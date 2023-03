FÚNEBRES | 20 DE MARZO DE 2023

20/03/2023 - 01:46 Funebres

Edición: lunes, 20 de marzo de 2023

Sección: 5 Funebres

Sepelios Participaciones

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

NILDA DEL PILAR LÓPEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/3/23 y espera la resurrección.

Su hermano Roberto López, su sobrinos Hernan,Roberto,Marita,Tomás y Francisco participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NORMA ANGÉLICA GONZÁLEZ (q.e.p.d.) Se durmió el 19/3/23 y ….

Querida hermana, destrozados por el dolor de perderte físicamente, elevamos oraciones a Dios pidiéndole te reciba en su reino para que goces de la gloria eterna. ¡Te lo mereces! El amor que sentimos por ti no morirá jamás y seguirá vigente hasta el encuentro final en la gloria del Señor. Consternados tus hermanos: Mirtha, Tachí, Luz Dalmacia y María Cristina González participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Parque de la Paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NORMA ANGÉLICA GONZÁLEZ (q.e.p.d.) Se durmió el 19/3/23 y ….

Que Dios te tenga en la gloria y brille para ti la luz que no tiene fin, como brillaste para nosotros en nuestras vidas, serás eterna en nuestros corazones.

Te amamos. Tu hijo Walter Hugo Salomón, tu hija política Sandra. Tus nietos Javier, Agustín, Sofía y Camila, tus bisnietos Galen y Emely. Sus restos serán inhumados en el día de hoy a las 11 hs en el Parque de la Paz, previo oficio religioso en la capilla del mismo.

RECORDATORIO

ALBERTO ABUD

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/03/11 y espera la resurrección.

Hace 12 años dejaste éste mundo terrenal y desde entonces, el recuerdo se agiganta: tus bromas, sonrisa franca, alegre. Tus cálidos abrazos, aquellas largas charlas, nos reviven tiempos felices. Al final - presagiando la partida - tus ojos melancólicos se opacaban. Nunca te olvidaremos! Eternamente permanecerás con nosotros. Gracias por todo lo que nos diste!! Su esposa Ana Urquiza, hijos: Eli, Lito, Silvina y Flavia con respectivas familias, te ofrendan con amor, en un nuevo aniversario de su viaje al cielo. Oraciones en su querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

MARIO CÉSAR LEBED (q.ep.d.) Falleció el 20/2/23|.

“Gordo, hoy se cumple 1 mes de tu fallecimiento” No pienses que me he ido, si algún día visitas mi tumba, no llores, solo imagina que estoy durmiendo”. Te extrañamos mucho. Tus compañeros del Dpto. Automotor: Marta Pacheco, Susi Piazza, Marisa Quintana, Nony Calo, Eduardo Padilla, Mario Ledesma, Agustín Alfano, Eduardo Vi LEBED,dela, Beto Serrano, Rafa Torres, Rafa del Castaño, Jesús Loza y Víctor Ibarez, acompañan a su familia en este triste momento e invitan a la misa que se celebrará a las 20 hs en la iglesia Santa Rita.

TROTTA, SILVIA MARISA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/23|. Su esposo César y sus hijas Paula y Camila, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz. a las 10 hs. Casa de duelo SV Nº 1 Pedro Leon Gallo 330. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ARCE, DELICIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/23|. Sus hijos Luis, Juan, Nena, sus nietos Nahuel, Nicolas, José, sus hijos políticos María, Marcela, sus hermanos y demás familiares- Sus restos fueron inhumados ayer en Cementerio de Maco. Cobertura Caruso Cía. de Seguros S.A. - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - La Plata 162 - Tel 4219787.

GONZÁLEZ, NORMA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/23|. Sus hijos Walter, Monica, Olga, hijos pol. nietos, bisnietos, hermanos, primos y demás familiares, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GONZÁLEZ NORMA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Fallecio el 19/3/23|. Su hija Mónica, su yerno Gabriel, sus nietos Federico, Natalia y Constanza, sus bisnietos Vera, Eva y Camilo. Te amaremos por siempre, descansa en paz.

GONZÁLEZ NORMA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Fallecio el 19/3/23|. Su prima Zulay González, sus sobrinos Constanza y Facundo Rojas, Ale, Vivy y Claudio González y César Manzur participan de su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en Parque de La Paz.

GONZÁLEZ, NORMA ANGELICA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/23|. Teresita Rizo Patrón de Varela, sus hijos Lucrecia y Sergio Ratier, Silvia y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de su querida amiga Norma y acompañan a Mirta, Cristina y Tachy en estos momentos de pesar.

GONZÁLEZ NORMA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Fallecio el 19/3/23|. Sus primos Leticia González y Juan Alberto Jimenez; sus sobrinos Juan y Yessy, Brrenice y Hernán y Agustina Jimenez.

GONZÁLEZ NORMA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Fallecio el 19/3/23|. Su prima Alejandra Santillán y sus sobrinos María Belén y Pedro, Julio y Paola, Guillermo y Carolina Rivero participan con dolor su partida. Y que sus restos inhumados en el cementerio Parque de La Paz.

GONZÁLEZ, NORMA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/23|. Su vecino: Luis A. Velazquez, su esposa María M. Simonetti, su hijo Luis Alejandro, participan y acompañan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ,NORMA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/23|. Su hermano Tachi González, Sus sobrinas Claudia y Silvia González Corral, Didí Corral,su sobrino político Daniel Petros y su sobrino nieto Benjamín Petros lamentamos tu pérdida y rogamos que tu alma ya esté disfrutando de la Divina Presencia de Dios!!!

LÓPEZ, NILDA DEL PILAR( Chiqui) (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/23|. Sus hijos Sergio y Fernando, nietos y hermanos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. CARUSO CIA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LÓPEZ, NILDA DEL PILAR (CHIQUI) (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/23|. Su hermano Manuel Osvaldo López Delgado, su esposa Silvia Canllo, sus sobrinos Horacio , Karina y Diego López , sobrinos políticos, y sobrinos nietos Participan con dolor y tristeza su fallecimiento, acompañan a sus hijos y nietos, rogando al señor la reciba en su gloria.

LÓPEZ, NILDA DEL PILAR (CHIQUI) (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/23|. Su sobrino Diego López, sobrina política Jéssica Casais y sobrinos nietos Felicitas y Federico López participan con Dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

LÓPEZ, NILDA DEL PILAR (CHIQUI) (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/23|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en nuestro corazón y que brille para ella la luz que no tiene fin. Su sobrina Karina López y sobrino nieto Lautaro González López participan con profundo dolor y tristeza su fallecimiento.

LÓPEZ, NILDA DEL PILAR (CHIQUI) (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/23|. Mario Diósquez, su esposa Noelia e hijos Lautaro y Constanza, participan con dolor su fallecimiento.

LÓPEZ, NILDA DEL PILAR (CHIQUI) (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/23|. Néstor Daniel Guber, su esposa Daniela Paolella e hijos Gonzalo y Gastón participan con dolor su fallecimiento

LÓPEZ, NILDA DEL PILAR (CHIQUI) (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/23|. Compa que dolor tan grande me causó tu partida. Me consuela saber que descansas en paz y que Jesús hará que contemple la luz de su rostro. Te extrañare amiga. Joji Canllo.

LÓPEZ, NILDA DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/23|. Marta Simo de Zanni, sus hijos Daniel, Cecilia y familia despiden con tristeza su partida a la casa del Padre. Chiqui querida siempre te recordaremos como una buena amiga, servicial, generosa, que entregó lo mejor de su persona. Acompañamos a todos sus familiares en el dolor.

LÓPEZ, NILDA DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/23|. Chiqui querida, lamentamos profundamente tu fallecimiento. Siempre, siempre estarás en nuestras mentes y nuestros corazones, por la calidad de tu persona, tus valores, tu integridad, tu honestidad, tu amistad y tu tierno cariño. Por ello deseamos que eternamente vivas y descanses en paz. Un beso al cielo Chiqui. Toti Bonahora y familia.

LÓPEZ, NILDA DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/23|. Daniel Franco participa el fallecimiento de la mamá de sus amigos Sergio y Fernando. Eleva oraciones en su memoria.

ROJAS, CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/23|. Sus hijos Carolina Beatriz, Jose Francisco, sus hijas políticas Graciela y Elizabeth, sus nietos Jose, Gonzalo, Constanza, Exequiel, Sofia y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Cob. Caruso. Cia. Arg. de Seguros S.A. SERVICIO REALIZADO POR EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel. 429-6027. Cel: 385-5357628.

ROJAS, CAROLINA (q.e.p.d.) Fallecio el 18/3/23|. Su cuñado Domingo, sus sobrinos Omar, Roxana, Rubén y Edith participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Se ruega oraciones en su memoria

ROJAS, CAROLINA (q.e.p.d.) Fallecio el 18/3/23|. Nadie llenará el vacío que deja tu ausencia, pero tu espíritu permanecerá iluminando la vida con la misma fuerza y amor de siempre. María Marta y María Cira Galván participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Carolina, Micheli, hijas politicas y nietos en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS, LUIS HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/23|. Su esposa: María Mercedes, sus hijos: Luis,Horacio,Esteban,Mercedes,Jose,Marcia,Juan,Antonella,Jose,Matias,María, Daniela,Carlitos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Flores. Exequias Y Tanatopraxia realizados por nueva empresa GOROSTIZA.

SGOIFO, HERNÁN HILTON (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/23|. Sus tíos Ricardo Llugdar y familia, Silvia Noemi Llugdar de Ugozzoli y Geduardo Llugdar e hijas participan su fallecimiento y acompañan en este momento a su esposa, hijos y sus hemanas Paola, Lorena y y a su tía Alicia y elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

LEBED, MARIO CÉSAR (q.ep.d.) Falleció el 20/2/23|. Hoy se cumple un mes de tu partida hacia el reino de los cielos. Le pedimos al Señor nuestro Dios te tenga en sus brazos. Te extrañamos amigo. Vivirás eternamente junto a nosotros. Pochi, Edi, Tito y Nico Saavedra y flia, acompañan a su familia con profundo afecto e invitan a la misa que se celebrará a las 20 hs en la iglesia Santa Rita.

LEBED, MARIO CÉSAR (q.ep.d.) Falleció el 20/2/23|. Sus ex compañeras del Dto. Automotor Olga y Agueda acompañan a su familia en este triste momento e invitan a la misa que se celebrará a las 20 hs en la iglesia Santa Rita.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

BUSTAMANTE DE SÁNCHEZ, MARÍA LUCILA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/23|. Su esposo Prof. Sánchez Walter y sus hijas Ivanna, Celeste, Cynthia, Rocío y demás familiares invitan a la misa que se oficiará el dia 20/3/23 en la parroquia Santiago Apóstol a las 20 hs, La Banda, al cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

GALLARDO, LUIS GUIDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/23|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su suegra Isidora, sus cuñados Mario, Raúl, Oscar, Juan Carlos,Betty, Ana y Juana y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el Cementerio de Clodomira.

GALLARDO, LUIS GUIDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/23|. Mario Roldán y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de su cuñado y amigo Lucho y acompañan a su hermana, sobrinos y nietos en este momento de gran pesar.

PAZ, LUZ MARÍA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/23|. Su padre Paz Walter, hnos., Malvina,Elena, Alejandra, Yubi, Claribel, Hugo, hijos Juan y Justina, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Beltran a las 10 hs. Casa de duelo SV de Beltran. SERVICIO HAMBURGO. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PAZ, LUZ MARÍA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/23|. "Fuiste una luz en el camino, incluso después de tu partida seguirás eternamente iluminando nuestras almas". Sus tíos Susy Estanciero y Hugo De Marco, tus primos Oscar, Sonia y Any, participan con profundo dolor tu fallecimiento.

PAZ, LUZ MARÍA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/23|. "Que el Señor la reciba en sus Reino y brille para ella la luz eterna". Su prima Sonia De Marco, Daniel Álvarez y Guadalupe, participan con profundo dolor tu fallecimiento.