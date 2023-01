FÚNEBRES | 23 DE ENERO DE 2023

23/01/2023 - 02:38 Funebres

FALLECIMIENTOS

22/01/2023

Alberto Benjamín Argañaraz (La Banda)

Arturo Arnaldo Barbero

Carlos Hugo Leiva (La Banda)

Nerio Homar Lencinas

Adriana Elizabeth Santillán

Juan de la Cruz Cardozo (Loreto)

Claudio Emanuel Álvarez

Susana del Valle Orieta

Serafín del Valle Banegas

Gloria Argentina Burgos

Juan Carlos Gerez (Tintina)

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN DE LA CRUZ CRUZ CARDOZO (q.e.p.d.) Se durmió el 21/1/23…

El presidente del Partido Justicialista, distrito Santiago del Estero, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN DE LA CRUZ CRUZ CARDOZO (q.e.p.d.) Se durmió el 21/1/23…

El Partido Justicialista, distrito Santiago del Estero, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADRIANA ELIZABETH SANTILLÁN (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23…

El Sr. Intendente de la Municipalidad de La Banda, Roger Nediani, vice intendente Gabriel Santillán y funcionarios, participan del fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADRIANA ELIZABETH SANTILLÁN (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23…

La secretaría de Educación de la Municipalidad de La Banda y sus compañeros/as, participan del fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADRIANA ELIZABETH SANTILLÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/1/23 y espera la resurrección.

Te recordaremos con mucho cariño, agradecemos por los momentos compartidos y por tu dedicación a la educación. Sra. supervisora Blanca Sánchez, directora Cristina Buitrago, colegas, personal de maestranza y toda la comunidad educativa del Jardín Infantes Nº 914 del Bº Belén, participan su fallecimiento y acompañamos con profundo dolor a sus hijos y esposo en estos difíciles momentos. Elevamos oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ARTURO ARNALDO BARBERO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23…

Juan Blas Gaona y familia participan el fallecimiento de su cuñado rogando una oración en su memoria, y que El Señor Dios lo reciba en la gloria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ARTURO ARNALDO BARBERO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23…

Carlos Biagioli, su Sra. Glenda y familia participan su fallecimiento, acompañando a su tía y primos en este momento doloroso rogando una oración en su memoria. Que Dios lo ilumine con la luz que no tiene fin.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ARTURO ARNALDO BARBERO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23…

Tus sobrinos Juan Blas Gaona, María Josefina Gaona, Glenda Gaona y su madre Lila Josefina Perracini participan su fallecimiento, acompañando a la familia en este sentido momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ARTURO ARNALDO BARBERO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23…

Que tu espíritu vuele alto cuñado y buen viaje hacia la luz. Ya tendremos esa gran reunión familiar en donde no habrá más despedidas y todo será de reencuentro. Chesira Gaona y sus hijos Alejandra, Gastón, Gonzalo y Mariana.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ARTURO ARNALDO BARBERO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23…

Emilio Oscar Faraudo e Isabel Angélica Gaona y sus hijos Gustavo y Guillermo participan el fallecimiento de su hermano político y que brille para él la luz que no tiene fin. Rogamos oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

MÓNICA ALEJANDRA DEL VALLE PENA PALAZZO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/11/22….

Ya son dos meses de tu partida y me cuesta pensar que no regresarás, pero tú desde el cielo me das fuerzas para aprender a sobrellevar cada día este dolor. Te amo y te4 seguiré amando en el lugar que estés. Por siempre serás mi amor. Su esposo Koky Juárez invita a la celebración de la Palabra que se realizará hoy a las 20 hs en iglesia Santiago Apóstol, al cumplirse dos meses de su fallecimiento.

AGRADECIMIENTO

ARNALDO ANTONIO DíAZ (Cusi)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/1/23 y espera la resurrección.

Sus padres Arnaldo Díaz y Tomasa Barraza de Díaz. Agradecen a familiares, amigos, vecinos y en especial a Liliana por la atención brindada a nuestro hijo. Que Dios los bendiga.

INVITACIÓN A MISA

ARNALDO ANTONIO DíAZ (Cusi)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/1/23 y espera la resurrección.

"Aunque estás lejos de mí, siempre estarás en mi mente. Nunca serás mi pasado y siempre serás mi presente. Gracias por ser ese pedacito de Cielo”.

Sus padres Arnaldo y Tomasa, sus hermanos Patricia, Lucrecia, Martin y Gabriela Diaz, con sus respectivas familias invitan a la misa Hoy a las 20 hs. en parroquia San José del B° Belgrano, con motivo de cumplirse 9 dias de su partida. Besos al Cielo.

INVITACIÓN A MISA

ARNALDO ANTONIO DíAZ (Cusi) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/1/23 y espera la resurrección.

Tus valores y enseñanzas viven en nosotros y te hacen inmortal, pero tu brillo vivirá siempre en nuestros corazones. Nos separó la muerte pero el amor nos mantiene unidos. Quererte fue fácil, olvidarte será imposible. Te amamos Cusi. Sus tíos Cashy, Darío Barraza y Haydée, tus primos Mariela, Daniel, Alejandro, Gaby, Sergio y María sus sobrinos Milagros y tu sobrino ahijado Javier, Facundo y Mauro, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia San José del B°Belgrano al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Elevamos oraciones en tu querida memoria.





INVITACIÓN A MISA

Dra. CARLA SOFÍA MITRE (q.e.p.d.) Se durmió el 23/1/21…

Dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mi aunque haya muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre !!

Hoy se cumplen dos años de tu partida, aquel verano que quedará grabado en todos los que te amamos. Nos despedimos sin saber que sería la última vez …. Gracias por los años de felicidad y ocurrencias que nos regalaste, gracias porque tu presencia es tan fuerte que te sentimos siempre!!

Quédate Carlita , quédate en el corazón de tu flia para que cuando tu ausencia duela, te podamos encontrar aunque sea por un ratito… te amamos siempre!!

Su familia invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la iglesia Santiago Apóstol.

RECORDATORIO

FELIPE MANUEL PALACIO GÓMEZ (q.e.p.d.) Se durmió el 23/1/93…

A 30 años de tu desaparición física que el Señor te tenga a su lado como en el corazón de los que tuvimos la dicha de compartir momentos inolvidables.

Tus hijos Fredy y Daniel y familias te recordarán con mucho cariño. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ÁLVAREZ, CLAUDIO EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/23|. Su madre Rosa Gomez, su hijo Dylan, sus hermanos/as, y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos seran inhumados hoy a las 10 en el cementerio La Piedad. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BANEGAS, SERAFÍN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/23|. Su sobrina Maclovia Suarez y flia, su ahijada Victoria Acuña y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de los Flores. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A.- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

BARBERO, ARTURO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. Su esposa Olga Gaona, sus hijos Martín, Olguita, Arturo, Juan y Marcelo y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados hoy en Crematorio ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BARBERO, ARTURO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. Hugo Andrés Argañarás, Inés de los Ángeles Martínez y su hijo Juan Bautista Argañarás participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amigo Arturo Barbero (h) y acompañan a toda la familia en este triste momento.

BARBERO, ARTURO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. Juan Pablo Álvarez, Eduardo Álvarez, Cecilia Álvarez, Silvia Álvarez, Gonzalo Álvarez y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amigo Arturo Barbero (h) y acompañan a toda la familia y en este triste momento.

BARBERO, ARTURO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. Lucrecia Cortigiani, sus hijos Mariano, Sebastián y Luciana Demasi y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a sus familiares en este difícil momento.

BARBERO, ARTURO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. El equipo de profesionales, técnicos y personal administrativo del Centro de Salud para la Mujer Génesis, acompañan al Dr. Martín Barbero y flia. en este doloroso momento, rogando por consuelo y resignación.

BARBERO, ARTURO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega, esposo de la Dra. Olga Elisa Gaona, padre del Dr. Martin Alejandro Barbero. Ruega una oración a su memoria.

BARBERO, ARTURO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado, esposo de la Dra. Olga Elisa Gaona, padre del Dr. Martin Alejandro Barbero. Ruegan una oración a su memoria.

BARBERO, ARTURO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. Eduardo Cosci, Alicia Freytes, sus hijos Edu, Sofía y Diego y sus nietas participan su fallecimiento y acompañan a la familia en estos tristes momentos. Se ruega una oración en su memoria.

BARBERO, ARTURO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. Que tu espíritu vuele alto cuñado y buen viaje hacia la Luz. Ya tendremos esa gran reunión familiar en donde no habrán más despedidas y todo será alegría de reencuentro. Chesira Gaona y sus hijos Alejandra, Gastón Gonzalo y Mariana.

BARBERO, ARTURO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. Miguel Ángel Rodriguez y María Cristina Frediani despiden con profundo dolor a su amigo Arturo y acompañan a su familia en tan duro momento, rogando oraciones en su memoria.

BARBERO, ARTURO ARNALDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. Dra. Ana Gauna, Martin Gauna y familia y Leticia Gauna participan con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Arturo Barbero y acompañan a su familia en este momento de dolor.

BARBERO, ARTURO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. Sebastian Spaini, Eugenia, Sofia y Bautista despiden con profundo dolor a su amigo Arturo y acompañan a su mujer y a sus hijos en este dificil momento.

BARBERO, ARTURO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. Sus amigos y vecinos Aristóbulo Víctor Paz, su esposa Olga Povedano y sus hijos Silvia, Olguita, María Paula y Víctor con sus respectivas familias, lamentan su partida y acompañan a su esposa e hijos en este momento de dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

CORONEL, MARGARITA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. Sus primos Freddy Basbús y Magalí Pece, Pancho Pece y Mariana Bravo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Luis, a sus hermanas Mirta y Laura y sobrinos, rogando oraciones en su querida memoria.

CORONEL, MARGARITA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. Gladys Gimenez, sus hijos Miguel, Martin, Mariano, Ana y Marcelo Figueroa, con sus respectivas familias, participan de su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CORONEL, MARGARITA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. La promoción 1983 de la Escuela Nacional de Comercio despedimos con dolor a nuestra querida Preceptora Manina, acompañamos con pesar a su hijo Luis rogando resignación para sus seres queridos y elevamos una oración en su memoria.

CORONEL, MARGARITA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. Carlos Raúl Sarmiento participa el fallecimiento de Manina. Oraciones en su memoria.

HERRERA DE SALVATIERRA, OLGA PALMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Su gran amiga Chicha Toscano y flia, participan con inmenso dolor tu partida. Rogamos oraciones en su memoria

LENCINAS, NERIO HOMAR (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23 en Bs.As.. Fuiste un ejemplo de ser humano, cerraste los ojos y volaste a los brazos de Jesus. Gracias por todo y que reine para vos la paz eterna. Quedamos con los mejores recuerdos compartidos y tu alegria inmensa. su esposa Selva Laplace, su hija Alborada María Eugenia, hijo pol. Enrique Di Iorio, sus amados nietos Romulito y Gina, su hija de corazón Marta Vivas y familia participan con profundo dolor su partida y sus restos descansas en paz en el cementerio de La Misericordia. Rogamos un pensamiento en su memoria.

MARTÍN DE ALTMAN, BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/23|. Su amiga de la adolescencia Chicha Toscano y flia, participan su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria

ORIETA, SUSANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2.21/1/23|. Sus hermanos Elizabeth, Silvia, Hugo, Ramón y Erika, su hijo Daniel, sus nietas Nahiara, Luciana y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque El Descanso. Cob. Caruso Cia.Arg de Seguros S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

SANTILLÁN, ADRIANA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. Su esposo Mariano Besso, sus hijos Mariano, Bianca, su hermano Alejandro y demás familiares. SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SANTILLÁN, ADRIANA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. Los amigos de su hijo Enzo de la M16 de OLRC, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ADRIANA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. Los padres de la M16 de OLRC, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Adriana. Acompañan en este triste momento a Mariano y sus hijos Enzo y Bianca. Que brille para ella la luiz que no tiene fin.

SORIA BUSSOLINI, BEATRIZ MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. La amiga de su madre Elsa, Chicha Toscano y flia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria

CAMPOS MARÍA DE LA CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/19|. Sus hijos Mario y Graciela, nietos, bisnietos y demás familiares, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en la Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse cuatro años de su fallecimiento.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: Que bonito sería que dejaras el cielo un momento para estar con nosotros de nuevo, para sentirte y darnos ese abrazo que tanta falta nos hace para escucharte y decirte que te extrañamos, que te amamos y que aunque ya no estés físicamente, en nuestros corazones siempre estarás presente. Te amamos. Tus padres Luis y Negry, tus hermanas Ale y Faby, tu hija Zafi, tu sobrino Rodri, tu abu Pila, familiares y amigos nos reuniremos hoy a las 20.30 hs. en la gruta levantada en tu memoria al cumplirse 11 años y 1 mes de tu partida al reino celestial.

PAZ, EDICIO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/22|. "Alzo mi mirada al cielo, te recuerdo en los hermosos momentos compartidos y saco fuerzas de mi fe para continuar. Esposo, amigo, padre y abuelo. Como olvidar tu voz, tu presencia en todos los momentos de nuestra existencia. Nos enseñaste grandes valores de vida para hacernos personas de bien. Vivirás siempre en nuestros recuerdos y corazones. Nunca te olvidaremos y esperamos con ansias el día para volver a verte... Te amamos papi... Tu esposa Pucky, tus hijos Verónica, Lía, Natalia, Laura, Walter y Gustavo, tus adorados nietos, tus hijos políticos Nelson, Juan, Marcelo, Lorena y Miguel, invitan a la misa que se oficiará hoy en la Pquia. Santa Rita a las 20 hs. con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

PAZ, EDICIO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/22|. "Dios te recibió en sus brazos y ya descansas. Nada hay que temer porque los ángeles te acompañarán en el cielo. Nos regalaste tanto amor, que así te guardaremos en nuestros corazones. Descansa en paz preciosa persona". Tus hermanos María, Pablo, Juana, Elvecia, Virginia y sus respectivas familias, invitan a la misa en la Pquia. Santa Rita hoy a las 20hs. Elevan una oración en su memoria.

PAZ, EDICIO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/22|. Siempre te recordaremos con mucho amor. Sus cuñados Carmen, Beby, Pequeño, Pepelo invitan a la misa en la Pquia. Santa Rita del Bº Jorge Newbery hoy a las 20 hs. al cumplirse 1 año de su fallecimiento.

ARGAÑARAZ, ALBERTO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 20/01/23|. Participan con profundo dolor sus Padres: Rosa y Benjamin, sus hermanos Marta, Ana, Rosana y Paola, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Exequias Y Tanatopraxia REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

BURGOS, GLORIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. Sus sobrinos Leo, Nicolás, Germán y María José participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CUFFIA DE VELEZ, MARÍA NELLA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. Sus hermanas de la vida Maruca y Mary, despiden con inmenso dolor a su entrañable e incondicional amiga, a una hermana que se aferró a la vida y enseñó a nunca bajar los brazos. La extrañaremos.

CUFFIA DE VELEZ, MARÍA NELLA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. Un ángel lleno de luz y bondad fue llamado por Dios para que descanses junto a Él, vuela alto, besos al cielo, te voy a extrañar, te quiero mucho, aunque ya no estés. Tu ahijada María Nella Santana. Descansa en paz.

CUFFIA DE VELEZ, MARÍA NELLA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. Nellita: tu partida nos deja un dolor difícil de sobrellevar. Que el Señor te reciba en sus brazos. Descansa en paz. Deseamos una pronta y cristiana resignación a su familia. Celina, María Nella, Ariel, Laura, Uciel y Benicio Santana, Noelia, Ariel y Pilar Felice. Elevamos una oración en su querida memoria.

CUFFIA DE VELEZ, MARÍA NELLA Dra.(q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. Federico Fabian Badami, Karina Gabriela Argañaraz y su hijo Franco Roman participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

CUFFIA DE VELEZ, MARÍA NELLA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. CIM despide con mucho dolor a Dra. María Nella Cuffia, médica fundadora y pilar fundamental de esta institución, siempre estará en nuestros corazones.

CUFFIA DE VELEZ, MARÍA NELLA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. Tu pérdida nos causó un dolor inmenso dificil de superar porque has sido un ser de luz que brillaba siempre. Los momentos vividos quedarán para siempre en nuestros corazones. Amiga incondicional hoy descansas en los brazos de nuestro Padre celestial. Isabel de Auad, sus hijos doctores Mario Alejandro, Claudio Hernán y Gabriela Auad.

CUFFIA DE VELEZ, MARÍA NELLA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. Las grandiosas, Gaby, Celva, Claudia, Gilda, Maruca, Mary despiden con mucho dolor a sí entrañable amiga Nella, hasta volver a encontrarnos.

CUFFIA DE VELEZ, MARÍA NELLA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. Secretarias del CIM Celva Ramón, Romina, Julieta, Karen, Daniela, Daiana, despiden con mucho dolor a quien con su sonrisa y buena energía permitía resolver las dificultades. La extrañaremos.

CUFFIA DE VELEZ, MARÍA NELLA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega. Ruega una oración a su memoria.

CUFFIA DE VELEZ, MARÍA NELLA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculada. Ruegan una oración a su memoria.

CUFFIA DE VELEZ, MARÍA NELLA (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. José Bonacina y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

LEIVA, CARLOS HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/23|. Sus hijos Lourdes, Gabriela y Martin, hijos polit. nietos y demas familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. Jardin del Sol. SEPELIO REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

LENCINAS, NERIO HOMAR (NENE) (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23 en Bs.As.. Su sobrino Reynaldo Eberto Lencinas (Pichichino) y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CARDOZO, JUAN DE LA CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. Sus hijos Merce, Juan, Marine, Malvina, Franklin, Vanesa, Guilly, Gustavo, Gastón, Catriel y David, sus hijos políticos, sus nietos y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio San Gerónimo. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

GEREZ, JUAN CARLOS (Cacho) Falleció el 22/1/23|. Su esposa Porota y su hija Yanet participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Tintina.

GEREZ, JUAN CARLOS (Cacho) Falleció el 22/1/23|. Su hija Yanet, su hijo pol. Pucho y sus nietas Bárbara y Vicente participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en cementerio de Tintina.

GEREZ, JUAN CARLOS (Cacho) Falleció el 22/1/23|. Su hermano Beto Gerez, su hna. pol. Silvia, sus sobrinos Carly y Hernán y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GEREZ, JUAN CARLOS (Cacho) Falleció el 22/1/23|. Su cuñada Niní, sus sobrinos Yiyo, Marita y Valeria y sus respectivos familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA, VERTA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/23|. Tus hijos y nietos del corazón: Poli y Perla Fernández, Lautaro Fabián y Constanza Fabián lamentamos tu partida. Saludamos afectuosamente a nuestra Vicky y familia Piumetti en estos difíciles momentos.