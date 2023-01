FÚNEBRES | 12 DE ENERO DE 2023

12/01/2023 - 02:31 Funebres

FALLECIMIENTOS

11/01/2023

Irma María Uran

María Elena Yañez (Tucumán)

Tomas Isidro Herrera

María Mercedes Stulberg

Rufino Altamiranda

Carmen Jiménez de Soria

Carlota Cáceres

Mauricia del Valle Rodríguez

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA ELENA YAÑEZ (Milka)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Tucumán el 9/1/23 y espera la resurrección.

Su hermano Julio E. Yañez e hijos Julián (a), Gabriela (a) y Rogelio (a) participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron cremados.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA MERCEDES STULBERG

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/1/23 y espera la resurrección.

¡¡Sobrina querida: fuiste y serás mi sobrina querida!!

Recordaremos cada juego de canasta, las “pileteadas” que tanto disfrutabas, tus ocurrencias, tus sonrisas. Todos nos llevamos en el “corazón” a esa “Michi” amigaza y gaucha!!

Cuidaste tan bien de todos y te vas siendo cuidada… ve en paz es lo que tienes merecido. Tu Porito amada te espera arriba junto a tu hermano Uqui para salir a pasear en auto por rutas nuevas y hermosas. A viajar liviana porque fuiste de “Hierro”.

¡¡Siempre vivirás en nuestros corazones!!

Tu tía Zuny, Sonia, Dany, Tadeo, Shunko, Mateo y Karen.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

CLAUDIA MARIEL BASUALDO (Mary)

Se durmió en el señor 12/1/13 y espera la resurrección…

Hija del alma hace 10 años que te perdimos, en estos 23 años que estuvimos juntos nos has dejado una huella muy profunda en el recuerdo y a la vez un dolor tremendo, necesitamos reforzar nuestra fe en la vida terrenal, tus gestos, tu carita y sonrisa estarán siempre en nuestro recuerdo hasta el fin de nuestros días, a pesar de que la espera se hace dura, deseamos y esperamos poder reunirnos algún día hija. Tus padres, hermanas y sobrinos te recuerdan con alegría y nostalgia e invitamos a la misa en la iglesia Santa Rita hoy 12/1 a las 20 hs. Rogamos oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

CARLOS FELIPE GALCONTAS (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/20….

Mi gordo, hoy hace 3 años de tu partida al cielo y tu ausencia sigue doliendo igual o más que el primer día. Te recuerdo siempre como la persona divertida, generosa y atenta que eras. Nos haces tanta falta aquí, pero sé que desde un lugar mejor nos guías y acompañas. Solo muere el que se olvida, y aquí en mis pensamientos, estas más vivo que nunca. Siempre te voy a amar. Sus hijos Celeste, Gabriela, Alejandra, Carlos Ariel y Andrea piden una oración en su querida memoria e invitan a la misa a realizarse en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús.

AGRADECIMIENTO E INVITACION A MISA

IMELDA DEL VALLE BRAVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/12/22 y espera la resurrección.

Su hijo Hernán Alberto Corbalán, su hija política Gladys Ugarte, su nieto Hernán Alejandro, su consuegra Regina Acosta, sus hermanos Amelia Cristina y Daniel Pereyra, Zunilda Isabel y Carlos Santos, Oscar Humberto y Marta Acuña, sus sobrinos, sobrinos políticos. Agradecen a vecinos, amigos y a todas aquellas personas que por cualquier medio nos hicieron llegar sus condolencias acompañándonos en este difícil momento. Agradecemos ala UTI del sanatorio San Francisco, médicos , enfermeros y demás personal. Invitamos a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia de Lasalette (L.B) con motivo de cumplirse un mes de su partida a la Casa del Señor.

INVITACIÓN A MISA

JUAN ENRIQUE CABANEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 10/12/22 y espera la resurrección.

Su esposa Alicia del Valle Maldonado, sus hijos, hijos políticos y nietos. Al cumplirse un mes de su fallecimiento invitan a la misa que se realizara el día 12/01 en la Iglesia Nuestra Señora de Loreto, rogamos una oración por su querida memoria.





INVITACIÓN A MISA

JUAN ENRIQUE CABANEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 10/12/22 y espera la resurrección.

“Extraño a mi papá, la pérdida de un padre no importa la edad que tengas, cambia tu vida para siempre. Un padre es tu protector, te defiende y te mantiene a salvo nunca superas la pérdida, aprendes a vivir con la pérdida pero él siempre está en tus pensamientos”.

Su hija Ana y su esposo Adrián al cumplirse un mes de su partida invitan la misa que se realizará hoy a las 20.30 hs en la iglesia Nuestra Señora de Loreto.





INVITACIÓN A MISA

ELBA ESTHER GAUNA VDA. DE CHAZARRETA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/1/23 y espera la resurrección.

“Para quien la luz en nuestras vidas, deseamos que tu espíritu llegue a la gracia de Dios y goces la vida eterna”.

Sus hijos Gladys y Ramón Chazarreta, su hija política Reina, sus nietos Exequiel, Federico, Fátima, Rodrigo, Lourdes, Liza, Nicolás y Javier, nietos políticos Patricio, Antonella y Agustina, bisnietos Francisco, Fabricio, Maithén, Sofía, Augusto y Candelaria, invitan a la misa a realizarse en la iglesia Santa Rita a las 20 hs. al cumplirse los 9 días de su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

ARAUJO, ANTONIO DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/23|. Varón Ríos y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Antonio. Ruegan oraciones en su querida memoria. BANCO, GUSTAVO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/23|. Cuñados de su hermana Marcela: Daniel y Marisa. Sus sobrinos Tamara y Facundo participan con dolor su fallecimiento.BANCO, GUSTAVO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/23|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus primos Dr. Oscar J. Banco y familia, Mario Moisés y familia, Carlos A. Banco y familia y Luis R. Banco y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.BANCO, GUSTAVO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/23|. Walter Perea, su esposa Claudia Vera y sus hijos Gonzalo, Rodrigo, Franco y Sol, participan con dolor el fallecimiento del hermano de su cuñada Marcela. Elevan oraciones en su memoria.BANCO, GUSTAVO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/23|. Lic. Elena Margarita Carrera y su esposo Omar F. Alvarado, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestra querida compañera de EDESE, Claudia Marcela. Rogamos que ya descanses en el seno de Nuestro Dios, "Vampi" querido amigo.BANEGAS, DOMINGA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/23|. Participan con profundo dolor sus hijos: Marta, Rangio y Cochilo, sus nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. Exequias y Tanatopraxia realizados por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.CÁCERES, CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/23|. Sus hijos Graciela, David, nietos José, Guillermo, Yesica, Andrés y Carlos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet.El Deán. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.JIMÉNEZ DE SORIA, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 10/1/23|. Su esposo Carlos Soria, sus hijos Carmencita, Martin , Teresita, Mariela y Evelin, hijos pol y nietos participan con dolor de su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Vuelta de la Barranca. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJOLEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. El Colegio de Graduados en Nutricion de Santiago del Estero participa el fallecimiento del esposo de nuestra colegiada Lic. Estela Neder y ruego una oracion en su memoriaRODRÍGUEZ, MAURICIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/23|. Su esposo Juan Manuel Cáceres, sus hijos Rafael Leonardo, Nora, Sebastián, Emanuel, Carmen, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs. en el cementerio La Piedad. COBERTURA HAMBURGO CIA DE SEGUROS S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A.- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.RUIZ, RAMÓN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. Santiago Maderas participa su fallecimiento con mucho dolor. Ruega oraciones en su memoria.RUIZ, RAMÓN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. Martín Zaiek , y su Sra e hijos María Eva, María Milagros, María Luz y Camilo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.SABALZA, ROBERTO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/23|. La comunidad de la Escuela Técnica Nº1 participa el fallecimiento del hermano de la estimada Sra. preceptora Cecilia, acompaña a toda su familia y ruega una oración en su memoria.STULBERG, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. Su hermano Eduardo, su sobrino ahijado Eduardo Salomon, su sobrina Gabriela, sus sobrinos nietos Benjamin, Mateo, su hija Gisella y Victoria, sus nietos Leandro, Santi y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.:385-5357628.STULBERG, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. Fuiste amiga y compañera incondicional de nuestra familia. Lilia Yañez, Emma y Ana Monfrini te despiden cariñosamente.STULBERG, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. Lic. Ana Monfrini y sus hijos Mariano, María Cecilia y Ricardo Cinquegrani participan su fallecimiento. Descansa en paz.STULBERG, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. Tus amigas del alma que siempre te recordaremos: Vicky, Emma y Nony participan con dolor su fallecimiento y que brille para ella la luz que no tiene fin.STULBERG, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. El grupo de profesoras de Educación Física participan con hondo pesar el fallecimiento de nuestra colega y amiga "Michi). Acompañamos a su familia en tan difícil momento. "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí." (Juan 14:6).STULBERG, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. Sus amigos Ma. Elena Hazan, Anita de Castellini y Anita Agüero y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su querida memoria y pronta resignación a su familia.STULBERG, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. Cristina Donzelli y familia participan con profundo dolor su falleciento, ruegan oraciones en su querida memoria y pronta resignación a su familia.STULBERG, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. Sus amigas Hilda, Coca y Norma Díaz participan con profundo dolor su falleciento, ruegan oraciones en su querida memoria y pronta resignación a su familia.STULBERG, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. Sus amigas Noni Paz, Mary Paz de De Marco participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida amiga incondicional Michi. Ruegan oraciones en su memoria.STULBERG, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. Fina y Ada Roldán, Rosa, Elsa y Tomás Otreras, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Michila. Ruegan oraciones en su memoria.STULBERG, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. Su amiga María Cristina Costas y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento.STULBERG, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. Querida Michi, tus ex compañeras de la primera promoción del colegio Sor Mercedes Guerra te despedimos con mucho dolor y tristeza. Siempre estarás presente en nuestros corazones, en nuestras anécdotas y en nuestras juntadas. Tus partida nos dejó descolocadas...extrañaremos tus saludos diarios con esa alegría y chistes que siempre nos sacaba una sonrisa. Hasta siempre Querida Panchita, descansa en paz... Abrazamos a su familia con cariño y rogamos una oración a su memoria.STULBERG, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. A lo largo de nuestro camino de la docencia (profesorado de educación física) la vida nos regaló la presencia de un ser irrepetible. Amiga Michi no te has ido del todo porque es fresca tu partida, que nos parece estar escuchando tu voz, tu sonrisa, tus ocurrencias. Siempre has tenido un espíritu jovial y tan lleno de vida que parece ironía que tu partida nos causa tanta tristeza cuando siempre hiciste de todo para que nunca perdamos la alegría de vivir. Hoy Eka Blanco te dice amiga nos encontramos con el corazón hecho pedazo porque no esperábamos que te fueras a ir tan pronto de nuestras vidas. Te vas solo físicamente porque en cada uno de nosotros queda lo mejor de ti. Feliz viaje a la eternidad.STULBERG, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. Lamentamos la partida de nuestra querida Michi. Acompañamos a familiares y amigos en este momento de dolor. Que Dios le de el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Sus ex jugadoras de Cestoball: Rosita Martínez, Roxana Cárdenas, Vicky, Charo, Pelu Petrungado, Marcela Ibáñez, Claudia Montenegro, Claudia Orellanara, Nora Estelles y sus colegas Cristina Elías y Oscar Corvalán. Ruegan oraciones en su querida memoria.,TREJO DE PIVIDORI, ROSA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. Los colegas y amigos del Laboratorio Central del Ministerio de Salud Stella M. Guadagnoli, Claudia Arevalo, Helga Sayago, Gabriela Cazzari y Carlos Danna participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Rita Pividori y Daniel Dominguez. Ruegan oraciones en su memoria.UNZAGA DE DOMÍNGUEZ, JOVITA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/23|. Romelia Andrade y familia participa con tristeza el fallecimiento de su vecina y hace llegar sus condolencias a su esposo, hijos y demás familiares en este momento de dolor. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".URÁN, IRMA MARÍA (q.e.p.d.) Fallecio el 10/1/23|. "Señor recíbela en tu Reino y dale el descanso eterno". Luis Reinaga, Rosita Sánchez y Yudith Soria acompañan a su hijo José Luis y a toda la familia por la pérdida de la Sra. Coca querida vecina y amiga.URÁN, IRMA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la Señora madre de su matriculada Lic. Maria Laura Lerda, Gerente de la Institución. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.URÁN, IRMA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. La H.Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Señora madre de la Lic. Maria Laura Lerda, Gerente de la Institución. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.URÁN, IRMA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. El presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Lic. Ángel Antonio Rojo participa con profundo dolor el fallecimiento de la Señora madre de su Colega Lic. Maria Laura Lerda, Gerente de la Institución. Que descanse en la paz del Señor.URÁN, IRMA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. Su vecina Houda Arja de Zeman, sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos José Luis y María Laura y sus nietos Pía, Maxi, Joaquin y Guada y a su hermana Tochi en tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones a su querida memoria.URÁN, IRMA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. Querida Coca: jamás olvidaré tu cariño y generosidad, te llevaré siempre en mis mejores recuerdos. Su vecina y amiga Sandra Inés Zeman participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijos María Laura y Jose Luis y sus nietos Pía y Maxi Lerda, Joaquín y Guada Ibarra y a su hermana Tochi ante tan irreparable pérdida. Ruega oraciones a su querida memoria.URÁN, IRMA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. Julio Cinquegrani, Sarita Gómez y sus hijos Diego y flia; Ramiro , María Pía participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Coquita que descanse en pazYAÑEZ, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 9/1/23|. María Emilia Jorge y sus hijos Alejandra, Camila y Raúl acompañamos a su queridísimo amigo Julito en su dolor. Elevamos oraciones en su memoria.YAÑEZ, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 9/1/23|. Julio David Alegre, Alejandra Mantiñan y sus hijos Ignacio, Emilia y Nahim acompañamos a su queridísimo amigo Julito en su dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

ARGAÑARÁS, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció en Villa Allende - Cdba. el 3/1/23|. Querida hermana. Me cuesta aceptar que te hayas ido para siempre, sé que llegará el día en que te vuelva a ver. Porque las distancias separan los cuerpos, pero no pueden impedir las íntimas cercanías de las almas. Sobre el puente del amor, hermana amada nuestro espíritu acortará distancia, y nos estrecharemos en un abrazo, definitivamente libre de amenazas y de dolorosas despedidas. Tu hermana Chicha Bruchman, tus sobrinas Patri, Lely, Daniel, Martincito y Popi, realizarán hoy a las 20 hs. una misa en la Pquia. San José del Bº Belgrano al cumplirse 9 días de tu partida. Ruegan una oración en su memoria.MOYANO, MÓNICA DEL VALLE (q.e.p.d.) falleció el 4/1/23|. Su padre Humberto, su hermana Fernanda, su cuñado Álvaro y su ahijada Roma invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.



CARABAJAL, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/22|. Sus hijos Nancy, Patricia, Daniel y Carlos y sus respectivas familias, al cumplirse un mes de su fallecimiento, lo recordamos con el amor de siempre., al cumplirse un mes de su partida al reino de Dios. Elevamos oraciones en su querida memoria.CARABAJAL, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/22|. Su nieto Matías Manuel Carabajal Trejo (a) lo recordará por siempre. ¡Gracias abuelo por los hermosos recuerdos vividos! "Que brille por siempre para ti la luz que no tiene fin". Al cumplirse un mes de su partida al reino celestial.

VIZCARRA, ODINA ROSA (q.e.p.d.) Fallecio el 12/1/22|. "Algunas personas jamás nos dejan, son eternas". Sus hijos y nietos invitan a la Misa que se realizará en el día de la fecha a las 20.30hs en la parroquia Cristo Rey para rezar por el eterno descanso de su alma, al cumplirse un año de su partida a la casa del Padre.

ALTAMIRANDA, RUFINO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/23|. Sus hijos Maria Teresa, Antonio y Roque, hijos politicos Alberto y Soledad, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 hs. en el cementerio de Garza (Dpto. Sarmiento). COBERTURA CARUSO CIA ARG DE SEGUROS S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A.- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.HERRERA, TOMAS ISIDRO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. La comunidad educativa del colegio secundario San Antonio de la localidad de Choya participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la auxiliar de la Educación de esta institución, Rita Ledesma. Ruegan a Dios les de fuerza a toda la familia ante este duro trance. Elevan una oración en su memoria. Choya.