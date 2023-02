FÚNEBRES | 3 DE FEBRERO DE 2023

02/02/2023 - 22:17 Funebres

FALLECIMIENTOS

02/02/2023

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SILVIA LORENA SÁNCHEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/2/23 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SILVIA LORENA SÁNCHEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/2/23 y espera la resurrección.

El senador nacional, Don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

INVITACIÓN A MISA

NYDIA MÓNICA PEREYRA (q.e.p.d.) Se durmió el 25/1/23…

Al cumplirse nueve días de su fallecimiento, sus familiares invitan en su honor que se celebrará hoy a las 20 hs en Catedral Basílica.

INVITACIÓN A MISA

MIGUEL ARIEL RAFAEL (q.ep.d.) Se durmió el 3/2/11….

Sus padres Miguel Rafael y Elisa Mussi, sus hermanos Irina, Diego, Cinthya, Kichy, Germán e Iván, sus hijos, sobrinos y nietos Alma, Antonella, Amir, Paz, Said, Amely y Victoria invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Catedral Basílica con motivo de cumplirse once años de su partida al reino celestial.

CARABAJAL, MARIO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció e 2/2/23|. Sus hijos Jose y Mario Carabajal sus hnos Ramona, Marta, Silvia,Victos hnos politicos sobrinos y demas familiares sus restos seran inumados hoy 17 horas en el cementerio de Pampa Muyo. Cob. Norcen. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162. Tel. 4219787.

GÓMEZ DE GARAY, MAGDALENA (PERLA) (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/23|. Su esposo Enrique Garay y su hijo Ariel Garay y sus nietos; Pablo Garay, Francisco Garay, Valentina Garay y Zahiara Garay participan con profundo dolor su fallecimiento .Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE GARAY, MAGDALENA (PERLA) (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/23|. "Felices los humildes de corazón porque ellos verán el rostro del Señor". Su esposo Enrique Garay, su hijo Ariel Garay y su nieto Pablo Garay elevan oraciones en su memoria. En el día 2/2/23 sus restos fueron sepultados en el cementerio privado Parque de la Paz.

GÓMEZ DE GARAY, MAGDALENA (Perla)(q.e.p.d.) Falleció el 1/2/23|."Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Sus sobrinas Marta y Mónica Contreras y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE GARAY, MAGDALENA (PERLA) (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/23|. Su ahijado Pablo Escobar, sus sobrinos Ramiro Escobar y Alejandro Escobar. Jorge Escobar. Silvana Salas, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE GARAY, MAGDALENA (Perla)(q.e.p.d.) Falleció el 1/2/23|. Rosa Silva de Bilotti participa con profundo pesar la inesperada partida de su querida amiga Perla. Acompaña a Enrique, Ariel y Pablo por su grn perdida. Ruega oraciones en su memoria.

RUIZ, ENRIQUE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/23|. Su esposa Silvia, su hija Nadia , su hijo pol Ezequiel, sus nietas Guadalupe y Sol participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados hoy a las 10 en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. SERV SOC AMPARO SRL.

ÁBALOS, FABIANA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/97|. Fabi querida. Pasan los años y continuamos lloranda tu inesperada partida. Pasan los años y aún resuena tu voz, tu risa y carcajadas contagiosas en nuestros corazones. Pasan los años y siguen despertando sonrisas en nuestros rostros, ante cada recuerdo, anécdota y momento compartido. Tu corto paso por éste mundo, pero viviste tu vida intensamente, y también fue intenso el amor y la felicidad que nos brindaste. Te amamos. Tu madrina Gringa Ferez y fila y tu tía Mechy Ferez y flia, Invitan a familiares y amigos a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano.

CORVALÁN, CARLOS DANTE - CORVALÁN, ROBERTO PIQUI Presbítero (q.e.p.d.) Fallecieron el 3/4/22 - 29/8/21|. El tiempo pasa pero el dolor de mi alma no. Mi amado Carli, esposo compañero, amigo, no hay un día en que tu recuerdo no esté presente y mi dulce Piquillín, mi niño hecho hombre dócil a la Palabra de Dios, no comprendo todavía el porqué ésta partida. No logro asimilar estás perdidas y el vacío que dejaron, solo le pido a Dios que los tenga junto a El para gozar del reino, y como familia Gladis esposa y madre, Claudio, Diego, Lourdes y Charli, sus sobrinos invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs en Catedral Basílica.

PEREYRA, NYDIA MÓNICA LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/23|. Miva, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, será como una bandera discutida, así quedará clara la actitud de muchos corazones. E. de S. Lucas ( 2.22-40). Ilda Juárez de Pazy flia, acompaña a la familia de Mónica, esposa del Amigo Walter con oraciones e invitan a la misa en la que será recordada a nueve dias de su partida, Catedral Basílica 20 horas.

YACHELINI MATTEUCCI, MAITE (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/11|. Mi querida Maitechu, hoy es otro año más sin tu presencia física, cuántas cosas ocurrieron en tan poco tiempo, te fuiste en silencio para no afligirnos con tu despedida, eras tan fuerte que hasta en esos momentos pensabas en nosotros. Pensábamos que durarías un tiempo más, pero el destino lo escribió así, desde ese momento quedamos todos desorientados, no pudimos entender tu perdida y desde ese día, siento que algo cambió en mí. Yo me imaginaba que me iría antes y sin embargo te fuiste tú primero. Con tu hermosa familia pudiste ser feliz, pero ahora vivimos con tus recuerdos pensando en ti siempre, rezando siempre para que estés en un lugar hermoso, para que te sientas acompañada. Que descanses en paz querida hija. Tu madre Marisa Yachelini. Se invita a la misa hoy a las 20 hs en Catedral Basílica, al cumplirse doce años de su fallecimiento.

CÁCERES, HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/23|.Su esposa Rosa Besarez, sus hijos Ramón y Mario, nietos y bisnietos participan con profundo dolor. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados en el cementerio la cañada, Dpto Figueroa el dia 03/02/23. EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

NORIEGA, RICARDO WALTER (q.e.pd.) Falleció el 2/2/23|. Su esposa Lidia, sus hijos Ricardo, Sandra, Roxana, Maricel, Gustavo, Melina y Angel, sus nietos, y demás familiares. Sus restos serán inhumados en cementerio de Vilmer, Dpto. Robles. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata 162. Teléfono 4219787.

AZAR, ROSBEL ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/23|. El gran dolor de haberte perdido no nos debe hacer olvidar la inmensa felicidad de haberte tenido. Su madre Esther Minguez Vda. Azar, sus hnos: Daniela Maria, Luis Vicente y Hugo Jose Azar, invitan a la misa que se oficiará con motivo de conmemorarse 9 dias de su fallecimiento hoy 03/02/2023 a las 20hs en la Pquia. Sagrado Corazon de Jesus de la ciudad de La Banda. Se ruega una oración en su memoria.

AZAR, ROSSBELL (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/23|. Con mucho cariño despedimos a Ros, un ángel de luz que Dios envió para traernos inocencia, paz, y amor. Mirta Grimaldi de Jerez y familia acompañan a su mamá Esther Minguez de Azar, a sus hermanos Daniela, Hugo, Luis Azar y respectivas familias, oficiarán una misa hoy a las 20 en la Pquia. Sagrado Corazón, La Banda, al cumplirse 9 días de su partida. Ruegan oraciones en su memoria.

ACUÑA, ANDREA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/23|. Su esposo Aniceto Sosa, sus hijos, nietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Municipal, Dpto Figueroa. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SÁNCHEZ, SILVIA LORENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/23|. Sus padres Carlos y Rosa, sus hermanos Cinthia, Carlos, Jesica, Rita y Carla, y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Municipal. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SÁNCHEZ, SILVIA LORENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/23|. Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y la dulzura de tu sonrisa. Sus tíos Ramon, Chela y Marica Sanchez y Daniel Carreras y sus respectivas Flias. Ruegan una oración en su querida memoria.

SÁNCHEZ, SILVIA LORENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/23|. El Señor te recibió con los brazos abiertos porque te lo mereces. Gracias por darnos tanto. Sus tías Tuti, Lili y Any y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

SÁNCHEZ, SILVIA LORENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/23|. Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna. Sus tíos Liliana y Roque Sanchez y tus primas Rita y Maria Victoria.

SÁNCHEZ, SILVIA LORENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/23|. Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y la dulzura de tu sonrisa. Raul Maldonado y flia. Participan con profundo dolor y ruegan una oración en su memoria.

SÁNCHEZ, SILVIA LORENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/23|. El Señor te recibió con los brazos abiertos porque te lo mereces. Gracias por darnos tanto. Ramón Rosa Gonzales y flia. Participan con profundo dolor y ruegan una oración en su memoria.

TREJO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/23|. Su esposa Monica, sus hijos Luciano, Luis, David, Diego hijas políticas Mariana y Antonella, nietos Dilan Fransisco y Luna. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SERRANO DE PEREYRA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/23|. Al cumplirse nueve días de su fallecimiento, familiares invitan al responso que se realizará el día sábado 04/02 en el monumento de la familia, en el cementerio Cristo Rey de Loreto.