FÚNEBRES | 8 DE MARZO DE 2023

07/03/2023 - 22:15 Funebres

ACEVEDO, CARLOS FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/23|. Su esposa Dominga, hijos Carlos, Anahi, h. pol. Natalia, Leonardo, nietos Santino, Jazmin, hnos. Miguel, Juan participan su fallecimiento, Sus resos serán inhumados a las 9.45 en el cementerio La Piedad. Casa de duelo P.L. Gallo 330 (s.v.) SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

ÁLVAREZ, RAÚL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/23|. Angélica Bravo Zamora de Espeche, sus hijos Raúl, Gustavo, José y sus respectivas flias participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos Verónica y José Antonio. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ, RAÚL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/23|. Amigo querido, tu recuerdo vivirá en nuestros corazones. Extrañaremos tu calidez y nobleza. Tus amigos: Miguel, Adriana,Stella y Susana Fermanelli, Raúl Torres y Marco Herrera.

ÁLVAREZ, RAÚL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/23|. Con profundo dolor te despedimos Raúl querido, que tu alma descanse en paz!. Tus amigos Jorge, Eugenia, Juan Manuel y Viky Arias y Matías Pellitero.

ÁLVAREZ, RAÚL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/23|. Pepe González participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Raulito. Acompaña en este difícil momento a Cachola, Celeste y demás familiares. Que brille para el la luz que no tiene fin. Ruega oraciones en su memoria.

ÁVILA, BLANCA DEL VALLE Dra. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 6/3/23|. Sus sobrinos: Abicho, Elvio, Raúl Adolfo Salvatierra y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de la tía Blanquita. Ruegan oraciones a su memoria.

ÁVILA, BLANCA DEL VALLE DRA. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 6/3/23|. Sus primos Miguel Ángel Carpio, Norma Ávila, sus hijos Miguel Ángel, Mónica Patricia y sus respectivas familias participan con inmenso dolor su partida a la Casa del Señor. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA, BLANCA DEL VALLE Dra. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 6/3/23|. Dra.Hebe Luz Ávila de Salvatierra participa con gran pesar el fallecimiento de su hermana Blanquita. Y ruega una oración a su memoria.

ÁVILA, BLANCA DEL VALLE Dra. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 6/3/23|. Irma Ise de Velarde y familia participan con hondo pesar el fallecimiento de la querida amiga Blanquita y acompañan a su hermana Hebe Luz en el dolor de la partida. Que el Señor te reciba en la Gloria, querida amiga.

ÁVILA, BLANCA DEL VALLE Dra. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 6/3/23|. José Leguizamón, Titi Prieto; José Aroldo, Nicolás, Noni Leguizamón Ávila y sus respectivas familias; Mercedes Toloza participan con dolor el fallecimiento de la tía Blanquita, elevan oraciones a su memoria. Que brille para Blanquita la Luz que no tiene fin.

ÁVILA, BLANCA DEL VALLE DRA. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 6/3/23|. Moña Utrera de Ávila, sus hijos Horacio, Santiago, Mariano, Constanza y sus respectivas familias participan con inmenso dolor su fallecimiento rogando su eterno descanso.

ÁVILA, BLANCA DEL VALLE Dra. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 6/3/23|. Nancy Sosa, Agostina Abella y Lucía Abella participan con profundo pesar el fallecimiento de su querida amiga Blanquita. Acompañan a sus hijos en tan doloroso momento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

ÁVILA, BLANCA DEL VALLE DRA. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 6/3/23|. Querida Blanquita: recordaremos siempre tu sabiduría, bondad, don de gente, siempre pronta con tu espíritu de colaboración en pos de ayudar con invalorable compromiso y tus conocimientos al prójimo y a tus compañeros judiciales. Tu profesionalismo dejó huella en este Poder Judicial, inolvidable doctora. Hermosa persona, querida por todos, llena de virtudes, gran artesana, gran compañera, con esa sonrisa que transmitía paz y hacía disfrutar el momento compartido con vos … tanto que agradecerte compañera, te vamos a extrañar mucho Blanqui querida! Siempre estarás en nuestros corazones, tus compañeros judiciales. Roque C., Marcelo M., Silvia L., Anita J., Ana María C., Ana María A., Teresita A., Adriana C., Sarita C., participan con profundo dolor y acompañan a sus hijos y demás fliares., rogando por su eterno descanso y una cristiana resignación. Elevamos oraciones en su querida memoria.

CODON, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/23|. Es triste que te hayas ido, sí; pero mucho más hermoso, que hayas estado y formado parte de nuestras vidas. Su hijo Sebastián y nuera, Cecilia Díaz, contigo, abrazándote en un eterno viaje hacia la Casa de Dios. El amor mutuo no contempla tiempos, se nutre y enriquece por siempre.

CODON, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/23|. Su compañera Cristina Crudo, Sus hijos María Cristina y Sebastián , su hija pol Cecilia y su nieto Máximo participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. P L Gallo 341-Tel 3854075740,

CODON, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/23|. Isabel Juárez y Chocho Díaz acompañan en tan doloroso momento a su yerno y ruegan oraciones en su memoria.

CODON, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/23|. Lucas Díaz y María Rosa y familia, unidos más que nunca y al lado de su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

CODON, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/23|. Valeria Díaz, Juan Cruz y Felipe, acompañan en el sentimiento a su cuñado Sebastián y a Cecilia, ante tan dolorosa pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

CODON, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/23|. Nano Díaz y familia enjugan las lágrimas y acompañan a Sebastián y Cecilia ante tan triste pérdida. El amor genuino no muere, prevalece por siempre.

ESTALA, TELMA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció 6/3/23|. Su esposo Banegas, Carlos Gabriel, sus hijos, Carlos, Gabriela, Daniel, hijos pol. Julieta, Claudia, nietos, y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Cobertura Caruso, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

ESTALA, TELMA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/23|. Su esposo Carlos G. Banegas, sus hijos Carlos Ángel y flia, Daniel Enrique y flia, Gabriela y flia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

ESTALA, TELMA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció 6/3/23|. La Cd. del Centro de jubilados y pensionados del Bº Alberdi participan el fallecimiento de su socia y amiga Telma y hacen llegar sus condolencias a su flia. Elevamos oraciones en su memoria.

ESTALA, TELMA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció 6/3/23|. Los integrantes de la biblioteca popular Juan B. Alberdi participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Telma Estala, miembro de comisión directiva y acompañan a su esposo, hijos y nietos en estos tristes momentos. Gracias Telma por todo lo que diste en la institución, por tú entrega desinteresada gracias. Rogamos al Señor por el eterno descanso de su alma y brille para ella la luz que no tiene fin.

ESTALA, TELMA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/23|. Los compañeros de trabajo de su hija Gaby; Álvaro, Hugo, Soledad, Vanesa, Fede, Jonathan, Diego, Leandro, Roxana, Rubén, Lucía, Julián,Gustavo, Ramón, Mauro, Diego participan su fallecimiento con hondo pesar rogando por la pronta resignación de sus seres queridos

ESTALA, TELMA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/23|. Flia Páez Paoletti Nazar lamentan participar el fallecimiento de su muy apreciada vecina quien supo ganarse el afecto de todos los que la conocieron y que seguramente ya goza de la paz eterna en la Casa del Padre, brille para ella la luz que no tiene fin.

ESTALA, TELMA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/23|. Me causo mucha tristeza y dolor tu partida por ser una persona servicial, colaboradora, lista para ayudar y dar una mano a quien fuera. Te voy a extrañar amiga, vecina, pido al Señor te reciba con los brazos abiertos y te de el descanso eterno, de todo corazón son nuestros deseos de tu amiga Pili Kurán.

ESTALA, TELMA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció 6/3/23|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin, que tu alma descanse en paz que así sea". Acompañamos a en este momento de dolor a su esposo Carlos, sus hijos Carlos, Gabriela y Daniel. Sus amigos María Hilda, Roberto Arevalo y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

ESTALA, TELMA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/23|. La familia de Covinoa Perfumería acompaña en tan dolorosa pérdida a nuestro querido compañeros Dany y flia. Rogamos por su eterno descanso.

FILAS, ZUNILDE ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/23|. La comisión directiva, personal administrativo y socios de la Biblioteca Popular Pedro Firmo Únzaga participan con profundo dolor el fallecimiento de su socia y colaboradora y acompañan a sus familiares en este momento de dolor. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

FILAS, ZUNILDE ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/23|. Gloria Sanz, sus hijos Daniel y Roxana García, participan con profundo dolor el fallecimiento de Zuni y acompañan a su hija Gabye e hijo politico Jorge en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FILAS, ZUNILDE ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/23|. Stella Bernasconi e hijos y sus respectivas familias participan con gran tristeza su fallecimiento, acompañan a Gaby en este inmenso dolor y elevan oraciones para ella.

FLORES DE MARNERO, TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/23|. Siempre estarás en nuestos corazones, recordándote con amor y respeto, como ejemplo de ser humano, que plasmó su obra en la excelente familia que hiciste. Tranquilo de saber que estás con Dios como se merece tu alma noble. Su hermano político Mario Marnero.

FLORES DE MARNERO, TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/23|. Carlos Tahhan, Dolores Segura y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos tristes momentos. Ruegan oraciones a su memoria.

FLORES DE MARNERO, TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/23|. José Luis Castiglione, Ana Lía Rezola y familia lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Flor, Lucas y a toda su familia.

FLORES DE MARNERO, TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/23|. Familia Camusso y flia Martínez participan su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

FLORES DE MARNERO, TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/23|. Jorge F. Jozami, su esposa Florencia Barchini, sus hijos Francisco y Augusto participan el fallecimiento e la madre de su amigo Nicolás y acompañan a toda la familia en este momento de dolor.

FLORES DE MARNERO, TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/23|. María Elena Alberto, sus hijos, hijos políticos y nietos; y Elda Constantini de Alberto participan su fallecimiento y acompañan a su amigo y colega Alberto y a sus hijos y nietos en estos momentos de tanto dolor. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

FLORES DE MARNERO, TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/23|. La comisión directiva del colegio de Sociólogos de Santiago del Estero participan con hondo pesar el fallecimiento de la esposa de su colega y amigo, miembro de laCD, Luis Carlos Alberto Marnero. Ruegan oraciones en su memoria.

FLORES DE MARNERO, TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/23|. David Jarma, Graciela Neirot hijos y nietos lamentan profundamente su fallecimiento, y acompañan a su esposo Alberto e hijos en este difícil momento por tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones a su querida memoria.

FLORES DE MARNERO, TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/23|. Graciela del V Kraft participa su fallecimiento y acompaña en el dolor a Alberto y flia. Brille para ella la luz que no tiene fin.

FLORES DE MARNERO, TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/23|. Gustavo Juárez Villegas,Silvia Helena Argibay Garma y sus hijos Joaquín, Nadia, Magdalena, Javier y sus nietos Olivia y Mateo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

FLORES DE MARNERO, TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/23|.Tere querida acompañamos con oraciones tu regreso Casa de Dios Padre. Querida familia siempre unidos. Dios es paz y consuelo. Pily de Ailán. Mónica, Gabriela Ailán y flia Jesús y María presentes.

FLORES DE MARNERO, TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/23|. Guillermo Rodríguez Brim y familia participan con profundo dolor la desaparición física de su querida amiga Tere , rogando al Señor por su eterno descanso

GUZMÁN DE APESTEGUÍA, RAMONA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/23|. " El Señor es mi pastor, nada me puede faltar", (Salmo 22,1-3). Valle Roldán de Gaddar y ex docentes de la esc. Henri Dunant participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su flia.

IBARRA, SUSANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/23|. Su esposo Ibañez Cesar Augusto, sus hijas Yanina y Gabriela, su nieto Naitan, sus suegros Augusto y Maria y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Maco. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385- 5357628.

JUÁREZ, CLAUDIA ROXANA (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/23|. "Tu recuerdo nunca se borrará de nuestras mentes y nuestros corazones. Su tía Mirna Juárez de Goitea, sus primos Baby, Gladis, Sandra y Lucho, sus primos políticos Héctor Gonzalez y Ruben Porcel participan con profundo dolor esta pérdida.

JUÁREZ, CLAUDIA ROXANA (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/23|. Dios nos regaló la memoria para nunca olvidar a quienes amamos. Descansa en paz!. Sus tíos Nelva Juarez, Hector Paz, sus primos Liz y Viviana, su primo politico Gustavo Pallares participan con profundo dolor.

OLIVERA, WALTE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/23|. Roberto Pellerini Della Rosa y Jorge Luis Canepa acompañan en el dolor a la familia y seres queridos, lamentamos mucho la pérdida de una persona que siempre estuvo dispuesta con la mejor disposición y honestidad para ayudar a los demás!.

SALOMÓN DOMÍNGUEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/23|. Lamentamos profundamente la partida de María. Ya descansa en paz. Sus amigos Tita Auat, Manuel Fiad, Mara Fiad y flias acompañan a su mamá Lili , sus hermanos Luis Alberto, Silvia y Fernanda y flias en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria y por una cristiana resignación a sus seres queridos.

SALOMÓN DOMÍNGUEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/23|. Elita Suárez, Raúl Bravo Huerto Bravo Suárez Facundo Funes Cornet, Josefina y Huertito participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

SALOMÓN DOMÍNGUEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/23|. Luis Asato, Mirta Amil Feijoo y sus hijos Mario y Andrea Hasrun, Seiho y Haruko y su nieta Mitsuki despiden con profunda tristeza a la querida María y acompañan a su mamá Lilí, a sus hermanos Luis, Silvia, Fernanda y demás familiares en estos momentos de tanto dolor. Una oracion en su memoria.

SANTILLÁN, ELDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/23|. Sus hermanos, Marta, Juana, Sus sobrinos, Silvia, Angelica, Mia, Cristina, Ramiro, Leandro y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Cobertura Norcen, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

PECE, ORLANDO FRANCISCO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/21|. “Dios concede la salvación a todos los que crean”. Por ello a dos años de tu partida a la “Casa Celestial”, nos uniremos en oración para pedir por tu paz y nuestro consuelo. Tu madre Isabel Herrera de Pece, tu amada Fernanda, tus hermanas Isabel, Eleomar y Ana Claudia. Tíos Argelia y Roberto, sobrinos, primos y amigos. Santa Misa se ofrecerá en Iglesia Nstro. Señor de los Milagros de Mailin hoy a 20.30.





LÓPEZ HOYOS DE BUCCI, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/22|. Mami cuando puedas vuelve, tan solo un ratito para mirarte a la ojos una vez más. Vuelve sin avisarnos a cualquier hora es que aquí te necesitamos tanto. Te prometemos que no vamos a llorar ni te vamos a detener. Simplemente ver tu sonrisa una vez más. Nos quedó un huequito en el corazón es por ahí donde se cuelan los recuerdos y todo el amor que te tenemos por eso vuelve y tápalo con una última palabra. Vuelve para despedirnos como debimos haberlo hecho y después vuelve a tu lugar ahí donde te escapaste tan rápido sin nada en los bolsillos, sin equipaje, ahí donde ya no podemos verte. Al cumplirse 9 años de su partida. Ruegan una oración por su eterno descanso. Su esposo Tato Bucci, sus hijos Pablo Bucci, Yesica Bucci, sus hijo políticos Guillermo Jiménez y su nieto Bautista Jiménez Bucci.





CHÁVEZ, OVIDIO ONOFRE (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/23|. Su hijo Pina, hermanastros, hermanos, sobrinos, nietos y demas familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. La Misericordia. SEPELIO REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

GONZÁLEZ, ANGÉLICA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/23|. Sus Hijos Zair y Milagros, Sus Hermanos, Sus Sobrinos y su pareja y demás familiares. Sus restos fueron inhumados hoy en el cementerio Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

IÑÍGUEZ, TERESITA PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/23|. "Señor ya está en tus brazos dale el descanso eterno. Que brille para ella la luz que no tiene fin. La comunidad educativa del agrupamiento Nº 86145 Campo Amor Loreto participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria





ARAGÓN, SEGUNDO EUSEBIO (KIDY) (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/23|. Una bellísima morada te espera más allá del sol, donde reina la paz y el amor, recorrerás las luminosas praderas del cielo, siempre llevaré conmigo hermosos momentos vividos. Participan con profundo dolor. Su esposa Celba, su hijo Rodolfo y sus nietos Elias, Umma y Amitiel. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

JIMÉNEZ DE VÉLIZ, LUCÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/23|. Su esposo Néstor Bellis, sus hijos Tomasa, Daniel, Rubén, Claudia, Celeste, Manina, Florencia, Mónica, Néstor, Oscar y Marilen y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio de Luján. SERV SOC AMPARO SRL EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO. P L Gallo 341. Tel 3854075740.

MONTERO, TEÓFILA IMELDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/23|. Participan con profundo dolor su fallecimiento German Santucho, su esposa Silvia e hijos Norma, Eduardo, Ricardo, Angélica, German y Carlos y respectivas familias. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.