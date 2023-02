FÚNEBRES | 4 DE FEBRERO DE 2023

04/02/2023 - 02:06 Funebres

Reyna Isabel Herrera (La Cañada)

Maria Amalia Cáceres (La Banda)

Agustina Coronel de Gómez

ROSA DE PEREYRA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/01/23 y espera la resurrección.

“La muerte no nos roba a los seres amados. Al contrario, nos los guarda y nos los inmortaliza en el recuerdo”.

Al cumplirse nueve días de su fallecimiento despedimos con profundo dolor a quien más que una amiga, tendrá un lugar eterno en nuestros corazones como parte de nuestra familia.

Su amiga Yayi, esposo Chuli e hijas Ivana, Vanina, Antonella participan de su fallecimiento.

PAULA ALICIA ARGAÑARAS (Q.E.P.D.) Se durmió el 4/2/22…

Su hija Daiana invita a la misa de su querida madre, que se oficiará hoy a las 20 hs en Catedral Basílica, al cumplirse un año de su partida. Oraciones en su memoria.

ROSA GRACIELA DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/2/17 y espera la resurrección.

Que el Señor te dé la paz y el descanso eterno. Hoy tu esposo, hijos y nietos, te recuerdan con mucho amor, esperando que los guíes en su camino desde la eternidad, agradecidos por tu ejemplo de Vida como mujer para cada uno de los que se cobijó bajo tus brazos. Te amaremos por siempre.

Se invita a la misa que se oficiará, rogando por su descanso, hoy sábado a las 20.30 hs. en la Capilla del Inmaculado Corazón de María del Bº El Vinalar.

NORMA DÍAZ DE GALVÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/2/16 y espera la resurrección.

Madre: Hoy hace 7 años de tu partida, tu presencia sigue en nuestro lado, tus recuerdos están presentes cada día de nuestras vidas. “Que brille para ella la luz que no tiene fin”.

Su esposo Ramón Galván, sus hijos Norma, Guillermo, Claudia, Gustavo, Walter, José, nietos y bisnietos, invitan al responso que se realizará en el cementerio La Piedad a las 8 hs.

ALBERTO RENÉ CLEMENTE (Tototo) (Q.E.P.D.) Se durmió en el Señor el 04/02/01 y espera la resurrección.

“Papi querido hoy se cumplen 22 años de tu partida, el tiempo pasa y nuestra resignación no llega. Solo Dios sabe porque te llevo de nuestro lado. Tus recuerdos están latentes en nuestros corazones “Te extrañamos”, tu fuiste nuestra guía, compañero, amigo, un ejemplo de padre. En tu paso por esta vida sembraste semillas de amor y alegría que florecen a diario en nuestras vidas. Que Dios te tenga a su lado como nosotros en el corazón. Su esposa Segunda, sus hijos Alberto, Raquel, Cristina y Estela Clemente, su nieta Mayra y su hijo político Mario con motivo de cumplirse el 22 aniversario de su fallecimiento. Ruegan plegarias por su eterno descanso. Las Termas.

ÁNGEL MIGUEL PRIETO (Pusi)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/1/23 y espera la resurrección.

Su esposa María Eugenia, sus hijos Justina, Manuela y Eliseo, sus padres Marce y Lito, sus hermanos Alfonso y María; Gustavo y Alejandra, sus sobrinos Franco, Benicio y Valentino, invitan a la misa a realizarse en la Iglesia Catedral hoy sábado 4 a las 20 hs. al cumplirse un mes de su partida a la Casa del Señor.

CARLOS SAÚL CABRAL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/3/22 y espera la resurrección.

Pa, hoy estaríamos festejando un año más por tu cumple pero el Señor decidió elevarte a su lado. Pasan los días y más te extrañamos. ¡Feliz cumple Pa! Sus hijos y nietos que nunca te olvidarán y te amarán hasta la eternidad, te recuerdan en tu natalicio.

JESÚS NATIVIDAD DEL VALLE CHAPARRO DE LEDESMA (Negra)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/2/21 y espera la resurrección.

No quiero despedirme y no lo haré porque en mi alma por siempre te llevaré". No te fuiste, y nunca lo harás porque en mi corazón por siempre vivirás. Su esposo José Ignacio Ledesma, sus hijos Sergio, Mariel, Fabián, Gabriela y Nelson con sus respectivas familias invitan a una misa por cumplirse 2 años de su fallecimiento en la parroquia Ntra. Sra. de Loreto el día Domingo 05 de febrero a las 10 hs.

ALFREDO JOSÉ BONACINA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/2/22 y espera la resurrección.

Hoy a un año sin tu presencia, tu consejo, tu permanente preocupación para con todos, te extrañamos, al cumplirse el primer aniversario de tu partida a la Casa del Señor.

VICTORIA MORALES DE LOPES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/1/23 y espera la resurrección.

Sus hijos Esther, Raúl y José con sus respectivas familias, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Santiago Apóstol (La Banda), con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria.

CORONEL, AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/23|. "Señor recíbela en tus brazos y concédele la vida eterna". Su hijo Ramón Alberto Gómez, su hija política Paola Sosa, nietas Agustina y Carla participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/23|. Tus valores y enseñanzas viven en nosotros y te hacen inmortal. Pasaste por nuestras vidas como una estrella fugaz, pero su brillo vivirá siempre en nuestros corazones. ¡Qué el Señor la reciba en su reino le brinde descanso eterno y haga brillar para ella la luz que no tiene fin!. Su hija María Esther, su hijo político Carlos Ávila Montivero, sus nietos Carlos, Ramiro, Leonardo, Camila, Marcela y bisnietos Mateo Ávila Torres y Benicio Ávila González participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/23|. Sus hijos Maria, Liliana, Ramón y Sandra, sus nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CORONEL, AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/23|. Vivirás en el recuerdo de tus nietos y bisnietos, quienes tuvimos la oportunidad de disfrutar hermososo momentos de tu agradable compañía. "Señor recíbela en tu reino, bindále descanso eterno y brille para nuestra Abu la luz que no tiene fin". Sus nietos Carlos Ávila, Ramiro Ávila, Leonardo Ávila, Camila Torres, Marcela González, sus bisnietos Mateo Ávila Torres, Benicio Ávila González participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE GARAY, MAGDALENA (PERLA) (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/23|. Su amiga Marta L. de Smith,su esposo Rolando Smith y flia.participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VILLAGRÁN DE HERRERA, ROSA NIVIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/23. Sus hijas Ana María y Teresita Herrera, hijos politicos Gustavo y Héctor, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

VILLAGRÁN DE HERRERA, ROSA NIVIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/23. Señor Jesús, tu eres el camino, la verdad y la vida, confiados en la plenitud de tu poder. Rosita ya goza de las alegrias eternas y a tu diestra duerme el sueño de la paz". Su hermana Negrita y familia, invitan a la misa en la Capilla Virgen del Valle, sita 12 de Octubre y San Juan hoy a las 20 hs, con motivo de 9 dias de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CÁCERES, MARÍA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/23|. Sus hijos Alfredo, Ana, Mariela, h. pol., Clara, Luchi, nietos, Banjamín, Arantza, Constanza, Lesandra, Anahi, Pablo, bisnietos Joaquin y demás flias, part. su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericorida hs. 11. Casa de duelo Belgrano 532. S.V. SERVICIO ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

HERRERA, REYNA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/23|. Sus hijos Carlos, Liliana, Karina, Noemi, Sergio, Sebastian, Nery, Héctor, Claudia, h. pol. nietos, bisnietos y demas fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Cañada. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SERRANO DE PEREYRA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/23|. Personal Directivo, Docente, de la Esc. Nº1066 de San Juan participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestra colega Maria de los Angeles Pereyra al cumplirse diez días de su fallecimiento rogamos una oración en su querida memoria.

