FÚNEBRES | 7 DE ENERO DE 2023

06/01/2023 - 23:09 Funebres

FALLECIMIENTOS

06/01/2023

- Ángel Enrique Sirena

- Angélica Paulina Castaño (La Banda)

- Luis Solís

- Pedro Celestino Toribio Giovanardi (La Banda)

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ÁNGEL MANUEL PRIETO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/1/23 y espera la resurrección.

Dr. Raúl J. C. Abate Costa participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ÁNGEL MANUEL PRIETO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/1/23 y espera la resurrección.

Natividad Nassif acompaña en este momento de profunda tristeza a su familia y ruega oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ÁNGEL MANUEL PRIETO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/1/23 y espera la resurrección.

Bernardino Labayru participa con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ÁNGEL MANUEL PRIETO

(q.e.p.d.) Se durmió en elSeñor el 4/1/23 y espera la resurrección.

Carlos Eduardo Lencina lamenta con dolor el fallecimiento de Pusy y acompaña a su familia elevando oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ÁNGEL MANUEL PRIETO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/1/23 y espera la resurrección.

Vicente Lo Bruno, su esposa Matilde Herrera, sus hijos Fernando, Pablo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ÁNGEL ENRIQUE SIRENA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/23|….

Roberto, Pablo, Diego, Alfonso y Leysa Molinari y familias participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ÁNGEL ENRIQUE SIRENA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/23|….

Roberto Molinari y Graciela Maranetto participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a la querida familia del Gringo.

INVITACIÓN A MISA

SIMÓN EDUARDO FARJA

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 07/ 01/2017 y espera la resurrección.

Te extrañamos tanto, que es difícil de describir...cuánto..., miro para atrás y agradezco al universo haberte elegido y que nos hallas elegido como padres, haberte tenido fue lo más maravilloso que nos sucedió,miro para atrás y te veo inmenso, con la sonrisa más bella iluminando tu cara, diciendo todo, siempre pendiente de nosotros nos consentías en todo, eras muy especial mi Simón ,a veces pienso como seguimos,teniendo ese dolor tan grande,pero se y estoy segura que fuiste vos el que nos ayudó,no nos soltaste la mano, te fuiste, pero sigues aquí, más vivo que nunca, en nosotros brillas, te veo,teescucho,te siento , eso me trae paz y puedo seguir y se que nos das fuerzas a cada uno de la familia. Yo tu mami Tengo charlas infinitas con vos, puedo decirte que tu hijo Isaías es el ser más especial que puedes haber dejado en este mundo , que llena la casa con sus dulces palabras y sus travesuras,es súper inteligente le encanta escuchar de tus historias, estarías tan orgulloso de él, que veo tu cara de felicidad tan solo mirándolo, yo me ocupe de lo que tanto me decías, de malcriarlo como debe ser , lo amo tanto tanto que en el,te veo ..mi Simón. Formaste una bella familia y elegiste la mejor mujer,te respeta muchísimo es una excelente madre la mejor, nos permitió disfrutarlo a isa en todo, nos involucró en su crianza, en compartir sus distintas etapas, le estoy tan agradecida por eso que no me va alcanzar la vida para decirle gracias...en ella encontré una hija, tiene una fortaleza como ninguna es una guerrera ,tiene los pies sobre la tierra y pisa bien fuerte...se puso la capa de madraza y llego a lo que tanto anhelaba que es recibirse, estate tranquilo que tu familia está bien,seguícuidandolos como lo haces no les sueltes la mano,acompañalos y cuídalos siempre .

Su familia invita a la misa que se realizará en la parroquia Santiago apóstol a las 20:30 al cumplirse 6 años de su partida.

INVITACIÓN A MISA

MIRTA SALOMÓN DE BANCO (Chochi) (q.e.p.d.) Se durmió el 23/11/22…..

“Felices los humildes porque verán el rostro del Señor”. Al cumplirse cuarenta días de su desaparición física, nos unimos para pedir a Dios, nuestro Señor por el eterno descanso de tu alma. Siempre estarás presente en nuestra vida, fuiste ejemplo de humildad, simpleza y mucho amor. Se oficiará la santa misa mañana 8 de enero a las 20 hs en la parroquia San Jorge (Ortodoxa). Sus hijos Héctor, Rody y Soledad junto a sus familias agradecen infinitamente todas las muestras de cariño recibidas en tan doloroso momento que nos tocó atravesar.

INVITACIÓN A MISA

FÁTIMA ABIGAIL LUNA RODRÍGUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/12/22 y espera la resurrección.

“Querida Abigail, estamos seguros que celebras tu pascua junto al Padre Dios. Te pedimos que cuando estés con Jesús le hables de todos nosotros, cuéntales de nuestras necesidades, de lo que somos. Seguro aceptará tu pedido, porque a Dios le agrada la oración de los niños y jóvenes y porque participas de la comunidad de los santos. A María dile que nos proteja con su Manto Sagrado y que nos regale la gracia y la fuerza que necesitamos para seguir con nuestra pesada carga. Te extrañamos mucho, sobre todo tus locuras y tus cálidos abrazos y besos. Te has convertido en un ángel de Dios vuela, vuela y vuela feliz, que ese vuelo nos traerá la paz que necesitamos. Tus padres y hermanos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Espíritu Santo Bº Ejercito Argentino.

ÁBALOS, MARIO LIBRADO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/23|. Dr. Luis Bonahora y familia participa su fallecimiento, acompañaa su familia y ruega por su eterno descanso.

CATÁN, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/23|. Lucía López Prieto, Federico Hernández y familia; Nicolás Hernández y familia; Ana Lucía Hernández y familia participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CATÁN, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/23|. Los socios y directivos de la Asociacion de Empleados del Poder Judicial participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su socio y ex dirigente Gustavo Enrique Hernandez Catán. Se ruegan oraciones en su memoria.

CATÁN, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/23|. Despedimos con cariño a una gran mujer, madre, abuela, dejaste huellas profundas en este mundo. Dios te reciba en su reino. Nuestro sentido pésame a sus nietas Amelia, María José y a sus hijos, en especial a Pedro, incondicional hasta sus últimas horas. Dr. Víctor Hugo Argañaraz, su esposa Myriam, sus hijos y familia.

DÍAZ GÓMEZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/23|. La comunidad educativa del Instituto Secundario Maria Auxiliadora acompaña a su compañero y docente de la casa Prof. Miguel Diaz Gomez, en este momento triste y doloroso por la pérdida de su padre. Que brille para el la luz que no tiene fin y que el Señor y la Virgen Maria fortalezcan a su familia. El ISMA eleva oraciones en su memoria.

PRIETO, ÁNGEL MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/23|. Su prima María Lucrecia Morán y sus hijos Adolfo Manuel, Juan José y Juan Pablo Paradelo participan con dolor el fallecimiento del querido Pusi y acompañan con afecto a toda su familia.

PRIETO, ÁNGEL MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/23|. Su prima María Lucrecia Moran, sus sobrinos Adolfo Manuel, Juan Pablo y Juan José Paradelo participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor y en el recuerdo.

PRIETO, ÁNGEL MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/23 Miguel Ángel Barrera Martínez, su esposa Nélida Raab e hijos participan con gran dolor su fallecimiento, acompañan a sus familiares y les desean pronta resignación. Elevan oraciones en su memoria.

PRIETO, ÁNGEL MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/23|. Antenor Álvarez, participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia con cariño.

PRIETO, ÁNGEL MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/23 Haydeé Wagner, su hija Irene Costas y nietos Paula y Nicolás, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan el consuelo para sus padres Merce y Lito, sus hermanos y demás familiares. "Brille para él la luz que no tiene fin".

PRIETO, ÁNGEL MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/23 Raúl Basbús y Cala Cavagnis y sus hijos Juan Pablo, Yiyo, Cecilia y Luis participan con profundo y sentido pesar su fallecimiento.

PRIETO, ÁNGEL MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/23 Marta Zaccardi de Barbieri, sus hijos y sus respectivas familias acompañan a sus padres, esposa e hijos en estos dolorosos momentos. Elevamos una oración en su memoria..

PRIETO, ÁNGEL MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/23 Tito Prieto, su esposa María Elena y sus hijos Guillermo, Federico, Gabriela, Gustavo y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su familia.

PRIETO, ÁNGEL MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/23|. María Azucena Rivero acompañan con cariño a su esposa María Eugenia Granda y a sus hijos Justina, Manuela y Eliseo en el dolor con oraciones cristianas. Que el alma de el querido Pusi descanse en paz.

PRIETO, ÁNGEL MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/23 Guillermo Dargoltz, su esposa Hilda Ledesma Pereyra de Dargoltz, sus hijas Fernanda, Florencia, Constanza y Estefanía y familias, amigos de siempre de Lito y Merce sienten su dolor por la pérdida de su hijo y ruegan oraciones en su querida memoria.

PRIETO, ÁNGEL MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/23|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano y sus hijos participan su fallecimiento y acompañan a Merci, Lito y a toda la familia en este momento de tanto dolor.

PRIETO, ÁNGEL MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/23|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano y sus hijos participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Eugenia, Elena, Loli y demás familiares en este momento de tanto dolor.

PRIETO, ÁNGEL MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/23 Daniel Alberto Ávila, Carolina Costa, sus hijos Lisandro y Valentino participan con inmenso dolor el fallecimiento de su entrañable amigo, acompañan a Eugenia, Justi, Manuela y Eliseo, Merce, Lito, Gustavo y Alfonso con oraciones en su querida memoria.

PRIETO, ÁNGEL MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/23|. Mery Atias participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en tan doloroso momento. Eleva oraciones en su memoria.

PRIETO, ÁNGEL MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/23 Carmen Corvalán Olivera de Ávila, sus hijos Orlando Nicolás, Daniel Alberto y Carolina de las Mercedes, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Pusi y acompañan a su esposa, sus hijos, sus padres y sus hermanos, elevando oraciones en su memoria.

PRIETO, ÁNGEL MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/23 David Jarma y familia acompañan con afecto en esta situación dolorosa, por el fallecimiento del hijo de su querida profesora. Ruegan oraciones a su memoria.

PRIETO, ÁNGEL MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/23 Jorge Gomez Paz, sus hijos Cruz, Sebastián y Eugenio participan el fallecimiento de Pusy, acompañan a Merce, Lito y familia con gran tristeza.

PRIETO, ÁNGEL MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/23 Los amigos de su hermano Alfonso, Rodrigo Carrascosa, Carla Ferreyra y sus hijos Justina, Manuel y Felicitas participan con profundo dolor del fallecimiento de Pusi, y acompañan a toda su familia con oraciones para que Dios, Nuestro Señor, los consuele y les dé resignación ante tan dolorosa pérdida.

PRIETO, ÁNGEL MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/23 Vittorio Manfredi, su esposa Karina y sus hijos Justina, Mateo y Victoria participan con profundo dolor del fallecimiento de su amigo Pusi, y acompañan a la familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PRIETO, ÁNGEL MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/23|. Ramón Pena; Belén Basualdo de Pena y sus hijos acompañan a su familia en tan doloroso momento.

PRIETO, ÁNGEL MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/23|. Adolfo Paradelo y Nancy Sosa participan con profunda tristeza de su fallecimiento y acompañan a Lito y Merce en este difícil momento.

PRIETO, ÁNGEL MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/23|. Adolfo Manuel, Juan Pablo y Juan José Paradelo participan con profunda tristeza del fallecimiento de su tío Pusi y acompañan a Lito y Merce y toda su familia en el dolor y en el recuerdo.

PRIETO, ÁNGEL MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/23|. Tere Castro y Caio Lugones participan c on profundo dolor el fallecimiento de Pusi y piden oraciones en su memoria.

PRIETO, ÁNGEL MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/23|. Sara Mercedes Vidal, Maximiliano Costas lamentan la partida de Pusi con inmenso dolor y acompañan a Merce, Lito y familia en este doloroso momento.Que el Señor lo reciba en sus manos y que descanse en paz. Rogamos una oración en su querida memoria.

PRIETO, ÁNGEL MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/23|. José Ricardo Jiménez (h), Adriana Rozze y familia participan con profundo dolor su fallecimiento

PRIETO, ÁNGEL MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/23|. Emma Ledesma y su hija Luciana acompañan a Eugenia, Justina , Manuela y Eliseo en este momento de profundo dolor . Se ruega oraciones en su querida memoria

PRIETO, ÁNGEL MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/23 Arturo Lorente y flia, participa su fallecimiento y acompaña a sus familiares en este momento de tanto dolor. Roganso oraciones en su querida memoria.

PRIETO, ÁNGEL MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/23 Marta Agüero Abal de Argañarás, sus hijos María Josefina Argañarás Agüero y Leandro Anabalón participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos al Señor lo reciba en su reino y dé resignación cristiana a sus padres Merce y Lito, hermanos y familia. Q.e.p.d.

PRIETO, ÁNGEL MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/23|. Juan Bautista Caldera y Elsa Danela y sus hijos Pablo, Marcela, Alvaro, Francisco y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PRIETO, ÁNGEL MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/23|. Alvaro Baustista Caldera y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PRIETO, ÁNGEL MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/23 Personal directivo y docente del Jardin Piecitos Traviesos participan su fallecimiento y acompañan a la familia. Elevan oraciones en su memoria.

PRIETO, ÁNGEL MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/23 Los hijos del Gringo Maidana: Negri y Rocho Álvarez, Maru y Rogelio Llapur, José y Eugenia Luna, Jorge, y Juan y Pia Corvalán con sus respectivas familias, acompañamos con todo nuestro cariño y nuestras oraciones a toda la familia Prieto Rivero y familia Granda O'Mill. Que el Señor los reconforte y les dé mucha fortaleza.

PRIETO, ÁNGEL MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/23 Jorge Daniel Saad y Georgina Siman, sus hijos Nacho y Matías lamentan la desaparición física de Pusi y abrazan con cariño en este dolor a sus padres, a Eugenia, a sus hijos, hermanos y demás familiares. Elevan oraciones al Cielo por su eterno descanso.

PRIETO, ÁNGEL MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/23 Dr. Néstor Giraudo, su esposa Cristina Ávila e hijos participan el fallecimiento del querido Pusi y acompañan a sus padres y demás familiares en este momento de gran pesar. Ruegan una oración a su memoria.

QUIROGA, MARIO REYNALDO (Cheri) (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/23|. Lamentamos profundamente su partida a la casa de Dios. Acompañamos a Amelia y toda su flia. en esatos momentos de dolor, rogando una oracion en su memoria y por una pronta resignacion. Tita Auat, Manuel y Mara Fiad y sus respectivas flias.

SIRENA, ÁNGEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/23|. Con inmensa tristeza te despedimos. Gracias por el infinito amor que nos diste siempre. Su esposa Cristina Cerviño Sarquís, hijos: Matías y Erin Davis, Florencia y Juan Ortíz de Zárate, Ángel Augusto y Florencia Davies, Agustina y Bobi Rocco. Nietos: Valentina, Federico y Marco.Te amaremos por siempre y para siempre!.

SIRENA, ÁNGEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/23|. Su esposa Cristina Cerviño, hijos Matías, Florencia, Ángel, Agustina Sirena, nietos Valentina, Federico, Marcos Sirena, participan su fallecimiento, sus restos fueron cremados Serv. Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

SIRENA, ÁNGEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/23|. Su hermana política Graciela Cerviño y sus hijos Ariel, Gaby, Lucas y Milagros y sus respectivas familias participn con profundo dolor su fallecimiento.

SIRENA, ÁNGEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/23|. Su primo Guillermo Daniel Molinari, esposa Griselda Farías sus hijos Guillermo, María Laura , Ariatna hijos políticos: Leandro Ferreyra, Virginia Bollati y Agustín Sayah Correa y nietos lamentan su partida y se unen al dolor de su querida familia. Que brille para él la luz que no tiene fin.

SIRENA, ÁNGEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/23|. Gustavo, María José y María Belén Giovanniello con sus respectivas familias participan con profundo y sentido pesar el fallecimiento de nuestro querido primo Gringo.

SIRENA, ÁNGEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/23|. Ernesto Petros y familia lamentan participar el fallecimiento de su amigo y vecino Gringo y acompañan con cristiana resignacion a su esposa, hijos y nietos y que brille para el la luz que no tiene fin.

SIRENA, ÁNGEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/23|. Rebeca Banco y flia, participan con dolor su fallecimiento. Que Dios les de resignacion a su esposa e hijos en este doloroso momento.

SIRENA, ÁNGEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/23|. Eduardo Ignacio Giribaldi, Adriana Trejo y sus hijos: Ignacio y Mariana, Magui y Xavier, Rosario, Eduardo, Lourdes, Agustín y Álvaro participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia con oraciones.

SIRENA, ÁNGEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/23|. Arq. Gustavo Nazario, su esposa María Luisa Nallar y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en tan triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SIRENA, ÁNGEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/23|. Querida Cary, tus compañeras y amigas: Tere, Adriana, Silvia, Gloria, Acú, Nena, Valle, Pety, Bety, Beby, Santina, Mirta, Berta, Mady y Marta te acompañan ante esta irreparable pérdida. Seguramente tu querido hermano Gringo ya está en los brazos del padre Celestial. Elevan oraciones en su memoria.

SIRENA, ÁNGEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/23|. Mery Atias, sus hijos Agustin y Mariano Sarquiz participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en tan doloroso momento. Eleva oraciones en su memoria.

SIRENA, ÁNGEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/23|. Mónica Berarducci, sus hijas Antonella y Huerto Tarchini lamentan profundamente el fallecimiento del querido Gringo, acompañan a su hija Agustina y toda su familia en este momento de profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

SIRENA, ÁNGEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/23|. José Antonio Rojo, Ester Costas y sus hijos José, Ignacio y Alejo despiden a su amigo Gringo con profundo dolor. Elevan una oración en su memoria.

SIRENA, ÁNGEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/23|. María Angelina Bossini y sus hijas Luciana y Virginia participan con profundo dolor su Fallecimiento. Acompañan a toda su familia en este momento de inmensa tristeza, Consuelo divino para ellos. Buen regreso a la Luz para El.

SIRENA, ÁNGEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/23|. Caty, Rufi y Angel participan su fallecimiento.

SIRENA, ÁNGEL ENRIQUE (GRINGO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/23|. Jorge Franceschini, su esposa Judith, sus hijos Jorge , Andrea y Virginia y sus respectivas familias, acompañan a su querida flia en tan doloroso momento. Descansa en paz Gringo.

SOLÍS, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/23|. Sus hijos Roxana y Cesar, sus nietos Virginia, Evelyn, Lautaro y Constanza, sus bisnietos Melodi, Ornella, Fabricio, Justina, Salvador y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron cremados. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

SORIA BUSSOLINI, BEATRIZ MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Sara Mercedes Vidal, Maximiliano Costas, despiden con dolor a Marcela y acompañan a Elsita y familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

SORIA BUSSOLINI, BEATRIZ MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. Esc. José Ricardo Jiménez (H) participa con profundo dolor su fallecimiento.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

FERREYRA, LIDIA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/22| . Con motivo de cumplirse nueve dias de su partida a la casa del Padre, sus vecinos María Cristina Ibáñez de Garay y flia, Herculano Melo y Sra. Ramon Avila y flia, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Catedral Basilica. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, ABIGAIL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/22|. Yanet Darwich, Susana Coria y flias, acompañan a Francisco y Viviana al cumplirse los 9 días de la partida de su querida hija. Invitan a la misa hoy en Parroquia Espíritu Santo del B° Ejército Argentino, Sgo del Estero.

RÍOS, ROLANDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/22|. "Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mi". Su esposa Marta Beatriz Lastra, su hija Ana Gabriela Ríos, Luis Martin Suarez y flia, su hijo político José Alfredo Pedano, sus hermanos Horacio y Reina Cecilia Ríos, sus nietos José Matías, Gabriel, Agustin y Lucas Pedano, Joaquín Martinetti, Bautista Novelli, sus nietas políticas Andrea Santillan y Noelia Corvalan invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en la capilla San Cayetano, al cumplirse 9 días de su fallecimiento. También agradecen a todos los familiares, vecinos y amigos que se acercaron a acompañar en este duro momento. Ruegan una oración en su memoria.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

FERREYRA, LIDIA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/22| . Siempre estarás presente en nuestro corazon. Tu hermana Mariela, sobrinos, sobrinos nietos, hijos de corazón, amigos/as. Al cumplirse 9 dias de su partida. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CASTAÑO, ANGÉLICA PAULINA (Negrita) (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/22|. Sus hijos Jose, Maneli y Jose Maria, su nieto Nazareno y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Aires del Pinar. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A.- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

FIGUEROA, JOSÉ OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/23|. La Comunidad Educativa del Colegio Sec. "Ing. Jorge Newbery" participa y acompaña a la familia de la Prof. Verónica Figueroa por la pérdida de su padre, que partió al reino del Señor. Ruega oraciones en su memoria. Q. E. P. D.

GIOVANARDI, PEDRO CELESTINO TORIBIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/23|. Su hijo Walter, h. pol. Claudia Ortiz, nietos Ezequiel y Mariana, nietos pol Marcos y Rocío y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol., SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

GIOVANARDI, PEDRO CELESTINO TORIBIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/23|. La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, AMET, expresa gran pesar ante el fallecimiento del padre de Walter y suegro de Claudia Ortiz. Acompaña a su familia y ruega por su descanso eterno.

GIOVANARDI, PEDRO CELESTINO TORIBIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/23|. Carlos Ledesma y Verónica Ledesma participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

GIOVANARDI, PEDRO CELESTINO TORIBIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/23|. Orlando Juan Gorosito, Elsa Luna e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento y ruegan por su descanso eterno

GIOVANARDI, PEDRO CELESTINO TORIBIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/23|. "No temas ,estoy contigo,yo soy tu Dios,no tengas miedo Te fortalecerá,si ...te ayudare con mi mano victoriosa" Isaías 41.10 Don Gringo ,amigo de los amigos de su hijo Walter y su hija política Claudia ,siempre alegre y dispuesto a compartir un asado ,disfrutando de su familia Descansa en paz ,junto a tu amada Elsita y ayuda a los tuyos a convivir con este dolor . Griselda Zuain de In Aebnit y familia participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria

RAMÍREZ DE CORREA, NORMA ELOÍSA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/23|. Su hermano político Carlos Correa, su esposa Nilda Esther, sus hijos Carlos y familia, Nilda y familia, Guillermo y familia participan su fallecimiento con profundo dolor y elevan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ DE CORREA, NORMA ELOÍSA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/23|. Su sobrino Carlos, su esposa Claudia, sus sobrinos nietos Nicolás y María Virginia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ DE CORREA, NORMA ELOÍSA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/23|. Su sobrina Nilda Mercedes, su esposo Augusto, sobrina nieta Martina participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ DE CORREA, NORMA ELOÍSA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/23|. Su sobrino Guillermo, su esposa Alejandra, sobrinos nietos Juan Cruz y María Emilia participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria.

SERRANO, GUSTAVO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/23|. Su tía Perla Serrano de Timo, su prima Lucia Timo y flia, participan con pesar su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Se ruega una oración en su memoria.