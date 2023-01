FÚNEBRES | 15 DE ENERO DE 2023

15/01/2023 - 03:18 Funebres

FALLECIMIENTOS

15/1/23

- Mirta Mabel Álvarez

- Marta Elizabeth Páez

- Marcia Moncerrat Castillo

- Lidia Clara Villavicencio

- Angélica Dominga González

- Josefa Romero (Villa Matará)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

INVITACIÓN A MISA

CELESTINA DEL JESÚS PAZ DE JORGE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/11/22 y espera la resurrección.

“Te espero… no estoy lejos, justo al otro lado del camino… ves, todo va bien. Volverás a encontrar mi corazón, volverás a encontrar mi ternura acentuada. Enjuga tus lágrimas y no llores si me amas”.

Tus hijas Ineria y Adela y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Pquia. Santiago Apóstol (La Banda), al cumplirse dos meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

Invitación a misa

ALBERTO RENÉ CIANFERONI

Falleció el 14/01/2015…

Caminito que todas las tardes/

feliz recorría cantando mi amor/

no le digas si vuelve a pasar/

que mi llanto tu suelo regó/

Desde que se fue/triste vivo yo/

Caminito, amigo/yo también me voy/.

Sus hijas, nietos/as bisnietos/as, invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20hs en la Parroquia San José del barrio Belgrano, al cumplirse 8 años de su partida al Reino de los cielos.

ALVAREZ, MIRTA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/23|. Su hija Marilin, sus sobrinos Aldo, Riki, Dani, Miriam, Valeria y demas familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en Cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

CASTILLO, MARCIA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/23|. Su hija Gabriela Alejandra Castillo, su hijo Ramon Ponce, su nieto Santiago Ponce, sus hermanas Beatriz del Jesus Castillo, Rosa Ramona Castillo, sus sobrinos Anita Florencia Castillo, Raul Orlando Castillo y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Cob. Caruso Cía. Arg. de Seguros S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.:385-5357628.

DÍAZ, ARNALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/23|. Rubén Jorge, Marizabel Faisal de Jorge, junto a sus hijos, Melissa, Joaquín y Benjamín, lamentan profundamente el fallecimiento de Cusy y abrazan a su familia en este momento de dolor. ¡Que descanses en paz!

DÍAZ, ARNALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/23|. Juan Roldán, Olga Cisneros y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos, padres y demás familiares en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, ARNALDO ANTONIO (Cusi) (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/23|. Alejandro Álvarez Valdés y María del Carmen Costas participan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor y la oración.

DÍAZ, ARNALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/23|. Ya descansas en la casa del Señor, donde todo es paz, armonía y no existe el dolor. Dra. Ana María Saavedra y sus hijos Delfina y Lucio acompañan en este difícil momento a Marilé, Macarena, Lautaro y Aldana, rogando a Jesús por su pronta resignación.

DÍAZ, ARNALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/23|. Cusy, que Jesús ilumine tu comino hasta llegar a la casa del Padre Celestial. María Elena Saavedra y sus hijos Valentín y María Jordán Galván participan con profundo dolor y tristeza su temprana partida y acompañan a su familia en tan penoso momento.

DÍAZ, ARNALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/23|. Miguel Formini participa con dolor el fallecimiento del esposo de su compañera Marilé. Ruega oraciones en su memoria.

DÍAZ, ARNALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/23|. Teresa Paz, Sergio Ravetti, sus hijos Gustavo, Gabriel, Alejandro Gonzalez Paz y Carla Ravetti Paz acompañan a su flia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, ARNALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/23|. Con hondo pesar te despedimos Cusi, elevando una oración por tu eterno descanso y recordándote con mucho cariño. Paola, Rubén, Negrita, Paty, Natalia y Valeria Ibáñez.

DÍAZ, ARNALDO ANTONIO (Cusi) (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/23|. Sus vecinos de calle Independencia: Manuel Juárez, Aldo Rotondo, sus hijos Carlos, Augusto, Marcelo y María Antonia y sus respectivas familias acompañan a la familia en estos momentos.

DÍAZ, ARNALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/23|. Tere y Micaela Unzaga acompañan a Marilé, Macarena, Aldana, Lautaro y demás familiares en tan dolorosa pérdida.

DÍAZ, ARNALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/23|. Raúl Miranda y familia participa con dolor su fallecimiento, acompaña a su familia en estos momentos. Eleva oraciones en su querida memoria.

DÍAZ, ARNALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/23|. Acompañamos a la flia. en este doloroso momento .. Sus amigos de la calle Independencia Tola y sus hijos Graciela y Carolina. Graciela Santiago y Carolina.

DÍAZ, ARNALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/23|. Director de Radio Milenio LRK 412, Segundo Sánchez y demás personal de la institución participa con profundo dolor el fallecimiento del amigo y socio Cusi Díaz. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DÍAZ, ARNALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/23|. Isabel Pontón y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, ARNALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/23|. El Padre Raúl Ibarra y el equipo de Catequesis: Mariana, Poly, Claudia, María Eugenia, Eugenia, Cecilia y sus respectivas familias acompañan a Patricia y familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, ARNALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/23|. Lic. Claudia Juárez y sus hijos Facundo, Constanza y Gerónimo Emmerson participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Marilé y a sus hijos Macarena, Aldana y Lautaro. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, ARNALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/23|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola lamentan su fallecimiento y acompañan con afecto a Marilé y familia.

GONZÁLEZ, ANGÉLICA DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/23|. Su esposo Perez Reynaldo Feliciano, sus hijos Esteban, Priscila, Nahuel, Emanuel,sus hermanos, nietos y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad. Cob. Caruso Cía. Arg. de Seguros S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.:385-5357628.

IBÁÑEZ BLANCO, OSVALDO DÁMASO PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/23|. Rosi Córdoba y familia lamentan el fallecimiento de su amigo y vecino Osvaldo y acompañan a su hijo Raúl y familia, a Lelia y familia, orando por su descanso eterno en el Señor.

PAEZ, MARTA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/23|. Su esposo Roger Daniel Juarez, su hija Maria Jose Juarez,su madre Marta Roldan, sus hermanos Patricia, Alejandro y Roman, su cuñado Jose, sus ahijados Debora, Leandro y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.:385-5357628.

RIQUELME, ELIZABETH HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/23|. Patricia Gómez participa con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su querido colega y compañero Daniel Farías. Ruega por consuelo y fortaleza para su esposo e hijos.

RIQUELME, ELIZABETH HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/23|. La Cooperativa de Cirugía Laparoscópica de Santiago del Estero participa con profundo pesar y acompaña al Dr. Daniel O. Farías ante el fallecimiento de su sra. esposa. Ruega oraciones en su querida memoria.

RIQUELME, ELIZABETH HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/23|. Tia Ely, dejas mucha tristeza a quienes tuvimos el agrado de conocerte y compartir tanto, vivirás por siempre en nuestros pensamientos, guardamos en nuestros corazones hermosos recuerdos. Te queremos mucho, que brille para ti la luz q no tiene fin. Jorgito Farias Amado y su familia participan con profundo dolor.

RIQUELME, ELIZABETH HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/23|. Hija que vacío dejas en esta familia, tantos momentos compartidos, charlas extensas y el cariño brindado quedan en mi corazón, vivirás en nosotros y estarás presente a través de los gratos recuerdos vividos. Ruegan oraciones en tu memoria tu suegra Nelva Neder, cuñados Jorge Farias, Miriam Farias y Claudio Farias con sus respectivas familias.

RIQUELME, ELIZABETH HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/23|. Querida Ely nos dejas un gran vacío. Guardamos los mejores recuerdos en nuestros corazones. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Acompañan con profundo dolor tus cuñados Miriam Farias y Gerardo, sobrinas Nahir y Mariam y tu ahijado Emanuel.

VILLAVICENCIO, LIDIA CLARA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/23|. Sus hermanos, Tomas, Marta, Delia, Fanny, Primos, Sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados hoy en hs de la mañana en el cementerio San Gregorio - OLAECHEA 649- TELEFONO 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

BANCO, GUSTAVO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/23|. "Señor, ya está ante tu presencia, permítele contemplar la luz de tu rostro". Su hermana, cuñado y sobrinos agradecen a todos los familiares, amigos y vecinos que nos acompañaron en este difícil momento e invitan a la misa hoy a las 20 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento y para que descanse eternamente en la gloria de Dios. Brille para él la luz que no tiene fin.

LESCANO DE SIERRA, ANA J. (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. "Madre querida, hoy se cumplen seis años de tu ausencia física. Fuiste una de las personas más importantes en nuestras vidas y nunca te olvidaremos". Sus hijas Ani, Estela, Pochi y Claudia, sus nietos, nietos políticos y bisnietos invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, para rogar por el eterno descanso de su alma.

RAFAEL, LUIS MARÍA (LUCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/22|. "Nuestras mentes todavía te hablan y nuestros corazones todavía te buscan pero nuestras almas saben que estás en paz. ¡Vuela alto!". Su esposa María Elena Sierra, sus hijas Paula Andrea y Lucila Vanesa, sus hijos políticos Marcos y Guido, sus amados nietos Olivia, Santino y demás familiares invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, al cumplirse un mes de su partida al Reino Celestial. Ruegan oraciones en su querida memoria.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CHAZARRETA, CLEMENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/23|. La Comunidad Educativa de la Escuela N° 26 del Barrio San Fernando de la ciudad de La Banda participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su compañera de tareas Magalí Frias y que sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Esperanza de Clodomira.

ROMERO, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/23|. Su esposo Nicanor, sus hijos Patricia, Yanina, Soledad, Hilda y Damián, su hija política María, sus nietos Priscila, Thiago, Amelia y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Villa Matara. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.:385-5357628.