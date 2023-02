FÚNEBRES | 18 DE FEBRERO DE 2023

18/02/2023 - 01:25 Funebres

FALLECIMIENTOS

17/02/2023

- Rodolfo Tomada (Las Termas

- Alba América Santillán

- Liliana Hedy Parra (La Banda)

- Francisca Yolanda Carabajal

- Juan Carlos Jugo

- Dominga Esperanza Ponce (Loreto)

- Marcelo Tevez (La Banda)

- Mercedes Ramona Bravo

- Ángel Raúl Carrizo

- Carmen Josefa Chávez de Salvatierra (Las Termas)

- José Armando Cortez

- Juan Alfredo Ruiz

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MANUEL RAMÓN DEL JESÚS PENA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/2/23 y espera la resurrección.

El vicegobenador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder , participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MANUEL RAMÓN DEL JESÚS PENA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/2/23 y espera la resurrección.

El senador nacional, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MANUEL RAMÓN DEL JESÚS PENA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/2/23 y espera la resurrección.

Ing. Marcelo Tarchini, su Sra. Adriana Salido, sus hijos Hugo, Carolina, Matías y Agustín, participan con profundo dolor su fallecimiento y abrazan a la familia en tan dolorosa pérdida.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MANUEL RAMÓN DEL JESÚS PENA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/2/23 y espera la resurrección.

Las empresas CAMH S.A y SABA S.R.L acompañan con profundo dolor el fallecimiento del Padre de nuestro colaborador, el contador Ramón Eduardo Pena.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MANUEL RAMÓN DEL JESÚS PENA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/2/23 y espera la resurrección.

El ministro de Economía, CPN Atilio Chara participa con dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JORGE RODOLFO GONZÁLEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/2/23 y espera la resurrección.

Rolando Alvarez, María I. P. de Alvarez y sus hijos Laura y Manuel, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro amigo Jorge. Que en paz descanse. Se elevan oraciones.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JORGE RODOLFO GONZÁLEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/2/23 y espera la resurrección.

Pablo Castiglione, directivos y personal de Siglo XXI Publicidad y Mujer FM, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RODOLFO TOMADA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/2/23 y espera la resurrección.

Propietarios y personal de Confitería Jockey Club, participan con dolor el fallecimiento de su cliente y amigo y que sus restos fueron inhumados ayer. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DELLANIRA DEL CARMEN BELLIDO DE CARLETTI

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 16/2/23 y espera la resurrección.

A MI MADRE

Dulce madre me

Enseñaste a

LLevar la vida con

Amor y sin

Ninguna clase de rencor

Inspirándome sabiduría y

Respeto

A los demás

Dando

Ejemplo de trabajo y

Lucha para afrontar las dificultades de la vida

Con

Aspiraciones y

Realizando un

Mundo de

Esperanzas y

Nuevas experiencias

Tu hijo Luis Antonio Carletti

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LILIANA HEDY PARRA

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 17/2/23 y espera la resurrección.

Madre querida ya descansas en paz, danos fortaleza para sobrellevar tu ausencia. Tus hijos Mauricio, Martín, Agustin, Camila, Candela participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LILIANA HEDY PARRA

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 17/2/23 y espera la resurrección.

Fuiste un ejemplo de mujer, una luchadora con todas las letras, te vamos a extrañar mucho. Tu hijo Martín, Macarena y tu nieto Viggo.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LILIANA HEDY PARRA

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 17/2/23 y espera la resurrección.

Liliana: fuiste una gladiadora toda tu vida. Te vamos a extrañar mucho. Manuel Sánchez Cantero.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DELFINA ELMIRA LÓPEZ DE CORONEL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/2/23 y espera la resurrección.

Sus hijos Delfina, Orlando, Olga y Claudia, sus hijos políticos, nietos y bisnietos, participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DELFINA ELMIRA LÓPEZ DE CORONEL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/2/23 y espera la resurrección.

Salmo 131 V.7

"Vayamos al santuario del Señor! Arrodillémonos ante el estrado de sus pies"

Tu hija "Guny", su esposo Víctor, tus nietos Matías y familia, Carolina y Familia, Álvaro y familia, ruegan por tu descanso eterno.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DELFINA ELMIRA LÓPEZ DE CORONEL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/2/23 y espera la resurrección.

Tu hija Claudia, su esposo Enrique, tus nietos Claudio y familia, Silvina y familia, ruegan oraciones en tu nombre y que brille la luz que no tiene fin.

INVITACIÓN A MISA

ANDRÉS PASTOR LEDESMA (Chocho)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/2 /23 y espera la resurrección.

Su familia agradece todas las muestras de condolencias y cariño recibidas en estos difíciles momentos e invita a la misa que en su memoria se celebrará hoy a las 20,30 hs. en la Iglesia San Francisco al cumplirse 9 días de su partida.

RECORDATORIO

ROBERTO GEREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/2/12 y espera la resurrección.

Han pasado 11 años de tu desaparición física pero aun sigues presente en nuestras vidas. Fuiste un gran esposo, padre y abuelo. Todos te recordamos con cariño. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Su esposa Lucía Ramírez, hijos Ángel, Nicolás , Iván y Sebastián, y nietos ruegan una oración en su memoria.

RECORDATORIO

JUAN CARLOS ORONÁ

(q. e. p. d.) Se durmió en el Señor el 17/02/2022 y espera la resurrección

Mi mente todavía te habla y mi corazón todavía te busca. Pero mi alma sabe que estas en paz.

Sus hijos: Carlos, Sergio, Mario y Sebastián Oroná junto a sus respectivas familias ruegan por su descanso eterno y elevan oraciones en su memoria, al cumplirse el primer aniversario de su partida al Reino Celestial. Estación La Punta. Choya.

RECORDATORIO

ELBA SAYAVEDRA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/2/19 y espera la resurrección.

Aunque pasen años de tu partida este dolor en nuestro corazón perdurará hasta el momento en que te volvamos a ver, ahí donde estás más allá de esta vida.

Sabemos que desde el Cielo nos cuidas, pero aquí en la tierra nos haces mucha falta… Dios nos dio memoria para nunca olvidarte a quien amamos y por eso te seguiremos amando por el resto de nuestros días acá en la tierra.

Hoy te recordamos al cumplirse 4 años de tu partida. Tu esposo Marcial, tus hijos Lucho y Lita.

INVITACIÓN A MISA

ANA LÍA ROXANA ROMANO DE PANDOLFI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/1/23 y espera la resurrección.

A un mes de tu partida lloramos tu ausencia y te extrañamos cada día y en cada momento que pasa pero sabemos que ahora descansas en paz y siempre nos acompañas. Te amamos. Que brille para vos la luz que no tiene fin .

Sus familiares invitan a la misa el día Domingo 19/2/ a las 9.30 hs en la iglesia La Merced para rogar por su eterno descanso.

RECORDATORIO

ASCENCIO DE JESÚS UÑATES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/10/19 y espera la resurrección.

“Nos quisiste con tanta fuerza y bondad que tu alma estará siempre grabado en nuestras almas. Nos haces tanta falta Papito,

Su esposa Cashy Barraza, su hija Mariela, su hijo político Daniel, sus amados nietos Milagros y Javier Tevez, sus cuñados Arnaldo, Tomasa, Darío y Haydée, sus sobrinos y demás familiares, al cumplirse 4 años de su Partida a la Casa del Señor. Siempre te recordaremos y llevaremos en nuestros corazones. Besos al Cielo querido “CHICHO”.

RECORDATORIO

ALICIA DEL VALLE RIVERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/2/21 y espera la resurrección.

Hermana del alma trascurrió dos años de tu partida a la Casa del Padre Celestial ¡Cuanta tristeza! Siempre serás el adiós más doloroso que apagó mi vida, guárdame un rinconcito que haya en el Cielo que cuando me toque estar contigo de nuevo te contaré lo difícil que fue mi vida sin Ti; Alicita madraza, fuiste mi compañerita, caminamos juntas, con esperanza, humildad y fortaleza y así enfrentar las dificultades propias de nuestra vida, siempre sentí que eras un pilar que me sostenías en las buenas y en las malas y de repente un día impensado ese pilar se derrumbó y solo me pregunto ¿Qué pasó? Continuaré buscando respuestas a lo que ya no tiene solución, solo la vida sabe porque sucedieron las cosas. Jamás se me irán tus recuerdos se me llenan mis ojos de lágrimas por todo el cariño y amor que sembraste en mi corazón. Persona como Tu nunca desaparece son un orgullo. “Te Amo” confío que continuarás protegiéndome, acompañándome desde el Cielo, te extraño mucho, mucho. Que descanses en paz por la “Eternidad”, mi amor y mi dolor es profundo que se abraza a mi alma y nunca se va.

Rogamos oraciones en su querida memoria.

Tu amada hermana Victoria Rivera

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

NERIO HOMAR LENCINAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/1/23 y espera la resurrección.

Hoy se cumple u mes de tu dolorosa e inesperada partida. Nos queda una gran tristeza y un inmenso dolor de perderte, eras una persona buena y consecuente con tus actos, buen amigo de todos sin excepción, lo que vivimos a tu lado sigue intacto, seguirá por siempre, nos consuela saber que estás junto a Dios Nuestro Señor en paz y desde el más allá nos guías con tus sabidurías y amor. Papi: en mis oraciones siempre estarás vos, te amo con toda el alma, pero dejaste un gran vacío en mi corazón.

Tu esposa Selva Laplace, tu amada hija Alborada María Eugenia, su esposo Enrique Diorio, tus amados nietos Romulito y Gina, tu hija del corazón Marta Vivas y flia, invitan a participar de la misa hoy 18/2 a las 20 hs en la iglesia Santiago Apóstol de la ciudad de La Banda.

BRAVO, MERCEDES RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/23|. Su hijo Luis Ángel ,su hija pol María José y su nieta Maren participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio la Piedad. HAMBURGO CIA DE SEG S.A EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO .

BRAVO, MERCEDES RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/23|. Propietario de la empresa SDG y personal participan con dolor el fallecimiento de la madre del compañero Luis Bravo. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BUSTAMANTE, EVA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/23|. Pablo Castiglione, Cecilia Ahumada Cerezo y familia; participan con profundo dolor su falleciemiento.

Elevan oraciones en su memoria.

BUSTAMANTE, EVA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/23|. Antonio Virgilio Castiglione, su esposa Graciela Cazaux, sus hijos Natalia, Rafael y Lucia, hijos políticos y nietos, participan con dolor el fallecimiento de Eva, y acompañan a su esposo Carlos, a su hijo Rafael, hija politica y nietos. Elevan oraciones en su memoria.

BUSTAMANTE, EVA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/23|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Gregorio Herrera y familia participan con pesar su fallecimiento. Acompañan a su flia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

CARABAJAL, FRANCISCA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Sus sobrinos, Luis, Elba, Susana, Olga, Dani, Rene, Carlos, Rosa, y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cemeneterio La Piedad, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Teléfono 4219787.

CARRIZO, ÁNGEL RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/23|. Su esposa Etelvina del Valle, sus hijos Alejandro, RAul, hijos pol. nietos y demás familiares, partcipan su fallecimiento, sus restos seran inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO HAMBRUGO. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CHÁVEZ DE SALVATIERRA, CARMEN JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/23|. La Comunidad Educativa de la Escuela Nº 607 "Cabo II Ramón Edmundo Ordoñez ", participan con profundo dolor el fallecimiento de la ex docente del establecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

CORTEZ JOSÉ ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Sus sobrinos, Ernesto, Norma y Leopoldo, su sobrino nieto Ramón y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Santa María. Cob Caruso Cia. Arg de Seg S.A. SERVICIO REALIZADO POR EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel. 429-6027. Cel. 385-5357628.

GONZÁLEZ, JORGE RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/23|. Guillermo Rodriguez Brim, participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en sumemoria.

GONZÁLEZ, JORGE RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/23|. Dra. Ana Alzogaray, su esposo Humberto Santillán y sus hijos Javier, Cecilia y Alicia Santillán participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

GONZÁLEZ, JORGE RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/23|. Santiago C. Lezana y familia, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. -

GONZÁLEZ, JORGE RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/23|. Polo Mackeprang y flia participan con profundo dolor su fallecimiento .Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, JORGE RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/23|. Ing. Eliseo C. Monti y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, JORGE RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/23|. Manuel Aznarez y familia participa con dolor su fallecimiento. Eleca oraicones memoria.

ICK DE ISE, CECILIA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|. Rolando Alvarez, Maria I. P. de Alvarez e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento.

ICK DE ISE, CECILIA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|. Gustavo Juarez Villegas, Silvia Helena Argibay Garma, sus hijos Joaquín, Nadia, Magdalena, Javier y sus nietos Olivia y Mateo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ICK DE ISE, CECILIA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|. Guillermo Rodriguez Brim, participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en sumemoria.

ICK DE ISE, CECILIA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|. Polo Mackeprang, Magalí Sily de Mackeprang, sus hijos Boya e hijos, Guillermo y Alfonso participan con pena su fallecimiento y acompañan a su flia en estos momentos de profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria

ICK DE ISE, CECILIA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|. Rafael Antonio Canllo participa con profundo dolor su fallecimiento.

ICK DE ISE, CECILIA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|. Sus ex compañeras docentes de Nivel Inicial y Primario del Colegio Belén: Silvia Carrascosa, Amanda Ponce, Silvia Llavar, Lucy Pereyra, Patricia Lugones, Graciela Weyenbergh, Teresita Oberlander, Valle Vercelli, Charito Alarcón, Ana Rojas participan su partida a la Casa del Señor rogando por su eterno descanso.

ICK DE ISE, CECILIA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|. Rosa María Contato Carol participa con pesar su fallecimiento y ruega por su feliz resurrección. Acompaña a su familia en estos momentos de tanto dolor.

ICK DE ISE, CECILIA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|. Dr. Alejandro Cáceres Llanosas, María A. Lines y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y rogamos una oración en su memoria.

ICK DE ISE, CECILIA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|. Juan Manuel Suffloni y Ana María Serrano, participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a Nestor y familia. Ruegan una oración en su memoria.

JUGO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/23|. Su esposa Mercedes Cisterna ,sus hijos Mónica, Roxana, Verónica Jugo Alejandra Lescano, sus nietos Eliana, Lucas, Maxi, Germán, Lie, Micaela, Agustin, Carlos, Nicolás, Benjamín, su bisnieto Valentino y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio El Descanso. COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

LÓPEZ DE CORONEL, DELFINA ELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Su hijo Orlando, su esposa Carmen, sus nietos Exequiel y Rodrigo. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

LÓPEZ DE CORONEL, DELFINA ELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Su hija Olga, sus nietos Jorge, Sebastián, Dahiana y Elizabeth y sus familias, ruegan oraciones en su memoria.

NOVILLO, LUIS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/23|.Ing. María Lucrecia Contato de De Zordo y familia participa con pesar su fallecimiento y ruega por su feliz resurrección. Acompaña a su familia en estos momentos de tanto dolor.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Sus sobrinos Patricia Larches y Guido Larcher y sus respectivas familias despiden con dolor al querido tío Manolo. Ruegan una oración en su memoria.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del Señor padre de su matriculado Cr. Ramón Eduardo Pena. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del Señor padre del Cr. Ramón Eduardo Pena. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. El Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Lic. Ángel Antonio Rojo, participa con profundo dolor el fallecimiento del Señor padre del Cr. Ramón Eduardo Pena. Que descanse en la paz del Señor.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Irma Ise de Velarde y familia participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa y a su hijo Dr. Carlos Pena en el dolor de la partida. Querido amigo descansa en paz.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Oscar Gómez Infante, Margarita Fantoni y sus hijos Ignacio y Benjamín participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Manolo, acompañan a sus hijos Carlos y Cecilia, Ramón y Belén y a sus nietos en tan difícil momento. Elevan oraciones a su querida memoria.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Los compañeros de la Excma. Cámara de Apelaciones Civil y Com. de 1° Nom.: Martita, Claudia, Karina, Alicia, Felix, Viviana, Marisa, Sara, Ma. Luisa, Maga, Vero, Noelia, Fabiana, Facundo, Adriana, Alejo, Dres. Carlos, Pablo y Ma. Alejandra, participan el fallecimiento del suegro de su compañera Dra. Cecilia Ausar de Pena y ruegan oraciones en su memoria.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Graciela, Juan Carlos, Juan Manuel , Florencia y Mariano Viaña y familias, participan con profundo dolor del fallecimiento del querido Manolo, acompañan en el pesar a sus hijos y familia. Ruegan una oración en su querida memoria.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Magdalena Castro sus hijos Magdalena y José Yagüe, Huerto, Eliseo, Sol y Delfina Roger participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a su querida familia rogando oraciones en su memoria.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Gustavo Juarez Villegas, Silvia Helena Argibay Garma, sus hijos Joaquín, Nadia, Magdalena, Javier y sus nietos Olivia y Mateo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Juan Caldera y familia, Alvaro Caldera, Cecilia Brizuela y familia, participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, nietos y demas familiares en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. El Rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan del fallecimiento del Sr. Manuel Ramón del Jesus Pena, y acompañan en el dolor, a su hijo, Dr. Carlos Pena, Asesor Legal de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNSE, como así también a familiares y afectos.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. La Secretaria, Dra. Susana Herrera, junto al equipo que integra la Secretaría de Ciencia y Técnica, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Sr. Manuel Ramón del Jesus Pena y acompañan en el dolor, a su hijo, Dr. Carlos Pena, Asesor Legal de la Secretaría de Ciencia y Técnica, como así también a familiares y afectos.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Alfredo Degano, María Lastenia, Santino y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y rogamos por su descanso en paz.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Carlos Alberto Marnero, Teresita Flores, sus hijos, hijos políticos y nietos acompañan y abrazan a toda la familia de Manolo en este momento de dolor, elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Alfonso Martín Roger, su esposa Ana Carina Farías, sus hijos, Martin, Nicolás y Morena Roger, participan con profundo dolor el su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria y acompañan a su querida familia en este triste momento.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y sus nietos, participan su fallecimiento, acompañan a su familia en tan doloroso momento y ruegan oraciones en su memoria. -

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Santiago Riera, su esposa Daniela Ausar y sus hijos Santi y Martina participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Manolo y acompañan a sus hijos Carlos y Cecilia, Ramón y Belén y sus nietos en este momento de dolor rogando por su eterno descanso.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Dr. Guillermo D. Molinari, su esposa Griselda Elizabeth Farias de Molinari, y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria y por la pronta resignación de su familia.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Con gran pesar participan el fallecimiento de quien fuera nuestro director del departamento Judicial D5. Sus compañeras Lidia Trullenque de Guzmán y Silvia Mansilla de Vergotini. Dios guarde su alma y de el descanso eterno.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. La H. C.D del Santiago Lawn Tennis club participa el fallecimiento del padre del contador Ramón Pena.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Elsa Fiorini de Feijóo, sus hijos Jorge, Ana María, Víctor, Carlos, Lucas y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia, ruegan oraciones en su memoria.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. La empresa Ingeniería del NOA Srl participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del contador Ramón Pena. Eleva oraciones en su memoria.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Ing. Pedro Neder y familia participan con dolor el fallecimiento del papá del contador Pena. Elevan oraciones en su memoria.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. El Sr. Julio Neder y familia participan con hondo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Dr. Gustavo Adolfo Montenegro (Fofi), y familia acompan en su dolor a sus hijos y demas familiares por el fallecimiento del querido tio Manolo. Rogamos oraciones en su memoria.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Remo Eduardo Terzano y familia, lamentan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Carlos y Ramón en estos tristes momentos.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Edmundo Alberto Gómez, Ana Lía Terzano y sus hijos Diego Emiliano, Cecilia María y Luciana María Gómez Terzano participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a sus hijos Manuel y Carlos en este momento tan triste. Elevan oraciones en su memoria.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Nele Zaiek de Nazario, sus hijos Sonia, Buky, Horacio, Valeria y Luis, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Luis Missio, Valeria Nazario y sus hijos participan con dolor el fallecimiento del papá de su amigo Ramón. Ruegan oraciones en su memoria.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Mario Durán y Mariana Amil Feijóo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PÉREZ, MARÍA TRANCITO (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/23|. Su esposo Oscar Gómez, sus hijos Fabiana, Cristian Gómez, h/políticos Javier Chávez, Romina Lami , nietos Joaquín, Valentina, Nazareno, Geremias, Rodrigo, Mia y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio La Piedad. COB HAMBURGO. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

PÉREZ, MARÍA TRANCITO (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/23|. Su hija Fabiana y Javier Chávez, sus nietos Joaquín, Valentín, Nazareno y Jeremías participan con dolor su fallecimiento. Brille para ella la luz que no tiene fin. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, MARÍA TRANCITO (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/23|.Su consuegro Segundo Chávez y familia participan con dolor su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

PÉREZ, MARÍA TRANCITO (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/23|. Oscar Angel Ibañez, sus hijos Carlos, Claudio, Silvia, sus nietos Santiago, Mariana, Gaston, Angel, Mili y Constanza, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, MARÍA TRANCITO (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/23|. Claudio Ibañez, su esposa Betty, sus hijos Santiago, Mariana y Constanza, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria,

RUIZ, JUAN ALFREDO (Chumpi) (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/23|. Su esposa Aída Elizabeth, su hijo Roberto y familia participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque el Descanso.

RUIZ, JUAN ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/23|. Su esposa Eli Gimenez, su hijo Roberto, su hija pol Natalia y sus nietos Melaniet y Alison participen con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en El Descanso. Serv. Soc. Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RUIZ, JUAN ALFREDO (Chumpi) (q.e.p.d.) Fallecio el 17/2/23|. "Vivirás en nuestros recuerdos. Su suegra Tota, sus cuñados Susana Giménez, Claudia, David, Ale y Marcos con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, JUAN ALFREDO (q.e.p.d.) Fallecio el 17/2/23|.Shigo Galván participa con gran dolor y fe cristiana el fallecimiento de su amigo " Chumpi". Que brille para el la luz que no tiene fin y pronta resignación a su flia. Oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ALBA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Sus hijos Mirian, Claudia, Ariel, Mariela, Ramírez h/ políticos David, Claudia, José, nietos Álvaro, Pablo, Florencia, Ana, Mili, Martina, Juan Ignacio, sus bisnietos Valentino y Agusto y demás framiliares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SAYAVEDRA, ELBA (q.e.p.d.) Fallecií el 18/2/19|. Un año mas y parece mentira que no estes, por mas años que tenga la vida, siempre te recordaré. Tus hijos Lita, Ale, tus nietos Agu, Marti, Juan Cruz, Sofia y Exe.





MEN (q.e.p.d.) Falleció el 16//23|. Su hijo Miguel Ángel Carletti, su hija política Elisa Pardo, sus nietos Alejandro Martín Carletti, Ricardo Exequiel Carletti, Diego Germán Carletti, Vanesa Elizabeth Carletti participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

BELLIDO DE CARLETTI, DELLANIRA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16//23|. " Que descanses en paz y goces de la gloria de Dios querida madre, vivirás en nuestros recuerdos para siempre". Su hijo Luis Antonio Carletti, su hija política María Rosa Guzmán, sus nietos Lidia Isabel del Valle Carletti, Claudia Fernanda Carletti y Luis Arnaldo Carletti, sus bisnietos Octavio G. Ledesma Carletti y Francisca Carletti participan su fallecimiento con profundo dolor y elevan una oración en su memoria,

PARRA, LILIANA HEDY (q.e.p.d) Falleció el 17/2/23|. Madre querida ya descansas en paz danos fortaleza para sobrellevar tu ausencia. Sus hijos Mauricio, Martin, Agustin, Camila, Candela, participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

PARRA, LILIANA HEDY (q.e.p.d) Falleció el 17/2/23|. Consorcio Solares Eco Pueblo acompañan a la familia Pons y seres queridos en el sentimiento por la pérdida de su madre. Elevan oraciones por su descanso eterno.

PARRA, LILIANA HEDY (q.e.p.d) Falleció el 17/2/23|. Roberto Chelala participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus clientes y amigos Martin y Mauricio, acompañando en este momento de tanto pesar a toda su familia. Elevando oraciones por su eterno descanso.

PARRA, LILIANA HEDY (q.e.p.d) Falleció el 17/2/23|. Directivos y Personal de la firma Roberto Chelala S.R.L., participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus clientes Martin y Mauricio. Elevando oraciones por su eterno descanso.

PARRA, LILIANA HEDY (q.e.p.d) Falleció el 17/2/23|. Pedro Ignacio Lines, sus hijos Pedro Ignacio, María Sol, Jimena María e Ignacio Agustín Lines, acompañan a sus hijos y ruegan oraciones en su memoria.

PARRA, LILIANA HEDY (q.e.p.d) Falleció el 17/2/23|. Juan C. D'Angelo, su esposa Carmen Alvarez, participan con profundo dolor el fallecimiento de su prima Lili; acompañan a sus sobrinos en este triste momento. Mauricio y Pili, Martín y Macarena, Agustín y flia, Candela y Camila; ruegan oraciones en su memoria. que brille para ella la luz que no tiene fin. Q.E.P.D.

PARRA, LILIANA HEDY (q.e.p.d) Falleció el 17/2/23|. Emiliano D'Angelo, su esposa Stella Cinquegrani, sus hijos Justi y Vitto, participan con dolor el fallecimiento de tía Lili, acompañan a sus primos en el dolor. Que brille para ella la luz eterna.

PARRA, LILIANA HEDY (q.e.p.d) Falleció el 17/2/23|. Carla D'Angelo, sus hijas Sofía e Isabellita, participan con dolor elfallecimiento su tia Lili, acompañan a sus primos en el dolor. Que brille para ella la luz eterna.

TEVEZ, MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/23|. Su esposa Ema, su hija María, sus nietos Marcelo, Maribel, Matías, Evelin, bisnietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 11.00 hs en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

ARANDA, DOMINGO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Su esposa Amanda, sus hijos Raúl, Roxana, Sergio, Marcela, Natalia, Julio, Emanuel, Milagros, h./políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy en horas de la mañana en el cementerio de Guanaco Sombriana Dto. Loreto. SERVICIO REALIZADO POPR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

JUÁREZ, TERESA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|. Personal directivo, docente y de maestranza de la Escuela N° 1.099 "Pedro León Gallo" participan el fallecimiento de la suegra de la docente Fiad Celeste. Ruegan oraciones en su memoria.

PONCE, DOMINGA ESPERANZA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/23|. Sus hijos Cintia, Aldana, Yanina, nietos Pedro y Karina, h/ políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey Loreto. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS .LA PLATA 162 TEL 4219787.

PONCE, DOMINGA ESPERANZA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/23|. Personal docente, administrativo y de maestranza de la escuela N° 1.099 "Pedro León Gallo" participan el fallecimiento de la madre de Néstor Rodriguez y de la ex colega Karina Rodríguez. Ruegan oraciones en su memoria.

PONCE, DOMINGA ESPERANZA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/23|. La comunidad educativa de la escuela N°799 de Lomitas (Loreto ) participa con profundo dolor del fallecimiento de la mamá de la docente Karina Rodriguez. Q.e.p.d.

SUÁREZ, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/23|. La Comunidad Educativa del Jardín de Infantes Nº 89 "Pequeña Ardillitas", acompañan en este doloroso momento a la Seño Lorena Suárez, docente de nuestra institución y a su familia por el fallecimiento de su querido hermano. Elevamos oraciones en su memoria. Las Termas.

TOMADA, RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. "Yo soy la resurreccion la vida. El que cree en mi, aunque muera, vivir´-a. Y todo el que vive y cree en mi, no morirá jamás". La Comunidad Educativa de la Escuela Nº 345 "Brig. Juan Manuel de Rosas" y Jardín de Infantes 251 de la localidad de El Porvenir, Dpto. Río Hondo, participan con profundo respeto el fallecimientyo del padre político de la Sra. Directora del establecimiento Lic. Jessica A. Juárez y que sus restos fueron inhumados ayer. Ruegan una oración en su memoria. Que el Señor lo reciba en sus brazos y le conceda el descanso eterno. Las Termas.