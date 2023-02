FÚNEBRES | 5 DE FEBRERO DE 2023

05/02/2023 - 02:57 Funebres

FALLECIMIENTOS

04/02/2023

Rafael Orlando Escañuela (La Banda)

Roberto Augusto Luna

Roberto Antonio Farías

INVITACIÓN A MISA

TERESA AMELIA CASTRO DE VEGA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/2/21 y espera la resurrección.

Pasaron dos años y tu ausencia se siente cada vez más, pero sabemos que estás presente en cada momento, en cada parte de nuestra casa, en cada momento bueno que nos pasa y eso nos reconforta. Te amamos y extrañamos por siempre, Abu Tere. Tu hijo Mario y Silvia, tus amadas nietas Cande, Caro, Coti y Lu, tus bisnietos Benicio y Fausti invitan a la misa a celebrarse en la parroquia San José del Bº Belgrano hoy a las 11 hs.

RECORDATORIO

Dr. JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA NAVARRO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/2/22 y espera la resurrección.

A un año de tu partida a una nueva y buena vida, te recordamos, tristes por tu ausencia, pero con el cariño y amor que has sabido sembrar y cosechar en tu larga vida, en especial, que has derramado en tu querida familia, que recuerda y revive tu constante buen humor, tu preocupación por los pesares de tus seres queridos, tu consejo siempre oportuno y sabio, tu paciencia eterna y serena, tu corazón infinito, tu dedicación gratuita y desinteresada a la Iglesia y a tus amigos y socios de la vida, como los fundadores de la Universidad Católica, entre tantos otros. Has sabido estar presente con tus padres y hermanos, con tu esposa y tus hijos de sangre y políticos y, finalmente, con tus nietos y bisnietos. Elevamos oraciones para que disfrutes en la eternidad. Tu esposa Gringa, tus hijos Bochi, Luis, Euge y Ani; sus esposas y parejas Ade, Mariana, Rubén y Raúl; tus nietos y sus parejas Pablo, Seby, Lili, Meli, Fede, Fer, Coty, Jose, Rodri y Juanchi; y tus bisnietos Santi, Oli, Manu y Emma. Besos al cielo.

INVITACIÓN A MISA

ANSELMO REY MENDOZA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/2/20 y espera la resurrección.

Cinco de febrero marca el calendario, y a su vez marcó por siempre nuestros corazones. Ese día descubrimos el dolor más grande que pudiéramos sentir… despedirnos del ser más íntegro que teníamos en la vida: nuestro amado padre. Su partida nos dejó nuevas enseñanzas, como aprender a valorar más el don de la vida, construyendo momentos que perdurarán por siempre, esos en los que seguro se hace presente porque era lo que más adoraba. Aprendimos la importancia de recordarlo con alegría, con sus modales, con su forma de ser… Aprendimos que el dolor no puede paralizarnos porque su luz ilumina nuestros caminos. Extrañamos tanto a nuestro papilo, pero tenemos la certeza que desde su lugar celestial nos envía todo el amor para sostenernos y saber que no estamos solos.

Su esposa, hijos, sobrinos, hermanos y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20.30 hs. en la Pquia. Cristo Rey (La Banda) al cumplirse 3 años de su partida al encuentro con el Señor.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Daniel Ernesto Saad y Maria Rosa Saad Budán, lamentan participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/23|. "Yo soy la Resurrección y la Vida, el que cree en mi vivirá, aunque muera". Juan 11,25. Los integrantes del Grupo de Oración "Jesus estda Vivo" de la parroquia San Roque y su Sacerdote Marcelo Trejo, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de nuestra querida Hermana Sandra, servidora del grupo. Rogamos oraciones en su querida memoria.

CORONEL, AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/23|. Amigos y vecinos participan con dolor su fallecimiento y piden al Señor Dios, a Jesús y la Santisima Virgen Maria, por su descanso eterno. Con mucha pena te despedimos Agucha y nunca te olvidaremos, tus vecinos Celia Orellana e hijos Marisa y Buby Morales, Susana y José, sus respectivas flias. Que nuestras oraciones lleguen al Cielo y brille para ella, la luz que no tiene fin.

FARÍAS, ROBERTO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/23|. Su madre Delicia Florentina Farias, su hermano Néstor José Farías, sus sobrinos José Luis, Ivana, Miguel, Mirna, Micaela y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel. 429-6027. Cel. 385-5357628.

LUNA, ROBERTO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/23|. Su madre María Dolores Juárez de Luna, su hijo Roberto David, Silvia Liliana y Viviana, sus nietos Augusto, Sebastián, Natalia, Máximo, Lourdes y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por la EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel. 429- 6027. Cel. 385-5357628.

LUNA, ROBERTO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/23|. Su nieta Lourdes Luna y Dra. Silvia Cárdenas, participan su fallecimiento y acompañan a su hijo David y a toda su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA, ROBERTO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/23|. Silvia Paz y su hijo Dr. Fernando Cárdenas y familia, participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Dr. Roberto David Luna y a toda su familia en tan triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA, ROBERTO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/23|. Comisión Directiva y personal del Círculo Odontológico Santiagueño participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. padre de su socio Dr. Roberto David Luna. Se ruega una oración en su memoria .

NAVARRETE DE MORENO, CEFERINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/23 en Adrogue, provincia de Buenos Aires|. Partió a los 96 años de edad. Sus hijos Norma, Marcelo y Orlando, su nuera Viviana, su yerno Hugo y sus nietos Sofía y Nahuel, la despiden con gran dolor y ruegan una oración en su memoria.

RAMPULLA, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/13|. ¡Si mañana no despierto, hijos míos les confieso! Que han sido el más grande regalo que Dios, me pudo haber hecho. Que caminen por la vida honradamente y con ejemplo, hasta que permita Dios que tengamos un reencuentro". Su esposa Aída Pullarello, sus hijos Ángel Sara y Aída, hijos políticos, nietos, nietos políticos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs.en la iglesia Inmaculada Concepción.

SALVATIERRA, ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/23|. "Señor ya está ante tu presencia, permítele contemplar la luz de tu rostro". Sus hijas Zulema, María Cristina y Ana Cecilia y familias, invitan a la misa en su memoria al cumplirse 9 días de su fallecimiento a realizarse el domingo 5 de febrero a las 20 hs. en Catedral Basílica. Se ruegan oraciones en su memoria.

VILLAGRÁN DE HERRERA, ROSA NIVIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/23|. El Centro de Jubilados y Pensionados Lazos de Amistad, socios y simpatizantes, participan el fallecimiento de su socia y acompañan a su hermana Julia y a su cuñado Aldo Pastor Herrera e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Pquia. San José del Bº Belgrano con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

ESCAÑUELA, RAFAEL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/23|. Su madre, sus hijos, sus hermanos, hermanos políticos, su ahijado y nietos participan con profundo dolor su partida. Sus restos son velados en Sala velatoria Aires del Pinar España 785 L.B Y serán inhumados en Cementerio PARQUE AIRES DEL PINAR a las 19 hs.

ESCAÑUELA, RAFAEL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/23|. La Comunidad Educativa del Colegio Sec. "Ing. Jorge Newbery" participa y acompaña a la familia de la Prof. Rita Escañuela por la pérdida de su hermano, que partió al reino del Señor. Ruega oraciones en su memoria.

DÍAZ VDA. DE SUÁREZ, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/21|. Los que amamos no se van nunca, caminan a nuestro lado todos los días, invisibles pero siempre cercanos, amados, extrañados. Querida y amada madre a 2 años de tu inesperada partida al reino del Señor, tu nombre es pronunciado como siempre "La Mami Susana", no usamos un tono diferente. Por todos los momentos que hemos compartido, por tu fuerza, por tu valentía ante las adversidades y por tu inmenso amor y sacrificio siempre serás eterna, el hilo no se ha cortado, no estás fuera de nuestra mente, siemplemente estás fuera de nuestra vista. Madre, nunca serás olvido en nuestros corazones, el abrazo que desearíamos darte tiene tanta fuerza que seguro puede llegar hasta tu cielo que estás compartiendo junto a nuestro querido padre, tu amado esposo, gozando de la paz eterna. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la Pquia. La Salette, a dos años de su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

MANSILLA, DARDO BITRIAN (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/23|. Su esposa Elsa Ledesma, sus hijos, nietos y demas familiares. Sus restos seran inhumados hoy 10 hs. en Cementerio de Monte Quemado (Dpto.Copo). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.