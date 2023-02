FÚNEBRES | 8 DE FEBRERO DE 2023

08/02/2023 - 04:18 Funebres

FALLECIMIENTOS

07/02/2023

- Aurelia Viviana Cejas (Dpto. Robles)

- Vicente Hipólito Villagra (Las Termas)

- Julia del Valle Juárez (La Banda)

- Honoria Cárdenas Vda. de Giménez

- Diego Orellana (La Banda)





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SAMIEL LANDIN

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 7/2/23 y espera la resurrección.

El Sr. intendente de la Municipalidad de La Banda, Roger Nediani, viceintendente Gabriel Santillán, Funcionarios y subsecretaria de Educación y Cultura Dr. Alejandra Farías participan su fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

INVITACIÓN A MISA

ANA NIEVES PORTILLO DE SALMOIRAGHI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/2/15 y espera la resurrección.

Su esposo Carlos César Salmoiraghi, sus hijos Carlos Alberto y Cecilia, sus nietos Carlos Andrés y Agostina; Matías y Florencia; sus bisnietos Augusto, Stefano y Faustino invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Iglesia Santo Domingo, para rogar por su eterno descanso.

INVITACION A MISA

JOHN GONZÁLEZ PIRRO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/2/22 y espera la resurrección.

“El tiempo no cura las ausencias. Hay penas que nunca se van del alma, únicamente aprendemos a vivir con ellas”. A un año de tu partida aún lloramos tu ausencia. Has dejado un vacío difícil de llenar Johnny querido. El Sábado 11, nos uniremos en oración por el eterno descanso de tu alma. Tu madre Myri, tus hermanos Patry, Mony, Piqui, Juan y sus respectivas familias en una misa a celebrarse en la capilla San Juan Bosco del Bº Cabildo a las 20 hs.

RECORDATORIO

ELVIRA ESTELA FINNO DE YANUZZI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/12/22 y espera la resurrección.

Cuando me recuerdes, significa que has cargado una parte de mí contigo. Que he dejado una marca de mí en ti…cuando me recuerdes significa que nos volveremos a encontrar y me reconocerás…Mientras me recuerdes no estoy perdido. Si me olvidas parte de mí se habrá ido, recuérdame y viviré…”. Tu esposo Dr. José Dante Yanuzzi, tus hijos Alfonso Carlos, Juan Pablo y Hugo Franco Yanuzzi, tus hijas políticas María Eugenia Anzani y Marcela Corvalán y sus queridos nietos Bianca, Francesca, Franquito y Agustín no te olvidan. Al cumplirse 2 meses de tu partida honramos tu existencia e invitamos a familia y amigos a elevar oraciones en tu querida memoria.

RECORDATORIO

ROSA VIRGINIA DÍAZ DE RODRÍGUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/2/2005 y espera la resurrección.

Todos los sonidos de la casa han vuelto, nuestros nietos, bajan alegres y bulliciosos por las escaleras, nuestros hijos volvieron a reunirse en nuestra vieja casa y recuerdan con alegría tus anécdotas. Querida esposa, han pasado 18 años y no te olvidamos ni un solo día, pero aprendimos a vivir sin vos, con tu ángel presente en cada rincón y en cada minuto de nuestras vidas. Tu esposo, tus hijos, hijos políticos y nietos.

BRAVO, ANTONIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/23|. La comisión directiva y comisión revisora de cuentas del Foro de Jubilado y Pensionados de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento de su socio y vocal titular de la institución. Acompañan a su familia en este duro momento. Elevan oraciones en su memoria y brille para el la luz que no tiene fin.

BRAVO, ANTONIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/23|. Que Jesús ilumine tu camino hasta llegar hasta la casa del Padre Celestial". Personal directivo, docente y de maestranza del Jardín Nº 802 Quilla Atun, participan de la partida del padre de la Seño Cecilia y abrazan a su familia en este momento de dolor. Que descanse en paz.

CÁRDENAS VDA. DE GIMÉNEZ, HONORIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/23|. Sus hijos Daniel, José y Karina, hijos políticos Adriana, y Graciela, nietos Geremias, Gabriel, Valentina y Aylen, y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el cementerio La Piedad casa de duelo Avda. Rivadavia 323. Sala Velatoria. EMPRESA SANTIAGO.

DÍAZ, YNDALECIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/23|. Luis Correa, su esposa Norma Santucho e hijos Cristian, Luciana, Ayelén y Santiago participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de Edelmiro Díaz y abuelo de Verónica Díaz. Ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.

GARAY, ERNESTO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/23|. Veteranos de "Gusmar" (C-55) participa con profundo dolor el fallecimiento de nuestro jugador y gran amigo, Ernesto. Rogamos al Altísimo, le dé el descanso eterno y para la familia pronta resignación y brille para el la luz que no tiene fin.

GARAY, ERNESTO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/23|. Sr. José Sarquiz, Directivos y Personal de la Empresa RODEANA SA, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su hijo Emanuel en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GARAY, ERNESTO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/23|. La empresa RODEANA SA, y todo su personal participan con profundo pesar su fallecimiento. Acompañan a su hijo Emanuel en este difícil momento, ruegan oraciones en memoria de su padre.

GARAY, ERNESTO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/23|. La empresa SAFICO SA Participa su fallecimiento, ruega oración en su memoria.

GARAY, ERNESTO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/23|. Querido amigo cuánto dolor me causo tu partida, un gran amigo, bellísima persona y por sobre todas las cosas un excelente ser humano. Acompaño a tu querida familia en este gran momento de dolor y ruega al Altísimo te reciba en su santa gloria. Tu amigo Felipe Gerardo Zabaleta.

GARAY, ERNESTO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/23|. Compañeros del equipo de " Gus-Mar" (C-50). Acompañan a su querida familia en este triste y doloroso momento.

MEDINA, MARTHA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/23|. Su hermano Raúl Emiliano Medina, su cuñada Mari, sus sobrinas Silvia, Paola, Ana y Sole participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Casa de duelo Chasqui Nº 365 Bº Sarmiento. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs en el cementerio Los Flores.

MEDINA, MARTHA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/23|. Sus hermanos Raúl, Cristina y Tito, sobrinos y demás fliares, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán hoy a las 11 en el cementerio de Maco. Caruso Cia. de Seg. SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MEDINA, MARTHA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/23|. Su sobrina Paola Medina, su sobrino político William Chazarreta y sobrina nieta Guadalupe Chazarreta participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

MEDINA, MARTHA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/23|. Sus ex alumnas: Joana, Sheila, Cecilia y Andrea participan con hondo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

MEDINA, MARTHA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/23|. Personal directivo, docentes y no docentes de la escuela Nº 1132 Ejército Argentino participa con dolor el fallecimiento de la hermana del Prof. Tito Octavio Medina. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PAZ, PEDRO PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/23|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del Señor padre de su matriculada Cra. Claudia Verónica Paz Serrano. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

PAZ, PEDRO PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/23|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del Señor padre de la Cra. Claudia Verónica Paz Serrano. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

PAZ, PEDRO PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/23|. El Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Lic. Ángel Antonio Rojo, participa con profundo dolor el fallecimiento del Señor padre de la Cra. Claudia Verónica Paz Serrano. Que descanse en la paz del Señor.

SALVATIERRA VDA. DE YUDING, ESTHER ALICE (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/23|. Su hijo Raúl, su hija política Adriana Pisetta, su nieta Milena Nahir, su bisnieta Briony, su nieto político Pablo Soriano ruegan por su eterno descanso.

SALVATIERRA VDA. DE YUDING, ESTHER ALICE (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/23|. Su consuegra Margarita de Pisetta, sus hijas Adriana, Marcela y Mariela participan con profundo dolor su fallecimiento, que brille para ella la luz que no tiene fin.

SILVA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/23|. Daniel Escobar participa con dolor el fallecimiento del padre de su compañera Patricia, del Ministerio de Trabajo. Se ruegan una oración en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

SILVA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/23|. Compañeros y compañeras de su hija Patricia de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo de la Nación, participan y acompañan con profundo dolor a ella y a su familia su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO). (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/23|. A nueva dias de tu partida al Reino de los Cielos, invitamos a la misa que en su querida memoria se celebrará el miercoles 8 de Febrero en la Iglesia Catedral a las 20 hs. Estarás eternamente en nuestros corazones por haber sido un excelente esposo, padre ejemplar y fiel compañero.

PÁEZ, ADOLFO MARCELO (q.e.p.d) Falleció 24/10/98|. Papi, hoy los ángeles están de fiesta. Con motivo de recordarse un año más de su natalicio, se ruega una oración en su memoria. Tu hija Myriam, tus nietos y bisnietos.

JUÁREZ, JULIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/23|. Sus hijos Franco Carabajal y Diego Carabajal, su hija política Mary Paukner. su nieto Noel Exequiel Carabajal y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol. COB. HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A. SERVICIO REALIZADO POR EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531.Tel. 429-6027. Cel. 385-5357628.

JUÁREZ, JULIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/23|. Julita querida. "Quien pasó por nuestras vidas y dejo luz, resplandecerá en nuestra alma para toda la eternidad". Sus compañeros del 4º piso del Tribunal de Cuentas de la Provincia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Diego y Franco en este triste momento.

JUÁREZ, JULIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/23|. Tus amigos y compañeros de la oficina de Habilitación: Susana, Ricardo, Felipe, Lucía y Gustavo participan con dolor su fallecimiento. Acompañan en este duro momento a sus hijos. Elevan una oración para su descanso eterno.

JUÁREZ, JULIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/23|. Dra. Maria Gabriela Pirro, despide con profundo dolor a su querida Julia y acompaña a sus hijos en este doloroso momento.

JUÁREZ, JULIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/23|. Sus compañeros del Dpto. Auditoria, Luis, Pino, Ramón, Daniel, Ricardo, Ditto, Gabriel, Gregorio, Adriana L. ,Patricia, Victoria, Fernanda A , Tania, Adriana P., Mini, Toty, Silvina, Naty, Miriam, Fernanda C., Luciana, Andrea, Anita, Lourdes y Ma.Celia. Con mucho cariño te despedimos y acompañamos a la familia en estos momentos. Rogamos oración a su querida memoria.

ORELLANA, DIEGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/23|. Sus hermanos Reina Osmar y María, hnos., Pol. Blanca y Ana, sobrinos, primos, compañeros de trabajo, participan su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el cementerio La Misericordia a las 18.30 hs ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CEJAS, AURELIA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/3|. Sus Padres Olga y Oscar sus Hermanas Natalia, Karen, Milagros Y Pamela, su madrina Marisa y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Cañada Escabor (Dpto. Robles). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata 162.Teléfono 4219787.

VILLAGRA, VICENTE HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/23|. Sus hijos, Mikin, Luisa, Rosa, Hugo, Sergio, hijos políticos, nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en Villa de Soto. Córdoba.

VILLAGRA, VICENTE HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/23|. Su hija Rosa, hijo político Gustavo, nietos, Emanuel, Maximiliano y Melina y respectiva familia, participan con profundo dolor y que sus restos fueron inhumados en Villa de Soto. Córdoba.

VILLAGRA, VICENTE HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/23|. Directorio y personal del Diario el Liberal S.A participan el fallecimiento del padre de nuestra empleada y compañera Rosa Villagra, acompañan a la familia en el dolor. Elevan oraciones en su memoria.