FÚNEBRES | 29 DE MARZO DE 2023

FALLECIMIENTOS

28/03/2023

- Ana Magdalena Alustriza (Manogasta)

- Argelia Luna (Villa Robles)

- Betty Mary Isabel Luna

- Elina del Valle Silva

- Claudio Martín Suárez Arias

- Ángel Roberto Castellanos

- Luis Olguín (La Banda)

- Julia Teresa Alvarado de Ferreyra (Frías)

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMÓN VERGARA (q.e.p.d.) Falleció en Jujuy el 26/3/23….

La ministra de Salud Lic. Natividad Nassif, el subsecretario de Salud Dr. César Monti, el Coord. Gral. CPN Norberto Zanni y demás integrantes de gestin, acompañan a su hijo Dr. Ramón Vergara, en este momento de dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMÓN VERGARA

(q.e.p.d.) Falleció en Jujuy el 26/3/23|.

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia participa con profundo dolor en el fallecimiento del Sr. Ramón Antonio Vergara, padre del Dr. Ramón Vergara, Medico de Reconocimiento Médico. Expresamos nuestras más sentidas condolencias ante tan irreparable pérdida.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMÓN VERGARA

(q.e.p.d.) Falleció en Jujuy el 26/3/23|.

Federico López Alzogaray y familia participan con profunda tristeza en el fallecimiento del Sr Ramón Antonio Vergara, padre del Dr. Ramón Vergara, acompañan a su familia en este difícil momento elevando oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

LUIS OLGUÍN

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 26/3/23 y espera la resurrección.

Viejito querido que los ángeles te acompañen en tu camino hacia la gloria de Dios. Estarás en nuestros corazones por siempre. Descansa en paz y ruega por nosotros. Sus hijos Dr. José Luis Olguín, Prof. Ariel Olguín y Dra. Verónica Olguín y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

INVITACIÓN A MISA

FABIÁN ALBERTO CASTELLANOS (Polo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/3/21 y espera la resurrección.

Polito: hace 2 años que partiste al Reino de Dios y te llevaste la mitad de mi ser después de 35 años juntos. Siempre serás mi esposo aunque la muerte te alejó de mí. Te aseguro que no puedo olvidar tu sonrisa y alegría que siempre vivirán en mí, mientras mi corazón sigue guardando tu recuerdo. Nunca podré decirte adiós y viviré lo que me queda con la esperanza de saber que un día donde estés nos volvamos a ver.

Tu esposa Teresa Lobos, tus hijos Ivana y Emilse Castellanos, tus hijos pol. Franco Mathiau y Blas Cerrillo, tu nieta Amirah, invitan a la misa que se realizará en la iglesia Sgo. Apóstol hoy 29/3 a las 20 hs.

INVITACIÓN A MISA

MARÍA MAGDALENA BAUDANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/3/22 y espera la resurrección.

“Mami querida, hoy hace un año que no estás físicamente con nosotros. Es tan bueno todo lo que supiste dejar entre quienes te conocieron que no puedo manchar tu recuerdo con resentimientos oscuros y elijo transformar mi molestia con quienes no supieron cuidarte como yo, para que te quedes más tiempo con nosotros y prefiero creer que fueron enviados por Dios para que yo te deje partir y solo puedo sentir agradecimiento al igual que toda mi familia, por tus enseñanzas y tu ejemplo de vida, tus maneras austeras y sencillas, pero ahora entiendo llenas de misericordia y respeto. Gracias amada mamá. Por siempre con nosotros. Ruego a sus familiares y amigos una oración en su memoria.

CASTELLANOS, ANGEL ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/23|. Su esposa Carmen Barraza sus hijos Walter, Jorge, h. politica Eva Robledo sus nieto Jorge Exequiel y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio la Piedad COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ELÍAS, MANUEL HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. Con profundo dolor te despedimos querido amigo y compañero Manuel. Acompañamos a través de la oración a la familia y a Ramonita. Familia César R. Montenegro, Ana María Carabajal, Cesar, José y Franco.

ELÍAS, MANUEL HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. Personal de Relatoría del Juzgado Federal N° 1 de Santiago del Estero Rodrigo Gallardo, Claudia Muratore, Patricia Omill y Agustín Sayah Correa participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS, MANUEL HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. Silvia M. Abate y María Pía Abate participan con profunda tristeza su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso y brille para él la Luz que no tiene fin.

LUNA, BETTY MARY ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/23|. Sus hijos Carlos e Isabel, sus nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9:30 en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LUNA, BETTY MARY ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/23|. Su hijo Carlos Ibarra, esposa Susana Villagra y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy 10.30 hs en cementerio Parque de la Paz. Casa de duelo (S/V Nº 2) P. L. Gallo. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, BETTY MARY ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/23|. La comisión directiva y empleados de la Cooperativa 1º de Mayo participan el fallecimiento de la madre del ex presidente y socio Carlos Ibarra. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LUNA, BETTY MARY ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/23|. Sr. Gerardo Antenor Montenegro, secretario general de UPCN, la honorable comisión directiva de UPCN, cuerpo de delegados gremiales y persona de UPCN participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madres del compañero secretario de finanzas de UPCN, Carlos Ibarra. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA, BETTY MARY ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/23|. Personal de UPCN: Fabián, Graciela, Carlos, Agustín, Germán, Adriana, participan con profundo dolor el fallecimiento de la sra. madre del Sr. Secretario de Finanzas de UPCN. Cr. Carlos Ibarra. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA, BETTY MARY ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/23|. José Eduardo Arce Funes, Nora Villagra y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su cuñado Carlos Ibarra. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA, ELINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/23|. Sus hijos Alejandra, Jorge, Sandra, Silvia, Vanesa, hijos políticos Ariel, Danilo, Esteban, nietos Ana, Candela, Isabella, Nahir, Milagros, Federico, Mauricio, y Morena, bisnietos Emma y Baltazar y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán cremados hoy a las 9 30 EMPRESA SANTIAGO.

SUÁREZ ARIAS, CLAUDIO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/23|. Su esposa Sandra Ruiz, sus hijos Facundo y Aldana, hijo político Iván, nieto, Matías y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy a las 10 30 en el cementerio Privado Parque El Descanso casa de duelo Avda. Rivadavia 323 sala velatoria EMPRESA SANTIAGO.

VERGARA, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. "El dolor de un amigo es un pesar que se siente en el propio ser." Acompaño al Dr. Ramón Vergara y familia, y le extiendo un abrazo consolador, por el fallecimiento de su amado padre. José Eberlé y Flia.

RAMÍREZ, CARLOS MODESTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/15|. Amado padre: Hace ocho años dejaste éste mundo terrenal, y desde entonces, tu recuerdo se agiganta. ¡Nunca te olvidaremos! Eternamente permanecerás con nosotros. Gracias por tanto amor que nos diste. Hasta que nos encontremos nuevamente padre. Su hijo Federico, sus nietos Florencia, Catalina, Lorenzo, bisnietos Victoria, Emilio, su hija política Vanesa y su nieto político Santiago. Ruegan por el descanso eterno y paz de su alma.

OLGUÍN, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/23|. Sus hijos José Luis, Ariel, Verónica Olguín h/pol, Vilma, María Fernanda, nietos Valentina, Lucia, Camila, Nazarena, Bautista, Jesús, Lázaro participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

OLGUÍN, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/23|. Su sobrina Daniela Anriquez, sus hijos Eleonora, Irupe, Huarmi y Jacinto acompañan en este difícil momento a toda la familia.

OLGUÍN, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/23|. Su cuñado Luis Anriquez y familia acompañan en este difícil momento. Que brille para el la luz que no tiene fin.

RAAB, JUAN ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/23|. Querido Quique, amigo y vecino, vivirás en nuestros corazones con los mejores recuerdos por todo lo que fuiste. Nos sorprendiste con tu inesperada partida. Acompañan en estos momentos difíciles a su esposa Betty, hijos, nietos y demás familiares. Ruegan al Señor una pronta resignación para toda su familia. Son los deseos de Angélica Hoyos Vda. de Velázquez y familia. Elevan oraciones en su memoria.

RAAB, JUAN ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/23|. Su hermana política Berta Moreno y tus sobrinos: Carlitos, Guillo, Gachy y Walter Higa. Que descanses en paz querido Enrique.

RAAB, JUAN ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/23|. Sus sobrinos Gachy Higa y Gustavo Poggi y tus sobrinos nietos Bautista y Santino. Que descances en paz querido tio.

RAAB, JUAN ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/23|. Su sobrino Guillermo Higa y sobrinos nietos Martin y Neri. Que descances en paz querido tio.

RAAB, JUAN ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/23|. Querido Quique, amigo y vecino, vivirás en nuestros corazones con los mejores recuerdos por todo lo que fuiste. Nos sorprendiste con tu inesperada partida. Acompañan en estos momentos difíciles a su esposa Betty, hijos, nietos y demás familiares. Ruegan al Señor una pronta resignación para toda su familia. Son los deseos de Angélica Hoyos Vda. de Velázquez y familia. Elevan oraciones en su memoria.

ALUSTRIZA, ANA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/23|. Su esposo Espergin Eloi, su hija Lia, su papa, Dario, su mama, Isabel, sus hnos, sus tio, sus primos y demás familiares sus restos seran inumados hoy 9 horas en el cementerio de Manogasta. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ALVARADO DE FERREYRA, JULIA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/23|. "Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia". La Comunidad Educativa de la Escuela N°803 Prof. Carlos Ernesto Alanis participa con profundo dolor el fallecimiento de una ex colega de la casa. Acompaña a su esposo, hijo y demás familiares en este momento de tristeza. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

ELALL, LLALILE (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/23|. La comunidad Educativa de la Escuela Nº1238 Escuela de la Patria participa con profundo dolor del fallecimiento de la Tia de la Docente Maria Jose Elall rogamos una oración en su querida memoria.

LEIVA, CARLOS EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/23|. La comunidad Educativa de la Escuela Nº1238 Escuela de la Patria participa con profundo dolor del fallecimiento del Tio de las Docentes Sandra Caceres y Patricia Leiva.

LEIVA, CARLOS EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/23|. La comunidad Educativa de la Escuela Nº1238 Escuela de la Patria participa con profundo dolor del fallecimiento de la Hermana de la docente Norma Figueroa.

LUNA, ARGELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/23|. Sus hijos Marta, Evelina, Jorge, Karina, Rosa, Dante, Mariana, sus hnos., hijos Pol. nietos, bis nietos y demás familiares sus restos fueron inhumados ayer 17 horas en el cementerio de Villa Robles. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CHAMUT, JOSÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/23|. " El Señor es mi pastor, nada me faltará. Convirtió a mi alma. Me conduce por senderos de justicia para gloria de su nombre". Su madre Clara Elvira Ybáñez, su compañera Ana María Pettinichi, su hna Anahí Chamut, su hno político Carlos Morales, sus sobrinos Álvaro, Tatiana y Santino Morales, agradecen a todas las personas, que acompañaron en tan difíciles momentos e invitan a al responso, al cumplirse 9 días de su fallecimiento, a celebrarse en la capilla Virgen del Valle de Arraga, hoy a las 20 horas. Eternamente agradecidos.

CHAMUT, JOSÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/23|. " Brille para el la luz que no tiene fin y que su alma descanse en paz. Sus tíos Ana, Olivia, Antenor y Juan Ybáñez, agradecen a todas las personas que acompañaron en tan dolorosos momentos e invitan a al responso a celebrarse en la capilla Virgen del Valle de Arraga, hoy a las 20 hs, al cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Padre. Se ruega una oración en su memoria. ¡gracias!.