FÚNEBRES | 29 DE DICIEMBRE 2022

29/12/2022 - 00:45 Funebres

FALLECIMIENTOS

28/12/2022

- Sara María de los Ángeles Cruz

- José Warfil Butiler (La Banda)

- Ángel Leonardo Giménez

- José Alejandro Ferreyra (Taboada)

- Raúl Enrique Torres (La Banda)

- Luis Simón Sequeira

- Zoila Irene Herrera (Loreto)

- Valeria Alejandra Cáceres

- Víctor Gumercindo Farías

- Blanca Noemí Uñates de Zabaleta

- Juan Antonio Martín (Beltrán)

- Luis Alberto Jaimes (La Banda)





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NÉLIDA SAHAB

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/12/22 y espera la resurrección.

Enrique Sarquiz, su esposa Cristina Ríos, sus hijos Martín, María Gracia, Gastón, Romina y sus respectivas familia lamentan participa su fallecimiento, ruegan oraciones en su querida memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ZOILA IRENE HERRERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/12/22 y espera la resurrección.

Sos, fuiste y serás aquel ser que con su amor de madre, abuela y bisabuela ese ángel que Dios nos mandó para acompañarnos y cuidarnos con tanto amor, tranquilidad y paz. No entendemos tu partida, nos resulta difícil. La peleaste hasta tu último suspiro y nos hiciste saber que querías volver sana a tu Loreto querido. Tu ejemplo de ser buen persona, simple, cariñosa, hogareña y de un corazón generoso como un jardín de flores bonitas, será nuestro ejemplo a seguir. Muchas gracias por hacernos personas de bien, muchas gracias por tu espíritu de lucha, muchas gracias por tantas compañías divinas, de esas que quedan grabadas a fuego de amor y pasión en el alma. Muchas gracias por tanto amor que recibimos. Todas las palabras bonitas quedan pequeñas a tu amor infinito que nos demostrarte. Te amaremos por siempre. Tus hijos: Negro, Ramón, Cristina, Griselda y Claudia, tus hijas nietas: Lourdes, Coty, Franchu y Valu y tu hija del corazón Mónica Fiad.





INVITACIÓN A MISA

JULIO CÉSAR CASTILLO

(q.e.p.d.) Swe durmió en el Señor el 29/11/22 y espera la resurreccilón.

Su esposa Nilda Gauna, sus hijos Emilce, Romina, Carolina, Emmanuel, sus nietos Victoria, Florencia, Sabrina, Josefina, Francisco, Esteban, Lautaro, Candela y Ámbar, sus bisnietos Santiago y Ana Paula, invitan a la misa a realizarse en la Pquia. San Juan Diego del Bº Saint Germain a las 21 hs. al cumplirse un mes de su partida al reino celestial. Elevamos oraciones en su querida memoria.





INVITACIÓN A MISA

ROGER ERNESTO SUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/12/22 y espera la resurrección.

“Recuerda que siempre que viva en tu corazón, viviré eternamente”.

Te recordaremos por siempre, tu esposa Yola, tus hijos Juan José, Gabriela, Adrián y Martín, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás fliares. invitan a la misa a realizarse hoy en la Pquia. San José del Bº Belgrano a las 20 hs. al cumplirse los 9 días de su partida.









INVITACION A MISA

VÍCTOR EDUARDO SALOMÓN.

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/12/22 y espera la resurrección.

Querido nuestro, tu muerte no debe ponernos tristes, debemos entender que ahora tu espíritu está tranquilo y mientras estuviste con nosotros fuiste muy feliz.

Te amamos, te extrañamos. Que el señor te tenga en su Santa Gloria.

Su esposa Moni Ibañez, sus hijos Laura y Ariel, Matías y Eugenia, Sol y Pablo, tus nietos Federico, Guillermina, Florencia, Bautista, Felipe, Juan y Lola. Rogamos por tu paz eterna al cumpliese nueve días de tu dolorosa partida, haremos oficiar una misa por tu inolvidable memoria en la Catedral Basílica, hoy a las 20 hs.













INVITACIÓN A MISA

RAFAEL VICTORINO OVEJERO – SUSANA CRUZ DE OVEJERO – SELVA AZUCENA OVEJERO

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 9/4/86, el 10/7/10 y el 3/9/22 y esperan la resurrección.

“Cuando un ser querido se va, se convierte en recuerdo y la memoria se convierte en tesoro. Hoy ustedes padres y hermana queridos son ese tesoro que día a día nos sostiene”. Juana y Anado Llugdar, Rafa y Elena Santillán; Ercilia y Mauro Ibáñez; Ramón y Marta Albornoz; Luis y Susy Ovejero; Marizú y Mauri Ibáñez; Ale y Belén Llugdar; Marge G.; Emy y Micky Ovejero ruegan por su eterno descanso en la Santa Misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica.





















RECORDATORIO

SARA ELENA VALLÉ SABORIDO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/12/21 y espera la resurrección.

Hoy a un año de tu partida, queremos que sepas que a pesar del dolor de no tenerte, estamos en paz sabiendo que vos por fin sos feliz y en contraste la calma que necesitabas, te amamos, tu hija Fernanda, tu hijo del corazón Gerónimo y tus nietos Benjamín, Tadeo y Ulises.





INVITACIÓN A MISA

IRMA O. SALVATIERRA DE ARANDA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/12/98 y espera la resurrección.

A veinticuatro años de tu partida hacia el Reino del Señor. Para nosotros no paso el tiempo, aunque estés lejos siempre estás en nuestros corazones. Nunca serás nuestro pasado, siempre sos nuestro presente. Eres nuestra estrella y desde allí iluminas nuestro camino. Su familia invita a la misa que se realizará hoy a las 20 en la Catedral Basílica. Elevamos oraciones en su querida memoria.





RECORDATORIO

SARA DRAVICH DE GUIMARD

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/11/22 y espera la resurrección.

No llores si me amas... Si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo! Si supieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos! Si pudieras ver desarrollarse ante tus ojos; los horizontes, los campos y los nuevos senderos que atravieso! Si por un instante pudieras contemplar como yo, la Belleza ante la cual las bellezas palidecen! Cómo!...¿Tú me has visto, me has amado en el país de las sombras y no te resignas a verme y amarme en el país de las inmutables realidades? Créeme. Cuando la muerte venga a romper las ligaduras como ha roto las que a mi me encadenaban, cuando llegue ese día que Dios ha fijado y conoce, y tu alma venga a este Cielo en que te ha precedido la mía, ese día volverás a verme, sentirás que te sigo amando, que te amé, y encontrarás mi corazón con todas las ternuras purificadas. Volverás a verme en transfiguración, en éxtasis, feliz! Ya no esperando la muerte, sino avanzando contigo, que te llevaré de la mano por senderos nuevos de luz... Y de Vida... Enjuga tu llanto y no llores por mi si me amas! San Agustín. Sus hijos Martha, Estela, Teresa, Adriana, Sergio, Gustavo, Guillermo y sus respectivas familias la recuerdan con mucho amor y cariño al cumplirse un mes de su partida a la Casa del Padre. Se ruega una oración en su memoria.





BOULOS, ELENA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/22|. Su primo Domingo Abdala, su esposa María Luisa Drube, sus hijos Tomas Abdala y flia y Daniel Abdala y flia participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria .

BOULOS, ELENA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/22|. Las ex compañeras y amigas de su hija Any: María Rosa, Mónica, Perly, Nora, Ramonita, Mary, Lidia, Carmen, Bety, Yoly y Mirta participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Brille para ella la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su memoria.

BOULOS, ELENA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/22|. Ñati Almirón de Moya, sus hijos Walter Julio; Germán Alejandro; Karina y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida amiga de la infancia Lidia y acompañan a toda su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

CACERES, VALERIA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/22|. Su esposo Javier, sus hijos Francisco, Bautista, Maria, Trini y Olga, sus hermanos Claudio, Natalia, Magali, Paola, Cristina, sus sobrinos y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron cremados. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.: 385-5357628.

CRUZ, SARA MARÍA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/22|. Su madre Liliana, su esposo Dardo, sus hijos Enzo, Lourdes, Belen, Facundo, Joaquín, hijos políticos, nietos Nacho, Leonel, Gaspar, Saray, sus hermanos Pato, Martin, Yaneth, Leonela, Macarena y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio privado Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

CRUZ, SARA MARÍA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/22|. Presidente de Independiente BBcC, Sr. Carlos Basualdo, HCD, cuerpo técnico de la Liga Argentina, profesores, divisiones formativas y todo el personal activo, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de Enzo, Facundo, Joaquín y esposa del Sr. Dardo Ruiz. Rogando oraciones por su eterno descanso.

FARÍAS, VÍCTOR GUMERCINDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/22|. Su madre Etelvina Suarez, sus padre Andrés Farías, su esposa Tomasa Fariña, sus hermanos Raul, Orlando, Humberto, Enrique, Walter, Manuel, Segundo, Sonia, Verónica y demás familiares , ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Tipiro. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.: 385-5357628.

GERETTO DE MONETTI, NILDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/22|. Querida Nilda: a tus amigos y alumnos de italiano nos duele tu sorpresiva partida. Pero, si como dicen "no se muere totalmente hasta que te alcanza el olvido", seguirás entre nosotros en el recuerdo de los momentos compartidos, de pequeñas cosas y de lo mucho que supiste brindarnos en estos años en que el Centro de Jubilados del Bº Cabildo, nos acogió. La paz que pedíamos que te llegara con la Navidad, seguramente ya la estarás gozando junto a Dios y tus seres queridos reencontrados. Abrazamos cariñosamente a tu hijo Alejandro y a tu nieta Macarena.

GIMÉNEZ, ÁNGEL LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/22|. Su compañera: Mariana Castaño, su hijo Felipe, su padre José Ramón Giménez, su abuela Clara Luz López, sus hermanos Ramón, Noelia, Valeria y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs en Cementerio La Piedad. Cobertura Servicio Social Municipal - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

SEQUEIRA, LUIS SIMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/22|. Sus hijos Nancy, Rita, Daniel, nietos Joaquín, Sofía, Ignacio, Nahir, Lorenzo y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Vuelta La Barranca. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A.- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

SEQUEIRA, LUIS SIMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/22|. Rubén Maldonado y Reina Campos participan con dolor su fallecimiento. Acompañamos a la amiga Nancy en tan difícil momento. Rogamos oraciones por el descanso de su papá.

UÑATES DE ZABALETA, BLANCA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/22|. Su esposo Victor, sus hijos Zulma, Nene, Karina, Vanesa, Emanuel y Peque, hijos pol, nietos, bisnietos y hermanos con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de los Flores. SERV SOC AMPARO SRL EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.





BUTILER, JOSÉ WARFIL (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/22|. Sus hermanos Peluza, Mario, Chuchi y Elena, sobrinos, primos, cuñados, amigos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Beltran COB. NORCEN. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

JAIMES, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/22|. Su esposa Veliz Nicolasa, sus hijos Analía, Lorena, Nacho, Noelia, Tania, Karen, Ruth, Ismael, hijos pol, nietos, bisnietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 10.30 hs en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

SAHAB, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/22|. Su sobrina Nelly Sarquiz de Amerio, sus hijos Silvia, Nela, Sergio, Jorge y familias, acompañan en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria. "Qué brille para ella la luz que no tiene fin".

SAHAB, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/22|. Sus ex compañeras y amigas de la Promoción 1952 de la Esc. Normal Regional Dr. José B. Gorostiaga participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su descanso eterno. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

SAHAB, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/22|. Mariela Arnoletto, Vanessa Cura y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

SAHAB, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/22|. Tito Sarquiz, su esposa Mabel Herrera y sus hijos Miguel, José y Viviana participan su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

SAHAB, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/22|. Miguel Sarquiz, su esposa Cristina Hadla, sus hijos Andrea, Germán y María Eugenia participan su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

TORRES, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/22|. Su hija Lucrecia, hijo pol. José, su nieta María, sobrinos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

FERREYRA, JOSÉ ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/22|. Su esposa Clemira Coronel, su hermano Bernabé, sus hijos del corazón Gabriela, Daniela y Cristian y sus respectivas familias, su hermano político Víctor Coronel, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de la localidad de Taboada. EMPRESA SANTIAGO.

HERRERA, ZOILA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/22|. Sus hijos Griselda, Cristina, Ramon, Julio, Claudia, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey (Loreto). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A.- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

HERRERA, ZOILA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/22|. Que brille para Ella la luz que no tiene fin aconpañamos en este momento de gran dolor a su hija, nuestra Directora Señorita Griselda Teresita Bravo y demás familiares, los miembros del Centro Experimental N°3 Personal Docente, Administrativo, Ordenanza y toda la comunidad educativa.

HERRERA, ZOILA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/22|. "Vivió y murió convencida de que Cristo es el Rostro humano de Dios volcado hacia el hombre". Los amigos de su hijos Jota, Dorys, Julio y Jalil Jozami participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, ZOILA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/22|. Personal directivo, docente, de maestranza y la comunidad educativa del Agrupamiento 86. 144 participa con profundo dolor el fallecimiento de la señorita secretaria de la institución profesora Griselda Bravo, se ruegan oraciones en su memoria

JUÁREZ, OSCAR HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/22|. "El que en mi cree no morirá jamás". Julio César Aguirre, Silvia Teresita Moreno y sus hijos participan su fallecimiento y ruegan por una cristiana resignación para Martita, Beto y respectivas familias. Las Termas.

MARTÍN, JUAN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/22|. Su esposa Cristina, sus hijas Antonella, Carolina y Paola y su nieto Valentino participan con dolor su fallecimiento , sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Beltran. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.