FÚNEBRES | 19 DE MARZO DE 2023

19/03/2023 - 04:19 Funebres

FALLECIMIENTOS

18/03/2023

- Pedro Claudio Gutiérrez

- Rosa Viterba Albarracín

- Vilia Hetelgidia del Valle González

- Mirta Celina Gómez (Beltrán)

- Luis Guido Gallardo (Clodomira)

- Martín Daniel Rodríguez

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CARDELLE, ROBERTO MOISÉS "GRINGO" (q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 17/3/23 y espera su resurrección

Carlos Monti y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Roberto y Diego y sus respectivas familias en este momento de pesar. Frías.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROSA VITERBA ALBARRACÍN (q.e.p.d) Falleció el 18/03/23.

La Secretaría de Seguridad de la Provincia, participa con dolor su fallecimiento, rogando a Dios por el eterno descanso de su alma y colme de paz el corazón de sus seres amados.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROSA VITERBA ALBARRACÍN (q.e.p.d) Falleció el 18/03/23.

La familia Pato, participa su fallecimiento y con sentida emoción acompaña a su familia y amigos, rogando al cielo que brille en su memoria la luz que no tiene fin.





INVITACIÓN A MISA

ESPECHE DE PAZ MARIA IRMA EDITH (q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 19/03/22 y espera su resurrección

"Siempre estarás en nuestros recuerdos. y serás nuestro ejemplo a seguir por todo el amor y rectitud que vimos en ti". Al Cumplirse el 1° aniversario de su fallecimiento, sus Hijos, María Del Carmen, Aníbal y Cecilia, sus nietos, Agustín, Agostina, Danna, Gabriel y su bisnieto Valentino, invitan a la Misa en su memoria, que se oficiará hoy a las 20 hs en la Iglesia Inmaculada Concepción de la ciudad de Frías.

INVITACIÓN A MISA

AGUSTÍN EMANUEL JAIMES (q.e.p.d.) Se durmió el 19/3/16….

Tu ausencia siempre será la mayor pérdida de nuestras vidas, no se puede explicar con palabras lo valioso que fuiste en cada momento que viviste a nuestro lado. Hoy, quizá, se acabaron nuestras lágrimas, pero el dolor de no tenerte sigue igual, como ayer y lo será por siempre. Te extrañamos, te recordamos, te pensamos, te hablamos, añoramos tu presencia con esa sonrisa pura y llena de amor. Hoy hasta luchamos constantemente en no buscar la respuesta del porque de tu partida tan repentina. Solo nos sostienen los hermosos recuerdos tuyos que pudimos compartir y la satisfacción de que fuiste inmensamente feliz. Estamos convencidos que estás al lado de nuestro Señor Jesucristo y tenemos la certeza que sos nuestro ángel protector, que llenas De luz nuestro existir. Vivirás eternamente en nuestro corazón y mente. Agustín querido te amamos más allá del sol. Al cumplir 7 años de su partida a la casa del Señor, su papá Ramón Jaimes, su mamá Jorgelina Leiva y su hermano Ignacio invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. La Inmaculada. Rogamos una oración en su memoria.





INVITACIÓN A MISA

AGUSTÍN EMANUEL JAIMES (q.e.p.d.) Se durmió el 19/3/16….

Querido nieto Agustín:

En este día y con todo el dolor, recordamos un año más de tu repentina partida. Como abuelas no hay día que no te recordemos y extrañemos tu sonrisa, tus caricias, tu especial atención hacia nosotras.

Rogamos a Dios Todopoderoso que te tenga en su gloria y desde el cielo nos protejas y nos cuides. Te queremos recordar por siempre en nuestros corazones.

Al cumplir siete años de su partida a la casa del Señor, tu abuela Nana y tu abu Rosa, como cariñosamente nos decías invitamos a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. La Inmaculada. Rogamos una oración en su memoria.





INVITACIÓN A MISA

AGUSTÍN EMANUEL JAIMES

(q.e.p.d.) Se durmió el 19/3/16.

"Gordo querido, ya pasaron siete años que no estás entre nosotros físicamente pero siempre en nuestro corazones. Sentimos esas ganas inmensas de compartir con vos cada momento de nuestras vidas. A pesar del tiempo que pasó estas presente cada instante. Vivimos con la esperanza que algún día volveremos a estar juntos, el consuelo que nos queda es saber que tu vida terrenal estuvo llena de alegrías. Dejaste en nosotros ejemplos que nos enorgullece”. Rogamos a Dios y a la Virgen te tenga a su lado, te de el Descanso eterno y haga brillar para ti la luz que no tiene fin. Tus padrinos Luchy y Luciana Jaimez, tu tía Magali Santillán, tus primos José Luis, Martín, Fernanda, Belén, tus sobrinos Lourdes, Gael, Delfina, Guillermina, Pilar, Thiago y Delfina invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Parroquia La Inmaculada. Elevan oraciones en su memoria.





INVITACIÓN A MISA

Ing. ALBERTO EDGARDO IBAÑEZ PERALTA (Cachín) (q.e.p.d.) Se durmió el 19/3/05…

“Yo soy el camino y la vida, el que crea en mi aunque muera vivirá. Amado hijo a 18 años de tu partida al reino de Dios te sentimos: más hijo, más hermano, más padre, porque tu recuerdo día a día nos enorgullece y engrandece ¡Cachín! Cómo no recordarte, si tu carisma, tu generosidad y tu amor hacen que estés presente riendo, bromeando, siendo feliz. No hay ausencias porque, tu cara, tu sonrisa, tus gestos, tu alegría y anécdotas viven en nuestros corazones. Gracias mi querido por tanto amor. Descansa en paz y goza de la vida eterna junto a Jesús y a tu papá Cacho que cumplió 10 años junto a ti y en paz gozando de la felicidad eterna al lado de Dios nuestro Señor. Rogando por el descanso de su alma, su mamá Olga Peralta de Ibáñez, sus hijos Cachin y Galo, hermanos Gaby y Guilli Rojo, Juan Marcelo y Karina Infante, sobrinos, Marce, Juampy, Lucca, Viky y Lorenzo invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la iglesia Sgo Apostol, La Banda.





INVITACIÓN A MISA

SALVADOR LUIS MAESTRO (q.e.p.d) Falleció el 19/3/22 ..

"El dolor de haberte perdido no debe hacernos olvidar la felicidad que tuvimos al tenerte". Al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento, su esposa e hijos invitan a la misa que, rogando por su eterno descanso, se oficiará en la iglesia Inmaculada Concepción a partir de las 20 hs. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

INVITACIÓN A MISA

SOFÍA DEL CARMEN MONTESINOS DE ABALOVICH (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/3/22 …..

Con motivo de cumplirse el primer año del fallecimiento de nuestra querida madre, abuela “Mika”, su hijo Eduardo Antonio Abalovich y su familia (hijos, nietos) invitan a la misa del día domingo 19 a las 11 en la iglesia San Francisco.

ABUCHACRA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/23|. Primo querido, siempre te recordaremos con la alegría que te caracterizaba, el cantor de la familia, el bueno y humilde de corazón. Que en paz descanse tu alma de soñador, hijo de Llamil y Alba, quienes te esperan. Dejas nostalgias y lindos recuerdos. Su primo René y Mara y sus hijos que tanto lo apreciaban con cariño.

ALBARRACÍN, ROSA VITERBA (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/23|. Sus hijos Jose, Ramona, Maria, Nilda, Lucia, nietos, bisnietos y demas familiares- Sus restos seran inhumados hoy en cementerio de Loma Grande. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS - La plata 162 - tel 4219787.

CRÁMARO, HUGO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/23|. Querido amigo, siempre estará presente en nosotros, tu humildad, sencillez y nobleza traducidas en generosa y permanente amistad. Te recordaremos siempre así con nuestras oraciones y abrazos al cielo. Alberto Varas y flia, participan con hondo pesar su partida al Reino Celestial. Ruegan por su eterno descanso y cristiana resignación para su querida familia.

CRÁMARO, HUGO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/23|. Electrocentro S.R.L. directivos y personal participan con profundo dolor el fallecimiento del Ing. Crámaro. Acompañan con oraciones a su flia. Ruegan que descanse en paz.

CRAMARO, HUGO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/23|. Elsa Di Piazza lamenta su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos difíciles. Eleva oraciones a su memoria.

CRÁMARO, HUGO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/23|. Arq. Daniel Rizo Patrón participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Hugo y acompaña a sus hijos Hugo, Carolina, Juan Pablo y Rodrigo Cramaro en este momento de gran pesar.

GONZÁLEZ, VILIA HETELGIDIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Fallecio el 18/3/23|. Su hija Mercedes, sus nietos Damián, Flor, Tomas, Pía, sus bisnietos Francisco, Juana, Alina, sus nietos políticos David, Laila y demás familiares- Sus restos serán inhumados hoy . en cementerio Parque de la Paz. Cobertura Caruso Cía. de Seguros S.A. - Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS - La Plata 162 - tel 4219787.

GUTIÉRREZ, PEDRO CLAUDIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/23|. Su esposa, Campos Marta Noemi,Sus hijos, Nahuel, Esteban, Marela, Florencia, Emilce, Camila, sus sobrino, sus hermanos y demas familiares sus restos fuerom inhumados ayer 18 horas en el cementerio de San Marcos SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

RODRÍGUEZ, MARTÍN DANIEL (q.e.p.d.) Fallecio el 17/3/23|. Su esposa Carina, sus hijas Carla, Danna, hijos pol., Sergio y Adrian, su madre Lucia, hermanos, hermanos pol., y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos son velados en el domicilio y sepultados en el cementerio Jardín del Sol a las 10. UOCRA - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SGOIFO, HERNÁN HILTON (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/23|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su hermana Ana Paola Sgoifo, sus sobrinos Matías, Martina, Pía, Ana y su hermano del alma Osvaldo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SGOIFO, HERNÁN HILTON (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/23|. "Señor ya está ante Ti, recíbelo en tu Reino". Sus tíos Perla y Cacho Palazzi, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

SGOIFO, HERNÁN HILTON (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/23|. Sus tíos Enrique José Sgoifo y su hija Jimena y familia, Maria Eugenia Sgoifo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SGOIFO, HERNÁN HILTON (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/23|. Sus tíos Gustavo Sgoifo y Sra. y sus hijos Gustavo, Patricia, Gabriela, Belén, Martín y Maximo y familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SGOIFO, HERNÁN HILTON (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/23|. Maria Rufino, Miguel Tejera y su hijo Miguel participan con dolor de su fallecimiento, acompañan a la familia en tan duro momento. Y ruegan oraciones en su memoria.

SGOIFO, HERNÁN HILTON (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/23|. Sus amigos de siempre: María José, Rubén Seiler y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus amigas Lorena y Paola, en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

SGOIFO, HERNÁN HILTON (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/23|. Lorena Paz y familia acompañan con profundo dolor a sus amigas Paola y Lorena y respectivas familias en este momento de dolor, rogando oraciones por el eterno descanso de su hermano Hernán.

SGOIFO, HERNÁN HILTON (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/23|. Comisión directiva de AMET, regional 15 acompaña en este momento de profundo dolor a su afiliada Paola Sgoifo ante el fallecimiento de su hermano Hernán. Elevan oraciones en su memoria.

ZUAÍN, MORIS ROBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/23|. Ingeniero Juan Chejolán y su esposa Norma Dapello participan su partida a la eternidad, acompañan a su familia y ruegan oraciones en su memoria.









GARCÍA, TOMÁS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/14|. "...No me enseñaste a ser una princesa, me enseñaste a defenderme y a valorar todo lo que soy y lo que tengo, me enseñaste el valor del trabajo, a siempre actuar poniendo por delante la honestidad. Hoy más que nunca necesito tus consejos y tu sabiduría, ya que las personas que te conocieron siempre te recuerdan como un hombre con una mente muy abierta para tu tiempo y un ser noble. En estos nueve años que pasaron de tu partida, de tu encuentro con Dios, quiero decirte que extraño mucho tu presencia, me haces falta, nos haces falta, perdón por mojar tus alas con mi llanto". Su esposa Lidia Ester y su hija Lidia Azucena invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santo Cristo, con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de su partida a la casa del Padre.

ROMANO DE PANDOLFI, ANA LÍA ROXANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/23|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su esposo e hijas invitan a familiares y amigos a la misa que se oficiará hoy a las 9.30 en la Iglesia La Merced, con motivo de cumplirse dos meses de su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria.

RUIZ, JUAN ALFREDO - RUIZ GIMÉNEZ, FIAMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Fallecieron el 17/2/23 y el 19/1/22|. "Como cuesta despedir a alguien que de verdad queremos. Las despedidas tienen una curiosa forma de perdonar sin palabras. Solo Dios sabe el sufrimiento que tenemos en nuestros corazones. Descansa en paz". Sus familiares Elizabeth, Roberto, Natalia, Melanie, Alison y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse un mes y un año y dos meses de sus respectivos fallecimientos. Se ruegan oraciones en su memoria.









BUSTAMANTE DE SÁNCHEZ, MARÍA LUCILA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/23|. Su esposo Prof. Sánchez Walter y sus hijas Ivanna, Celeste, Cynthia, Rocío y demás familiares invitan a la misa que se oficiará el dia 20/3/23 en la parroquia Santiago Apóstol a las 20 hs, La Banda, al cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.





CARDELLE, ROBERTO MOISÉS (Gringo) (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/23|. La familia Soria Picco participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan al Señor por su eterno descanso. Frías.

CARDELLE, ROBERTO MOISÉS (Gringo) (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/23|. Luís Savio y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

GALLARDO, LUIS GUIDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/23|. Su esposa Nilda, sus hijos Rosario, Mariela, Luis y Silvina, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en el domicilio sepultados en el cem. De La Esperanza. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

GÓMEZ, MIRTA CELINA (q.e.p.d.) Fallecio el 17/3/23|. Sus hijos, hermanos, hijos políticos, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio La Florida, Beltrán. EMPRESA SANTIAGO.









PAZ ANÍBAL JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/04|. "Que Dios en su infinita misericordia te tenga a su lado como nosotros en el corazón". Tus hijos Aníbal, Cecilia y María del Carmen, nietos Agustín, Agostina, Danna y Gabriel y bisnieto Valentíno te recuerdan hoy en el día de tu natalicio y San José, permanecerás por siempre en nuestro recuerdo. Desansa en Paz.