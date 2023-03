FÚNEBRES | 15 DE MARZO DE 2023

15/03/2023 - 02:09 Funebres

FALLECIMIENTOS

15/3/23

Ramón Javier Guzmán

Mirta Argentina Farías

Carlos Alberto Rojas (Lugones)

Ramón Esteban Castaño

Cecilio Orlando Orellana (Fernández)

Blanca del Carmen Rodríguez

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN PABLO VASQUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/3/23 y espera la resurrección.|

La Sra. intendente de la Ciudad Capital Ingeniera Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a toda la familia en este momento de gran dolor, rogando a Dios lo reciba en su Santa Gloría.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN PABLO VASQUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/3/23 y espera la resurrección.|

El Sr. secretario de Gobierno Ing. Néstor Machado, el Sr. secretario de Obras y Servicios Públicos Arq. Marcelo Vila y el Sr. Secretario de Economía CP. Nicolás Sleibe, participan con gran dolor y acompañan a la familia en esta difícil pérdida.

AGRADECIMIENTO

JORGE RODOLFO GONZÁLEZ

(q.e.p.d.) 15/2/23 - 15/3/23.

A un mes de su partida, su esposa, hijos, nietos y familia, agradecemos con profundo afecto las condolencias y muestras de cariño recibidas.

ORACIÓN:

La muerte no es el final.

San Agustín de Hipona.

La muerte no es nada, sólo he pasado a la habitación de al lado.

Yo soy yo, vosotros sois vosotros.

Lo que somos unos para los otros seguimos siéndolo, dadme el nombre que siempre me habéis dado. Hablad de mí como siempre lo habéis hecho.

No uséis un tono diferente. No toméis un aire solemne y triste.

Seguid riendo de lo que nos hacía reír juntos,

Rezad, sonreíd, pensad en mí.

Que mi nombre sea pronunciado como siempre lo ha sido, sin énfasis de ninguna clase, sin señal de sombra.

La vida es lo que siempre ha sido. El hilo no se ha cortado.

¿Por qué estaría yo fuera de vuestra mente?

¿Simplemente porque estoy fuera de vuestra vista?

Os espero; no estoy lejos, sólo al otro lado del camino.

¿Veis? Todo está bien.

No lloréis si me amabais.

¡Si conocierais el don de Dios y lo que es el Cielo! ¡Si pudierais oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos! ¡Si pudierais ver con vuestros ojos los horizontes, los campos eternos y los nuevos senderos que atravieso! ¡Si por un instante pudierais contemplar como yo la belleza ante la cual todas las bellezas palidecen!

Creedme: Cuando la muerte venga a romper vuestras ligaduras como ha roto las que a mí me encadenaban y, cuando un día que Dios ha fijado y conoce, vuestra alma venga a este Cielo en el que os ha precedido la mía, ese día volveréis a ver a aquel que os amaba y que siempre os ama, y encontraréis su corazón con todas sus ternuras purificadas.

Volveréis a verme, pero transfigurado y feliz, no ya esperando la muerte, sino avanzando con vosotros por los senderos nuevos de la luz y de la vida, bebiendo con embriaguez a los pies de Dios, un néctar del cual nadie se saciará jamás.

Amén

INVITACION A MISA

TELMA RAQUEL ESTALA DE BANEGAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/3/23 y espera la resurrección.

Siempre estarás en recuerdo de toda la familia. Su esposo Carlos Banegas, hijos, hijos políticos y nietos invitan a la misa hoy a las 20 hs en la iglesia San Francisco con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

INVITACION A MISA

MATTEO VANELLI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/10/20 y espera la resurrección.

Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón. Que brille para el la luz que no tiene fin. Su esposa Hilda, sus sobrinos en el afecto y amigos, celebran una misa hoy a las 20 hs. en la Catedral Basílica, al cumplirse dos años y cinco meses de su fallecimiento. Rogamos una oración en su querida memoria.

CALDERA, AÍDA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/23|. Su hermana política María Magdalena Rodríguez, sus sobrinos Fernando y Lorena; Marcelo y Fernanda; Huguito y Patricia, Rita y sus sobrinos nietos participan su fallecimiento. Acompañan a sus hijas y nietos en tan difícil momento y que brille para ella la luz que no tiene fin.

CALDERA, AÍDA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/23|. "El Señor que la llamó la reciba en sus brazos.". Irma Lagos, su hija Milagros Caldera, acompañan a sus hijas Graciela y Elina y a su hermano Juan en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CALDERA, AÍDA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/23|. Federico Lagos, sus hijas Olga, Rosa, Marisa y Negrita y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Graciela y familia, en este momento. Ruegan una pronta resignación.

CALDERA, AÍDA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/23|. "Mi alma espera en el Señor y confio en su palabra". Olga Lagos, sus hijos Mauro Gutierrez Lagos y Micaella Gutierrez Lagos, acompañan a su hija Graciela y familia y a su hermano Juan y ruegan oraciones en su memoria.

CASTAÑO,. RAMON ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/23|. Su esposa Valeria Caceres sus hijos Santiago, Ana, Mica, Flor, Nahiara, Valentina, Sofia, Goel, Gonas, Carla h. politicos Agustin y Marcos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio la piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

DÉCIMA, MIRTA ANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/23|. Amigas/os y ex compañeras/os de su hermano Oscar de la Promo 78 T T de la Esc. Nac.de Comercio Antenor Ferreyra, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a toda la flia ante tan irreparable perdida.Se ruega una oración en su memoria.

ESTALA, TELMA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/23|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Las amigas de su hija Gabriela: Cecilia, María de los Ángeles, Carolina, Anabel, Andrea, Eugenia, Cristina y Raquel participan su fallecimiento al recordarse los 9 días de su partida a la Casa del Señor.

FARÍAS, MIRTA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/23|. Su esposa Alberto, sus hijos Zaire, Alejandra, Daniela, Yudith, Lucas, Alberto y Marilyn y demás familiares, ayer en el cementerio de Vuelta de la Barranca. Serv. Soc. Amparo SRL- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GÓMEZ VDA. DE JIMÉNEZ, SARA ORFILIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/23|. Ex compañeras del Centro Experimental "Nicolás Avellaneda" de sus hermanas Dolly y Magui participan su fallecimiento y las acompañan en estos dolorosos momentos. Elevan oraciones por su eterno descanso y cristiana resignación de sus familiares. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

GÓMEZ VDA. DE JIMÉNEZ, SARA ORFILIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/23|. No llores si me amas, si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo. Cuando un día tu alma venga, volverás a verme transfigurada y feliz, avanzando contigo por los senderos de luz y de amor eterno.. No llores si me amas. Acompañando a su hija Titi Jiménez, a sus nietos Álvaro y Juan José Tonelli, en estos momentos de dolor. Negrita Llarull y familia.

GUZMÁN, RAMÓN JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/23|. Su madre Silvia Guzmán, sus hermanos, sobrinos y ahijados participen con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de San Marcos. Caruso Cia. de Seg. SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JUGO, WALTER MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/23|. Los amigos/as y compañeras/os del Consejo General de Educación: Dra. María Helena Herrera, MGTER. Analía Valentini, Lic. Rosa Ares. Graciela, María José, Paola, Adriana, Zully, Andrea, Claudia, Mario, Agustín, Marisa, Gustavo, Mafalda, Jaquelini, Marta y Norma en la tarea de formar y acompañar a los estudiantes de nuestra Provincia, de su hermana Yolanda Jugo de Jerez participan su fallecimiento. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

PÉREZ, RAMÓN ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/23|. Mirta Reinoso de Costa participa con dolor el fallecimiento del esposo de Mirta Gorosito. Ruega oraciones a su querida memoria y que descanse en La Paz del Señor.

RAMÍREZ, FRANCO LUIS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/23|. El equipo de salud del servicio neonatología y pediatría de Clínica Yunes acompañan con profundo dolor su fallecimiento. Oramos en su memoria.

RAMÍREZ, FRANCO LUIS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/23|. Personal directivo, docente, administrativo y de maestranza de la escuela de capacitación Nº 16 participa con profundo dolor el fallecimiento del alumno Franco y acompaña en este difícil momento al Prof. Marcelo Ramírez papá del alumno y docente del establecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

RISOLO, ANGÉLICA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/23|. ¡ Neni querida, siempre estarás en nuestros corazones!. Acompañamos espiritualmente a su familia en este triste momento y rogamos oraciones en su memoria. Sus primos Miguela Rylimsky de Yocca, Irma Rilinsky y Pedro Rilinsky participan con dolor su fallecimiento

RODRÍGUEZ, BLANCA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/23|. Sus hijos Gustavo, Alfredo, hijos politicos Gladis y Norma nietos bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio la Piedad COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787,

RODRÍGUEZ, BLANCA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/23|. Su hijo Alfredo, su hija política Norma, sus nietos Luciana, Fabiana, Yesica y Junior, sus nietos políticos Francisco Salas, Damián Rueda y Belén Godoy, sus bisnietos Jazmín, Isabella y Alessandro participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad.

RODRÍGUEZ, BLANCA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/23|. Su hermano Ariel, su hermana política Gladiz, sus nietas Vanesa y Gisela, su nieto político Matías Silva, sus bisnietas Milagros, Maitena y Melina participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados ayer en el cementerio La Piedad.

RODRÍGUEZ, BLANCA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/23|. Que brille para ella la luz que no tiene fin!!. Sus sobrinos que nunca te olvidaran: Marta Aranda y Rubén Cecconi, sus hijos Nico, Cristian y Orne. Gracias por todo lo que nos brindaste, por los lindos momentos compartidos, por el amor que le diste a nuestros hijos, en especial a Orne porque la querías como tu hija. Hoy lloramos tu partida y acompañamos a tus hijos y toda la flia en este momento de dolor ante tan irreparable pérdida!!! Se ruega una oración en su memoria.

RODRÍGUEZ, BLANCA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/23|. El Consejo Directivo, Colegas y personal del Colegio Farmacéutico de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento de la Sra. madre del empleado de esta Institución Ariel Arce. Acompañan a su familia en este momento de pesar.

RODRÍGUEZ, BLANCA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/23|. " Nos consuela la vida de saber que estás descansando en paz. Te queremos mucho, porque fuiste una gran persona". Su cuñada Norma y sus ahijadas Valeria y Carolina y sus sobrinas nietas Milagros y Sofía participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Se ruega una oración en su memoria.

SÁNDEZ, WALTER OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/23|. Los legisladores del Bloque Encuentro Civico de la H.Camara de Diputados acompañan a su madre Danny y su familia en tan doloroso momento y ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA, JAIRO MISAEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/23|. El personal del Jardín Nº 28 "Piedra Libre" participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su compañera Gabriela Santos. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno.

ZUAÍN, MORIS ROBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/23|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento el padre de su matriculada Cra. María Eugenia Zuain. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

ZUAÍN, MORIS ROBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/23|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre la Cra. María Eugenia Zuain. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

ZUAÍN, MORIS ROBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/23|. El Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Lic. Ángel Antonio Rojo participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Cra. María Eugenia Zuain. Que descanse en la paz del Señor.

ZUAÍN, MORIS ROBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/23|. Mirta Reinoso de Costa Flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Teresa Carabajal e hijos en este momento de dolor. Ruega oraciones en su querida memoria y que descanse en La Paz del Señor.

ZUAÍN, MORIS ROBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/23|. Sara Olga y Margarita Anauate lamentan con profundo dolor el fallecimiento del querido Pirulo. Acompañamos a Tere y a toda su familia.

ZUAÍN, MORIS ROBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/23|. Edis Vilma Jalaf de Tain y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en este triste momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

Invitación a Misa

FLORES, TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/23|. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para la vida eterna.(Juan 4.14)- Al cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Padre los compañeros y amigos de su esposo Alberto y su hija Florencia acompañan a su familia con profundo afecto e invitan a la misa que se celebrará a las 20 hs en la Catedral Basílica el 15 del cte. Dra María Alejandra Soria Vildosola, Dr. Pablo Sirena, Dra Cecilia Ausar de Pena, Claudia Gómez, Marta Pereda, Karina Ledesma, María Luisa Carabajal, Adriana Díaz, Alicia Santillán, Félix Lapalma, Alejo Pernigotti, Magdalena Silva.

PAZ DE JORGE, CELESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/22|. "Tu corazón puede estar vacío porque no la puedes ver, o puede estar lleno del amor que compartiste, viviras siempre en nuestros corazones. Mami". A 4 meses de su fallecimiento, invitan a la misa a celebrarse en Catedral Basílica hoy a las 20 hs. Sus hijas Ineria y Adela Jorge y nietos, rogando por su eterno descanso.

SALOMÓN DOMÍNGUEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/23|. Sus familiares invitan a la misa en conmemoracion de los nueve dias de su fallecimiento a celebrarse hoy miércoles 15 de marzo a las 20 hs en la Iglesia Catedral Basilica.

Agradecimientos

AMIL FEIJÓO, JUAN LEANDRO HIPÓLITO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/23|. Blanca de Amil Feijóo, sus hijos Mirta, Tati, Miriam y Susana lo recuerdan con amor y cariño a 9 días de su partida a la Casa del Padre Celestial.

ORELLANA, CECILIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/23|. Su esposa Alicia Ibañez sus hijas Alicia, Maria, Tere, Marisela, Cecilia, Orellana h. politicos nietos bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio Cristo Redentor Fernandez SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLA 162 TEL 4219787.

ROJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/23|. Su esposa Maria Gomez sus hijos Loures, Maria, Carlos, Pablo, Nelson, Horacio, Dario, Federico, Antonia h. politicos nietos bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Lugones SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

VASQUEZ, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/23|. Sus hijos Faustino y Constantino, sus padres Dra. Sonia Yoshitake y Juan Pablo Vázquez, sus hermanos Valeria, María José, Denise y Paula, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio local, casa de duelo Polideportivo de Beltrán. EMPRESA SANTIAGO.

VASQUEZ, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/23|. Su madre Dra. Sonia Yoshitake, sus hijas Valeria, María José, Dennis y Jhoana Paola participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VASQUEZ, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/23|. Su tía Alejandra Yoshitake y su primo Andrés y Tsuyen participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VASQUEZ, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/23|. Su tío Miguel Ángel Yoshitake y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VASQUEZ, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/23|.Su tía Cristina Yoshitake de Fernández y esposo Gonzalo y su primo Claudio, Diego y Néstor participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.