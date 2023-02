FÚNEBRES | 15 DE FEBRERO DE 2023

15/02/2023 - 02:37 Funebres

FALLECIMIENTOS

14/02/2023

- Cecilia Amalia Ick de Ise

- Ermilia de Jesús Jerez (Beltrán)

- Fredy Armando Rojas (Clodomira)

- Dominga Albina Hoyos de González

- Aurelio Rojas (Vaca Huañuna - Dpto. Figueroa)

- Guido Edmundo Torrez (La Banda)

- Manuel Leónides Ovejero

- Rosa Elizabeth Quiroga

- Carmen González (La Banda)

- Carlos Oscar Fernández (La Banda)

- Manuel Antonio Alomo

- Arquímedes Aguirre (La Banda)

- Oriana Emilia Juárez (Clodomira)

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CECILIA AMALIA ICK DE ISE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/2/23 y espera la resurrección.

“Que brille para ella la luz que no tiene fin”. Sus hijos Sergio Rubén, Fernando Daniel y María Cecilia participan con profundo dolor su partida. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CECILIA AMALIA ICK DE ISE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/2/23 y espera la resurrección.

“Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno”. Sus hijos Sergio e Ybana; sus nietos Emilse, Enzo y Antonella; sus hijos Fernando y Viviana; sus nietos Daniel Andrea y María Sol y su hija María Cecilia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CECILIA AMALIA ICK DE ISE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/2/23 y espera la resurrección.

“Que los ángeles se regocijen, porque una buena mujer ha llegado al Reino de los Cielos”. Angélica Ick participa con profundo dolor el fallecimiento de su hermana Cecilia. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CECILIA AMALIA ICK DE ISE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/2/23 y espera la resurrección.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia despiden con profundo dolor a su querida hermana. Elevan oraciones por su eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CECILIA AMALIA ICK DE ISE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/2/23 y espera la resurrección.

Su sobrino Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CECILIA AMALIA ICK DE ISE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/2/23 y espera la resurrección.

Su sobrino Raúl Ick, Loretta Lagar y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CECILIA AMALIA ICK DE ISE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/2/23 y espera la resurrección.

Su sobrina Adriana Ick y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CECILIA AMALIA ICK DE ISE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/2/23 y espera la resurrección.

Jorge González y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUIS ERNESTO NOVILLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/2/23 y espera la resurrección.

Con profunda tristeza te despedimos; querido Luigi. Dejas un vacío en nuestras vidas imposibles de llenar. Que tu alma se eleve y la luz que no tiene fin; ilumine tu camino. Sus tíos María Clelia Gutiérrez y Carlos Borges, primos Cecilia, Carlos María, Agustina y sus familias, participan con dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUIS ERNESTO NOVILLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/2/23 y espera la resurrección.

La Sra. intendente de la ciudad capital Ingeniera Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

IRMA MERCEDES GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/2/23 y espera la resurrección.

Los hermanos políticos de su hermana Nélida Gómez de Moyano: María Cristina, María Regina, Fernando Alfredo y María Teresa Moyano y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por la pronta resignación de sus seres queridos. Rogamos oración por su eterno descanso en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

IRMA MERCEDES GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/2/23 y espera la resurrección.

Tu hermana Nelly Gómez de Moyano, tus sobrinos Alfredo, Franklin y Fanny, Gabriela y Francisco, tus sobrinos nietos Manuel, Agustina, Benjamín, Franklin, Belén y Victoria participan con dolor tu fallecimiento y elevan oraciones en tu querida memoria.

RECORDATORIO

SELVA YOLANDA RUIZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/2/20 y espera la resurrección.

Hoy a 3 años de tu partida al reino celestial te recordamos con mucho dolor en nuestros corazones pero nos consuela el saber que estás en un lugar donde no existe el sufrimiento. Siempre te recordaremos, y vivirás en nuestros corazones mamá. Se ruega una oración en su memoria. Sus hijos Ivana García y Mario García y familia.

INVITACIÓN A MISA

CELESTINA PAZ DE JORGE

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 15/11/22 y espera la resurrección.

“Puedes llorar porque se ha ido,

o puedes sonreír porque ha vivido.

Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva

o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado;

tu corazón puede estar vacío

porque no lo puedes ver,

o puede estar lleno del amor

que compartiste.

Puedes llorar, cerrar tu mente,

sentir el vacío y dar la espalda,

o puedes hacer lo que a ella le gustaría:

sonreír, abrir los ojos, amar y seguir.

Sus hijas Ineria, Adela y nietos invitan a la misa en su memoria hoy a las 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol (La Banda) con motivo de cumplirse 3 meses de su partida al reino Celestial.

ALOMO, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/23|. Su esposa Marta, sus hijos Marta, Manuel, Miriam, Cristina, Miguel, Angel y Julia, hijos pol. y nietos Thiago, Kiara, mellizas Gaby y Candela, sobrina Soledad y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

GÓMEZ, IRMA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/23|. Su sobrina María Marcela Ledesma y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su hermana Nelly y toda su flia en tan dificil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ, IRMA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/23|. Su prima política Lilia Carrizo de Ledesma y sus hijas Lilia y Marta Ledesma junto a sus respectivas familias acompañan con profundo dolor a su prima Nelly y toda su flia. Elevan oraciones por su descanso eterno.

GÓMEZ, IRMA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció 13/2/23|. Sus sobrinos Mario José Gómez, Eduardo Daniel Gómes y sus respectivas familias participan con profundo dolor la partida de su querida tía y sienten un gran pesar por esta irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, IRMA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/23|. Su sobrina Nancy Ledesma, su sobrino politico Saul Carrizo y su sobrino nieto Diego Martin Carrizo, participan con profundo dolor el fallecimiento de su muy querida Tia Irma, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Se ruega una oración en su memoria.

GÓMEZ, IRMA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/23|. Su sobrina Nelly Ledesma y Dicto Verón y sus sobrinos nietos Nico y Mariana, María Eugenia y Alvaro Verón, Vicente Albreiu y Lilah Verón, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Se ruega una oración en su memoria.

GÓMEZ, IRMA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/23|. Su sobrino Carlos Ledesma y su hija Verónica Ledesma y Facu Flores, participan con profundo dolor el fallecimiento de su tía Irma. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

GÓMEZ, IRMA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció 13/2/23|. Sus sobrinos Fabi, Dante, Estela y sus sobrinos nietos Mati, Juan, Tanita, Manuel, Agustina y Benjamín participan su fallecimiento.

GÓMEZ, IRMA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció 13/2/23|. La recordaremos por su lexico exquisito, su vocabulario académico, una gran persona y amiga. Promoción del profesorado San José: Elsa, Anita, Eugenia, Ñati, Carmen, Marisa, Julia, Silvia, Mirta y Ceci. Rogamos por su eterno descanso y resignación para su familia.

GÓMEZ, IRMA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció 13/2/23|. Tito Muratore, Tere y Martha Prieto y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hermana y demás familiares rogando por su eterno descanso en el Señor.

GÓMEZ, IRMA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció 13/2/23|. Tuti Prieto y Lucy López Prieto lamentan su fallecimiento y acompañan a su hermana y a toda la familia en su pesar. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, IRMA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció 13/2/23|. Despedimos a Irmi con mucho cariño y acompañamos a su hermana Nelly a toda la familia Gómez en el duelo. Oración en su memoria. Nietos de Salvador Martínez y Teodolina Ledesma de Martínez.

GÓMEZ, IRMA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/23|. Sus vecinos que la van a extrañar: José Luis Balteiro y María Silvia Contreras, sus hijos José Luis, Carlos Vicente y familia y Daniel Humberto y familia participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su hermana Nelly y a sus sobrinos. Ruegan una oracióne en su memoria.

GÓMEZ, IRMA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/23|. El equipo de gestión de la UNSE del Rectorado del Ing. Héctor Rubén Paz y de la Vicerrectora Lic. Marcela Juarez acompañan con dolor el fallecimiento de la tía de la Subsecretaria de Comunicaciones de la Universidad Nacional Esp. Gabriela Moyano y de la tía del Ing. docente Mario Gomez de la Facultad de Ciencias Exactas de la misma Universidad. Ruegan oraciones en su memoria

GÓMEZ, IRMA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/23|. Flia Bravo Almonacid, Nené y Betty participan con tristeza y dolor el fallecimiento de Irmita amiga de toda la vida, quedando en el recuerdo y corazón los momentos compartidos desde nuestra niñez, acompañamos a su hermana Nelly y la flia con todo nuestro afecto. Irmita querida que brille para ti la luz de la eternidad.

HOYOS DE GONZÁLEZ, DOMINGA ALBINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/02/23|. Su esposo Francisco González, sus hijos Verónica, Gustavo y Gonzalo, hijos políticos Eduardo, Karina y Soledad, nietos Jonás, Solana, Julián y Julieta y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio La Piedad casa de duelo Avda Rivadavia 323 sala velatoria EMPRESA SANTIAGO

ICK DE ISE, CECILIA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|. Alejandro Fochi y familia, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus amigos Sergio y Fernando y los acompaña en este difícil momento.

ICK DE ISE, CECILIA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|. Pedro Eugenio Simón, participa el fallecimiento de la mamá de Sergio y lo acompaña a él y su familia.

ICK DE ISE, CECILIA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|. Franco Parisini, Josefina Ferreira Lesyé y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLANOS, GERMÁN PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/23|. En tu paso por la vida terrenal te destacaste como una persona de bien debido a tu formación cristiana, honestidad y responsabilidad en el trabajo, por ser un buen esposo y padre. Sus amigos: Esther Hallak e hijos Omar, Carlos,Víctor, Luciana y sus respectivas flias acompañan en el dolor a su apreciada familia y hermanos.

LLANOS, GERMÁN PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/23|. Silvia Ferreyra de Wede participa su fallecimiento y acompaña a su familia en tan difícil momento. Ruega oraciones en su querida memoria.

LUZURIAGA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/2/23|. El presidente interventor del Iosep CPN. Raúl O. Ayuch, gerente general CPN. Graciela Muratore de Corona, miembros del consejo gremial, síndico, gerentes de áreas, asesores legales y de producción participan su fallecimiento y se ruega una oración.

NOVILLO, LUIS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/23|. Compañeros de la Dirección de Parques y Paseos, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

NOVILLO, LUIS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/23|. Juan Manuel Bonacina y familia y sus compañeros de Santiago Pinturería, participan con profundo pesar el fallecimiento de su amigo Luis. Rogamos oraciones en su memoria.

NOVILLO, LUIS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/23|. Rafael Bonacina y Josefina Santillán Borges junto a sus hijos: Mariana, Constanza, Josefina y Rafael y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del querido e inolvidable Novi, acompañando a su esposa, a sus hijos y a su familia con afecto y oraciones. Ruegan plegarias en su memoria.

NOVILLO, LUIS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/23|. "Vuela Alto amigo querido ". Tus vecinos que no te olvidaran. Norma, Perla, Sandra, Noni, Carla, Miryam, Patricia, Lorena, Pilula, Gladys y sus respectivas familias. Participamos con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos en este doloroso momento a Griselda y a toda su familia.

OVEJERO, MANUEL LEÓNIDES (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|. Su esposa Mirta, sus hijos Coi, Manuel, Viviana, Javier, su hija pol Veronica y sus nietos Exequiel y Fernando participen con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de La Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. Me EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

OVEJERO, MANUEL LEÓNIDES (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|. " Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor porque Dios abrirá las puertas del cielo para ellos ". Su esposa Mirta Romano, sus hijos Coy, Viviana, Manuel y Javier, hija política Verónica Suárez y sus nietos Ezequiel y Fernando participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

OVEJERO, MANUEL LEÓNIDES (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|. Su hijo Manuel Leónidas Ovejero y señora Verónica Suárez Sus nietos Franco Ezequiel Ovejero y Luis Fernando Ovejero participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

OVEJERO, MANUEL LEÓNIDES (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". "Que brille para el la luz que no tiene fin". Tu cuñada Mabel Amelia Romano y sus hijos Claudia, Mabel, María, Cecilia, Mariela, Mónica y Reyes, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su famillia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

OVEJERO, MANUEL LEÓNIDES (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|.

Participan su fallecimiento sus amigos flia. Cordero y Ariel Lemme.Ruegan oraciones en su querida memoria.

OVEJERO, MANUEL LEÓNIDES (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|. Pelu de Pérez Carletti, despide a un gran amigo y a partir de hoy solo nos queda con tu gran familia recordar los gratos momentos vividos. Hasta siempre Manuelito y descansa en paz.

OVEJERO, MANUEL LEÓNIDES (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|. Irma y César Salazar y sus hijos María Celeste y César Armando y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan a Dios por una pronta y cristiana resignación para su esposa Mirta, sus hijos Armando, Viviana, Manuel, Verónica y Javier; sus nietos Luis Fernando y Franco. " Vuela alto Manuel querido descansa en paz".

QUEJERO, MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|. Manuel querido, felices los ángeles de Dios porque ellos cuidarán de Ti. Siempre estaras presente en nuestro corazones. Su primo Omar Veliz, su esposa Silvia Uzzante, sus sobrinos María Rosa, Omar Edgardo y Ramiro Alexandro Veliz Uzzante. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementero Parque de la Paz.

QUIROGA, ROSA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|. Su esposo Mario Ledesma, sus hijos Mario y Cristian Ledesma y demás familiares ,sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio La Misericordia. COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.





LLANOS, GERMÁN PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/23|. Tus queridos hermanos Jose, Marcelo y Pablito. Querido y amado Pedro, qué dolor profundo no tenerte más a nuestro lado. Fuiste un padre para nosotros. Nos dejaste un vacio muy grande en nuestras vidas. Sentimos un dolor infinito, pero un gran cariño y amor por vos. Éramos una sola persona, no hacía falta mirarnos, ni palabras entre nosotros. Fuiste nuestro sostén siempre, nuestra luz y guía. Nos agarrabas de tu mano siempre, lo seguiremos haciendo toda nuestra vida, vivíamos atentos a vos para que no te faltara nada. Fuiste nuestro desvelo siempre querido hermano. Vivías para tu querida familia, hijos y esposa. Siempre fuiste un padre ejemplar. Un gran padre amado y querido por tus queridos hijos. No te dejamos ni un instante solo en este sufrimiento, junto a Dios soportamos esta cruz. Descansa en paz querido hermano y que brille para ti la luz que no tiene fin.

AGUIRRE, ARQUÍMEDES (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|. Su hijo Rodolfo, hija pol. Viviana, nietos Thiago, Aylin, consuegros Fany, Miguel participan su fallecimiento y sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Serv. Certeza. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

BRUNET, EMMA BEATRIZ (q.e..p.d.) Falleció el 13/2/23|. Su hermano Juan Carlos Brunet, su esposa Stella Nallim y sus hijos Diego, Pablo, Germán, Ramiro y Noelia con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevaos oraciones por su eterno descanso y que brille para ella la luz que no tiene fin.

BRUNET, EMMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/23|. Quedarás en mi memoria y en mis recuerdos, querida Quima.... como nos decíamos. Su prima Estela... Que en paz descanses.

BRUNET, EMMA BEATRIZ (q.e..p.d.) Falleció el 13/2/23|. "El Señor la reciba en sus brazos y le de el descanso eterno". Sus sobrinos: Álvaro y Mariano Brunet y su prima en el afecto Silvia Filippi participan con dolor su fallecimiento

BRUNET, EMMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/23|. Carlos Fernández, su esposa Dolly M. Vercelli, sus hijos Sandra (a), Fabiana, Ariel y familias participan con mucho dolor el fallcimiento de nuestra querida amiga Pocha. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

BRUNET, EMMA BEATRIZ (q.e..p.d.) Falleció el 13/2/23|. Querida tía Pocha. Tu recuerdo permanecerá por siempre en mi corazón. Mirian Raineri y familia desde España acompañamos en el dolor a todos tus seres queridos.

BRUNET, EMMA BEATRIZ (q.e..p.d.) Falleció el 13/2/23|. Con el recuerdo intacto de tu belleza, bondad, fortaleza y amor. Así seguirás presente en nuestros corazones. Nena y Mirta García, Pedro y Mirian Raineri y familia y José María Riaño. Elevan oraciones en su memoria.

BRUNET, EMMA BEATRIZ (q.e..p.d.) Falleció el 13/2/23|. Blanquita Nallim, sus hijas Liliana y Silvia participan con profundo dolo su partida al reino celestial. Dale Señor el descanso eterno.

FERNÁNDEZ, CARLOS OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|. Sus hijos Nelson, Carlos, Cristian, Verónica, Vanesa, Sergio, Daniel, Alejandro, David, Antonio, Leonardo, nietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 11.00 hs en el cementerio la Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

GONZÁLEZ, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|. Sus hijos Héctor, Lorena, José, Luis, Mirta, Rosa, Orlando, Juan, María Cristina, Beatriz, Manuel, hijos pol, nietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 18 hs en el cementerio de Clodomira. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 - TEL 4219787.

JUÁREZ, ORIANA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|. Su madre Rosana, abuelos Juan y Mercedes, su madrina, tíos, primos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán velados sala velatoria municipal e inhumados en el cementerio La Esperanza, Clodomira. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

ROBLEDO DE TRUOL ÁLVAREZ, HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 4/2/23|. Fundación Mujer participa su fallecimiento y acompaña a su hija Alcira y familia, benefactores de nuestra Fundación, en este momento de dolor. Eleva oraciones en su memoria.

TORREZ, GUIDO EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|. Su esposa Ceballos Susana, sus hijos Sofia, Rita, Francisco, su madre Chona, sus hermanos, primos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a la 9.30 en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162, TEL 4219787.

ARAUJO, AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/02/23|. Adolfina Gomez, sus hijos Karina, Carolina, Lorena, Hugo, Micaela y Héctor , hijos políticos Sergio, Walter, Omar, y Jorge, Hnos Mariano, Ángel, Víctor, Viterba, Filomena y Delia, nietos Betania, Brenda, Yamila, Valentina, Nayla, Ismael, Bautista y Felipe participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy en el cementerio local, casa de duelo, Vaca Huañuna, dpto Figueroa EMPRESA SANTIAGO

JEREZ, ERMILIA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|. Sus hijos, Rodolfo, Juan, Rolendio, Alberto, Ignacio, Gillermina, Elvira, sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares . Sus restos fueron inhumados ayer en horas de la tarde en el cementerio de Beltrán. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

ROJAS, FREDY ARMANDO (q.e.p.d.)Falleció el 13/02/23|. Su madre Alicia Rojas, su esposa Beatriz Barrionuevo, su hijo Isaías, sus hermanos, primos, sobrinos y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Clodomira. Cob. Hamburgo Cía. de Seguros S.A.Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.