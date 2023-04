FÚNEBRES | 4 DE ABRIL DEL 2023

04/04/2023 - 03:19 Funebres

FALLECIMIENTOS

03/04/2023

- Ana del Carmen Rodríguez

- Felipe Santiago Ibáñez (La Banda)

- Apolonia Castellanos

- Jorge Omar González (Fernández)

- César Orlando Queirolo

- Aide del Carmen Salvatierra (Las Termas)

- José Carlos Hoyos (La Banda)

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA SOLEDAD FRÍAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/4/23 y espera la resurrección.

No entiendo tu decisión. Pero comprendo tu dolor. Ahora ya descansas al lado de tu bebé. Lo que más amaste en tu vida. Tu alma ya esta en paz. Nunca te olvidaré. Mi Flaquita hermosa. Se ruega una oración en su memoria. Su amigo Raúl Santillán.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MÁXIMO RAÚL ARTAYER

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/4/23 y espera la resurrección.

“Hermano querido, con la memoria del corazón te recordaremos por la huella que dejaste en esta vida. Descansas ya, en los brazos del Señor gozando de su paz y amor por siempre”. Carlos y Susi.

INVITACIÓN A MISA

Dr. MANUEL HORACIO ELÍAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/3/23 y espera la resurrección.

“No lloren si me aman. Si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo…”. La familia Elías toda invita a la misa que en su querida memoria se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

CARLOS ALBERTO SÁNDEZ (q.e.p.d.) Se durmió el 26/3/23…

Carlos, a días de tu partida dejaste un vacío en nuestras vidas. Tu familia política elegimos recordarte sonriente, vamos a tenerte presente siempre en cada reunión. Sabemos del gran amor que tenias por Cari nuestra hermana y como te desvivía por tu hija, tu chiquita a las que desde donde estas las vas a cuidar y guiar. Siempre presente en nuestras oraciones. Descansa Carlos, que tu esposa e hija nunca estarás solas. Tu suegra Adriana, tus cuñados Sandra, María, Cristina, Nancy, Gladys, Verónica, Vanesa, Luis, Marcelo, Carlos y Mario, tus sobrinos ruegan por tu eterno descanso.

INVITACION A MISA

CARLOS ALBERTO SÁNDEZ (q.e..d.) Se durmió el 26/3/23…

Querido papá, te voy a extrañar mucho, voy a extrañar tus besos, tus abrazos, escucharte hablar, saber que cuando vuelva del colegio, tu no vas a estar ahí, tus anécdotas, tus enseñanzas, papá, papi, padre querido, te voy a extrañar. Tu hija Mía.

INVITACIÓN A MISA

CARLOS ALBERTO SÁNDEZ (q.e.p.d.) Se durmió el 26/3/23…

Mi Carlos, queda en nuestros corazones los hermosos momentos que compartimos en familia, hoy hace nueve días de tu partida, este vacío tan repentino es tan grande el saber que nunca más volveremos a verte, me queda el consuelo de nuestra hija, que es nuestro mayor tesoro, el mejor regalo de ti, mi Carlos. Sé que no voy a volver a verte, pero estas en mi corazón siempre presente. Te abrazo en mis sueños, te siento en el aire, no hay momento que no piense en vos. Mi gran amor, apoyo, sostén, Dios no pudo darme un mejor compañero que vos. Todos los días sé que me das fuerzas para seguir por nuestra hija. Esto no es un adiós, es un hasta pronto mi Carlos. Tu esposa Carina y tu hija Mía. Misa en Catedral Basílica hoy a las 20 hs.

INVITACIÓN A MISA

MARÍA RAMONA MEDINA (q.e.p.d.) Se durmió el 4/10/22….

Ya se cumplen seis meses que no estás con nosotros, no hay día que no se te recuerde entre tristezas y alegrías siempre estás. Le pedimos a Dios que siempre estés en la gloria eterna.

Invitamos a familiares y amigos a la misa el día martes 4 de Abril a las 20 hs en Catedral Basílica, para orar en tu memoria.

RESPONSO

Zulema Mirta Fernández/. Arnulfo Casimiro Busto (q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 28/ 02/ 2016 -04/ 04 /2016 y esperan la resurrección.

al cumplirse 07 años de sus fallecimientos .tus recuerdos serán las guías de nuestros caminar sus hijos Ángel, Valeria, Juan, Martín, Rodrigo, Eugenia y Lurdes, hijos políticos Fabián, Adrián Giménez, Francisca, Susana, Vero ,Nadia ,sus nietos ,sobrinos ,bisnietos políticos invitan al responso en sus memorias en el cementerio jardín del Sol a las 1530hs el día 04 04 2023.

INVITACION A MISA

FRANCISCO ARCÁNGEL BRAVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/3/23 y espera la resurrección.

Nunca muere quien supo vivir y ha dejado en la tierra hermosos recuerdos. Tu vida valió la pena y quedará grabada todas tus enseñanzas y el amor que nos diste. Para siempre en el corazón de todos los seres que has amado y que te aman. Su esposa Hortencia, sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos y demás familiares, invitan a la misa el Miércoles 5/4 a las 17 hs. en el cementerio de Brea Pozo, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

ALMENAR, ASUNCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/23|. Que los ángeles te acompañen hasta el Señor. María Silvia Vignau y familia, Patricia Hoyos y Silvia Galván participan con mucho pesar su fallecimiento y acompañan a Claudia Fernández y familia en este difícil momento orando por su descanso eterno..

ALMENAR, ASUNCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/23|. Sus consuegros Luis E. Nattero, Graciela Yazbec Jozami y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

AVILA MOYANO DE NASHA, SELVA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. El centro de ex docentes "Elda Gomez de De Marco" de la Esc. Nº 764 "Diego de Rojas", participa con dolor el fallecimiento de su querida ex colega. Que el Señor bendiga su descanso y envíe paz y rsignacion a su hija Fabiana, a Mercedes y a sus nietos Rocío y Franco.

CAMUS, MYRIAM ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/23|. María Elena Santillán de Auad y sus hijos Alejandro, Daniel, Ana María, Ana Cristina y sus respectivas familias, tia, y primos de Miriam, participan su inesperada partida al Reino del Señor. Ruegan oraciones por su eterno descanso y consuelo y fortaleza para sus seres queridos.

CAMUS, MYRIAM ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/23|. Vecinos y amigos del Bº Autonomía de sus hermanos Silvia y Juan Vital: Margarita G. de Luna, Miriam y Víctor Sosa, Estela y Juan Vargas, Griselda y Juan Castellanos, María Emilia Paz participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hermanos, hijos y nieto. Ruegan para que su alma descanse en paz.

CAMUS, MYRIAM ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/23|. Alberto Allalla, su esposa e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

CAMUS, MYRIAM ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/23|. Sus sobrinos Alberto Díaz, su esposa Sandra Allalla y sus hijos Facundo, Tomás, Nacho y Juan Martín participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

CAMUS, MYRIAM ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/23|. Muñeca Gonzalez de Vittar y sus hijos Cecilia, Jorge y Alejandro y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querida amiga Cristina y demás familiares en tan doloroso trance.

CAMUS, MYRIAM ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/23|. Graciela y Horacio Paradelo y flia. Participan con profundo dolor en el fallecimiento de Myriam y hacen llegar sus condolencias a su querida amiga Mirta y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

CAMUS, MYRIAM ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/23|. Olga y Margarita Anauate, amigas de su hermana Cristina participan y acompañan a la familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CHÁVEZ, DANILO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. Servicio de Neurología del CEPSI Eva Perón participa con profundo dolor la partida del padre de nuestra compañera Bella Brisa Chávez.

NAHAS DE GONZÁLEZ, ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. Sus hijos Greici y Héctor González, sus hijos pol Héctor Pagani y Alexandra Lladhon, sus nietos Andrea, Álvaro Franco,Juan Bautista, Tomas e Ignacio participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de La Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

NAHAS DE GONZÁLEZ, ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. Eugenia Gubaira, sus hijos Alfonso, Justina y Bautista participan con dolor su fallecimiento.

NAHAS DE GONZÁLEZ, ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. Tus compañeros del Cuerpo Médico Forense, acompañan en tan doloroso momento a su compañera y amiga Elsi porla pérdida de su querida madre, ruegan una oraciónen su memoria. Q.E.P.D.

NAHAS DE GONZÁLEZ, ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. El cuerpo Medico Forense, participan el fallecimiento de la madre de su compañera Elsa Gonzalez de Pagani. Ruegan una oración en su querida memoria.

NAHAS DE GONZÁLEZ, ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. Dr. David Jarma, lamenta profundamente su fallecimiento y acompaña a sus hijos Elsita y Héctor con sus respectivas familias en este difícil momento. Ruega oraciones a su memoria.

NAHAS DE GONZÁLEZ, ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. Pepi Molinari con su familia, acompañan en su dolor al querido amigo Héctor González por el fallecimiento de su mamá. Que su alma descanse en paz.

RIZO PATRÓN DE VARELA, TERESITA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/23|. La Comisión Directiva de La Caja Forense de S.E., Dres. Roberto Eberlé, Eduardo Garay, José Sánchez Gerez, René Hauteberque, Ana L. Salido, Fernando Curet, Francisco Palau, Juan C. Saavedra y su Asesora Legal Dra. Dora A. González, participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su colega, Dra. María Lucrecia Varela de Ratier, ruega oraciones en su memoria.

RODRIGUEZ, ANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. Sus padres José y Palmira, sus hermanos, hijos políticos, sobrinos y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Lujan. Cob. Organización Amparo. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.:385-5357628.

VILA, VERÓNICA ANDREA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. Tus amigas de siempre Carla, Adriana, Natalia y Silvana te vamos a extrañar.

VILA, VERÓNICA ANDREA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. Que el señor te tenga a su lado y haga brillar para ti la luz que no tiene fin. Familia Álvarez y primos Antonella y Maximiliano participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

AGUIRRE DE SUEIRO FERNÁNDEZ, MERCEDES ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. "Hoy el cielo se ilumina como un ángel hoy nos cuidas porque Dios así lo quiso, porque así en otra vida nos volvamos a encontrar. Cómo olvidar, ese último abrazo antes de partir al cielo, hoy lo guardo aquí en mi pecho, como tantos otros recuerdos que jamás podré olvidar. Su esposo Carlos, sus hijos Carlos, César y Erika, hija política y nietos, hermanas Eugenia, Adelma, Carlos, Hugo, Julia y Dina y sobrinos invitan a la misa para rogar por su eterno descanso en Pquia. San José (del Bº Belgrano), hoy a las 20 hs al conmemorar seis años de su partida a la casa del Señor. Se ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, PRÓSPERO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/02|. Viejito, a veintiún años de tu encuentro con nuestro Señor, tu recuerdo aún duele pero sigue vivo cada día en nuestros corazones seguro que descansas en la paz del amor de Dios. Sus hijos Porota, Betty, Lucho, H. Pol. Pocho y Miriam, nietos y bisnietos Rogaremos oraciones en tu querida memoria.

ARTAYER, MÁXIMO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. Guido Gallego y Sra. Participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ARTAYER, MÁXIMO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Choly Moyano Rodolfo, Martín Bunge y flia, participan su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos, nietos y en especial a su hermano Carlos Alberto y flia. Sus restos fueron cremados. Elevan oraciones.

ARTAYER, MÁXIMO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. Tus hermanos del corazón Mabel, Daniel y Viviana y tus sobrinos Paula e Ignacio te despedimos con mucho amor. Descansa en paz querido "Corcho".

ARTAYER, MÁXIMO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. Tu prima Lita, tus sobrinos Mónica y Fernando y tus sobrinas nietas Melina y Bryanna participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARTAYER, MÁXIMO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. Hoy es un día aciago para la Promoción 1962 de la Escuela Nacional de Comercio por la partida a la Casa del Señor de nuestro compañero Raúl. Te fuiste dejando la imagen de un padre ejemplar, amigo sincero y un mejor compañero. Sólo nos queda a nosotros y a tu familia imitarte en todo lo que fuiste. Raúl descansa en paz. Rogamos una oración a su memoria.

BANEGAS, EVA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/23|. La escuela especial "Dra. Telma Reca" de la ciudad de La Banda participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de su alumna Omara y acompaña a toda su familia en estos momentos de tristeza. Eleva oraciones en su memoria.

HOYOS, JOSÉ CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. Su esposa Felipa Pavón, sus hijos Natalia, Emanuel, Adriana, nietos, H. pol., participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERV. IMPULSO - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

IBÁÑEZ, FELIPE SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/23|. Su esposa Barraza María, sus hijos Rosa, Felipe, Juan, Ariel, Luis, Mirian, hijos pol, nietos, bisnietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a la 16.00 hs en el cementerio La Esperanza. Clodomira. Cob. Norcen. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

QUINTANA, LUCINIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. " Querida amiga", hoy nos toca despedirte de esta vida terrenal. Nos quedamos muy tristes, con lágrimas en los ojos, pero nos reconforta el recuerdo de los hermosos momentos vividos, tu alegría, tu optimismo. Vuela alto, vas camino a La Paz.Tus amigas de siempre, Rafaela Milan, Alicia Gauna, Lilia Gómez, abrazan con cariño a sus hijos Carolina, Martín y nietos, acompañándolos en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

SIMÓN, LUIS ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/23|. Cristina Fattor y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Pupa e hijos en estos momentos de tristeza. El Señor lo reciba con su paternal abrazo.

SIMÓN, LUIS ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/23|. Felix Guillermo Goitea y familia participa su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

SOSA, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/23|. Los amigos de la Fundación Patio del Indio Froilán de su hijo Ricardo Sosa; Secretario Ejecutivo del IMPROTUR ;Teresa Castronuovo, José Froilán González, Graciela Bravo, Charito Ávila, Lupo Soria, Luis Alberto Guantay, Patricia Orellana, Rita Ledesma Silvensen, Stella Maris Fernández, Mistol Sayago participan con pesar su fallecimiento. Acompañan con afecto a su hijo Ricardo y toda su familia, esperando para todos pronto consuelo ante tan difícil momento

CASTELLANOS, APOLONIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. Sus hijos Juan, Silvia, Pedro, Sandra, su hija política Fernanda, sus nietas Malena y Emilia y demas familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Caloj. SERVICO REALIZADO POR EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531.Tel. 429-6027. Cel. 385-5357628.

GONZÁLEZ, JORGE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. Su esposa María, sus hijas, Stella, Luciana, sus hijos políticos, Sven, Sauro, nietos, Sania, Efraín, Arelis, Dania, y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer cementerio Jardín del Sol. Cobertura Socio. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

LEIBA, CARLOS EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/23|. La muerte no es un punto final, morir no es otra cosa que volver a casa, volver a Dios. Hace nueve días que te adelantaste en el camino hacia Dios, donde no existe el dolor, ni la tristeza. Oscar Zotelo y familia.

QUEIROLO, CÉSAR ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/23|. Su esposa Mirta Coria, sus hijos Julieta, Andres, Queirolo h. politicos Ramon Diaz, Alicia Sosa, nietos Tiago, Octavio, Alina, Ageda, Bianca, Bebu, y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Colonia San Juan SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

SALVATIERRA, AIDE DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/23|. Su hermana María Victoria Salvatierra, sobrina Pilar Sánchez y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.