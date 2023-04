FÚNEBRES | 3 DE ABRIL DEL 2023

02/04/2023 - 22:26 Funebres

AVILA MOYANO DE NASHA, SELVA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. Su hija Fabiana, su hija pol. Mercedes y sus nietos Rocío y Franco participan con dolor fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10:30 en el cementerio El Descanso. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

AVILA MOYANO DE NASHA, SELVA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. Liliana y Jaime Alfredo Seguí participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a su hija Viviana Nasha, Mercedes y nietos Rocío y Franco. Ruegan oraciones en su querida memoria.

AYUNTA, MAMERTA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/23|. Paula Jozami, Juan José Alegre, Gonzalo y Josefina participan con profundo dolor su fallecimiento y lamentan la repentina partida de tan excelente persona. Elevan oraciones en su memoria.

CAMUS, MYRIAM ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/23|. Tía adorada, el Señor te llevó a su casa, hoy descansas en paz junto a tus padres queridos. No hay resignación posible, te extrañamos, te amamos y siempre estarás en nuestros corazones cómo esa persona especial y cariñosa que fuiste. Sus sobrinos Silvia Graciela Vital, María Constanza, Luciano y Federico Astudillo participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron cremados.

CAMUS, MYRIAM ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/23|. Su tío Juan Delicio Camus, su esposa Leticia Ovejero y familia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CAMUS, MYRIAM ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/23|. Pelu Santillán, participa con pesar su fallecimiento y hace llegar a su querida amiga Mirta y familia su más profundo pesar.

CAMUS, MYRIAM ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/23|. Mariano Eberlé, José Eberlé y Liliana Eberlé y sus respectivas familias acompañan a sus estimados amigos Juan, María Cristina y a toda su familia en este doloroso momento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

CAMUS, MYRIAM ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/23|. Pepe González participa con profundo dolor su fallecimiento, acompaña en este difícil momento a su hijo José María, su hermana Mirta Adela, demás hermanos y familiares en general. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Ruega oraciones en su memoria.

CHÁVEZ, DANIEL HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. Claudia Borrás y Silvia González Corral, Amigas de su hija Patricia Chávez, participan con dolor el fallecimiento de su papá Beto.

CHÁVEZ, DANILO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. Sus hijos Bella, Emilia, Marcela, Patricia, Daniel, Fabian y Mara, hijos pol, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CHÁVEZ, DANILO HUMBERTO (BERTO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. Querido padre con gran dolor y con el consuelo de que fuiste al encuentro de nuestra madre, te despedimos y te amaremos por siempre. su hija Patricia, su hijo político Manuel Autalán, sus nietos, Mariana, Emmanuel, Daniela, Patricio, Luciano. Que brille para él la luz que no tiene fin.

CHÁVEZ, DANILO HUMBERTO (BERTO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. Su hijo Dr. Daniel Humberto Chávez, nuera Ana María Jiménez y nietos Sofía Daniela, Franco Daniel y Alexia Valentina participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

CHÁVEZ, DANILO HUMBERTO (BERTO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. Su Nieta Mara Chávez y familia.Elevan oraciones en su memoria

CHÁVEZ, DANILO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. Los amigos de la UNSE, de su hija Patricia Chávez, participan con dolor el fallecimiento de su padre Beto: Lucía Maidana, Claudia González Corral, Daniel Alvarado, Mónica Leiva, Estela Pan, Chely Maatouk, María Emma Caballero y Silvia González Corral!!!.

CHÁVEZ, DANILO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. Silvia González Corral, Amiga y Compañera de su hija Patricia Chávez, del Área de Mediación Institucional UNSE, participa con dolor el fallecimiento de su papá Beto!!!

CHÁVEZ, DANILO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan del fallecimiento del Sr. Danilo Humberto Chávez y acompañan en el dolor, a su hija, Tec. Patricia Chávez, integrante del Área de Mediación y Acción Institucional en Situación de Conflicto Laboral, de la UNSE, como así también a familiares y afectos

CHÁVEZ, DANILO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. La responsable del Área de Mediación y Acción Institucional en Situación de Conflicto Laboral, de la UNSE, Lic. Silvia González Corral, junto al equipo que integra dicha Área, participan del fallecimiento del Sr. Danilo Humberto Chávez y acompañan en el dolor a su hija, Tec. Patricia Chávez, como así también a familiares y afectos.

DÍAZ, ANTONIA CELINA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/23|. Sus hijos y nietos: Carla,Nahir,Lucas y Ricardo participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Exequias Y Tanatopraxia realizados por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

DIAZ, MARÍA EVANGELISTA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/23|. Sus hijos José, Mario, Fernando, Patricia, Ricardo, Nietos, Hermanos, Sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados hoy en 17 hs de la tarde en el cementerio Vuelta de la Barranca S.R.L. Cobertura SOCIO, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

FRÍAS, MARÍA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/23|. Su padre Ramon, Hermanos, Fabian, Diego, Walter, Elizabet, Amigos, Marcelo, Benjamín, Tías, Sobrinos y demás familiares. COBERTURA HAMBURGO- SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162. TEL 4219787

GOROSITO, LEDA LAURA LUZ (q.e.p.d.) Faleeció el 1/4/23|. Su esposo Diego, sus Hijos, Lautaro, German, Emilce, su Mama, Susana, hermanos, Lorena, Fernando, Cesar, Sonia, Amigos, Marcelo, Benjamín, tías, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy a las 10hs de la mañana. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

GOROSITO, LEDA LAURA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/23|. Que Jesús te reciba en sus brazos... Hasta siempre Laura querida. Los amigos de tu esposo Diego: Pablo, Azu, Euge, Pato y Sergio con sus respectivas familias.

NAHAS DE GONZÁLEZ, ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. Sus hijos Greici y Héctor González, sus hijos pol Héctor Pagani y Alexandra Lladhon, sus nietos Andrea, Álvaro Franco,Juan Bautista ,Tomas e Ignacio participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de La Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

NAHAS DE GONZÁLEZ, ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. Su hermana: Anita Nahas de Ledesma, Alfredo Ledesma y sus hijos Ana María y Jorge Ledesma Nahar participan con profundo dolor su fallecimiento.

NAHAS DE GONZÁLEZ, ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. Su sobrina Ana Maria Ledesma, Gustavo y sus hijos Lucas,Ana Laura, Agustín y Xiomara.

NAHAS DE GONZÁLEZ, ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. Participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su gran amiga Greysi González y acompañan a toda su familia en estos momentos. Las amigas de siempre de su hija: Silvia Ch., Cristina M., Susana A., Liliana M., Ceci R., Katy P., Ana A., Ana Carolina H., Maria Elena D., Silvia A. y Didi S.

NAHAS DE GONZÁLEZ, ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. Franco Parisini, su esposa Josefina Ferreira Lesye y sus hijos Guido, Mikaela y Valentina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NAHAS DE GONZÁLEZ, ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. José Luis Hache, Adriana Maldonado, Josesito, Mati Lourdes y Constanza Hace, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este duro momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

NAHAS DE GONZÁLEZ, ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. Mirta L. de Pagani y sus hijos Héctor, Adriana y Carlitos con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a toda la familia ante tan irreparable pérdida. Rezan por su eterno descanso.

NAHAS DE GONZÁLEZ, ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. Héctor Oscar Pagani, Greysi González, sus hijos Álvaro, Greysi, Franco y respectivas familias despiden con dolor a la querida Elsita. Rezan por su eterno descanso y se eleven oraciones en su memoria.

NAHAS DE GONZÁLEZ, ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. Adriana Pagani, José Ramos, Melissa Fadel Pagani y Nicolás Corti y Alexandra Fadel Pagani participan con dolor el fallecimiento de su querida Elsita y acompañan a todos sus familiares. Se ruegan oraciones en su memoria.

NAHAS DE GONZÁLEZ, ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. Carlos Alberto Pagani, sus hijos Nicolás y Lorena con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a todos sus familiares. Se ruegan oraciones en su memoria.

RIZO PATRÓN DE VARELA, TERESITA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/23|. María Eugenia y Ricardo José Carabajal participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijas Lucrecia y Silvia en esta dolorosa circunstancia. Ruegan una oración en su memoria.

RODRÍGUEZ, ANSELMO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/23|. La comunidad educativa de la Escuela Técnica Nº 1 participa con dolor el fallecimieto de su querido alumno, acompañamos a su familia y rogamos oraciones en su memoria.

SILVA, ELISA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/23|. Sus hijas Lorena, Patricia y Camila Reinoso, sus hijos pol Ariel y Luis y sus nietos Narela, Facundo, Maitena, Pilar, Lourdes, Guillermina, Josefina, Nicolas, Julieta y Thiago participan con dolor de su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el en el cementerio de Los Flores. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SILVA, ELISA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/23|. Tu recuerdo será la guía de nuestro caminar. Su hija Lorena Reinoso, su hijo político Ariel Juarez; sus nietos Narela, Facundo, Maitena y Pilar participan con profundo dolor su fallecimiento. Choya.

SILVA, ELISA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/23|. Solo nos consuela saber que descansas en paz. Su hija Patricia Reinoso, su hijo politico Luis Rigour; nietos Lourdes, Guillermina y Josefina participan con profundo dolor su fallecimiento. Choya.

SILVA, ELISA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/23|. Estarás presente en cada momento de nuestras vidas. Te vamos a extrañar. Su hija Camila Reinoso; sus nietos Nicolas, Thiago y Julieta Moreno participan con profundo dolor su fallecimiento. Choya.

SILVA, ELISA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/23|. Querida Yoly que los ángeles te acompañen en tu camino hacia la gloria de Dios. Estarás en nuestros corazones por siempre. Su hermana Marta Silva de Serrano; sus sobrinos Sergio, Cecilia y Valeria Serrano junto a sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su descanso eterno. Choya.

SILVA, ELISA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/23|. Dale el descanso eterno. Su hermana política Catalina Ruiz de Silva; sus sobrinos y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Choya.

SILVA, ELISA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/23|. Tus valores y enseñanzas viven en nosotros y te hacen inmortal. Nos separó la muerte, pero el amor nos mantiene unido. Su sobrino Sergio Serrano, sobrina política Vanina Vazquez de Serrano; sus sobrinos nietos Gonzalo, Joaquin, Aitsa, Máximo, Ruth junto a Celina y Santino participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.

SILVA, ELISA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/23|. Dios me quito una tia pero me regalo un ángel que me cuidara toda la vida. Gracias por tu amor incondicional. Su sobrina Cecilia Serrano, su sobrina nieta Priscila participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Choya.

SILVA, ELISA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció EL 1/4/23|. La Comunidad Educativa del Colegio Secundario Sarmiento participa el fallecimiento de la madre de nuestra compañera Prof. Patricia Reinoso. Se ruega una oración para su eterno descanso

SILVA, ELISA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/23|. El grupo de Servidores de San Expedito participa con dolor el fallecimiento de la hermana de Marta Silva de Serrano, quien es integrante de este equipo. Choya.

SILVA, ELISA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/23|. En el cielo hay solo paz y quietud. Raúl Vazquez y flia participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este duro trance. Choya.

SILVA, ELISA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/23|. Dale el descanso eterno. Pedro Villalba, Carolina y Luis Mansilla y flia participa con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a toda la familia en este triste momento. Choya.

SILVA, ELISA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/23|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Carlos Oroná, su esposa Isabel Tofanelli; sus hijos Carly, Ana y Paula Oroná participan con dolor su fallecimiento. Que descanse en paz. Choya.

SILVA, ELISA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/23|. Señor recibela en tus brazos de misericordia. Yaqueline Espeche, su hija Barbarita, su madre Dalinda de Espeche participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.

SILVA, ELISA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/23|. Que descanse en paz. Fátima Serrano y Lucas Lomba participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este duro trance. Choya.

SILVA, ELISA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/23|. Siempre te vamos a recordar. César y Jesús Serrano y flia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan plegarias en su memoria. Choya.

VILA, VERÓNICA ANDREA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. Sus hijos, Cristian, Ornella Su Mama, Susana, hermanos, Sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer a las 17hs de la tarde en el cementerio Jardín Del Sol - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

VILA, VERÓNICA ANDREA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. Sus primos Cecilia Falcione y flia, Maria Inés Falcione y flia, Daniel Falcione y flia. Mariano Juanche y flia, Esteban Juanche y flia lamentan su fallecimiento y acompañan a Cristian y Ornella en este difícil momento.

VILA, VERÓNICA ANDREA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. Sus primos José gigli,Cecilia Falcione, Constanza, Julieta y Federico Gigli y flia, lamentan su fallecimiento y acompañan a Cristian y Ornella en este difícil momento

VILA, VERÓNICA ANDREA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. Su tía Noemí Reimondi, sus primos Natalia, Pablo y Gustavo, primos pol. Rafael, Noelia y Celeste, sus sobrinos Valentino, Concepción, Valentina, Santiago, Kamila y Pablito participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y a su hermano Carlín por esta irreparable pérdida de nuestra querida sobrina y prima. Elevamos oraciones en su memoria.

VILA, VERÓNICA ANDREA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Zulma Reimondi, Cecilia y Celina Gómez y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan con pesar a sus primos Natalia, Pablo y Gustavo. Ruegan oraciones en su memoria.

VILA, VERÓNICA ANDREA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. "Que el señor te reciba en sus brazos y que brille para vos la luz que no tiene fin". Querida Vero, te vamos a recordar todos los días. Has sido una gran luchadora. Descansa en paz. Mario Falco, Analía Álvarez, sus hijos Daniel, Nicolás y Florencia y Agustín acompañan con profundo dolor su fallecimiento, rogando oraciones en su memoria.

VILA, VERÓNICA ANDREA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. Que brille para ella la luz que no tiene fin y Dios le otorgue el descanso eterno". Querida Vero te voy a recordar por siempre con mucho cariño. Olga D'Onofrio de Álvarez participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.