FÚNEBRES | 4 DE ENERO DE 2023

04/01/2023 - 05:09 Funebres

FALLLECIMIENTOS

03/01/2023

- Beatriz Marcela Soria Bussolini

- Marta Ramona Chávez (Beltrán)

- María Consuelo Escobar de Álvarez (Córdoba)

- Ramona del Valle Hoyos

- Luis Alejandro Ceballos

- José Virgilio Díaz (Arraga)

- Antonio Ambrosio Del Castillo (Dpto. Moreno)

- Gabriel Herrera

- Elba Esther Gauna de Chazarreta

- Fernando Walter Giménez (La Banda)





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

BEATRIZ MARCELA SORIA BUSSOLINI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/1/23 y espera la resurrección.

“Que brille para ella la luz que no tiene fin”. Mirta Ríos, Marcelo Serafini y sus hijos Lucas, Exequiel Serafini y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este triste momento a su mamá Elsa Bussolini y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

BEATRIZ MARCELA SORIA BUSSOLINI

Falleció el 2/1/23

Alva A. Pavón de Escontrela, sus hijos Pablo, Andrea, Fabiana y Fernanda y sus respectivas familias con inmenso dolor despiden a Marcela.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

BEATRIZ MARCELA SORIA BUSSOLINI

(q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|.

Su tía Irene Costas, su tía abuela Haydée Wagner, sus primos Paula y Nicolás Varela participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

BEATRIZ MARCELA SORIA BUSSOLINI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/1/23 y espera la resurrección.

Ma. Teresa Rotondo de Muratore, sus hijos Héctor Ángel y Marcela Fontana, Alicia Beatriz, sus nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, acompañamos con cariño a sus seres queridos. Elevamos plegarias por su eterno descanso.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

BEATRIZ MARCELA SORIA BUSSOLINI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/1/23 y espera la resurrección.

Su tío, Hugo Alberto Soria, sus primos Raúl Ernesto, Fernando Javier y sus respectivas familias despiden con mucho dolor a nuestra querida Marcela. Serás irremplazable por las virtudes que adornaban tu persona. Chau Marcela.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

FERNANDO WALTER GIMÉNEZ falleció el 02/01/2023 y espera la resurrección.

"La muerte no es nada. Yo sólo me he ido a la habitación de al lado. Yo soy yo, tú eres tú. Lo que éramos el uno para el otro, lo seguimos siendo. Llámame por el nombre que me has dado háblame como siempre, háblame como siempre lo has hecho. No lo hagas con un tono diferente, de manera solemne o triste. Sigue riéndote de lo que nos hacía reír juntos. Que se pronuncie mi nombre en casa como siempre lo ha sido, sin énfasis alguno sin rastros de sombra. La vida que es lo que siempre ha sido, el hilo no está cortado ¿porque estaría yo fuera de tu mente simplemente porque estoy fuera de tu vida ?Te espero no estoy lejos, justo del otro lado del camino... ves, todo va bien. Volverás a encontrar mi corazón. Volverás a encontrar mi ternura acentuada. Enjuaga tus lágrimas y no llores si me amas".

Su hermano Guillermo; su cuñada Mariana y sus sobrinas Guillermina y Ernestina Giménez Araujo participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando por su eterno descanso. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ELBA ESTHER GAUNA VDA. DE CHAZARRETA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/1/23 y espera la resurrección.

“Jesús les dijo yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque muera vivirá”.

Sus hijos Gladys del Huerto y Ramón Alberto Chazarreta, hija política Reina, sus nietos Exequiel y Federico Lescano, Fátima , Rodrigo, Lourdes, María Elizabeth y Nicolás, Chazarreta; Javier, sus nietos políticos Antonella y Patricio, sus bisnietos Francisco, Fabrizio, Maiten, y Sofía, Augusto y Candelaria participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Esperanza.Clodomira.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELBA ESTHER GAUNA VDA. DE CHAZARRETA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/1/23 y espera la resurrección.

El Secretariado de la Asociación Bancaria Seccional Santiago del Estero participa el fallecimiento de la madre de la Secretaria de Previsión de esta Institución, Gladys Chazarreta. La acompaña junto a su familia en tan dolorosos momentos por esta irreparable pérdida.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ELBA ESTHER GAUNA VDA. DE CHAZARRETA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/1/23 y espera la resurrección.

Elba que Dios te tenga a su lado como nosotros en nuestros corazones por siempre. Saludamos en este difícil y doloroso momento a mis queridos amigos Gladys y Tito y familia. Que Jesús le de mucha fortaleza física y espiritual. Sus amigos Helvecia Gómez Paz, Ansel Rivas, Romina y Oscar Cinquegrani participan su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

GUILLERMO VANNI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el1/1/23 y espera la resurrección.

La Comisión Directiva del Club Atlético Unión Santiago participa el fallecimiento del padre del socio/dirigente Guilli Vanni y acompaña a sus familiares en este difícil momento, elevando oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

CLARA LUS CARABAJAL DE CURA (Pochi)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/12/22 y espera la resurrección.

Hacen apenas nueve días de la partida de nuestra amada madre y abuela. El dolor y la pena ante tu inesperada ausencia física nos entristecen. En su memoria y para rogar por el eterno descanso de su alma, sus hijos: María Alejandra, José Elías y María Soledad, hijos políticos: José Cristian, María Esther, Enrique Nicolás, nietos Alejandra y Belén; Esteban y Joaquín; Tomás, Oscar y Vanina invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

INVITACIÓN A MISA

RAMÓN ROQUE ROMERO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/1/21 y espera la resurrección.

Dos años sin vos, sin tus consejos, sin tu risa, sin tu temple paz. Dos años que ya no estás entre nosotros papá y te extrañamos un montón. Te mentiría si te dijera que ya no hay dolor ni vacío entre nosotros pero cada uno hace un duelo diferente y cada una te extraña y ama a su manera. Cada día que pasa te extrañamos mucho más aunque sé que estas en cada parte de esta casa y de nuestras vida, de los momentos compartidos, de los buenos y no tan buenos, de todo lo que nos enseñaste y diste siempre. Hoy dos Años después de tu partida con Dios te quiero recordar con la magia de este amor que existe por toda la eternidad y sabiendo que algún momento todos nos reencontraremos. Tu esposa Amiana Escobar, tus hijas Mónica y Patricia, sus nietos Joaquín, Cayetano y Benicio oficiarán una misa en su memoria en parroquia San José, Bº Belgrano hoy a las 20 hs.





CEBALLOS, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Su esposa Lía Concha, Sus hijos Mariano, Matías, Melisa y Florencia, Sus nietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. CARUSO CIA DE SEG SA.

ESCOBAR DE ÁLVAREZ, MARÍA CONSUELO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 2/1/23|. "Descansa en el amor de Dios Nuestro Señor". Su hermana Ana Margarita Escobar de Goitea, su hermano político Iber Hugo Goitea, sus sobrinos María Elisa y Javier Agustín Goitea Escobar, lamentan con profundo dolor el falleciento de la querida Marita y elevan oraciones en su memoria.

ESCOBAR DE ÁLVAREZ, MARÍA CONSUELO(q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 2/1/23|. Su tía Ofelia Caro de Isorni, sus hijos Santiago Isorni y flia; Giovanni Isorni y flia; su prima hermana Mercedes Paz y flia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ESCOBAR DE ÁLVAREZ, MARÍA CONSUELO(q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 2/1/23|. Su primo hermano Santiago Isorni, sus hijos Larissa, Alfredo y Tiziano Isorni, su nieto Constantino participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ESCOBAR DE ÁLVAREZ, MARÍA CONSUELO(q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 2/1/23|. Juana Alaimo de Goitea, sus hijas Lía y Marta y sus nietos, participan con pesar la partida de Marita a la Casa de Dios. Elevan oraciones en su memoria.

GAUNA VDA. DE CHAZARRETA, ELBA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/23|. Su hijo Ramón, su hija política Reina y sus nietos Lourdes, Liza y Nicolás participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

GAUNA VDA. DE CHAZARRETA, ELBA ESTHER(q.e.p.d.) falleció el 3/1/23|. Sus hijos Gladys,Ramón, hija política, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallec.Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Esperanza Clodomira. SERV. ORG. ANTONIO GUAIRA HNOS SRL.

GAUNA VDA. DE CHAZARRETA, ELBA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/23|. Sus nietos Javier, Fátima, Exequiel, Rodrigo, Federico, Lourdes, Liza y Nicolás, sus nietos políticos Agustina, Patricio y Antonella, sus bisnietos Francisco, Maithen, Augusto, Sofía, Candelaria y Frabricio participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

GAUNA VDA. DE CHAZARRETA, ELBA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/23|. Carlos Sal y familia; Daniel Segura y familia; Silvina Lescano y José Cantos participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Gladys y Tito, y a sus hermanos Exequiel y Federico Lescano. Ruegan una oración en su querida memoria.

GAUNA VDA. DE CHAZARRETA, ELBA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/23|. Teresa Paz, Susana Galvan, Stella Marys Molinas y sus respectivas flias. Participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querida amiga Gladys Chazarreta.

GAUNA VDA. DE CHAZARRETA, ELBA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/23|. Eduardo M. Galvan, Susana de Galvan y sus hijos Hernan, Marcos y Gonzalo Galvan, acompañan a nuestra querida amiga Gladys, ante tan doloroso momento por la pérdida de su mamá. Rogamos oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Clodomira

GAUNA VDA. DE CHAZARRETA, ELBA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/23|. Acompañamos a nuestra compañera Gladys Chazarreta y toda su flia en tan irreparable. Sus compañeros de la asociación Bancaria seccional Sgo del Estero. Manuel Luna, José Larroza, Mario Lescano, Walter Torres y Ramón Medina. Se ruegan una oración en su memoria.

HERRERA, GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/23|. César, Dora, Javier, Ariel, Marcela, Roberto, Laserna y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en tan difícil momento.

HERRERA, GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/23|. Analia Garnica y familia participan con profundo dolor su partida. Se eleva una oración en su memoria. Sus restos fueron velados en sala velatoria (calle Yrigoyen)

HOYOS, RAMONA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/23|. Sus hijos Ramona, Verónica, Karina, Jonathan, Claudia, Sergio, sus nietos Ramo, Claudio, Camila, Martin, bisnietos y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de los Flores. Cob Caruso Cia Arg de Seguros S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.: 385-5357628.

MELIÁN, BLAS (PILICO) (q.e.p.d.) Falleció en Buenos Aires el 2/1/23|. Sus hermanos María Paula Melián y flia; Lorenzo Modesto Melián, Rosa Luna, Adolfo Melián y flia; Guillermo Melián y flia, Fany Melean y flia,Yolanda Fernández de Melián y flia, Patricia Melián y flia, Cristina Elizabeth de Melián y flia, Omar Antonio Melián , Lidoro Acuña, Hernán Melián y flia participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para el la luz que no tiene fin.

SALVATIERRA, MARINA PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/22|. Su primo Dr. Federico Pettinichi, su esposa Beby Tolosa, sus hijos Nicolás y familia, Lucca y Agostina Sarmiento acompañan a sus hijas, y nietos y demás familiares. Las Termas.

SORIA BUSSOLINI, BEATRIZ MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Señor, ya está ante Ti, recíbela en tus amorosos brazos. Amada hija y hermana generosa, te vas con la frente bien alta porque nada, ni nadie, logró nunca torcer tu honestidad. Su madre Elsa Bussolini y tus hermanas Viviana, María Silvia y Carolina.

SORIA BUSSOLINI, BEATRIZ MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Su madre Elsa, hermanos M. Silvia, Viviana y Carolina, sobrinos Santiago, Salvador, Ignacio, Ismael, Facundo, Juan Cruz, Ailen y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque de la Paz. Serv. Caruso . ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SORIA BUSSOLINI, BEATRIZ MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. El cielo se viste de fiesta porque llega un ser maravilloso. Gracias por todo, vivirás siempre en nuestros corazones. Te amamos. Su hermana Carolina y sus sobrinos Santiago, Juan Cruz y Facundo.

SORIA BUSSOLINI, BEATRIZ MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Incondicional, siempre. Gracias. Gracias. Gracias. Su hermana Viviana, tu cuñado Mario, tu ahijado Ismael, tu sobrina Ailén.

SORIA BUSSOLINI, BEATRIZ MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. No hay palabras para describirte, solo decirte Gracias. Ya descansas en paz. Su hermana Pity, su cuñado Raúl, su sobrino Salvi y su ahijado Nacho.

SORIA BUSSOLINI, BEATRIZ MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Su tía Esmeralda Costas, sus hijos Carolina y Javier y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SORIA BUSSOLINI, BEATRIZ MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Sus tíos Juan Carlos Costas y Sonia Caffaratti y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SORIA BUSSOLINI, BEATRIZ MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. "El que cree en mi, aunque muera vivirá". Siempre estarás en nuestros corazones. Su tía Sara y su primo Juan Enrique participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SORIA BUSSOLINI, BEATRIZ MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Sus primos: María del Carmen y Alejandro Álvarez Valdés, María Inés y Luis Francisco Baccino, Martin Costas y Cecilia Vittar, María Ester y José Antonio Rojo, Martita y Julio Rene Carrizo, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con cariño a su mamá Elsita, a tio Hugo, a sus hermanas y flias, en el dolor, elevando oraciones en su querida memoria

SORIA BUSSOLINI, BEATRIZ MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Tus amigos y ex compañeros de la escuela primaria del Centenario promoción 1979 te despiden con mucho dolor y ruegan oraciones en su memoria.

SORIA BUSSOLINI, BEATRIZ MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Te despedimos con mucha tristeza y rezamos por tu eterno descanso. Sus vecinas Ayde y Blanca. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

SORIA BUSSOLINI, BEATRIZ MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Raúl Lima (h) participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria y cristiana resignación para su familia.

SORIA BUSSOLINI, BEATRIZ MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. La Archicofradía de la Virgen de Sumampa participa con mucho dolor el fallecimiento de la hija de la ex presidente de esta institución. Ruega oraciones en su memoria.

SORIA BUSSOLINI, BEATRIZ MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Los amigos y compañeros de su madre, del Rosario de la Aurora de la Virgen de Sumampa: Carlos Martínez, Poli Nasser, Amanda de Tejeda, Kiko Iagatti, Mercedes Astrada, Verónica David, Negrita Sosa, Graciela Acuña y Yoli Rodríguez participan su fallecimiento y piden consuelo para sus seres queridos.

SORIA BUSSOLINI, BEATRIZ MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. El Consejo Directivo y Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, y todo el personal de dicha Institución, despiden a quien fuera profesional del foro local. Se elevan oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación a sus familiares.

SORIA BUSSOLINI, BEATRIZ MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. "La muerte no es nada, yo solo me fui a la habitación de al lado. Yo soy yo, tu eres tú lo que éramos el uno para el otro, lo seguimos siendo. Llámame por el nombre que me has llamado siempre, háblame como siempre lo has hecho. No lo hagas con un tono diferente de manera solemne o triste. Sigue riéndote de lo que nos hacía reír juntos. Que se pronuncie mi nombre en casa, como siempre lo ha sido sin énfasis ninguno, sin rastro de sombra". El grupo de natación del Lawn Tennis: Alicia Brim, Marcela Mónaco, Laura Iturriaga, Graciela Diven, Mirta Figueroa, Patricia Cortina, Susy Acosta, Jaqui Digión, Beatriz Cisneros, Beatriz Barbieri, Sole Alzogaray, Adela Jorge participan con dolo su fallecimiento y acompañan a su madre y hermanas y ruegan una oración en su memoria.

SORIA BUSSOLINI, BEATRIZ MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi no morirá jamás". Te recordare siempre amiga con tu sonrisa, tan excelente persona y profesional. Estarás siempre en nuestros corazones. Participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su madre y hermanas en este difícil momento. Adela Jorge e hijos Belén y Jerónimo.

SORIA BUSSOLINI, BEATRIZ MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. La Comisión Directiva y socios de Casa D' Italia expresan su pesar por el fallecimiento de Marcela, quien fue socia e integrante de la Comisión Directiva, destacando el aporte realizado para el crecimiento de la Institución. Rogamos una oración en su memoria.

SORIA BUSSOLINI, BEATRIZ MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Las amigas del profesorado San José, de su mamá Elsa Bussolini de Soria acompañan en el dolor por tan irreparable pérdida a Elsita y toda su familia. Ruegan por su eterno descanso y cristiana resignación para todos sus seres queridos. ¡Descansa en paz Marcelita!

SORIA BUSSOLINI, BEATRIZ MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Marcela querida: grande fue la dicha de haberte conocido, has sido una persona maravillosa y buen ejemplo para todos los que te conocieron. Hoy gozas de la presencia de Dios y desde allí te pedimos que seas nuestra intercesora para encontrar consuelo. No es fácil aceptar tu partida, peno no deja de ser cierto que tenemos la esperanza de saberte junto a Dios. Gracias a la vida por habernos puesto en este camino a una persona tan noble como vos. Feliz encuentro con el Señor. Tus amigos y compañeros de la escuela Del Centenario promoción 1979.

SORIA BUSSOLINI, BEATRIZ MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Marta Graciela, Fernando Ángel y Luis Eduardo Galizzi Garnica participan con profunda tristeza su partida. Acompañan a su madre y hermanas y elevan oraciones en recuerdo de su querida memoria.

SORIA BUSSOLINI, BEATRIZ MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Carlos Pablo Escontrela, ex compañero del colegio, participa su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

SORIA BUSSOLINI, BEATRIZ MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. La comisión directiva y todo el colegio de Psicopedagogos acompañan en este momento de dolor confiados en el amor de Dios eterno que le reciba en el cielo.

SORIA BUSSOLINI, BEATRIZ MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Andrés Rojas y Fabiana Escontrela participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SORIA BUSSOLINI, BEATRIZ MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Chini Filippa de Guber, sus hijos Rosita y Daniel y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a Elsa, Viviana, María Silvia y Carolina en este doloroso momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

SORIA BUSSOLINI, BEATRIZ MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Marta Guber de Bonino, sus hijos Liliana y Ricardo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Elsa y a sus hermanas Viviana, María Silvia y Carolina en este triste momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

SORIA BUSSOLINI, BEATRIZ MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Elba Inés y Mariló Araujo y familias participan el fallecimiento de la querida Marce y elevan oraciones por el alivio espiritual de su mamá Elsa, hermanas y sobrinos. Ella descansa en los brazos de Jesús.

SORIA BUSSOLINI, BEATRIZ MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Beatriz del C. Costas participa el fallecimiento de su querida sobrina Marcela. Acompaña con cariño y abraza a la familia en este momento de dolor.

SORIA BUSSOLINI, BEATRIZ MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. " El Señor la reciba en su Reino y le dé el descanso eterno". Después de tu lucha por la vida ya descansas en paz junto a Dios. Nos queda tu cariño, tu amistad, tus valores humanos profundos y los momentos compartidos. Tus amigos y colegas Dres: Miriam Salazar, Elizabeth Maldonado, Franco Garnica, Juani Valdéz, Susana Coqueugniot, Nora A. Gerez Cañete, Marta Judith Avaca y Raúl F. Santillán participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SORIA BUSSOLINI, BEATRIZ MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Ximena Taboada Mussi y flia, acompañan en este triste momento a Carolina Soria Busolini, Vivíana y M.Silvia, a su madre Elsa. Rogando que su alma encienda la barca que brilla hacia el infinito.

SORIA BUSSOLINI, BEATRIZ MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Señor Jesús, tú que sufriste la pasión antes entrar en la gloria, permite que esta hermana tuya y nuestra, que mucho sufrió por su enfermedad, goce ahora de la vida eterna. Te lo pedimos los que ti creemos, esperamos y amamos. Amén. Mercedes Serrano de Abdala participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a Elsita, su madre, a sus hermanas y demás familiares, haciendo votos para su cristiana resignación. Descansa en paz querida Marcela

SORIA BUSSOLINI, BEATRIZ MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Martín Abelardo Basbus y flia. Acompañan a los familiares de su compañera de trabajo Dra. Soria y elevan oraciones en su nombre.

SORIA BUSSOLINI, BEATRIZ MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Gerónimo Toscano (Pibe) participa con profundo dolor el fallecimiento de su sobrina Marcela y acompaña a su madre Elsa y sus hermanos en esta irreparable pérdida.

SORIA BUSSOLINI, BEATRIZ MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Héctor Toscano, su esposa Gringa y sus hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento de Marcela, acompañamos este dolor a su madre Elsa y Hermanos en esta repentina pérdida.

SORIA BUSSOLINI, BEATRIZ MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. La unidad Ejecutora de Riesgos del Trabajo; el Administrador y sus compañeros participan con profundo dolor el fallecimiento de su compañera de trabajo y oramos para que el Señor Jesús guarde su alma por la eternidad hasta el día que todos nos volvamos a encontrar. Asimismo manifestamos el más sentido pésame a toda su familia y sus seres queridos.

SORIA BUSSOLINI, BEATRIZ MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Patricia Ortega, Marcelo Alfaro y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria y cristiana resignación para su familia.

SORIA BUSSOLINI, BEATRIZ MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Norma Paz Arnedo, Patricia Ortega, Adriana Zanino, Ana Bellomo, Clarisa Lemoine, Ivette Ovejero, Nancy Taboada, Silvia Zerda, Silvina Gómez, Tamy Portugal, Claudia Villalba, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga. Ruegan oraciones en su querida memoria y por su amada familia.

SORIA BUSSOLINI, BEATRIZ MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Rodolfo Arce participa con profundo dolor el fallecimiento de su excompañera del Colegio Nacional. Eleva oraciones en su querida memoria y ruega piadosa resignación para sus seres queridos.

SORIA BUSSOLINI, BEATRIZ MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Constantino Gómez Montero sus hijos Mariano y Andrea, Silvia y Oscar ( a ) Anita y Alvaro. Querida Marcela te despedimos con profunda tristeza. Acompañamos a Elsa a tus hermanas y a toda la familia en este difícil momento. Que brille para ti la luz que no tiene fin.

VANNI, GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/23|. Leandro A. Taboada, María Inés de Gorostiza e hijos María José, Leandro A.; y María Soledad participan con dolor el fallecimiento de su primo político y amigo. Ruegan oraciones en su memoria.

VANNI, GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/23|. Carlos R. Tragant y familia participan con dolor el fallecimiento de su amigo y acompañan a sus familiares en este dificil momento.

Invitación a Misa

SOLARIO, EDGAR JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/22|. Hoy hace seis meses de tu partida a la casa del Señor. Querido Guegui te deseamos muchas bendiciones, especialmente en estas fechas, siempre estás presente en nuestras vidas, justamente hemos pasado tristes esta navidad sin tu presencia, tú que fuiste tan divertido y alegre. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Su esposa Celia Santillán, sus hijos Julio y Leandro y su hija política María Ibáñez y nieto Gaby invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, para rogar por el eterno descanso de su alma..

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

CARABAJAL DE CURA, CLARA LUS (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/22|. Al cumplirse nueve días de su partida a la casa del Señor, su prima hermana Elvira Arce de Retamozo y sus hijos Rubén y Mary Retamozo acompañan con profundo dolor a su familia y elevan oraciones en su memoria.

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GIMÉNEZ, FERNANDO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Su madre Marta, hermanos Javier, Guillermo y Sandra, su familia Mónica, Rocío, Bruno, Noelia, Daiana, Fernando, Joaquín y demás familiares, amigos, vecinos participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque de la Paz. Serv. Hamburgo. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

RUBIO, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/22|. José Alegre, su esposa y su hijo José Ignacio participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano del CPN Ricardo Rubio y acompañan a su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CHÁVEZ, MARTA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/23|. Sus hijas Marta, Noemi y Claudia, sus h.polit. Ángel, José, Ariel, sus nietos Soledad, José, Francisco, Mateo, Andrés y demas familiares, "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus restos seran inhumados hoy en Cementerio de Beltrán. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

CHÁVEZ, MARTA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/23|. Piden por su eterno descanso. Sus hermanos, hermanos políticos y sobrinos. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

DEL CASTILLO ANTONIO AMBROSIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/23|. Su esposa Ines Gladys Orellana, sus hijos Silvina, Veronica, Sebastian, Marcelo, Maria Esther, Patricia, Leopoldo, Magali, Paola, Karina, Elizabeth, Mirian, sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran inhumados en el cementerio de Santa Lucia (Moreno). Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.:385-5357628.

DIAZ, JOSÉ VIRGILIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/23|. Sus hijos, sus nietos, sus vecinos y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Arraga. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.:385-5357628.

GARCÍA, CARLOS ANTONIO (Chocho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|.Querido Carlos tu inesperada partida al Reino Celestial nos deja una profunda tristeza y un gran vacio. Siempre estarás en nuestros recuerdos. Tus amigos: Osvaldo Trogolo y su esposa Yrma Bravo.

GARCÍA, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Sus amigos: Osvaldo, Titi, Chicho, Ing. Ewens, Gordo Santillán, Beto, Javier y Fiano participan con dolor su fallecimiento.

GARCÍA, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Beto Celario, Coca y sus hijos, José, Claudio, Alberto y Exequiel, sus hijas políticas y nietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

GARCÍA, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Victoria Spampinato de Llugdar, sus hijos Pocha, Poshosha, Chicha, Pichón, Mirta, Olga, José y respectivas familias acompañan en este duro trance a su esposa Chicha e hijos Carlitos y Fede. Elevan una oración en su memoria.

GARCÍA, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Sara Llugdar de Azar, sus hijos Emily, Felipe y Yanina acompañan a su querida vecina y amiga Chicha González y a sus hijos Fede y Carlitos en la lamentable pérdida de Chacho. Ruegan al Sr. que descanse su alma en paz y reconforte desde el más allá a toda su familia. Elevan una oración en su memoria.

GARCÍA, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Antonio Eduardo Elean, su esposa María Luisa Llugdar, sus hijos Ely, Bibi, Mariela, Gabi e hijo político Seba participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo y vecino Chacho y pide una pronta resignación a su esposa Chicha, a sus hijos Fede y Carlitos ante tan lamentable pérdida. Elevamos una oración en su memoria y pedimos al Sr. por el eterno descanso de su alma.

SALVATIERRA, JULIA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. La comunidad Educativa del Colegio N° 8 Gral. Antonino Taboada de Clodomira participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de Beti Aranda, ordenanza de este establecimiento educativo y que sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Esperanza de Clodomira.