobrinos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su mermoria.

CARABAJAL DE CURA, CLARA LUS (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/22|. Su hermana Elisa Carabajal de Nieto, participa con dolor su fallecimiento. Ruego oraciones en su querida memoria. Descansa en paz.

CARABAJAL DE CURA, CLARA LUS (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/22|. Sus sobrinos Miguel, Elena, Javier y Eugenia y familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CARABAJAL DE CURA, CLARA LUS (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/22|. Sus sobrinos Celeste, Adriana, Monica y Alfonso Mines, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

CARABAJAL DE CURA, CLARA L. (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/22|. Nico de Abdala, sus hijos Adrian, Fernanda, Nicolas, Pablo y sus respectivas familias, despiden los restos de su consuegra que descanse en paz.

CARABAJAL DE CURA, CLARA LUS (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/22|. Yolanda Isabel Paz de Scaglioni y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Elevan un saludo a la querida Pocha.

CARABAJAL DE CURA, CLARA LUS (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/22|. Hilda Clarisa Sosa de Cura, sus hijos Héctor José y familia, María Renée y familia, Juan Marcelo y familia y Mariano Ulises y familia, despiden con profundo dolor a nuestra querida Pochi. Elevan oraciones en su memoria.

CARABAJAL DE CURA, CLARA LUS (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/22|. Gonzalo Carrascosa, Adriana Mines, sus hijos Maria Azul, Felipe y Santiago Carrascosa, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARABAJAL DE CURA, CLARA LUS (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/22|. Su ahijada Elisita Nieto, su sobrino Daniel y sus hijos Gonzalo, Daniel y Agustin Palavecino, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

CARABAJAL DE CURA, CLARA LUS (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/22|. José Alfonso Mines, su esposa Marine y sus hijos Maia, Alfonso y Josefina, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CISTERNA, FRANCISCO AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/22|. Personal directivo, docentes y de maestranza del Jardin de Infantes Nº 147 Carocito, participa con dolor el fallecimiento del padre de nuestra compañera Maria Teresita Cisterna Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

CONGIU, PEDRO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/22|. Sus vecinos de toda la vida de calle Chaco: Kela, Mary y Eddy Canllo y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a Olguita y flia. y elevan oraciones en su memoria.

CORVALAN, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/22|. Sus hijos Gabriel, Carla y Valentina, Sus hermanos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Teléfono 4219787.

GERETTO DE MONETTI, NILDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/22|. Su hijo Alejandro Monetti y su nieta Macarena participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GERETTO DE MONETTI, NILDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/22|. Lidia Corvalán de Llugdar, comparte el pesar de su flia., y acompaña con cariño a su nieta Macarena. Que descanse en paz.

MANCILLA, RUBÉN FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/22|. Su esposa Noemí Toloza, sus hijos Facundo, Maximiliano e Ismael, su hija pol Marisa, nietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumanos hoy a las 10:30 en el cementerio El Descanso. Serv. Soc. Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MARCOS, JULIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/22|. Sus padres Eduardo Marcos y María Herrera, sus hijos Ian y Valentina , sus hermanos Romina, Walter, Yesy y Divina, sobrinos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados hoy en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. Serv. Soc. Amparo SRL.

MEDINA, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/22|. Sus hermanos políticos Dante y Nena Luna, Francisco Salto, sus sobrinos Valeria, Eduardo, Héctor y Francisco, Shirley, Francesca, Emma y Fermín Salto y Stella siempre te recordaremos con cariño.

MELNICHUK, MARÍA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/22|. Sus hijos Lucio y Franco, su madre Reyna García, su nieto Vladimir, hermanos Cristina y Víctor, su prima María Esther, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Privado Parque El Descanso EMPRESA SANTIAGO.

MELNICHUK, MARÍA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/22|. Jorge, Adrián y Mariana Alvarado lamentan con mucho dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MELNICHUK, MARÍA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/22|. Socios de Clínica del Sol participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MELNICHUK, MARÍA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/22|. Personal administrativo, maestranza, médicos, paramédicos, enfermeras participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MELNICHUK, MARÍA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/22|. Compañeras y compañeros de Clínica del Sol, participan el fallecimiento de su compañera y ruegan una oración en su memoria.

MELNICHUK, MARÍA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/22|. Rosa Esther Dinardo; despide con cariño a Mari una querida amiga y colega. Acompaño a sus hijos y a toda su familia en estos tristes momentos. Descanse en paz y en la gloria de Dios. Ruego por su eterno descanso

NAVARRO, SANTIAGO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/22|. "Los humildes verán a Dios". Sus tíos Maria Dolores Navarro y Segundo Paz, primos Germán y Mariano Paz. Despedimos con dolor a nuestro querido Santy, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso.

PALAVECINO, GRACIELA ROXANA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/22|. Directivos y empleados del Hospital de Neumonología "Dr. Gumersindo Sayago", participan con profundo dolor su fallecimiento, y acompañan a la familia en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

PEREZ, ELENA EDELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/22|. Sus hijos Manuel, Luis, Maria, Claudio, Nestor, Mario, Marta, Antonio, Antonia, hijos politicos, nietos, bisnietos, sus hermanos y demás familiares. Sus restos hoy inhumados 16 hs en el cementerio de Villa Guasayán. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Telefono 4219787.

VÁZQUEZ, MYRIAM DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/22|. Sus hermanos Juan, Felix, Alvaro, María y Luz, sus hijos Paolo , Carlos, Maxi, Luis, Juan y Marisol, y sus nietos Micaela y Paula participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumadoa hoy a las 11 en el cementerio la Piedad. Caruso Cia. de Seg. SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

VÁZQUEZ, MYRIAM DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/22|. Corralón El Amigo acompaña en este doloroso momento a su colaborador Pérez Juan de Dios por el fallecimiento de madre. Elevan oraciones en su memoria.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





CORTES, SILVIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/15|. Su nieta Arantxa, y familia, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la iglesia San Francisco, con motivo de cumplirse 7 años de su partida. Elevamos oraciones en su querida memoria.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





AZAR, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/22|. Su hijo: Raúl Ibáñez, su esposa Carmen Guzmán , sus sobrinos ,nietos, y demás familiares políticos participan su fallecimiento Ruegan una oración en su memoria, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Jardín del Sol a las 18:30 hs. El dia: 28/12/2022. Exequias Y Tanatopraxia Realizado Por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CORREA, ERNESTINA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/22|. Su hija Elena, hijo político Ramon, sus nietos Ramon, Roxana, Analía, María, Yanina, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron cremados. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata 162.Teléfono 4219787.

FUSTER, DANIEL ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/22|. "Vivirás por siempre en nuestros corazones". Su hijo Damiano, su nuera Lucía, sus nietos María Luz, Junior y Pilar, elevamos oraciones por el eterno descanso de tu alma.

FUSTER, DANIEL ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/22|. Su hermano Sergio, su hna. pol. Magalí Scrimini, sus sobrinos Cristian y familia, Fabián y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

FUSTER, DANIEL ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/22|. Sus hermanos Sergio y Claudio, sus hnas. pol. Magalí y Nancy y sus sobrinos Cristian, Fabián, Andrea, Claudio, Erika, Paola, Germán con sus respectivas familias, y su primo Juan Hab y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su querida memoria. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

FUSTER, DANIEL ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/22|. Su ahijado Fabián Fuster, su sobrina pol. Karina Carotti y sus sobrinos nietos Fabrizio y Mikaela, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su querida memoria. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

GEREZ, DOMINGO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/22|. Su esposa Inés, hijos Andrea, Cristian, Brenda, Doris, nietos y demas fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron cremados SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LEDESMA, CEFERINO RAMÓN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. Sus vecinos Antonio Rojas y Nilda Isabel Pereyra participan con dolor su fallecimiento y acompañan ante irreparable pérdida a sus familiares. Ruega oración en su memoria

LEDESMA, CEFERINO RAMÓN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. Participan su fallecimiento Estella Maris Rojas, Juan Pablo Díaz y Guadalupe Díaz Rojas. Ruega oración en su memoria.

LEDESMA, CEFERINO RAMÓN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. Alfredo Rojas, Silvina Gómez y Benja Rojas y Abril Rojas participan el fallecimiento de su vecino Cefe. Ruega oración en su memoria

LEDESMA, CEFERINO RAMÓN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. Lourdes Rojas y Osvaldo Miranda, sus hijas Sol y Belén Miranda participansu fallecimiento y acompañan a sus familiares . Ruega oraciones en su memoria.

LEDESMA, CEFERINO RAMÓN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. El Taller Libre Expresión musical Adultos Mayores participa el fallecimiento de Ceferino Ledesma colaborador del taller nuestro más sentido pésame a su familia que brille la Luz que no tiene fin para Ceferino.

LEDESMA, CEFERINO RAMÓN DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 24/12/22|. Cuando un amigo se va queda un espacio vacío, dice el poeta. Se extrañará tu canto, tus anécdotas, cuentos en nuestras reuniones de amigos. Que Dios te reciba en sus brazos y brille para ti la luz que no tiene fin. Amigas de su esposa Toti de la Esc. Normal Dr. José B. Gorostiaga, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Se ruega oraciones en su memoria.

LEDESMA, CEFERINO RAMÓN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. Vuela alto amigo. Te despedimos con mucha tristeza ante tu inesperada partida. Raúl A. Cisneros, Norma Sayago de Cisneros, sus hijos Adrián, Jorge, Analía y Ulises Barbieri, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su esposa Toti y a sus hijos Martín y Florencia ante irreparable pérdida. Que Dios les de fortaleza para aceptar su partida. Se ruega una oración en su memoria.

SAHAB, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/22|. Su hermana Gladys Sahab y Dardo López, sus sobrinos: María Alejandra Sahab, Ricardo López Sahab, Salma Sahab y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SAHAB, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/22|. Su hermana Gladis, su sobrina Salma, sob. pol. Gastón, sobrina nieta Sofia Josefina, Victoria, demás fliares, participan su fallecimiento, sus restos fueron sepult. en el cementerio La MIsericordia a 16,30 hs. Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SAHAB, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/22|. Sus sobrinos Salma López Sahab, Gastón Alles, sobrinas nietas Sofía, Josefina y Victoria Alles la despiden con profundo dolor y elevan oraciones en su memoria.

SAHAB, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/22|. Su amiga Alicia de Polido, la despide con profundo dolor y emoción, dando gracias por los momentos compartidos durante largas tardes de charlas. Siempre habrá una oración por su descanso en paz.

SAHAB, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/22|. Alicia F. Polido y sus hijos Rossana, Silvana, Fredy y Juan José, participan con pesar el fallecimiento de la amiga Nelly. Acompañan el duelo de Guegui, Salma y demás familiares. Que descanse en la paz del Señor.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------









----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

Interior

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





CISTERNA, OSCAR SEFERINO (BRUNO) (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/22|. YPF- Petroservice Srl y todos sus empleados participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Bruno Cisterna. Acompañan a toda su familia en especial a su hijo Cristian rogando a Dios y a la Virgen una pronta resignación ante esta irreparable pérdida

JUÁREZ, OSCAR HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/22|. Dra. Ma.Gabriela Torres de Turbay, Dr. Mario O.Turbay, comparten el dolor de su amigo Contador Juárez Humberto, en la pérdida de su querido padre. Que su alma descanse en paz. Se ruega una oración en su memoria

JUÁREZ, OSCAR HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/22|. Participa con profundo dolor el intendente municipal, Dr. Jorge A. Mukdise y gabinete municipal del fallecimiento del padre del diputado nacional y provincial mandato cumplido, Manuel Humberto Juárez y lamenta su partida al reino celestial y que nuestro Dios les brinde pronta resignación al amigo "Beto" y toda la familia.

JUÁREZ, OSCAR HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/22|. En espera de su pronta resurrección. Participan con profundo dolor el secretario de Coordinación y Asuntos Institucionales, Dr. Raúl Lorenzo y todo el equipo del área municipal del fallecimiento del padre del diputado nacional y provincial mandato cumplido, Manuel Humberto Juárez y en este duro momento. Elevan oraciones en su memoria

JUÁREZ, OSCAR HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/22|. Participa con profundo dolor Olga Cortez y su familia del fallecimiento del padre del C.P.N Manuel Humberto Juárez y lamenta su partida al reino celestial y que nuestro Dios les brinde pronta resignación a toda la familia.

JUÁREZ, OSCAR HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/22|. Participan con profundo dolor los integrantes del Servicio de Internación Adultos del CIS Termas de Río Hondo del fallecimiento del padre del Diputado Nacional y Provincial mandato cumplido, Manuel Humberto Juárez y en este duro momento. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, MARTINA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/22|. Su papá Marcelo Santillán, su mamá Luna Elizabeth- Viviana Olivera, sus hermanos Álvaro, Fiama, su abuela Selva, tíos, primos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Caspi Corral (Dpto. Figueroa). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata 162.Teléfono 4219787.