FÚNEBRES | 29 DE ENERO DE 2023

29/01/2023 - 04:18 Funebres

FALLECIMIENTOS

28/01/2023

- Silvia Estela Vivas

- Mariana Alejandra Aguirre

- Pedro Celestino Gómez (La Banda)

- Carlos Alberto Cáceres

- Pablo Valentín Saavedra (La Banda)

- Juan Augusto Paz (La Banda)

- Hipólita del Valle Ibalo

- Reinaldo Feliciano Castillo

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

REINALDO FELICIANO CASTILLO (Mudo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/1/23 y espera la resurrección.

Su hermana Reina Luz, sus sobrinos Daniel Ricarte y flia., Carolina y Salvador Catálfamo y flia., Fernanda y Gustavo Dorado y flia., Romina y Santiago Ricarte y flia., participa con profundo dolor su partida al Reino del Señor. Se ruega una oración en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

JULIO CÉSAR CASTILLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/11/22 y espera la resurrección.

Su esposa Nilda H. Gauna, sus hijos Emilce, Romina, Carolina y Emmanuel, sus nietos Lautaro, Florencia, Sabrina, Victoria, Virginia, Josefina, Francisco, Esteban y Ámbar, sus bisnietos Santiago y Ana Paula, invitan a la misa a realizarse hoy en la iglesia San Juan Diego (Bº Saint Germain) a las 21 hs. al cumplirse dos meses de su partida al reino del Señor. Rogamos oraciones en su querida memoria.

RESPONSO

LETICIA BARRIENTOS DE QUIROGA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/1/22 y espera la resurrección.

“Madre querida, aquel maldito atardecer del 29 de enero partiste junto a Dios, dejándonos llenos de dolor y angustia, solo tenemos la esperanza de que estás descansando en paz. Siempre estamos pensando en ti mamá, vuelve siempre en nuestros sueños aunque sea un instante”. A un año de tu partida te recordamos con mucho amor. Tu esposo Manuel (Gringo), tus hijos Leticia, Manuela, Margarita, Marta, Alejandro, tus hijos políticos Carli, Lelio y Celeste, nietos Ale, Carlitos, Naza, Vani, Juli y Simón invitan al responso que se oficiará hoy a las 19 hs. en el cementerio de Villa Atamisqui. Ruegan oraciones en su memoria.

RESPONSO

LETICIA BARRIENTOS DE QUIROGA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/1/22 y espera la resurrección.

“Madre querida, aquel maldito atardecer del 29 de enero partiste junto a Dios, dejándonos llenos de dolor y angustia, solo tenemos la esperanza de que estás descansando en paz. Siempre estamos pensando en ti mamá, vuelve siempre en nuestros sueños aunque sea un instante”. A un año de tu partida te recordamos con mucho amor. Tu esposo Manuel (Gringo), tus hijos Leticia, Manuela, Margarita, Marta, Alejandro, tus hijos políticos Carli, Lelio y Celeste, nietos Ale, Carlitos, Naza, Vani, Juli y Simón invitan al responso que se oficiará hoy a las 19 hs. en el cementerio de Villa Atamísqui. Ruegan oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

JOSE EDUARDO GÓMEZ CORREA (Moño)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/3/22 y espera la resurrección.

Hijo mío, siguen pasando los días, los meses y el dolor que siento dentro de mi ser crece y crece cada vez mas. Me duele tu ausencia, me duele recordarte, te amo quiero abrazarte y acariciarte como cuando eras un niño. Mis lágrimas nunca se acabarán y mis oraciones y rezos hacia ti permanecerán mientras yo tenga vida. Hijo, descansa y goza del Reino Celestial junto a nuestro Dios amado, mientras nosotros- tu familia, seguimos sintiéndote vivo en nuestro hogar. Su madre Elsa Liliana Correa, sus hermanos Luis Ariel, Pedro Fernando, Natalia y Facundo, sus hijos, sobrinos, primos y tíos, invitan a la misa que se oficiará hoy en la iglesia Catedral Basílica, a las 20 hs. con motivo de cumplirse diez meses de su partida. Brille para Ti la luz que no tiene fin.

AGUIRRE, MARIANA ALEJANDRA (q.e.p.d) Falleció el 28/1/23|. Su esposo: Walter, su hijo: Kevin, su madre: María y demás familiares participan su fallecimiento y sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio de San Marcos. AMPARO S.R.l. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CACERES, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/23|. Su esposa Nilda Elena Carrizo, sus hijos Ariel, Carina, Belen, Vanesa, Jesica, Exequiel, hijos politicos Diego, Luis, Viviana, Franco, Florencia, nietos y demas familiares. Sus restos seran inhumados hoy 9 hs. en Cementerio Parque El Descanso. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

CACERES, CARLOS ALBERTO (Chololo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/23|. Confieso que a pesar de todo, me harás mucha falta hasta que el Señor, nos vuelva a unir". Su esposa Nilda Carrizo de Cáceres lo despide con profundo dolor. Casa de duelo Alsina 1174 y sus restos serán sepultados en el cementerio El Descanso a las 8 hs.

CACERES, CARLOS ALBERTO (Chololo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/23|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Sus hijos Mario, Ariel, Carina, Belén, Vanesa, Jesica y Exequiel, hijos políticos, nietos y bisnieto participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO, REINALDO FELICIANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/23|. Su esposa Julia Juárez, sus hijos Carlos, Horacio, Adrian, Sergio, Diego y sus nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO, REINALDO FELICIANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/23|. Su esposa, sus hijos, hermana, sobrinos y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CORONEL, MARGARITA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/23|. Su tía Isabel Herrera de Pece, sus hijas Chichita, Nengui y Claudia. Sus nietos Eduardo, Gonzalo y Verónica, Ximena y Matias, Romina y Federico, Nicolas y Gastón. Y bisnietos. Rogamos a Dios por su eterno descanso y una cristiana resignación de su hijo Luis. Oramos por ti Puchito querida.

IBALO, HIPÓLITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/23|. Su hija Daniela Acosta, su hijo político Raúl, sus nietas Luján e Isabel participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados hoy a las 10 en el cementerio Los Romanos. Se ruega oraciones en su memoria.

IBALO, HIPÓLITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/23|. Su hijo Francisco Acosta (Lucho), participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados hoy a las 10 en el cementerio Los Romanos. Se ruega oraciones en su memoria.

IBALO, HIPÓLITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/23|. Su hija Ana Acosta (Pequeña), su hijo político Claudio, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados hoy a las 10 en el cementerio Los Romanos. Se ruega oraciones en su memoria.

IBALO, HIPÓLITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/23|. Su hija Rosa Acosta (Pichona) , sus nietos Ale, Ivan, Agustina y Daiana, su hijo político Walter, sus bisnietas Jazmín y Facundo, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados hoy a las 10 hs. en el cementerio Los Romanos. Ruegan oraciones en su memoria.

IBALO, HIPÓLITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/23|. Sus hijos Ana María, Luis Fernando, Rosa Ramona, Paola Daniela, H. pol., nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Los Romanos a las 10 hs. Casa de duelo P. L. Gallo 330 S.V. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

IBALO, HIPÓLITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/23|. Su nieta Daiana, su nieto político Pica, su bisnieto Facundo, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados hoy a las 10 en el cementerio Los Romanos. Se ruega oraciones en su memoria.

IBALO, HIPÓLITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/23|. Sus nietos Alejandro, Kary, sus bisietos Axel y Tomy, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados hoy a las 10 hs. en el cementerio Los Romanos. Ruegan oraciones en su memoria.

IBALO, HIPÓLITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/23|.Familia Brandan Lescano, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados hoy a las 10 hs. en el cementerio Los Romanos. Se ruega una oración en su memoria.

IBALO, HIPÓLITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/23|. Tu hija del corazón María Esther Prado y familia, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados hoy a las 10 hs. en el cementerio Los Romanos. Ruegan oraciones en su memoria.

IBALO, HIPÓLITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/23|. Autoridades de la Universidad Catolica de Santiago del Estero, acompañan con cariño a su hija Rosa Ramona Acosta, querida empleada de la Institucion. Ruegan oraciones en su memoria.

IBALO, HIPÓLITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/23|. Jose Luis Navarro y Mariana Castiglione, acompañan con cariño a sus hijos Pichona, Lucho y Pequeña y al resto de su familia. Elevamos oraciones en su memoria.

IBALO, HIPÓLITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/23|. Juan Carlos Amaya y su esposa Sandra Maria, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a Pichona, Lucho y Pequeña y sus respectivas familias. Rogamos oraciones en su memoria.

PEREYRA, NYDIA MÓNICA Lic. (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/23|. Eve Leon y sus hijos Sebastian y Monica, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/23|. Su hija Zulema Ramirez, sus nietos Lucas, Carola, Sergio y Gabriela Serrano, sus nietos politicios y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SALVATIERRA, ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/23|. Su hija Maria Cristina Ramirez, sus nietos Veronica, Andrea, Manuel, Roberto y Cristina Guzmán, sus nietos politicos y bisnietos, participan con dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/23|. Su hija Ana Cecilia Ramirez, su hijo politico Victor Hoyos Izurieta, sus nietos Gabriel, Matias, Marcos y Julieta Hoyos Izurieta, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

SALVATIERRA, ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/23|. Sus sobrinas Patricia Salvatierra, Ana Salvatierra, su esposo Daniel, sus hijos Patricio, Facundo y Rosario, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/23|. Su sobrino Rene Salvatierra, su esposa Vanina, sus hijos Tobias y Josefina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/23|. Luis Adolfo Palmeyro, su esposa Martha Elena Muñoz participan con pesar el fallecimiento de Zulema, acompañan a sus hijas, nietos y bisnietos en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/23|. Rosi Muñoz y Silvia Muñoz de Zimmer lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/23|. Nena García Fabiano de Rebullida, sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnieto participan con profundo dolor el fallecimiento de su vecina Zulema y ruegan por el eterno descanso de su alma.

SALVATIERRA, ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/23|. Querida vecina, excelente persona, siempre amable, respetuosa y amorosa, abrazamos a su familia con muco cariño y deseamos mucha fortaleza y consuelo en este momento dificil de despedira a su madre y abuela. Dios la reciba en sus brazos. Que descanse en paz. Dora Llarull y familia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.,

SALVATIERRA, ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/23|. Su hermana Nélida S. de Mattar, sus sobrinos Luis J. Mattar e hijos Edith, Rodhi Lezcano Nuñez, sus sobrinos nietos Ornella y Lucas Morellini, Macarena Lezcano Mattar y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso en el Señor.

VILLAGRÁN DE HERRERA, ROSA NIVIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/23|. ¡Habitará por siempre en la casa del Señor! (Salmo 22, 1-6) La Legión de María de la parroquia San José P. Refugio de pecadores participa su fallecimiento y eleva oraciones por el descanso de su alma.

VILLAGRÁN DE HERRERA, ROSA NIVIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/23|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Teresa Borquez de Auat y familia, participan con dolor el fallecimiento de la mamá de Teresita de Cisneros y acompañan a su familia en el dolor.

VILLAGRÁN DE HERRERA, ROSA NIVIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/23|. Eve Leon y sus hijos Sebatian y Mónica, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a Tere y Anita, hijos politicos y nietos en este dificil momento.

VILLAGRÁN DE HERRERA, ROSA NIVIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/23|. Ing. Carlos Alberto Oneto, Maria Angélica Vera de Oneto y familia, Ana María Vera de Bianchi y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan con tristeza a sus hijas y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLAGRÁN DE HERRERA, ROSA NIVIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/23|. Sergio Gomez Molina, su esposa Liliana y sus hijos Constanza, Ignacio, Sergio, Maria del Huerto, Lucas y Nicolás, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLAGRÁN DE HERRERA, ROSA NIVIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/23|. Martín Ríos, Viviana Agüero y sus hijos María Victoria, Milagros y Benjamín y Norma Torres de Agüero participan su fallecimiento y acompañan a sus hijas Tere y Anita y sus respectivas familias en este doloroso momento.

VILLAGRÁN DE HERRERA, ROSA NIVIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/23|. El Centro de Ex docentes "Elda Gómez de De Marco" de la Esc. Nº 764 "Diego de Rojas" lamenta profundamente el fallecimiento de su ex colega, abraza a sus hijas y familiares en este doloroso momento y ruega por su descanso en la paz del Señor.

VIVAS, SILVIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/23|. Su esposo Esteban Garcia, sus hijos Gabriel, Emanuel, Guillermo, sus hermanos Mari, Roberto, Omar, Chiqui, Bubi, su padre Roger y demas familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en Cementerio Parque de la Paz. Cobertura Caruso Cia. de Seguros S.A. - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

ZERDA, YOLANDA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/23|. Flia. Bravo Almonacid, Betty, Nené y Porota y flia, participan con profunda tristeza su fallecimiento, acompañan con afecto a sus hijos, hermanos y demás fliares en este momento de tanto dolor. Que el Señor te reciba en sus brazos y te de el descanso eterno. Elevamos oraciones en su memoria.

GÓMEZ, WALTER LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/23|. Amor: Hoy hace 9 dias de tu partida al Reino de los Cielos, aun no puedo creer lo que pasó, siempre tan alegre, servicial, buena persona, no entiendo porque la vida es tan cruel, te extrañao cada dia mas, quisiera volver el tiempo atrás, para abrazarte y no dejarte ir... Te vas y te llevas mi vida entera, pero entiendo que tienes que partir. Estarás prresente por siempre en nuestros corazones y jamás te olvidaremos. Tu esposa Mariela, tus hijos Joselyn, Joel y Maylén, invitan a la misa que se realizara en la Pquia. Santo Cristo hoy a las 9 hs.

GÓMEZ, WALTER LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/23|.Hoy hace 9 dias de tu partia hacia el Reino Celestial, no te imaginas el vacío que dejaste en nuestras vidas, perto tengo el consuelo que estás junto a nuestro Señor. Alli donde Reina la paaz, sin dolor, te recordaremos siempre, vivirás en nuestros corazones por siempre, Descansa hijo aqui te lo cuidaremos a tus hijos, nuestos nietos mientras Dios nos de vida. Tus suegros Ramón y Marga, invitan a la misa que se realizará el domingo 29 a las 9 hs. en la parroquia Santo Cristo.

IBÁÑEZ, CASILDA JUDITH (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/14|. Dice el Señor: Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios. Mamita hoy hace 9 años de tu partida sigues presente en el corazón de tus hijos, hoy nos reunimos para rezar en la misa que será celebrada a las 9 hs. en Catedral Basílica. Ramon, Eli, Yudith.

LUNA, FÁTIMA ABIGAIL (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/22|. "El Señor te bendiga y te guarde; El Señor te mire con agrado y te extienda su amor; El Señor te muestre su favor y te conceda la paz". Su abuela Marina, sus tios Sebastian, Fernando, Nancy y Luis, sus primos Celeste, Luis, Nicolas y Marcos, su sobrina Jazmín, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la parroquia de Mailin, con moitivo de cumplirse un mes de su vuelo hacia la Casa del Padre Dios.

SALTO, TOMASA EUFEMIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/20|. Mami se siente mucho tu ausencia es muy dificil aceptar que ya no estas aqui. Dejaste recuerdos hermosos, felices y de mucha risa. Tu sonrisa vivirá siempre en mi y en todos los momentos vividos. Fuiste una gran mujer, mi pilar, te voy a extrañar siempre. Se que estás en un lugar mejor y ya no sufres, ya estas ahi brillando y cuidandome desde el Cielo. Te amo mucho madre. Tu hija Claudia y tu yerno Héctor. Invitan al responso hoy a las 11 en el cementerio La Piedad, Panteon S.U.O.E.M. y a la misa que se oficiará en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 20 hs. al cumplirse 3 años de su fallecimiento.

GÓMEZ, PEDRO CELESTINO (q.e.p.d) Falleció el 28/1/23|. Sus hijos Celsa, Silvio, Ramon, Blanca, Albina, Estela, Claudia, David, Susana y Gustavo, su hijo político Felipe, sus nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en cementerio de Machaguay Dpto. Figueroa. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A.- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

PAZ, JUAN AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/23|. Sus hermanos Blanca, Lidia, Lisandro, Luis, Chala, sus sobrinos Miguel, Samuel, Sonia, Carlos, Juan, Carolina y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Chaupi Pozo. Cob. Norcen. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata 162. Tel. 4219787.

SAAVEDRA, PABLO VALENTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/23|. Sus hermanas Titina, Pocha, Marta, Dominga, Mari, sus hermanos políticos Cacho, Negro, Alberto, su pareja Marta, sus hijos, sus sobrinos/as politicos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementero La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS SA La Plata 162. Tel. 4219787.

SALVATIERRA, MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/01/23|. Con un dolor inmenso te despedimos hoy prima del alma y sé que Dios te cubrió con su divino manto y que descansas en paz en el paraíso. Esperanzados en el reencuentro definitivo elevamos nuestras suplicas y oraciones por tu eterno descanso. Sus primos Susi, Pelu Salvatierra y familia; José, Claudio, Fernando Salvatierra y familia Choli, Bibi, Raúl Ruiz y familia, Lorenzo, Mayi, Graciela Salvatierra y familia.

SALVATIERRA, MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/01/23|. Nacha Piazza de Montoto, Adriana Piazza de Perlo y sus flias, participan con pesar el fallecimiento de su prima Margarita. Haciendo llegar nuestras condolencias a su esposo hijos y nietos. Que descanse en La Paz del Señor.

SALVATIERRA, MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/01/23|. Salvador Catálfamo, su esposa Leticia Toledo, su ahijado Ariel, sus hermanos e hijos Bibi Catálfamo, su esposa Gladys, hijos, nietos y bisnietos Juana Catálfamo, su hijo José Carot, su esposa e hijos participan la dolorosa partida de la prima China. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

SESÍN, REINA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/23|. Querida abuela gracias por tu amor, tu protección y tu generosidad. Fuiste una bella persona, bondadosa, un ejemplo de union familiar , te llevaremos siempre en nuestros corazones. que tengas un descanso en paz y un feliz retorno. Te amaremos por siempre. Su nieto Daniel Alejandro Demarchi, tu nieta política Rita Evangelina Teves y tu bisnieta Martina Antonella Demarchi.

MIGNONE, PABLO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el Que brilel para Ti la luz que no tiene fin. Sus sobrinos Dario Elias, Gabriela Gomez Troul, Constanza y Felipe, participan con dolor su fallecimiento.

MIGNONE, PABLO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/23|. Que el Señor te reciba con los brazos abiertos. Marta Cesoni, Dario, Rita, Carlos, Belén Elias, participan con dolor su fallecimiento.