FÚNEBRES | 20 DE ENERO DE 2023

19/01/2023 - 22:56 Funebres

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

DÍAZ DE CORVALÁN, ROSA JORGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Rosa Jorgelina Díaz de Corbalán y acompañan en el dolor a su esposo, Sr. Daniel Corbalán, quien fuera Director General de Personal y Sueldos, de la UNSE, como así también a familiares y afectos.

DÍAZ DE CORVALÁN, ROSA JORGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Rosa Jorgelina Díaz de Corbalán y acompañan en el dolor a sus hijos, Guillermo Corbalán, integrante de la Dirección General de Personal, dependiente de la Secretaría de Administración y Daniel Corbalán, docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, como así también a familiares y afectos.

DÍAZ DE CORVALÁN, ROSA JORGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. La Secretaria, Ing. Rosa Kairuz, junto al equipo que integra la Dirección General de Personal, dependiente de la Secretaría de Administración, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Rosa Jorgelina Díaz de Corbalán y acompañan en el dolor a su hijo, Guillermo Corbalán, como así también a familiares y afectos.

HERRERA DE SALVATIERRA, OLGA PALMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Sus hijos Hector, Carlos, Marit, Analia, Estela y Miguel sus hijos pol Pamela, Norma y Jose, sus nietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio jardín del sol. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

HERRERA DE SALVATIERRA, OLGA PALMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Dios no nos prometió dias sin dolor, risas sin tristezas, ni sol sin lluvia, pero si prometió fuerzas para tus días, consuelo para tus lágrimas y luz para tu camino. La comunidad educativa de la Esc. Nº 1239 Pte. Dr. Raul Ricardo Alfonsin, acompaña en su dolor ante la perdida de la madre de la seño Rita Salvatierra y elevan oraciones en su memoria.

HERRERA DE SALVATIERRA, OLGA PALMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. La partida de Olguita ... deja un gran dolor en tu vida pero, mira hacia delante de la mano de los que te quieren así podrás estar mejor. Rita. De tu compañera Magdalena Reyes y su esposo Ricardo Tevez.

LEGUIZAMÓN, SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Tu hija del corazón Yudith y Ale, nietos Santino, Martina y flia. Gramajo partic. con dolor su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cem. El Descanso. Serv. Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

LUCCA, NORMA AQUILINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/23|. Sus hijos Blanca, Gustavo y Cecilia, sus hijos políticos Miguel, Gabriela, sus nietos Martin, Jose Luis, Maria Eugenia, Julian, Juan Mariano, Lucrecia, Belen, Carolina, Julieta, Valentina, Melina, Maria Pia, Maria Paz, bisnietos, tataranietos y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran inhumados en el cementerio La Piedad. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.:385-5357628.

LUCCA, NORMA AQUILINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/23|. Su hijo Pablo Gustavo Saganías Lucca, su nuera Gabriela Cardona, sus nietas Julierta y Valentina Saganías Cardona participan con dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

LUCCA, NORMA AQUILINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/23|. Su hija Blanca Élida Saganías Lucca, su esposo Miguel Merino, sus nietos Juan Mariano, Ana Lucrecia, Belén y Carolina participan con dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

LUCCA, NORMA AQUILINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/23|. Su hija María Cecilia Saganías Lucca, sus nietas Melina, María Pía y María Paz participan con dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

LUCCA, NORMA AQUILINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/23|. Sus amigos Mariela Uñates, Daniel Tevez y Lucrecia Diaz y sus respectivas familias, acompañamos a Ceci en este dificil momento, participamos con dolor el fallecimiento de su mamá. Elevamos oraciones en su memoria..

MARTÍN DE ALTMAN, BEATRIZ (CHICHA) (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/23|. "En verdes prados me deja descansar". Su hermana Berta Martín Lascano y su esposo Luis A. Robato, sus hijos José, Fernando, David, Romina y Silvina Robato y sus respectivas familias participan con profunda tristeza la partida a la casa del Padre de la querida Chicha, acompañan con mucho amor a Gastón y ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍN DE ALTMAN, BEATRIZ (CHICHA) (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/23|. "Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo, cuando cruces los ríos, no te cubrirán". Sus sobrinos José, Fernando, David, Romina y Silvina Robato y familias participan con profunda tristeza la partida a la casa del Padre de la entrañable tía Chicha, abrazan fuerte a su primo Gastón y ruegan oraciones en su querida memoria.

MARTÍN DE ALTMAN, BEATRIZ (CHICHA) (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/23|. "Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta". Su sobrina Romina Robato y su esposo Federico Mattar Caumo participan con profunda tristeza la partida a la casa del Padre de la querida tía Chicha y ruegan oraciones en su memoria.

MARTINI DE NICOLAU, GERALDINDE REGINA (q.e.p.d.) Falleció el 181/23|. Miguel Nicolau (Gringo) y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Claudio, hermanos y demás familiares en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

RIVERO DE MÓTTOLA, NORMA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/23|. Querida Norma: amiga de mi infancia, cuántos momentos lindos compartimos, juegos, visitas e ir juntas al colegio. Ya mamá volvimos a estar juntas con nuestros primeros hijos. Con el paso del tiempo nos volvimos a encontrar en el colegio, en un acto escolar donde concurrían nuestros nietos. Fuiste especial, agradable, cariñosa, hermosa y con un corazón inmenso. Cuánto lamento tu partida amiga querida, ya estás junto a tu papá, hermano y tu amado esposo Roberto. Descansa en paz Norma, que Dios cuidará de tus hijos, nietos y todos tus seres queridos. Siempre estarás en mi mente y mi corazón amiga querida. Ana María Prados y flia.

RIVERO DE MÓTTOLA, NORMA YOLANDA (q.e.p.d.) Fallecio 17/1/23|. "Dios recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno" Su hermana Sara de Ávila y familia participan con profundo dolor su partida a la Casa del Padre y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

ROMANO DE PANDOLFI, ANA LÍA ROXANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/23|. Su esposo Carlos Alfredo Pandolfi, hijas Virginia, Emilia, Carolina, h.p. Guillermo Atterbury, nietos Justina, Guillermo, Manuel y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz. ORGANIZACIÓN ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

ROMANO DE PANDOLFI, ANA LÍA ROXANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/23|. Hermana querida, tengo mucho dolor y tristeza porque no has podido salir de esta enfermedad que te llevó. Quiero que descanses en paz. Voy a extrañar las vueltas, tomar cafecito, las tardes de charlas y risas. Mi única hermana. Te llevaré en el corazón. Te amo mucho. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su hermana María.

ROMANO DE PANDOLFI, ANA LÍA ROXANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/23|. Su hermana Mariela, su esposo Miguel Oieni, sus sobrinos Federico, Luisina y Valentina Oieni participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

ROMANO DE PANDOLFI, ANA LÍA ROXANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/23|. Su madre política Alba Luz Duelli de Pandolfi y Anita Inés Duelli participan con dolor su fallecimiento. Elevan orciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

ROMANO DE PANDOLFI, ANA LÍA ROXANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/23|. Su hermana política Teresita Pandolfi y Máximo Sáenz participan con dolor su fallecimiento. Elevan orciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

ROMANO DE PANDOLFI, ANA LÍA ROXANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/23|. Su hermano político Enzo, su esposa Marcela y sus hijos Agustín y María Belén Pandolfi participan con dolor su fallecimiento. Elevan orciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

ROMANO DE PANDOLFI, ANA LÍA ROXANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/23|. Sus tíos Azar Leiva, Graciela Figueroa, sus hijos Sebastián, Julieta y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROMANO DE PANDOLFI, ANA LÍA ROXANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/23|. Sus tíos Juan Alberto Figueroa, Ana María Casoliba, sus hijos Andrés, Adolfo, Eugenia y sus respectivas familias participan con profundo dolor y ruegan oraciones en su memoria.

ROMANO DE PANDOLFI, ANA LÍA ROXANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/23|. Su ex compañera de la Promoción 1982 del Colegio de las Hermanas Franciscanas, Dra. Sandra Inés Zeman participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su esposo, hijas y nietos en tan irreparable pérdida. Ruega oraciones a su querida memoria.

ROMANO DE PANDOLFI, ANA LÍA ROXANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/23|. Los compañeros y amigos de su esposo Carico Pandolfi de la promoción 1980 del Colegio San José: Miryam, Sonia, Marta, Clara, Graciela, Alejandro, Pila, César, Teti, Gustavo, Toño, Luis, Daniel, Raúl, Oscar, Robert, Fico, Pato, Waldy, Dito, Luciano, Gusa, Ramón, Enzo, Carlos Ledesma, Víctor, Horacio, Huguito, Martín, Dani Herrera y Lucho Tulli participan con dolor su fallecimiento.

ROMANO DE PANDOLFI, ANA LÍA ROXANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/23|. Sylvia Lines, sus hijos Mariano, Ana, Paola , Sebastian y nietos acompañan a su esposo Carico, hijos, y demás flia ante esta triste y dolorosa pérdida, elevando una oracion en su memoria. QEPD.

ROMANO DE PANDOLFI, ANA LÍA ROXANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/23|. Jorge Luis Atterbury y su esposa Alicia Miranda participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

ROMANO DE PANDOLFI, ANA LÍA ROXANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/23|. Dr. JorgeL. Atterbury, Dra. Leda Barrera y sus hijos Silvina, Jorge, Ledita, Guillermo y sus respectivas flias. participan con profunda pena el fallecimiento de su consuegra Any. Ruegan resignacion para su esposo y sus hijas y nietos.

ROMANO DE PANDOLFI, ANA LÍA ROXANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/23|. José Zani, sus hijos José Augusto, Josefina y Alejandra participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMANO DE PANDOLFI, ANA LÍA ROXANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/23|. Sus amigas y ex compañeras de la promoción Hnas Franciscanas despiden a la dulce Ana Lía con gran tristeza y acompañan a su esposo, hijos y nietos ante la dolorosa pérdida. Elevamos oraciones por el alivio espiritual de su familia.

ROMANO DE PANDOLFI, ANA LÍA ROXANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/23|. Arquitecto Edgar P.Quaranta, su esposa Luisa Josefina Chazarreta; sus hijos Edgar Pablo Quaranta y Milagros Lezana y sus nietitos Federico y Faustino Quaranta Lezana; sus hijos Luisina María Quaranta y Martín Méndez y sus nietitos Juan Martín y Benjamín Méndez Quaranta ; su hijo Ramiro Quaranta y sus hijos María Antonella Quaranta y Matías Echeverria ; participan con profundo dolor su fallecimiento . Acompañan a toda la familia , especialmente a Virginia, amiga entrañable y muy querida de Antonella. Ruegan por el eterno descanso de su alma.

RUIZ, HÉCTOR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/23|. Sus hijos Pablo, Silvia, Enzo, su hija politica Reina, nietos Yhoel, Lian, familia Carabajal y demás familiares. Sus restos seran inhumados en el cementerio parque de la paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A.- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

SORIA, SILVIA ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Nuestro Creador y Redentor conquistó la muerte y volvió glorioso. Dale Señor la paz eterna y brille para ella la luz perpetua. Prof. Amanda Anriquez y su esposo Raul Corbalan acompañan a su hermana Prof. Liliana Soria y familia en estos momentos tan dificiles. Ruegan una oracion en su memoria.

SORIA, SILVIA ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Mercedes Poggi y sus hijos Dani,Carli y Facu acompañan a su hermana Liliana Soria,en esta irreparable pérdida.

SORIA, SILVIA ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Su hermana Liliana, sus sobrinos Belén y Loli Conte y su sobrina política Coty Prieto participan con profundo dolor su inesperada partida. Elevan oraciones en su memoria.

SORIA, SILVIA ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Su hermano Armando, su hermana política Lety, sus sobrinos Cynthia, Arman, Flor y Noe participan su fallecimiento y ruegan al Señor la reciba en su santa gloria. Elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CORIA, RICARDO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/23|. Su hija Maria Silvina, su sobrina Maria Veronica Quiber, su hermana Maria Esther Coria y demas familiares participan su fallecimiento sus restos seran inhum. hoy en el cementerio Parque de La Paz. CARUSO CIA. ARG. DE SEG.-NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383 La Banda.

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (Nené) (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Sus sobrinos Freddy Basbús y familia, Marcelo Basbús y familia, Silvia y Claudio participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con inmenso cariño a sus primos Silvia y Ernesto. Elevan oraciones por su eterno descanso.

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (NENÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Marcela A. Rafael y sus hijos Ramiro, Constanza y Alejo Daud, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Nené, un ser muy especial para todos nosotros.

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (NENÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Ricardo Gallardo, Liliana Descalzi y sus hijos Juan Pablo, Rodrigo y Marftin Ignacio participan con profundo dolor el fallecimiento de doña Nené y acompañan con profundo afecto a sus hijos Pato y Silvia, deseándoles pronta resignacion. Elevan oraciones en su memoria.

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (NENÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Oscar, Adriana, Gustavo y Claudia Medina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (Nené) (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Maria Inés Castiglione y Carlos Toia participan su fallecimiento y acompañan a Silvia y familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (Nené) (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Silvia Llavar participa su fallecimiento y acompaña en el dolor a su familia rogando oraciones en su memoria.

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Guillermo Daniel Molinari, esposa Griselda Farias sus hijos Guillermo, María Laura , Ariatna hijos políticos: Leandro Ferreyra, Virginia Bollati y Agustín Sayah Correa y nietos acompañan a sus hijos Silvia, Ernesto, nietos y demas familiares.

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Ernesto José Daud, socio de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su colega Dr. Ernesto José Daud. Ruega una oración a su memoria.

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago

del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su matriculado, Dr. Ernesto José Daud. Ruegan una oración a su memoria.

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (Nené) (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. José Luis Velázquez y Lilian Jozami y familia acompañan a sus hijos y nietos en esta dolorosa pérdida.

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Dr. Enrique Alcalde, Dra. Nora Abalos, sus hijos Noel, Javier, Victoria y Enrique acompañan a sus amigos de siempre Silvia y Ernesto y ruegan oraciones para la querida memoria de su madre.

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (Nené) (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Que el Señor la reciba en su reino y haga brillar para ella la luz que no tiene fin. Dr. Walter Omar Peralta Rondano y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su tía Nené y acompañan en este dificil momento a sus primos Ernesto y Silvia. Se ruega oraciones en su querida memoria.

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (Nené) (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Brille para ella la luz que no tiene fin. Anaia Peralta Rondano, participan el fallecimiento de su tía Nené y acompañan a sus hijos en tan doloroso momento. Elevan una oración en su querida memoria.

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (Nené) (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. La familia Monscheni Navarro, acompañan a sus hijos Silvia y Ernesto, a sus nietos y demas familiares en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (Nené) (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. María Laura Navarro y sus hijos Augusto y Octavio acompañan a sus hijos Silvia y Ernesto, a sus nietos y demas familiares en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (Nené) (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Rubén Piñón, su esposa Viviana Avido y sus hijos Luciana, Florencia Belén y Facundo participan con mucho dolor el fallecimien to de la Sra. Nene y acompañan a sus hijos Ernesto y Silvia. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (NENÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Ignacio Vladimiro Gallardo (Vlady) participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijos Ernesto y Silvia y a sus nietos en tan doloroso momento. Ruega oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALBORNOZ DE SALIM, BLANCA ELDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/23|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mí, aunque esté muerto, vivirá". Lic. Marga Tapia y sus hijos Jorge y Mario participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida señora Blanca. Una mujer ejemplar y excelente docente que dejó huellas profundas en la sociedad. Acompañan a sus hijos Nené y Polito y demás familiares en este momento de tristeza. Ruegan una oración en su querida memoria. Frías.

ALBORNOZ DE SALIM, BLANCA ELDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/23|. Edis Vilma Jaláf de Taín y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a Nene y su familia en este triste momento. La recordaremos con mucho amor y cariño por su gran simpatía y gran persona que fue. Vivirá po siempre en nuestros corazones. Elevan oraciones en su querida memoria.

CHAZARRETA, FRANCISCA ARSENIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/23|. Sus hijos Antonia, Valle, Yolanda, Trinidad, Rene, Pedro, Sergio h. politicos nietos bisnietos y tataranietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio de Garsa dto Sarmiento SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CISTERNA, HUGO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/23|. La comunidad educativa de la escuela N° 750 Dr. Eliseo Fringes, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su hijo, el prof. Pedro Cisterna, en este momento de honda tristeza. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

CISTERNA, HUGO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/23|. Ramón Maldonado participa con profundo dolor su partida y eleva oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

MENDOZA, CARLOS WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/23|. Sus hijos Maria Luisa, Maria Angelica, Maria Lourdes,Flavia, Diego, Enzo, Cintia h. politicos nietos bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Tintina dto Moreno SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

VILLAREAL JOZAMI, FARIDE MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/20|. Faride mi ángel hija hace tres años de tu partida a la casa del reino celestial. Te fuiste en un dulce sueño cómo van los elegidos de Dios, y hoy eres una estrella la que más brilla en el cielo y desde alli nos iluminas. tu voz se escucha, te sentimos sonreír, se que descansas en paz en los brazos de nuestro señor Jesucristo nuestro Dios y nuestra Madre la Virgen María te pido por mi niña Faride Maria tu mamá Sandra ,papá Ricardo y hermano Abraham y tus padrinos tata Joti y Mary, tu mamá Ramona, Villalba de Jozami y demás familiares.