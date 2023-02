FÚNEBRES | 20 DE FEBRERO DE 2023

20/02/2023 - 02:16 Funebres

FALLECIMIENTOS

19/02/2023

- Angélica del Valle Salvatierra (La Banda)

- Margarita del Valle Díaz

- María Rebeca Sayago

- Lorenzo Armando Rojas (La Banda)

- Elisa Isabel Sayago

- Amelia Rodríguez

- Luis Federico Sundblad

- Felipe Santiago Ibáñez

- Arsenia Natividad Vivas

- Ana Lucía Silva (La Banda)

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

AMELIA RODRÍGUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/2/23 y espera la resurrección.

Tus hijas Norma y Katty, tus yernos Néstor y Bruno, tus nietos y respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan oraciones en tu memoria y por tu descanso eterno.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUIS FEDERICO SUNDBLAD

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/2/23 y espera la resurrección.

“Que brille para él la luz que no tiene fin”.

Su madre política Elda Costantini de Alberto, sus hermanos políticos Ing. Edmundo Alberto Costantini, Nany Hernández, sus sobrinos Julio Edmundo Alberto Costantini y Reyna González Hidalgo, Víctor Manuel Alberto Costantini y Yéssica Ahumada y sobrina nieta Victoria Alberto Costantini participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

INVITACIÓN A MISA

LUIS ALBERTO PÉREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/2/22 y espera la resurrección.

Hoy se cumple un año de tu partida al Reino de Dios donde no hay dolor ni tristeza. En nuestros corazones no calma el dolor, ni la tristeza, porque te extrañamos.Nos duele tu ausencia, fuiste y serás nuestro protector a quien amamos. Sabemos que estás bien en los brazos de Dios. “Que brille para ti la luz que no tiene fin”.

Tu compañera Silvia Aranda, tus hijos Luis, Pablo y Carlos, tus nietos Lucila Adriana, Victoria, Jazmín, Delfina, Luisito, Patricio, Francisco, tus hijas políticas Nora, Silvana y Evelyn, invitan a la misa en la Catedral Basílica hoy a las 20 hs. para orar por su querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

MARÍA AGUSTINA VÁZQUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/2/20 y espera la resurrección.

“El Señor está cerca de las almas que sienten aflicción, y salvan a los espíritus abatidos”.

Hoy se cumplen 3 años de aquella inesperada partida a la eternidad. Dejaste un inmenso dolor en mi vida. Pero convencida que Dios no se equivoca hoy sos un ángel en manos de nuestro Padre Celestial, junto a Jesús y Ntra. Madre Ma. Santísima. Tu tía y madrina invita a la misa que se celebrará el martes 21/2 a las 20 hs. en la Pquia. Ntra. Sra. de la Consolación de Sumampa, Capital.

INVITACIÓN A MISA

DANTE GARCELO DEL VALLE GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/2/16 y espera la resurrección.

Seduciendo a la vida supiste esculpir la virtud de la amistad, compinche de tus alumnos y gran disruptor de los momentos de tensión. Viniste a la vida con el mismo con el mismo apuro con que te fuiste después de una larga noche… Ya descansa en paz hijo querido, en este mundo hiciste con tu prójimo lo que hacen los hombres de buena voluntad, orgullosa toda tu familia de tu accionar y conscientes que perdimos un tesoro mientras vos te ganaste el cielo. Gracias por lo que nos diste y hasta el reencuentro definitivo. Su mamá Blanca Celina Díaz de Gómez y familia invitan a la misa que se oficiará en la iglesia Catedral hoy a las 20 hs. al cumplirse 7 años de su fallecimiento.

INVITACIÓN A MISA

REINA ISABEL GALLARDO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/2/23 y espera la resurrección.

Al cumplirse nueve días de su fallecimiento, sus hijos Claudia y Pablo, su hijo pol. Plinio, sus nietos María Claudia, Lourdes, Agostina, Matías, Manuela, Tadeo y su bisnieta Josefina invitan a la misa que se celebrará hoy a las 20 hs. en la Catedral Basílica.

DÍAZ, MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/23|. Personal directivo, docente, maestranza, padres y alumnos de la Escuela Nº 398 "Martín Uriondo" participan con hondo pesar el fallecimiento de la Sra. madre de la Prof. Aída Díaz. Ruegan una oración en su memoria.

DÍAZ, MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/23|. Tus amigos de ayer, hoy y siempre. Juan, Torchi, Pablo Chicho, Patrón y Eduardo, participan con dolor su fallecimiento, acompañan en este momento de dolor a su amigo Pony. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/23|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Margarita del Valle Diaz y acompañan en el dolor a su hijo, Walter "Poni" Díaz, integrante de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja, dependiente de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, como así también a familiares y afectos.

DÍAZ, MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/23|. La decana, Dra. Myriam Villarreal, la vicedecana, Dra. Judith Ochoa, junto a la comunidad que integra la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Margarita del Valle Diaz y acompañan en el dolor a su hijo Walter "Poni" Díaz, integrante de la Escuela de Agricultura Ganadería y Granja, como así también a familiares y afectos.

DÍAZ, MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/23|. La comunidad educativa de la Escuela de Agricultura Ganadería y Granja, dependiente de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Margarita del Valle Diaz y acompañan en el dolor a su hijo Walter "Poni" Díaz, como así también a familiares y afectos.

DÍAZ, MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/23|. Personal directivo, docente, no docente, alumnos y A.A.C.E.R, de la Escuela de Agricultura, Ganaderia y Granja, perteneciente a la UNSE, participan el fallecimiento de la mamá de su compañero de trabajo Walter Arnaldo Diaz. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/23|. "La vida de los que en ti creemos Señor, no termina se transforma". La comisión directiva y afiliados de ADEM acompañan a la Prof. Mili Díaz y familia en este difícil momento. Elevamos nuestras oraciones para que el Señor reciba en sus brazos a su mamá y les conceda la fortaleza a vos y tu familia.

DÍAZ, MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/23|. Constanza Simón, Tini Boix, Liz Larcher, Silvina Díaz y Lisi Cisneros participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestra querida compañera Mili. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, FELIPE SANTIAGO (q.e.p.d) Falleció el 18/2/23|. Su esposa Adelaida Salazar, hijos Mario Alejandro y Silvia Susana, h. pol Juan Alberto Acuña, nietos Soledad, Matías, Gimena, Natalia, Agustín, Gabriel, Gabriel, Milagros Acuña, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el Cementerio de Maco. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ICK DE ISE, CECILIA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|. Rosi Córdoba y sus hijos participan su fallecimiento y hacen llegar sus condolencias a sus hermanos Néstor y Sipinka en estos tristes momentos. Elevan oraciones por su descanso en la paz del Señor.

ICK DE ISE, CECILIA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/23|. Marcela Nader(a)despide con gran cariño a su srta Cecilia rogando al Señor le dé el descanso eterno.

PENA, MANUEL RAMÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/23|. Mónica Nader hace llegar sus condolescencia a sus hijos Carlos y Ramón ,hijas políticas y nietos. Ruega al Señor el descanso eterno de don Manuel.

RODRIGUEZ, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/23|. Sus hijas M. Cristina y Norma A. h. politicos Bruno y Nestor, nietos, bisnietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz a las 18.30 hs. ORGANIZACION ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL. Irigoyen 569. Guarida las 24 hs.

RODRÍGUEZ, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/23|. "Señor recíbela en tus brazos y concederle la paz!!! María Alejandra Ledesma, su esposo Marcelo y sus hijas Candela y Lourdes participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de mí querida madrina Norma y elevan una oración en su memoria!!.

RODRÍGUEZ, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/23|. "Señor concédele la Paz y permítele contemplar la Luz de tu Rostro" Graciela Muratore, su esposo José Ledesma participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Norma y Katy amigas entrañables de toda la vida y elevan una oración a su querida memoria.

RODRIGUEZ, AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/23|. us nietos Carolina y Alejandro, Amelia y Javier. Tus nietas del corazón kuki y Brisa. Sus bisnietos Salvador, Mateo, Felipe y Alba. Participan con profundo dolor de su fallecimiento y piden que brille para ella la luz que no tiene fin.

SAYAGO, ELISA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. Sus hijos Ruben, Lucrecia, Carla, Paola, Cholito, Juan y Daniel; sus nietos, hermanos y sobrinos, hijos políticos y demás familiares. Sus restos fueron velados ayer. EMPRESA SANTIAGO.

SUNDBLAD, LUIS FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/23|. Su esposa María E. Alberto, sus hijos Fredy, M. Carolina y flia, Tomás y flia, María Inés y flia, Luis A. y flia, Malena y flia, su suegra Elda Costantini y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán velados en Sta. Fe y Pedro L. Gallo y sep. en el cementerio Parque de la Paz. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SUNDBLAD, LUIS FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/23|. Carlos Alberto Marnero, Teresita Flores, sus hijos, hijos políticos y nietos participan su fallecimiento y acompañan a María Elena y su familia en este momento de dolor. Que brille para él la luz que no tiene fin.

DIAZ, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/23|. Sus familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Santa Rita, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

BRAIERO, RAÚL NATALIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/23|. Sus hijos Nanci, Emirta, Susana, Silvia, Mariela, Estela, Adriana, Jorge, sus hermanas, hijos políticos, sobrinos, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en Cementerio de Vilmer de Seguros S.A. - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata Nº 162. Tel. 4219787.

PARRA, LILIANA HEDY (q.e.p.d) Falleció el 17/2/23|. "Cuando un guerrero muere, su alma se convierte en mariposa para acompañar en su vuelo a quienes siguen luchando"(Proverbio azteca). Vuela, amiga querida. El cielo es tuyo. Siempre te voy a recordar con amor y con una sonrisa. Chiqui Suárez y familia participa con profundo dolor su fallecimiento.

PARRA, LILIANA HEDY (q.e.p.d) Falleció el 17/2/23|. Acompañamos a Martín, Macarena y demás familiares en este momento de tristeza. Tengan fortaleza para afrontar el dolor de ausencia. Los abrazamos: Miguel, Naty, Ignacio y Nicolás. Rogamos oraciones en su querida memoria.

SILVA, ANA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/23|. Sus hijos Enrique, Daniel, Isael, Elizabet, Mariela, Maria, Inez, Norma, Gladis, Liliana, Irene, sus hermanos, hijos politicos, sobrinos, nietos y demas familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en Cementerio La Misericorida. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata Nº 162. Tel. 4219787.

BERTRAND, ENRIQUE DR (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/23|. Su cuñada Teresa Abal Zain de Bertrand; sus hijos Luis y Gabriela, Marite y Fernando, Francisco y Gimena; sus nietos Lautaro, Alfonso, Dante y Marito, acompañamos a toda la familia por el fallecimiento del querido IKE , rogando al Señor lo tenga en su Santa Gloria.

VIVAS, ARSENIA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/23|. Sus hijos Pedro, Raul, Rodolfo, Arminda, Isabel, Claudia, Silvio, Oscar y Mirta, sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Anga. SERVICIO REALIZADO POR EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel. 429-6027. Cel.:385-5357628.