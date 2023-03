FÚNEBRES | 11 DE MARZO DE 2023

10/03/2023 - 23:56 Funebres

Sepelios Participaciones

ÁVILA, BLANCA DEL VALLE DRA. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 6/3/23|. Tus compañeros y amigos de 5º "E" promoción 1969 de la escuela Normal Manuel Belgrano te despiden con mucho dolor y acompañan a sus hijos: Dori M.; Adriana B.; Marilú J.; Carlos M.; Clara T.; Cristina C.; Elvira P.; Estela G.; Julia M.; Graciela N.; Lucho V.; Mario A.; Olga M.; Tere R.; Tere Z.; Sonia M.; Nelba O.; Nenina C. ; Marta J.; Blanca N.; Ema A.; y Pelado C.; Graciela B.; Anita S.; Clara A.; Severo G. participan su fallecimiento.

CARRIZO, LEONOR APOLINARIA DEL JESUS (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/23|. Sus hijos Eve, Yoyi, Miriam, Sonia, Cristian, Rosa, Sandro y Peque, sus nietos, bisnietos y demas familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueorn inhumados en el cementerio de Lujan. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros SA. SERIVICIO REALIZADO POR EMPRESA HUGO A. GUBAIRA SRL. H. Irigoyen 531. Tel. 429-6027- Cel. 3855357628.

FLORES DE MARNERO, TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/23|. Su tía Nelly Inés Marnero y sus primos María Nelly, Roberto Luis y Marta Inés participan con profundo dolor su fallecimiento.

GARCÍA, ROSA DELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/23|. Sus hermanos Mario y Zulema, su hermana política Rosa, sobrinos, sobrinos nietos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad casa de duelo Avda Rivadavia 323 sala velatoria EMPRESA SANTIAGO.

GARCÍA, ROSA DELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/23|. Su hermana Zulma Fabiana Garcia, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 11 hs. en el cementerio La Piedad. Elevamos oraciones en su querida memoria.

GARCÍA, ROSA DELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/23|. Descansa en paz hermana querida junto a tus seres queridos y junto al Señor. Su hermano Mario y Zulma, su cuñada Negra y sus sobrinos Carina (su ahijada), Sergio, Gastón y Marcelo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio La Piedad. Rogamos oraciones en su querida memoria.

GARCÍA, ROSA DELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/23|. Sus sobrinos Sergio Alejandro García, carina Yudih Garcia, Mario Gastón García y Mario Marcelo García, participan con profunda tristeza su partida, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio La Piedad. Elevamos oraciones en su memoria.

GARCÍA, ROSA DELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/23|. Su sobrina Marcela Garcia y sus hijos Mariana, Melisa, Milena y Federico Maidana, sus sobrinos nietos Ambar, Ian, Juan Cruz, Ignacio e Isabella participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, GOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/23|. Sus hijos Walter, Carlos, Esther, Reina, Cintia, Veronica, Marta, Luz Gasperini h. politicos nietos bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio la Piedad COB HAMBURGO SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

JURI DE MESSAD, HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/23|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la Señora madre y madre política de sus matriculadas Cras.: Anaíia Roxana Messad y Norma Beatriz Galvan. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

JURI DE MESSAD, HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/23|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Señora madre y madre política de las Cras.: Analía Roxana Messad y Norma Beatriz Galvan. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

JURI DE MESSAD, HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/23|. El Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Lic. Ángel Antonio Rojo participa con profundo dolor el fallecimiento de la Señora madre y madre política de las Cras: Analía Roxana Messad y Norma Beatriz Galvan. Que descanse en la paz del Señor.

JURI DE MESSAD, HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/23|. Lila Ybañez, Marina Amil Pilar Perez, participan su fallecimiento.

JURI DE MESSAD, HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/23|. Mercedes Ballerini de Messad, sus hijos Sebastián, Juliana, Fernanda, Juan y Mariano participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

JURI DE MESSAD, HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/23|. La comision directiva y socios del Club de los Abuelos de Santiago del Estero, acopañan a su hija Eliana y a toda su familia, en este doloroso momento. Elevamos oraciones para su descanso eterno.

JURI DE MESSAD, HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/23|. Colegas Bioquímicos de Tucumán del Dr. Omar Messad participan con dolor el fallecimiento de su Madre. Elevan oraciones en su memoria.

JURI DE MESSAD, HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/23|. Chini Habra Fernández y flia. despiden con profundo cariño a la distinguida Sra. Hilda, quien supo sembrar amor y fue testimonio de vida en todos lo que tuvimos la dicha de conocerla! Acompañamos a su familia en estos momentos y elevamos oraciones por el eterno descanso de su alma.

JURI DE MESSAD, HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/23|. Querida Teté Hilda!! Tuviste una vida maravillosa..disfrutaste cada momento junto a lo mejor abuelo que podríamos imaginar!! Una vida plena. !! Que brille para vos la luz que no tiene fin !! Descansa en paz junto a mi artu !!. Te adoramos por siempre. Tus nietos : Paulo, Male, Agustín y Moja.

JURI DE MESSAD, HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/23|. "Que los caminos transitados en la vida te hayan llenado de amor y sabiduría, viviste rodeada de amor y cariño por tus 4 hijos, 8 nietos y 3 bisnietos, ahora es momento de descansar en paz". Que brille para Hilda la luz que no tiene fin! Sania Bitar y familia.

JURI DE MESSAD, HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/23|. Acompañamos con mucho cariño a Normita, Agustín y la flia. Mesad por el fallecimiento de la Sra. Hilda. Nene Llugdar, Nacha Piazza, Chini Habra, María Angélica Peralta, Mercedes Achábal, Pupi Gómez, Anita Haik. Graciela Grau, Moña Utrera. Rogamos por su descanso eterno.

JURI DE MESSAD, HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/23|. José Luis Velazquez, Lilian Jozami, sus hijos Gonzalo, Milagros y Pilar y familias, participan con profundo dolor la partida de la querida Hilda.

JURI DE MESSAD, HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/23|. Gladys Suarez, sus hijos Matías, Sol y Lorena Couselo y familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oracionespor su descanso eterno.

JURI DE MESSAD, HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/23|. Maria Cira y María Marta Galván, acompañan en este dificil momento a Norma y Agustin. Nadie llenará el vacio que deja su ausencia, pero su espíruto permanecera intacto e iluminando sus vidas. Con la misma fuerza y amor de siempre. Sentimos mucho su pérdida. Rogamos al Señor su eterno descanso.

JURI DE MESSAD, HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/23|. Hector Campitelli y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JURI DE MESSAD, HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/23|. Sus sobrinas Olga y Margarita Anauate, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en el dolor a su familia, rogando oraciones en su memoria.

LUNA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/23|.Su esposa Adriana Elizabeth Luna, su hija Luz Natalia Luna, su hijo politico Benjamin Ponce, sus nietas Fernanda, Constanza, Luz Aldana, Lohana Guadalupe y demas familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueorn inhumados en el cementerio El Rosario. COB. HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A. SERIVICIO REALIZADO POR EMPRESA HUGO A. GUBAIRA SRL. H. Irigoyen 531. Tel. 429-6027- Cel. 3855357628.

MARCHEN, RAMÓN OSCAR SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/23|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Juan Atíe Saad y Cuca Figueroa de Saad abrazan en este dolor a su esposa, a Patricia y demás familiares. Elevan al cielo oraciones por la paz de su descanso.

MUÑOZ, NELLY RAMONA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/23|. Sus hijas Elizabeth, Norma, Cristina y Sonia, sus nietos, bisnietos y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque El Descanso. SERVICIO REALIZADO POR EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen 531. Tel. 4296027- Cel. 3855357628.

MUÑOZ, NELLY RAMONA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/23|. Ramon Arnaldo Muñoz, sus hijos Lucas Ariel, Cristian Martin Muñoz, sus nietos Valentino y Martina, su hija politica Fiorella Trejo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MUÑOZ, NELLY RAMONA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/23|. Julio Azar y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañamos a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, RAMÓN ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/23|. Su esposa Mirta Gorosito, su hija María Silvina Pérez Gorosito, su hijo politico Juan Manuel Gonzalez, su nieta Martina Gonzalez y demás familiares, su restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio la Piedad.Cob. Circ. Suboficiales del Ejercito. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

PINTO, VERÓNICA PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/23|. Su madre politica Elva Perez y sus hijos Carlos Castillo y Hugo Castillo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PINTO, VERÓNICA PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/23|. Sus hermanos René Pinto y familia, Norma Pinto y familia, Isabel Pinto y familia y Antonia Pinto y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento.Ruegan oraciones en su memoria.

PINTO, VERÓNICA PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/23|. Su hermana Rene Pinto, su esposa Maria Llanos, sus hijos David, Rene y Alexis, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PINTO, VERÓNICA PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/23|. Su hermana Norma Pinto, su esposo Carlos Ledesma, sus hijos Gabriel y flia, Fernando y flia, Fernanda y flia, Melisa y flia, y Ramiro, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

PINTO, VERÓNICA PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/23|. El contador Público Nacional Raúl O.Ayuch y todo el espacio Convocatoria Sociaql participan el fallecimiento de nuestra compañera, amiga y militante.

PINTO, VERÓNICA PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/23|. El presidente interventor del IOSEP CPN. Raúl O. Ayuch, sindico, miembros del consejo gremial, gerente general CPN. Graciela Muratore de Corona, gerentes de áreas, asesores legales, personal administrativo y de maestranza de casa central participan el fallecimiento de nuestra compañera y se ruega una oración.

PINTO, VERÓNICA PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/23|. Tus compañeros del IOSEP. del Dpto. de Relaciones Institucionales. Marta Arena, Oscar Silva, Belen Ramirez, Cecilia Noguera y Yohana Pilan, participan con dolor el fallecimiento de nuestra querida Pp.

PINTO, VERÓNICA PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/23|. Carlos R. Casóliba y familia, lamentan tan irreparable pérdida y acompañan a la familia en tan doloroso trance.

PINTO, VERÓNICA PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/23|. Fuiste una persona generosa, en todo, descansa buen viaje querida amiga y compañera. Dr Alberto Paz y Lic. Prof. Alejandra Auad.

PINTO, VERÓNICA PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/23|. Mirta Pastoriza participa con profundo dolor el fallecimiento de su amiga y correligionaria Patricia, acompaña a su esposo Marcelo a sus hijos y demás familiares en este triste momento. Eleva oraciones en su memoria.

ROJAS, DELIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/23|. El Consejo de Conducción y la Comunidad Educativa del Colegio Hermano Hermas de Bruijn, participa de su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

ROJAS, DELIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/23|. La Asociacion Civil UCSE, sus amigos José Luis Navarro, Noemi Coronel, Luqui Heredia y Maiti Jensen, acompañan a su hija Irma en este triste momento.

ROJAS, DELIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/23|. Los compañeros del Dpto Personal de ACUCSE. Eugenia Luna, Claudio Veiga, Maira Elena Gómez y Cristian Silva, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañamos a su hija Irma en este triste momento.

SUÁREZ, HÉCTOR RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/23|. Yiyo Yanucci y sus hijos Sebastian E., y Veronica del C. y familia participan con profundo dolor la desaparicion fisica del amigo y compañero Hetitor. Elevamos una oracion en su querida memoria.

SUÁREZ, HÉCTOR RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/23|. Peregrinos, no hagan ruido que el Negro no ha muerto, solo duerme en los brazos del Señor. El grupo de peregrinoa San SAntiago participa con dolor su fallecimiento y que brille para ti la luz que no tiene fin. Siempre te vamos a recordar.

TORRES VAUDAGNA, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/23|. Su tío: Roberto Cesca, sus primos; Luciano y María Herminia Cesca Vaudagna y flia, participan con profunda tristeza su fallecimiento. Descansa en paz querida Mary.

TORRES VAUDAGNA, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/23|. Amiga querida, Dios te reciba en su casa. Dra. Alzogaray Graciela y su hija Angelina participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TORRES VAUDAGNA, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/23|. Euge querida; que dolor tan profundo dejas con tu partida; pero un gran ejemplo de lucha, constancia y perseverancia... ya descansas en paz! Julieta Gigli acompaña a su familia y a su hija Luisina en este difícil momento.

TORRES VAUDAGNA, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/23|. Tu tia madrina. Beatriz Vaudagna e hijos Pedro Eugenio, Adriana Monica y sus respectivas familias,participan con gran dolor su fallecimiento, junto a nuestro Señor y brillepara ella la luz que no tiene fin.

TORRES VAUDAGNA, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/23|. Negui Juárez, Kuky Cesca, sus hijos Roberto, Fernando y Benjamín participan con tristeza el fallecimiento de la apreciada Mary. Vuela.... vuela alto que en el Cielo te esperan tus amados padres y tu tía Mirna. Besos al Cielo.

TORRES VAUDAGNA, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/23|. María Cristina Ibáñez de Garay, sus hijos María Marcela y Raúl Alejandro, su hija política Mariela Silighini, sus nietos Nicolás Facundo y Javier Agustín acompañan a su hija Luisina, su hermana María Gabriela Torres Baudagna de Turbay y demás familiares, ruegan por su eterno descanso y que brille para ella la luz que no tiene fin.

Invitación a Misa

CARRIZO, RAMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/23|. Sus hijos Colo, Silvina, Noelia, yeni, Adri y Fer invitan a la misa que se oficiará en su querida memoria, el día domingo 12/3 a las 9.30 hs en la Comunidad Sagrada Familia (Bº San Martin, Rodríguez y Lugones), al cumplirse 9 dias de su partida. Elevamos oraciones por su alma.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

BARRAZA, MARCIAL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/23|. Su esposa Rita , sus hijos Sebastian y José Maria , su nieta Xiomara participa con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio jardín del sol. SERV SOC Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BARRAZA, MARCIAL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/23|. Sus hermanos Olga y Pedro, su sobrino Ariel, sus sobrinos nietos David y Pablo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, MERCEDES ERMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/23|. Sus hijos Mirian, Cesar, Nora, Zulema, hijos pol. nietos, bisnietos, tataranietos y demas familiares, participan su fallecimiento y sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

BRUNET, SEGUNDA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/23|. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Su sobrino Juan Carlos Brunet, sus hijos Diego, Pablo, German, Ramiro y Noelia con sus respectivas familias. Elevan oraciones en su querida memoria.

Invitación a Misa

GEREZ, JORGE DANIEL (DANITUCU) (q.e.p.d.) Falleció ek 11/3/22|. Querido hijo y hermano, hoy se cumple un año de tu partida, y para nosotros se detuvo el tiempo, no encontramos consuelo y te lloramos mucho porque sos irreemplazable. Sos lo mejor de cada uno de nosotros, sos nuestro ángel y te seguimos amando como siempre. Tu madre Silvia, tus hermanos Pablo, Rene, Gustavo, tus cuñadas Mary y María, tus sobrinos Mauro, Bubu, Saira y tu sobrino nieto Elian Francisco Daniel a quien no llegaste a conocer, te recordamos con una misa el día sábado 11/3/23 en la iglesia Santiago Apóstol a las 20 hs.

LIZARDE, OLGA D. (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/23|. Te extrañamos mucho pero dejaste de sufrir, ya sos nuestro ángel. Sus padres Elena y Antonio Lizarde, hnos. sobrinos invitan a la misa que se oficiará el domingo 20.30 hs en parroquia La Salette.

LIZARDE, OLGA D. (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/23|. A los 9 días de su partida, su esposo Roger Chavez, hijos, nietos invitan a la misa que se oficiará el domingo 20.30 hs en parroquia La Salette.

PADILLA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/16|. "Gordo", hoy se cumplen 7 años de su fallecimiento. No pienses que me ido, si algún día visitas mi tumba, no llores. Solo imagina que estoy durmiendo. Te visitaré con el alba, te abrazaré con el viento, te besaré con la lluvia y cantaré para ti en silencio. Nunca pienses que me he ido porque entonces ... entonces sí habré muerto. Tu esposa Elena Godoy invita a familiares y amigos a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia Santiago Apóstol.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

ARIAS, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 9/32/22|. Sus hijos Norma, Vanesa, Miguel y Honoria, sus nietos Antonella, Ayelén, Belén, Agostina, Agustín, Valentín y demás familiares participan con profundo dolor. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa Robles. EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MILETOVICH, JULIA EDELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/23|. Sus hijos Mary, Ramona, Alba, Peti, Rosa, Juan, Teresa, Sara, Rene, Ramon nietos bisnietos tataranietos y demas familiares sus restos seran inumados hoy 10.30 horas en el cementrio Privado Looreto Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.