FÚNEBRES | 27 DE ENERO DE 2023

26/01/2023

Carlos Rogelio More (La Banda)

Liliana del Valle Díaz (Dpto. Silípica)

Florinda Rosa Serrano (Loreto)

Jesica Lilian Vélez (Loreto)

Rosa Serrano de Pereyra (Loreto)

Alberto Lorenzo Schiel (Los Juríes)

Miriam Vitalina Jiménez (Villa Jiménez)

Pedro Alberto Ojeda (Dpto. Robles)

Albina Antonia Soria





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Lic. NYDIA MÓNICA PEREYRA

(q.e.p.d.)Se durmió en el Señor el 25/1/23 y espera la resurrección.

El sr. intendente de la Municipalidad de La Banda, Roger Nediani, Vice intendente Gabriel Santillán, funcionarios y secretaria de Comunicación participan su fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LIC. NYDIA MÓNICA PEREYRA (q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 25/01/23 y espera la resurrección

“Ese día me quede pensando, que algunas personas jamás nos dejan, nunca se van por completo, aunque ya no estén. Su esencia queda, su voz se escucha, las sentimos sonreír. Algunas personas jamás nos dejan. Son eternas”. (San Agustín). La comunidad del instituto I.P.A.L, participan con profundo dolor, el fallecimiento de nuestra ex compañera y acompañan con profundo pesar, a la familia en este difícil momento. Elevan oraciones a su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROSA, SERRANO DE PEREYRA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/1/23 y espera la resurrección.

Su hermana política Martha Pereyra Viuda de Curi, Dra. Noelia Lugones de Casali, Dr. Hugo Casali, Dr. Simón Lugones, Prof. Melina Serrano participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Loreto.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO.

ALBERTO LORENZO SCHIEL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/01/23 y espera la resurrección.

Su esposa Elva Ledesma, sus hijos Evangelina, Luis, Daniel, Fernando Schiel, h. pol. Federico, Viviana, Mercedes, nietos Manuel, Florencia, Melani, Brahian, Adán, Estefanía, Angelino, Alejo, Matías, Julián y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 10 hs en el cementerio de Los Juries Dto. Gral Taboada SERV. REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

RECORDATORIO

MARÍA ANGÉLICA FERREYRA DE LUNA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/9/15 y espera la resurrección.

Madrecita… Gracias, gracias, gracias. Siempre muy presente en todos los momentos de mi vida.

Tu hija Chiquita.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO (Malena)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/1/21 y espera la resurrección.

Hay personas que se fueron, pero su voz nunca se aleja. Así como vos Má. Vives en cada uno de los seres que te conocieron y amaron. Siempre incondicional, sincera, compañera y generosa. Un ser que despertaba alegría donde fuera. Con esa fe tan grande que contagiaba. Estamos agradecidas como hijas porque nos tocó la madre más dulce y buena, un ejemplo de mujer. Y si de algo estamos seguras a pesar del dolor de su partida, es que ya te encuentras junto a papá, tu amor y compañero Jorge y desde donde están nos siguen cuidando y acompañando a cada paso.

Al cumplirse dos años de su fallecimiento invitamos a la misa en su memoria a celebrarse hoy en Catedral Basílica a las 20 hs. Elevamos oraciones en su querida memoria.

CONSTABLE, JUAN CARLOS (PADRE) (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 24/1/23|. Su sobrino Juan Manuel Suffloni y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ELÍAS, AZIZE (LILI) (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/23|. Siempre estarás en nuestros corazones. Su hermana Yola, sus hijos y respectivas flias, acompañan a sus hijos Ricardo y Cristina en este momento dificil.

ELÍAS, AZIZE (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/23|. Ya descansa en a gloria de Dios. Acompañamos a Cristina y Freddy en este momento de dolor. Claudia Vega, sus hijos Santiago, Emiliano, Joaquín y su nietito Julián, rogamos por su descanso eterno y elevamos plegarias por su memoria.

ELÍAS, AZIZE (Lilí) (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/23|. Flia. Vella- Seiler: Marta, Perla, Carlos, Mario y sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento de la hermana de su querida Tía Negri, de sus primos Marito Seiler y flia, Rubén Seiler y flia y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS, AZIZE (LILI) (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/23|. Marta Elias y su esposo Marcelo Soriano e hijos Gonzalo, Nicolás y Juan Ignacio, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Tía Lili. Ruegan oraciones en su memoria. Que brille para Ella la luz que no tiene fin.

ELÍAS, AZIZE (Lilí) (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/23|. Juan Atíe Saad y Ángela Figueroa de Saad y familia participan el fallecimiento de Lili, rogando al Todopoderoso la recoja en su Reino Celestial. Abrazan a sus hijos Ricardo y Cristina, a sus nietos y demás familiares.

ELÍAS, AZIZE (LILI) (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/23|. Zulma Naser y su Sra. madre Josefina Fabris de Naser participan con pesar el fallecimiento de la Sra. Lili. Dejamos un fraternal abrazo para sus hijos Cristina y Ricardo y familia.

MONTESINOS, SANDRA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/23|. "Estimada Sandra descansa en paz". Sus vecinas Viviana y Adriana Sanchez participan con profundo pesar su fallecimiento. Acompañan en el dolor a su Sra. Madre Nena. Elevan oraciones en su memoria.

MONTESINOS, SANDRA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/23|. Jesús te reciba y te abrace y ahora cuide a tu madre. Tus amigos y vecinos de siempre: Ramón Rosa Videla y sus hijos Lucía, Cecilia y Gustavo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

PEREYRA, NYDIA MÓNICA Lic. (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/23|. Su esposo Walter, sus hijos: Malena, Juana y Gaby su mamá Nydia, sobrinos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Exequias y Tanatopraxia realizados Por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

PEREYRA, NYDIA MÓNICA LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/23|. Que tristeza tu partida querida Moni! Un ser que emanaba ternura! con mucho pesar te despide tu compañera de 5to 3era promo 72 Sara Mercedes Vidal. Mi sentido pesame a tu esposo Walter.

PEREYRA, NYDIA MÓNICA LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/23|. Eduardo Emilio Rapetti Salik, Patricia Gómez y su hijo Alejo participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Moni y abrazan a su compañero Walter en este difícil momento.

PEREYRA, NYDIA MÓNICA LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/23|. Gustavo Alegre ,Maryte Aprile, sus hijos y nietos despiden a la querida Monica con mucha tristeza,y acompañan a su amigo Walter y flia en tan doloroso momento.

PEREYRA, NYDIA MÓNICA LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/23|. Gustavo Alegre Aprile, Virginia Carbonel, sus hijos Amparito, Adolfo, despiden a su amiga, colega y compañera del Hospital Independencia con mucha tristeza y acompaña a su amigo Walter y flia en este momento.

PEREYRA, NYDIA MÓNICA LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/23|. Rolando Álvarez y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Walter y familia en el sentimiento y elevan oraciones.

PEREYRA, NYDIA MÓNICA LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/23|. Lic. Carlos Fuentes, su esposa Amanda Villalba y familia participan con gran afecto el fallecimiento de la esposa de su amigo Walter. Ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA, NYDIA MÓNICA LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/23|. Graciela, Mario Tenti y familia participan con dolor el fallecimiento de la querida Moni, amiga y abuela de nuestros nietos Mora, León, Baltazar y Mia, acompañan a su mamá Nidia, Walter, Male, Juana y Gabi en tan doloroso momento. Se ruega una oración en su memoria.

PEREYRA, NYDIA MÓNICA LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/23|. Martha Corvalán Olivera, acompaña a su mamá Nydia Nazar Paz, a su esposo Walter, a Panchín y demás familiares en estos momentos de dolor.

PEREYRA, NYDIA MÓNICA LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/23|. "Descansa en paz estimada Mónica y brille para tí la Luz que no tiene fin". Kita Soriano de Díaz y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan con un fuerte abrazo a su mamá Nydi y a su esposo Walter en estos tristes momentos.

PEREYRA, NYDIA MÓNICA LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/23|. Dra. Teresa Sánchez Cantero, su esposo Dr Jorge Acosta y sus hijos, Milagro y Bongi, Jerónimo y Luji, lamentan con mucho dolor el fallecimiento de su entrañable amiga y acompañan a su querida familia en este difícil momento.

PEREYRA, NYDIA MÓNICA Lic. (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/23|. Sus amigas Charito Chazarreta y Anita Jozami participan su fallecimiento.

PEREYRA, NYDIA MÓNICA Lic. (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/23|. Martha Matach, su hija Constanza Ponssa de Retondo, participan con hondo pesar la partida a la Casa del Padre de su querida e inolvidable amiga Mony. Desde el Corazón acompaña a Nydi, su querida madre, esposo, hija, hermano, nietos y demas familiares.

PEREYRA, NYDIA MÓNICA Lic. (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/23|. Cuando un amigo se va, deja un espacio vacío; que no lo puede llenar, la llegada de otro amigo. . ." Querida Moni que inmenso y doloroso vacío nos dejas, amiga del alma. Fuiste no sólo la Madraza de tu familia, sino también de nuestro grupo; cuánto te vamos a extrañar. Seguro el Señor ya te tiene en su grata presencia. Fuiste una persona solidaria, sabía y abnegada ante el dolor de tus pacientes, de cada miembro de tu familia y por si fuera poco con cada una de tus amigas. Siempre tenías el consejo justo y oportuno ante nuestras pequeñas o grandes dolencias del cuerpo y del alma. A sí de valiosa eras .Rogamos que desde el cielo nos sigas cuidando a quienes quisiste y te quisimos. Que Dios y la Virgen les den cristiana resignación a: Walter, su amado esposo, a Nydia, mamá, a Malena, su hija y a toda su gran familia para que reciban el consuelo de la fe. Elevamos oraciones en su querida memoria, sus ex compañeras y amigas de la Escuela Normal: Ada y Ceci , Ana María, Raquel, Liliana, Norma, Miriam, Marina, Josefina, Yoyi, Julia, Marcela , Marylin y Eve .

SORIA, ALBINA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció 25/1/23|. Sus hijos Rosa, Alberto, Walter, Ruben, h. pol. Mercedes, Gladys, Silvia, su compañero Federico, nietos, bisnietos, partic. su fallecimiento, sus restos fueron inhumados cementerio La Piedad. Serv. Unión Ferroviaria. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

ZERDA, YOLANDA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/23|. Prof. Martín Acuña y familia, lamentan y acompañan a nuestro distinguido vecino y apreciado amigo Audino, a su hermana y demás familiares ante la irreparable pérdida de su hermana. Descansa en paz, querida Yolanda. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

Invitación a Misa

SÁNDEZ, FELIPE ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/21|. Al cumplirse 2 años de su fallecimiento, se realizará una misa el día 28/1/23 a las 21 hs. en la iglesia San Juan Diego del Bº Saint Germain en Av. San Patricio y Av. Víctor Yunes. Su esposa Mercedes y sus hijos Mauro, Nadia y Gonzalo, elevamos oraciones en su querida memoria.

SUÁREZ, MARIO GUSTAVO (Pera) (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/23|. Ya pasaron 9 días y con vos se fue parte de nuestras vidas. Nos consuela saber que ya descansas en los brazos del Señor. Te amaremos eternamente. Tus padres Susana y Mario, tus hermanos Andrea y familia, Hugo y familia, Luis y familia, tu hijo Tomás y familia, invitan a la misa a celebrarse en la Pquia. Santa Lucía el día viernes 27 a las 20.30 hs. Se pide una oración en su memoria.

Agradecimientos

SUÁREZ, MARIO GUSTAVO (Pera) (q.e.p.d.) falleció el 17/1/23|. "Qué brille para él la luz que no tiene fin". Su familia agradece profundamente el cariño y acompañamiento recibido durante el triste y doloroso momento vivido. A todos sus vecinos, amigos del Bº 1ra. Junta, Villa Carolina, familia Lezana, a su compañeros del depósito de Desarrollo Social, a los compañeros de trabajo de sus hermanos, a la innumerable cantidad de amigos que pasaron a despedirlo, a todos sus tíos, primos y sobrinos. Que Dios los colme de bendiciones. Gracias.

Recordatorios

CORONEL, EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/10|. Su esposa Blanca Galván, sus hijos Edgar y Blanca Herminia, sus hijos políticos Claudia Díaz y Lucas Sayago, sus nietos Florencia, Edgardo, Abraham, Máximo y bisnieta Linette. Al cumplirse trece años de su fallecimiento se ruega una oración en su memoria.

MANFREDI, GLADYS MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/86|. Madre querida, vives eternamente en nuestros recuerdos. Sus hijos Negri y Marcelo, sus hermanos Manuel y Juan Manfredi, sus hermanas pol. Norma, Graciela y Dora y demás familiares. "Que el Señor te cobije a la lado".

MELNICHUK, MARÍA ANTONIA (q.e.p.d.) Fallecó el 27/12/22|. "Bendicela Señor y haz que su alma descanse en la paz de tu amor'. Al cumplirse un mes de su fallecimiento, sus compañeras del centro médico IOSEP elevan una oración en su memoria y ruegan por su descanso eterno.

VITTAR, RODOLFO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. "No he muerto, sólo me fuí antes. No me recuerden con lágrimas, como aquel que no tiene esperanzas. Aunque mi cuerpo no esté, mi presencia se hará sentir en el silencio del hogar que compartimos, en la brisa que besa sus rostros... Seré un recuerdo dulce en sus memorias, una página entrañable en sus historis. Perdon por adelantarme... Pero no he muerto, sólo me fuí antes". A cinco años de su partida, lo recuerdan con el amor de siempre. Su esposa Emilia Carillo, sus hijos Rodrigo, María Fernanda, Luciana, su hijo político Gabriel y sus nietos Amín, Zahir, Patricio, Trinidad y Catalina.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

MACHADO MILOVICH, MITAR NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/23|. Sus primos hermanos Lázaro, Juan, Any, Ramona (Chily) Milovich, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MORE, CARLOS ROGELIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/23|. Su Esposa Irma, su hija Roxana, su hermano Hugo Esteban, sus nietos Ali y Demir y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio el Descanso. Cobertura Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata 162. Telefono 4219787.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

URRERE, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Ramón R. Passone y Maria Elena Urrere, sus hijos Ricardo, Pablo, Roberto y Maria Elena con sus respectivas familias, recuerdan al querido tio Rulo, al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

DÍAZ, LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/23|. Su esposo Agustin Acevedo, sus hijos Daniel, hija politica Karina Vigliecca, Mariel Moreno, nietos Lautaro, Candela, Milo, Geronimo, hermanos y de mas familiares. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio el Simbol. Dpto. Silipica. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata 162.Teléfono. 4219787.

JIMÉNEZ, MIRIAM VITALINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/23|. Su compañero Gustavo Fiad, sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Villa Jiménez. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MACEDO, SEGUNDO NOLBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Puedes llorar porque se ha ido o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado tu corazón, tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver, o puedes hacer lo que le gustaría a él sonreír, abrir los ojos, amar y seguir". Su esposa, hijos, hijos políticos, nietos y hermanos invitan a familiares y amigos a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia Inmaculada Concepción de Frías. Ruegan al Altísimo oraciones por su descanso eterno. Frías.

OJEDA, PEDRO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/23|. Su hermana María Ojeda, su hno., politico Raul, su sobrino Benjamin y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Vilmer. Dpto. Robles. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

SERRANO, FLORINDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/23|. Sus hijos María de los Ángeles y Jorge Pereyra, su hijo polÍtico Carlos Gonzalez, sus nietos Milagros, Serena, bisnietos Mateo, Alma, y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio Cristo Rey. Loreto. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

SERRANO, FLORINDA ROSA (q.e.p.d.) 26/1/23|. Nuestro padre se sirve de sus mejores ángeles! Sin duda vos fuiste uno de ellos. Descansa en paz hna. Querida, por aquí te vamos a extrañar toda la vida. Te amaremos por siempre. Su hermana Noemi Serrano, su cuñado Negro Pereyra, sus hijos Ruli, chiny y sus respectivas familias ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán sepultados a las 9 en el cementerio cristo Rey.

VELEZ, JESICA LILIAN (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/23|. "Que brille para Ella la luz que no tiene fin". Sus hermanos Monica, Ariel, Maria Gabriela y Valeria Velez, su tio Manuel Villareal su prima Evangelina Velez participa con profundo dolor su fallecimiento y elevamos oraciones en su querida memoria.

VELEZ, JESICA LILIAN (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/23|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Sus tíos Yoli, Cachin, Toti, Gloria y Damaris Velez participan con profundo dolor su fallecimiento.

VELEZ, JESICA LILIAN (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/23|. "Señor concedele el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Su tío Dr. Juan Ramiro Velez, participa con profundo dolor su fallecimiento eleven oraciones en su querida memoria.