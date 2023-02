FÚNEBRES | 10 DE FEBRERO DE 2023

10/02/2023 - 04:55 Funebres

FALLECIMIENTOS

10/02/2023

- Sergio Edgardo Mostaffa (La Banda)

- Andrés Pastor Ledesma

- Mónica Susana More (Colonia El Simbolar)

- Nelva Susana Godoy

- Vicenta del Carmen Spabenta de Sosa

- Pedro Omar Paz

INVITACIÓN A MISA

MANUEL FRANKLIN LEDESMA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/2/22 y espera la resurrección.

“A un año de tu partida aún lloramos tu ausencia. Pero el Señor así lo dispuso, eligió tu morada de vida eterna. Ahora que tu alma descansa en paz queremos decirte que vives en nuestras mentes y corazones”.

Su esposa Lilia Carrizo, sus hijos Lilia y Marta Ledesma, hijos políticos Franklin Uñates y Carlos Palacios, sus adorados y queridos nietos Luján, María de los Ángeles, Gabriel, Lilia y Luz, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la iglesia Catedral Basílica, para rogar por su eterno descanso.

INVITACIÓN A MISA

MAGDALENA GÓMEZ (Perla)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/2/23 y espera la resurrección.

Al conmemorarse 9 días de su fallecimiento, su esposo Enrique Garay, su hijo Ariel y su nieto Pablo Garay, invitan a participar en la misa a celebrarse en la Nuestra Señora de Sumampa el día viernes 10/2/23 a las 20 hs. para rogar por el eterno descanso de su alma.

CÁRDENAS VDA. DE GIMÉNEZ, HONORIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/23|. Su hermana y comadre Elsa, tu cumpa Héctor, sus sobrinos Eduardo y flia, Ricardo y flia, Nadia y flia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CÁRDENAS VDA. DE GIMÉNEZ, HONORIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/23|. Sus hermanos Alejandro, Enrique, Elvira, Elsa, Justa, Esther y Fabián, hnos políticos Rita, Toto, Kuky, Daniel, Hety, sobrinos y sobrinos nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria,

CORONA, JOSEFA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/23|. Tía Teresita ya descansas junto al Señor. A pesar del dolor que dejó tu partida, nunca olvidaremos tu presencia en nuestras vidas. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su sobrina Ana Gentile, sus hijos Gustavo Romano Gentile, Paola y Sofía y Mariana Romano Gentile, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

GODOY, NELVA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|. Su esposo Carlos Oscar Toloza, sus hijas Rita y Micaela Toloza sus hijos politicos Enzo y Santiago su nieto Valentino y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio cementerio los Flores COB OBRA SOCIAL MUNICIPAL SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4218797.

LEDESMA, ANDRÉS PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|. Su esposa Teresita Bravo, sus hijas Carolina, Ines y Florencia, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados hoy a las 8 en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LEDESMA, ANDRÉS PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|. "Ame, fui amado, el sol acaricio mi faz. ¡Vida nada me debes! Vida... estamos en paz. "Amado Nervo 1870 -1919. Su esposa Teresita Parra participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria. Sus restos serán cremados hoy a las 8:00 hs . Descansa en Paz.

LEDESMA, ANDRÉS PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|. "Estoy, creeme que estoy. No tan lejos. No me busques tan lejos. Estoy cerca, bien cerca, a tu lado. Te sostengo cada vez que quieres caer. Te acaricio cada vez que comienza a doler. Yo sé que me sientes, yo te conozco, yo te veo. No es locura. Estoy aquí. Cerca, bien cerca. No se puede separar lo que se ata en el corazón. No se puede matar un sentimiento. Solo muere quien es olvidado. Te cuido, te protejo, te acompaño. No te he dejado... tan sólo me adelanté un poco en el paso... Y volveremos a estar juntos. Cuándo nos reencontraremos, sólo Dios lo sabe. Mientras tanto estaré aquí, a tu lado, cerca, bien cerca." Maribe Carol de Parra, sus hijos Fidol, Teresita y Veronica. Su nieto Nicolás Gallotti Parra, y su hijo político Carlos Turc, lamentan profundamente el fallecimiento del querido Chocho. Que brille para el la luz que no tiene fin.

LEDESMA, ANDRÉS PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|. Ing. Fidol Parra e Ing. Verónica Parra acompañan a su hermana Teresita Parra en el fallecimiento de su esposo Chocho. Que brille para el la luz que no tiene fin.

LEDESMA, ANDRÉS PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|. Dr. Nicolás Gallotti Parra acompaña a su tía y madrina Teresita Parra en tan doloroso momento. Que Dios siempre tenga a Chocho en la gloria.

LEDESMA, ANDRÉS PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|. Ing.Verónica Parra, Dr. Carlos Turc y Dr. Nicolás Gallotti Parra, acompañan con hondo pesar a su esposa Teresita Parra en este difícil momento. Que brille para el la luz que no tiene fin.

LEDESMA, ANDRÉS PASTOR (CHOCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|. Su esposa Teresita Parra y sus hijas Carolina Inés y Florencia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron cremados.

LEDESMA, ANDRÉS PASTOR (CHOCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|. Su hija Florencia Ledesma, su hijo político Roberto Daniel Roldán, sus nietos León, Jazmín y Ana participan con gran pesar su fallecimiento. Ruegan por su eterno descanso en la paz del Señor.

LEDESMA, ANDRÉS PASTOR (CHOCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|. Su hija Inés Ledesma, su hijo político José Lino Vidal, sus nietos Ignacio y María Emilia participan con mucha tristeza su fallecimiento. Oran al Señor por su paz eterna.

LEDESMA, ANDRÉS PASTOR (CHOCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|. Su hija Carolina Ledesma, su hijo político Eduardo Halusch, sus nietos Agustina, Santiago y Tomás participan con profundo pesar su fallecimiento. Piden a Dios lo reciba en su Reino.

LEDESMA, ANDRÉS PASTOR (CHOCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|. Su ahijada Delcia Regina Mujica y sus hijas Luciana, Natalia y Delcia Ramos Taboada participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

LEDESMA, ANDRÉS PASTOR (CHOCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|. Sylvia Monti de Bruchman, Lola Monti de Amestegui, Rosa Inés Monti y sus respectivas familias participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, ANDRÉS PASTOR (CHOCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|. El Consejo Directivo, colegas y personal del Colegio Farmacéutico de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento del Farmacéutico Andrés Pastor Ledesma y acompañan a su familia en este momento de pesar.

LEDESMA, ANDRÉS PASTOR (CHOCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|. Hugo Andrés Navarro y familia participan con pesar el fallecimiento del querido Farmacéutico Andrés Pastor “Chocho” Ledesma. Acompañan a su esposa, hijas y demás familiares en este doloroso momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso en la paz de Dios.

LEDESMA, ANDRÉS PASTOR (CHOCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|. Julio Madroñero y familia participan con tristeza el fallecimiento del querido Farmacéutico Andrés Pastor "Chocho" Ledesma. Acompañan en estos momentos de dolor a su esposa, hijas y demás familia. Elevan oraciones por su descanso en la Gloria del Señor.

LEDESMA, ANDRÉS PASTOR (CHOCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|. Juan Pablo Rea y familia participan con dolor el fallecimiento del querido Farmacéutico Andrés Pastor "Chocho" Ledesma. Acompañan en su pesar a su esposa, hijas y a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, ANDRÉS PASTOR (CHOCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|. Vivirás eternamente en nuestros recuerdos con tus anécdotas y tus recitados de bellas poesías. Participan con dolor su partida: Gustavo Daher, Roxana Curi, sus hijos Omar y Jesús.

LEDESMA, ANDRÉS PASTOR ( Chocho)(q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|. Personal de Farmacia Curi te despiden pero no olvidaremos a quien fuera nuestro farmacéutico por 30 años.

LEDESMA, ANDRÉS PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|. Maribe Carol de Parra, lamenta profundamente el fallecimiento de su hijo político Chocho, y acompaña a su hija Teresita Parra en tan doloroso momento. Descansa en paz querido Chocho.

LEDESMA, ANDRÉS PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|. Sus compañeros del grupo de estudio y oración de los días lunes de la Fundación Diálogo: Ariel, Tucho, Héctor, Aníbal, María Angélica, Techi, Norma, Sarife, Claudia, Teresa, Piky, Lito, Silvia, Gustavo y Ma.Celia. Con mucho cariño te despedimos Chocho querido y acompañamos a la familia en estos difíciles momentos, en especial a su esposa y compañera de vida Tere. Rogamos oración a su querida memoria.

LEDESMA, ANDRÉS PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|. Daniel Yocca, su esposa María Lucrecia de la Cruz y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su entrañable y querido amigo Chocho y ruegan a Dios haga brillar para él la luz que no tiene fin y brinde a su apreciada familia pronta resignación.

LEDESMA, ANDRÉS PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|. Aldo P. Herrera, María Cristina Coria, sus hijos y Yolanda Paz de Scaglione, despiden con gran dolor a nuestro querido amigo Chocho, sintiendo que siempre estará presente entre nosotros, recórdando como una persona íntegra y bondadosa, y acompañamos a su esposa Teresita en este momento de mucha tristeza. Rogamos una oración en su memoria para su descanso eterno.

LEDESMA, ANDRÉS PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|. Señor ya está ante tu presencia, permítele contemplar la luz de tu rostro. Daniel Werenitzky, Mario Angelica, Maria Belén, Sergio y Andrés y sus respectivas flias, participan con profundodolor el fallecimiento del nuestro querido Chocho y acompañan a Teresita en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, ANDRÉS PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|. La Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora Dr. Francisco Viano del Hospital Independencia, lamenta su fallecimiento de quien fuera miembro directivo de nuestra Institucion, acompaña con gran pesar a su esposa, hijos y demas familiares.

LLANOS, GERMÁN PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/23|. "Señor, tú lo recogiste en tus brazos para el descanso eterno y su nueva morada". Te ruego consuelo y fortaleza para su esposa e hijos. Acompañamos desde el dolor con mucho cariño. Sus primos Stella Maris Garnica, Ing. Daniel M. Vega, sus hijos Gastón, Benja y Agustín.

LLANOS, GERMÁN PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/23|. "Felices los limpios de corazón porque ellos entrarán en el reino de los cielos". Su tía Ida, sus primos Roger, Marcelo y Rodolfo, Gustavo y Karla y Enzo Garnica con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento acompañan a su esposa, hijos, hermanos y demás familiares en estos momentos de dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

LLANOS, GERMÁN PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/23|. Los amigos de su hermano José Marcelo. Maty y Robert, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a la familia en este difícil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

LLANOS, GERMÁN PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/23|. Familiares de Enrique Amado y Josefa Canllo, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Pedro.

LLANOS, GERMÁN PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/23|. "Descanse en paz estimado Pedro y brille para usted, la Luz que no tiene fin". Rosi Muñoz y Celsa Soriano de Díaz despiden con gran afecto al empleado de buena y cordial atención en su trabajo. Acompañan a su esposa y a sus hijos en estos momentos de dolor.

LLANOS, GERMÁN PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/23|. Sus vecinos Elvira Sánchez, Luis Garcia y flia, Daniel Garcia y flia, participan con dolor su fallecimiento.

LLANOS, GERMÁN PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/23|. Que Dios les dé la fortaleza que necesitan en este momento de dolor. Flia. de Santiago Nassif: Ilda Jorge e hijos Silvia, Daniel y Eduardo con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LLANOS, GERMÁN PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/23|. René Orieta, Blanca Moreyra, sus hijos Marcela, Gaby y Gastón y sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento del querido Pedro. Rogamos al Altísimo cristiana resignación a Mirian, sus hijos y hermanos. Elevan oraciones en su querida memoria.

LLANOS, GERMÁN PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/23|. Sus compañeros de Banco Macro S. A. Sucursal Santiago del Estero: Ángel Torres, Gustavo Sayago, Alejandro Robledo Danna, José Maluff, Ramiro Trejo, Valeria Suarez, Silvia Núñez, Romina Sobrero, Carlos Martínez Arbiza, Omar Paz, Claudio Gallardo, Juan Carlos Basualdo, Myriam Castillo, Ricardo Contreras y Ernesto Abatedaga participan con profunda consternación y dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan triste y difícil momento, rogando oraciones en su memoria.

LLANOS, GERMÁN PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/23|. Con pesar participamos su fallecimiento, se fue una gran persona de bien, nuestras sentidas condolencias a su esposa e hijos. Josefina y Zulma Naser.

LÓPEZ, ALEJANDRO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/23|. Su esposa Sagania Estelbia Lidia, sus hijos Alejandra, Esteban, Marcelo, Enzo, Yoana, Gabriel, Maximiliano, hijos pol, nietos, y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

MEDINA, MARTHA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/23|. Querida Martita: permanecerás por siempre en nuestros corazones. Tus colegas y amigas del Colegio del Centenario: Profesoras Gladys Salvatierra, Amelia Barrientos, María Isabel Gómez, Mirta Sandez, Blanca Santana, Jacqueline Santana. Pedimos al Señor te reciba en su reino de amor y de paz. Que asi sea.

MEDINA, MARTHA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/23|. Despido con profundo dolor a mi querida ex alumna, luego excolega del Colegio del Centenario y gran amiga Marta. Gracias a Dios por haberte conocido y, a pesar de la distancia estar siempre comunicadas y sobre todo por haberte dicho en vida todo el cariño que te tenía y lo mucho que te agradecía por todo lo que me ayudaste cuando más lo necesite. Siempre estarás en mí corazón y en mis oraciones.Hasta siempre Martí. Hago llegar mis condolencias a sus hermanos, a sus sobrinos y demás familiares por esta pérdida tan dolorosa. Desde Tucumán , Nelly Goytia.

MEDINA, MARTHA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/23|. "Una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre su recuerdo se evapora, una oración por su alma la recibe Dios". El Dpto. de Matemática y Física del colegio del Centenario, Profes: Lili, Dorys, Berta, Rubén, Susana, Walter, Alejandra, Adriana participan el fallecimiento de una nuestra querida colega y amiga Marthita. Siempre estarás presente en nuestros corazones. Descansa en paz. Se ruegan oraciones en su memoria y consuelo para sus familiares.

PAZ, PEDRO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|. Su hija Sandra Paz, h. pol. Rodrigo Barraza, Carmen Carabajal, Virginia Carabajal, Berta Lugones, nietos Noel y Walter participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 17 hs. casa duelo Pedro. L. Gallo 311. Serv. Impulso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

RODRÍGUEZ, AMÍLCAR ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/23|. Jhony querido. Que desagrable noticia saber de tu partida que lejos quedaron nuestros recuerdos, cuando fuimos compañeros en la Escuela de Policía, nuestros objetivos se cumplieron "El Servir a la Patria". Descansa en Paz y brille para Ti, la luz que no tiene fin. Derrame el Señor la resignación suficiente para toda tu familia. Carlos Infante Crio. Ins. (R).

RODRÍGUEZ, AMÍLCAR ROLANDO (JHONY) (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/23|. La 3ra. Promoción de la Esc. de Policia Coronel Lorenzo Lugones, despide a uno de sus dignos compañeros. Que brille para el la luz que no tiene fin y el Señor lo reciba en la Gloria.

SAAD, MARÍA ISABEL DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/22|. Sus hijas y nietos invitan a la misa que se realizará en la catedral basílica el día 10 de febrero a las 20hs al cumplirse un año de su fallecimiento.

SPABENTA DE SOSA, VICENTA DEL CAMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|. Su hijos Hipólito, Doly, Blancas, Vicente, Marta, Rosa y Eve Luz, hijos políticos, nietos, bisnietos y tataranietos, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio La Misericordia. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SPABENTA DE SOSA, VICENTA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|. Siempre vivirás en nuestros corazones. Te amamos agradecidas eternamente por tu amor y cariño. Sus nietas Natalia y Valeria Sosa, su bisnieta Martina Bonfante, participan con profundo dolor y elevan oraciones en su querida memoria.

SPABENTA DE SOSA, VICENTA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|. Los amigos de Santa María: Cacho y Pablo Giménez, Juan Pablo y René Rea, acompañan a su hijo Poly Sosa y familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

STULBERG, MARÍA MERCEDES PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. Sus compañeras y amigas del Colegio de las Hnas. Franciscanas Madre Mercedes Guerra, invitan a la misa por el el mes del fallecimiento de la querida Michi, que se realizará hoy a las 20 hs. en la Catedral Basílica.

SUÁREZ DE NAVARRO, REINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/22|. Vieja chula, mamita, reina Isabel, solo e Cielo y Dios saben cuanto te hemos llorado tu ausencia física, este primer año de tu descanso eterno, porque no podemos verte ni abrazarte, ni tocarte, ni reirnos con vos, nos ha sido dificil aceptar que te fuiste con tu Dios, te extrañamos todo a todo momento, tus cariños, tus palabras, tu compañía, tu amor vieja. Sabemos y sentios que estás en la Gloria junto a Dios, porque fuiste una mujer integra, buena persona, sabías perdonar y olvidar, generosa con quien se te cruzaba, siempre presente para acompañar y como dijo alguien "La Tia Reina era la primara en estar". Una mujer con muchos y buenos valores, siempre apoyando, alentando a tu viejo y a tus hijos, a todos los que te rodeaban. Te amamos. Vieja. Tu Iarita te extraña siempre. invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Santa Rita.

SUÁREZ DE NAVARRO, REINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/22|. Yaya de mi vida , yaya de mi amor, eres mi sol y mi corazón, te extrañamos. Su Iara, su esposo, hijos e hijos politicos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Santa Rita, al cumplirse un año de su fallecimiento.

ANTONIO ARMUSH, RUBÉN REYES (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/18|. Rubén querido, felices los ángeles de Dios porque ellos cuidarán de ti. Grande es mi dolor porque no estás más en nuestras vidas. Fuiste un gran padre y esposo y por todo eso mi corazón no deja de llorar. Pasaron los días y hoy 5 años de tu partida y tu recuerdo está intacto. Te extraño un montón pero sabemos que ahora ya estás descansando en paz. Te amé, te amo y siempre te amaremos. Siempre estarás en mi mente, en nuestros corazones. Tu amada esposa María Inés, tus hijos Rubén, René, David y Emilia y tus nietos. Ruegan oraciones en tu memoria al cumplirse 5 años de su fallecimiento.

ANTONIO ARMUSH, RUBÉN REYES (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/18|. Mi abuelo amado, no te das una mínima idea de cuánto te extraño. Desearía que bajaras del cielo tan solo 2 minutos para que pueda abrazarte y no soltarte más. Para decirte cuánto te necesito y lo mucho que te amo con toda mi vida. Me encantaría escuchar tu voz, estar con vos escuchando tango como tanto te encantaba. Sos la persona más maravillosa que conocí, ocupas un lugar enorme en mi corazón. Te extrañamos tanto mi querido abuelito. Tus nietos Farid y Anissa.

ANTONIO ARMUSH, RUBÉN REYES (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/18|. Lloré cuando de este mundo te fuiste y sigo llorando hasta el día de hoy. tu corazón dejó de latir, tus manos trabajadoras dijeron basta, tu cuerpo empezó a descansar. Dios me mostró que siempre se lleva lo mejor. Porque necesita de sus ángeles. Estés donde estés en cualquier parte del cielo te digo que te extraño muchísimo y siempre estás en mi corazón papito. Tu hija Ma. Emilia, te recuerda al cumplirse 5 años de su fallecimiento.

EBERLÉ, ÁNGEL ENRIQUE (PIRULO) (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/21|. Al cumplirse el triduo de tu partida a una dimensión solo conocida por Dios te recordamos cariñosamente . Hermano en este tiempo desfilan vertiginosamente en mí memoria imágenes de nuestra infancia y episodios de nuestra juventud. Todos buenos recuerdos. Descansa en paz tu hermano Brachi y familia.

JUÁREZ, JULIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/23|. Sus compañeros del Dpto. Rendición de Cuentas, Adrianita, Pichi, Analia, Pili, Marcelos, Carlos Adriana M. Puki, Monica, Lici, Clara, Omar, Juan Carlos, Adriana M., Luis, Ramiro, Juanjo, José, Nora y Mariela, con mucho cariño te despedimos y acompañamos a la familia en estos momentos. Rogamos oración en su memoria.

MOSTAFFA, SERGIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|. Su hermano Enrique, su cuñada Mariela, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9hs en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A.- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

MOSTAFFA, SERGIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|. Presidente y compañeros del Consejo Profesional de la Ingeniería participamos con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestro compañero Enrique. Rogamos una oración en su memoria y consuelo para toda su familia.

QUIROGA, RAMÓN CRISÓSTOMO (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/23|. María Isabel Gómez y Liliana Balanza ,ex compañeras del Colegio del Centenario de su hija Cristina,participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PILÁN DE GELID, MARCELA MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/22|. Hoy hace dos meses que partiste al Reino Celestial . Hoy te recordaremos con el amor de todos los días, con la firme esperanza de que estaremos juntos todos en otro momento. Cómo nuestro Señor Jesús nos prometió. Su esposo, sus hijos , nietos , sus padres , sus hermanas y demás familiares te recordaremos en la misa de las 20 hs en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes ciudad de La Banda. Rogamos oraciones en su memoria.

MORE, MÓNICA ROXANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|. Sus hnos Silvia, Ruben, su mama Maria sus sobrinos Wadalupe, Mauro, Briana, Marcos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Colonia el Simbolar SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA

CÁCERES, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/22|. Brindamos un homenaje solemne a un ser ejemplar. A seis meses de tu partida de este mundo terrenal, madre mía, te recordaremos con el mismo cariño y amor de siempre. No estás aquí con nosotros, pero sigues en nuestra mente y corazones. Te amamos. Participa su hijo Alejandro y su Nuera Cristina, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20:30hs en la Iglesia Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro. Las Termas.