FÚNEBRES | 28 DE FEBRERO DE 2023

28/02/2023 - 03:52 Funebres

FALLECIMIENTOS

28/02/2023

Ángela Montoro (La Banda)

Sofía Belén Catán

Ramona Azucena Gutiérrez (Choya)

José Agustín Carabajal

Delia Campos (LaBanda)

Olga Ingratta de Senneke

Ángel Benjamín Gauna

Jorge Darío Castillo

PARTICPACIÓN DE FALLECIMIENTO

OLGA LETICIA INGRATTA DE SENNEKE (q.e.p.d.) Se durmió el 27/2/23…

Te despiden tu esposo Carlos, tus hijos Ricardo, Pablo, Marcelo, nietas/nietos y bisnietos. Enseñaras a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñaras a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñaras a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. Sus restos serán sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

PARTICPACIÓN DE FALLECIMIENTO

OLGA LETICIA INGRATTA DE SENNEKE (Gueguy)(q.e.p.d.) Se durmió el 27/2/23…

Poca vida terrenal pero mucho camino recorrido llevando la palabra del Señor. Gran formadora de la fe cristiana. Recíbela Señor Dios, vuela alto”. Tu hermana Kelly Ingratta de Camiletti, sobrinos Sandra Camilletti, Fredy y Alejandra, sobrinos nietos, Antonella, Fiorella,Narella, Fabricio y Patricia Acosta participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

FRANZINI, LUIS EUGENIO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/2/23 y espera la resurrección.

Vicente Lo Bruno, su esposa Matilde Herrera, sus hijos Fernando, Pablo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

RECORDATORIO

MARTIN GERÓNIMO CORNET (q.e.p.d.) Se durmió el 28/1/23…

Hermano querido hoy un mes que te fuiste a la casa del Señor. Todavía no lo puedo creer. Recuerdos en nuestra infancia de tus picardías, de ese humor sano que conservante hasta el último. Nos enseñaste el amor y respeto a los animales que hoy quedó plasmado en todos nosotros. Con Silvia fueron un matrimonio lleno de amor y cariño, al igual que a tus hijos Martín, Pedro y Pablo, cuando hoy en día ya no se ve. Continuaste el legado de nuestro padre, siendo humilde, respetuoso, consejero para todos los que iban a la escribanía. Fuiste el ideados de juntar a la familia Cornet de diferentes lugares del país (2 veces). Desde ese momento se formó un grupo donde estamos en contacto y nos fuimos conociendo. Gracias querido hermano por darme siempre los consejos que necesite en momentos importantes de mi vida. Te extraño, siempre en mi corazón, te amo. Tu hermana Silvia.

RECORDATORIO

JOSÉ FRANCISCO CHAZARRETA (CHELO)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/2/21 y espera la resurrección.

“Tu generosidad, honestidad y sencillez marcaron huellas en tu vida terrenal”

Su esposa Sandra Clavero a 2 años de su partida al Reino Celestial agradece a quienes la acompañaron a transitar esos difíciles momentos cuando aprendió que el dolor no está en la ausencia, sino en el recuerdo de lo que no podrá volver a ser. Eleva oraciones en su querida memoria.

INVITACION A MISA

JOSÉ EDUARDO GÓMEZ CORREA (Moño)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/3/22 y espera la resurrección.

Hijo mío, te extraño, te recuerdo en cada instante de mis días, prefiero imaginar que regresarás, es una forma de mitigar mi dolor. Hace unos días, el 16/2, era tu cumpleaños, esta vez lo festejé con oraciones elevadas al Reino Celestial. Hijo te siento a mi lado, pero mis ojos siguen derramando lágrimas. Mis silencios son cada vez más intensos y profundos. Ayúdame Señor con este dolor que siento. Hijo, no sueltes mi mano y brille para ti la luz que no tiene fin. Su madre Elsa Liliana Correa, sus hermanos Luis Ariel, Pedro Fernando, Natalia y Facundo, sus hijos, tíos, sobrinos, primos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse Once meses de su partida al Reino del Señor. Descansa en paz.

RECORDATORIO E INVITACION A MISA

LUIS DERMIDIO AVELLANEDA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/2/17 y espera la resurrección

“Hoy en tu día te recordamos con profundo amor y te abrazamos con el alma. Vives eternamente en nuestros corazones. Feliz Cumpleaños Papá te extrañamos. Su esposa Pura Noemí Diganchi, sus hijos Luis Salvador y flia; María Cristina, Hugo Walter Avellaneda y flia invitan a la misa hoy a las 20 hs en Catedral Basílica al cumplirse 98 años de su Natalicio.

AGÜERO BUSTOS, ELIO PORFIRIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/23|. VIgia SRL y Fortaleza SRL , gerencia y todo su personal participan con dolor el fallecimiento del padre de José. Que brille para el la luz que no tiene fin".

AGUIAR, GRACIELA CÁNDIDA (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/23|. Miembros de la Liga Solidaria Santiagueña, diferentes ONG, asociaciones, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, JOSÉ AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/23|. Sus hijos Adriana, Luciana, Mario, Maria, Susana, Silvia sus nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

CASTILLO, JORGE DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/23|. Sus hijos Maria, Yesy, Jorge, Mari y Rita, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. SERV SOC AMPARO SRL EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CATÁN, SOFÍA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/23|. Su esposo Gonzalo Palavecino, sus hijos Máximo , Zamira, sus padres María Catán y Rodi Martinez. sus hnos Nico, Dani, Gustavo, Cristian, Sebastián, Matías y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

ESPERGUÍN, ELINA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/23|. Gracias por tanto amor y entrega. Que Dios te reciba en sus brazos y te devuelva todo el bien que hiciste en la tierra. Descansa enpaz. Su tío Jorge Carballo, Mónica Gramajo y sus primos Sofía, Valentina e Iván Carballo.

ESPERGUÍN, ELINA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/23|. La C.D del servicio Voluntariados del PAMI de Rioja 391 participa con profundo dolor el fallecimiento de la hija de nuestra presidente María Elina Carballo, acompañándola en el dolor y paz a sus familiares. Rogamos oraciones en su memoria.

ESPERGUÍN, ELINA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/23|. Maria Montenegro de Campos, sus hijos Joaquín, Humberto y Fredy, con sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento de su amiga y colaboradora Eli. Inolvidable por los hermosos momentos compartidos.

ESPERGUÍN, ELINA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/23|. Apareciste en mi vida, para llenar todos los espacios con tu amor. Buena, generosa, la mejor cocinera del mundo y la mejor anfitriona. Deseo con todas mis fuerzas que descanses en paz que seas feliz que me sigas acompañando en todos mis pasos. Te amo con todo mi corazón. Tu tesoro, Sofía Carballo.

FRANZINI, LUIS EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/23|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del Señor esposo de su matriculada Cra. Mónica Rossana Milan. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

FRANZINI, LUIS EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/23|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del Señor esposo de la Cra. Mónica Rossana Milan. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

FRANZINI, LUIS EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/23|. El Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Lic. Ángel Antonio Rojo, participa con profundo dolor el fallecimiento del Señor esposo de la Cra. Mónica Rossana Milan. Que descanse en la paz del Señor.

GAUNA, ÁNGEL BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/23|. Su esposa Rosa Inés Cáceres, hijos Ángel Alfredo, Roxana Judith, Adriana Inés Gauna, nietos Alvaro, Gabriel, Federico, Rodrigo, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en cementerio La Piedad a las 9 hs. C. de duelo SV Nº 1. Pedro L. Gallo 330. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

INGRATTA DE SENNEKE, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/23|. Su Hermano Enrique, tu ahijado German y sobrinos Analia,Aurora y Juan Pablo participan con profundo dolor su fallecimiento.

INGRATTA DE SENNEKE, OLGA LETICIA (Gueguy)(q.e.p.d.) Falleció el 27/2/23|. Su prima Elsa Noemí Mayuli participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria.

INGRATTA DE SENNEKE, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/23|. Sara Celia Aguirre, su esposo Clemente Di Lullo, participan con dolor el fallecimiento de su prima Guegui. Que brille para Ella la luz que no tiene fin.

INGRATTA DE SENNEKE, OLGA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/23|. Tus compañeras de promoción 62 colegio Belén que siempre te recordarán: Marita Montenegro, Marta Susana Montenegro, Norma Corvalán, Techy Avalos, Alicia de Cano, María Teresa Martilotti, Marta María Inserra, María Inés Hoyos, Pina Sanguedolce, Marta Areal, Lilia Laitan, María Marta Raimondi, Lía Espeche, Cristina Kozamet, Imelda Rojas, Cristina Doncelli, Nilda Nieto, Leticia Cannata participan con profundo el fallecimiento de su compañera Gueguy y resinación para su flia.

LEZANA, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/23|. Marta Polti de Capizzani, sus hijos Mario, Luciana, Silvina, Pablo y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan con oraciones a la querida Tere, sus hijos y demás familiares.

LEZANA, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/23|. Juan de Dios Gómez y su esposa Blanca Azucena Gonzalez, ex compañero de la promoción 1972 del Colegio San José, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y acompañan a su familia en tan difícil momento.

LEZANA, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/23|. Gido Palavecino, Liliana Campos, Pedro Saavedra, Andrés Medina, Domingo Leguizamón, Rudi Ibarra, Carlos Leguizamón, Miguel Luna y Olegario Hernández participan su fallecimiento. Acompañan a su hermana Adali en este doloroso momento.

LEZANA, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/23|. Pepe González participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Eduardo, acompaña en este difícil momento a su esposa Teresita, a sus hijos y demás familiares. Que brille para el la luz que no tiene fin. Ruega oraciones en su querida memoria.

LEZANA, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/23|. Fernando Barrio y Purita Madia y sus hijos Eugenio, Sebastián y Rodrigo y sus respectivas familias despiden con dolor a su amigo Eduardo. Acompañan a su amiga Tere y familia en tan difícil momento.

LEZANA, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/23|. Luis Alberto Guantay participa con pesar su deceso, y acompaña con afecto y oraciones a su esposa Teresita, sus hijos, hermanos y a todos los integrantes de las familias Lezana - Ferreiro. Que el Señor de la Vida les dé el pronto consuelo de la fe.

LEZANA, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/23|. Guillermo Catella, Fernanda Yachelini, sus hijos Guido, Pedro, Guilli, Agostina y sus familias, Dr. Pedro Yachelini, Marisa de Yachelini, participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a Tere, hijos, nietos y hermanos en estos dolorosos momentos. Piden una oración en su memoria.

PÉCORA, OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/23|. Sus hijas Enri, Mariana, h. pol. Marcelo Cardone, nietos Marianela y Francisco Sánchez Collado, hnos. Jose, Nino, Mariana y Chicho Pécora, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 16 hs. en el cementerio La Piedad. Casa de duelo P.L.Gallo 330 (SV). SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PÉCORA, OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/23|. Su hermana política Sara Alicia Bravo de Collado, sus hijos Walter, Antonio, José, Rafael y Daniel con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PÉCORA, OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/23|. Su sobrino José Collado, sus hijos Martín, Francisco y Rodolfo, su sobrinas bisnietas Martina, Valentina, Constanza y Bautista participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PÉCORA, OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/23|. Peri, Fernando, Ana, Carolina, Víctor y Edgardo Cáceres; Chabela Torres participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de sus amigas Mariana y Enry Collado

ROLDÁN, BARTOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/23. Sus hijos, sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429- 6027 - Cel.:385-5357628.

RUIZ, ANTONIO EUFEMIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/23|. Participan con profundo dolor su esposa: Teresa Gallo sus hijos: Ramon, Silvia, Diego, Vanesa, nietos, bisnietos y de más familiares Ruegan una oración en su memoria sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque el Descanso. Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

RUIZ LÓPEZ, JORGE FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/23|. Guillermo Mercado, Rosario Pereyra, sus hijos María Belén, Diego Alejandro y sus nietos, acompañan a Griselda, sus hijos Gustavo, Jorge y Carolina, nietos y demás familiares en este doloroso momento. Que brille para el la luz que no tiene fin".

RUIZ LÓPEZ, JORGE FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/23|. Polo Mackeprang y Maga Sily, hijos y nietos; Mario Alberto Sily e hijos y nietos, participan con pesar y tristeza su fallecimiento y acompañan y abrazan con mucho cariño a su Sra. Griselda, a sus hijos y nietos. Jorge que descanses en los brazos y en la paz del Señor. Amén.

SALAS, MARÍA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/23|. Su esposo Juan, sus hijos José, Patricia, Karina, Verónica y Juan Pablo, hijos políticos, Diego, Walter, Fernando y Carla, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad EMPRESA SANTIAGO.

SALAS, MARÍA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/23|. Su esposo Juan Toledo y su nieto hijo Nahuel Toledo, participan con gran dolor y fe cristiana su fallecimiento. "Que el Señor le dé el descanso eterno. Oraciones en su memoria.

SALAS, MARÍA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/23|. Su hijo Juan Pablo Toledo, su señora Carla Trejo, sus nietos Tiziano y Bianca, participan con profundo dolor y fe cristiana su fallecimiento. Que brillepara ella la luz que no tiene fin. Oraciones en su querida memoria.

SALAS, MARÍA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/23|. Su hija Patricia Toledo, su yerno Walter Torrez, sus nietas Johana, Romina y Pía y sus bisnietos Navit y Noha, participan con gran dolor su fallecimiento y elevan al Cielo oraciones en su memoria.

SALAS, MARÍA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/23|. Su hija Verónica Toledo, su yerno Diego Gómez y sus nietos Maia y Maximo, participan con profundo dolor y fe cristiana su fallecimiento. Que el Señor le permita contemplar su rostro. Oraciones en su querida memoria.

SALAS, MARÍA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/23|. Su hija Karina Toledo, su yerno Diego Suárez y sus nietos Pancho y Lucas, participan con profundo dolor su fallecimiento. "Por siempre en nuestros corazones, que brille para ella la luz que no tiene fin". Elevamos oraciones en su querida memoria.

SALAS, MARÍA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/23|. Su hijo José Antonio Toledo, participa con gran dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

SALAS, MARÍA OLGA q.e.p.d.) Falleció el 26/2/23|. Gido Palavecino, Liliana Campos, Pedro Saavedra, Andrés Medina, Domingo Leguizamón, Rudi Ibarra, Carlos Leguizamón, Miguel Luna y Olegario Hernández participan su fallecimiento. Acompañan en este duro momento a su esposo e hijos.

SALAS, MARÍA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/23|. Empleados de la secretaria Electoral Nacional participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a la familia en este momento de dolor, rogando una oración en su memoria.

SALAS, MARÍA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/23|. Sus amigos: Esteban , Carlín y Shigo participan con gran dolor el fallecimiento de su amigo " Olguita". Que brille para ella la luz que no tiene fin". Pronta resignación a sus familiares. Elevamos oraciones en su memoria.

SALAS, MARÍA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/23|. La Comunidad Educativa de la Esc 1062 de Arraga participa con profundo dolor el fallecimiento de la Mamá de la Srta Patricia Toledo y acompañan a su familia en este difícil momento. Se ruegan oraciones en su memoria

SALAS, MARÍA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/23|. Su consuegro Miguel Trejo y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Oraciones en su memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. "Cuando miramos el cielo se refleja tu rostro, tu bondad, tu amor y en el corazón de cada uno de nosotros se refleja tu persona, tu legado. Su esposa Silvia, tus hijos Martín, Pedro, y Pablo invitan a la misa que se celebrará hoy a las 20 hs en Catedral Basílica con motivo de cumplirse un mes de su partida al Reino Celestial.

IBÁÑEZ, FELIPE SANTIAGO (q.e.p.d) Falleció el 18/2/23|.Su esposa Adela, sus hijos Silvia y Mario, su hijo político Alberto, sus nietos Soledad, Matías, Gimena, Natalia, Agustín, Gabriel y Milagros y sus bisnietos Bautista y Tomas, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en la parroquia Santa Lucía, al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Ruegan una oración en su querida memoria.

CHAZARRETA, JOSÉ FRANCISCO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/21|. "Que brille para él la Luz que no tiene fin"” En su 2do. aniversario de fallecimiento lo recordamos con mucho amor y hermosos recuerdos vividos. Su madre política Mirta Banut Atia, sus hermanos políticos Nancy y Ariel; Marine y Pocho, sus sobrinos Jerónimo, Sol Ernestina y Luz Matilda elevamos una oración en su memoria.

LAMI, IRMA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/23|. El Señor es el pan que alimenta, el agua, viva que calma la sed, el amor que transforma nuestra vida haciéndola vibrar de gozo y resonar de alabanza dándonos valor, fortaleza, fe y caridad. Al cumplirse un me de su fallecimiento, sus hermanos y sobrinos políticos y sus respectivas flias ruegan oraciones en su memoria. Flia Suárez.

SAAVEDRA, NERIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/23|. Haz sido el mejor padre y abuelo. Tu bondad y amor quedará siempre en nuestros corazones. Su esposa Nora, sus hijas, nietos y demás familiares invitan al responso hoy a las 18 hs en el cementerio de Pampa Muyo al cumplirse su primer mes de su partida a la Casa del Señor. Rogamos oraciones en su memoria.

ACUÑA, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/23|. Descansa en paz querido y amado hijo, es demasiado el dolor de tu partida pero con la ayuda de Dios esperamos la resignación de su ausencia. Te amaremos siempre y te llevaremos eternamente en nuestros corazones. Sus padres Luis Roberto Acuña y Stella Maris Caligari. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ACUÑA, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/23|. Descansa en paz en medio de jazmines, claveles y Rosas. Tu sonrisa será la mejor compañía para Dios, tu mirada la luz que alumbre nuestros pasos de toda la familia. Su hermana Stella Maris, su cuñado Dr. Mariano Vega Botter, sus sobrinos Martina y Mariano participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ACUÑA, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el26/2/23|. Sus compañeros del Dpto. Rendición de Cuentas, Adrianita, Pichi, Analia, Pili, Marcelo, Carlos, Adriana M. Puki, Monica, Lici, Clara, Omar, Juan Carlos, Adriana M. Ramiro, Juanjo, José, Nora y Mariela, con mucho cariño despedimos a Luis y acompañamos a la familia en estos momentos. Rogamos oración en su memoria.

ACUÑA, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/23|. Sus compañeros del Dpto. Auditoría, Luis, Pino, Ramón, Daniel, Ricardo, Ditto, Gregorio, Gabriel, Adriana L. ,Patricia, Victoria, Mini, Fernanda A , Tania, Adriana P., Toty, Silvina, Naty, Miriam, Fernanda C., Luciana, Andrea, Anita, Lourdes y Ma.Celia. Acompañamos a sus familiares en estos difíciles momentos. Rogamos oraciones a su querida memoria.

ACUÑA, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/23|. Hugo Orlando Vega, Lita Botter y Ximena Lorenzo Vega participan con enorme pesar su fallecimiento, acompañando a toda su familia en tan doloroso momento. Que brille para el la luz que no tiene fin.

CAMPOS, DELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/23|. Su esposo Benjamín Cisneros, sus hijos Alberto, Walter, Martin, Mario, Mari, Mabel, Mimi y Rosi, hijos polit., nietos, y demás familiares part. su fallec. sus restos serán inhum. hoy en el cement. de Colonia El Simbolar. SEPELIO DE NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

JIMÉNEZ, GABINO DIONISIO (q.e.pd.d.) Falleció e 26/2/23|. Sus hijos Sandra, Patricia, Dora y Romina, nietos, bisnietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

JIMÉNEZ, GABINO DIONISIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/23|. Ing. José Félix Alfano, participa el fallecimiento de su ex compañero de trabajo Gabino y acompaña a su familia en este dificil momento. Ruega oraciones en su memoria.

MONTORO, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/23|. Sus hijos Hugo, Gustavo, Enrique, Ricardo, Javier, hijas pol, nietos, bisnietos y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

MONTORO, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/23|. Mario Basualdo y Oscar Basualdo y sus respectivas familias, participan el fallecimiento de su tía Ángela, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Elevamos oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, RAMONA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/23|. Sus hermanos Luis, Ramón, Beto, Juana, Nely, Nilda, Alicia, Sixta, sus sobrinas Daniela y soledad y demás familiares ,sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Laprida Dto. Choya .SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.