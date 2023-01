FÚNEBRES | 10 DE ENERO DE 2023

09/01/2023 - 21:50 Funebres

Sepelios Participaciones

AUAD, OLGA YSABEL (Yeny) (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. Nos dejas un gran vacío, pero sabemos que estás con el Padre celestial donde no existe el sufrimiento. Sus sobrinas Lucy, Zully Carrizo y sus respectivas familias. Ruegan oracion en su memoria..

AUAD, OLGA YSABEL (Yeny) (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. Su cuñada Olga Gattás y José María Paz, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Yeny. Elevamos oraciones en su memoria.

BANCO, GUSTAVO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/23|. Su hermana Marcela Banco, su cuñado Quique Perea y sus sobrinos Pablo y Joaquín Perea participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados el día Martes 10 de Enero a las 10:00 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

CISNEROS, MARTA GRACIELA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/23|. Sus tíos Humberto Titi Floridia y su esposa Lucy de Floridia, sus primos Mariel Floridia de Saá, Claudio Saá, sus sobrinos Hilén Zuleika y Zahira Ayelén Saá Floridia, participan con dolor el fallecimiento de la esposa de su sobrino Gerardo y sus hijos Gera, Leandro, Agustín y sus respectivas familias. Elevan oraciones en su memoria.

CISNEROS, MARTA GRACIELA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/23|. La resurrección Dios Todopoderoso y eterno recíbela y brille para ella la luz que no tiene fin.Amanda Juarez, sus hijos Dra. Liz Juarez, Dr. Willian Juarez, Lic. Angela Roxana, Prof. Vanesa Juarez participan con dolor su fallecimiento.

CISNEROS, MARTA GRACIELA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/23|. La resurrección Dios Todopoderoso y eterno recíbela y brille para ella la luz que no tiene fin. Prof. Vanesa A. Juarez, su esposo José M.- Fernandez, sus hijos Joaquín y Mía Josefina participan con dolor su fallecimiento.

CISNEROS, MARTA GRACIELA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/23|. La resurrección Dios Todopoderoso y eterno recíbela y brille para ella la luz que no tiene fin. Lucrecia R. Villalba, sus hijos Facundo Agustin y Thania Candela Tevez participan con dolor su fallecimiento.

CISNEROS, MARTA GRACIELA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/23|. Karina Estanciero de Sialle y su esposo Emilio sialle acompañan al amigo el diputado Gerardo Floridia y sus hijos, en tan difícil momento. Y ruegan una oración por Martha.

CISNEROS, MARTA GRACIELA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/23|. Te voy a extrañar amiga de la vida y el alma. Monica Asial (aus).

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. "Qué brille para él la luz que no tiene fin". Sus sobrinos Silvina y Chiquin, su cuñado Carlos Alberto Ibáñez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. Marcelo Nazar y familia acompañan en este dificil momento a sus familiares y amigos. Elevan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. Silvia Iñiguez, Ramón Chávez, Florencia Báez, Leandro y Delfina participan el fallecimiento de un gran amigo.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. Gabriela Ortiz y Emilio Nazar participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. Teresita Chávez, Víctor Alfonso, sus hijos Romina, Andrés, Agustina y Nicolás participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Privado Parque de la Paz.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. Directivos de Empresa Santiago servicios sociales y fúnebres participa su fallecimiento, acompañando a Estela, Fernando, José y sus respectivas familias.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. Mario Merino, María Julia Ponce e hijos participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a Estela, hijos y demás familiares. Elevan orfaciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. J. J. Vicente y J. G. Vicente despiden al amigo Silverio. Acompañamos en su dolor a su esposa Estela y a sus hijos.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. El Señor lo cubra con su manto de misericordia de gracia y lo tenga entre sus elegidos sus amigas y compañeras de su esposa Estela. Mabel Rodriguez, Valle Medina, Mela Leiva, Yolanda Velez, Azucena Medina, Tita Gonzales y Noemi Gonzales participan con dolor el fallecimiento de su esposo ruegan una oración en su querida memoria.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. Luis A. Chedid, su esposa Carina Don y su hijo Valentino Chedid participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su querida amiga Estela y ruegan una oracion por su eterno descanso.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. Walter Chedid, su esposa Maria Isabel Raed y sus hijos Walter y Virginia Chedid, participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su querida amiga Estela y ruegan una oracion por su eterno descanso.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. Nancy Silva Neder y Chiqui Vila participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a toda su familia en este dificil trance y elevan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. Sebastián Salim, su esposa Paula Dahbar y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Estela Neder y familia en este momento de hondo pesar. Frías.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. "Señor permítele contemplar la luz de tu rostro" su amigo Pachin Ledesma, Liz Diaz Neder y flia. aconpañan a su prima Estela e Hijos en estos momentos de tristeza elevan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. Dr. Mariano Gigena y familia participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este difícil momento. Las Termas.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. Juan Carabajal, su esposa Eugenia y su hijo Juan Ignacio participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este difícil momento. Las Termas.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar"(salmo). Dr. Ángel Ramón Bagli y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega una oración en su memoria.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. La Fundación Mujer participa su fallecimiento y acompaña a su esposa Lic. Estela Neder y familia en este momento de tanto dolor. Ruega oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. Delia Raab de Álvarez y familia participan su fallecimiento y acompañan a la querida Estela en este momento de dolor ante la inesperada pérdida de su esposo. Elevemos oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. "La muerte nos deja un dolor que solo el tiempo apacigua, pero la memoria de nuestro querido amigo inguún tiempo podrá borrar". Promoción '67, colegio "Pedro Fco. de Uriarte", sus compañeros, participan con inmenso dolor su partida a la casa del Señor, abrazan con afecto a su esposa e hijos, rogando por su cristiana resignación.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. La AFIP-DGI regional Tucumán participa el fallecimiento del padre del estimado compañero Pablo Fernando y acompaña a la familia en este dificil momento.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. Sus amigas peregrinas "María Reina de la Paz- Medjugorje": Chuchi, Carmencita, Dominga, Emilia, Graciela, Maria, Melita, Marily, Raquel, Titi y Cecilia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Estela y familia, en tan difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. Nos dejaste tu amistad y bondad que siempre estarán en nuestros corazones. Ruegan oraciones en su memoria y resignacion a su familia. Guillermo Giambroni y familia.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. Elsa Estela Daher, sus hijos y respectivas familias participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a toda la familia. Ruegan oraciones.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. Antonio Sequeira y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. Dr. Hugo Morales y Familia participa con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Silverio. rogamos una oración en su querida memoria.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. Marcelo Daher, Maribé Aiquel de Daher y sus hijos Marcelo, Constanza, Luciano y Beatriz abrazan a Estelita, Fernando y José con inmenso cariño pidiéndole al Señor una pronta resignación ante tanto dolor. Rogamos oraciones por el eterno descanso de su alma.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. Miguel Ángel Barrera Martínez, Nélida Raab, sus hijos María Cristina, Miguelito, Andrea y Matías participan su fallecimiento y acompañan con gran dolor a su amiga Estela, a sus hijos José, Fernando y demás familiares. Elevan oraciones en su querida memoria.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. CPN Jorge H. Vittar, su esposa CPN Inés de Vittar, sus hijos Mauricio, Soledad y Constanza participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Estela en este difícil momento.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. Mario Héctor Japaze y Silvia Jozami de Japaze lamentan su partida y hacen llegar las condolencias a su familia.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. Luis Villavicencio y familia, acompañan a su amiga Estela Neder y sus hijosJosé y Fernando ante irreparable pérdida de su esposo Silverio. Rogamos una oración en su memoria.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. Arq. Gustavo Nazario y familia acompañan a su amiga Estela y sus hijos José y Fernando ante irreparable pérdida. Rogamos una oración en su memoria.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. Mirta Pastoriza participa su fallecimiento y acompaña en este momento de dolor a su esposa Estela Neder e hijos. Ruega oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. Clarita Gamietea, Diego Saavedra e hijas Clara Boboli de Gamietea participan con pesar su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su esposa Estelita, sus hijos Fernando y José, nietos y demás familiares en estos momentos de dolor y ruegan por su pronta resignacion.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. "Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en Mi, aunque haya muerto vivirá; y todo aquel que vive y cree en Mi no morirá para siempre". (Juan 11, 26 y 26). Beba Ruiz y Gringo Fringes participan el fallecimiento y acompañan a su querida familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Lilián, Mariela, Eduardo y Adriana Fringes, sus respectivas familias participan su fallecimiento. Acompañan con mucho cariño a Estela y sus hijos en este doloroso momento.Ruegan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. Ricardo Martin Rottjer, Adela I. Navelino y familia , participan del fallecimiento de su querido amigo Silverio y acompañan con cariño a Estela y sus hijos en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. Cuando se nos va un ser querido, nunca nos deja del todo, su recuerdo permanecerá por siempre en nosotros. Dominga de Maya, Mario, Roberto y Norma Villalba y sus respectivas familias participan con dolor su partida y acompañan a su hermano Plácido, que siempre estuvo con nosotros en momentos difíciles. Y ruegan una oración en su memoria.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. María Ramona Iren, Rolando Sarquisian y Susana Sarquisian. Acompañamos a nuestro amiga Estelita, hijos y nietos, con profundo dolor. Ruegan una oración en su memoria.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. Raúl Miranda y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompaña a su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. "Señor, ya está ante Ti, recíbelo con tus brazos abiertos". Servicio de Alimentación del Hospital Independencia, participa el fallecimiento del marido de su colega diputada Estela Neder. Elevamos oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. Chino Gubaira y su esposa Fabiola Vittar, sus hijos Oso Gubaira y flia, Tati y flia, Gabriel y flia, Guadalupe participan su fallecimiento y ruegan una oracion por el eterno descanso de su alma.

LUCERO DE MENEGHINI, JUANA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/23|. Juan Carlos Olivares y María Carrasco participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

LUCERO DE MENEGHINI, JUANA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/23|. Raúl F. Santillán (Leca) e hijos María del Huerto Santillán Menighini y su esposo Guillermo Lastra Barone, Ana Eugenia Santillan Meneghini y Abrahan Elías Santillán Bazán participan con dolor el fallecimiento de la abuela Negra de Huerti y Euge y elevan oraciones en su memoria rogando para que Dios la reciba en su reino, le dé el descanso eterno y para que sus familiares tengan una cristiana y pronta resignacion.

MARTUFI DE BRAVO, LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/23|. Sus hermanos políticos Juan, Tuti, Pili, Tuchi, Carla y Fernando y sus respectivas familias participan su fallecimiento, acompañan a su esposo, hijos, nietos y bisnietos. Elevan oraciones en su querida memoria.

ORELLANA, VICENTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/22|. Sus hijos Carlos, Marta, Silvina, Angel, Soledad, hijos politicos, nietos, bisnietos, hermanos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 16 hs. en el cementerio zanjon. COBERTURA CARUSO CIA ARG DE SEGUROS S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A.- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

PRIETO, ÁNGEL MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/23 Mariano Gigena, su hija Maria Emilia participan con profundo dolor el fallecimiento de su gran amigo Pusi, y acompañan a toda su familia en este difícil momento. Las Termas.

PUNTANO, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/22|. Sus sobrinos, sobrinos nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 14:30 hs. en el cementerio Parque El Descanso. Cobertura Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A.- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

SABALZA, ROBERTO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/23|. Su madre Genoveva Mirolo, su señora Lopez Rosa Haydee, su hija Florencia Sabalza , su nieto Benicio Giusepe Romano Sabalza y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Cob. Caruso Cia Arg. de Seguros S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.:385-5357628.

SABALZA, ROBERTO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/23|. Nilda de Amarilla, participa con gran dolor el fallecimiento del hijo de su amiga Genoveva, acompaña a toda la familia y eleva oraciones en su memoria.

SABALZA, ROBERTO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/23|. Ana María López Hernández y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento, y acompaña a su madre Genoveva en este triste momento.

SABALZA, ROBERTO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/23|. Adolfo López y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento, y acompaña a su madre Genoveva en este triste momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

SABALZA, ROBERTO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/23|. Carlos Alberto Camaño y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

SABALZA, ROBERTO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/23|. Olga Cárdenas de Jiménez, sus hijos Pablo Mariano Jiménez y Sonia Valeria Jiménez, acompañan con profundo dolor a su amiga y vecina Betty Mirolo de Sabalza por la irreparable pérdida de su hijo Adolfo. Que Dios con su infinita misericorda lo reciba en su reino. Se ruega oraciones en su memoria.

SABALZA, ROBERTO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/23|. Su amigo César Barraza y familia lo despiden con profundo dolor. Piden oraciones en su memoria y consuelo para su familia. ¡Hasta siempre amigo!

SUELDO, RAÚL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/23|. Su esposa Rosana, sus hijos Gisela y Maia, hnas.Edith y Norma, sus padres políticos Alicia y Rodolfo y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Privado Parque de la Paz EMPRESA SANTIAGO.

UNZAGA DE DOMÍNGUEZ, JOVITA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/23|. Su esposo Jose Dominguez, su hija Adriana, su nieta Valentina participan con profundo dolor su fallecimiento. Te despedimos con dolor Jovita. Oraciones por la paz de su alma.

UNZAGA DE DOMÍNGUEZ, JOVITA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/23|. Su sobrino Héctor R Arjona, Adriana Tenreyro, sus hijos Javier, Noelia, Joaquín y Camila participan del fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

UNZAGA DE DOMÍNGUEZ, JOVITA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/23|. Su esposo Jose Dario Dominguez, sus hijos Raul, Julio, Adriana y Silvia, sus nietos, bisnietos y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.:385-5357628.

UNZAGA DE DOMÍNGUEZ, JOVITA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/23|. Su cuñada Berta Domínguez de Arjona sus hijos Mirtha, Héctor, Lucho, María Silvia y sus respectivas familias, participa de su fallecimiento, ruegan oraciones a su memoria y fortaleza espiritual para sus hijos y demás familiares.

UNZAGA DE DOMÍNGUEZ, JOVITA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/23|. Arq. Hector H. Cortez y sus hijos Esnel y Matías participan el fallecimiento de la madre de la colega amiga y compañera Adriana Dominguez.

Invitación a Misa

MEDINA, FAUSTO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/84|. "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí." (Juan 14:6) Al cumplirse 39 años de tu partida, sigues en el recuerdo de la familia cada día. Su esposa Isabel Sueldo, sus hijos Charito, Gringo y Damaris, hijos pol. nietosy bisnietos invitan a la misa hoy a las 20.30 en iglesia Santa Lucía. Elevan oraciones en su memoria.

SLACHEVSKI DE CACHI, SARA (SARITA DE CACHI) ( Z"L) (q.e.p.d.) falleció el 15/1/20|. Al cumplirse el tercer año de su fallecimiento, sus hijas Mita, Rossy y Miry, hijo político, nietos y bisnietos participan que el día 15 a hs 11 se hará un rezo en el Cementerio de la Comunidad Israelita en su memoria.

Recordatorios

AGUERO, LUCIO MATÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/14|. Y que brille para él la luz que no tiene fin ..Me sonríe desde el cielo, lo sé. Hijo mío, tus alas estaban listas para volar pero yo no para verte partir"...yo tu madre. Hoy se cumplen 9 años de tu viaje al Reino de los Cielos y para mí siempre es ayer... Su mamá Susana, su papá Raul su hna. Angela, su hna. del corazón Marian y su abuelo Humberto ruegan una oración en su memoria.

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

SÁNDEZ, AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. La comisión directiva, socios, vecinos, allegados del Club San Carlos Unidos, participan y lamentan el fallecimiento de la Sra. Aída, esposa y hermana respectivamente de los exdirigentes fallecidos: Alfredo "Cañon" Orellana y Domingo Sandez, acompañamos en este momento a sus hijas Graciela, Adriana, Lucía, a las dirigentes de la institución Rita Candela y Tereza Herrera. Que en paz descanse y brille para ella la luz que no tiene fin.

Invitación a Misa

----------------------------------------

DE MARCO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/23|. Su madre María Nieves De Marco, su abuelo Julio Olivo De Marco y demás familiares, invitan a la misa al cumplirse 9 días de su partida a realizarse en la iglesia Cristo Rey (La Banda), a las 20,30 hs. Rogamos una oración en su memoria.

Responsos

LUJÁN, ERNESTO MARCOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/23|. Al cumplirse 9 días de su fallecimiento, se oficiará un responso en el cementerio La Misericordia a las 9 hs. hoy martes 10/1/23. Rogamos una oración en su amada memoria.

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PATIRE, STELLA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. "Señor ya está junto a ti para que la cuides". Su hermana Mabel participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

PATIRE, STELLA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. "Hoy te despedimos con la seguridad de que Dios te reciba en su Reino". Su hermana política Hilda, sus sobrinos Jiuliana y Julio, participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Frías.

PATIRE, STELLA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. "Felices los que luchando por la paz, felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios". Su sobrinos Juan Manuel, Lorena, María Luz, sobrinos políticos Sebastián y Joaquín, sobrinos nietos Guillermina, Juan Ignasio y Baltazar, participan con inmensa tristeza de su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

SANDOVAL, CLARA EMILSE (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. La comunidad educativa de la Esc. 31 "Pedro Pablo Gorostiaga", docentes y personal de maestranza, participan con dolor el fallecimiento de la mamá de la Sra. Graciela Saavedra, acompañan con oraciones a la familia ante esta pérdida.

Invitación a Misa

CÁCERES, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/22|. "Hoy mañana y siempre elevamos nuestras oraciones clamando por tu alma que estés en aquel lugar bello, junto con el Creador. Al igual le pedimos fuerzas para lidiar con esto, que nada ha sido igual sin ti, hoy mandamos nuestros cariños, nuestro amor donde quiera que estés desde el más allá. Nunca te olvidaremos". Tu hijo Alejandro y tu nuera Cristina invitan a la misa a realizarse hoy a las 20:30hs. en la iglesia Ntra. Sra. Del Perpetuo Socorro. Las Termas.