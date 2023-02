FÚNEBRES | 17 DE FEBRERO DE 2023

17/02/2023 - 02:52 Funebres

FALLECIMIENTOS

16/02/2023

- Diego Alejandro Gallardo

- Manuel Ramón del Jesús Pena

- Noemí del Valle Lastra

- Eva Gladis Bustamante

- Juan Carlos Yapur (La Banda)

- Reynaldo Armando Fuenzalida

- Edmundo Olegario Maldonado (Loreto)

- Delfina Elmira López de Coronel

- Francisca Ramona Amaya (La Banda)

- María Margarita Uzcategui Traviesa María Margarita

- Norma Abelina Vizcarra (La Banda)

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JORGE RODOLFO GONZÁLEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/2/23 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Pvcia, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JORGE RODOLFO GONZÁLEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/2/23 y espera la resurrección.

El senador nacional, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JORGE RODOLFO GONZÁLEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/2/23 y espera la resurrección.

La Asociación Bancaria Seccional Santiago del Estero participa el fallecimiento del Sr. vicepresidente del Banco Santiago del Estero, Jorge González.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JORGE RODOLFO GONZÁLEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/2/23 y espera la resurrección.

Estudio Ick y asociados participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CECILIA AMALIA ICK DE ISE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/2/23 y espera la resurrección.

Estudio Ick y asociados participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CECILIA AMALIA ICK DE ISE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/2/23 y espera la resurrección.

Pablo Castiglione, su esposa Cecilia Ahumada Cerezo y familia; participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MANUEL RAMÓN DEL JESÚS PENA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/2/23 y espera la resurrección.

“Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios” (Mateo 5:8).

Sus hijos Ramón y Carlos, Belén y Cecilia y sus nietos María Cecilia, Manuel, Joaquín, Santiago, María Belén, Tobías Manuel y Martín Juvenal Pena participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron velados y sepultados en el cementerio Parque de la Paz y ruegan plegarias en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MANUEL RAMÓN DEL JESÚS PENA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/2/23 y espera la resurrección.

Gerencia del Sanatorio Alberdi, participa con profundo dolor el fallecimiento del papá del contador Ramón Pena, ruega una oración en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MANUEL RAMÓN DEL JESÚS PENA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/2/23 y espera la resurrección.

Dr. Felipe R. Pavón, sus hijos Diego, Facundo, Elisa y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del papá del contador Ramón Pena. Elevan oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MANUEL RAMÓN DEL JESÚS PENA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/2/23 y espera la resurrección.

Lic. Gustavo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MANUEL RAMÓN DEL JESÚS PENA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/2/23 y espera la resurrección.

Adriana Ick y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MANUEL RAMÓN DEL JESÚS PENA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/2/23 y espera la resurrección.

El Directorio de diario El liberal participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDMUNDO OLEGARIO MALDONADO (Pupi)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/2/23 y espera la resurrección.

"Vivirás en el corazón de quienes te amamos y mientras eso suceda nunca morirás".

Tu partida nos deja desconsolados, fuiste el mejor tío que pudimos tener, amoroso, presente y siempre dedicado a los que te amábamos. Te despedimos con dolor, pero convencidos de que te has ganado un lugar celestial de descanso eterno. Su sobrino Chuli, sobrina política Yayi, sobrinos nietos Ivana, Vanina, Antonella, Benicio y Elena participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





INVITACIÓN A MISA Y RECORDATORIO

JOSEFA TERESA CORONA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/2/23 y espera la resurrección.

Querida tía Tere, tu alma ya se elevó al cielo y estás junto a tus seres amados. Gracias al Señor porque tus sobrinos Gringo Corona, Graciela Muratore, sus hijos Ivana, Sergio, Tomás y Lourdes, sobrinos nietos. Tu hermana Chita y demás sobrinos, familiares, invitan a la misa a realizarse en la Pquia. San José del Bº Belgrano el día viernes 17 de febrero a las 20 hs.

INVITACIÓN A MISA

RICARDO DEL CARMEN DÍAZ (Rico)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/8/22 y espera la resurrección.

Su esposa Isabel, sus hijos Ricardo, Lucrecia, Nuria y Guadalupe, hijos pol. María de los Ángeles, Carlos y Daniel, nietos Francisco, Valentín, Thiago, Helena, Emiliano y Delfina invitan a la misa a realizarse en la iglesia Catedral hoy a las 20 hs. al cumplirse 6 meses de su partida al reino del Señor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

ESTHER BEATRIZ ACOSTA DE FERREYRA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/8/22 y espera la resurrección.

Al cumplirse 6 meses de su partida a la Casa del Señor, su esposo Máximo Francisco, hijos Roxana y Adriana y nieto Maia, María Victoria, Gonzalo y Tomas invitan a la misa hoy a las 20 hs en el santuario de Santa Rita.





BUSTAMANTE, EVA GLADIS (q.e.p.d.) Falleció el 15/02/23 |. Su esposo Carlos Alberto Ponce, su hijo Rafael Bustamante, su hija política Adriana Jerez, sus nietos Diana, Agostina, Brian, Joaquín, Zamira, Emma, Rafael, Jimena y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Manogasta. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

BUSTAMANTE, EVA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/23|. José Eugenio Castiglione y Graciela Lucía Bernárdez de Castiglione; sus hijos Gonzalo, José, Florencia y Mariana participan con dolor su fallecimiento y celebran su entrada a la casa del Señor y despiden con agradecimiento a quien los acompañó con mucho amor y ayudó a educarlos desde su primera edad, inculcándoles valores y buen ejemplo. Rezamos por ella con mucha fe. Sus restos serán velados en calle Hipólito Yrigoyen 532.

BUSTAMANTE, EVA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/23|. Alejandra B. Cenice, Juan C. Castiglione y sus hijos Agustina y Lorenzo, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Eva, y acompañan en este doloroso momento a su familia, elevando oraciones en su memoria.

FUENZALIDA, REYNALDO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Sus hijos Cristian, Cintya y Rocío, sus hijos pol Natalia, Oscar y Fabiana y sus nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. SERV SOC AMPARO SRL

GALLARDO, DIEGO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/23|. Su madre Zurita Zulema Del Valle sus hijos Daiana, Alejandro, Julieta, sus nietos, primos, hnos, y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el día de ayer en el cementerio de La Piedad. COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GONZÁLEZ, JORGE RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/23|. C.P.N Walter Noé Tagliavini participa con pesar, afecto y cariño de su fallecimiento y acompaña espiritualmente a toda su familia. Ruega oraciones en su memoria.





GONZÁLEZ, JORGE RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/23|. El Sindicato de Luz y Fuerza en la persona del Secretario General José Edgardo Gómez, Comisión Directiva, Jubilados y Pensionados y demás Cuerpos Orgánicos participan con profundo dolor el fallecimiento de un gran hombre, respetuoso de las relaciones institucionales y personales. Ruegan una oración en su memoria.

GONZÁLEZ, JORGE RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/23|. José Gomez y familia lamentan profundamente su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso en la paz del Señor Nuestro Dios.

GONZÁLEZ, JORGE RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/23|. Aldo Corbalán y familia participan el fallecimiento de su amigo Jorge. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ, JORGE RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/23|. El Ing. Rafael Luna, sus hijos Dr. Rafael Luna, el Ing. Juan Pablo Luna y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Jorge y ruegan una oración en su memoria.

GONZÁLEZ, JORGE RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/23|. Santiago de J. López, Mónica García y sus hijos Vanessa, Santiago y flia participan con profundo pesar su fallecimiento. Que les alcance de Dios paz y consuelo a sus seres queridos y brille para el la luz que no tiene fin.

GONZÁLEZ, JORGE RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/23|. Ing. Mario Simón y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Nuestras oraciones por su descanso eterno.

GONZÁLEZ, JORGE RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/23|. Comandante, lo que hizo bien en esta vida retumbará en la eternidad. Un privilegio haber sido tu amigo. Q.E.P.D. Cr. Luis Flores, esposa e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, JORGE RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/23|. Carlos Mulki y Sofía Basbús participan con dolor por la partida del Sr. Jorge Rodolfo Gonzalez, acompañando a su familia ante la irreparable pérdida. Dios sea el consolador de los seres queridos.

GONZÁLEZ, JORGE RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/23|. Juan Manuel Suffloni y Ana María Serrano de Suffloni, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, JORGE RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/23|. Los directivos de la Empresa Del Tejar S. A.: María Angélica Urueña y José Luis Jensen participan con profundo dolor su fallecimiento.

GONZÁLEZ, JORGE RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/23|. José Luis Jensen lamenta su fallecimiento. Eleva oraciones por su eterno descanso.

GONZÁLEZ, JORGE RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/23|. El sector de Banca Empresas del BSE: Claudia Gelid, Gino Cianferoni, Beatriz Russo, Cristina Noriega, Claudio Stancampiano, Wanda Bequis, Rita Gómez, Hernán Meleán, Alejandra Taboada, Marta Escalada. Lamentan el fallecimiento, acompañan a familiares y amigos en este doloroso momento y ruegan una oracion en su memoria.

GONZÁLEZ, JORGE RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/23|. Alfredo Ricardo Neme, Ricardo Javier Neme y Gregorio Neme, directores de CENSYS S.A, junto a todo su personal, lamentan fallecimiento de estimado Sr. Vicepresidente del Banco Santiago del Estero.

GONZÁLEZ, JORGE RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/23|. Ricardo Neme y familia, acompañan a la familia de querido Jorge en este difícil momento.

GONZÁLEZ, JORGE RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/23|. Reciba nuestras más sinceras condolencias de parte de todo el equipo de NCR Argentina. Lamentamos la pérdida de una persona tan humana y valiosa. Compartimos nuestro pesar a toda su familia. Que descanse en paz.

GONZÁLEZ, JORGE RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/23|. Ramón Vizcarra y su esposa Ana Acuña participan con profundo dolor su inesperada partida al Reino de Dios. Elevan una oración en su memoria.

GONZÁLEZ, JORGE RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/23|. El personal del Banco Santiago del Estero S.A participa con profundo sentir el fallecimiento del Sr. vicepresidente de dicha institución y elevan oraciones en su querida memoria.

ICK DE ISE, CECILIA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|. C.P.N Walter Noé Tagliavini participa con pesar, afecto y cariño de su fallecimiento y acompaña espiritualmente a toda su familia. Ruega oraciones en su memoria.





ICK DE ISE, CECILIA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|. Sus ex compañeras docentes del Colegio de Belén: Silvia de Zimmer, Lucy de Pereyra, Rosi Muñoz, Cuqui Abregú y Elsita Carmona participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos. Ruegan oraciones en su memoria.

ICK DE ISE, CECILIA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|. María del Carmen Parente de Monicci Kuran junto a sus hijos Florencia y Emiliano (a) lamentan su fallecimiento y acompañan a sus hermanos Néstor y Cipinka cómo así a toda la familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ICK DE ISE, CECILIA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|. Ing. Mario Simòn y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus deudos.





ICK DE ISE, CECILIA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|. Rubén Castellini y familia participan su fallecimiento y acompañan a su hermano Dr. Néstor Carlos Ick y demás familiares en su pesar. Elevan oraciones en su memoria.









ICK DE ISE, CECILIA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|. Lucía K. de Peralta participa con dolor su fallecimiento, acompaña a su familia y eleva oraciones en su querida memoria.





ICK DE ISE, CECILIA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|. Salvador Scrosoppi SRL participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ICK DE ISE, CECILIA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|. Alberto Scrosoppi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ICK DE ISE, CECILIA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|. César Alfredo Ramos y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ICK DE ISE, CECILIA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|. Carlos Mulki y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de Cecilia Amalia Ick de Ise, acompañando a sus seres queridos en este trance difícil. El Señor consuele esos corazones.

ICK DE ISE, CECILIA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar, en verdes praderas me hace descansar, y me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. No son los días los que recordamos, sino los momentos compartidos". Socios del Sanatorio 9 de Julio acompñan al Dr. Nestor Ick por la pérdida irreparable de su hermana.

ICK DE ISE, CECILIA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|. Blanca Acuña de Montenegro, sus hijos Santiago y Carlos Eduardo Piña y sus respectivas familias participan con tristeza su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hermanos Néstor y Sipinka y demás familiares orando por su eterno descanso en el Señor.

ICK DE ISE, CECILIA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|. Omar Jugo y Angélica María Degano, junto a sus hijos Guadalupe, Santiago y Lucía participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este doloroso momento.

ICK DE ISE, CECILIA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|. La comisión directiva y la comunidad educativa del Inst. Cultural Anglo Argentino Big Ben School lamentan profundamente el fallecimiento de la Sra. Cecilia y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.









LASTRA, NOEMÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Su esposo Ledezma Hugo Carlos, sus hijos Jhonatan, Karolina, Tamara, Brenda h/ políticos, nietos y demás familiares ,sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LÓPEZ DE CORONEL, DELFINA ELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Sus hijos Delfina, Orlando, Olga y Claudio Coronel, hijos pol, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio la Piedad. CARUSO CIA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LÓPEZ DE CORONEL, DELFINA ELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Directivos y personal de diario El Liberal SA. participan el fallecimiento de la abuela de su empleado y compañero Álvaro Juárez. Eleva oraciones en su memoria.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Sus hijos Carlos y Ramón, sus hijas políticas Cecilia y Belén, nietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de La Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Su sobrina Alicia Chara, sus hijos Guillermo y Silvina Speciale y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. "Esperaba en el Señor con gran confianza, él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor". Su sobrino José Chara y Sra. Fernanda Ovejero Bravo participan con profundo dolor su triste partida, rogando cristina resignación a su familia. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Miguel Barchini, Liliana Chara e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Franco Parisini, Josefina Ferreira Lesyé, sus hijos Guido, Mikaela y Valentina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Estanislao Kozlowski participa con dolor su fallecimiento, acompaña a su familia en este triste momento. Eleva oraciones en su memoria.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Miriam Abdala y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Norma Bravo participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Mary Silva participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva una oración en su memoria.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Raúl Lorenzo, su esposa Claudia Gelid y su hija Luisina participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Acompañamos con oración a Ramón, Belén y familia en su dolor por el fallecimiento de don Manolo. ¡Qué brille para él la luz que no tiene fin! Julio, Maria Silvia y familia.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Acompañan a Belén y familia. Beatriz, Mariana, Viviana, Inés, María Silvia, Sandra, Analia, Ana, Ana y Amalia. Ruegan al Sagrado Corazon por el eterno descanso de don Manuel y una resignación cristiana para su familia.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Marcelo Martínez, su esposa Celia Julián y su hija Guadalupe participan su fallecimiento y acompañan en este momento de gran dolor a sus hijos Carlos y Ramón y a sus respectivas familias rogando oraciones en su memoria.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Hermana Emma Paulinelli; Marta y Gringo Meossi; sus hijas: Belén y Carolina Meossi; y sus familias acompañan a Belén Basualdo y a Ramón e hijos en este momento de dolor. Que el Corazón de Jesús y la Madre Catalina los bendiga.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Diego Basualdo, Emi, Mavi y Guilli despiden al querido Manolo en la seguridad que lo esperan en bienvenida en el Reino de los Cielos. Q.d.e.p.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Pablo R. Bridoux, su esposa Claudia Gastaldi y sus hijos Rocío y Juan Ignacio Bridoux participan con dolor el fallecimiento del papá de su querido amigo Ramón Pena. ruegan una oración en su memoria y por su eterno descanso.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Martha G. de Bridoux, sus hijos Pablo, Silvina, Santiago y M. Eugenia participan con dolor su falleicmiento. Ruegan una oración en su memoria y por su eterno descanso.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Nelly Herrera de Basbus, sus hijos Abelardo, Luis, Nelly, Eugenia, María Beatriz y Cecilia y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en su dolor. Que brille para él la luz eterna.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Luis Roberto Basbus, su esposa Josefa Storniolo y sus hijos Valeria, María José, Soledad y Luis y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo y contadorr Ramón Pena. Elevan oraciones para el descanso en paz de su alma.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Nicolás E. Juárez Villegas, su esposa María Alejandra Soria Vildosola y sus hijas María Teresa y Josefina participan con profundo dolor el fallecimiento del suegro de nuestra amiga Cecilia Ausar. Elevan oraciones en su memoria.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Los señores Vocales y el Personal de la Excelentísima Cámara Civil y Comercial de primera nominación participan del fallecimiento del suegro de la Dra. Rosa Cecilia Ausar de Pena.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. CPN. Eugenia Neder y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. "Bienaventurados los puros de corazón porque verán a Dios". María Argentina Weyenbergh participa con dolor su fallecimiento y acompaña afectuosamente a sus hijos, hijas políticas y nietos en este difícil momento.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Vicente Sayago, Anita Sialle participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones por su descanso eterno

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Omar Jugo y Angélica María Degano, junto a sus hijos Guadalupe, Santiago y Lucía acompañan a la querida familia de don Manuel en este momento tan triste y elevan oraciones por su descanso eterno.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Pedro Basualdo, María de los Ángeles Cosci y sus hijos Amalia, Federico, María Alicia y Ana Cecilia, sus hijos políticos Miguel Abate y Magdalena Rodríguez, sus nietos Catalina y Alfonsina Abate participan su fallecimiento, ofrecen oraciones y recuerdan con mucho cariño al querido Manolo.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Miguel José Abate, su esposa Maria Alicia Basualdo, sus hijas Catalina y Alfonsina participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Manolo. Ruegan oraciones en su memoria

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. La comisión directiva y la comunidad educativa del Inst. Cultural Anglo Argentino Big Ben School lamentan profundamente el fallecimiento del Sr. Manuel. Acompañan a su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

UZCATEGUI TRAVIESA, MARÍA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Sus hijos Alejandra, Luis, Héctor, h/pol, Javier, nietos Bautista, Rufina, Nora participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en horas de la tardes cementerio Parque de la Paz. Casa de duelo P. L. Gallo 330 (S/V). Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.









CORTEZ, LUIS HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|.Hijo mío, que triste y doloroso es recordar que no estás en este momento terrenal, solo uno sabe el esfuerzo que hacemos para seguir la vida con tanto dolor, cada sonrisa, cada día es un logro para nosotros. Sin embargo el saber que estás con Dios en el cielo nos da alivio a tanta tristeza. Al cumplirse 3 años de su partida al reino celestial, sus padres Arturo y María Elena Cortez, oficiarán una misa en su memoria hoy a las 20 hs. en Catedral Basílica.





ARIAS DE VILLAVICENCIO, CORINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/04|. Mamá nos duele tu ausencia, te recordamos como la madre buena querida y desinteresada que fuiste. Tus hijos Amalia, Rosalía, Luis, hijos políticos, nietos y bisnietos. Elevamos una oración en su querida memoria.

LLANOS, GERMÁN PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/23|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Hijos de .Allub Saad, Norma, Marta, Emma, Tuffy Saad y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Pedro y acompañan a su esposa, hijos y demàs familiares en estos tristes momentos. Rogamos se eleven oraciones en su memoria.-





AMAYA, FRANCISCA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/23|. Su esposo, Rodolfo Laurencio, sus hijos, sus nietos y bisnietos y demás familiares . Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

JUÁREZ, ORIANA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|. La comunidad educativa del I.E.S. Nº 8 Angela Capovilla de Reto, a traves de sus autoridades, docentes, no docentes, alumnos y personal de maestranza, acompañan a la familia en este doloroso momento. Elevan oraciones por el descanso eterno de Oriana.

ROBLEDO DE TRUOL ÁLVAREZ, HAYDÉE(q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 4/2/23|.Maria del Carmen Parente de Monicci Kuran participa su fallecimiento y acompaña en el dolor a sus hijas Alcira y Graciela como así a sus nietas. Ruega oraciones en su memoria.





VIZCARRA, NORMA ABELINA (q.e.p.d.) Falleció el en Bs. As. el 15/2/23|. Su hermano Julio Vizcarra, su cuñada Maria Elena Llanes, sus sobrinos Julio Eusebio Vizcarra y flia, y Andrea Vizcarra de Umbidez participan su fallecimiento.

YAPUR, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Su esposa Blanca Ibáñez, su hermana Yoli, sus hermanos pol Lucila, Oscar, sobrinos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 9.00 hs en el cementerio La Misericordia. COB. NORCEN - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787





JUÁREZ, TERESA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|. Directivos y Personal de la Empresa EDESE SA, participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre del empleado Sr. Juan Ramón Dominguez y ruegan oraciones en su memoria".

JUÁREZ, TERESA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|. Integrantes de la Filial de Central Córdoba: Loreto y el Sur Santiagueño participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su integrante Juan Ramón Domínguez y ruegan cristiana resignación a sus familiares .

MALDONADO, EDMUNDO OLEGARIO (PUPI) (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Con inmenso dolor despido a mi hermano Pupi. Agradecida de haberlo disfrutado en esta vida y esperanzada en un cielo que nos unirá algún día.Ruego una oracion en su memoria. Tu hermana Selva.

MALDONADO, EDMUNDO OLEGARIO (PUPI) (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Surama Aguilar y Luisina Poza despiden a su querido tio Pupi acompañando en este dificil momento a nuestra querida tia Titi. Rogamos por su bendita alma.