FÚNEBRES | 3 DE MARZO DE 2023

03/03/2023 - 03:04 Funebres

FALLECIMIENTOS

02/03/2023

- Walter Alberto del Valle Santillán

- Ilda Ester Fernández de Páez (Frías)

- Juan Carlos Ramos (Loreto)

- Norma Beatriz Castillo

- María Antonella Mansilla

- Ana María Paz de Tiberi

- José Enrique Noriega

- Estela Judit del Valle Bucci

- Ysabel del Valle Gallo

- Lidia Estrella García

- Raúl Alejandro Santillán (La Banda)

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUANA MERCEDES VILLALBA DE DIAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/3/23 y espera la resurreccion.

El gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUANA MERCEDES VILLALBA DE DIAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/3/23 y espera la resurrección.

El jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUANA MERCEDES VILLALBA DE DIAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/3/23 y espera la resurrección.

La Señora Presidente Interventora del Consejo General de Educación Dra. María Elena

Herrera, participa el fallecimiento de la Sra. Juana Mercedes Villalba, hermana del Prof.

Silvio Villalba y acompaña en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUANA MERCEDES VILLALBA DE DIAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/3/23 y espera la resurrección.

La Señora Presidente Interventora del Consejo General de Educación Dra. María Elena Herrera, Equipo de Asesores de Presidencia, Directora de Sumarios, Directores Generales de los todos los Niveles Educativos, Director General de Administración, miembros del Tribunal de Disciplina, Vocales de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de los Distintos Niveles, Supervisores y Analistas Técnicos Docentes, Coordinación del Área Legal y personal del Organismo participan el fallecimiento de la Sra. Juana Mercedes Villalba, hermana del Prof. Silvio Villalba y acompañan en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación.

JUANA MERCEDES VILLALBA DE DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/3/23 y espera la resurrección.

Que brille para ella la luz que no tiene fin. La Comunidad Educativa del Bachillerato Perito Moreno Nº 1, despide con hondo pesar a quien fuera la señora Rectora del establecimiento y acompaña a toda su familia en estos momentos de profundo dolor. Se ruega oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUANA MERCEDES VILLALBA DE DÍAZ (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/23|…

La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Dra. Mariela Nassif participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Villalba de Díaz, Juana Mercedes y ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Prof. Juana Mercedes Villalba de Díaz

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 01/ 03/23 y espera la resurrección.

“Aquellos que nos han dejado no están ausentes, sino invisibles… tienen sus ojos llenos de gloria, fijos en los nuestros, llenos de lágrimas” (San Agustín). Hoy es un día triste mi querida excompañera Juanita, por tu temprana partida a los brazos del Señor. Tantos momentos compartidos en nuestro querido Colegio Sec. Cristóbal Colón de Arraga, charlas, recreos, actos, egresos y otras tareas que hacían a nuestra gestión escolar. Eras de aquellas personas que dejan buenas huellas en los corazones de quienes te conocieron. Descansa en Paz. Prof. Maria Liliana Vega acompaña a su familia en estos momentos de dolor. Eleva oraciones a su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA ADELA LIENDO ROCA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/2/23 y espera la resurrección.

Dr. Nestor Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia, lamentan su partida y rezan por el descanso eterno de su alma.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA ADELA LIENDO ROCA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/2/23 y espera la resurrección.

CPN Adriana Ick y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA ADELA LIENDO ROCA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/2/23 y espera la resurrección.

¡Habitaré por siempre en la casa del Señor! (salmo 22,146).

Valle Roldán de Gadda y ex docentes de la escuela Henri Dunant participan consternados su fallecimiento y elevan oraciones por la salvación de su alma.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA ADELA LIENDO ROCA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/2/23 y espera la resurrección.

Dr. Federico Pettinicchi, su esposa Beby Tolosa, sus hijos Nicolás y flia, Lucca y Agostina Sarmiento acompañan en el dolor a su hijo Dr. Guillermo. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

RECORDATORIO

JULIO ROLANDO CASTELLANOS

(q.e.p.d.)Se durmió en el Señor el 3/3/21 y espera la resurrección.

NUESTRO AMADO ROLI: hace 2 años q el Señor te ha escogido de esta vida dejándonos sumidos en la más profunda tristeza a todos los q tuvimos la dicha de tenerte y aquellos que te conocieron. Doy gracias a Dios por haberte puesto en mi vida permitiéndome unirme a ti y crecer sanamente en el amor de pareja por voluntad de ambos, poniéndonos en manos de Dios, amor inmenso que desbordo hacia nuestros hijos, hacia otras personas y a la sociedad. Hombre recto, generoso, respetuoso, discreto excelente esposo, padre y persona. Gracias por tanto hoy junto a nuestros hijos palpitamos tu presencia angelical permanente. Jamás podremos dejar de recordarte un solo día. TE AMAMOS Y EXTRAÑAMOS MUCHO. Tu esposa Mariza y tus hijos Martin y Lucia.

JUAN ESTEBAN BRAVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/3/20 y espera la resurrección.

Hijo Mío:

Hijo mío, que triste y doloroso es recordar que ya no estás en este mundo. Sin embargo al saber que ahora Dios es tu compañero, nos alegramos. Canta desde lo alto, goza en el paraíso y encuentra el alivio de su amor, Te amo hijo.

Con motivo de cumplirse 3 años de su fallecimiento, sus padres ofrecerán una misa en la parroquia San José del Bº Belgrano el día viernes 3 de Marzo a las 20 hs.

RECORDATORIO

OCTAVIO CORVALÁN - MARÍA DELFINA CORVALÁN DE RODRIGUEZ

(q.e.p.d.). Se durmieron en el Señor y esperan la resurrección.

En el mes de sus cumpleaños el Octavio y la María Delfina de ayer, de hoy y de siempre permanecen intactos en el recuerdo. El valor de sus personas hace que trasciendan y se intensifiquen sus figuras tanto en nuestro diario vivir como al imaginarlos frente al aula que consideraban un templo y donde volcaron todo lo mejor de ellos. El corazón se nos llena de un hermoso sentimiento que nos hace sentir como si estuvieran presentes. A Dios gracias por haberlos tenido en nuestras vidas. Evelina Corvalán y familia.

INVITACIÓN A MISA

PEDRO ENRIQUE ABDALA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/3/16 y espera la resurrección.

Al cumplirse 7 años de tu partida al Reino de los Cielos. Nunca te olvidaremos. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Su hijo Enrique Nicolás Abdala, su esposa María Soledad Cura, sus nietos Tomas, Oscar y Vanina, invitan a la misa que se celebrará hoy a las 20 hs. en la iglesia Catedral Basílica. Ruegan oraciones en su memoria.

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

LUIS FEDERICO SUNDBLAD (q.e.p.d.) Se durmió el 19/2/23…

El vacío en la casa se mitiga, apenas, con las idas y vueltas de los nietos que recorren la casa preguntando por su abuelo; que toman el bastón que usabas y replican tu caminar. La familia que formamos es la bendición más grande que nos irá curando el alma. Te extrañaremos siempre. Agradecemos al Dr. Martín Abutti que vigiló tu salud estos últimos años, cuando más lo necesitabas. Y a todos los que nos acompañaron en momentos tan difíciles. Su esposa María Elena Alberto, sus hijos María Inés, Alejandro y Malena. Sus hijos políticos Jimena Bonamaizon y Víctor Valenzuela, sus nietos Agustín, Matías, Sara y Mora. Bautista y Joaquín. Nina y Enzo. Su suegra Elda Costantini. Invitan a la misa que se celebrará hoy a las 20.30 hs en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús (Av. Colón 161).

BUCCI, ESTELA JUDIT DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/23|. Su esposo Manuel, sus hijos Guido y Fabricio y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Los Flores. Serv Soc Amparo SRL EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO

CASTILLO, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/23|. Su esposo Belizan Santiago, sobrinos y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. Cob. Norcen - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

GALLO, YSABEL DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/23|. Sus hermanos Fulgencio, Jose Antonio y Francisca Gallo y sobrinos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Maco. CARUSO CIA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LIENDO ROCA, MARÍA ADELA (GRINGA) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/23|. Su sobrino Gustavo Panario, Liliana Eberlé y sus hijos Nicolás y Agustín participan con profundo dolor el fallecimiento de su tía Gringa. Ruegan oraciones en su memoria.

LIENDO ROCA, MARÍA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/23|. Teresita Amadey, sus hijas, hijos políticos y nietos lamentan profundamente el fallecimiento de la querida Gringa. Acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

LIENDO ROCA, MARÍA ADELA (GRINGA) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/23|. Promoción 77 del colegio de Belén participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija aliciaen tan dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

LIENDO ROCA, MARÍA ADELA (GRINGA) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/23|. Carlos Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi, Carlos Andrés y Agostina, Matías y Florencia y sus nietos Augusto, Stefano y Faustino participan con proffundo dolor el fallecimiento de nuestra querida Gringa y acopañan a su hija Alicia y a su nieta Lucia en tan dificil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

LIENDO ROCA, MARÍA ADELA (GRINGA) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/23|. Lucrecia Uriondo Echegaray y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Gringa y acompaña a la familia en tan dificil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

LIENDO ROCA, MARÍA ADELA (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/23|. Patricia Santiago, Marcelo Santiago y flia, despiden a la querida Gringa y acompañan a su familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LIENDO ROCA, MARÍA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/23|. Carolina Polti de Rojas y Marta Rojas Smith de Castiglione, despiden con tristeza a su amiga Gringa de quien guarda muy gratos recuerdos. Acompañan a la familia y ofrecen oraciones por el eterno descanso de su alma.

LIENDO ROCA, MARÍA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/23|. Eduardo Fuhr, Cecilia Llugdar y familia, participan su fallecimiento y acompañan a su hija Alicia y a su nieta Lucía en este triste momento.

LIENDO ROCA, MARÍA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/23|. Malena, Minola, Manuel y Álvaro Arce participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Ruegan oraciones a su memoria.

LIENDO ROCA, MARÍA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/23|. Maria Inés Castiglione y Carlos Alberto Toia participan su fallecimiento y acompañan a su amiga Alicia y demás familiares en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

LIENDO ROCA, MARÍA ADELA (GRINGA) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/23|. Cecilia Liendo, sus hijos Eugenia, Guillermo, Lucrecia y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

LIENDO ROCA, MARÍA ADELA (GRINGA) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/23|. Ricardo M. Röttjer,Adela Navelino y su familia participan del fallecimiento de Gringa y acompañan a la querida Alicia , a Lucia y familia en este triste momento . Ruegan oraciones en su memoria.-

LIENDO ROCA, MARÍA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/23|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos, Susana Josefina, Mario Ramón, César Alejandro, José Antonio Castillo Solá y sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LIENDO ROCA, MARÍA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/23|. Marcelo Ruiz participa con mucha tristeza el fallecimiento de la querida Gringa, ahora descansa en paz.

LIENDO ROCA, MARÍA ADELA (GRINGA) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/23|. José Stancampiano y flia, lamentan el fallecimiento de nuestra vecina, rogando oraciones por su eterno descanso.

MANSILLA, MARÍA ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/23|. Su madre Roxana Villa, sus hermanos Maria Jose , María del Carmen, María Cecilia , Jose y Ernesto, sobrinos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

NORIEGA, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/23|. Su esposa de Almira Cordero, sus hijos Maria jose y Carlos y su nieto Benjamín Rivadeneida participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. SERV SOC AMPARO SRL.

NORIEGA, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/23|. "Yo soy la Resurrección y la Vida, el que cree en mí vivirá, aunque muera". Directora, Docentes, Maestranza, Alumnos y Comunidad Educativa de la Escuela Especial N 236 "Hellen Keller" participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su compañera María José Noriega y acompañan a sus familiares en tan difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

PAZ DE TIBERI, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/23|. Su esposo Lalo Tiberi, sus hijos Victor y Agustina y sus nietos Casandra, Lautaro y Eliseo participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de La Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SÁNDEZ, ROSA ELBINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/23|..Tu hija de corazón Mariela y demás familiares. Ruegan una oración en su memoria, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad . Exequias Y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA

SANTILLÁN, WALTER ALBERTO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció 1/3/23|. Su hermana, Monica, sus sobrinos y demas familiares sus restos fueron inhumados el día de ayer 16 horas en el cementerio de La piedad, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

VILLALBA DE DÍAZ, JUANA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/23|. Su hermano Prof. Silvio Villalba, hijas, hermanos y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

VILLALBA DE DÍAZ, JUANA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/23|. Su prima María Cristina Acosta, su esposo Russo Chazarreta, sus hijos, nietos y bisnieta participan con dolor su fallecimiento, rogando al Altísimo pronta resignacion para su familia y que brille para ella la luz que no tiene fin.

VILLALBA DE DÍAZ, JUANA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/23|. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus primos Lito Rojas y Teresita Figueroa, sus hijos Fabián Rojas, Fernando Rojas, Romina Rojas con sus respectivas familias, Se ruega oración en su memoria

VILLALBA DE DÍAZ, JUANA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/23|. Dora de Ledesma, sus hijas Kelly, Yolanda, Ely y Lita y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Acompañan a la familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

VILLALBA DE DÍAZ, JUANA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/23|. Querida Juana, descansa en paz. Siempre te recordaremos con el cariño de siempre. Lita Ledesma y Armando Quiroga participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este doloroso momento.

VILLALBA DE DÍAZ, JUANA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/23|. Silvia Olivera y Gaby Coronel participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor.

VILLALBA DE DÍAZ, JUANA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/23|. Veteranos de Estudiantes (C-55) participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de nuestro ex jugador y gran amigo Humberto Tito Diaz, haciendole llegar nuestras condolencias a toda su familia y que brile para ella la luz que no tiene fin.

VILLALBA DE DÍAZ, JUANA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/23|. Santiago del Estero Hockey Club, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestro presidente y compañero Rogelio Diaz Villalba. Elevamos oraciones en su memoria.

VILLALBA DE DÍAZ, JUANA MERCEDES (Cuca) (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/23|. Hoy fue un día triste para nosotros. Nuestra querida Cuca, dejó esta vida terrenal y "libre y liviana vuelve al Creador". Tus compañeros amigos de 5º año U promocion 1969 del Instituto Santo Tomás de Aquino lamentan con pesar su viaje a la eternidad. Acompañamos a su esposo Tito e hijos en este momento y que su recuerdo sea su consuelo.

VILLALBA DE DÍAZ, JUANA MERCEDES Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/23|. "Brille para ella la luz que no tiene fin). No me llores, no, porque si lloras. Yo peno, en cambio si tú me cantas… Yo siempre vivo y nunca muero ... Querida Cuca, cuánto dolor nos deja tu partida al reino de Dios. Compartimos hermosos momentos desde nuestra época de estudiantes y seguimos desde nuestro rol docente. Saber que ya no estás físicamente nos sumerge en una profunda tristeza. Siempre te recordaremos con tu hermosa sonrisa y valoramos todo lo que sembraste en vida, el amor a tu prójimo, tu amistad incondicional. Gracias por todo lo que nos brindaste. Besos al cielo. Sus colegas y amigas Lilián Jiménez y Martha Ledesma participan con congoja su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria y por su etrerno descanso.

VILLALBA DE DÍAZ, JUANA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/23|. Tus alas cansadas y trémulas; emprendieron un viaje sin retorno a nuestro jardín Celestial. Querida amiga desde lo más profundo de mi alma te digo: Eras un ejemplo de rectitud, de entrega a los tuyos y a tus pares. Docente proba con una gran gestión educativa; gracias a tu aspiración, hiciste del Colegio Perito Moreno un centro educativo con múltiples ampliaciones; para la comunidad de tus alumnos y de tus pares. Nunca descansaste hasta que lograste tu objetivo. Fuiste una gran heroína, luchadora. Gracias por la estancia que pasé al lado tuyo. Fuistes y serás Kuka, amiga incondicional, te pido, Padre Celestial trates con Misericordia y no tengas en cuenta sus culpas, sino su fe y entrega para hacer tu voluntad. Amén. Con cariño y admiración. Tere Adauto Torres.

CORVALÁN, CARLOS DANTE - CORVALÁN, ROBERTO PIQUI Presbítero (q.e.p.d.) Fallecieron el 3/4/22 - 29/8/21|. Querido Carli, hoy se cumple once meses de tu partida al reino de Dios. Tu recuerdo vive entre nosotros, tu presencia fue tan fuerte que aun hoy hablamos de vos como si estuvieras aquí. Tantas cosas que quedaron truncas cuando te fuiste mi amado Carlitos, pero siento el consuelo de que estás en el cielo con nuestro amado Piqui, mi Negrito que quiso y se hizo sacerdote y hasta hoy no logro comprender los designios de Dios. Virgen María Concédeme la gracia de comprender y aceptar la voluntad de Dios. La familia de Gladis, Claudio, Diego, Lourdes y Charli, sobrinos nietos invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 en la Catedral Basílica.

SORIA BUSSOLINI, BEATRIZ MARCELA DRA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/23|. " Brille para ella la luz eterna. Al cumplirse dos meses de su fallecimiento, su madre Elsa Bussolini, sus hermanas Viviana, María Silvia y Carolina, y sus respectivas familias, invitan a la misa que se realizará el día viernes 3 de marzo en la Iglesia Ntra. Sra. de la Consolación de Sumampa.

VALLEJO DE CINQUEGRANI, VELMA (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/07|. Hoy a un año más de tu partida te recordamos cómo siempre, felices de haber compartido nuestra vida contigo, vivirás por siempre en nuestros corazones. "Mami, el tiempo no mitiga el dolor de tu partida". Su esposo, hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos políticos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en Catedral Basílica, al cumplirse dieciséis años de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VILLAGRA, EDGARDO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/23|. Querido Gadi, fue tan temprana tu partida a la casa del Padre, que el dolor que sentimos perdurará para toda la vida, lo que si estamos seguros y nos resignamos es el saber que estas en compañías de tu madre Teresa que se adelantó en este viaje, y desde allí iluminarán el camino de todos los que te quisieron y estuvieron a tu lado, disfrutando de lo que enseñaste y demostraste ser con todos nosotros. Tu padre Ramón Antonio, tus hermana Silvia Noemi, Ramona Cleofé con sus hijas Valeria María, Teresa del Carmen y Gabriela Edith, tus sobrinos hi9jos del corazon Cecilia, Agustín, Sofía,. Guadalupe, Valentina, Luca y Felipe, tu cuñado Leonardo Santillán, sobrinos y sobrinos nietos, familiares y amigos invitan a la misa este viernes a las 20 hs en Pquia. Santo Cristo. Se ruega una oración en su querida memoria.

GARCÍA, LIDIA ESTRELLA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/23|. Su shijos Carlos Hugo Serrano, Mario Fabian Serrano, h. pol. Victoria Zeballo, Olga, Dalino, Ken Haywood y sus resp. familias, participan con dolor su fallecimiento, us restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol a las 8.30 hs. Casa de duelo SV Nº 1. P. L. Gallo 330. SERV. ORG. ANOTNIO GUBAIRA HNOS SRL.

SANTILLÁN, RAÚL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/23|. Su esposa Candida, hijos Amira, padres Estela y Raul, hnos., Miguel, Gaston, Bautista, Luciano, Myra, sobrinos, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en cementerio La Misericordia a 11 hs. C. D. Monteagudo y R. 34, 1ºPje Bº Los Alamos. I. SERV. HAMBURGO CIA. DE SEG. S.A. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

FERNÁNDEZ DE PÁEZ, HILDA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/23|. "El dolor de haberte perdido no debe hacernos olvidar la felicidad que tuvimos al tenerte". Sus hijos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

FERNÁNDEZ DE PÁEZ, HILDA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/23|. "Señor esta es tu voluntad quien crea en Tí tendrá vida eterna" Walter Toledo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

FERNÁNDEZ DE PÁEZ, HILDA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/23|. La comunidad educativa y la Asociación Cooperadora de la Escuela Técnica N°5 Dr. Ramón Carrillo participa con profundo dolor el fallecimiento de la ex docente de esta casa de estudios y madre de la profesora Gabriela Páez, docente de esta institución. Elevan una oración en su memoria. Frías.

RAMOS, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/23|. Su esposa Elida Ines Prado, sus hijos Nelson Ariel, Nelson German, Ingri, Cristoph Ramos, sus hijos politicos Marina, Cesar, Sofia, sus hnos., cuñados, sobrinos y demas familiares, sus restos seran inhumados hoy 11.00 horas en el cementerio Cristo Rey Loreto. Cob. Sindicato de Farmacia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

RAMOS, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/23|. En medio de las adversidades de este mundo, conservó la paz en su alma y en su corazón. Sus compañeros de trabajo Liliana, Mario, Tamara, Mariano, Maira, Micky, Gissela, Gabriela, Yaneth, Cristina y Viviana; a nuestro querido compañero Juanca siempre te recordaremos por tu forma de ser, tus consejos y momentos compartidos.

RAMOS, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/23|. Vivió a fondo la oración y el amor al prójimo, la caridad y el amor, que resucita junto a Cristo a una vida nueva. Joaquín Prado, su esposa Luisa, sus hijos Fabricio, Ezequiel y Pilar reugan una oración en su querida memoria.

RAMOS, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/23|. Con la certeza que Dios nos espera al final del camino te despedimos querido amigo. Jota, Dorys, Julio y Jalil Jozami participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan cristiana resignación a su familia.