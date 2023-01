FÚNEBRES | 25 DE ENERO DE 2023

25/01/2023 - 02:42 Funebres

FALLECIMIENTOS

25/1/23

Martín Alejandro Juárez (La Banda)

Silverio Laudino Soria

Azize Elías

Alicia Esther Lazarte

Dante Albertino Vegas (La Banda)

Yolanda Elvira Zerda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARTA DORA DEL VALLE CARRIZO DE AGUIRRE (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/23

La diputada nacional, Estela Marys Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARTA DORA DEL VALLE CARRIZO DE AGUIRRE (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/23

La presidente provisional de la Honorable Cámara de Diputados, Sra. Norma Abdala de Matarazzo, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARTA DORA DEL VALLE CARRIZO DE AGUIRRE (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/23

El Sr. Fiscal de Estado Dr. Raúl J. C. Abate Costa participa con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARTA DORA DEL VALLE CARRIZO DE AGUIRRE (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/23

Sr. Fiscal de Estado Adjunto Dr. Luis A. Olivera; Procuradora del Tesoro Dra. Ana Alzogaray, Directores, Prof. Asesores y personal de Fiscalía de Estado lamentan su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

AZIZE ELIAS (Lili)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/1/23 y espera la resurrección.

“Dios te reciba en sus brazos y descansa en paz”. Sus hijos Cristina y Ricardo, sus hijos políticos Freddy y Valeria, sus nietos Matías, Samantha, Sair, Ivana y Luciana, sus bisnietos Bautista, Catalina, Benjamín, Josefina, Mateo y Tobías, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10.30 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

UAN CARLOS GEREZ (Cacho)

(q.e.p.d.) se durmió en el Señor el 22/1/23 y espera la resurrección.

Compadre y hermano del alma: a la hora de la despedida los recuerdos se agolpan en tropel para evocar tantos años de amistad compartida. La época del Colegio, los encuentros en Lilo, la amorosa presencia y paciencia de la Vicenta, las guitarreadas con los Diaz de la Rivadavia, Toy, Regalito, Tiky y tantos otros, recuerdos entrañables. Descansa en paz, hermano querido del corazón. Kito Carabajal y Myriam Nancy Ruiz, sus hijos Chiqui, el ahijado José, Ricky y Bebi, con sus familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y abrazan a Porota, Betito y a todos los familiares pidiendo a Dios les de fuerza, consuelo y resignación. Quimilí.

RECORDATORIO

DORA ISABEL CORONEL DE GRAMAJO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/1/22 y espera la resurrección.

Gracias madre por todo lo que hiciste por nosotros, fuiste una madre ejemplar y una abuela insuperable, gracias por habernos dado todo tu amor. Te queremos y te guardamos en nuestra memoria y en nuestros corazones por siempre. Su esposo Hugo, sus hijos Susana, Julia, Marcelo, Daniel, sus nietos Nicolas, Bruno y Lua. Ruegan oraciones en su querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

MIGUEL AUGUSTO RODRÍGUEZ (q.e.p.d.) Se durmió el 25/1/22…

No te fuiste del todo. Te quedaste en mi comida preferida, en los cafés de los sabados a la mañana. No te fuiste del todo, estás en las lágrimas pero también en las risas y soy quien soy porque estuviste en mi vida y tu huella no la borra ni siquiera el tiempo. Te extraño tanto, pero tanto, Papito, pero sé que en parte estás aquí conmigo, porque no te fuiste del todo. Su hija María Lujan. Los esperamos en la misa que se oficiará por el descanso de tu alma, al cumplirse 1 año de tu partida el dia 25/1/23 a las 20 hs en Catedral Basílica.

INVITACION A MISA

RAMÓN ALBERTO CHÁVEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/2/22 y espera la resurrección.

Con tu amor fuiste ejemplo de integridad y de honradez. Te recordamos cada día con la alegría de haberte tenido y haber aprendido de vos. Tus risas, tus bromas y cada acción que qué nos recuerda el hombre virtuoso que fuiste, como esposo, padre, abuelo y amigo.

Su Familia invita a la misa al cumplirse un año de su fallecimiento, hoy a las 20 en la Parroquia San José del Barrio Belgrano.

ABRAHAM, ZULLY LILY (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/23|. Su primo Cacho, Muñeca, sus hijas Yesmine y Alejandra, Javier y Ali acompañan y abrazan a toda la familia en este triste y doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ABRAHAM, ZULLY LILY (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/23|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Sus primos Marcelo, Claudia, Tucho, sus sobrinos Gabriel, Nico, Kito, Natacha, Valentin y Agustina participan con profundo dolor su fallecimiento pidiendo una oración en su memoria.

ABRAHAM, ZULLY LILY (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/23|. Bichín Zavaleta y Jacqui Bertero acompañan con profundo dolor a su querida amiga Natacha en este difícil momento ante la pérdida de su tia Zully, ruegan oraciones en su memoria.

ABRAHAM, ZULLY LILY (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/23|. Querida Chuli dejas un enorme vacio con tu partida, rogamos a Dios te reciba y te del descanso eterno. Tus amigos Emma, Gisse y familia acompañan a sus seres queridos en esos dolorosos momentos y ruegan oraciones en su memoria.

ABRAHAM, ZULLY LILY (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/23|. Que su alma descanse en paz y brille para ella la luz que no tiene fin. Amado Tomás Chamorro y familia participan con profundo pesar su partida. Acompañan a sus seres queridos en estos momentos y ruegan oraciones en su memoria.

ABRAHAM, ZULLY LILY (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/23|. Carlos Hazam y familia participan con dolor su fallecimiento. Piden oraciones por la paz de su alma.

BARBERO, ARTURO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. Anita Parra y familia participan con profundo dolor la partida de su querido Dr. Arturo y acompañan a toda su familia para que encuentren paz en este momento.

BARBERO, ARTURO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. David Ceruti, Susana Cuello e hijos Alicia María, Valentina y Agustín participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BARBERO, ARTURO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. Valentina Ceruti, Lucas Rueda y familia participan con profundo dolor y acompañan a Olga, Martín, Olguita, Arturo, Juan y Marcelo en este difícil momento.

BARBERO, ARTURO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. Marcela Giribaldi y Fernando Berraondo , sus hijos Ignacio, Guillermina y Bautista participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento.

BARBERO, ARTURO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. Arq Rocio Araya Lopez y familia , acompaña a su seres queridos y ruegan oración en su memoria.

BARBERO, ARTURO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. Con mucha tristeza vivimos tu partida querido amigo. Abrazamos con mucho cariño a Olguita y a los chicos. Gracias por tu nobleza y tu don de gente. Miguel y Gloria, Pancho y Negrita, Pachacho y Sarita; Chicho y Yoli.

BARBERO, ARTURO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. Nos deja un gran recuerdo doctor, como persona y profesional. Quie reciba la luz eterna y descanse en paz, la que usted necesitaba. Ilene Farías Auat, sus hermanos Valeria y Rubén lo despedimos con mucho cariño y acompañamos a su querida famillia.

BARBERO, ARTURO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. Dr. Roberto Costilla, su esposa e hijos participan el fallecimiento del Dr. Arturo Barbero. Acompañan a su querida familia en doloroso momento. Oraciones en su memoria.

BARBERO, ARTURO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. Hilda y Fernando Giribaldi participan con dolor el fallecimiento del querido amigo Arturo y acompañan a su esposa Olga e hijos.

BARBERO, ARTURO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. Fernando Berraondo y Marcela Giribaldi y sus hijos Ignacio, Guillermina y Bautista participan con dolor el fallecimiento del muy querido y apreciado Arturo, acompañando a su esposa Olga, a su gran amiga Olguita y hermanos.

BARBERO, ARTURO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. Adrián Giribaldi y Emi Abutti, participan con gran pesar el fallecimiento del querido Arturo y acompañan a su esposa Olga e hijos en estos momentos de dolor.

BARBERO, ARTURO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. Dr. Arturo: Siempre lo recordaremos con esa sonrisa contagiosa, su buen humor, amable, caballero, respetuoso y muchas cualidades, lo vamos a extrañar mucho Doc. Sus secretarias que nunca lo olvidarán del Sanatorio 9 de Julio: Marcela, Alicia, Verónica, Ivana y Antonela, acompañan en su gran dolor a su esposa la Dra. Olga, a su hijo Martin y demás familiares. Rogamos por el eterno descanso en su memoria. Que el Señor le de una pronta resignacion a ellos.

BRAVO, BLANCA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/23|. Sus hijos María, Elza, Noemí, Alejandra, Ema, Patricia, Alberto, Alejandro, Cecilia, Estela y demás familiares participan con profundo dolor. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Maco. EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CANTEROS, ALBERTO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/23|. Alberto, con mucho dolor y tristeza despedimos al amigo de toda la vida. Maria Clelia Gutierrez, Carlos Borges e hijos Cecilia, Carlos Maria, Agustina y sus familias, participan con dolor su fallecimiento. Que Dios les de fortaleza a su esposa e hijos. Su alma descanse en paz.

CARRIZO DE AGUIRRE, MARTA DORA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/23|. Su hijo Gustavo Aguirre, hija politica Florencia Montenegro, nietos Matias, Daniela, Nicolas, Ignacio, Mariano, Noah, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz . SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata 162.Telefono 4219787.

CARRIZO DE AGUIRRE, MARTA DORA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/23|. Sara Celia Aguirre y Clemente Di Lullo, acompañan a su hermano Gustavo con profunda tristeza la partida a la Casa del Señor de su mamá Marta. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRIZO DE AGUIRRE, MARTA DORA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/23|. La comision directiva del Club Independiente BBC participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Guistavo Daniel Aguirre (Cuni). Ruegan una oración en su memoria.

ELÍAS, AZIZE (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/23|. Sus hijos Ricardo y Cristina Elias, sus hijos pol Valeria y Fredy, nietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, su resto serán inhumados hoy a las 10:30 en el cementerio Parque de La Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ELIAS, AZIZE (Lili) (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/23|. Su sobrinos Oscar Banco y familia, Any Banco y familia, Carlos Banco y familia y Luis Banco y familia, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ELIAS, AZIZE (LILI) (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/23|. La familia Sciolla- Montenegro, acompañan sus hijos Ricardo y Cristina en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS, AZIZE (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/23|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Silvia Margarita Ruiz, Miguel Armando Sanchez, sus hijos y nieto participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a sus hijos Ricardo y Cristina. Elevan oraciones por su descanso eterno.

ELÍAS, AZIZE (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/23|. Margarita Galván de Ruiz, sus hijas Liliana, Analía y Silvia con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones al Altísimo en su memoria.

ELIAS, AZIZE (Lili) (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/23|. El dolor de una partida nos entristece el corazón. Su cuñado Mario Moises, Any Banco, Lito Moises y Horacio Moisés, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ESPECHE, JULIO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/23|. Su esposa Juliana Adela García, sus hijos Sandra, Gastón y Marcela, sus nietos Nicolás, Gastón, Felipe, Ignacio, Guadalupe, su bisnieto Nicolás y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Cob. Caruso Cia. Arg de Seguros S.A. SERVICIO REALIZADO POR EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel. 429-6027. Cel. 385- 5357628.

ESPECHE, JULIO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/23|. "Que el Señor lo reciba en su reino y brille para el la luz eterna". Compañeros de Presupuesto de su hija Sandra Espeche, participan con dolor su fallecimiento que Dios conceda fortaleza a su familia y ruegan una oracion en su memoria.

LAZARTE, ALICIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/23|. Su hija Ana Bravo, su nieta Valentina y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, su resto serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio Parque de La Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ORELLANA, MILAGROS BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/22|. Sus padres Gladys Olrellana , Ricardo Lopez sus hnos Fernando, Jorge, Micaela, Candela , Sebastian hnos politicos sobrinos abuelos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio Vuelta la Barranca SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

SORIA, SILVERIO LAUDINO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/23|. Su esposa Angélica Alicia Jiménez, sus hijos Beto, Daniel y Marisa, hijos políticos María, Ivana y Ramón, nietos Bautista, Leandro Priscila, Yhoana y Zoe y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Los Galvanes, casa de duelo: Avda Rivadavia 323(sala velatoria) EMPRESA SANTIAGO.

ZERDA, YOLANDA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/23|. Sus hijos Franklin, José, Enrique y Jorge, nietos Patricia, Florencia, Franklin, Jorge, Ruben, Jesus, Julian, Aldana y Cristian, flia. Belizan y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en Pedro L. Gallo 330 y cremados. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

ZERDA, YOLANDA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/23|. "Señor, concédele el descanso eterno y brille para ella la luz que tiene fin". Sus primos Nelly y Máximo Trejo participan con profundo dolor su fallecimiento.

ZERDA, YOLANDA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/23|. "Señor, concédele el descanso eterno y brille para ella la luz que tiene fin". Su prima Marta Sotelo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

FARIAS, CLELIO CALISTO (Lito) (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/23|. Su hermana Josefina Farias, sus hijos Lucrecia, Andrea y Martín, Victor y sus respectivas familias, Sergio Farias, invitan a misa hoy a las 20 hs. en la parroquia San Jose del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CUFFIA DE VELEZ, MARÍA NELLA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. A mi amiga, colega, comadre. Paz y Luz para su alma y un abrazo eterno a Elfio e hijos. Clyde Villavicencio y familia.

CUFFIA DE VELEZ, MARÍA NELLA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. Mi gratitud para tu ser excepcional. Siempre en mi corazón. Abrazos a Elfio e hijos y especialmente a Tomás. Ileana Villavicencio, sus hijos y familia..

CUFFIA DE VELEZ, MARÍA NELLA Dra.(q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. Raul Ayuch, Narda Castillo y sus hijos Alejandra, Guillermo Ayuch y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su descanso eterno, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, MARTÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/23| Su esposa Gabriela, sus hijos Tobias y Ciro, su mamá Alicia, sus hnos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio Jardin del Sol, COB HAMBURGO SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MACHADO MILOVICH, MITAR NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/23|. Te fuiste temprano amigo. que tu familia encuentre una pronta resignación. Te despido con tristeza Carlos María Borges.

MACHADO MILOVICH, MITAR NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/23|. Marta Barrionuevo de Leturia, sus hijos: Silvina, Carolina, Constanza, Agustina y Juan Carlos y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Bautista y Felicitas en este dificil momento. Se ruega oraciones en su memoria.

MACHADO MILOVICH, MITAR NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/23|. Ana Maria Barrionuevo y Eugenia Maria Barrionuevo con sus respectivas familias, participan el fallecimiento de Yae quien fuera papá de Bautista y Felicitas y acompañan en este dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

MACHADO MILOVICH, MITAR NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/23|. Sus vecinos de toda la vida. Emma C. de Uliana y sus hijos Hugo (a), Monica, Santiago (a) y Diego y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su partida hacia la Casa de Dios.Que el Señor le dé el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin. Descansa en paz querido Yoi.

VEGAS, DANTE ALBERTINO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/23|. Sus hijos Gachy, Cristina, Dante, h. pol. Hilario, Silvia, nietos Belen, Lourdes, Santiago, Fabricio, Esperanza, Ulices, Ismael, Florencia y demás fam. Part. Su fall. Sus restos fueron inhum. en cem. Jardin del Sol. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.S.R.L.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GEREZ, JUAN CARLOS (Cacho) Falleció el 22/1/23|. "En Dios solo descansa el alma mía". Sus primos María Luisa y Rodolfo Gerez, Agustín Larrea y Mirta Rodríguez, sus sobrinos Roxana y Gustavo Larrea, Silvia, Rodolfo, Edgardo, Mónica, Ariel, Zulma y Franklin Gerez y sus flias, participan la partida del querido Cacho a la casa del Padre Eterno. Elevamos oraciones en su memoria. ¡Descansa en paz querido primo!

REYNOSO, NORMA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/23|. Su esposo Luis, sus hijos Jorge, Virginia, José, Florecía, Pablo y demás familiares participan con profundo dolor. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de San Pedro de Guasayan. EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

CORONEL, DORA ISABEL- CORONEL, MARTHA IRENE (q.e.p.d.) Fallecieron el 25/1/22|. Yo soy la resurreccion y la vida. El que cree en mi vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mi no morirá jamás. La Familia Gramajo y Coronel, invitan al responso que se realizará hoy a las 19 hs. en el cementerio de Nueva Francia, al cumplirse un año de sus fallecimiento. Elevamos oraciones en sus queridas memorias.

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

========================================

Fin de Archivo de Exportación

========================================