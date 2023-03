FÚNEBRES | 28 DE MARZO DE 2023

28/03/2023 - 02:05 Funebres

FALLECIMIENTOS

27/03/2023

Francisco Arcángel Bravo (Brea Pozo)

Magali Milagros Mansilla

Manuel Horacio Tapia (Frías)

María Victoria Fernández

Luis Ángel Campos

Juan Enrique Raab (La Banda)

Carlota de Jesús Cuello (Fernández)

Ramón Vergara (Jujuy)

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

OLGA LETICIA CHAPARRO DE SALTO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/3/23 y espera la resurrección.

Directivos, profesionales y personal de la Empresa Construcciones del Estero S.A. participan con pesar el fallecimiento de la madre de su empleado Francisco Alfredo Salto y lo acompañan en su dolor.

INVITACIÓN A MISA

JOSÉ EDUARDO GÓMEZ CORREA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/3/22 y espera la resurrección.

Hijo mío, a un año de tu partida, siento que el tiempo no logrará apaciguar mi dolor, aún necesito verte, oírte y abrazarte. Mis ojos se llenan de lágrimas al recordarte todos los días. Te amo hijo mío. El iluminarte hace que sienta tu presencia entre nosotros. Nunca entenderé tu ausencia. Tu carita de niño invade mi mente. Elegí para ti la estrella más brillante del cielo. Me duele todo mi ser. Quiero que me ayudes a volver a ver la vida en colores. No me cansaré de rezar por ti. Hijo querido acompáñame todos los días de mi vida. Te extraño, te extraño. Su madre Elsa Liliana Correa, sus hermanos Luis Ariel, Pedro Fernando, Natalia y Facundo, sus hijos, tíos, sobrinos, primos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse un año de su partida al Reino Celestial. Descansa en paz.

CAMPOS, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/23|. Su esposa Carmen Maldonado, sus hijos Matías, Julieta, Agustin, sus hijas políticas Camila y Gabriela, sus hnos Guido, Graciela, sobrinos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio de Pampa Muyo. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ELÍAS, MANUEL HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. Sus primos Marite, Jorge y Marcela Elías lamentan su partida y recuerdan con inmenso cariño a Manuel. Ruegan oraciones en su amada memoria.

ELÍAS, MANUEL HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. Su prima Mónica Vizoso e hijos lo recuerdan con amor y elevan oraciones en su querida memoria.

ELÍAS, MANUEL HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. Su tía Teresita Ulibarri y sus hijos Verónica, Marcelo, Beto y Valeria y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ELÍAS, MANUEL HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. Su prima hermana Ana María Elías y sus hijos Fernando Abraham y flia; Javier Emilio Abraham y Ana Carolina Abraham de Manzur y flia recordaran con amor al queridísimo Manuelito. Elevan oraciones en su querida memoria.

ELÍAS, MANUEL HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. Ernesto Richard, Maria Mercedes Ayud, Agustín y Virginia Richard participan con pesar el fallecimiento del querido Manuel y ruegan oraciones en su memoria. QEPD.

ELÍAS, MANUEL HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. Maryte Aprile, Gustavo Alegre, sus hijos y sus flia. despiden a su querido amigo.

ELÍAS, MANUEL HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. Silvina Díaz de Bravo y Ricardo Bravo participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo " Dr. Manuel". Descansa en paz y que brille para él la luz que no tiene fin. Elevamos oraciones en su memoria.

ELÍAS, MANUEL HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. Con gran dolor despedimos a nuestro gran amigo Manuel. Graciela, Gustavo Basil y Eugenia Roger.

ELÍAS, MANUEL HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. María Alejandra Jiménez, sus hijos Santiago José, Facundo y Lorena; sus nietos Milagros y Edgar participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Manuel. Ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS, MANUEL HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. Manuel, tío Manuel, Manu...te nos adelantaste. Siempre en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Neco y Marisa, sus hijos María Virginia, Alejandro y María, Valentín y Benicio, Mariano y Violeta y Benjamín y Florencia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ELÍAS, MANUEL HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. Dr. Guillermo D. Molinari, su esposa Griselda E. Farias y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y ex secretario del Juzgado Federal, y elevan oraciones en su memoria.

ELÍAS, MANUEL HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. Alfonso M. Roger, Ana Carina Farias de Roger y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ELÍAS, MANUEL HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. Marcelo Elías, Elia Manfredi de Elías, y sus hijas Martina, Santina y Candelaria, despiden con dolor a su primo Manuelito, a quien recordarán siempre con cariño. Ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS, MANUEL HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. Verónica Angeleri, su esposo Daniel Camacho y sus hijos Valentin y Josefina participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS, MANUEL HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. Luis Eduardo López y Gloria Cárdenas; Virginia y Verónica López participan el fallecimiento del estimado Manuel y elevan oraciones por su descanso eterno.

ELÍAS, MANUEL HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. Gustavo Juárez Villegas, Silvia Helena M. Argibay Garma y flia participan con profundo dolor su fallecimiento.

ELÍAS, MANUEL HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. Su fiel compañera Ramona y familia ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Cob. Caruso Cia de Seguros .S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

ELÍAS, MANUEL HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. Víctor Emilio Zaín y María Delia Jiménez Mas, participan con profundo pesar el fallecimiento de su amigo Manuel. Ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS, MANUEL HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. Alicia Allub y sus hijos Rodrigo, Belén, Virginia y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso en la paz del Señor.

ELÍAS, MANUEL HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. José Ricardo Jiménez, Adriana Rozze y sus hijos José Ricardo, José Ignacio y María Belén participan con profundo dolor del fallecimiento del querido amigo Manuel.

ELÍAS, MANUEL HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. Inés Argañaraz participa con profundo dolor su fallecimiento. Brille para él la luz que no tiene fin.

FERNÁNDEZ, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/23|. Sus hijos Andrea, Avigail, Luis, Alejandra, h. políticos, nietos y demás familiares ,sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Santa Maria. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

FERNÁNDEZ, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/23|. Su sobrina Julia Gramajo de Morales, sus hijos Alejandro, Wilton y Franco con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, SELVA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/23|. Su prima Ángela G. de Aguirre y sus hijas María Eugenia y María Mercedes y flia. participan con dolor su partida a la casa del Señor. Ruegan oraciones en su querida memoria. y brille para ella la luz que no tiene fin.

MANSILLA, MAGALI MILAGROS (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. Su hijo Ignacio, su hermana Kelly, sobrinos Nelson, Gerardo, Marcos, Lázaro, Raúl, Ricardo, Paola, sobrinos políticos, sobrinos nietos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Parque de la Paz EMPRESA SANTIAGO.

SÁNDEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. José Garay, Carina Molinari de Garay y familia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNDEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. Compañeros y amigos de Shell Cabildo participan con hondo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNDEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. La vida nos hace ser en algún momento niños de nuevo, adiós amigo Beto, descansa en paz. Tus compañeros de 7mo grado del colegio San Jose turno tarde, con mucho dolor te despedimos. Nani, Álvaro, Cachito, Palillo, Dante, el Turco, el Mudo, Néstor, Edu, Charly, Japo Walter, Marce, Lucho Nieto y Arévalo.

SÁNDEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. Claudia Trejo, Noelia Cevilán, Patricia Nabac, Carlos Bucci y Dany Carranza participan su fallecimiento y acompañan a su amiga Carina en estos momentos de tanto dolor por la irreparable pérdida de su esposo. Ruegan oraciones en su memoria

SÁNDEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. El Dpto. de Ciencias Naturales del Colegio "Absalón Rojas", acompaña a su colega Carina Sayago en tan dolorosa pérdida. Rogando oraciones a la memoria de su esposo.

SÁNDEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. "Una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre su recuerdo se evapora, una oración por su alma la recibe Dios". La comisión directiva del colegio "Absalón Rojas", junto al personal administrativo, cuerpo de profesores, preceptores y maestranza, participan el fallecimiento del esposo de la profesora Carina Sayago. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNDEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Docentes del Dpto. de Tecnología del Colegio "Absalón Rojas", acompañan a la Prof. Carina Sayago por la partida de su querido esposo. Se ruegan oraciones en su memoria.

VERGARA, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Jujuy el 26/3/23|. El cuerpo médico Forense participa el fallecimiento del padre de su compañero Dr. Ramón Vergara. Elevan oraciones en su memoria.

VERGARA, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Jujuy el 26/3/23|. Dr. Vícttorio Yanucci, Daniel, Viviana, Romina y Marisol participan el fallecimiento del padre de su compañero Dr. Ramón Vergara. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ, NORMA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/23|. Su hija Gusy Salomón González, sus nietos Maxi, Yesmina, Gisella, Sebastián y Micaela, invitan a la misa hoy a las 20 hs en Catedral Basílica con motivo de cumplirse 9 días del Reino Celestial. Elevan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ, NORMA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/23|. Sus hermanos Mirtha, Tachi y María Cristina González invitan a la misa hoy a las 20 hs en Catedral Basílica con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Padre. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAPARRO DE SALTO, OLGA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. Su esposo Amado Augusto, hijos, Francisco, Silvia, Claudia, sus nietos, Nahuel, Aylén, Emilse, Alejo, Julián, hermanos, Sobrinos y demás familiares. SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162. TEL 4219787.

GARAY, ELMIRA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/23|. Sus primos Ruiz Garay: Reina Alcira, Evelina del Carmen, Clara Isabel, Orlando Darío y Nora Liliana, acompañan a su familia en tan doloroso momento y ruegan oraciones por su querida memoria.

RAAB, JUAN ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/23|. Su esposa Higa Beatriz, su hija Silvia, hijos pol, Lucio y María Hortensia, sus nietos Bruno, Diego. bisnieta Isella y demás fliares. SERCIO DE CREMACION. REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

RAAB, JUAN ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/23|. Manuel Héctor Álvarez, Delia Raab de Álvarez, sus hijos Adriana, Alejandro y Patricia y sus nietos Faustino, Alfonsina y Emilia participan con dolor la pérdida del querido tío Enrique. Gran persona y amoroso tío. Elevan oraciones en su memoria.

SALIDO, ELINA YICELLY (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. Que el Señor la reciba en su Reino de luz. Sus tíos Aldo Russo y Leticia Alcalde y su prima Raquel Russo participan con pesar su fallecimiento. Ruegan una oración pidiendo por su eterno descanso.

SALIDO, ELINA YICELLY (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. Dale Señor el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Su tía madrina Nora Russo, sus primos: Ángela, Silvia y Antonio Russo y flias, participan su fallecimiento con profundo dolor.

BRAVO, FRANCISCO ARCÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/23|. Su esposa Hortencia Corvalan, sus hijos Marta, Segunda, Stella, Rosa, Agustin, Adriana, Benito, Verónica, su nieta Angelina y demás familiares- Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Brea Pozo. - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.-

CUELLO, CARLOTA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/23|. Su hija Susana Prato, sus sobrinas Nora, Sandra, Gladys, Rody, Gustavo, su hermana María Elena y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 9.00 hs en el cementerio Cristo Redentor (Fernandez - Robles) SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

LEIBA, CARLOS EDMUNDO (Cacho)(q.e.p.d.) Falleció el 25/3/23|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar (Salmo). Dr. Angel Ramon Bagli y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Cacho y acompaña a su flia en este momento de dolor. Ruegan una oración a su memoria.

TAPIA, MANUEL HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/23|. Su hermano Miguicho, su esposa Nora, sus hijos Ariel, Mayra y Mariano participan con dolor el fallecimiento, y elevan oraciones en su memoria. Frías.