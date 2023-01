FÚNEBRES | 11 DE ENERO DE 2023

10/01/2023 - 23:20 Funebres

FALLECIMIENTOS

10/01/2023

- Camila del Carmen Martínez (La Banda)

- Antonio del Rosario Araujo

- Reina Pastora Díaz

- Rosa Inés Trejo de Pividori

- Julio César Ávila (La Banda)

- Omar Antonio Avendaño

- Ramón Carlos Ruiz

- Humberto Aureleano Epalli (Colonia Simbolar)

- Elena Eusebia Coronel de Acuña (Villa Silípica)

- Yolanda Ester Gorosito

- Coca Lerda

- Milciades Rogel López (Nva. Francia)

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SILVERIO LEGUIZAMÓN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/1/23 y espera la resurrección.

“El Señor es mi pastor con él nada me puede faltar”.

María Inés Fiad y familia participan con inmenso dolor el fallecimiento del esposo de la querida amiga, licenciada Estela Neder y ruegan oraciones en su querida memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SILVERIO LEGUIZAMÓN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/1/23 y espera la resurrección.

Para quien fue la luz en nuestras vidas, deseamos que tu espíritu llegue a la gracia de Dios.

¡Gracias por todos los momentos compartidos y que goces la vida eterna!

Te amaremos por siempre querido hermano. Tus hermanos Plácido, Luisa, Tomasa y familias, Roque e hijas.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROSA INÉS TREJO DE PIVIDORI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/1/23 y espera la resurrección.

Sus consuegros Mauricio Domínguez y Clara Noemí Achával y sus hijos Gladys y Carlos Ruggeri; Ana María, Luis y Paola Romero, Carlos; Marcelo y Erica Novelli con sus respectivas familias acompañan a René, a Rolando Pividori y familia y especialmente a su hija Rita y a sus nietas Lourdes y Guadalupe Domínguez.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROSA INÉS TREJO DE PIVIDORI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/1/23 y espera la resurrección.

Aprendimos de vos el valor de comunicarnos, aprendimos de tu fuerza y tu temple para que nada te impida vivir. Ana María Domínguez y sus hijos Ana Cecilia Ledesma y Matías Ponce; Ramón José Antonio Ledesma; Paula Andrea Ledesma e Ignacio Nacusse y su nieta Alicia Nacusse Ledesma , acompañan a su esposo René, a su hijo Rolando Pividori y familia y abrazan a sus hijos Rita Pividori y Daniel y a sus nietas Lourdes y Guadalupe Domínguez que han sido su amorosa y amada familia.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROSA INÉS TREJO DE PIVIDORI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/1/23 y espera la resurrección.

Dr. Nestor Ick, Lydia Mackeprang de Ick y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROSA INÉS TREJO DE PIVIDORI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/1/23 y espera la resurrección.

Adriana Ick y sus hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su querida memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOVITA GRACIELA ÚNZAGA DE DOMÍNGUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/1/23 y espera la resurrección.

El Consejo Directivo, la Comisión Fiscalizadora, el Tribunal de Ética y Matriculados del Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus matriculados Arqs. Julio E. y Adriana Domínguez, acompañan a su familia en este difícil momento por tan irreparable pérdida.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOVITA GRACIELA ÚNZAGA DE DOMÍNGUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/1/23 y espera la resurrección.

El Consejo Directivo, la Comisión Fiscalizadora, el Tribunal de Ética y Matriculados del Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus matriculados Arqs. Julio E. y Adriana Domínguez, acompañan a su familia en este difícil momento por tan irreparable pérdida.





INVITACIÓN A MISA

ÁNGEL MANUEL PÉREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/1/23 y espera la resurrección.

Ángel: siempre estarás en los corazones de tu familia y amigos, por la persona que fuiste y la huella que dejaste. Te amamos y extrañamos. Su familia invita a la misa hoy a las 21 hs en la parroquia San Juan Diego (Bº Saint Germain) con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.





AGRADECIMIENTO

ELBA ESTHER GAUNA VDA. DE CHAZARRETA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/1/23 y espera la resurrección.

“ No llores si me amas, no he hecho más que pasar del otro lado. Háblame como siempre lo has hecho, síguete riéndote de lo que nos hacía reír juntos, que se pronuncie mi nombre sin rastro de sombra.

Te espero, estoy del otro lado del camino. Volverás a encontrar mi corazón y mi ternura acentuada. Enjuga tus lagrimas y no llores si me amas”.

Su hija Gladys Chazarreta, su hijo Ramón Alberto Chazarreta, su hija política Reina Ávila, sus nietos y bisnietos agradecemos desde lo más profundo de nuestros corazones por acompañarnos y por las muestras de cariño que nos brindaron familiares, amigos y vecinos.





RESPONSO

ELBA ESTHER GAUNA VDA. DE CHAZARRETA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/1/23 y espera la resurrección.

“Para quien fue la luz en nuestras vidas: que tu espíritu llegue a la gracias de Dios. Gracias por habernos dejado hermosos recuerdos compartidos. Que Dios nos junte nuevamente y que en el cielo siga celebrando la vida eterna”.

Sus hijos Gladys Chazarreta y Ramón Alberto Chazarreta, su hija política Reina Ávila, nietos y bisnietos al cumplirse 9 días de su partida invitan al responso que se realizará el día Jueves 12/1/23 a las 9 hs en el panteón familiar cementerio La Esperanza. Clodomira.





ARAUJO, ANTONIO DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/23|. Sus hijos Fabiana, Juan, Laura, Adolfo, su esposa Ana Maria Diaz, hijos politicos Natalia, Carla, Oscar, Fede, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio privado Parque de la Paz. COBERTURA HAMBURGO. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A.- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

ARAUJO, ANTONIO DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/23|. Los Afiliados y Comisión Directiva de APUNSE participan del fallecimiento del padre de nuestra Compañera Fabiana Araujo y hermano del Compañero Jorge Araujo acompañamos a su familia en este difícil momento y rogamos una oración en su memoria.





ARAUJO, ANTONIO DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/23|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Sr Antonio del Rosario Araujo y acompañan en el dolor a su hija, Tec. Fabiana Araujo, integrante de la Dirección General de Compras y Bienes Patrimoniales, dependiente de la Secretaría de Administración, como así también a familiares y afectos.





ARAUJO, ANTONIO DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/23|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Sr Antonio del Rosario Araujo y acompañan en el dolor a su hermano, Jorge Araujo, integrante del Área de Mantenimiento, dependiente de Planeamiento Físico, como así también a familiares y afectos.

ARAUJO, ANTONIO DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/23|. La Secretaria de Administración, Ing. Rosa Kairuz junto al equipo que integra la Dirección de Compras y Bienes Patrimoniales, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Sr Antonio del Rosario Araujo y acompañan en el dolor a su hija, Tec. Fabiana Araujo, como así también a familiares y afectos.

ARAUJO, ANTONIO DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/23|. El Secretario de Planeamiento Físico, Ing. Antonio Pappalardo, junto al equipo que integra el Área de Mantenimiento, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan del fallecimiento del Sr Antonio del Rosario Araujo y acompañan en el dolor a su hermano, Jorge Araujo como así también a familiares y afectos.

AUAD, OLGA YSABEL (Yeny) (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. Entrañable amiga, te despido como gran congoja hasta la eternidad. Dora Elda Coronel y familia participan su partida y acompaña en el consuelo a su esposo e hijos. Frías.

AUAD, OLGA YSABEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. José y Achwak Rafael, Toni y Julieta participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga y vecina Yeni. Acompañamos con afecto en estos tristes momentos a su familia. Elevamos oraciones en su memoria.

BANCO, GUSTAVO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/23|. Su primo Dr. Marcelo Alejandro Barbur, y familia participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

BANCO, GUSTAVO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/23|. Su prima Rosa Angélica Banco, su esposo Llamil Barbur y sus hijos Siliva Susana, Marcelo Alejandro y Sergio Fabián Barbur y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BANCO, GUSTAVO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/23|. Su prima Marisa Ledesma Albornoz y sus hijos Francisco, Virginia y Nahiara Banco participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz.

BANCO, GUSTAVO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/23|. Las amigas de su hermana Marcela: Silvina, Carolina, Patricia, Luján, Mónica, Alicia participan con dolor el fallecimiento de su hermano. Ruegan una oración en su memoria.

BANCO, GUSTAVO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/23|. Las amigas del trabajo de su hermana Marcela: Patricia, Lujan, Carolina, Mónica, Silvina, Cecilia, Alicia, Marisú, Karina, Claudia A. y Mariela participan con profundo dolor de su fallecimiento.

DÍAZ, REINA PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/23|. Sus hijos Nelli, Mari, Roxana, Raul, Ale, Victor, hijos politicos, nietos, hermanos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de San Marcos. COBERTURA HAMBURGO. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A.- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

DÍAZ, REINA PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/23|. Juan Diaz, su esposa Ana Lia Peralta, sus hijas Paula, Julieta y Marisol acompañan con gran cariño a toda la familia y ruegan una oración para el eterno descansó de su alma.

GOROSITO, YOLANDA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. Sus hijos Héctor , Natalia, Manuel y Diana, hijos pol y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumanas hoy a las 10 30 en el cementerio Parque de la Paz. SERV SOC AMPARO SRL.EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". María Isabel Beggere de Flores Turk y familia participan su fallecimiento y abrazan con afecto a Estela y a sus hijos rogando por una pronta y cristiana resignación.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. Enrique Ávila, Mirta Vicente y familia participan su fallecimiento y acompañan a la querida Estela en este momento de dolor ante la inesperada pérdida de su esposo. Rogamos oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. Sara, Cacho y Raul Mastroiacovo, acompañan a su amiga Estela y sus hijos José, Fernando y toda su familia ante irreparable pérdida. Rogamos una oración en su memoria.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. Dr. Jorge Fiad ,su esposa Alcira Giro de Fiad ,sus hijas Maria Eugenia y Maria Agostina con sus respectivas familias acompañan en el dolor a la Sra. Estela Neder y sus hijos rogando una pronta cristiana resignación. Loreto.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. "El Señor es mi pastor , nada me faltará, en verdes praderas El me hace descansar". Que Dios te tenga a su lado, como nosotros en nuestros corazones. Compañeros y amigos C/ 50 de Santiago y Villaguay del R.C. Tan 1- Villaguay E. Ríos. Acompañan a su esposa e hijos en este momento de dolor ante tan irreparable pérdida.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. Eduardo Muñoz y familia, acompañan en este difícil momento a la familia Leguizamón - Neder. Elevamos oración en su memoria pidiendo por su eterno descanso.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. Con mucho dolor en el corazón, participo el fallecimiento de mi amigo y compañero de siempre, que así permanecerá para siempre en mi recuerdo. Personalmente y con toda mi familia acompañamos con profundo dolor a su familia. Roly Ferreyra, María Peralta, Florencia Ferreyra, Pedro Ferreyra, Milagros Ferreyra y Ana Ferreyra.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. Con profundo dolor acompañamos a su familia en estos duros momentos. Ana Ferreyra y familia.

LERDA, COCA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. Sus hijos María Laura, José Luis, h/pol, Anahi, nietos, Marcia, Emiliano, Joaquín, Guadalupe, Ángel, Josefina, hna Tochi participan su fallec. Sus restos serán inhumados en el cemet. Parque de la Paz hs 18. Casa de duelo P. L. Gallo 396. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

RUIZ, RAMÓN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. Su esposa Gladys Castillo, sus hijos Franco y Zaira, sus padres Faustina Barrientos y Carlos Ruiz, Hnos Cacho, Zulma, Marcela, Federico, Marianella, Alejandro y Vino, hnos políticos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy a las 10,30 en el cementerio La Piedad casa de duelo Barrio Gral Paz EMPRESA SANTIAGO.

SABALZA, ROBERTO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/23|. Personal directivo, docentes, administrativos y personal de maestranza de la Escuela Nº 281 "Henry Dunant" participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares. Elevan oraciones en su memoria.

SABALZA, ROBERTO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/23|. La honorable comisión directiva, socios y personal del Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento del padre de la Lic. María Florencia Sabalza.

SABALZA, ROBERTO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/23|. Querido compañero y amigo, hoy te despedimos con inmensa tristeza ante tu inesperada y pronta partida. Que el Señor te reciba en tu reino. Las docentes jubiladas de la Esc. Henry Dunant participan su fallecimiento y ruegan al Altísimo, fortaleza y resignación para su familia.

SABALZA, ROBERTO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/23|. Ex compañeras de Pilates de su madre Genoveva participan su fallecimiento y acompañan a Geno en este triste y doloroso momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

SABALZA, ROBERTO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/23|. Amigas de su mama Genoveva: Lilia Carrizo de Ledesma, Elda Carrizo de Acuña, Teresita Carrizo de Auad ,Nilda Carrizo de Cómper y sus respectivas familias acompañan con profundo dolor la pérdida de su querido hijo Adolfo. Ruegan por su descanso eterno y resignación cristiana para su flia.

SABALZA, ROBERTO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/23|. Lilia Ledesma, su esposo Franklín Uñates, hijos: Luján, María de los Ángeles y Gabriel Uñates; lamentamos el fallecimiento del hijo de su querida amiga Genoveva. Acompañamos a su hija Florencia y su nieto Benicio. Rogamos a Dios conceda Fortaleza, Paz, y Resignación a la familia.

SABALZA, ROBERTO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/23|. El Dpto. de Ciencias Naturales del Colegio Nocturno Nicolás Avellaneda participa el fallecimiento del hermano de nuestra compañera Cecilia. Rogando oraciones en su memoria.

SABALZA, ROBERTO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/23|. Patricia Nabac, su esposo Rubén PIkaluk y sus hijas participan el fallecimiento del hermano de Cecilia y Marcelo y los acompañan en estos tristes y dolororosos momentos. Rogando oraciones en su memoria.

SIRENA, ÁNGEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/23|. Enrique Miguel y familia acompañan en el dolor a su amigo Mathias y demás familiares por el fallecimiento de su papá.

TREJO DE PIVIDORI, ROSA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. Su esposo Renne Alberto Pividori, su hija Rita Inés Pividori, su hijo Rolando Pividori y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Cob Hamburgo Cia de Seguros S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385- 5357628.

TREJO DE PIVIDORI, ROSA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. Su hija Rita Inés Pividori, su hijo político Daniel Alejandro Domínguez, sus nietas Lourdes Domínguez Pividori y Guadalupe Domínguez Pividori y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Cob Hamburgo Cia de Seguros S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

TREJO DE PIVIDORI, ROSA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. Su hijo Rolando Pividori, su hija política Luciana Medina, sus nietas Constanza Pividori Medina y Valentina Pividori Medina y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Cob Hamburgo Cia de Seguros S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

TREJO DE PIVIDORI, ROSA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. Fuiste un regalo para nuestras vidas, nos colmaste de señas de amor, las cuales nos guiaron a caminar con esperanza, con esa esperanza que es una virtud que te definía humilde y fuerte, que nos sostuvo y evitó que nos ahoguemos en las tantas dificultades de la vida. Por esto y más seguirás viviendo en nuestros recuerdos cotidianos. Te amamos. Sus hermanos Roberto, Gloria y Mirta.

TREJO DE PIVIDORI, ROSA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. La subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia Lic. Claudia Marcela Juárez participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la compañera de la subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia Dra. Rita Pividori y ruega oraciones en su memoria.









TREJO DE PIVIDORI, ROSA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar su

fallecimiento y acompaña con pesar a su hija Dra. Rita Inés Pividori. Ruega una oración a su memoria.

TREJO DE PIVIDORI, ROSA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de docencia y Capacitación , Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su matriculada, Dra. Rita Inés Pividori Ruegan una oración a su memoria.

TREJO DE PIVIDORI, ROSA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. Su prima y comadre Angelica Elva Ick participa con mucho dolor y acompaña a su querida familia.

TREJO DE PIVIDORI, ROSA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. Familias Trejo, Ocon, Bravo, Gómez. Acompañan este dificil momento asus queridos sobrinos. Ruegan oraciones en su querida memoria.

TREJO DE PIVIDORI, ROSA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. Amigas de su hija Rita: Fernanda Lorena y María Belén Grecco acompañan su fallecimiento, rogando una oración en su memoria. Descansa en paz, Rosita.

TREJO DE PIVIDORI, ROSA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. José Emilio Grecco y familia, participan con mucho pesar su partida al reino celestial, acompañando a René, Rita y Roly.

TREJO DE PIVIDORI, ROSA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. Los amigos de su hijo Roly Pividori de la Agrupación Santiagueña de Veteranos de Rugby "Los Pichis" la despiden con profundo pesar. Esperan para Roly y toda su familia el pronto consuelo de la fe. Que el Señor de la Vida los acompañe en este difícil momento de dolor.

TREJO DE PIVIDORI, ROSA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. Luis Alberto Guantay acompaña al querido amigo Roly Pividori en la tristeza de esta despedida. Que el recuerdo de los hermosos encuentros compartidos ayude a mitigar la pena de esta partida. Bendiciones para toda la familia.

UNZAGA DE DOMÍNGUEZ, JOVITA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/23|. Nora Bravo Gómez de Cura e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Descansa en paz Jovita.

UNZAGA DE DOMÍNGUEZ, JOVITA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/23|. "Señor, ya está ante ti, recíbela con tus brazos abiertos". Rosa Domínguez de Marcos, sus hijos Graciela, Gustavo Marcos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este difícil momento. "Que brille para ella la luz que no tiene fin", Que descanse en paz, querida Jovita.

UNZAGA DE DOMÍNGUEZ, JOVITA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/23|. El Padre Manuel Amante, servidores y comunidad de la capilla San Cayetano de Presbítero Gorriti y Belgrano participan el fallecimiento de la hna. política de las señoras Rosa y Berta de Arjona, servidoras y colaboradoras de esta capilla. Rogando a Jesús misericordioso y María Santísima paz y consuelo para su famiia.









LOTO, ALBA NEVIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/22|. Querida hermana. Me cuesta aceptar que te has ido para siempre, sé que llegará el día en que te vuelva a ver. Hasta entonces te extrañaré y nunca te olvidaré. Tus hermanos Myriam y Roberto, tus hijas Karina y Debora y nietos Luciano y Florencia, realizarán una celebración hoy a las 20 hs. en la Pquia. San José del Bº Belgrano al cumplirse un año de su partida.









ÁVILA, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. Sus hijos Marta, Roque, Maria, Raúl, sus nietos, bisnietos y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.:385-535762.

MARTÍNEZ, CAMILA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. Sus padres Hugo, Carmen, sus hermanos Eli, Marisa, Ricardo, Alberto, sus tios, tias, sobrinos, cuñados y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cañada Escobar. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

SÁNDEZ, AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. "Felices los humildes porque verán el rostro del Señor". La comunidad educativa del Nivel Inicial de la Esc. Normal Sup. "Dr. José B. Gorostiaga" acompaña a su exdirectora y compañera Lic. Adriana Orellana, en este triste y doloroso momento por la pérdida de su mamá. Que brille para ella la luz que no tiene fin y que el Señor fortalezca a la familia. Se eleva oraciones en su memoria.





AVENDAÑO, OMAR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/23|. Sus padres Raúl y Fabiana, su novia Maria Eugenia, sus hermanos Nicolás, Lucio, Javier y Susana, tíos, primos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en Cementerio de Laprida (Dpto.Choya). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

ÁVILA, AURELIO MARCELINO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. Su esposa Berta Díaz. Sus hijas Rita y Nancy, sus nietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Villa Robles.SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CORONEL DE ACUÑA, ELENA EUSEBIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/23|. Su esposo Pedro Acuña, sus hijos Carolina, Claudio, Ramon y Sebastian , nietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Villa Silipica. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

EPALLI, HUMBERTO AURELIANO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. Su esposa Marcelina Chávez, su hija Mel Oriana, hno. Juan Antonio Villalba, sobrinos Alberto, Omar y Vicente y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 30 en el cementerio local, casa de duelo Colonia El Simbolar. EMPRESA SANTIAGO.

LÓPEZ, MILCIADES ROGEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/23|. Su esposa Josefina, hijos Nora, Sandra, Luis, Zulma, Pupi, h/pol, nietos y bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en cementerio local. Casa de duelo Nva. Francia. Dpto.Silipica. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.









SAYAGO, LEOPOLDO DEL VALLE (q.e.p.d.) (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. Una bellísima morada te espera mas allá del Sol, donde reina la paz y el amor, recorrerás las luminosas pradera del cielo, siempre llevaré conmigo hermosos momentos vividos. Participa su esposa Valle al cumplirse cinco años de su partida y ruega oraciones en su memoria, la misa se realiza el día de hoy en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, horario a confirmar. Las Termas.