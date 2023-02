FÚNEBRES | 19 DE FEBRERO DE 2023

19/02/2023 - 00:06 Funebres

DÍAZ, MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/23|. Su hija Blanca Díaz y su esposa Luciano Silva, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Elevamos oraciones en su querida memoria.

DÍAZ, MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/23|. Su hijo Walter Díaz, su esposa Andrea Juárez y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Rogamos oraciones en su memoria.

DÍAZ, MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/23|. Sus hijos Rosalba Díaz, Osvaldo Díaz, Aida Díaz, Walter Díaz y Mili Díaz, participan con profundo dolor su partida. sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Descansa en paz.

DÍAZ, MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/23|. Sus hijos Rosa, Chiqui, Alalo, y Mili, hijos pol, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio parque de la paz. Serv. Soc Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GONZÁLEZ, JORGE RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/23|. Aún consternados por la terrible y sorpresiva noticia, el Vicerrector de Relaciones de la UCSE Lic. Luis Alberto Guantay y el Pbro. Dr. Marcelo Trejo despiden al amigo Jorge, excelente persona de trato fino. Acompañan a la familia y amigos en momentos tan dolorosos.

ICK DE ISE, CECILIA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|. Sylvia E. Lines, y sus hijos Mariano y Ana Macchiarola, Paola y Sebastian Rimini acompañan a toda la flia ante triste pérdida ; elevan oraciones en su memoria y piden su descanso en paz.

ICK DE ISE, CECILIA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|. El Padre Manuel Amante, servidores y comunidad de la Capilla San Cayetano de Presbitero Gorriti y Belgrano, participan su fallecimiento y acompañan con oraciones a Jesús Misericordioso y María Santísima por su eterno descanso, paz y consuelo para su flia.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Zulema Arce e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de gran pesar. Elevan oraciones en su memoria.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Marcelo Cioccolani, su esposa Ana Inés Ducca y sus hijos Matías, Milagros y Pedro, acompañan a sus amigos Carlos y Cecilia y familia en estos momentos de pérdida. Acompañamos a la familia con oraciones. QEPD.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Francisco E. Cerro, Maria Mercedes Clusella, sus hijos y nietos participan su fallecimiento. Acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Gabriel H. Lucena, Gabriela S. Yunes y sus hijos participan su fallecimiento. Acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO, MARÍA REBECA (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/23|. Su esposo Diego, sus hijos Alejandro, Micaela, Esperanza, sus padres Mario, Ernestina, sus hermanos Dario, Rafael, Soledad, Karina, Elizabeth, Raquel, su suegra Margarita y demas familiares. Sus restos seran inhumados hoy en Cementerio de Cañada Escobar - Cobertura Caruso Cia. de Seguros S.A. - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - La Plata Nº 162 - Tel. 4219787.

INFANTE, EUDORO (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/68|. Padre querido, los años pasan, y ya se cumplieron 55 años de tu partida a la Casa Celestial. Y a pesar de no estar fisicamente, sigue presente en nuestra memoria todo lo que supiste dar y enseñar, no solo a tus hijos, sino que te extendiste a tus amigos, vecinos y compañeros de trabajo. Hoy a las 20 hs. Tu hijo Toto y nietos, realizarán una misa que se oficiará en la Catedral Basílica a las 20 hs. rogando a Dios por su eterno descanso.

ALOMO VDA. DE CORIA, FELIZA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/23|. Sus hijos Ramón, Claudia, hijos pol. Marcela, Nietos, Juan José, Rita Belén y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el dia de ayer en el cementerio de JARDIN DEL SOL. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

BELLIDO DE CARLETTI, DELLANIRA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16//23|. "Que descanses en paz y goces de la gloria de Dios querida madre, vivirás en nuestros recuerdos para siempre". Su hijo Luis Antonio Carletti, su hija política María Rosa Guzmán, sus nietos Lilia Isabel del Valle Carletti, Claudia Fernanda Carletti, Luis Arnaldo Carletti, sus bisnietos Octavio G. Ledesma Carletti y Francesca Carletti, participan su fallecimiento con profundo dolor y elevan una oración en su memoria.

BELLIDO DE CARLETTI, DELLANIRA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Descansa en paz. Sus hijos Maria Angelica Carletti, Luis Antonio Carletti, Gldays Margarita Carletti y Miguel Angel Carletti, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BELLIDO DE CARLETTI, DELLANIRA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Ya junto a Dios fortaleciendo nuestro espiritu. Su hijo Miguel Angel Carletti y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BELLIDO DE CARLETTI, DELLANIRA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Su hija politica Elisa Alcira Pardo, sus nietos Alejandro Martin Carletti, Ricardo Exequiel Carletti, Diego German Carletti, Vanesa Elizabeth Carletti, danos fuerzas y fortaleza a nuestros espiritu participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BELLIDO DE CARLETTI, DELLANIRA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Descansa en paz. Su hija política Maria Rosa Guzman Machado de Carletti, Lilia Isabel del Valle Carletti, Claudia Fernanda Carletti y Luis Arnaldo Carletti, participan con profundo dolor su fallecimieto. Ruegan oraciones en su memoria.

BELLIDO DE CARLETTI, DELLANIRA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16//23|. Estarás presente en cada momento de mi vida, estarás en mis oraciones, cuando llore, cuando ríe... Y al final de mis dias diré que nunca te fuiste. Su nieto Luis Arnaldo Carletti, su bisnieta Francesca E. Carletti, participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

BELLIDO DE CARLETTI, DELLANIRA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16//23|. Abuela querida. "Se apagó la luz de tus ojos y te fuiste al Cielo infinito", dejándonos un gran vacío en los corazones de tus seres queridos, "Le pido a Dios Nuestro señor que te reciba con los brazos abiertos en su Reino Celestial"...Mi Della como te digo yo, descansa en paz. Te vamos a extrañar. Su nieta Claudia Fernanda Carletti, participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

BELLIDO DE CARLETTI, DELLANIRA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16//23|. Abuelita siempre estarás en mi corazón. Su nieta Lilia Isabel del Valle Carletti, su bisnieto Octavio Gabriel Ledesma Carletti, participan su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

BELLIDO DE CARLETTI, DELLANIRA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Dios ilumine nuestros caminos. Sus nietos Cristina Alejandra Mascellioni, Analia Veronica Mascellioni, Guillermo Exequiel Mascellioni, Lilia del Valle Carletti, Claudia Fernanda Carletti, Luis Arnaldo Carletti, Alejandro Martin Carletti, Ricardo Exequiel Carletti, Diego German Carletti, Vanesa Elizabeth Carletti, sus bisnietos Mauro Emanuel Mascellioni, Sofia Aylen Riquelme, Nahuel Riquelme, Octavio Gabriel Ledesma Carletti, Franchesca Carletti, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

BELLIDO DE CARLETTI, DELLANIRA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16//23|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin. Eva y Tony Adamo e hijos Lili y Hugo con sus respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de tanto pesar.

BRUNET, EMMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/23|. Familia de Escolano, acompaña a sus familiares en este momento de dolor y ruega oraciones en su memoria.

CISNEROS, JUAN CARLOS MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/23|. Su esposa Lelia C. Saavedra, hijos Natalia, Sonia, Ricardo, Daniel, Cristina, Elizabeth, Gabriel, Rita, h. pol. nietos, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia a las 10 hs. s./d. Mza I Lt. 4 Bº Amp. Central Arg. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

PARRA, LILIANA HEDY (q.e.p.d) Falleció el 17/2/23|. Marta S. Pellicer Yocca, sus hijas Marta Marcela, Lola y Daniela Barquín y Pablo Godoy Molinari y sus familias acompañan a su muy querida nieta Federica y demás familiares en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones a su querida memoria.

PARRA, LILIANA HEDY (q.e.p.d) Falleció el 17/2/23|. Que brille para el la luz que no tiene fin."Adela Figueroa de Nasif Saber, sus hijos Silvina, Fernando, Germán y hijos políticos acompañamos a toda su familia en este momento de dolor, recordando a Liliana con mucho amor y cariño. Ruegan oraciones por su eterno descanso en la Casa del Señor.

PARRA, LILIANA HEDY (q.e.p.d) Falleció el 17/2/23|. Humberto Filippi y familia participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

PARRA, LILIANA HEDY (q.e.p.d) Falleció el 17/2/23|. Marta Barrionuevo,participa con mucho dolor el fallecimiento de la amiga de sus hijas Agustina y Constanza Leturia. Ruegan oraciones en su memoria.

PARRA, LILIANA HEDY (q.e.p.d) Falleció el 17/2/23|. Querida amiga descansa en paz, Dios ya te recibio en sus brazos. Gratitud por los momentos compartidos. Hasta pronto. Tus amigas por siempre. Agustina Leturia, Constanza Leturia, Huerto Breveta, Silvina Nasif Saber, Monica Mines y Lorena Vitar.

PARRA, LILIANA HEDY (q.e.p.d) Falleció el 17/2/23|. Tantos años de amistad entrañable. Mi queridísima amiga me queda guardado en el corazón tu risa contagiosa y tu espíritu guerrero. Hasta siempre campeona. Sé que tienes un lugar de privilegio junto al Señor. Por siempre en mi memoria. Descansa tranquila amiga. Silvina Nasif Saber.

PARRA, LILIANA HEDY (q.e.p.d) Falleció el 17/2/23|. Jorge Siman, su esposa Silvina, sus hijos Chafi y Camila despiden a la querida Lili que se supo ganar nuestros corazones y ser parte de nuestra familia. Descansa en paz Lili.

ROJAS, LORENZO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/23|. Su esposa Silvia, sus hijos Exequiel, Susana, Adrián, Leonardo, Gabriel, Gonzalo sus padres Lorenzo, Selva, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en Cementerio de la Misericordia - Cobertura Norcen . de Seguros S.A. - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - La Plata Nº 162 - Tel. 4219787.

SALVATIERRA, ANGÉLICA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/23|. Su hijo Andy Mendez y su nieta Andy Mendez, su hermano Pimpo salvatierra, amigos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. SERV SOC AMPARO SRL.

SALVATIERRA, ANGÉLICA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/23|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar. Sus sobrinos Carlos Gomez y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, ANGÉLICA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/23|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Sus sobrinos Carlos E. Salvatierra y flia, Marta de Valenzuela y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BELLIDO DE CARLETTI, DELLANIRA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Su familia agradece la atencion recibida al Sanatorio Central Banda, al cuerpo de Medicos, Doctores, Enfermeras, Terapia Intensiva por su atencion y dedicación.

AGUIRRE, ADA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/23|. Su esposo Ledesma B., sus hijos Viviana, Ariel, Vanina, Noelia, Oriana, hijos pol. René Maldonado, Miriam Guzmán y Javier Villalba, nietos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en Pampa de los Guanacos. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

CHÁVEZ DE SALVATIERRA, CARMEN JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/23|.Para los que amé y para los que me amaron: Cuando yo me vaya, déjenme ir... Tengo muchas cosas que hacer y ver. No se aten a mí con sus lágrimas, por los hermosos años que vivimos juntos, demos gracias a Dios. Yo les di mi amor. Ustedes pensarán en la alegría que me manifestaron. Les doy las gracias a cada uno de ustedes por el amor que me brindaron. Pero ahora tengo que viajar sola. Si quieren expresar su dolor, lloren un momento. Dejen que la fe en Dios conforte su pena. Solo nos separaremos por un tiempo. Mantengan los recuerdos en sus corazones. La vida sigue adelante, no estaré lejos: si me necesitan piensen en mí y estaré entre ustedes. Aunque no me miren ni me puedan tocar, yo estaré cerca. Sentirán el calor de mi amor en sus corazones. Y cuando ustedes tengan que viajar por este camino, yo los recibiré con una sonrisa y les daré la ¡bienvenida¡ y ya nunca nos separaremos". Su esposo Américo, hijas Mónica, Viviana, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron cremados. Las Termas.

GÓMEZ, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/23|. Sus hijos Roxana, Marcela, Daniela, Dayana, Daniel, Lorena, Luis, h.politicos, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs., en Cementerio Cristo Rey (Loreto) - Cobertura Caruso Cia. de Seguros S.A. - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata Nº 162. Tel. 4219787.

JORGE LLADO, ERIKA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/23|. Sus hijos Tomás y Ramiro, sus hermanos Negro, Carlos y Koly, sus hermanas políticas Natalia y Alejandra, sus sobrinos Sofía, Salvador, Nadir, Naum, Oriana y Nerina, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Suncho Corral. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA SUNCHO (SV). Calle 25 de Mayo. Suncho Corral. Tel. 3854307256.

JORGE LLADO, ERIKA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/23|. Sus tíos Alfredo Jorge Llado y Graciela Taffarel, sus primos Claudia y flia; Alfre y Analia; Alejandra y flia., Omar y flia; Vladimir, participan con profundo pesar su partida. Que brille para ella la luz eterna y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Suncho Corral.

JORGE LLADO, ERIKA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/23|. Su tía Elvia Gerez de Llado, sus primos Osvaldo, Elsa, Analia y flias, participan con profundo pesar su partida.

JORGE LLADO, ERIKA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/23|. Sus primos Daniel Naufal, su esposa Claudia e hijos, participan su partida con hondo pesar.

LOPEZ, LORENZO AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/23|. Sus hijos, h. politicos, nietos, y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el dia de ayer en el cementerio el Cristo Rey de LORETO. COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

MOYANO, FABIANA INÉS (q.e.p.d.) Falleció 18/2/23|. Participan con profundo dolor sus hijos, hermanos, sobrinos, nietos y nuera. Ruegan una oración en su memoria sus restos serán inhumados en el cementerio de Figueroa el dia 19/02/23 .Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

PONCE, DOMINGA ESPERANZA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/23|. "En medio de las adversidades de este mundo, conservó la paz en su alma y en su corazón". Cacho Leiva, su esposa Ignacia, su hija Ely y familia ruegan una oración en su memoria.

OCON, LUIS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/23 "Señor dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Sus hijos, hermanos, nieta, y demás familiares, agradecen profundamente a todas las personas que nos acompañaron en este difícil momento de nuestras vidas. Invitamos a la misa que se oficiará hoy domingo 19 a las 20 hs en Parroquia Inmaculada Concepción, al cumplirse un mes de su fallecimiento. Rogando oraciones a su querida memoria. Frías.

ZOTELO, GUILLERMO GASPAR (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/14|. En este peregrinar compartimos alegrías y tristezas y se nos hace difícil comprender el porqué de tu partida. Concédele Señor, entrar en tu Paraíso donde no hay dolor, solo paz y alegría". Al cumplirse nueve años de su partida lo recuerdan con mucho amor sus padres, hermanos, cuñados, sobrinos y ahijados quienes invitan a la misa que se realiza hoy a las 20:30 hs. En la parroquia Ntra. Sra. de Loreto.

OCON, LUIS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/23 "Que Dios en su infinita misericordia te tenga a su lado como nosotros en el corazón". Su hermana Rita, sus sobrinos Adriana y familia Cristina y Carlos Ledesma Ocón. Participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su descanso eterno. Frías.

OCON, LUIS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/23|. Ha pasado un mes de tu inesperada partida. "El Señor te llamó para compartir su gozo" Será difícil recordar con palabras solamente al gran ser humano que fuiste, al padre con mayúscula, al amigo sincero e incondicional. Su hermana Eva, sus sobrinos Daniel y flia, Jorge y flia y Raúl Peralta. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.