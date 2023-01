FÚNEBRES | 19 DE ENERO DE 2023

19/01/2023 - 03:28 Funebres

FALLECIMIENTOS

18/01/2023

Néstor Hugo Juárez (Las Termas)

Lucrecia Villagra (La Banda)

Maria Mara Muñoz (La Banda)

Norma Petrona del Valle Herrera (Fernández)

Segundo Fernando Taboada

Miguel Ángel Gómez

Beatriz Martín de Altman

Pablo Roger Véliz (Dpto. Guasayan)

Rosa Jorgelina Díaz de Corvalán

María Olinda Aramayo de Nieva

Norma Beatriz Romagnoli de Daud (La Banda)

Silvia Elida Soria

Geraldina Regina Martini de Nicolau (Pozo Hondo)

Ángel Atilio Gallo





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

GERALDINA REGINA MARTINI DE NICOLAU

Falleció el 18 de enero de 2023.

El gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora, participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RIVERO DE MOTTOLA, NORMA YOLANDA

(Q.E.P.D.) Se durmió en el Señor el 17/01/2023 y espera la resurrección.

La Señora Presidente Interventora del Consejo General de Educación, Dra. María Elena Herrera, participa el fallecimiento de la madre del Sr David Mottola , empleado administrativo de la oficina de sueldos del Organismo y acompaña en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristina resignación.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NORMA YOLANDA RIVERO DE MOTTOLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/1/23 y espera la resurrección.

“Vuela alto hermana, ve al reencuentro de tu Negro”. Vuela tan alto, donde el dolor ya no existe. Te amamos y extrañaremos.

Su madre Celia, sus hermanas Sara, Marta, María Elena y Raquel, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados. Rogamos oraciones en su querida memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RIVERO DE MOTTOLA, NORMA YOLANDA

(Q.E.P.D.) Se durmió en el Señor el 17/01/2023 y espera la resurrección.

La Señora Presidente Interventora del Consejo General de Educación, Dra. María Elena Herrera, Equipo de Asesores de Presidencia, Directora de Sumarios ,Director General de Administración, Directora General de Personal, Director de Reconocimiento Médico Docente, Directores Generales de los todos los Niveles Educativos, miembros del Tribunal de Disciplina, Vocales de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de los distintos Niveles, Supervisores y Analistas Técnicos Docentes, Coordinación del Área Legal y personal del Organismo participan el fallecimiento de la madre del Sr David Mottola, empleado administrativo de la oficina de sueldos del Organsimo y acompañan en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristina resignación.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NORMA ROMAGNOLI DE DAUD (NENÉ)

Falleció el 18/01/2023

Tus hijos Silvia y Ernesto Daud lamentan tu partida, te despiden con amor y ruegan una oración a tu querida memoria.

Sus restos fueron inhumados ayer en el Jardín del Sol.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NORMA ROMAGNOLI DE DAUD (NENÉ)

Falleció el 18/01/2023

Sus nietos Ramiro, Alejo y Constanza Daud Rafael lamentan su partida, despiden con amor a su querida abuela y ruegan una oración en su memoria.

Sus restos fueron inhumados ayer en el Jardín del Sol.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARIA MARTA MUÑOZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/1/23 y espera la resurrección.

Chau amor, chau mi vida, pronto estaré con vos mi amor. Su esposo Jorge Sayago, sus hijos Jorge, Yudit y Fabián. Besos donde estés abuela querida sus nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Aires del Pinar. Elevamos oraciones en su memoria.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

BEATRIZ MARTÍN DE ALTMAN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/1/23 y espera la resurrección.

La muerte es un paso que marca el final de nuestra vida en la tierra pero nos queda el consuelo de saber que nuestros seres fallecidos viven en la presencia de Dios. Hoy nos toca despedir a nuestra querida madre, prima, tía Beatriz con gran dolor por su partida pero con la convicción de que allá, en el reino de Dios tiene un lugar reservado para su vida eterna. Su hijo Gastón Altman, sus primos Marta Emilia Camacho y flia., Maria Cristina Camacho, Carlos Antonio Camacho y flia y su sobrino Pablo Daniel Cura Camacho participamos su fallecimiento y rogamos que brille para ella la luz que no tiene fin.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

BEATRIZ MARTÍN DE ALTMAN (Chicha)(q.e.p.d.) Falleció el 17/1/23|….

Querida hermana, descansa en paz, ya estás en los brazos del Señor. Sus hermanos Esther, Pilo (a) y Berta participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán cremados. Elevan oración en su querida memoria.





INVITACION A MISA

Crio. Gral. MODESTINO ANTONIO SUASNÁBAR (Chacho)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/1/20 y espera la resurrección.

Negro querido hoy se cumplen 3 años de tu desaparición física. Es una eternidad. Nos cuesta mucho estar sin tu compañía. Tu ausencia se siente todos los días en nuestra casa. Sigue cuidándonos y guiándonos en esta vida terrenal. Que el Señor te tenga a su lado como nosotras en el corazón. Te amaremos por siempre. Tu esposa Titina, tus hijas Aliné, Soledad, Karina, nietas Vale y Vero rezaremos por tu eterno descanso en la misa a celebrarse hoy en la iglesia San Francisco Solano a hs 9.





INVITACIÓN A MISA

MARÍA MERCEDES STULBERG (Michi) (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|.

¡Querida sobrina!!! Ya descansas en la casa del Señor, donde todo es paz, armonía y no existe el dolor!!! Su tía Zuny y primos José, Sonia, Daniela y Miryam, te recuerdan e invitan a la misa con motivo del 9º dia de su fallecimiento que se llevará a cabo hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano (Belgrano y Juncal).

INVITACIÓN A MISA

MARÍA MERCEDES STULBERG (Michi)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/1/23 y espera la resurrección.

“Vicky Coria y su hija Gisela, su esposo e hijos agradece a las instituciones de deporte, a la sección educación física del I.S.P.P. Nº 1, sus ex compañeras “Las Panchas”, colegas, familia, amigos, ex jugadores de cesto y a todas las personas que acercaron palabras de aliento en su paso a la eternidad e invitan a la misa de los 9 días, hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano.

INVITACION A MISA

ROSA INÉS TREJO DE PIVIDORI

(q e p.d.) Se durmió en el señor el 10 /1/23 y espera la resurrección.

“Jesús le contestó yo soy la Resurrección y la vida, el que cree en Mi, aunque muera, vivirá, y todo el que viva y confíe en Mi ,no morirá jamás . Juan 25-26.”.

Su esposo Renée, hijos Rita y Rolando, hijos políticos y nietas invitan a participar de la misa al cumplir los 9 días de su partida al Reino de los Cielos el día de hoy a las 20 horas en la parroquia San José de Belgrano.

AGRADECIMIENTO

ROSA INÉS TREJO DE PIVIDORI

(q e p.d.) Se durmió en el señor el 10 /1/23 y espera la resurrección.

Rosa: siempre estarás en los corazones de tu familia y amigos, por la persona que fuiste y la huella que dejaste.

Su esposo Renée, hijos Rita y Rolando, hijos políticos y nietas. Agradecemos desde lo más profundo de nuestros corazones por acompañarnos y por las muestras de cariño que nos brindaron familiares, amigos y vecinos.

INVITACIÓN A MISA

FELICIANO ANTONIO ÁVILA (Chiquito)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/1/17 y espera la resurrección.

“Hace seis años la vida te arrancó de nuestros brazos, pero no de nuestros corazones. Padre, aún duele tu partida como el primer día, como si el tiempo se hubiese detenido en nuestra memoria para no perder los recuerdos que nos acercan a vos. Siempre estarás presente en el día a día, porque el amor que nos une es inconmensurable, infinito y sanador. Todo es gratitud y esperanza si lleva tu nombre, y la vida se hace más liviana cuando desde tu estrella bendita nos haces saber que todo estará bien. ¡Siempre te amaremos!”

Tu esposa Tití Prados, tus hijas Valeria Soledad, Analía Fernanda y Alicia Belén, tus hijos políticos, tus nietitos Juan Ignacio y Francisco invitan a la misa hoy a las 20 en la Pquia. San José Bº Belgrano. Se ruega una oración en su amada memoria.

ARAMAYO DE NIEVA, MARIA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/23|. Sus hijos Carlos, María, Nora, Elsa, Mercedes, Alberto, Ariel, Mercedes, Felix, Ramon y Manuel, hijos pol, nietos, bisnietos y tataranietos participan con dolor su fallecimiento , sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Vuelta de la Barranca. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DÍAZ DE CORVALÁN, ROSA JORGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Su esposo Daniel Corvalan, sus hijos Daniel, Guillermo y Andrea, sus hijas pol Mariela y Luciana y sus nietos Martino, Bautista, Lara, Fran y Benja participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Villa Robles. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DÍAZ DE CORVALÁN, ROSA JORGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Humberto Herrera, su esposa María Cristina Tevez, sus hijos Sebastián, Pablo, María Pilar y María Florencia participan el fallecimiento de su comadre y amiga de toda la vida y acompañan en su dolor a su esposo Titi Corvalán y sus hijos Daniel, Guillermo y Andrea. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ DE CORVALÁN, ROSA JORGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Stancampiano Antonio, su esposa Bicecci Veronica e hijas acompañan en este dificil momento a la familia rogando oraciones en su memoria.

DÍAZ DE CORVALÁN, ROSA JORGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Juan Bicecci, su esposa Gladys ramos, sus hijas Noelia y Silvana participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GALLO, ÁNGEL ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Su esposa Graciela, hijos Ángel, Benjamín, Eduardo y Graciela, h. pol. María, Yeni, Carlos, Mirta, nietos, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 10 hs. Casa de duelo Islas Malvinas 2016. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

GÓMEZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/23|. Su padre Gomez Miguel Angel, sus hermanos Florencia, Javier, Veronica, Claudia, Victor, Fabian, sus sobrinos y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVCIO REALIZADO POR EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531.Tel. 429-6027. Cel. 385-5357628.

MARTÍN DE ALTMAN, BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/23|. Su hijo Gaston Altman , su nieta Milena y su sobrina Natalia Salto participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. HAMBURGO CIA DE SEG SA.

MARTÍN DE ALTMAN, BEATRIZ (Chicha) (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/23|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su hermana Esther de Diaz, sus sobrinos Luciana y Claudio, sobrina politica Mayra Sayago e hijos Mateo, Enzo y Josefin a y sus respectivas familias. Sus restos serán cremados. Elevan oraciones en su querida memoria.

MARTÍN DE ALTMAN, BEATRIZ (Chicha) (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/23|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su hermano José (Pilo), su hermana politica Noemi Gallardo, sus sobrinos Soledad y Javier e hija Viky participan su fallecimiento.

MARTÍN DE ALTMAN, BEATRIZ (Chicha) (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/23|. Brillante aquí y ahora te toca brillar en el cielo. Su hermana Esther de Diaz y flia, agradece eternamente a su médico de cabecera Dr. Raúl Oliva, a su vecina Dr. Néstor Migueles, a la Sra. Carmen Paz (PAMI) y a sus fieles cuidadoras que estuvieron en su momento de dolor, Natalia Salto (sobrina del corazón), Alicia Luna, Liliana Chaparro, Susana B arreto, Margarita Nuñez, Sandra Robles e Isabel Maguna y Claudia Barraza y al grupo de vecinos de calle Unzaga por su acompañamiento. Elevan una oración en su memoria.

MARTÍN DE ALTMAN, BEATRIZ (Chicha) (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/23|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su sobrina del corazón Natalia Salto e hijos Florencia, Agustin, Martin y Mia, su hermano Darío Salto y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍN DE ALTMAN, BEATRIZ (Chicha) (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/23|. Mario, Mayra, Javier y Maricel Sayago, Sandra Robles y Daniel Navarro y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MIRANDA, MARÍA MONSERRAT (q.e.p.d.) Fallecio 17/1/23|. Sus amigos Mónica Salik y Eduardo Rapetti y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y le piden a Dios resignacion para su hija y nietos.

NASSAR DE NADER, MILADA (q.e.p.d.) Falleció en Kfar Habou (Siria) el 15/1/23|. Mirta Mabel Elean ,Glady Elean de Salomón y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su hijo Nazih Nader,a su esposa Normita y demás familiares. Ruegan oraciones por su memoria.

NASSAR DE NADER, MILADA (q.e.p.d.) Falleció en Kfar Habou (Siria) el 15/1/23|. Hijos de Héctor Banco y Mirta Salomón, Héctor,Rody ,Sole y familia, acompañan a su hijo Nazih , a su esposa Norma y demás familiares en estos momentos de dolor.

NASSAR DE NADER, MILADA (q.e.p.d.) Falleció en Kfar Habou (Siria) el 15/1/23|. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Chini Habra Fernández y flia partirán con pesar su partida terrenal y acompañan a Nazih, Norma, Juan y Samir en estos difíciles momentos! Elevamos oraciones en su memoria.

RIVERO DE MÓTTOLA, NORMA YOLANDA (q.e.p.d.) Fallecio 17/1/23|. "El Señor es mi pastor, nada me faltará, tu bondad y tu misericordia me acompañarán todo los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años, sin término". Su hermana Marta Rivero, sus hijos, nietos, bisnietos y Rubén participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

RIVERO DE MÓTTOLA, NORMA YOLANDA (q.e.p.d.) Fallecio 17/1/23|. Su hermana María Elena Rivero, su esposo René, sus hijos, nietos y bisnieta acompañan en tan doloroso momento. Ruegan oraciones al Altísimo para que les de el consuelo eterno.

RIVERO DE MÓTTOLA, NORMA YOLANDA (q.e.p.d.) Fallecio 17/1/23|. Su hermana Raquel Rivero, sus hijos y nietos despiden con profundo dolor y acompañan a su querida familia rogando consuelo y resignación.

RIVERO DE MÓTTOLA, NORMA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/23|. Sus primos Oscar. Elena. Omar. Mariza y Ana Rivero y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RIVERO DE MÓTTOLA, NORMA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/23|. Familias de Roberto, Alicia y Ricardo Molinari y personal de Óptica Molinari participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, WALTER ROGELIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/23|. Te recordaremos con mucho cariño, agradecidos por los momentos compartidos y sobre todo acompañándonos en situaciones difíciles que nos tocó transitar. Estarás siempre en nuestros corazones. Agustín y Patricia Ledesma acompañan a toda su familia en estos momentos de dolor.

SORIA, SILVIA ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Su hija Luz, su mamá Elba, su amiga Yvana y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

SORIA, SILVIA ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Sus compañeros del puesto Sanitario Los Romanos participan con profundo dolor su fallecimiento.

SORIA, SILVIA ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Hoy estamos triste por tu partida repentina, pero permanecerás en nuestros recuerdos para siempre,Gracias por tanto cariño, gracias por estar siempre presente para tu sobrina querida Larita, quedaron muchos recuerdos de te vamos a extrañar en cada acontecimiento de nuestras vida, gracias por ser parte de nuestra familia, te queremos mucho tus amigos. Fernando Ruiz, Roxana y Larita.

TABOADA, SEGUNDO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/23|. Su esposa Fernandez Luisa Argentina, sus hijos, Segundo, Susana, Cristina, Margarita, Daniela, Lorena, sus hijos políticos, Mirta, Pablo, Jose, Ramon, Jorge, Osvaldo, sus hermanos Nerio, Cli, Ema, Noemi, nietos, bisnietos y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio San Marcos. Cobertura. Caruso Cia. Argentina de Seguros S.A. SERVICIO REALIZADO POR EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Telefono. 429-6027. Cel. 385-5357628.

RUIZ GIMÉNEZ, FIAMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. "Hace un año cerraste tus ojitos para nunca más abrirlos. Hace un año que tu corazón dejó de latir. Hace un año que mi sonrisa se apagó con tu adiós. Hoy te recordamos con el más profundo amor y queremos que sepas que jamás te olvidaremos". Sus padres Juan y Eli, su hermano Roberto, su hermana política Natalia, sus sobrinas Melanie y Alison invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 en la Pquia. San Juan Diego Bº Saint Germain.

SALTO, MARIO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/22|. Papi: me quedé con tantas cosas que no pude decirte. Tantos momentos que nos faltó vivir juntos. Tantas historias que jamás contamos. Tantas altas y bajas en las que ya no estará tu consejo o tu regaño. Tantos nudos en la garganta y que un abrazo tuyo no van a desvanecer. Sé que no es mi culpa que ya no estés aquí, pero te extraño y en ningún momento has salido de mis pensamientos, realmente sería otra historia, si estuvieras aquí. Te amo y te extraño. Tus hijas Magdy y Lorena, nieta Rocío, hermana del corazón Chochi, sobrino Fernando Ysame. Hoy rezaremos por tu eterno descanso e n la Pquia. Nstro. Sr. de Mailin a las 20.30 hs.

SUASNABAR, MODESTINO ANTONIO (Chacho) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/20|. Al cumplirse tres años de tu partida al reino celestial te recuerdan, tu cuñada Lilian, Edgardo, sobrinos Yani, Hernán Fernando Salvatierra y flia. Que descanse en paz.

MUÑOZ, MARÍA MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/23|. Su Esposo Jorge Alberto, sus hijos Jorge, Judit, Fabian, sus nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Teléfono 4219787.

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (Nené) (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Sus sobrinos Juan, Susana, María del Carmen Daud y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y abrazan con inmenso cariño a sus queridos primos Ernersto y Silvia. Rogamos una oración por el descanso de su alma.

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (NENÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Los amigos y compañeros de fútbol, equipo de médicos,de su hijo Ernesto participan de su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos.

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (NENÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. María del Carmen Carpintero, sus hijos Josefina y Santiago Piña Carpintero lamentan el fallecimiento de la mamá de sus amigos Silvia y Ernesto, los acompañan en este gran dolor rogando oraciones por su eterno descanso en el Señor.

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (NENÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Leonor Rodriguez y Graciela Luna participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su gran amiga Silvita Daud en este momento de inmensa tristeza. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (NENÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Anita Castiglione, sus hijos Ale, Mariana, Joaquín y Joshe Cesca y Mario Fornes participan su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos y nietos.

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (NENÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Danilo Rene Rafael, Elsa Helena Rafael, Miguel Ángel Rafael, Marcela Alejandra Rafael, María Elena Sierra y sus respectivas familias participan su fallecimiento y elevan una oración rogando por su descanso.

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (NENÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Ricardo Alberto Zavaleta, su esposa Elsa Helena Rafael y sus hijas Gabriela María, Ana Lucía y María Gracia Zavaleta y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Que brille para ella la Luz que no tiene fin.

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (NENÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Estela Viviana Urrere y Aníbal Pellegrini participan con mucho pesar su fallecimiento y acompañan afectuosamente a sus hijos Silvia y Ernesto en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Norma y Dany Peralta, participan con dolor el fallecimiento de tía Nené. Abrazan con el cariño de siempre a sus hijos Silvia y Ernesto, nietos. Elevan oraciones rogando fortaleza y resignación y que brille la luz que no tiene fin para su alma.

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Sus sobrinas Mary y Nony Paz y Norma Peralta, participan con dolor el fallecimiento de la querida tía Nené, acompañan a los primos Ernesto y Silvia en este difícil momento y elevan oracion es por su eterno descanso.

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. María C. Paz, hijos Andrea, Paolo, Osvaldo y Ernesto De Marco y nietos, acompañan a Silvia y Ernesto del fallecimiento de la querida tía Nené. Brille para ella la luz que no tiene fin. Elevan oraciones por su eterno descanso.

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (NENÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Sylvia Lines, y sus hijos Mariano, Ana, Paola y Sebastián acompañan a Silvia y Ernesto , nietos y demás flia ante esta triste pérdida. QDEP

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (NENÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Magui Siliguini, Pimpi Corvalán y Tere Nader ,participan su fallecimiento y acompañan a Silvia en este doloroso momento. Que brille para ella la luz eterna

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Sus sobrinos Gustavo Perez, Pilar Salvatierra y sus hijas Florencia, Aldana y Pilar participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida tía Nené y ruegan por su eterno descanso.

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Sus sobrinos Rafael Martinez, María Elena Perez, sus hijos Alvaro y flia, Agustin participan con pesar el fallecimiento de la tía Nené. Elevan oraciones en su memoria.

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (NENÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Carlos Cesca y familia, participan con mucho dolor fallecimiento de la Sra. Nené y acompañan a sus hijos Ernesto y Silvia. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (NENÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Juan José Cesca y familia, participan con mucho dolor fallecimiento de la Sra. Nené y acompañan a sus hijos Ernesto y Silvia. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (NENÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Nancy Fernandez y su hija Carla Antonela Cesca, participan con mucho dolor fallecimiento de la Sra. Nené y acompañan a sus hijos Ernesto y Silvia. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (NENÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Los compañeros de la secundaria, de su hija Silvia, Escuela Normal José Benjamín Gorostiaga participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (NENÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. "Concédele gozar de la luz y la paz eterna". Compañeros del "G50 Primaria" de su hija Silvia, Escuela Normal Dr. José Benjamín Gorostiaga participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (NENÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Santiago Pedemonte, Liz Larcher, sus hijos María de los Milagros, Santiago Agustín, Juan Bautista Pedemonte, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (Nené) (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Marta G. Llapur, Marta Chamas de Llapur y familia lamentan su fallecimiento y acompañan con afecto a sus hijos y nietos.

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Chin-Chin Ruiz y Susana Sambataro acompañan en tan doloroso momento a Pato y Silvia. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (NENÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Martha Álvarez Goñi de Daud, sus hijas Mily, Susy y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con inmenso cariño a sus hijos Silvia y Ernesto, sus nietos Ramiro, Constanza, Alejo y demás familiares. Señor concédele el descanso en tu Reino a la querida Nené.

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (NENÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Francisco Alejandro Molinari e Isabel Palomo de Molinari, sus hijos Florencia y Francisco Molinari participan su fallecimiento y acompañan a sus amigos Silvia y Ernesto en estos momentos de dolor.

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (NENÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Alfredo Palomo e Isabel Hoyos de Palomo, sus hijas Isabel y Patricia, despiden a la querida Nené y acompañan a Silvia y Ernesto es este momento. Q.e.p.d.

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (NENÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Roberto Enrique Pinto y María Elena Villegas participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus amigos Silvia y Ernesto en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (NENÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Marcelo Locascio y Ana María Villegas participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querida amiga Silvia, ruegan oraciones en su memoria.

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (NENÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Víctor C. Martínez y flia. Participan el fallecimiento de Norma y acompañan a Silvia Daud, Ernesto y toda su flia en este triste momento, rogando una oración por su eterno descanso.

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (NENÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Emma Olivera de Daud y sus hijos Malena, Mario, Perla, Luis y sus respectivas familias lamentan el fallecimiento de la querida Nené y elevan oraciones por el descanso eterno de su alma y la resignacion cristiana de sus familiares.

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (NENÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Héctor Luis Ribas, Magalena Daud, Maria de los Angeles Ribas Daud y Miguel Gulayin acompañan a Silvia y Ernesto y familiares en estos momentos dolorosos y ofrecen oraciones por la querida memoria de tía Nené. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (Nené) (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Lydia Sthela Trejo, María Jorgelina y Baltazar, participan con profunda tristeza el fallecimiento de la mamá de su amiga Silvia. Ruegan a Dios le de fortaleza y resignación por este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

VILLAGRA, LUCRECIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/23|. Sus familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados en el cementerio del Jardin del Sol. SEPELIO REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

HERRERA, NORMA PETRONA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/23|. Sus nietos José, Luciana, Camelia, bisnietos Fausto, Isabela y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor. Fernandez. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata 162. Tel. 4219787.

ALBORNOZ DE SALIM, BLANCA ELDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/23|. Azucena F. de Sayah Correa; sus hijos Eva; Michel y Adriana; Federico y Marisu, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en este momento de dolor. Dios de consuelo a sus fliares.

CISTERNA, HUGO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/23|. Vecino, amigo, compañero de caza y aventuras en el campo, siempre te recordaremos. Tochy Ybañez y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

JUÁREZ, NÉSTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/23|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Con profundo dolor te despiden. Su esposa Nimia, sus hijos

Claudia y Pablo, hija política Ana, sobrinos, sobrinas y flia Noriega. Sus restos fueron inhumados en el cementerio local. Las Termas.

VÉLIZ, PABLO ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Su esposa Silvia Lezana sus hijos Yanina, Juliana, Martin, Facundo sus hnos Elda, Clelia, Lita, Lita, Neri, Mabel y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Guampacha dto Guasayan SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.