FÚNEBRES | 13 DE MARZO DE 2023

FALLECIMIENTOS

13/3/23

- Lorenzo Adrián Gustavo Gutiérrez

- Dario Oscar Rojas

- Walter Sández

- Martina del Carmen Jiménez

- Andrea Carina Bustamante

- Aída Esther Caldera

- Angélica Filomena Risolo

Sepelios Participaciones

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

WALTER SÁNDEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/3/23 y espera la resurrección.

Te despide con todo su amor. Su madre Fanny, tu abuela Gladys, tu hermano Fredy, tío, primos y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio La Piedad. Casa de duelo. Pje. 220 Nº 1476 Bº Huaico Hondo. Elevamos oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

WALTER SÁNDEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/3/23 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia Dr. Calos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

WALTER SÁNDEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/3/23 y espera la resurrección.

El senador Nacional, Don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

WALTER SÁNDEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/3/23 y espera la resurrección.

La presidente provisional de la Honorable Cámara de Diputados, Sra. Norma Abdala de Matarazzo, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

WALTER SÁNDEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/3/23 y espera la resurrección.

El secretario legislativo de la Honorable Cámara de Diputados, Dr. Raúl Leoni Beltrán, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

WALTER SÁNDEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/3/23 y espera la resurrección.

La secretaría administrativa de la Honorable Cámara de Diputados, CPN. María Soledad Vittar, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

WALTER SÁNDEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/3/23 y espera la resurrección.

Dr. Luis Fernando Herrera, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

WALTER SÁNDEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/3/23 y espera la resurrección.

Dr. Germán Abdenur, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

WALTER SÁNDEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/3/23 y espera la resurrección.

Compañeros de trabajo de Fanny, en la Honorable Cámara de Diputados, participan su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Ing. MORIS ROBERTO ZUAÍN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/3/23 y espera la resurrección.

Fanny Segienowicz y familia, acompañan a su amiga Teresa en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria y que encuentre la paz eterna.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Ing. MORIS ROBERTO ZUAÍN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/3/23 y espera la resurrección.

En el día de ayer a las 10 de la mañana dejo de existir el Ing. Morís Roberto Zuaín, hombre de bien, de conducta intachable, que supo dejar su huella en el ámbito que se desempeño, dejando su ejemplo de honestidad y respeto hacia todos los empleados.

Esposo, padre, abuelo y profesional, roles que supo desempeñar con honestidad e integridad.

Su partida fue inesperada y doloroso, pero su memoria permanecerá entre sus seres queridos. Su esposa, hijos, hijos políticos y nietos.

“No me desampares oh Jehová

Dios mío no te alejes de mí

Apresúrate a ayudarme

Oh Señor mi salvación.

ARGIBAY, ELDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/23|. Raquel Villagra de Argibay, sus hijos Rossana , Hugo ,Valeria ,Jenny y sus respectivas flias participan con dolor su fallecimiento .Que brille para ella la luz que no tiene fin.

BUSTAMANTE, ANDREA CARINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/23|. Su padre Liber, sus hermanos Pablo y Gabriela, sus hijos Antonella, Milagros, Juan y Máximo, su marido Daniel, sus amigos Luis, Mariana, Lorena, Valeria y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel. 429-6027. Cel.385-5357628.

CALDERA, AÍDA ESTHER (q.e.p.d.) Fallecio el 12/3/23|. Su hija, Graciela Sansierra, su hijo político Ariel Figueroa, sus nietos Marianella, Ponciano y Laurencia la despiden con profundo dolor. Se ruega una oración en su memoria.

CALDERA, AÍDA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/23|. Sus hijas Eliana y Graciela Sansierra, su nieta Lara Rodríguez y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán cremados hoy. Empresa SANTIAGO.

CALDERA, AÍDA ESTHER (q.e.p.d.) Fallecio el 12/3/23|. Juan Caldera, Elsa Danela y sus hijos Juan Pablo, Marcela, Alvaro, Francisco y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de su querida hermana y tía y rogamos oraciones en su querida memoria.

GALLARDO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/23|. "La muerte no es un punto final es volver a la Casa del Dios". Maria Teresa de Calculta. El Dpto. Inicial de la Escuela Normal Superior General Manuel Belgrano, participa el fallecimiento del padre de nuestra compañera Mariela Gallardo. Ruega una oración en su memoria.

GUTIÉRREZ, LORENZO ADRIÁN GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/23|. Sus padres Cristian, Eugenia, su hermana Martina, sus abuelos Liliana, Gustavo, Nancy, sus tías, sus tíos, sus primos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad .Cob. Caruso. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

JIMÉNEZ, MARTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 12/03/23|. Su padre Antonio del Jesús Jim´wnez, sus hermanos Luis, Judith, María, Ramona, Patricia, Ramón, Juan José y Lourdes, sus sobrinos José, Natali, Patricio y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Flores .COB. HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A. SERVICIO REALIZADO POR EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel. 429-6027. Cel.:385-5357628.

JUGO, WALTER MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/23|. Sus primos: Héctor Hernán Jugo, Susana Abdala y su hija Ivanna Jugo Abdala participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PÉREZ, RAMÓN ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/23|. Dra. Rosa Cañete, Dra. Cecilia Juárez, Dra. Lidia Tomé participan el fallecimiento del esposo de nuestra colega y amiga Dra. Mirta Gorosito. Ruegan una oración en su memoria.

PÉREZ, RAMÓN ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/23|. Mario Fornes y Anita Castiglione y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan con cariño a Silvina, Juan y Martina en este momento de dolor.

RISOLO, ANGÉLICA FILOMENA (q.e.p.d.) Fallecio 12/3/23|. Participan en su profundo dolor. Sus hijos: Walter, Angélica, Sandra, José Luis, Karina y Viviana, sus nietos y demás familiares. Ruegan una oración en su memoria Sus restos seran inhumados en el cementerio de El Zanjon. Exequias y Tanatopraxia realizados por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

RISOLO, ANGÉLICA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/23|. Mamita te fuiste dejándonos el vacio más grande que sentí en mi vida.. te doy las gracias por cada segundo que dejaste para mí y mis hijos, Te amo mamita y sos mi vida. Las palabras que te dije hasta el último momento que te vi con vida. Gracias mamá por todo. Descansa en paz porque hiciste todo bien. Que brille para siempre la luz que no tiene fin. Su hija Viviana, su hijo político Gerardo y sus nietos Enzo,Meli,Facu y Are que te recordaran toda la vida.

RISOLO, ANGÉLICA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/23|. Mamita querida hoy tenemos que enfrentar la tristeza de despedir la presencia de tu cuerpo dejando un tremendo dolor, un vacio que en tu memoria lo voy a llenar con los mejores momentos. Te amamos mamita y muchas gracias por los años dedicados a todos tus nietos y con mucho amor. Su hija Ramona, su hijo políticos Víctor y sus nietos Emanuel, Matías, Victoria, Elías, Yanina y su bisnieto Nehemias. Descansa en paz mamita.

RISOLO, ANGÉLICA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/23|. Mi bella mamita, tu partida deja un vacío en nuestros corazones, pero también corazones llenos de amor, valores y fe. Tu hija del corazón Carina, su hijo político Diego y su nieto Diego.

ROJAS, DARÍO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/23|. Su esposa Pamela, sus hijos David, Sebastian, su madre Alcira, sus hermanos Gonzalo, Cintia, Gabriela, Germán, sus hermanos politicos Florencia, José, sus sobrinos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy en el cemenerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel.21-9787.

SÁNDEZ, WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/23|. Su esposa Yohana, sus hijas Maitte, Aitana y Jazlin, su madre politica Tere, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio La Piedad. Casa de duelo Pje 220 Nº 1476, Bº H. Hondo. Rogamos oraciones en su memoria.

SÁNDEZ, WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/23|. Su hermano Fredy, su cuñada Karen, sus sobrinas Milagros, Francesca y Luna participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SÁNDEZ, WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/23|. Su tío padrino Chicky, sus primos Nico, Dahi, Mati y Nagu, sus sobrinas Bere y Gringa participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs cementerio La Piedad

SÁNDEZ, WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/23|. Su tío Juan Carlos Gauna, su tia Alejandra, sus primos Willy, Erica, Ximena, Julieta y su ahijado Santino, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio La Piedad. Ruega oraciones en su memoria.

SÁNDEZ, WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/23|. Carlos Villarreal, Fany y Ramiro, participan ocn profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio La Piedad. Elevan oraciones en su querida memoria.

ZUAÍN, MORIS ROBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/23|. Vengan a mi todos los que están afligidos y agobiados y yo los aliviaré. Su hijo Moris Omar Zuaín, su esposa Natalia Codelia, sus hijos Mauricio, Agustina y Sofía participan con dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

ZUAÍN, MORIS ROBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/23|. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El me hace descansar en verdes praderas y me conduce hacia aguas más tranquilas reparando mis fuerzas. Su hija María Eugenia Zuaín, su esposo Sebastián Spaini y sus hijos Sofía y Bautista participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ZUAÍN, MORIS ROBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/23|. Dios nos dio memoria para nunca olvidar a quien amamos, que brille para vos Pa la luz que no tiene fin. Ya descansas en paz!. Su hija Roxana y su nieta Alfonsina elevan oraciones en su memoria.

ZUAÍN, MORIS ROBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/23|. Sus tíos Sara, Pocha y Luis Héctor Karan participan con dolor el fallecimiento de su querido sobrino y elevan una oración en su memoria.

ZUAÍN, MORIS ROBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/23|. Su primo hermanos José Emilio Karan y familia participa con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso

ZUAÍN, MORIS ROBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/23|. Su primo hermano Jorge Simón Karan y familia participan con hondo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

ZUAÍN, MORIS ROBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/23|. Su primo Luis Héctor Karan y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan por su eterno descanso en paz.

ZUAÍN, MORIS ROBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/23|. Benjamín Adolfo Arce, su esposa María Eugenia Zaín Boix, sus hijas Sofía y Elena participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Luis. Ruegan oraciones por su descanso eterno

ZUAÍN, MORIS ROBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/23|. Zulema Arce e hijos participan su fallecimiento y acompañan a Gustavo y demás familiares en este momento de gran dolor. Elevan oraciones a su memoria.

ZUAÍN, MORIS ROBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/23|. Sebastian, Eugenio y Luis Caporaletti, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestro amigo Gustavo y acompañamos a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ZUAÍN, MORIS ROBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/23|. Su ex compañero de la Industrial Raul Angel Valladares y su esposa Alicia Juárez, participan con profundo pesar el fallecimiento del querido Moris. Ruegan oraciones al Señor Jesús por su memoria.

ZUAÍN, MORIS ROBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/23|.Que brille para el la luz que no tiene fin. Socios del Centro de Apoyo al Jubilado diabetico (CENAJDI), participa con tristeza el fallecimiento del hermano de la sra. Vicepresidenta Sra. Susana Zuain y familia. Elevan una oración en su memoria.

ZUAÍN, MORIS ROBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/23|. Ya descansas en la Gloria de Dios. La comision del CENAJDI, acompaña a su amiga Susana Zuain por la partida al Reino Celestial de su querido hermano. Yusi Roldan, Chari Jorge, Paola Galvan, Carlos Jaimez, Ruben Durgan, Gaby Cejas, Liliana Ruiz, Antonio Sequeira y Noe Juarez. Elevan una oración en su querida memoria.

ZUAÍN, MORIS ROBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/23|. Antonio y Viviana Zaiek y Norma Maza de Zaiek participan su fallecimiento y acompañan a su esposa haciéndole llegar su sentido pésame por el fallecimiento de su esposo.

ZUAÍN, MORIS ROBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/23|. "La Barca de Mujeres Victoriosas". De la iglesia Bautista del Centro. Acompañan en este momento de dolor a su esposa Teresita pidiendo a Dios consuelo y fortaleza para ella sabiendo que su esposo descansa en los brazos de nuestro Padre Celestial.

ZUAÍN, MORIS ROBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/23|. Delia Raab de Álvarez, Manuel Héctor Álvarez participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Dr. Luis y a toda la familia Zuaín, en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ZUAÍN, MORIS ROBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/23|. María Teresa Acosta Gorostiaga, sus hijos Agostina, Jorgelina, Fabiola y José Sirena y respectivas familias, acompañan con mucho dolor a su hija Roxana por la pérdida de su señor padre. Dios lo reciba en la gloria.

Invitación a Misa

DÍAZ, ARNALDO ANTONIO (CUSI) (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/23|. Sus padres Arnaldo Diaz y Tomasa Barraza de Diaz y demas familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 2 meses de su fallecimiento.Cusi Besos al Cielo, hijo querido.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

Invitación a Misa

HERRERO, ALBA ADRIANA (Guny) (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/21|. El día 13/03/23 se cumplen 2 años de la partida al Reino del Señor, de Alba Adriana Herrero( Guny). "Mamy, a 2 años de tu partida, tu ausencia nos duele como el primer día, parte nuestra se fue con vos, pero nos consuela saber, que estas con el Todopoderoso como el quiso y con Maria Santísima y desde ahí nos iluminas y nos acompañas, en cada logro, éxitos y también en los momentos tristes, como siempre estuviste. Hoy te recordamos con amor y estas todos los días en nuestro pensamiento y corazón. Tus hijos, Cecilia, Ivana y Matias, tus nietos Salvador, Samuel, Eloy y Joaquin y tu yerno Marcelo. Invitamos a familiares y amigos a la misa a realizarse el día 13/03/23 en la Iglesia Cristo Rey a las 20:30 hs.