FÚNEBRES | 18 DE MARZO DE 2023

18/03/2023 - 01:11 Funebres

FALLECIMIENTOS

18/3/23

Marta Celia Bustos

Norma Isabel Díaz (Silipica)

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CRÁMARO HUGO ARNALDO

(q.e.p.d.)Se durmió en el Señor el 15/3/23 y espera la resurrección.

“Bienaventurados los mansos, porque verán el rostro de Dios”.

Querido Hugo: Ya emprendiste tu viaje a la Eternidad… hacia el Altar del Señor!!! Siempre te acompañaran, las oraciones y el cariño de tus cuñadas. Tesi, Chelín, Pory, Marta y Gaby Iturre y sus respectivas familias, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

Se ruegan oraciones en su querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

ALDO RAÚL FERNÁNDEZ (q.e.p.d.) Se durmió el 17/9/22…..

“Brilla para el la luz que no tiene fin”.Su esposa Gladys, hijos Pablo, Vivi y Lili, hijos políticos, nietos Máximo, Fiama y More invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. La Inmaculada, con motivo de cumplirse 6 meses de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

MIRYAM SÁNCHEZ DE LEIVA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/9/22 y espera la resurrección.

Estás, siempre estás, tu presencia nos invade a todos.

Tus gestos, tu mirada, tu ternura, la forma calma que tenías para vivir la vida y disfrutarla.

Sentimos un vacío muy grande con tu ausencia física, una tristeza permanente. Te extrañamos tanto!!

Fuiste una gran madre y esposa y la mejor hija, hermana, tía, sobrina y amiga.

Hoy hace 6 meses que no estás físicamente con nosotros y queremos rendirte un homenaje al recordarte con todo nuestro cariño.

Descansa en paz querida Miyu, nosotros estamos bien.

Te amaremos siempre. Tu familia y amigos.

INVITACIÓN A MISA

CARLOS MARÍA PEREZ LOBO (q.e.p.d.) Se durmió el 18/9/86….

Señor perdóname por sentirme hoy tan triste, mientras en el cielo ustedes de fiesta están, es que me cuesta creer que otro año a mi padre no lo podré saludar. Me imagino allá arriba un gran banquete con manteles blanco y 111 velitas que tendrás que soplar y yo aquí me tendré que conformar con besar una lápida fría y susurrante muy bajo:

Felíz cumpleaños papá.

Tus hijos que nunca te olvidarán Carlos Martín y Antonia Perez Lobo invitan a la misa que se oficiará el sábado 18 de marzo a las 20.30 hs en la Catedral Basílica, con motivo de su natalicio.

INVITACION A MISA

MARÍA DEL CARMEN SUASNABAR DE BASUALDO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/12/22 y espera la resurrección.

Su esposo José Rodolfo Basualdo, sus hijos José María Basualdo, Carlos Rodolfo Basualdo, hijas políticas Emilia y Caro, sus nietos Santiago, Josefina y Guille Basualdo, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse tres meses de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en, sus su querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

MARGARITA DEL VALLE DÍAZ (Doña Joyi)

(q.e.p.d ) Se durmió en el Señor el 18/2/23

“Tener un campo en el cielo… Sembrando estrellas… Vivir…”

A un mes de tu partida al Reino Celestial, te seguimos pensando día a día, es que te extrañamos cada día más. Fuiste la mejor madre, abuela y amiga de todos. Tus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos, sobrinos y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20 en la capilla San Juan Bosco, del Oratorio Don Bosco. Se ruega una oración en su memoria.

ÁBALOS, WALTER HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/23|. Su primo Mario Roberto Ábalos, esposa Gloria Herrera e hijos participan con dolor su fallecimiento. Acompañan en estos momentos de pesar a sus familiares. Elevan oraciones por su eterno descanso.

ÁBALOS, WALTER HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/23|. Luis Daud, su esposa Anabel Molinari e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amiga Nora. Se ruegan oraciones en su memoria y resignacion a su familia.

ÁBALOS, WALTER HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/23|. emma Olivera de Daud, sus hijos: Malena, Mario, Perla y Luis , participan su fallecimineto y acompañan a su hija Nora y demas familiares ene ste triste momento. Ruegan por su eterno descanso en la Gloria del Señor.

BUSTOS, MARTA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/23|. Sus hijos Marta, Ruben, Celia, h. politica Vanesa, nietos, bisnietos y demas familiares, sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

BUSTOS, MARTA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/23|. Sus hermanos María Luisa, Guillermo, Olga y Blanca participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oración en su memoria.Sus restos serán sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

BUSTOS, MARTA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/23|. Antonio, su hermana Blanca, sus hijos María Julia y Agustín y su sobrino Julio acompañan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oración en su memoria

BUSTOS, MARTA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/23|. Gastón y familia participan con profundo pesar el fallecimiento de la tía de nuestra querida María Julia

CRÁMARO, HUGO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/23|. Carlos Salvador Bossini, Silvia Hortensia Pithod. sus hijos y nietos Agustín, Pablo, Silvia y Cecilia, participan con profundo dolor la partida a la casa del Señor del Padre de su hijo político Juan Pablo y elevan una oración en su memoria

CRÁMARO, HUGO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/23|. Maximiliano Khayat, Silvia María Bossini e hijos, participan con profundo dolor la partida a su encuentro con el Señor del Papá de Popi. Y elevan una oración en su memoria.

CRÁMARO, HUGO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/23|. Nilda Guberville, sus hijas Silvina y Carolina Moreta y sus respectivas familias lamentan con gran dolor el fallecimiento de su querido amigo y acompañan a sus familiares en este difícil momento.

CRÁMARO, HUGO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/23|. Capi Lopez Veloso, participa con dolor su fallecimiento. Se nos fue un caballero, generoso, solidario y gran persona. Descansa en paz querido Ingeniero, abrazo a sus hijos con dolor. Ruega oraciones en su memoria.

CRÁMARO, HUGO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/23|. Ing. Carlos Tomás Abdala, su esposa Ing. Noelia David, sus hijos Gabriela Cecilia, Maria Eugenia, Cecilia Noelia y Carlos Tomás (h), participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus amigos Dra. Carolina Crámaro y Dr. Carlos Marrodán y familia en estos dificiles momentos. Ruegan una oración en su memoria.

CRÁMARO, HUGO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/23|. Dr. Rosmiro Fernández, su esposa Ana Maria Chajón y familia, lamentan la pérdida del gran amigo Hugo Crámaro y acompañan en este momento de dolor a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

CRÁMARO, HUGO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/23|. Celsa Soriano de Díaz participa el fallecimiento del papá de sus estimados ex alumnos Carolina, Juan Carlos y Rodrigo. Los acompaña en estos tristes momentos y ruega por su eterno descanso en la Casa de Dios Nuestro Señor.

GÓMEZ VDA. DE JIMÉNEZ, SARA ORFILIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/23|. Ing. Carlos Tomás Abdala, su esposa Ing. Noelia David, sus hijos Gabriela, Maria Eugenia, Cecilia Noelia y Carlos Tomas (h) y demas familiares, participan el fallecimiento de la apreciada Vecina y amiga de toda la vida. Ruegan una oración en su memoria por su eterno descanso.

GÓMEZ VDA. DE JIMÉNEZ, SARA ORFILIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/23|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Clarita Gamietea, Diego Saavedra, Clara Bóboli de Gamietea participan su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hermanas Magui y Doly y demás familiares en estos momentos de dolor.

JALAF CASAS DE BALESTRINI, MARÍA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/23|. Teresa Elli ,Andrés Dichiara y flia. acompañan en este doloroso momento a Cristina,Daniel y Juliana.Ruegan por su descanso eterno.

JALAF CASAS DE BALESTRINI, MARÍA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/23|. Con mucho dolor te despedimos abuela Mica. Descansa en paz. Quillo, Nori e hijos con sus respectivas familias participan su fallecimiento.

SGOIFO, HERNÁN HILTON (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/23|. Su esposa María de los Ángeles Bolla, sus hijos Sofía, Victoria, Franco, Daniel Sgoifo, sus hnas. Lorena y Ana Sgoifo, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Cob. Obra Social Municipal. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

SGOIFO, HERNÁN HILTON (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/23|. "Tus alas ya estaban listas para volar pero mi corazon nunca estuvo listo... para verte partir". Su hermana Lorena Sgoifo, su esposo Jose Alberto Codaro, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SGOIFO, HERNÁN HILTON (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/23|. Sus tíos Cristina Ávila y Dr. Néstor Giraudo, Liliana y Rolando Ávila con sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan en este momento de gran dolor a su esposa, hijos, a sus hermanas Paola, Lorena y a su tía Alicia. Elevan oraciones a su memoria.

SGOIFO, HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/23|. Sus compañeros de la Subsecretaría y Dirección de Planeamiento Municipal, participan con profundo dolor el fallecimiento de su compañero y amigo. Ruegan oraciones en su memoria.

SGOIFO, HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/23|. Sus compañeros y amigos de la Subsecretaria de Planeamiento. Teresita, Zulma, Omar y Marcelo, participan con profundo dolor su falecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SGOIFO, HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/23|. María del Valle y Luis Enrique Sgoifo y familia, participan su fallecimiento, acompañan a su esposa e hijos, a sus hermanas Paola y Lorena y familias en este momento de dolor. Elevan oraciones por su feliz resurrección.

SGOIFO, HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/23|. Directivos, docentes y personal de maestranza del Jardín de Infantes Nº 542 Nstra. Sra. de Beltharram, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la colega, amiga y docente Prof. Paola Sgoifo. Eleva una oración en su memoria

SGOIFO, HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/23|. Nilda R. de Mishima, su esposa Adolfo Mishima, sus hijos Adolfo y Alicia, Federico y Soledad y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento.

SGOIFO, HERNÁN HILTON (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/23|. Secretaría de Planeamiento Obras y Sevicios Públicos, participa con profundo dolor el fallecimiento y acompañan a toda su familia en este momento de dolor.

SGOIFO, HERNÁN HILTON (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/23|. Con dolor recibimos lamentable e inesperada pérdida. El Señor consuele a toda su familia: esposa, hijos, a sus hermanas Paola y Lorena y a su tía Alicia. Saludan Marta Sgoifo, sus hijos María Marta, Ana Verónica, Pablo y María Eugenia Di Piazza y sus respectivas familias.

SGOIFO, HERNÁN HILTON (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/23|. Personal directivo, docentes, administrivo y de maestranza de la Escuela Secundaria Sor Maria Antonia de Paz y Figueroa, acompaña a la Prof. Lorena Sgoifo por el fallecimiento de su hermano. Ruega oraciones en su memoria.

SGOIFO, HERNAN HILTON (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/23|. Hay un angel mas en el Cielo, descansa en paz hermano de la infancia, siempre en mi corazón. Familia Hernandez- Montenegro, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

SGOIFO, HERNAN HILTON (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/23|. Su tía Silvia Roldán, sus hijos Jose, Roxana y Luciana Hernandez, su hija politica Raquel y sus nietos Daniela, Agustina, Florencia, Gonzalo y Nicolás, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

LÓPEZ, BLANCA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. Mamá: A un año de tu partida seguimos dando gracias a Dios y a la vida por tu presencia en la nuestra, por tu proteccion y amparo, por ser nuestro escudo y refugio, nuestra calma y salvacion. Nuestro Orgullo mas grando como mamá, como abuela, como esposa, como tía, como vecina y amiga, La mejor. Invitamos a ustedes a la misa en su memoria hoy a las 19 hs. en la parroquia Santa Rosa de Lima.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

HERRERA DE SALVATIERRA, OLGA PALMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/23|. "Como consolar a la rosa y al jazmín, como si tus pasos ya no cruzan el jardín, como pretender esa realidad, como si hasta ayer miraba el Cielo en tu mirar"...Sus hijos Héctor, Carlos, María, Estela, Analia y Miguel, hijos politicos y nietos, al cumplirse 2 meses de su partida. Se ruega una oración en su memoria.

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GONZALEZ DE IBÁÑEZ, ELVIA DELICIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/23|. La comunidad educativa del CENT Nº 1 participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra.madre de la profesora Alicia Ibáñez. Ruega una oracion en su memoria.

Invitación a Misa

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

DÍAZ, NORMA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/23|. Sus hijos Mabel, Diego, Andrea, Federico, Milagros, h. politico Omar, Marcela, Lorena, nietos Mica, Gabriel, Emilio, Ciro, Gonzalo, Mia, Mateo, Lourdes, Yeni y demas fliares, sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cementerio de Sumamao dto Silipica. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

ELALL, LLALILE (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/23|. Nelly López de Elall, hijos con sus respectivas familias, participan con profundo pesar su fallecimiento, rogasndo a Dios por el eterno descanso de su alma y colme de paz el corazón de sus seres amados. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cirsto Rey. Loreto.