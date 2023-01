FÚNEBRES | 28 DE ENERO DE 2023

28/01/2023 - 02:38 Funebres

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUIS HÉCTOR PALACIOS (Lucho)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 26/1/23 en S.M. de Tucumán y espera la resurrección.

“Vivirás por siempre en nuestros corazones y estarás presente en cada momento de nuestras vidas”.

Su desconsolada madre Miriam Abate, sus hermanas Leisa, Carolina y Maia Palacios, sus sobrinas Ema y Virginia Salvatierra y Vera Lua Acosta participan su fallecimiento. Sus restos fueron velados y cremados en San Miguel de Tucumán, serán depositados en el cementerio La Piedad de Sgo. del Estero. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

PABLO WALTER MIGNONE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 26/01/23 y espera la resurrección.

Su hermano Hugo, hermana política Chochy, sobrinos Roberto, Beba, Damián, Ariana y Lorenzo participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en cementerio de Suncho Corral.

INVITACIÓN A MISA

WALTER ANTONIO JIMENEZ DE SIMONI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/1/23 y espera la resurrección.

“En nuestros corazones hasta la eternidad”. Sus sobrinas Ana Teresa y Hebe Luz Oratti con sus familias invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se agradecen las condolencias.

AGRADECIMIENTO

NORMA NOEMÍ REYNOSO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/1/23 y espera la resurrección.

Quiero expresar mi profundo dolor por la muerte de mi esposa y darles infinitas gracias al Dr. Luis Alberto Díaz, enfermeros y choferes del Hospital Octavio Carabajal de San Pedro Dpto. Guasayán, quienes han estado muy pendientes en los llamados de la familia para asistirla en su dolencia. Asimismo a la Nueva Empresa “Gorostiza” por brindar un servicio excelente. Vaya un saludo sincero para Rocío, Matías y choferes, demostrando celeridad y responsabilidad para brindar un servicio. Mil gracias a todas las personas que acompañaron: personal de la Subcomisaría San Pedro/Sta. Rosa, personal de la Seccional 25 Guasayán, al Sr. Miguel Carrión, Dr. Oscar Juárez, Sr. Elpidio Guaraz, Sra. Mercedes Ortiz, al padre Guido, vecinos, excolegas, y ex alumnos del Agrotécnico Nº 4, amigos, empleados municipales, y a quienes nos apoyaron en todo momento. Que Dios y la Virgen los proteja y bendiga. Luis Basualdo e hijos.

INVITACIÓN A MISA

ELVIRA CATALINA MANSILLA

(q.e.p.d.) SE durmió en el Señor 17/11/17 y espera la resurrección.

A los 5 años y 2 meses de tu irreparable pérdida, ruego a Dios que estés en tu Reino, te recuerdo siempre querida tía Elvira. Nunca te olvidaré. Su sobrino del corazón Cornelio Gerez invita a la misa que se realizará el domingo 29 de enero a las 20 hs. en la iglesia Nuestra Sra. de Loreto.

RECORDATORIO

MARIO ALBERTO IBIETA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/1/22 y espera la resurrección.

Nos sonríes desde el cielo. Tus alas estaban listas para volar, pero nosotros no para verte partir. Hoy se cumple un año de tu viaje al reino de los cielos. Tu esposa Norma, tus hijos Mariela, Iván, Vanesa y Andrea Ibieta y sus respectivas familias te recuerdan siempre con mucho amor.

INVITACIÓN A MISA

ROBERTO GUSTAVO VOGET

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/1/19 y espera la resurrección.

Se cumplen cuatro años de tu partida y aún no podemos creerlo. Te recordamos con amor y nostalgia, sin poder evitar que el dolor inunde nuestros corazones. Te queremos y extrañamos mucho. Marta Herrero de Voget, Alejandro y Mariano Voget, tus sobrinos Máximo y Francisco Voget, tu amada hija Catalina Voget y Bianca Vinocur invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santiago Apóstol.

INVITACION A MISA

VIVIANA INÉS FIGUEROA (Colo)

(q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21

Vivi, hoy se cumplen dos años que el Señor te llevó a su lado, eres para Él un ángel más, siempre estarás viva en nuestros corazones, tus padres Figue, Mamina, tu hijo Bruo, tu hermano Daniel, Moira, tu ahijada Antonela y demás familiares invitan a la misa que se relizará en la Pquia. San José del Bº Belgrano hoy a las 20 hs.

INVITACIÓN A MISA

ENRIQUE VICTOR CHAVARRI (PICHON)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/1/20 y espera la resurrección.

“Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna”. Juan, 3:16

Hoy se cumplen tres años de tu partida a la Casa del Padre Celestial, donde estas junto a nuestro Señor Jesús, la Virgen María, tu madre Celia y demás seres queridos fallecidos. Podemos llorar por tu partida física de nuestras vidas, o podemos sonreír por lo vivido junto a vos; podemos cerrar los ojos y rezar para que vuelvas o podemos abrirlos y ver todo lo bueno e inmensurable que has dejado de cosecha en nuestras vidas; nuestro corazón está vacío porque no te podemos ver más o mejor dicho está lleno del amor y tu ejemplo de vida que compartiste con nosotros; podemos llorar, cerrar nuestra mente ante el dolor inmenso de tu partida o podemos hacer lo que a vos te gustaría que hagamos: sonreír, vivir, abrir los ojos, ser dignos de vos, y seguir.“Pichón” como te decían todos, debes saber que tu siembra fue venturosa, porque dejaste valores inmensos y te proyectas en cada uno de nosotros y toda la gente que te quiere. Fuiste ejemplo de vida como persona, esposo, padre, hermano, amigo, docente, vecino. Te pedimos que, desde el Reino de Dios, sigas cuidando a tu esposa, a tus hijos, nietos y bisnieta. Nuevamente gracias por todo lo que nos diste, y que brille para vos la Luz de Cristo que no tiene fin. Tu esposa Muñeca, tus hijos Kike, Silvia, Olguita, Cesar, Guilli y Gringo, tus nietos Leisa, Lucas, Iris, Cesitar, Felipe, Guillermina, Eliseo y tu bisnieta Sophia invitan a la Santa Misa al conmemorarse Tres años de su fallecimiento, a celebrarse hoy a las 20,30 hs.en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús.

INVITACIÓN A MISA

HUGO RUBÉN SANTILLÁN (Cacho)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/1/22 y espera la resurrección.

Que brille para el la luz que no tiene fin.

“Un día como hoy partiste inesperadamente al Reino del Señor, aún nos cuesta creer que ya no estás entre nosotros. Te seguimos llorando, te extrañamos, te necesitamos, pero nos queda el consuelo de haber compartido toda una vida contigo como esposo, padre y amigo, siempre presente y pendiente de la gran familia que formaste. Gracias por haber estado siempre junto a nosotros. Te amamos y estarás en nuestros corazones hasta el final de nuestros días”. Tu esposa Mirta Carrizo, tus hijos Pablo, Melina, María Paula y Guillermina Santillán, tu hijo político Javier y tu nietito Astor Canela invitan a la misa hoy a las 20 en la Catedral Basílica, al cumplirse un año de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

CONTRERAS, ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/23|. Sus hijos Oscar, Marta, Juan, hijos politicos, nietos, bisnietos, capilla Cristo restaurando vida y congregacion y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. COB. CARUSO CIA ARG DE SEGUROS S.A SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A.- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787. ELÍAS, AZIZE (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/23|. Participan Kiny Leguizamón su esposo Juan sus hijos Romina y Emilio Gorostiaga; su consuegro Juan Pablo Leguizamón, su hija Analía e hijos, Pablo y Lourdes Roncayoli.GEREZ, PEDRO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/01/23|. Sus hijos Pedro, Ramon, Rocio, h. politica Claudia sus nietos Claudio, Jorge, Mariana, nietos politicos Belen,Flavia, Gabriel, bisnietos Nicolas, Bastian, Ema, Gabriel, Lautaro, y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio los Flores SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.MACIEL, CARLA ÁNGELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 26/01/23|. Su esposo Fernando Ligios, sus hijos Leonela, Milagros, Juan, Nelson, Cintia, y Nahuel, Hijos políticos Luis, Exequiel, sus nietos Thiago, Mayté y Ludmila y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Privado Parque El Descanso EMPRESA SANTIAGO NAVARRO, BAUDILIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/23|. Sus hijos Mirta, Gabi, hijo politico Willy, nietos Martin, Gisela, Alejandra, Yanina, Lucas, Pablo, Marcos, Karen, su hermana Olvia y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Rodeo de Soria. COB. NORCEN. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A.- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787. PALACIOS, LUIS HÉCTOR (LUCHO) (q.e.p.d.) Falleció en S.M. de Tucumán el 26/1/23|. "Señor, Dios misericordioso lo llamaste a tu lado para que continúe escribiendo poemarios. Otorgále la dicha de los bienaventurados". Sus tías María Rosa y Marcia Elisa Aguilar participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.PALACIOS, LUIS HÉCTOR (LUCHO) (q.e.p.d.) Falleció en S.M. de Tucumán el 26/1/23|. "Bienaventurados los buenos de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos". Sus primos Marcia Rizo Patrón y Ricardo Lorefice e hijas Valentina y Florencia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.PEREYRA, NYDIA MÓNICA LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/23|. Mario Daniel Diosquez y flia, participa con profundo dolor el fallecimiento de su amiga y colega Moni. Elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA, NYDIA MÓNICA LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/23|. Mony, te despedimos con inmenso dolor. Abrazamos con amor a Walter, a la tía Nydi, a Panchín, a Malena y a toda tu hermosa familia. Teníamos esperanzas que no nos dejarías. Te queremos mucho. Tu prima Viviana y tus sobrinos Roberto, Florencia y Lucas. En oración.PEREYRA, NYDIA MÓNICA Lic. (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/23|. Raúl Alderete Palacio y su empleada Adriana Cordero participan con dolor el fallecimiento de su amiga y vecina Mónica Pereyra de Díaz. Que Dios la tenga en su gloria.SALVATIERRA, ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/23|. Sus hijas Zulema, María Cristina, Cecilia, hijo político Víctor, nietos, bisnietos y demás familiares, participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz a las 11 hs. Casa de duelo P. L. Gallo 330 S.V. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.SORIA, ALBINA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/23|. Norma Rafael de Anauate y sus hijos María Patricia Anauate y familia, Julio Tamín Anauate y familia, Norma Carolina Anauate y familia, María de los Ángeles Anauate y familia y Nadia Anauate, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida vecina "Nina", acompañan a la familia por su sentida pérdida y ruegan oraciones en su querida memoria.TULA, RAMÓN OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/23|. Su esposa, sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9:30 en el cementerio La Piedad. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.VILLAGRÁN DE HERRERA, ROSA NIVIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/23|. Sus hijas Teresita y Ana Maria, sus hijos pol Gustavo y Héctor, sus nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. SERV SOC AMPARO SRL.VILLAGRÁN DE HERRERA, ROSA NIVIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/23|. Su hermana Negrita Villagrán y su amigo Pedro Zalazar, sus sobrinos Viviana Judith, Soraya Margarita, Marcela Alejandra Ríos Villagrán y sus respectivas familias, sus sobrina política Clara Roxana Cardozo de Ríos e hijos, participan su fallecimiento y ruegan al Señor por su descanso eterno y elevan oraciones en su querida memoria.VILLAGRÁN DE HERRERA, ROSA NIVIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/23|. "Partió al Reino Celestial, dejando un inmenso dolor en nuestros corazones, pero ya está ante la presencia de nuestro Señor gozando de un descanso eterno". Sus hermanos políticos Aldo P. Herrera, María Cristina Coria, sus sobrinos Martín, Mariano, Ignacio, Myriam participan con tristeza su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.VILLAGRÁN DE HERRERA, ROSA NIVIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/23|. Su hermana política Susana del Valle Herrera y su hijo Federico Agustín González Herrera, participan con inmenso dolor su fallecimiento. Sus restos fueron cremados en el día de ayer. Elevamos oraciones al Altísimo por su feliz resurrección.VILLAGRÁN DE HERRERA, ROSA NIVIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/23|. Ya descansa en la gloria de Dios, Luis Báez, Mary Domínguez acompañan en el dolor a sus hijas Teresita y Ana María, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.VILLAGRÁN, ROSA NIVIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/23|. Descansa en paz estimada Rosita: La C.D. y sus asociados, Centro de Jubilados y Pensionados Bº Cabildo elevan oraciones en su memoria para quien fuera socia e integrante de la conducción de la Institución. Rogamos por el descanso eterno.VILLAGRÁN, ROSA NIVIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/23|. Daniel Werenitzky, María Angélica Coria y María Belén acompañan a sus hijas en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CÁCERES, MÓNICA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/22|. Se siente mucho tu ausencia, es muy difícil aceptar que ya no estás. Aquí dejaste recuerdos hermosos, felices y de mucha risa, tu sonrisa vivirá siempre en mi y en todos los momentos vividos. Fuiste una gran hermana, mi pilar. Te voy a extrañar mucho, ya descansas en paz, ya no sufres, ya estás ahí brillando y cuidándonos desde el cielo. Te amo mucho hermana. ¡Gracias! Su hermana Blanca, sus sobrinos Mario, Alejandro, Carolina y Verónica invitan a la misa hoy a las 20 en la Capilla Virgen del Valle Bº Primera Junta, al cumplirse un mes de su partida. Se ruega una oración en su memoria.FIGUEROA, VIVIANA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. "Aquellos que hemos amado y que hemos perdido, no están más donde estaban, pero están siempre donde estamos nosotros". Vivi´s, a dos años de tu partida al Reino celestial, tus tíos Tiky Figueroa, Leticio Suárez y tu prima ahijada Victoria Micaela agradecen a Dios habernos concedido la felicidad de tenerla en nuestras vidas, ayer, hoy y siempre, y en nuestros corazones. Por eso hoy en la misa de las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, nos uniremos en oración con tus padres, hijo, hermano y familia para rogar por tu feliz resurrección.ROMANO DE PANDOLFI, ANA LÍA ROXANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/23|. Su esposo Carlos Pandolfi, sus hijas Virginia, Emilia y Carolina, su hijo político Guillermo y sus nietos Justina, Guillermito y Manuel, invitamos a la misa al cumplirse los nueve días de su partida al reino de Dios, a realizarse en la iglesia Catedral hoy a las 20 hs. Elevamos oraciones en su querida memoria. SÁNDEZ, FELIPE ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/21|. Al cumplirse 2 años de su fallecimiento, se realizará una misa el día 28/1/23 a las 21 hs. en la iglesia San Juan Diego del Bº Saint Germain en Av. San Patricio y Av. Víctor Yunes. Su esposa Mercedes y sus hijos Mauro, Nadia y Gonzalo, elevamos oraciones en su querida memoria.



HUARDENE, JOSÉ ROBERTO (Kiko)(q.e.p.d.) Falleció el 28/5/21|. Querido padre, naciste un 28, hoy estarías cumpliendo años y un 28 volaste alto al encuentro de Dios para que estés a su lado, en ese lugar estás sin dolor ni sufrimiento, ya descansas. Sos nuestro ángel que nos cuidas y proteges. Feliz cumpleaños te mandamos muchos besos y abrazos al cielo". Sus hijos José Luis, Fernanda y Alejandra con sus respectivas familias te recordamos siempre y estás en nuestros corazones.



PAVON, ROQUE OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/01/23|. Su mama Rosa su papa Francisco sus hnos Manuel, Marcelo, Claudio, Alejandro, Ricardo, Valerio, Marina, Yoana, Jona cuñados sobrinos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio la Misericordia COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.PAZ, SILVIA SUSANA (q.e.p.d) Falleció el 26/1/23|. Su mamá Nélida, sus hijos Milagros, Gastón, Daniel, Maximiliano, Exequiel y Lucio, sus hermanos Mirian, Sandra y Mario y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Aires del Pinar. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A.- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.ROBLES, ROSA ESTHER (q.e.p.d) Falleció el 27/1/23|. Su esposo José, sus hijos Claudio, José, Marcelo, Paula, Elizabeth, Hugo y Luis, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A.- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787. ROJAS, CARLOS DARÍO (q.e.p.d) Falleció el 27/1/23|. Su esposa Ramona Medina, sus hijos Brisa, Rodrigo, Santiago y Carlos part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy en el cement. de Clodomira. SEPELIO REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.ROMAGNOLI DE DAUD, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Ingeniero Juan Chejolán, su esposa Norma Dapello acompañan en su despedida a la eternidad a sus hijos Ernesto, Silvia y demás familiares de la Sra. Nené, esposa del extinto Ernesto Adid Daud, persona honesta, profesional eficiente y amigo.SALVATIERRA, MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/01/23|. Su esposo Jorge, sus hijos Cristian, Jorge y Gabriela, sus nietos Maira, Anyeline, Jorge, Estefania, Ahinara, Nahiara, Bella, y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A.- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787. SESÍN, REINA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/23|. Tu hermosura, dulzura y fortaleza como persona, está y estará presente en nuestros corazones" . Su sobrino Daniel Hugo Subils, su esposa, Renee Sonnia Coronel; sus sobrinas nietas, Gisela, Mariana y Daniela, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones a su querida memoria.SESÍN, REINA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/23|. Sus familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. Jardin del Sol. SEPELIO REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

ARMAS, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/01/22|. Sus hermanos: María Elena y Enrique, sus sobrinos, sus sobrinos nietos, invitan a la misa que se oficiará el sábado en la parroquia Santiago Apóstol a las 20.hs, al cumplirse 1año de su fallecimiento, para rogar por el eterno descanso de su alma. PARIS, GRACIELA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/23|. Su hermana Inés, sobrinos Natali y Fernando, sobrinos políticos y sobrinos nietos, invitan a la misa a cumplirse nueve días de su fallecimiento en la parroquia Santiago Apóstol hoy a las 20:30 hs. Su querida alma descansa en paz.

ARANDA, NIMIA MARYLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/01/23|. Su esposo Hector Tapia sus hijos Wilson, Sofia, Lourdes, h. politicos sus padres hnos sobrinos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio Cristo Rey Loreto COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVIVIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.MIGNONE, PABLO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/23|. Blanca J. de Abdala, sus hijos Silvia y Ricardo lamentan el fallecimiento del primo Pablo, acompañamos a su familia en tan doloroso momento. Que descanse en paz.SALVATIERRA, ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 26/01/23|. Su hijo Fabián Salvatierra, sus hermanos Glagys, Rosalía, Blanca y Mirta, sus sobrinos y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de Colonia Maria Elena. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.