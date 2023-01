FÚNEBRES | 3 DE ENERO DE 2023

03/01/2023 - 03:28 Funebres

FALLECIMIENTOS

02/01/2023

- Inés Natividad Chami (La Banda)

- Nelly Monserrat Morales (La Banda)

- Ángel Manuel Pérez

- Guillermo Vanni

- Juan Rodolfo Lagar

- Francisco Gregorio Llanos

- Carlos Antonio García (Fernández)

- Emiliano Omar Zurita

- Carlos Orlando Juárez

- Reina Ysabel Arce de Ledesma

- José Luis De Marco

- Dominga del Carmen Rodríguez

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARÍA OFELIA FARÍAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/12/22 y espera la resurrección.

El consejo Directivo, la Comisión Fiscalizadora, el Tribunal de Ética y Matriculados del Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de su matriculado Arq. Héctor Alfredo Abud, acompañan a su familia en este difícil momento por tan irreparable pérdida.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

TELÉSFORO DE JESÚS GONZÁLEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/12/22 y espera la resurrección.

El Consejo Directivo, la Comisión Fiscalizadora, el Tribunal de Ética y Matriculados del Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus matriculados Arq. Gabriel y Exequiel González Orisber, acompañan a su familia en este difícil momento por tan irreparable pérdida.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DAMIANA DEL TRANSITO LUNA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/12/22 y espera la resurrección.

La Comisión Directiva de Unión Regional del Maestro, junto a sus tres niveles educativos: Jardín Rayito de Sol y Colegio San Gabriel (Primario y Secundario), participa con hondo pesar el fallecimiento de la madre de la Prof. de Música del Nivel Inicial Silvina Luna. Acompaña a sus familiares en tan doloroso momento, elevando una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROLANDO FRANCISCO RÍOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/12/22 y espera la resurrección.

Carlos Ángel Adamo secretario general de Fe.N.T.O.S y Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias, comisión directiva y afiliados participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares. Elevamos oraciones en su memoria.

RESPONSO

EDUARDO HONORIO GÓMEZ INFANTE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/1/13 y espera la resurrección.

Aunque te fuiste de este mundo terrenal, te sentimos presente en cada recuerdo de lo que hemos vivido a tu lado porque en el corazón se guarda aquello que es eterno. Esposo y padre, a diez años de tu inesperada partida que nos parece que fuera ayer, invitamos al responso que en su memoria se oficiará el día 4/1/23 a las 8 hs de la mañana en el panteón familiar del cementerio “ San Gabriel” de Villa La Punta.

RECORDATORIO

JULIO ORLANDO GUTIÉRREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/1/22 y espera la resurrección.

Mori: hace un año que te fuiste físicamente. Los recuerdos me hacen sentir orgullosa porque fuiste un gran profesor con mucha paciencia y sabiduría, por ser el amigo fiel, por ser un trabajador incansable. Tu hermana y familia recordamos porque dejaste un inmenso dolor en nuestros corazones. Rogamos oraciones en tu querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

RAFAEL VACA PETRELLI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/12/22 y espera la resurrección.

Elena Cianferoni, sus hijos Diego Eduardo, Pablo Augusto, Aldana María y Juan Nicolás, hijos políticos y nietos invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en Catedral Basílica, rogando por su descanso eterno.

INVITACIÓN A MISA

ROSA CLOTILDE MATTEO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/1/22 y espera la resurrección.

“Estoy aprendiendo a lidiar con tu ausencia. Estoy aprendiendo a sobrellevar el dolor del vacío que siente mi corazón. Estoy aprendiendo a abrir la puerta y ver que ya no estarás en tu sillón recibiéndome con tu hermosa sonrisa. Estoy aprendiendo a vivir los festejos, sin que vos estés en ellos. Estoy aprendiendo a vivir de los recuerdos. Estoy aprendiendo a verme bien aunque mi alma me duela. Hay un lugar en el que siempre estarás y de ahí no tengo que aprender a sacarte: en mi corazón vivirás eternamente. Sus hijas María Rosa, María Cristina, Rossana, Viviana y María Dora, su hijo político Fernando, sus nietos Florencia, Leandro, Rossina, Carla, Alejandro, Franco, Marcio, Rodrigo, Noelia, Micaela, Emanuel, Eliana y Daiana, sus nietos políticos Luis, Brenda, Mayra, María José e Iván, sus bisnietos Lucas, Renata, Francesca, Gerónimo, Lucio, Adriano y Merlín invitan a la misa que se oficiar hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, con motivo de cumplirse un año de su descanso eterno.

RECORDATORIO

GUSTAVO ARTURO RIVERA (Popitin)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/12/22 y espera la resurrección.

Hijo de mi alma, con tu partida, ya nada es, ni será igual, la tristeza y las lágrimas nos acompañarán para siempre, hijo querido, tu ausencia, tu falta de compañía, tu beso saludándonos cada día. Nos dejaste solos hijo, vos no querías dejarnos, querías vivir; tengo grabados en mi mente, tus desesperados pedidos de ayuda y sólo fueron testigos de tu desesperación, de tus ansias de vivir, respondieron colocando ataduras en tus brazos, (verdadero cepo) aumentando así tu desesperación y tu descompensación, finalmente, tu cuerpo no soportó mas, y te fuiste. Hijo querido, qué ironía hijo, te fuiste justo el 03/12/22. Te pido que me perdones. Te cuento hijo, que tu querida mascota (Julito) que no sabe de ausencias eternas, todos los días te está esperando. Hijo querido, estamos viejos y no estarás con nosotros para cuidarnos y tampoco para tener en nuestra frente, tu último beso. Hijo querido, vivirás eternamente, en todo momento, en cada lugar, en los corazones de tu pa y de tu ma, tu hermano Guillermo (el Nene) tu adorada hija Malena y tu amada Silvia. Hijo de mi alma que estés en paz.

INVITACIÓN A MISA

CARLOS DANTE CORVALÁN - Presbítero ROBERTO CORVALÁN (Piqui)

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 3/4/22 y el 29/8/21 respectivamente y elevan oraciones en su memoria.

Siempre supe que fiesta era signo de alegría y hoy no lo veo así, la partida de ustedes Piqui y Carli nos llenaron de dolor, como se puede curar el alma que llora al no tenerlos con nosotros, mis amados hijo y esposo. Mi alma tiene un poquito de calma cuando los recordamos con sus charlas y el amor familiar. Siempre están presentes en nosotros. Como familia Gladis, Claudio, Diego, Lourdes, Charli, sobrinos, nietos y demás familiares invitan a la misa en la Catedral Basílica hoy a las 20 hs. Se ruega una oración en sus memorias.

ARCE DE LEDESMA, REINA YSABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Su esposo Pedro Ledesma, sus hijos Fabián, Giselle, Luz, Enzo y Guada, sus hijos pol Nelson y Betiana, sus nietos Mía y Joaquín, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DE MARCO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/23|. Su hijo Joaquín, su madre María nieves, su abuelo Julio O. de Marco y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

JUÁREZ, CARLOS ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Su esposa Olga Sánchez, sus hijos Iván, Omar, nietos Benicio, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs. en el cementerio La Piedad. COBERTURA NORCEN S.R.L. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A.- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

LAGAR, JUAN RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Su hermana Nelly Judiht Lagar, sus familiares Selva, Carola, Totico y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.: 385-5357628.

LLANOS, FRANCISCO GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/22|. Su esposa Rosa, sus hijos Luz, su madre Blanca Azucena, sus hermanos Avelino, Cristian, Fabián, Rubén, Ricardo, Susana, Sonia, Adriana, Karina, Marcela, Elsa, Franco, Verónica y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.: 385-5357628.

LUNA, DAMIANA DEL TRANSITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/22|. Su hermano Roberto Luna y familia; y Marta Castelli y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LUNA, DAMIANA DEL TRANSITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/22|. Dr. Roberto David Luna y su hija Lourdes participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

LUNA RODRÍGUEZ, FÁTIMA ABIGAIL (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/22|. Peter Possert, Ruth Jaroschka, Siméon, Rafael y Tobías y demás amigos y familiares de la comunidad de la parroquia St. Elizabeth de la ciudad de Graz Austria participan con profundo dolor el fallecimiento de su hija, hermana y amiga. Ruegan una oración en su memoria.

MEDINA DE PEZZINI, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/23|. Su cuñada Chicha Pezzini, su cuñado político Juan Garcia, sus sobrinas Adriana, Marcela, Patricia, Carolina y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol. Se ruega una oración en su memoria.

MEDINA DE PEZZINI, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/23|. "La muerte no es nada. Yo solo me he ido a la habitación de al lado". Juan, Jenny, Alexia Pezzini y sus nietos Mahia y Uziel Villa Pezzini, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, ÁNGEL MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/23|. Su hermana política Yoly Ayunta, su esposo Joaquín Ledesma y sus hijos Pablo y Paula participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, ÁNGEL MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/23|.Su esposa Lucia Belizan Ayunta, sus hijos Miriam, Natalia, Patricia, Gabriel y Daniela, hijos politicos, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A.- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

RÍOS, ROLANDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/22|. Carlos Ángel Adamo y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Pacho y acompañan a su familia en este momento de irreparable pérdida. Elevo oraciones en su memoria.

RODRIGUEZ, DOMINGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Su esposo Luis, hijos Mónica, Luis A., Oscar, Mariana, Natalia, H. pol., Andrea, Cecilia, Ariel, nietos Micaela, Josefina, Facundo, Candela, Leonidas participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz a las 10.30. Casa de duelo P. L. Gallo 330 S.V. SERVICIO ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

VANNI, GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/23|. Sus hijos Sol, Guillermo, Conrado, Patricio y Victoria, sus hijos políticos Matías, Cecilia y Soledad, sus nietos Sofía, Guillermina, Máximo, Franchesco y Victoria participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados. CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

VANNI, GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/23|. Compañeros de La Caja de Seguros suc Santiago y Tucumán de su hijo Guillermo participan su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este proceso doloroso.

ZURITA, EMILIANO OMAR (Jubi) (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs. en el cementerio Parque de La Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A.- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

GUTIÉRREZ, JULIO ORLANDO PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/22|. Su esposa Chichí, su hija Rita y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse un año de su partida a la casa del Padre. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/22|. Tu amor y tu fuerza siempre estarán con nosotros, fuiste un ejemplo para aquellos que tuvieron la dicha de conocerte, ya que dejaste grandes frutos y huellas en el camino de la vida. Un ser con una bondad infinita que te caracterizaba y una sencillez única. ¡Cuánto te extrañamos! Gracias por dejarnos grandes valores". Su esposa Gladys Luna, su hija Rita Medina, sus nietos Álvaro y Agustina Carabajal, su bisnieto Agustín Matos agradecen profundamente a familiares, amigos y vecinos por acompañarnos en este difícil momento e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

SALVATIERRA DE CERVIÑO, SARITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/22|. Mamá hoy se cumple un año de tu partida al reino de Dios, aún así sigues viva en la memoria y en el corazón de tu familia y amigos. Dejaste huellas fuertes y lazos inquebrantables. Su esposo, hijos, hijos políticos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy Martes en Parroquia Santa Lucía a las 20.30 hs.

CORBALÁN, ELSA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Extrañar te recuerda que no está pero es la forma más viva que encuentra el pensamiento de hacerlo presente por un rato, a veces uno extraña a propósito, se propone hacerlo, lo traes de vuelta incluso en lo que pido haber sido y no llego a ser. Cuando empiezas a extrañar te das el permiso de sufrir un poco más, sabes que va a doler, que te vas a romper un poco más pero ese rato que lo trajiste de vuelta con vos no te lo saca nada ni nadie. Ese rato que estuvo con vos en el alma y en el cuerpo otra vez calmaron tus latidos inquietos...ese rato valió la pena. A 4 años de tu partida te recordamos con mucho amor y llevamos en lo alto tu nombre y tus enseñanzas...tus hijas Cristina y Carmen, nietos José y Luisina e hijo político Víctor Hugo.

ACOSTA, ALDO AMERIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/22|. Antonio Rojas y Nilda Pereyra sus hijos Lourdes, Estella Maris y Alfredo Rojas, participan de su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria y que brille para el la luz que no tiene fin.

CHAMI, INÉS NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/23|. Sus hermanos Cecilio, Iginio, su hija Mabí, su madre María, su nieto Javier, su hijo político Ramón y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A.- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

CORONEL, SANDRA NELIDA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 28/12/22|. Comisión Directiva y socios de la Agrupación Bandeña de Jubilados "Por un Adulto Feliz", acompañan en este doloroso momento a nuestra secretaria: Gladis Mendienta y al Pro-tesorero: Mario Comán por el fallecimiento de su sobrina Sandra y que sus restos fueron sepultados en el Cementerio La Misericordia.

MORALES, NELLY MONSERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/23|. Su esposo Gaspar Arias, su hijo Ariel, su cuñado Armando y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A.- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

PAZ, MAXIMA DORA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/23|. Graciela H.Olmos y Marisa De Bonis participan con profunda tristeza la partida a la Casa del Señor de la querida e inolvidable Dorita. Brille para ella la luz q no tiene fin. Acompañamos en este momento de dolor a sus hijas Mariela Karina y Guillermo; su hermana; nietas , sobrinas y toda la familia. Resignación y consuelo cristiano. Elevamos oraciones a su querida memoria!

RUBIO, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/22|. Su vecina y amiga Esther Gladys García y flia lo despide con la venia final y el respeto que se merecen las personas ejemplares, como la fue ud, digno de mejor elogio, poseedor de una personalidad muy especial, que se ganaba el aprecio de grandes y chicos. Hoy lo despido, en su viaje eterno, con una angustia tremenda, pero prometiéndole que su recuerdo quedará grabado por siempre, en nuestros corazones, Don José que descanse en paz. Mis condolencias a su esposa Anita, a sus hijos Máximo,Gabriela, Daniela y demás familiares.

RUBIO, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/22|. Su ahijada Pilar Alvarez, su sobrino Manuel Álvarez Maranetto, Graciela Maranetto y José Pilán participan con profundo dolor su fallecimiento.

GARCÍA, CARLOS ANTONIO (Chocho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Su esposa Chicha González, sus hijos Carlos, Federico, hijas políticas Yani, Emma, nietas Leonella, Micaela, Lara, Cataleya y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 hs. en el cementerio Cristo Redentor (Fernández). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A.- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

GARCÍA, CARLOS ANTONIO (CHOCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Su esposa Chicha, sus hijos Carlos y Federico y sus hijas políticas Emma, Yani y sus nietas, Cataleya, Lara, Micaela y Leonela participan con profundo dolor el fallecimiento de Carlos, esposo, padre y abuelo y ruegan una oración en su memoria.

GARCÍA, CARLOS ANTONIO (Chocho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Sus hermanas/os políticas Bety, Negra, Elsa, Gringa, Coca, Chacho, Lito y Kitolo y sus respectivos esposos/as Osvaldo, Berna, Tuly, Beto, Gladys, Patricia y Yeli, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

GARCÍA, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Su hermana Inés, su cuñado Chito, sus sobrinas Adriana, Dania, Emanuel y sobrina nieta Zoe participan con profundo dolor el fallecimiento de Carlos y acompañan a toda su familia en estos momentos tan difíciles. Se ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Su hermana Cecilia y sus sobrinos Mare y Guada participan con profundo dolor el fallecimiento de Carlos y acompañan a sus familiares en estos momentos tan difíciles. Se ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Sus hermanos Inés, Cecilia y Pedro y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Carlos y acompañan a sus familiares en estos momentos tan difíciles. Se ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. El intendente de la Ciudad de Fernández, Dr. Víctor R. Araujo y miembros del Dpto. ejecutivo Municipal participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento.

GARCÍA, CARLOS ANTONIO (Chocho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Beltrán Duhalde, su esposa Edit e hijas participan con dolor el fallecimiento de su amigo y ruega una oración en su memoria.

GARCÍA, CARLOS ANTONIO (Chocho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Mimi, Stella, Valle y Edith participan el fallecimiento del esposo de Chicha y ruegan oración en su memoria..

GARCÍA, CARLOS ANTONIO (Chocho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Lore, Manu, Ale, Héctor José, Gime, Martu, Pablo, Claudio, Analía, Eze, Alberto, Anto, Silvana, Charly, Maxi, Julieta, Gastón, Fede, Mica, Cami, Gaby, Tito, Ariel, Jos, Moni, Oti, Santi abrazan a sus primos Fede y Carlitos y piden una oración en memoria de Carlos.

GARCÍA, CARLOS ANTONIO (Chocho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Daniel González, su esposa Patricia y su hijo Gabriel participan con dolor el fallecimiento de su cuñado Carlos, piden una oración en su memoria.

GARCÍA, CARLOS ANTONIO (Chocho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Hugo González, su esposa Yeli y sus hijas Julieta y Delfi participan con profundo dolor el fallecimiento de su cuñado Carlos y ruegan una oración en su memoria.

GARCÍA, CARLOS ANTONIO (Chocho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Berta González de Aranda y su esposo Osvaldo, participan con dolor el fallecimiento de su cuñado Carlos y ruegan una oración en su memoria.

GARCÍA, CARLOS ANTONIO (Chocho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. José Aranda y familia, Moni, Renata, Octavio, Santi y Lidia participan con dolor el fallecimiento de su tío, piden acompañar a sus hijos Carlos y Fede y a su tía Chicha y ruegan una oración en su memoria.

GARCÍA, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Juan Carlos Tauil y familia, lamentan profundamente el fallecimiento de su amigo Carlos. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Gustavo Fabián Chemez y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. José Ernesto Murad y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NORIEGA, GUIDO OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/23|. Doña Eva y sus hijos Mario, Mary y Miry con sus familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.