FÚNEBRES | 30 DE DICIEMBRE 2022

29/12/2022 - 23:30 Funebres

FALLECIMIENTOS

30/12/2022

- Silvia Gladys Jiménez

- Marta Alicia Pieroni (Frías)

- Blanca Lidia Mansilla

- Lidia Raquel Ferreyra

- Rolando Francisco Ríos

- María Elina del Rosario Juárez

- Mónica Liliana Cáceres

- Graciela del Valle Tello

- Aldo Amerio Acosta (La Banda)

- Fátima Abigail Luna Rodríguez

- Mercedes Beatriz Orieta (Clodomira)





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

SILVIA GLADYS GIMÉNEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/12/22 y espera la resurrección.

La Sra. intendente de la ciudad capital Ingeniera Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO C/FOTO

MARTA ALICIA PIERONI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el27/12/22 y espera la resurrección.

"Yo soy la resurrección y la vida, aunque muera, vivirá, todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás" Juan 11. Sus hijos Marta, Raúl y Andrea y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

RAMÓN EDMUNDO PÉREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/12/95 y espera la resurrección.

A 26 años de tu partida te recordamos hasta el ultimo latido de nuestros corazones. Tus seres queridos hijos Helena y Mario; Ramón y Nora; Isauro y Graciela; Carlos y Azucena; José y Marcela; Claudia y Walter y Juan y Claudia; nietos, bisnietos y demás familiares, invitan a la misa hoy a las 20 hs en Catedral Basílica.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO C/ FOTO

ALDO AMERIO ACOSTA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/12/22 y espera la resurrección.

Esposo, padre, abuelo maravilloso. Te llevaremos en nuestros corazones hasta nuestro próximo encuentro.

Tu esposa Estela, tus hijas Mary, Selva, Horacio, tus mellizas, Rosy y Gilda y tu adorado hijo Aldito piden una oración en su honorable memoria. Que brille para ti la luz infinita. Sus restos serán sepultados en el cementerio Jardín del Sol a las 11 horas el día de hoy.

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

ALDO ALFONSO BILOTTI (q.e.p.d.) Se durmió el 21/12/22….

“No llores si me amas, no he hecho más que pasar del otro lado. Háblame como siempre lo has hecho, sigue riéndote de lo que nos hacía reír juntos, que se pronuncie mi nombre sin rastro de sombra.

Te espero … Estoy del otro lado del camino. Volverás a encontrar mi corazón y mi ternura acentuada. Enjuaga tus lágrimas y no llores si me amas”.

Su esposa Rosa Silva, sus hijos Ale y Diego agradecen desde lo más profundo de sus corazones a Teresita Silva, Oscar Silva, Miriam Gauna, Luis Retondo, amigos y ex colegas de su esposa, colegas de su hijo Alejandro, vecinos y amigos del Bº San Martín, familiares y a sus amigos por haberlos acompañado en tan doloroso momento, e invitan a la misa a realizarse hoy en la Catedral Basílica a las 20 hs, al cumplirse 9 días de su inesperada partida.

INVITACION A MISA

OLGA AUDELINA DEL SOCORRO CORVALÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/12/22 y espera la resurrección.

Para quien fue luz en nuestra vida. Que tu espíritu llegue a la gracia de dios. Gracias por habernos dejado bellos recuerdos compartidos. Que Dios, nos junte nuevamente. Que en el cielo sigas, celebrando la vida eterna. Su hijo Omar Morales y nietos Javier, Jacky, Pamela y Estefy. Al cumplirse 9 días de su partida se realizará una misa en su memoria hoy a las 20:00 hs en la Parroquia Santiago Apóstol.

CÁCERES, MÓNICA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/22|. Sus hermanos Blanca, Alejandro, Sandra, Pablo, Mirian, su padre Alberto, sus sobrinos y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Cob. Caruso Cia Arg. de Seguros S.A.. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.: 385-5357628.

CACERES, VALERIA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/22|. Gringa Abad y sus hijos Susana y Gustavo Vittar Abad acompañamos con profundo dolor a Javi y sus hijos por el fallecimiento de Valeria esposa y madre que luchó por seguir acompañando a su querida y entrañable familia. Que brille para Vale la luz que no tiene fin.

CARABAJAL DE CURA, CLARA LUS (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/22|. Ex compañeros de la escuela Nº 102/824 participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

FERREYRA, LIDIA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/22|. Sus sobrinos Juan, Hector, Alejandro, Maria Angeles y Nancy, sobrinos nietos Romina, Bruno, Brenda, Anita y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9hs en el cementerio de Brea Pozo. Cobertura Norcen srl. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A.- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

GERETTO DE MONETTI, NILDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/22|. Profe Nilda te extrañaremos por siempre, notaremos tu ausencia, nos miramos sin comprender, tus alumnos extrañarán a su "profesoresa" como lo llamaban. Siempre alegre y con una son risa. Tu muerte no debe ponernos tristes, debemos comprender que tu espíritu está tranquilo y mientras estuviste con nosotros y mientras estuviste con nosotros fuiste feliz. El Centro Jub. Bº Cabildo C.D., socios y amigos te recordarán con profundo dolor. Q.e.p.d.

JIMÉNEZ, SILVIA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/22|. Sus hijos Gonzalo, Cecilia, Celeste, Nicolás, Ignacio, hijos politicos nietos, hermanos Javier, Hugo, Tonio, Neguche, Pocha y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

JUÁREZ, MARÍA ELINA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/22|. Su hijo Ramón Alberto Carrizo, su nuera Viviana Quiñones, su nieto Gonzalo Carrizo y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.: 385-535762.

JUÁREZ, MARÍA ELINA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/22|. Su hermana Teresita Juárez, sus sobrinas María Cecilia, María Soledad, María Carolina y María Verónica, sobrino político Rodolfo Cuestas, su sobrina nieta Pilar participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, MARÍA ELINA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/22|. Sus hermanos Margarita, Rosa Elena, Agustín, Teresita Isabel participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, MARÍA ELINA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/22|. Su hermana Margarita Juárez de Galindez, sus sobrinos Víctor Hugo, Daniel, María Victoria, Marcela, Diego Galindez, sobrinos políticos María Valeria, María Florencia, Marcelo, Lucas, María Soledad, sus sobrinos nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA RODRÍGUEZ, FÁTIMA ABIGAIL (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/22|. Sus padres Francisco, Viviana, hermanos Guadalupe, Gabriel, abuelas Mariana, Norma, participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz a las 9.30 hs. Casa de duelo P. L. Gallo 330 S.V. SERVICIO ORG. AMPARO SERVICIO - ORG ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LUNA RODRÍGUEZ, FÁTIMA ABIGAIL (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/22|. Susana Achaval y flia, participan su fallecimiento y acompañan a sus Padres y hermanos en estos momentos de dolor. Elevan oraciines en su memoria.

Vuela Alto Abigail !!!

LUNA RODRÍGUEZ, FÁTIMA ABIGAIL (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/22|. Voló a la eternidad con su mágica juventud. Dios la guarde eternamente. Amigos de su padre, prof. Francisco Luna: Mirtha Hatun, Marta Epstein, Ana Blanco, Mirta Murad, Susana Coria, Nora Loto, Rosa María y Marcelo Agüero acompañan con inmenso dolor su temprana partida.

LUNA RODRÍGUEZ, FÁTIMA ABIGAIL (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/22|. María Lucrecia de la Cruz y Daniel Fernando Yocca participan con profundo dolor el fallecimiento de la hija del entrañable amigo Francisco. Ruegan a Dios pronta resignación a su querida familia.

LUNA RODRÍGUEZ, FÁTIMA ABIGAIL (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/22|. Las amigas de su tía Rita: Marcela Soria, Fernanda Mellano, Nené Rímini, Ilda Santillán, Magalí Vicente, Graciela Beltrán, Susana Scarano, Bibiana Sánchez, Beatriz Meossi, Bebi Rímini, Sandra Ledesma, Jaqueline Santana, Paola Baltar, Aída Rafaelli y Silvina Vargas, participan de su fallecimiento y acompañan a sus padres: Francisco y Viviana y a toda la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA RODRÍGUEZ, FÁTIMA ABIGAIL (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/22|. ."Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí." (Juan 14:6). La comisión directiva de Cisadems acompaña en este momento de profundo dolor a su amigo y compañero Francisco Luna. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LUNA RODRÍGUEZ, FÁTIMA ABIGAIL (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/22|. La Comunidad Educativa del Instituto San Pedro Nolasco (BHM) participa con profundo dolor el fallecimiento de Fátima, hija del Profesor Francisco Luna y sobrina de nuestros estimados compañeros Prof. Rita Luna y Marcelo Alberto. Acompañamos a su familia en este momento de pesar. Que el Señor y María de la Merced los bendigan y les den la fortaleza necesaria. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá".

LUNA RODRÍGUEZ, FÁTIMA ABIGAIL (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/22|. La comunidad educativa de la Escuela Normal Superior General Manuel Belgrano, participa con profundo dolor el fallecimiento de la alumna e hija del profesor Francisco Luna, acompaña a la familia en estos tristes momentos. Eleva oraciones en su memoria.

MANSILLA, BLANCA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/22|. Su nieta Claudia Herrera, su cuñada Mercedes, sobrinos Daniel, Cecilia, Marta, Maria, Patricia y demás familiares. Sus restos serán inhumados 9hs en el cementerio de Chauchillas (DPTO. Rio Hondo). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A.- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

RÍOS, ROLANDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/22|. Su esposa Marta Beatriz Lastra, su hija Ana Gabriela Ríos, su hijo político José Alfredo Pedano, sus nietos José Matías, Gabriel, Agustín, Lucas y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429- 6027 – Cel.: 385-5357628.

TELLO, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/22|. Sus hermanos Cristina, María y Guillermo, sobrinos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio El Descanso. Serv Soc Amparo Srl. Empresa Aniceto Gubaira e hijo.

UÑATES DE ZABALETA, BLANCA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/22|. Directivos, personal administrativo, de preventa, deposito y distribucion de DIMOL SRL participan en la despedida de la Sra. madre del compañero de tareas Emanuel Zabaleta, lo acompañan en este momento e dolor y que brille para ella la luz que no tiene fin.

UÑATES DE ZABALETA, BLANCA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/22|. El Señor es mi pastor, nada malo me puede pasar. Rey celestial contempla la templanza y la bondad de tu querida hija Noemí, la cual elegiste para invitarla a tu banquete celestial. Participan Héctor, Graciela, Teresa, Estelita Adauto y Daniel Oliva el fallecimiento de la mamá de nuestro querido Nene. Ruegan oraciones en su memoria. Q.e.p.d.

VACA PETRELLI, RAFAEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 19/12/22|. María Ester, Lilián, Roberto, María del Carmen, Alicia y Mariela compañeros del Seminario de Psicoanálisis acompañan a Lita y familia con gran cariño en estos dolorosos momentos.

VACA PETRELLI, RAFAEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 19/12/22|. Marita, Claudia, Inés, Alicia, María del Carmen y Mariela acompañan a la familia Vaca - Cianferoni y recuerdan con enorme cariño al querido Rafael.

CAPILLA, MARCELA DANIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. " Mi querida Má: gracias por todo el amor, los consejos y el sacrificio por darme todo lo mejor. Siempre estarás en mi vida, ahora goza la plenitud de la vida en la eternidad. Su hijo Franco Capilla, , tía, primos, y sobrinos invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Rogamos oraciones en su memoria.

DOS SANTOS, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/05|. "Podemos mirar al cielo y sentir que no te has ido, que sigues aquí, que nunca te irás del todo. Que seguirás estando, en la primera estrella, en el centro." Su esposa, hijos, nietos, padres y hermanos oficiarán hoy una misa rogando por su eterno descanso, en el Santuario Santa Lucía a las 20.30hs.

TÉVEZ, BLANCA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/21|. A un año de tu partida, hermana querida dejaste una huella imborrable por tus sentimientos profundos, tu ternura y tu generosidad indescriptible, te recordaremos siempre, tu hermana Inés, tus sobrinos Elizabeth y Marcelo.

ACOSTA, ALDO AMERIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/22|. Su esposa María Estela Legresti, sus hijos María del Valle, Selva, Horacio, Rosina, hacienda y Aldo, nietos , bisnietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardín del Sol. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ACOSTA, ALDO AMERIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/22|. Medicos y personal del Centro Integral de la Mujer acompañan en su dolor a sus compañeras y amigas Mari del valle acosta y celva acosta y ruegan una oracion en su memoria.

ACOSTA, ALDO AMERIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/22|. Médicos y personal de la clinica santa maria acompañan a la Dra Maria del valle Acosta porla perdida de su padre y que brille para el la luz que no tiene fin.

ACOSTA, ALDO AMERIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/22|. Dra. ClydeVvillavicencio e hijos acompañan a Mary y Celva por el fallecimiento de su padre rogando una oración en su memoria.

ACOSTA, ALDO AMERIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/22|. Dra. Maria Nella Cuffia y familia acompañana sus amigas Mary y Celva Acosta en este triste momento.

CÓRDOBA DE CORRADI, ANITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/22|. La comisión del Hogar de Ancianos "Jesús de Nazaret" participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de Ana Corradi de Beltrán, integrante de dicha comisión. Acompaña en este difícil momento. Eleva oraciones en su memoria rogando por su eterno descanso.

CORONEL, SANDRA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 28/12/22|. Sus padres Roberto y Monona, sus hermanos Isa y Diego, sus tñíos Raúl, Gladys, Noemí y Mario, primos Victor, Andrea, Raúl y Mariana participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán velados en Sáezn peña 371 s.v. La Banda.

CORONEL, SANDRA NELIDA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 28/12/22|. Su papá, su mamá, sus hermanos, sobrinos, primos, tíos y demás familiares, participan en su fallecimiento sus restos fueron inhumados en el centenario La Misericordia. Sservicio Realizado por Impulso Compañía de Seguros. COCHERIA DEL PLATA. Sáenz Peña 371 .L.B.

CORONEL, SANDRA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 28/12/22|. Sus tíos Manuel, Marga y Niña, su ahijado Santino, sus primos Joaquin y Ezequiel participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán velados en Sáezn peña 371 s.v. La Banda.

TORRES, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/22|. Las empresa MIJOVI SRL y SAFICO SA participan su fallecimiento, ruega oración en su memoria.

HERRERA, ZOILA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/22|. "Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida". Personal directivo, docente, maestranza de la Esc. Nº1099 Pedro León Gallo participan con profundo dolor el fallecimiento la mamá de la ex docente de la Institución Griselda Teresita Bravo.

HERRERA, ZOILA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/22|. "Que brille para Ella la luz que no tiene fin" La familia Herrera/Crespo participa con gran dolor el fallecimiento de Zoila y acompañan a sus hijos, nietos y demás familia en este doloroso momento.

HERRERA, ZOILA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/22|. "Cristo te llamó, hoy te recibe en su morada de luz y paz". Mara Camila Herrera participa con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de su amiga del alma y acompaña a toda la familia en este triste momento.

HERRERA, ZOILA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/22|. "En tu partida al Reino Celestial, dejaste una estela imborrable de cariño, un ejemplo de vida, fortaleza y humildad. Siempre estarás en nuestros corazones, con esperanzas del reencuentro perpetuo". Elida, Toto y Zulma participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de Negro, Ramón, Cristina, Griselda y Claudia y demás familiares que brille para ella la luz que no tiene fin.

HERRERA, ZOILA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/22|. "Las lágrimas son palabras que la boca no puede decir ni el corazón puede soportar". Teresa Morales, Hugo Arias, María Julieta Morales, Yanina Julieta Contreras Morales, Julio César Morales participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

HERRERA, ZOILA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/22|. "Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida". Personal Directivo, Docente, Maestranza de la Esc. Nº1099 Pedro León Gallo participan con profundo dolor del fallecimiento de la mama y tia de las colegas Claudia Bravo y Carolina Bravo respectivamente.

ORIETA, MERCEDES BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/22|. Sus hijos Norma y Carlos, hijos pol. Liliana y Carlos, nietos, nietos políticos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Esperanza, Clodomira - SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PIERONI, MARTA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/22|. El centro de docentes Jubilados y pensionados "Paz Saavedra", participa con profundo dolor el fallecimiento de su ex socia e integrante de las ex comisiones directivas. Elevan oraciones al cielo para que Dios le de el Eterno Descanso de su alma y una profunda y cristiana resignación a todos sus familiares. Frías.